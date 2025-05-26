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Acer Group Acer Inc

Acer Group - Acer Inc

Компания Acer, основанная в 1976 году, специализируется на оказании ИТ-услуг и производстве аппаратного и программного обеспечения, занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов для улучшения качества жизни пользователей. Среди продуктов Acer: ПК, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые устройства. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие интернет вещей в единое целое.  

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России

Компания Acer представила в России игровой монитор Nitro XV275UV3. Девайс сочетает в себе 27-дюймовый

23.05.2025 На российском рынке появились ультратонкие мониторы Acer SA2

На российском рынке представлены три модели мониторов Acer серии SA2 Ultra Slim: SA272G0bip, SA272G0bi и SA242YG0bi. Эти устройства сочетают в себе элегантный ультратонкий дизайн, качественные IPS-панели, стандартные наборы интерфейсов для подключ
20.05.2025 Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD193QE выводит продуктивность на новый уровень

экранами с общим разрешением 1920 x 2160 пикселей (2хFull HD), предназначенный для профессионалов, которым необходима мобильность без ущерба для функциональности. Об этом CNews сообщили представители Acer. Благодаря складной конструкции, широким возможностям подключения и высокому качеству изображения, PD193QEbmiuux обеспечивает эффективную многозадачность в любом месте. При этом дисплеи мо
14.05.2025 Проектор Acer X1328Wi в России

В продажу на российский рынок поступил универсальный проектор для развлекательных, учебных и бизнес-задач Acer X1328Wi. Сочетание оптической группы, лампы подсветки OSRAM на 5000 лм и HD-матрицы DLP-проецирования 0,65 дюйма DarkChip 3D обеспечивает высокое качество изображения даже в сложных услови
12.05.2025 Проектор Acer H6541BDK в России

В продажу на российский рынок вышел универсальный проектор для дома и офиса Acer H6541BDK с Full-HD матрицей и лампой 4000 Лм. Проектор подойдет для оснащения жилых и офисных помещений малого и среднего размера Основные характеристики новинки Acer H6541BDK: разр
30.04.2025 Проектор Acer X1228i в России

В продажу на российский рынок поступил DLP-проектор с расширенными возможностями беспроводного подключения Acer X1228i. Оптическая схема и DLP-система проецирования с 30-бит глубиной цветопередачи до 1,07 млрд оттенков дополнены лампой подсветки OSRAM на 4800 лм и фирменными системами улучшения цвет
25.04.2025 Яркое изображение и сбалансированный набор возможностей с Acer X1228H

В продажу на российский рынок поступил сбалансированный проектор для офисных и домашних задач Acer X1228H с мощной лампой подсветки Osram на 4800 Лм и высоким контрастом 20 000: для яркой насыщенной картинки в самых сложных условиях. Качественная оптика с широким диапазоном расстояния п
21.04.2025 Два дисплея в компактном корпусе: монитор Acer PD163Q вышел в России

Компания Acer представила портативный монитор PD163Q, который оснащен двумя 15,6-дюймовыми IPS-экранам
14.04.2025 Проектор Acer X1128H вышел в России

На российский рынок вышел проектор для дома и офиса Acer X1128H с лампой 4800 Лм и технологиями улучшения качества изображения. 120 Гц система проецирования DLP с поддержкой разрешения до 1920х1200 пикселей, расширенная цветовая палитра 1.07 млр
09.04.2025 США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример

айване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP

09.04.2025 В России начались продажи UltraHD-монитора Acer Nitro XV275K

В России в продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XV275K с 27-дюймовой UltraHD IPS-матрицей, яркостью 400 нит и частотой обновления до 60 Гц. Плотность пикселей — 163 ppi. Монитор обеспечивает высокое качество изображения в играх и

14.03.2025 Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже

и текстов и таблиц, так и с графикой. Благодаря продуманному дизайну и функциональности он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт в работе. Об этом CNews сообщили представители Acer. Основным преимуществом этой модели выступает 31,5-дюймовая IPS-матрица, разработанная специально для вариативных графических задач. Она предлагает достаточно высокое разрешение WQHD, чтоб
05.03.2025 Начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE

В России начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE, которые созданы для пользователей, работающих с массивами текста, граф
24.02.2025 Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE

На российском рынке представлен монитор Acer Vero B248YE для корпоративного сегмента. Продуманная эргономика и безрамочный дизайн ZeroFrame, камера видеосвязи с ИК-модулем для аутентификации Windows Hello, качественная FHD-матрица с

20.02.2025 Проектор Acer X1123HP: доступное решение с высокой яркостью и универсальными возможностями

На российском рынке появился современный DLP-проектор Acer X1123HP, сочетающий высокую яркость 4000 ANSI люмен и широкий набор функций для удобной

18.02.2025 Первоклассное изображение в любых условиях с проектором Acer X1329

На российском рынке представлен сбалансированный DLP-проектор Acer X1329 для домашнего и коммерческого применения. Яркость до 4 800 Лм и современная DLP-матрица разрешением WXGA (1280х800) пикселей с отображением до 1.07 млрд цветов для гарантированно выс
07.02.2025 Тонкие мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI для дома и офиса

Мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI появились в российской рознице. У них есть матрицы с высоким разрешением, два варианта интерфейсов для подключения, базовые степени подвижности и технологии
04.02.2025 Мониторы Acer R272E в России

Мониторы Acer R272E доступны в российской рознице. Модель Acer R272Eyi имеет базовые характеристики, а Acer R272Eymix предлагает встроенную акустику, а также комбинированный аудиоразъем дл
31.01.2025 Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой

Российским пользователям доступен монитор Acer Vero CB272D5, подходящий как для рабочих задач, так и для развлечений. Новинка получила

30.01.2025 В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц

В России начались продажи монитора Acer Vero V247YE, компактной модели для интенсивного использования, которая подойдет для домашнего применения, в качестве второго дисплея и т.д. Монитор построен на IPS-матрице с плотностью пик
23.01.2025 Бесшумное нажатие и удобное управление: новые беспроводные мыши Acer OMR405, OMR406

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России две новые беспроводные мыши OM
17.01.2025 Acer представила новые игровые мыши из серии Nitro

Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новые игровые мыши OMW400 и OM
27.12.2024 QHD-монитор Acer Vero V277UE в России

Монитор Acer Vero V277UE с IPS-матрицей QHD-разрешения 2560х1440 пикселей, охватом 99% sRGB и частотой обновления 100 Гц доступен в России. Монитор состоит на 85% из переработанного пластика и на 5% из
25.12.2024 Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE

На российском рынке представлены ультратонкие мониторы от Acer — Vero RL272E и Vero RL242YE. Устройства сочетают в себе футуристичный дизайн, качествен
24.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3

Мониторы Acer серии Vero B7 B247YE и B277KC3 подойдут для домашнего ПК, а также офисного использования. Благодаря разъему USB-C 90 Вт подзарядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие вс
23.12.2024 Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач

рядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие всех основных технологий защиты зрения Acer позволит максимально снизить нагрузку на глаза и не уставать даже при долгой работе с ко
20.12.2024 Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру

Ассортимент игровых мониторов Acer в России пополнился новой флагманской моделью Nitro ED343CURV3. Монитор предлагает огром
20.12.2024 Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения

В России представлена беспроводная игровая гарнитура Nitro OHR401 от компании Acer – полноразмерные наушники с мягкими, эргономичными амбушюрами. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В новинке установлены 53-мм стереодинамики с широким частотным диапазоном 20 Гц
19.12.2024 Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn

В продажу на российский рынок вышел проектор Acer X1328WHn на базе современной матрицы WXGA-разрешения 1280х800 пикселей с мощной лампой подсветки до 5000 Лм. Отличительная чертой модели — автоматическая 40⁰ корректировка трапециевидных и
18.12.2024 Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц

консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Вдобавок в нем реализованы все современные технологии бренда для защиты глаз от переутомления и вредного синего свечения. Об этом CNews сообщили представители Acer. Технические характеристики Nitro XV272UW2: диагональ 27 дюймов; разрешение 2560x1440 пикселей; тип матрицы IPS; максимальная частота обновления: 240 Гц; время отклика 0,5 мс (GTG); яркост
17.12.2024 Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса

Мониторы Acer моделей SA272E, SA242YE, SA242YH и SA222QE с диагоналями от 21,5 до 27 дюймов могут стать рациональным приобретением для комплектации домашнего ПК или рабочих мест. Эти мониторы могут быть
10.12.2024 Портативный монитор Acer PM161QB в России

Россиянам доступен портативный монитор Acer PM161QB с диагональю 15,6 дюйма и разрешением FullHD. Новинка, построенная на IPS-матриц
06.12.2024 Новые механические клавиатуры Acer OKR302, OKW304 и OKW305 с RGB-подсветкой представлены в России

В Merlion стали доступны механические клавиатуры компании Acer. Новинки - две проводные клавиатуры Acer OKW304 и OKW305, а также беспроводная модель Acer OKR302. Во всех моделях используются механические линейные свитчи. Об этом CNews со
05.12.2024 Мобильные телефоны Acer — сфокусируйся на важном

Компания Acer запустила в продажу необычную для бренда линейку продукции – кнопочные мобильные телефон
04.12.2024 Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (6+8+2 ядра до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) Графика Intel Arc Graphics (8 ядер Xe) (128EUs @

03.12.2024 Acer выпустила новую мышь OMR311 с подсветкой и тремя вариантами подключения

Компания Acer представила в России новую игровую мышь OMR311. Модель с минималистичным дизайном облада
29.11.2024 Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3

В продажу на российский рынок поступили два выразительных игровых монитора Acer Nitro серии ED3 в широкоугольном формате 21:9. Модели ED343CURH и ED343CURX выполнены в геймерском стиле, с подчеркнутыми RGB-подсветкой линиями дизайна и технологичными VA-матрицами изгиб
12.11.2024 «Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI

периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стал
11.11.2024 В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE

Нна российском рынке появился новый монитор серии Acer Vero V7 — V247YUE. Он предназначен в основном для домашнего и офисного использования, поэтому имеет популярную диагональ 23,8 дюйма. Новинка предлагает безрамочный экран с разрешением WQHD
06.11.2024 OLED-монитор Acer Predator X49X с 49 дюймов в России

В продажу на российский рынок поступил флагманский игровой монитор Acer Predator X49X в сверхшироком формате 32:9. Изогнутая 49-дюймовая матрица наделена глубиной цветопередачи 10 бит и разрешением DQHD 5120x1440 пикселей. Дополнительные возможности: охват 99%

Публикаций - 2583, упоминаний - 3914

Acer Group и организации, системы, технологии, персоны:

ASUS - AsusTek Computer Inc 2072 742
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HP Inc. 5719 618
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Lenovo Group 2309 579
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Google LLC 11969 180
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HP Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1957 87
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IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
GVRA - Global Virtual Reality Association - Глобальная Ассоциация Виртуальной Реальности 2 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 57 2
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IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 361 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 257 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 117 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 69 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 148 1
WCO - World Customs Organization - ВТамО - Всемирная таможенная организация 9 1
Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 1
АЮР - Ассоциация юристов России 45 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
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AFA - Asociación del Fútbol Argentino - Аргентинская футбольная ассоциация - Ассоциация футбола Аргентины 5 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 30 1
Союз кинематографистов России 11 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14646 1373
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21239 942
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26091 688
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12660 674
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9577 647
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14052 589
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10132 579
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16387 547
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12422 531
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17412 526
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12613 523
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3913 496
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24921 495
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24764 494
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6138 406
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5326 406
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9882 387
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7441 383
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3913 368
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6131 366
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53223 344
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10273 329
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2877 321
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3502 285
DDR - Double data rate 2809 277
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6483 265
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3336 264
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6105 263
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2360 262
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7846 260
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 253
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4307 253
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14116 252
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1097 249
Контрастность 2881 246
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2604 245
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5713 244
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 967 234
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1988 230
Наушники - Headphones 4130 227
Microsoft Windows 15929 410
Google Android 14301 310
Acer Aspire - серия ноутбуков 322 298
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1306 216
Intel Core - Семейство процессоров 1217 193
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1388 185
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 160 149
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 149
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 948 135
Intel Celeron - Серия процессоров 967 130
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 845 129
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5046 126
Microsoft Windows 7 1986 121
Microsoft Windows 10 1809 113
Linux OS 10271 112
Intel Core i - Cерия процессоров 521 108
Apple MacBook - серия ноутбуков 985 103
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2396 101
Apple iPad 3886 98
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 95
Apple iPhone - серия смартфонов 7183 94
Acer Predator 212 92
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 124 92
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 725 92
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 90
Microsoft Windows 2000 8663 89
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1420 88
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 237 86
Google Chrome OS - Google Chromebox 374 79
Microsoft Windows XP 2409 78
Google Chromebook - Google Хромбук 234 77
Nvidia GeForce GTX 522 77
Acer Aspire One 83 72
Microsoft Windows Vista Longhorn 1782 71
Acer Iconia 98 71
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 70
Intel x86 - архитектура процессора 1913 68
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 633 67
Apple MacBook Air - Ноутбук 472 66
Acer ComfyView 81 65
Ксенин Алекс 311 68
Мишин Глеб 70 53
Lanci Gianfranco - Лянчи Джанфранко 45 40
Низовский Григорий 36 36
Кравченко Дмитрий 42 32
Wang J.T. - Ван Джей Ти 31 31
Виноградова Наталья 53 25
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 24
Кутников Денис 22 21
Воронецкий Эдуард 46 19
Wong Jim - Вонг Джим 19 18
Jobs Steve - Джобс Стив 1015 17
Lin James - Лин Джеймс 15 13
Камытбаева Зарина 16 12
Loverde Loren - Ловерд Лорен 31 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 913 10
Помозов Алексей 56 9
Юсупов Ренат 118 9
Верховод Андрей 22 9
Otellini Paul - Отеллини Пол 168 8
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 572 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 282 8
Dell Michael - Делл Майкл 191 8
Эскин Сергей 38 8
Фадеев Михаил 56 8
Снытко Игорь 20 8
Мочар Василий 19 8
Медведева Елена 14 8
Царева Екатерина 8 7
Chen Jason - Чен Джейсон 19 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 383 7
Бровкин Дмитрий 55 7
Пудонин Иван 7 7
Гуцериев Михаил 111 6
Shen Jerry - Шен Джерри 30 6
Путин Владимир 3251 6
Шуняев Сергей 24 6
Lorenz Stefania - Лоренц Стефания 6 6
Walker Chris - Уокер Крис 7 5
Chien Victor - Виктор Чиен 5 5
Россия - РФ - Российская федерация 149647 1223
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52635 457
Китай - Тайвань 4053 382
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17516 339
Европа 24407 330
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 206
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 159
Япония 13379 152
Ближний Восток 2989 120
Африка - Африканский регион 3523 117
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14269 117
Азия - Азиатский регион 5624 96
Южная Корея - Республика 6740 94
Германия - Федеративная Республика 12792 90
Европа Восточная 3109 77
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 71
Солнце - звезда Солнечной системы 5259 67
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 65
Европа Западная 1484 64
Казахстан - Республика 5659 61
Италия - Итальянская Республика 4384 48
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1786 46
Америка Северная - Североамериканский регион 3354 45
Украина 7676 43
Франция - Французская Республика 7905 40
Канада 4926 36
Америка - Американский регион 2176 33
Испания - Королевство 3738 30
Финляндия - Финляндская Республика 3629 29
Китай - Тайвань - Тайбэй 280 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4015 25
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 25
США - Нью-Йорк 3107 24
Индия - Bharat 5549 24
Америка Латинская 1846 24
Польша - Республика 1974 23
Нидерланды 3562 20
Германия - Берлин 719 20
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3550 20
Россия - СФО - Новосибирск 4445 19
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24858 402
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5107 196
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5037 166
Ergonomics - Эргономика 1629 154
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52787 139
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49362 132
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30312 112
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1411 101
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11153 88
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 86
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3100 83
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 617 78
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2818 76
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 75
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2348 67
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1514 66
Логистика сбытовая - Сбыт 2427 66
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4783 62
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6592 54
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7648 53
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6087 48
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 43
Импортозамещение - параллельный импорт 522 43
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16756 41
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10205 40
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9111 39
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 37
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4545 37
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3061 37
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2792 37
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1781 36
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3694 34
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5356 34
Английский язык 6751 33
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 33
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 591 33
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2290 30
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5120 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6184 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8247 28
CNews - ZOOM.CNews 1850 174
DigiTimes - Издание 1316 144
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5957 47
Коммерсантъ - Издательский дом 1991 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11311 18
The Verge - Издание 573 15
Ведомости 1085 15
FT - Financial Times 1239 14
Известия ИД 658 13
CNET Networks - CNET News 1643 13
Engadget - Блог о технологиях 422 11
Times 630 11
The Register - The Register Hardware 1609 10
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1294 10
SlashGear 134 9
Inquirer 463 9
Commercial Times 96 9
Bloomberg 1324 8
ZDnet 660 8
BleepingComputer - Издание 374 8
Electronista 166 7
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1229 7
TechnologyAdvice - eWeek 230 7
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 527 6
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Чудо техники 60 6
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GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 17
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IDC EMEA 19 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
DigiTimes Research 23 2
TrendForce 116 2
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 195 2
AVentures Group 6 2
Tractica 7 1
IDC Mobile Device Trackers 1 1
Synergy Research Group 44 1
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Juniper Research 532 1
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IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 294 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1570 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1006 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 146 2
University of Bristol - Бристольский университет 84 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 127 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 220 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 2
МГУ ВШБ - Высшая школа бизнеса 11 2
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 2
Школа информационных технологий и инженерии 1 1
ADA University - Азербайджанская дипломатическая академия - Университет АДА 1 1
Школа новых технологий 19 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 400 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 92 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 218 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 474 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 890 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 244 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 29 1
СПГУ - Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II 26 1
НИЯУ МИФИ - Обнинский институт атомной энергетики - Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ) 6 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 41 1
Минздрав РФ - СГМУ ВО ФГБОУ - Северный государственный медицинский университет 3 1
ИГУ - Иркутский государственный университет 23 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 554 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 103 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 7 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 630 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 261 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 42 1
Микроинформ 32 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
ТГПУ - Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами - ТГПИ - Ташкентский государственный педагогический институт 1 1
AIBEc - American Institute of Business and Economics - Американский институт бизнеса и экономики 8 1
NCKU - National Cheng Kung University - Тайваньский национальный университет имени Чена Куна 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 64
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 604 39
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 39
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 29
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 24
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2493 12
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 11
CeBIT 612 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1231 10
День молодёжи - 27 июня 940 10
Intel Developer Forum - IDF 278 8
Red Dot Design Award 56 7
iF Design Awards 26 6
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 6
BETT - The World's Leading Education Show - Выставка образовательных технологий 7 4
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 111 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 719 4
Международный женский день - 8 марта 361 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 596 3
PC Expo 36 3
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 34 3
ISE - Integrated Systems Europe 47 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 13 2
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 2
ИгроМир 119 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 2
Intel Extreme Masters 1 1
Acer Brand Day 1 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 172 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 3 1
Embedded World 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2070 1
Microsoft Build - конференция 37 1
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 28 1
Samsung Unpacked 33 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 333 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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