Проектор Acer X1328Wi выходит на российский рынок

Компания Acer представит в России новый проектор X1328Wi. За счет высокой яркости в 4500 ANSI-люмен и поддержки современного разрешения новинка подходит как для домашнего использования, так и для работы в бизнес-сфере.

Acer X1328Wi выполнен в классическом прямоугольном форм-факторе и отличается небольшими габаритами корпуса (313x240x113,7 мм), а также минимальным весом (2,75 кг), благодаря чему он легко переносится и вписывается в любую обстановку. Дополнительное удобство инсталляции обеспечивает возможность установки проектора на потолок без необходимости изменять настройки — система автоматически распознает размещение и переворачивает проекцию.

Проектор способен проецировать изображение на расстояние от 1 до 10 метров, а диагональ проекции настраивается в промежутке от 75 см до 762 см. Это и наличие двойного зума (цифрового и оптического) позволяет использовать X1328Wi в помещениях практически любых размеров. При этом новинка защищена от проблем при работе на большой высоте и от попадания пыли в корпус, а при установке под углом поможет удобная функция коррекции трапециедальных искажений (автоматическая и ручная). Срок службы лампы в режиме ExtremeEco достигает 15 тыс. часов, несмотря на то, что X1328Wi способен работать в режиме 24/7.

Проектор Acer X1328Wi

Проектор поддерживает управление по сети через порт RS232 и при помощи пульта ДУ, практически мгновенно включается и отключается, и не требует покупки дополнительных аксессуаров для беспроводной проекции контента. Помимо порта D-Sub для подключения к источникам изображения и звука в новинке присутствуют порты HDMI и RCA. Новинка не требует внешних колонок за счет наличия встроенного 3-ваттного динамика, и работает практически беззвучно (уровень шума 27 дБ в эко-режиме).

Acer X1328Wi поддерживает разрешение WXGA (1280x800 пикселей) при максимальном разрешении контента WUXGA (1920x1200 пикселей). Проектор самостоятельно подбирает формат в зависимости от типа контента и способен работать в режимах 16:10, 4:3 или 16:9. Крайне высокая максимальная яркость в 4500 ANSI-люмен и уровень контраста 20 000:1 позволяют использовать устройство при любом освещении и даже под открытым небом без потери читаемости текста и детализации изображения.

За качество цветопередачи и отсутствие выгорания цветов со временем отвечают фирменные технологии Acer: ColorBoost 3D, ColorSafe II, DynamicBlack и LumiSense. Проектор поддерживает функцию автоматической коррекции цветности при проекции на окрашенные стены, которая позволяет использовать его без специального белого экрана. А поддержка технологии Acer BluelightShield защищает глаза зрителей от вредного излучения из синей части спектра света без потери качества цветопередачи.

Проектор Acer X1328Wi появится на рынке России в начале декабря 2021 г. Рекомендованная розничная цена новинки стартует от 44 990 руб.