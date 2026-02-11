Разделы

U.S. CPSC Consumer Product Safety Commission Комиссия по безопасности потребительских товаров

U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров

СОБЫТИЯ


11.02.2026 Восстание гаджетов: 7 случаев травм и ожогов от наушников и носимой электроники 2
29.09.2017 Новый iPhone 8 Plus взорвался во время зарядки. Фото 1
04.08.2017 Модные чехлы для iPhone вызывают химические ожоги 2
24.10.2016 Samsung уволит 20% топ-менеджеров за провал Galaxy Note 7 1
29.09.2016 Не только смартфоны: Произошли десятки взрывов стиральных машин Samsung 2
10.04.2014 Canon меняет резину 2
18.12.2013 Google и HP отзывают десятки тысяч самовозгорающихся хромбуков 1
31.05.2011 HP расширил программу отзыва аккумуляторных батарей 2
04.03.2009 LG отзывает 30 тыс. телефонов – с них нельзя набрать 911 1
31.10.2008 Отзываются 100 тыс. батарей для ноутбуков по всему миру 2
02.03.2007 Lenovo отзывает около 200 тыс. аккумуляторных батарей 1
17.10.2006 Sony отзывает батареи ноутбуков Vaio 2
17.10.2006 Sony стала жертвой собственных батарей 2
13.10.2006 Sharp - новая жертва взрывоопасных батарей 3
06.10.2006 Американцев научили, как продлить жизнь ноутбукам 3
02.10.2006 Бракованные батареи дорого обойдутся Sony 2
29.09.2006 Возгорания ноутбуков: Sony вызывает огонь на себя 1
05.09.2006 Обнаружен взрывоопасный ноутбук 1
28.08.2006 Взрывоопасные ноутбуки: новый виток скандала 1
21.08.2006 Дайджест. Intel готовит суперподарок для геймеров 2
16.08.2006 Ноутбуки HP и Lenovo могут быть опасны 1
15.08.2006 Dell поймали на подмене процессоров 2
15.08.2006 Dell отзывает свыше 4 миллионов батарей для ноутбуков 2
07.06.2006 Фотокамеры HP признаны опасными 2
21.04.2006 НР отзывает 15,7 тыс. батарей для ноутбуков 1
14.04.2006 Disney отзывает 102 тыс. портативных DVD-плееров 1
20.12.2005 Dell отзывает 35 тыс. аккумуляторов 1
19.12.2005 Ноутбуки: популярные модели горят 1
17.10.2005 HP отзывает аккумуляторы для трех ноутбуков 2
13.09.2005 Sony отзывает 3,5 млн. адаптеров для PlayStation 2 1
22.04.2005 Sharp отзывает 373 тыс. телевизоров из-за угрозы возгорания 1
02.11.2004 Мобильный телефон – бомба в кармане 1
03.09.2004 IBM отзывает "зарядки" для ноутбуков 2
29.08.2003 IBM и LiteOn отзывают мониторы 2
05.03.2003 IBM отзывает 56 тыс. мониторов 2
10.09.2002 Kodak отзывает 75 тысяч цифровых камер 1
05.10.2001 Compaq отозвала более 1,4 млн. пожароопасных адаптеров 2

Публикаций - 37, упоминаний - 59

U.S. CPSC и организации, системы, технологии, персоны:

Dell EMC 5106 16
Apple Inc 12741 15
Sony 6641 15
IBM - International Business Machines Corp 9565 11
Lenovo Group 2373 9
Dell Technologies - Dell Computer 2162 9
HP Inc. 5771 7
HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1958 6
Toshiba Corporation 2957 5
HP - Hewlett-Packard 3645 5
Fujitsu 2069 4
Sharp Corporation 1050 4
Hitachi - Хитачи 1481 3
Samsung Electronics 10704 2
Amazon Inc - Amazon.com 3162 2
LG Electronics 3684 2
Bluegrass Cellular 1 1
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 1
Kyocera Communications - Kyocera Wireless - KWC 19 1
Intel Corporation 12577 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 1
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 254 1
Canon 1424 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2659 1
Yahoo! 3711 1
Palo Alto Networks 169 1
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
Delta Electronics - Delta Power Solutions 93 1
TI - Texas Instruments Incorporated 826 1
Google LLC 12338 1
VAIO 475 1
Eastman Kodak - Кодак 507 1
Best Buy 218 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 358 1
Cellcom Israel - Селком 27 1
LG Electronics Mobile Communications - LG Electronics MobileComm - LG Mobile Phones - LG Mobile Communication Company 25 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 147 2
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
eBay Inc 1632 1
Walt Disney Company 639 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Asahi Glass 47 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 69 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15000 25
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10243 23
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25693 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 5
Аксессуары 4133 4
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2389 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 3
Электроэнергетика - Электропитание - УЗО - Устройство защитного отключения - УДТ - Устройство дифференциального тока - АВДТ - Автоматические выключатели дифференциального тока - Низковольтное оборудование 113 3
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2363 2
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1337 2
Microsoft XPS - Открытый графический формат фиксированной разметки на базе XML 144 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4843 2
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1027 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5605 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2840 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2826 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4726 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14902 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1914 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 976 1
Аналоговые технологии 2836 1
LED-освещение - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1123 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 1
USB micro 971 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1976 1
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 745 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 629 1
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 585 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2733 1
HTML - SHTML - Server Side Includes - включения на стороне сервера 72 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13056 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 250 6
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 315 5
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 484 4
Apple iPhone 7 287 3
Dell Precision WorkStation - Серия рабочих станций 168 3
Apple PowerBook 99 3
Toshiba Tecra 49 2
HP Compaq Presario 125 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7402 2
Samsung Galaxy Note 697 2
Dell Precision Optimizer - Dell Precision Workstation Advisor - Dell Precision Technology Program 19 2
Apple iPhone 6 4862 2
Apple iPhone 5 777 2
Toshiba Qosmio 85 1
Toshiba Portege 98 1
Siemens C - Siemens CX - серия мобильных телефонов 52 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3458 1
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 363 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3060 1
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 459 1
Samsung Pay 295 1
Apple iPhone 8 186 1
Apple iPhone 4 791 1
Google Chromebook - Google Хромбук 238 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 375 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4103 1
HP Chromebook 30 1
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1007 1
HP Pavilion Notebook - HP Pavilion dv - HP Pavilion g - серия ноутбуков 119 1
Intel Evo 107 1
Microsoft Windows 2000 8679 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 660 1
HP PhotoSmart 113 1
Apple iBook - ноутбук 71 1
Toshiba Satellite 166 1
Apple MacBook Pro 536 1
Wolfson Scott - Уолфсон Скотт 4 4
Shim Richard - Шим Ричард 15 1
Yang David - Янг Дэвид 3 1
Vallese Julie - Валез Джули 1 1
Zhang Sharon - Женг Шэрон 2 1
Price Sarah - Прайс Сара 1 1
Dell Michael - Делл Майкл 193 1
Young David - Янг Дэвид 2 1
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 1
Симонов Игорь 103 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53585 35
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18358 11
Япония 13567 8
Россия - РФ - Российская федерация 158352 4
Китай - Тайвань 4147 3
Европа 24681 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13587 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1164 2
Южная Корея - Республика 6879 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3604 2
США - Флорида 774 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 177 1
Великобритания - Северо-Западная Англия - Манчестер 91 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3058 1
США - Нью-Йорк 3155 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Украина 7815 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3386 1
США - Калифорния 4780 1
США - Нью-Джерси 304 1
Нидерланды 3645 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 357 1
США - Техас 1015 1
США - Техас - Даллас 180 1
США - Джорджия 329 1
США - Северная Каролина 322 1
Япония - Осака 145 1
США - Мичиган - Детройт 87 1
США - Пенсильвания - Филадельфия 127 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 7
Литий - Lithium - химический элемент 604 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9690 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Йена - денежная единица Японии 499 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7598 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3188 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 821 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 225 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
Металлы - Золото - Gold 1204 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1311 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2499 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 271 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6035 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11447 2
Direct2Dell 3 1
TechnologyAdvice - eWeek 230 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 1
Bloomberg 1554 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1325 1
CNews - ZOOM.CNews 1854 1
Korea Herald 44 1
AP - Associated Press 2006 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 2
IDC - International Data Corporation 4944 1
Fortune Global 100 142 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 298 2
Karolinska Institute - Каролинский институт 29 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

