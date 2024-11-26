«РДТех» создала отказоустойчивый кластер СУБД PostgreSQL для компании «Ультрамар» кую доступность и отказоустойчивую конфигурацию СУБД PostgreSQL для ИТ-систем программного комплекса Solvo.TOS. «РДТех» осуществляет техническую поддержку решения. «Специалисты «РДТех» спроектировали отказоустойчивое оригинальное решение – кластер СУБД PostgreSQL с использованием технологии Patroni к проекту по созданию высокой доступности баз данных для ключевой бизнес-критичной системы ко

«Видеомакс» и Axoft создали программно-аппаратный комплекс средств виртуализации ом защищенном контуре. Сложность данного решения заключалась в том, что в лучших практиках вендоров отказоустойчивость достигается за счет кворума по формуле «2N+1» – кластер должен состоять из

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA Встроенная в Postgres Pro отказоустойчивость BiHA расшифровывается как Built-in High Availability, то есть «встроенная высокая доступность». В этом принципиальное отличие BiHA от имеющихся решений построения active-pass

NashStore повысил отказоустойчивость своего приложения с помощью сервисов «Edgeцентр» разить. Далее, кроме защиты, «Edgeцентр» предоставил NashStore сеть доставки контента (CDN) — распределенную сеть кеширующих серверов, которая ускоряет отдачу данных конечным пользователям и повышает отказоустойчивость систем. «При работе с мобильными приложениями, особенно с теми, которые скачиваются сотнями тысяч пользователей по всей стране, критически важно иметь эффективную CDN. EdgeCD

ГК Softline помогла клинике «ИРИС» модернизировать инфраструктуру и повысить ее отказоустойчивость для глазной клиники «ИРИС». По его итогам была проведена модернизация ИТ-инфраструктуры и повышена отказоустойчивость критически важных систем. Команда Softline подобрала и поставила для клиен

Денис Селезнёв - Ритейлерам нужно ПО, которое обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу ысокая. Ритейлеры получили и большой выбор, и классный сервис по рыночной цене. Денис Селезнёв, «Первая Форма»: Сегодня ритейлерам нужно ПО, которое даст возможность быстро менять процессы, обеспечит отказоустойчивость и бесперебойную работу CNews: В чем российскому ритейлу уже приходится перестраиваться?Денис Селезнёв: До 24 февраля компании использовали зарубежные облачные сервисы и не за

IBS Platformix повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры «ОКБМ Африкантов» ix завершил создание резервного дата-центра «ОКБМ Африкантов», расположенного на производственной площадке в Нижнем Новгороде. В результате была обеспечена высокая доступность информационных систем и отказоустойчивость инфраструктуры. Теперь конструкторское бюро сможет разрабатывать энергетическое оборудование в предсказуемой и стабильно работающей информационной среде. Юрий Юрченко, началь

УК «Альфа-капитал» вместе с «Инфосистемы джет» улучшила отказоустойчивость своей ИТ-инфраструктуры -капитал» модернизировала ИТ-инфраструктуру управляющей компании. Сегодня распределенная катастрофоустойчивая среда гарантирует высокую доступность критически важных сервисов инвестиционного бизнеса. Отказоустойчивость модернизированной ИТ-инфраструктуры «Альфа-капитал» достигла новых показателей: допустимое время восстановления не превышает нескольких минут, а риск потери данных практическ

Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса в: Да, в последнее время бизнес стал гораздо больше внимания уделять таким характеристикам ЦОД, как отказоустойчивость и ее частному случаю — катастрофоустойчивости. Растет понимание, что инжен

«Талмер» создал отказоустойчивый ЦОД для «Металлоинвеста» «Талмер», системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершил масштабный проект построения высоконагруженного вычислительного комплекса для «Металлоинвеста». Результатом проекта стало отказоустойчивое и высокопроизводительное инфраструктурное решение. В феврале 2018 г. специалисты «Талмер» построили центр обработки данных в Старом Осколе. На базе построенного ЦОДа была разве

RDP.RU представила отказоустойчивый DPI-кластер EcoDPI Teracluster VII Международном бизнес-форуме «Broadband - Инфраструктура для цифровой экономики 2017», проходившего в Москве 23-24 ноября 2017 года. представила новое решение EcoDPI Teracluster — первый в России отказоустойчивый мультитерабитный DPI-кластер, масштабируемый до 40 ТБ/сек на узел. Продукт предназначен для использования в магистральных сетях операторов связи, контент-провайдеров и крупных

«Воентелеком» создал для Минобороны отказоустойчивый кластер — конкурента VMware и Stratus буферов обмена. Благодаря этому виртуальные сетевые функции продолжат осуществляться ровно из того же состояния, в котором находились в момент выхода из строя основного сервера.«Воентелеком» выпустил отказоустойчивый кластер для Минобороны Кластер позволяет обеспечить в секторе открытой связи работу сервера, содержащего до десяти NFV, в число которых могут входить программный маршрутизатор,

ОПК создала защищенный отказоустойчивый ПК «Восход» для военных выполнен в ударопрочном и герметичном корпусе с системой пассивного охлаждения, он может использоваться в тяжелых климатических условиях при температурах в диапазоне от минус 60°C до +55°C. При этом отказоустойчивость оборудования достигается с помощью ряда инновационных решений - в их числе независимая работа ядер процессора под управлением собственных копий операционной системы. Доля оте

«Родник» предлагает отказоустойчивые комплексы на серверах собственного производства Специалисты компании «Родник» представили высокопроизводительные отказоустойчивые аппаратные решения для обеспечения постоянной высокой доступности для непрерывно работающих приложений. Об этом CNews сообщили в «Роднике». Как отмечается, отказоустойчивые<

Дмитрий Фокин - Можно ли выбрать отказоустойчивый ЦОД на основании имеющегося сертификата? ие инфраструктуры и ее размещение в нескольких ЦОД. Хотя из года в год мы видим, что и это не всегда помогает, и даже нивелирование коротких сбоев в вычислительных комплексах может окупить затраты на отказоустойчивость в течение нескольких лет.

Depo Computers повысила отказоустойчивость ЦОДа УК «Райффайзен Капитал» яющего все требуемые задачи. «Управляющая компания “Райффайзен Капитал” получила гибкое и масштабируемое решение на базе APC NetBotz, спроектированное специалистами Depo Computers. Наш клиент повысил отказоустойчивость ИТ-инфраструктуры за счет внедрения системы оперативного реагирования на изменения параметров физической среды. В случае критических ситуаций ответственные сотрудники будут н

«Астерос» создал отказоустойчивый кластер в новом офисе «Русское море – Добыча» го на базе серверного оборудования HP был организован кластер с системой виртуализации на платформе VMware vSphere 5.1 со встроенным гипервизором VMware ESXi 5.1. Система хранения данных обеспечивает отказоустойчивый доступ серверов других подсистем. В рамках проекта была также создана система резервного копирования с поддержкой технологий дедупликации, сжатия и шифрования копий. Работу кл

Softline создала отказоустойчивый кластер на базе решений VMware и Veeam для Федеральной службы по тарифам России темы хранилища данных отсутствовали, но не было гарантий, что в случае выхода из строя каких-либо аппаратных компонентов, они не появятся, отметили в Softline. Перед ФСТ России стояла задача улучшить отказоустойчивость решения с помощью создания дополнительных возможностей восстановления ИТ-инфраструктуры. В случае серьезных сбоев в работе оборудования, включая форс-мажорные обстоятельства,

«Инфосистемы Джет» построили отказоустойчивый ЦОД для «Мосэнергосбыта» центра обработки данных (ЦОД). В рамках внедрения нового программно-аппаратного комплекса был выполнен полный объем работ от строительной подготовки помещения до создания комплекса инженерных систем. Отказоустойчивый, масштабируемый ЦОД отвечает всем необходимым техническим требованиям эксплуатации серверного оборудования, обеспечивающего работу наиболее критичных бизнес-приложений, говорит

Allied Telesis представила стратегию развития продуктов на 2010 г. й каналов Link Aggregation Control Protocol (LACP) и технологии Virtual Chassis Stacking (VCStack), отказоустойчивое решение Allied Telesis позволит администраторам сетей покончить с необходимо

НПП «Родник» предлагает отказоустойчивое решение от компании Marathon Technologies и применяется для некритичных к простою приложений (время отказа в доступе от нескольких часов до нескольких дней) - DNS, AD, простых веб-серверов, некритичных приложений. Второй уровень обеспечивает отказоустойчивость компонентов приложений и сетевых ресурсов. Уровень применяется для критичных к простою приложений (время отказа от нескольких минут до нескольких часов) – особо важные бизнес

НР представила отказоустойчивый блейд-сервер ила отказоустойчивый блейд-сервер. Новая система HP Integrity NonStop NB50000c BladeSystem сочетает отказоустойчивость и постоянную готовность решений HP Integrity NonStop с экономичностью, гиб

В МКБ создана отказоустойчивая система на базе Oracle RAC клиентов, что при существующем уровне бизнеса МКБ очень много и дорого». В связи с этим внедряемая отказоустойчивая система должна обеспечивать отсутствие неплановых простоев из-за программных

Отказоустойчивые системы: зачем нужны и как построить ды построения отказоустойчивых систем На сегодняшний день не существует системы, гарантирующей 100% отказоустойчивость. Другими словами, не существует системы, которая гарантирует 100% вероятно