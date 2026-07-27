Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
ANSI American National Standards Institute Американский национальный институт стандартов
СОБЫТИЯ
Публикаций - 302, упоминаний - 307
ANSI и организации, системы, технологии, персоны:
|Наумов Максим 100 11
|Ширшов Павел 76 10
|Кутузов Александр 40 5
|Князева Мария 16 3
|Павлов Александр 121 3
|Казак Максим 162 2
|Юхин Артем 16 2
|Борушевский Денис 37 2
|Кузнецова Ольга 14 2
|Михайлов Станислав 12 2
|Повесьма Дмитрий 3 2
|Телегин Вячеслав 3 2
|Евтушенко Олег 145 1
|Панченко Иван 197 1
|Яхина Ирина 40 1
|Ульянов Владимир 162 1
|Крупчик Александр 5 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Воронин Алексей 19 1
|Липатов Михаил 7 1
|Бакланов Михаил 10 1
|Луковников Михаил 20 1
|Зимин Дмитрий 42 1
|Бейлезон Олег 32 1
|Царьков Петр 4 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Сорокин Сергей 18 1
|Попова Мария 141 1
|Калайда Игорь 13 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Walter Thomas - Уолтер Томас 4 1
|Lee Adams - Ли Адамс 1 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
|Ельцин Борис. 99 1
|Железнов Видия 5 1
|Чирков Тарас 13 1
|Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
|Гаврилов Михаил 9 1
|Басистый Дмитрий 12 1
|Рудаков Денис 31 1
|Allprojectors.ru 54 37
|CNews - ZOOM.CNews 1866 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
|N+1 - Издание 188 2
|Silicon 494 2
|Wired - Издание 276 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|Ars Technica 450 1
|Радио России - радиостанция 49 1
|NE Asia Online 313 1
|allNetDevices 160 1
|PCPro 53 1
|Silicon Strategies 45 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.