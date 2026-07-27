Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ANSI American National Standards Institute Американский национальный институт стандартов

ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов

СОБЫТИЯ


27.07.2026 T-FLEX CAD 18 получил нативную поддержку «Ред ОС» 1
17.07.2026 Лазерный проектор Hisense XR10: новый взгляд на домашний кинотеатр 1
22.06.2026 Проектор Acer H6518STi: 100-дюймовый экран с расстояния вытянутой руки 1
08.06.2026 Acer представила проектор Acer BS-014 1
26.05.2026 Новые проекторы Wanbo уже в продаже 1
13.02.2026 Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения 1
01.12.2025 Обучение будущего уже здесь: короткофокусный проектор Acer S1386WH 1
27.11.2025 Проектор Acer S1286H: короткофокусная оптика, высокая яркость и технологии защиты зрения 1
31.10.2025 В продажу поступил DLP-проектор Acer H6518STi 1
29.10.2025 В России начались продажи домашнего проектора Acer H6815ATV 1
20.10.2025 На российском рынке представлен новый флагманский домашний проектор Acer H6805BDa 1
08.10.2025 Новая категория в ассортименте Filum – серверные шкафы Data Centre 1
07.10.2025 В продажу поступил новый DLP‑проектор Acer BS-114 1
29.09.2025 Представлен Acer BS-314P — яркий, универсальный и надежный бизнес‑проектор 1
07.04.2025 Новый портативный проектор Digma DP-FHD800A 1
29.11.2024 Компания INTACT приняла участие в создании мультимедийного пространства амфитеатра школы «Новый взгляд» 1
02.11.2024 В России в продажу поступил новый проектор Acer H6830BD 1
09.10.2024 Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов 1
31.07.2024 «АБП2Б» выпустили российский корпоративный менеджер соединений МС22 1
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра 1
01.03.2024 Состоялся релиз новой российской СУБД 1
29.02.2024 Революция в мире реляционных СУБД. SoQoL — новый стандарт архитектуры систем управления данными 1
12.02.2024 Как собрать домашний кинотеатр: выбор от сети магазинов «Технопарк» 1
11.03.2022 LG представила на российском рынке гибридный Laser-LED смарт-проектор Cinebeam HU710PW 4K UHD 1
22.12.2021 Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин 1
20.12.2021 Acer выводит на российский рынок обновленный проектор для бизнеса и конференций X1529HP 1
17.11.2021 Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок 1
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 1
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 1
28.12.2020 Сертификатам Uptime найдут бюджетную замену 1
17.11.2020 Однопарный Ethernet сделает умнее здания и производства 1
23.10.2020 Acer представила новые светодиодные и лазерные проекторы. Цены. Фото 1
01.09.2020 LG выпустила новый лазерный проектор CineBeam. Фото 1
02.06.2020 Ростех выпустил учебного робота для вузов и выложил исходники на Github 1
23.03.2020 Acer начала продажи новых проекторов X118HP, X128HP и X138WHP 1
20.01.2020 Цифровые стандарты 2

Публикаций - 302, упоминаний - 307

ANSI и организации, системы, технологии, персоны:

Seiko Epson Corporation 908 40
Acer Group - Acer Inc 2776 31
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 21
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 20
Toshiba Corporation 2980 17
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 15
Sony 6739 13
ViewSonic 325 12
InFocus 70 12
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 12
Optoma 31 12
Samsung Electronics 11064 12
HP Inc. 5883 11
TI - Texas Instruments Incorporated 848 11
LG Electronics 3735 10
Sharp Corporation 1062 9
Canon 1439 7
Philips 2099 7
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Dell EMC 5180 7
Microsoft Corporation 25775 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Crestron 102 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
JVC Kenwood 422 5
PM Expert - ПМ Эксперт 119 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
Oracle Corporation 7074 4
Крок - Croc 1964 4
Hitachi - Хитачи 1501 4
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 4
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 258 4
Vivitek - Вивитек 20 4
Blackboard 17 4
Casio 338 4
Sharp Electronics - Шарп Электроникс Раша 30 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 3
AT&T Inc 1725 3
Lenovo Motorola 3566 3
Эра HD - Эра ХД 54 14
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 11
Композит 99 7
Русский Стиль 45 4
Carl Zeiss AG 307 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Верный - торговая сеть 326 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
Альфа-Групп 745 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 1
Walt Disney Company 647 1
TÜV Rheinland Group 181 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 132 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Bentley Motors 74 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Illumina 12 1
Wells Fargo - Wells Fargo & Co - Wells Fargo Bank - Wells Fargo Securities 90 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 68 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования - ЦАПК АИС ОМС - Автоматизированной информационной системы обязательного медицинского страхования города Москвы 43 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Росстандарт - РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
GTAC - Government Technical Advisory Centre 1 1
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 8
TIA - Telecommunications Industry Association 90 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 6
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 2
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
IPMA - International Project Management Association - Международная ассоциация управления проектами 11 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
ANSI Lumen - Люмен - единица измерения светового потока в Международной системе единиц, является световой величиной. 657 186
Контрастность 3042 144
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1208 141
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 76
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 71
Домашний кинотеатр - Home cinema - Микротеатр 987 70
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 65
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 61
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 57
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 57
Фотокамеры - Объектив - Lens 1432 51
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 48
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 48
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 46
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 46
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 44
Проектор DLP - Digital Light Processing - Digital Projector - «цифровая обработка света» - светоклапанная микроэлектромеханическая технология вывода визуальной информации 181 44
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 40
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 39
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 38
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 38
Проектор LCD - Liquid Crystal Display - ЖК-проектор - жидкокристаллический проектор - LED-проектор 112 38
SVGA - Super VGA - разрешение экрана 800x600 172 35
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 31
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 30
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 30
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 30
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 29
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 29
Вентилятор - Fan 1076 29
Телевидение - NTSC - National Television System Committee - Национальный комитет по телевизионным системам - Система аналогового цветного телевидения 432 28
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 27
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 26
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 26
Телевидение - PAL - Phase Alternating Line - построчное изменение фазы - система аналогового цветного телевидения 299 26
Microsoft Windows 2000 8678 60
Seiko Epson EMP - серия проекторов 132 33
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 16
Sanyo PLC - Sanyo PLV - Sanyo LP - Sanyo Z4 - серия проекторов 26 12
Microsoft Windows 16882 11
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 11
Google Android 15243 11
Panasonic PT - серия проекторов 22 10
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 185 9
Acer ColorSafe 27 9
Acer LumiSense 23 7
Acer - серия проекторов 38 7
Qisda BenQ MP - серия проекторов 8 7
Microsoft Office 4170 6
Apple iPhone 6 4861 6
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 6
Seiko Epson PowerLite - серия проекторов 13 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 5
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 5
Optoma EP - серия проекторов 7 5
Optoma HD - серия проекторов 11 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 5
Apple iOS 8583 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows Hello 210 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 4
LG webOS - Open webOS - HP webOS - Palm webOS - встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 283 4
Microsoft Windows BitLocker 942 4
Acer DynamicBlack 20 4
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 4
ViewSonic PJ - серия проекторов 11 4
InFocus IN - серия проекторов 7 4
Toshiba TDP - мультимедийный DLP-проектор 8 4
Seiko Epson EH - серия проекторов 20 4
Seiko Epson EB - серия проекторов 28 4
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 3
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 182 3
Google Android TV 381 3
Наумов Максим 100 11
Ширшов Павел 76 10
Кутузов Александр 40 5
Князева Мария 16 3
Павлов Александр 121 3
Казак Максим 162 2
Юхин Артем 16 2
Борушевский Денис 37 2
Кузнецова Ольга 14 2
Михайлов Станислав 12 2
Повесьма Дмитрий 3 2
Телегин Вячеслав 3 2
Евтушенко Олег 145 1
Панченко Иван 197 1
Яхина Ирина 40 1
Ульянов Владимир 162 1
Крупчик Александр 5 1
Солодовников Алексей 20 1
Воронин Алексей 19 1
Липатов Михаил 7 1
Бакланов Михаил 10 1
Луковников Михаил 20 1
Зимин Дмитрий 42 1
Бейлезон Олег 32 1
Царьков Петр 4 1
Щепилов Евгений 36 1
Сорокин Сергей 18 1
Попова Мария 141 1
Калайда Игорь 13 1
Алехин Заурбек 9 1
Walter Thomas - Уолтер Томас 4 1
Lee Adams - Ли Адамс 1 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 26 1
Ельцин Борис. 99 1
Железнов Видия 5 1
Чирков Тарас 13 1
Chien Victor - Виктор Чиен 5 1
Гаврилов Михаил 9 1
Басистый Дмитрий 12 1
Рудаков Денис 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 122
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 48
Европа 24964 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Япония 13807 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 6
Америка - Американский регион 2206 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 5
Азия - Азиатский регион 5920 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Нидерланды - Амстердам 630 3
Китай - Тайвань 4245 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 3
Казахстан - Республика 6048 3
Канада 5081 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Украина 7928 2
Нидерланды 3746 2
Малайзия 922 2
Германия - Берлин 732 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 2
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 2
Южная Корея - Республика 7052 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 2
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Израиль 2856 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 61
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 42
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 16
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 76 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 12
Английский язык 7030 10
Ergonomics - Эргономика 1755 10
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 9
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 8
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 8
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 7
Аренда 2687 6
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 4
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 335 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1141 4
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 4
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 4
Образование в России 2893 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 3
Allprojectors.ru 54 37
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
N+1 - Издание 188 2
Silicon 494 2
Wired - Издание 276 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
Ars Technica 450 1
Радио России - радиостанция 49 1
NE Asia Online 313 1
allNetDevices 160 1
PCPro 53 1
Silicon Strategies 45 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 15
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 4
Gartner - Гартнер 3658 1
Forrester Research 834 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Zecurion Analytics 25 1
Gartner Cool Vendor in Storage - Gartner Strategic Roadmap for Storage 4 1
Futuresource Consulting 16 1
Opinion Matters 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
БГУ - Белорусский государственный университет 37 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
РАН ПНЦБИ ФИЦ - Пущинский научный центр биологических исследований Российской Академии наук 5 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 1
БрГТУ - Брестский государственный технический университет 5 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
CeBIT 614 3
ISE - Integrated Systems Europe 51 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
CiscoLive! 10 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще