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Отказоустойчивость Fault tolerance свойство технической системы



26.08.2022 ГК «Астра» и MasterCloud запустят облачную платформу на базе российского ПО 1
25.08.2022 Merlion и «Парус электро» сообщили о начале сотрудничества 1
25.08.2022 Павел Николаев, банк «Открытие», в интервью CNews — об опыте настройки общебанковской MLops-платформы 1
24.08.2022 Система корпоративной почты RuPost внесена в реестр отечественного ПО 1
23.08.2022 «билайн бизнес» в кратчайшие сроки «решил непростую задачу» 1
11.08.2022 Softline Cloud помогла холдингу «Аксон» решить вопрос с нестабильной работой инфраструктуры и сократить расходы на ИТ 1
10.08.2022 «Мегафон» увеличил пропускную способность в Telegram в 2,5 раза 1
09.08.2022 Антон Захарченко -

Антон Захарченко, T1 Cloud: Облака и традиционные ИТ — это как такси и частный автотранспорт 

 1
05.08.2022 «Битрикс24» выпустил десктоп-клиент для Linux-систем 1
05.08.2022 Ralf Ringer перенесла ИТ-системы в облако МТС 1
04.08.2022 Сергей Пимков -

Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году

 1
02.08.2022 Совкомбанк и «Сколково» определили лучших системных аналитиков Sovcombank Challenge 2022 1
01.08.2022 «Битрикс24» выпустил десктоп-клиент для Linux-систем 1
28.07.2022 «Акадо» начал подключать клиентов к Московской бирже по универсальной схеме 1
21.07.2022 Аналитики Market.CNews рассказали, как выбрать поставщика по резервному копированию в облаке и на что обратить внимание 1
20.07.2022 На платформе Softline Cloud появятся новые решения в сфере серверной виртуализации 1
19.07.2022 В Москве совершенствуют уникальный облачный кластер 2
18.07.2022 «Сбер» полностью перевёл розничный кредитный процесс на собственное ПО 1
18.07.2022 D-Link представляет новые маршрутизаторы DIR-2150/SE, DIR-1260/SE, DIR-853/SE и платформу N8000/SE с программным обеспечением Security Edition 1
18.07.2022 Waves Enterprise запускает Raritet – NFT-маркетплейс для компаний и частных коллекционеров 1
13.07.2022 beeline cloud: теперь более 100 ИТ-решений и облачных сервисов 1
12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1
12.07.2022 Вышла новая версия ПО Raidix Elbrus для построения программных СХД на базе российских процессоров 1
08.07.2022 «T1 Cloud» запускает платформу защищенной облачной разработки «T1 SDP» 1
08.07.2022 Как облако DataFort (ГК «ВымпелКом») помогло достичь АО «Новосибирскэнергосбыт» стопроцентного уровня цифровизации 1
07.07.2022 «Рэйдикс» выпустил сразу три релиза ПО для СХД 1
05.07.2022 SberShuttle — новое решение для роботизации складов 1
04.07.2022 Чем заменить СУБД от Oracle или IBM? 1
01.07.2022 Как перейти на гиперконвергентную инфраструктуру от российского производителя 2
27.06.2022 Linxdatacenter: рынок российских облаков вырастет в 2022 г. на 30-35% 1
24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1
23.06.2022 «Сиссофт» и Yandex Cloud помогут российским компаниям улучшить управление бизнес-процессами 1
23.06.2022 В России появится магазин приложений с обязательной предустановкой на гаджеты. Законопроект уже в Госдуме 1
Цифровизация ритейла 2022 1
15.06.2022 «Диасофт» реализовал продукт «Система принятия решений» в микросервисной архитектуре 1
01.06.2022 Бизнес переходит на российские инструменты резервного копирования и восстановления 1
31.05.2022 Антон Тен -

Мы наблюдаем лавинообразное импортозамещение в сфере коммуникаций

 1
31.05.2022 MES2424P – новинка в линейке PoE-коммутаторов доступа Eltex 1
30.05.2022 «Онланта» представила облачные решения на базе открытого ПО 1
30.05.2022 Подведомственное учреждение Минцифры перешло на российскую коммуникационную платформу 1

Публикаций - 1145, упоминаний - 1145

Отказоустойчивость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 154
VMware 2025 93
Softline - Софтлайн 1870 90
IBM - International Business Machines Corp 8941 84
Intel Corporation 11262 56
Cisco Systems 4720 54
Крок - Croc 1616 53
Oracle Corporation 6035 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 43
6072 42
SAP SE 4595 41
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 35
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 34
HP Inc. 5313 32
Dell EMC 4736 31
Элемент ГК - Elementec 1523 30
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 28
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 28
Uptime Institute 185 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 27
Amazon Inc - Amazon.com 2650 25
Raidix - Рэйдикс 148 23
Huawei 3222 21
NetApp - Network Appliance 613 20
Yandex - Яндекс 5015 20
Apple Inc 10683 19
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 18
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 17
Red Hat 1183 17
Citrix Systems 744 17
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 17
Google LLC 10352 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 16
VK - Mail.ru Group 3057 15
Айтеко - iTeco 915 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 15
SAS Institute 854 14
HP - Hewlett-Packard 3567 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 574 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 19
РЖД - Российские железные дороги 1458 17
Открытие ФК 2713 12
Почта России ПАО 1853 12
Альфа-Банк 1476 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 9
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 155 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 253 6
Газпром ПАО 1008 6
X5 Group 709 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 372 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 6
Татнефть 182 5
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 5
Visa International 1809 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
Связной ГК 1190 4
Роснефть НК 434 4
Родник 81 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 3
UCS - United Card Services - Процессинговая компания 97 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 3
Банк Зенит 215 3
Аэрофлот - Aeroflot 648 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 3
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 106 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 3
Societe Generale Group 68 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 111 3
Русский стандарт Банк 370 3
Русагро Группа Компаний 182 3
ПСБ - Промсвязьбанк 682 3
Бинбанк 190 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 87
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 42
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 21
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 12
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 6
Президент Российской Федерации 3770 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 5
Правительство Москвы 1640 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
Администрация Президента РФ 904 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 74 2
Совет при президенте Российской Федерации 55 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 347 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
Счётная палата РФ 628 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 52 1
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 10 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 37 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 105 1
Управление делами президента Российской Федерации 91 1
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 65 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
TIA - Telecommunications Industry Association 70 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 3
Web development - Веб-разработка 0 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 21 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 106 2
АФТ - Ассоциация Финтех 251 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Linux Foundation 167 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 28 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 7 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 49 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
WiMAX Forum 66 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 433
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Соловьев Дмитрий 54 4
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Галкин Николай 18 3
Фокин Дмитрий 20 3
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Индия - Республика 4263 7
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1199 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 401
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 260
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 150
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 104
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 88
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 48
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 47
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 43
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 37
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 35
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 32
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 24
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 1342 19
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 19
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 13
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 13
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 10
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 6
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 508 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 6
Экономический эффект 694 5
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 174 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 5
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 5
Ergonomics - Эргономика 840 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 4
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 4
N+1 - Издание 121 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 11
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 4
Коммерсантъ - Издательский дом 888 3
РБК ТВ - телеканал 59 2
Forbes - Форбс 591 2
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
Bloomberg 1009 2
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
23ABC News 152 1
CrunchBase 64 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
The Register 1286 1
AP - Associated Press 1975 1
Hacker News 20 1
Радио России - радиостанция 45 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
InfoBank.by 1 1
CNews Северо-Запад 24 1
Silicon.com 354 1
За рулем 1 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 1
Gartner - Гартнер 3301 25
IDC - International Data Corporation 4671 23
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 17
Juniper Research 468 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 6
Forrester Research 810 5
BCG - Boston Consulting Group 85 4
Fortune Global 100 138 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 2
IBM Research 107 2
Discovery Research Group 21 2
SpencerLab 9 2
EMEA InfoTrends Supplies Recycling Study 2 2
Buyers Laboratory 10 2
Photizo Group 9 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
Gartner - Burton Group 17 1
Gartner - Meta Group 8 1
Wainhouse Research 38 1
Dell'Oro Group 35 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 4 1
Synergy Research Group 39 1
Security Compute Ratings 3 1
Security Compute Rating 5 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 1
Forrester Wave 31 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Fortune Global 500 280 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 230 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 0 1
Brightside Academy 1 1
НИИЭМП - Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов 15 1
CMU - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - SEI Институт программной инженерии Карнеги-Меллон 28 1
Softline Education - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 53 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
University of Oxford - Оксфордский университет 188 1
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 30 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 33 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 162 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 93 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 8
Новый год - Новогодние каникулы 0 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 768 5
CNews AWARDS - награда 347 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 3
CeBIT 454 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
Oracle OpenWorld 65 1
Microsoft Ignite 31 1
Чёрная пятница (распродажи) 89 1
ПРОSTOR 6 1
Cisco Partner Summit 2 1
Docsvision Day 8 1
ISE - Integrated Systems Europe 39 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
LinuxWorld 53 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 159 1
Russian DC Awards - Russian Data Center Awards 6 1
Infosecurity - выставка 62 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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