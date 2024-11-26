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Отказоустойчивость Fault tolerance свойство технической системы

СОБЫТИЯ

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26.11.2024 «РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар»

кую доступность и отказоустойчивую конфигурацию СУБД PostgreSQL для ИТ-систем программного комплекса Solvo.TOS. «РДТех» осуществляет техническую поддержку решения. «Специалисты «РДТех» спроектировали отказоустойчивое оригинальное решение – кластер СУБД PostgreSQL с использованием технологии Patroni к проекту по созданию высокой доступности баз данных для ключевой бизнес-критичной системы ко
26.06.2024 «Видеомакс» и Axoft создали программно-аппаратный комплекс средств виртуализации

ом защищенном контуре. Сложность данного решения заключалась в том, что в лучших практиках вендоров отказоустойчивость достигается за счет кворума по формуле «2N+1» – кластер должен состоять из
13.02.2024 Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Встроенная в Postgres Pro отказоустойчивость BiHA расшифровывается как Built-in High Availability, то есть «встроенная высокая доступность». В этом принципиальное отличие BiHA от имеющихся решений построения active-pass
04.10.2023 NashStore повысил отказоустойчивость своего приложения с помощью сервисов «Edgeцентр»

разить. Далее, кроме защиты, «Edgeцентр» предоставил NashStore сеть доставки контента (CDN) — распределенную сеть кеширующих серверов, которая ускоряет отдачу данных конечным пользователям и повышает отказоустойчивость систем. «При работе с мобильными приложениями, особенно с теми, которые скачиваются сотнями тысяч пользователей по всей стране, критически важно иметь эффективную CDN. EdgeCD
29.09.2023 ГК Softline помогла клинике «ИРИС» модернизировать инфраструктуру и повысить ее отказоустойчивость

для глазной клиники «ИРИС». По его итогам была проведена модернизация ИТ-инфраструктуры и повышена отказоустойчивость критически важных систем. Команда Softline подобрала и поставила для клиен
20.05.2022 Денис Селезнёв -

Ритейлерам нужно ПО, которое обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу

ысокая. Ритейлеры получили и большой выбор, и классный сервис по рыночной цене. Денис Селезнёв, «Первая Форма»: Сегодня ритейлерам нужно ПО, которое даст возможность быстро менять процессы, обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу CNews: В чем российскому ритейлу уже приходится перестраиваться?Денис Селезнёв: До 24 февраля компании использовали зарубежные облачные сервисы и не за
29.04.2022 IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов»

ix завершил создание резервного дата-центра «ОКБМ Африкантов», расположенного на производственной площадке в Нижнем Новгороде. В результате была обеспечена высокая доступность информационных систем и отказоустойчивость инфраструктуры. Теперь конструкторское бюро сможет разрабатывать энергетическое оборудование в предсказуемой и стабильно работающей информационной среде. Юрий Юрченко, началь
18.05.2021 УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры

-капитал» модернизировала ИТ-инфраструктуру управляющей компании. Сегодня распределенная катастрофоустойчивая среда гарантирует высокую доступность критически важных сервисов инвестиционного бизнеса. Отказоустойчивость модернизированной ИТ-инфраструктуры «Альфа-капитал» достигла новых показателей: допустимое время восстановления не превышает нескольких минут, а риск потери данных практическ
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса

в: Да, в последнее время бизнес стал гораздо больше внимания уделять таким характеристикам ЦОД, как отказоустойчивость и ее частному случаю — катастрофоустойчивости. Растет понимание, что инжен
04.12.2018 «Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста»

«Талмер», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил масштабный проект построения высоконагруженного вычислительного комплекса для «Металлоинвеста». Результатом проекта стало отказоустойчивое и высокопроизводительное инфраструктурное решение. В феврале 2018 г. специалисты «Талмер» построили центр обработки данных в Старом Осколе. На базе построенного ЦОДа была разве
30.11.2017 RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster

VII Международном бизнес-форуме «Broadband - Инфраструктура для цифровой экономики 2017», проходившего в Москве 23-24 ноября 2017 года. представила новое решение EcoDPI Teracluster — первый в России отказоустойчивый мультитерабитный DPI-кластер, масштабируемый до 40 ТБ/сек на узел. Продукт предназначен для использования в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных

24.04.2017 «Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus

буферов обмена. Благодаря этому виртуальные сетевые функции продолжат осуществляться ровно из того же состояния, в котором находились в момент выхода из строя основного сервера.«Воентелеком» выпустил отказоустойчивый кластер для Минобороны Кластер позволяет обеспечить в секторе открытой связи работу сервера, содержащего до десяти NFV, в число которых могут входить программный маршрутизатор,
16.09.2016 ОПК создала защищенный отказоустойчивый ПК «Восход» для военных

выполнен в ударопрочном и герметичном корпусе с системой пассивного охлаждения, он может использоваться в тяжелых климатических условиях при температурах в диапазоне от минус 60°C до +55°C. При этом отказоустойчивость оборудования достигается с помощью ряда инновационных решений - в их числе независимая работа ядер процессора под управлением собственных копий операционной системы. Доля оте
25.04.2016 «Родник» предлагает отказоустойчивые комплексы на серверах собственного производства

Специалисты компании «Родник» представили высокопроизводительные отказоустойчивые аппаратные решения для обеспечения постоянной высокой доступности для непрерывно работающих приложений. Об этом CNews сообщили в «Роднике». Как отмечается, отказоустойчивые<
12.01.2016 Дмитрий Фокин - Можно ли выбрать отказоустойчивый ЦОД на основании имеющегося сертификата?

ие инфраструктуры и ее размещение в нескольких ЦОД. Хотя из года в год мы видим, что и это не всегда помогает, и даже нивелирование коротких сбоев в вычислительных комплексах может окупить затраты на отказоустойчивость в течение нескольких лет.
25.03.2014 Depo Computers повысила отказоустойчивость ЦОДа УК «Райффайзен Капитал»

яющего все требуемые задачи. «Управляющая компания “Райффайзен Капитал” получила гибкое и масштабируемое решение на базе APC NetBotz, спроектированное специалистами Depo Computers. Наш клиент повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры за счет внедрения системы оперативного реагирования на изменения параметров физической среды. В случае критических ситуаций ответственные сотрудники будут н
18.02.2014 «Астерос» создал отказоустойчивый кластер в новом офисе «Русское море – Добыча»

го на базе серверного оборудования HP был организован кластер с системой виртуализации на платформе VMware vSphere 5.1 со встроенным гипервизором VMware ESXi 5.1. Система хранения данных обеспечивает отказоустойчивый доступ серверов других подсистем. В рамках проекта была также создана система резервного копирования с поддержкой технологий дедупликации, сжатия и шифрования копий. Работу кл
09.07.2010 Softline создала отказоустойчивый кластер на базе решений VMware и Veeam для Федеральной службы по тарифам России

темы хранилища данных отсутствовали, но не было гарантий, что в случае выхода из строя каких-либо аппаратных компонентов, они не появятся, отметили в Softline. Перед ФСТ России стояла задача улучшить отказоустойчивость решения с помощью создания дополнительных возможностей восстановления ИТ-инфраструктуры. В случае серьезных сбоев в работе оборудования, включая форс-мажорные обстоятельства,
08.06.2010 «Инфосистемы Джет» построили отказоустойчивый ЦОД для «Мосэнергосбыта»

центра обработки данных (ЦОД). В рамках внедрения нового программно-аппаратного комплекса был выполнен полный объем работ от строительной подготовки помещения до создания комплекса инженерных систем. Отказоустойчивый, масштабируемый ЦОД отвечает всем необходимым техническим требованиям эксплуатации серверного оборудования, обеспечивающего работу наиболее критичных бизнес-приложений, говорит
16.11.2009 Allied Telesis представила стратегию развития продуктов на 2010 г.

й каналов Link Aggregation Control Protocol (LACP) и технологии Virtual Chassis Stacking (VCStack), отказоустойчивое решение Allied Telesis позволит администраторам сетей покончить с необходимо
16.06.2009 НПП «Родник» предлагает отказоустойчивое решение от компании Marathon Technologies

и применяется для некритичных к простою приложений (время отказа в доступе от нескольких часов до нескольких дней) - DNS, AD, простых веб-серверов, некритичных приложений. Второй уровень обеспечивает отказоустойчивость компонентов приложений и сетевых ресурсов. Уровень применяется для критичных к простою приложений (время отказа от нескольких минут до нескольких часов) – особо важные бизнес
30.06.2008 НР представила отказоустойчивый блейд-сервер

ила отказоустойчивый блейд-сервер. Новая система HP Integrity NonStop NB50000c BladeSystem сочетает отказоустойчивость и постоянную готовность решений HP Integrity NonStop с экономичностью, гиб
14.01.2008 В МКБ создана отказоустойчивая система на базе Oracle RAC

клиентов, что при существующем уровне бизнеса МКБ очень много и дорого». В связи с этим внедряемая отказоустойчивая система должна обеспечивать отсутствие неплановых простоев из-за программных
26.05.2006 Отказоустойчивые системы: зачем нужны и как построить

ды построения отказоустойчивых систем На сегодняшний день не существует системы, гарантирующей 100% отказоустойчивость. Другими словами, не существует системы, которая гарантирует 100% вероятно
19.11.2002 Отказоустойчивые процессинговые центры: 365x7x24

ийский системный интегратор, и TietoEnator, поставщик ИТ-решений для банковского и финансового секторов, сообщают о подписании партнерского договора, в рамках которого компании предлагают законченное отказоустойчивое решение для организации процессинговых центров в финансовых учреждениях. Платежная карточная система Transmaster, разработанная компанией TietoEnator, является семейством прогр

Публикаций - 3192, упоминаний - 3381

Отказоустойчивость и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 314
Broadcom - VMware 2610 236
9594 211
Softline - Софтлайн 3743 192
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 166
Oracle Corporation 7074 163
IBM - International Business Machines Corp 9699 147
Intel Corporation 12811 141
Cisco Systems 5372 129
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 119
HP Inc. 5883 111
SAP SE 5601 110
Ростелеком 10948 96
Крок - Croc 1964 89
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 84
Dell EMC 5180 82
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 76
Yandex - Яндекс 9215 72
Google LLC 12688 61
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 59
SAS Institute 1082 59
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 58
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 58
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 55
Selectel - Селектел 544 53
HP - Hewlett-Packard 3662 52
Orion soft - Орион софт - 315 52
МегаФон 10742 52
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 51
Huawei 4675 51
Diasoft - Диасофт 1144 48
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 47
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 47
Amazon Inc - Amazon.com 3277 46
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 45
Ред Софт - Red Soft 1236 44
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 44
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 43
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 41
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 83
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 62
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 60
РЖД - Российские железные дороги 2096 34
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
Почта России ПАО 2370 25
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 24
Альфа-Банк 1979 24
Газпром нефть 725 23
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 21
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 21
ГПБ - Газпромбанк 1273 21
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 19
Россети Ленэнерго 1699 18
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 18
Газпром ПАО 1493 17
МКБ - Московский кредитный банк 657 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 16
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 16
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 16
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 15
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 15
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 14
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 14
Русагро Группа Компаний 379 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 13
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 13
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 13
Visa International 1993 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 11
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 11
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 11
Силовые машины 166 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 297
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 172
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 86
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 64
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 57
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 44
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 41
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 38
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 36
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 31
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 27
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 24
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 24
Федеральное казначейство России 1949 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 19
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 15
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 11
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 11
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 9
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 6
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 25
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 22
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
TIA - Telecommunications Industry Association 90 10
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 7
Apache Software Foundation - ASF 231 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 7
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
WiMAX Forum 69 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 2
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
ФПА - Федеральная палата адвокатов 5 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 1742
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1434
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 989
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 973
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 838
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 730
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 717
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 696
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 605
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 408
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Infosecurity - выставка 63 2
IT Elements 13 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
Finopolis - Финополис - Форум инновационных финансовых технологий 98 2
Capture the Flag - CTF 56 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
Oracle OpenWorld 65 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Армия - Международный военно-технический форум 68 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Intel Data-Centric Innovation Day 1 1
ISE - Integrated Systems Europe 51 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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