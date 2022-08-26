Индексная книга CNews*
Отказоустойчивость Fault tolerance свойство технической системы
Публикаций - 1145, упоминаний - 1145
Отказоустойчивость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 8
|Березин Максим 70 6
|Солдатов Алексей 85 5
|Лямин Александр 62 5
|Путин Владимир 2542 5
|Урусов Виктор 60 5
|Соловьев Дмитрий 54 4
|Эпштейн Герман 32 4
|Самойленко Александр 9 4
|Бородин Геннадий 4 3
|Галкин Николай 18 3
|Фокин Дмитрий 20 3
|Гаврилов Антон 13 3
|Аникин Леонид 53 3
|Кондарев Сергей 13 3
|Зайцев Андрей 42 3
|Летунов Илья 48 3
|Чаркин Евгений 203 3
|Боровиков Сергей 25 3
|Лебедев Владимир 44 3
|Вайнер Всеволод 26 3
|Алексеев Антон 30 3
|Замощин Олег 10 3
|Мотовилов Олег 63 3
|Кочанов Дмитрий 17 3
|Луковников Михаил 19 3
|Тюрина Мария 46 3
|Воробьев Андрей 150 2
|Глазков Андрей 0 2
|Дергилёв Никита 42 2
|Калинин Александр 124 2
|Ушацкий Андрей 102 2
|Кабанов Владимир 174 2
|Лазаренко Дмитрий 18 2
|Бобровников Борис 99 2
|Сорокин Святослав 27 2
|Кушнир Леонид 18 2
|Кучугин Илья 42 2
|Шевченко Владимир 138 2
|Малышев Александр 34 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1196661, в очереди разбора - 941827.
Создано именных указателей - 89392.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.