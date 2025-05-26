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Acer Group Acer Inc
Компания Acer, основанная в 1976 году, специализируется на оказании ИТ-услуг и производстве аппаратного и программного обеспечения, занимается исследованием, разработкой, маркетингом, продажей и обслуживанием инновационных продуктов для улучшения качества жизни пользователей. Среди продуктов Acer: ПК, дисплеи, проекторы, серверы, планшеты, смартфоны и носимые устройства. Компания также разрабатывает облачные решения, объединяющие интернет вещей в единое целое.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 1 дело, на cумму 7 514 000 ₽*
УПОМИНАНИЯ
|26.05.2025
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Монитор Acer Nitro XV275UV3 с экраном 2К, 180 Гц и поддержкой FreeSync в России
Компания Acer представила в России игровой монитор Nitro XV275UV3. Девайс сочетает в себе 27-дюймовый
|23.05.2025
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На российском рынке появились ультратонкие мониторы Acer SA2
На российском рынке представлены три модели мониторов Acer серии SA2 Ultra Slim: SA272G0bip, SA272G0bi и SA242YG0bi. Эти устройства сочетают в себе элегантный ультратонкий дизайн, качественные IPS-панели, стандартные наборы интерфейсов для подключ
|20.05.2025
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Два дисплея в компактном корпусе: Acer PD193QE выводит продуктивность на новый уровень
экранами с общим разрешением 1920 x 2160 пикселей (2хFull HD), предназначенный для профессионалов, которым необходима мобильность без ущерба для функциональности. Об этом CNews сообщили представители Acer. Благодаря складной конструкции, широким возможностям подключения и высокому качеству изображения, PD193QEbmiuux обеспечивает эффективную многозадачность в любом месте. При этом дисплеи мо
|14.05.2025
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Проектор Acer X1328Wi в России
В продажу на российский рынок поступил универсальный проектор для развлекательных, учебных и бизнес-задач Acer X1328Wi. Сочетание оптической группы, лампы подсветки OSRAM на 5000 лм и HD-матрицы DLP-проецирования 0,65 дюйма DarkChip 3D обеспечивает высокое качество изображения даже в сложных услови
|12.05.2025
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Проектор Acer H6541BDK в России
В продажу на российский рынок вышел универсальный проектор для дома и офиса Acer H6541BDK с Full-HD матрицей и лампой 4000 Лм. Проектор подойдет для оснащения жилых и офисных помещений малого и среднего размера Основные характеристики новинки Acer H6541BDK: разр
|30.04.2025
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Проектор Acer X1228i в России
В продажу на российский рынок поступил DLP-проектор с расширенными возможностями беспроводного подключения Acer X1228i. Оптическая схема и DLP-система проецирования с 30-бит глубиной цветопередачи до 1,07 млрд оттенков дополнены лампой подсветки OSRAM на 4800 лм и фирменными системами улучшения цвет
|25.04.2025
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Яркое изображение и сбалансированный набор возможностей с Acer X1228H
В продажу на российский рынок поступил сбалансированный проектор для офисных и домашних задач Acer X1228H с мощной лампой подсветки Osram на 4800 Лм и высоким контрастом 20 000: для яркой насыщенной картинки в самых сложных условиях. Качественная оптика с широким диапазоном расстояния п
|21.04.2025
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Два дисплея в компактном корпусе: монитор Acer PD163Q вышел в России
Компания Acer представила портативный монитор PD163Q, который оснащен двумя 15,6-дюймовыми IPS-экранам
|14.04.2025
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Проектор Acer X1128H вышел в России
На российский рынок вышел проектор для дома и офиса Acer X1128H с лампой 4800 Лм и технологиями улучшения качества изображения. 120 Гц система проецирования DLP с поддержкой разрешения до 1920х1200 пикселей, расширенная цветовая палитра 1.07 млр
|09.04.2025
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США остались без ноутбуков собственных компаний. Остановлены поставки Dell и HP из Тайваня. Acer, Asus и Lenovo взяли пример
айване, на американский рынок, пишет тайваньское издание Commercial Times. В их числе – тайваньские Acer и Asus, китайская Lenovo, а также HP и Dell, американские компании. Другими словами, HP
|09.04.2025
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В России начались продажи UltraHD-монитора Acer Nitro XV275K
В России в продажу поступил игровой монитор Acer Nitro XV275K с 27-дюймовой UltraHD IPS-матрицей, яркостью 400 нит и частотой обновления до 60 Гц. Плотность пикселей — 163 ppi. Монитор обеспечивает высокое качество изображения в играх и
|14.03.2025
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Высокая четкость и точные цвета: монитор Acer EB321HQUC появился в продаже
и текстов и таблиц, так и с графикой. Благодаря продуманному дизайну и функциональности он станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и комфорт в работе. Об этом CNews сообщили представители Acer. Основным преимуществом этой модели выступает 31,5-дюймовая IPS-матрица, разработанная специально для вариативных графических задач. Она предлагает достаточно высокое разрешение WQHD, чтоб
|05.03.2025
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Начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE
В России начались продажи мониторов Acer CB272E и CB272UE, которые созданы для пользователей, работающих с массивами текста, граф
|24.02.2025
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Гибкая интеграция на рабочем месте и отличное качество изображения Acer Vero B248YE
На российском рынке представлен монитор Acer Vero B248YE для корпоративного сегмента. Продуманная эргономика и безрамочный дизайн ZeroFrame, камера видеосвязи с ИК-модулем для аутентификации Windows Hello, качественная FHD-матрица с
|20.02.2025
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Проектор Acer X1123HP: доступное решение с высокой яркостью и универсальными возможностями
На российском рынке появился современный DLP-проектор Acer X1123HP, сочетающий высокую яркость 4000 ANSI люмен и широкий набор функций для удобной
|18.02.2025
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Первоклассное изображение в любых условиях с проектором Acer X1329
На российском рынке представлен сбалансированный DLP-проектор Acer X1329 для домашнего и коммерческого применения. Яркость до 4 800 Лм и современная DLP-матрица разрешением WXGA (1280х800) пикселей с отображением до 1.07 млрд цветов для гарантированно выс
|07.02.2025
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Тонкие мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI для дома и офиса
Мониторы Acer SA241YHBI, SB272EBI и SB273G0BI появились в российской рознице. У них есть матрицы с высоким разрешением, два варианта интерфейсов для подключения, базовые степени подвижности и технологии
|04.02.2025
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Мониторы Acer R272E в России
Мониторы Acer R272E доступны в российской рознице. Модель Acer R272Eyi имеет базовые характеристики, а Acer R272Eymix предлагает встроенную акустику, а также комбинированный аудиоразъем дл
|31.01.2025
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Acer Vero CB272D5: FullHD-монитор на IPS-матрице и со встроенной камерой
Российским пользователям доступен монитор Acer Vero CB272D5, подходящий как для рабочих задач, так и для развлечений. Новинка получила
|30.01.2025
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В России стартовали продажи монитора Acer Vero V247YE с IPS-матрицей и частотой обновления до 100 Гц
В России начались продажи монитора Acer Vero V247YE, компактной модели для интенсивного использования, которая подойдет для домашнего применения, в качестве второго дисплея и т.д. Монитор построен на IPS-матрице с плотностью пик
|23.01.2025
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Бесшумное нажатие и удобное управление: новые беспроводные мыши Acer OMR405, OMR406
Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России две новые беспроводные мыши OM
|17.01.2025
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Acer представила новые игровые мыши из серии Nitro
Компания Acer, производитель компьютерной техники, представила в России новые игровые мыши OMW400 и OM
|27.12.2024
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QHD-монитор Acer Vero V277UE в России
Монитор Acer Vero V277UE с IPS-матрицей QHD-разрешения 2560х1440 пикселей, охватом 99% sRGB и частотой обновления 100 Гц доступен в России. Монитор состоит на 85% из переработанного пластика и на 5% из
|25.12.2024
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Эко-дизайн и минимализм: ультратонкие мониторы Acer Vero RL272E и Vero RL242YE
На российском рынке представлены ультратонкие мониторы от Acer — Vero RL272E и Vero RL242YE. Устройства сочетают в себе футуристичный дизайн, качествен
|24.12.2024
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Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3
Мониторы Acer серии Vero B7 B247YE и B277KC3 подойдут для домашнего ПК, а также офисного использования. Благодаря разъему USB-C 90 Вт подзарядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие вс
|23.12.2024
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Для текстов, графики и кода: экомониторы Acer Vero B7 B247YE и B277KC3 подходят для всех основных задач
рядка ноутбука возможна непосредственно от монитора. Наличие всех основных технологий защиты зрения Acer позволит максимально снизить нагрузку на глаза и не уставать даже при долгой работе с ко
|20.12.2024
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Nitro ED343CURV3 уже в продаже: ультраширокий монитор для полного погружения в игру
Ассортимент игровых мониторов Acer в России пополнился новой флагманской моделью Nitro ED343CURV3. Монитор предлагает огром
|20.12.2024
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Игровая гарнитура Acer Nitro OHR401 с тремя режимами подключения
В России представлена беспроводная игровая гарнитура Nitro OHR401 от компании Acer – полноразмерные наушники с мягкими, эргономичными амбушюрами. Об этом CNews сообщили представители Merlion. В новинке установлены 53-мм стереодинамики с широким частотным диапазоном 20 Гц
|19.12.2024
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Полная свобода управления и яркое изображение с проектором Acer X1328WHn
В продажу на российский рынок вышел проектор Acer X1328WHn на базе современной матрицы WXGA-разрешения 1280х800 пикселей с мощной лампой подсветки до 5000 Лм. Отличительная чертой модели — автоматическая 40⁰ корректировка трапециевидных и
|18.12.2024
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Новый Nitro XV272UW2: гейминг в 2K-разрешении с частотой кадров 240 Гц
консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Вдобавок в нем реализованы все современные технологии бренда для защиты глаз от переутомления и вредного синего свечения. Об этом CNews сообщили представители Acer. Технические характеристики Nitro XV272UW2: диагональ 27 дюймов; разрешение 2560x1440 пикселей; тип матрицы IPS; максимальная частота обновления: 240 Гц; время отклика 0,5 мс (GTG); яркост
|17.12.2024
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Мониторы Acer SA272, SA242, SA222 — решение для дома и офиса
Мониторы Acer моделей SA272E, SA242YE, SA242YH и SA222QE с диагоналями от 21,5 до 27 дюймов могут стать рациональным приобретением для комплектации домашнего ПК или рабочих мест. Эти мониторы могут быть
|10.12.2024
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Портативный монитор Acer PM161QB в России
Россиянам доступен портативный монитор Acer PM161QB с диагональю 15,6 дюйма и разрешением FullHD. Новинка, построенная на IPS-матриц
|06.12.2024
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Новые механические клавиатуры Acer OKR302, OKW304 и OKW305 с RGB-подсветкой представлены в России
В Merlion стали доступны механические клавиатуры компании Acer. Новинки - две проводные клавиатуры Acer OKW304 и OKW305, а также беспроводная модель Acer OKR302. Во всех моделях используются механические линейные свитчи. Об этом CNews со
|05.12.2024
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Мобильные телефоны Acer — сфокусируйся на важном
Компания Acer запустила в продажу необычную для бренда линейку продукции – кнопочные мобильные телефон
|04.12.2024
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Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом
Технические характеристики Модель Acer Swift Go 16 SFG16-72-709R Экран 16", OLED, 3200 x 2000, 16:10, 120 Гц Процессор Intel Core Ultra 7 155H (6+8+2 ядра до 4,8 ГГц, TDP 28 Вт) Графика Intel Arc Graphics (8 ядер Xe) (128EUs @
|03.12.2024
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Acer выпустила новую мышь OMR311 с подсветкой и тремя вариантами подключения
Компания Acer представила в России новую игровую мышь OMR311. Модель с минималистичным дизайном облада
|29.11.2024
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Изгиб 1000R и частота до 240 Гц в ультрашироких 34” новинках Acer Nitro ED3
В продажу на российский рынок поступили два выразительных игровых монитора Acer Nitro серии ED3 в широкоугольном формате 21:9. Модели ED343CURH и ED343CURX выполнены в геймерском стиле, с подчеркнутыми RGB-подсветкой линиями дизайна и технологичными VA-матрицами изгиб
|12.11.2024
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«Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI
периодом 2023 г. Самыми популярными брендами ноутбуков среди россиян остаются Apple, Asus, Lenovo, Acer и HP. При этом абсолютным лидером роста продаж по сравнению со II кварталом 2024 г. стал
|11.11.2024
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В России начались продажи монитора Acer Vero V247YUE
Нна российском рынке появился новый монитор серии Acer Vero V7 — V247YUE. Он предназначен в основном для домашнего и офисного использования, поэтому имеет популярную диагональ 23,8 дюйма. Новинка предлагает безрамочный экран с разрешением WQHD
|06.11.2024
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OLED-монитор Acer Predator X49X с 49 дюймов в России
В продажу на российский рынок поступил флагманский игровой монитор Acer Predator X49X в сверхшироком формате 32:9. Изогнутая 49-дюймовая матрица наделена глубиной цветопередачи 10 бит и разрешением DQHD 5120x1440 пикселей. Дополнительные возможности: охват 99%
Acer Group и организации, системы, технологии, персоны:
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