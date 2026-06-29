Никаких компромиссов: 4K и 240 Гц в игровом проекторе Acer Predator GD712

На российском рынке представлен премиальный игровой DLP-проектор Acer Predator GD712. Это модель топ-уровня, разработанная с нуля под требования хардкорных геймеров и киберспортсменов. Гаджет предлагает нативное разрешение 4K UHD, продвинутый светодиодный (LED) источник света с огромным ресурсом работы и беспрецедентные для проекционного оборудования скоростные показатели, включая переменную частоту обновления (VRR) и сверхвысокую герцовку.

Новинка ориентирована на создание бескомпромиссных игровых зон и домашних кинотеатров нового поколения. Acer Predator GD712 одинаково эффективно раскрывает потенциал мощных игровых станций на базе ПК и флагманских консолей текущего поколения. Устройство полностью заменяет привычные крупногабаритные ТВ, предлагая интеллектуальное управление игровыми пресетами, встроенную акустику и практически мгновенный отклик на действия игрока.

В отличие от стандартных ламповых моделей, Acer Predator GD712 работает на базе передовой светодиодной технологии OSRAM LED RGB. Это позволило добиться впечатляющего цветового охвата в 125% по стандарту Rec. 709, что гарантирует эталонную точность цветопередачи и насыщенность оттенков. Нативное разрешение 4K UHD (3840x2160) выдает запредельную детализацию текстур в современных играх и фильмах.

Благодаря динамическому контрасту 3500000:1 и полноценной поддержке HDR10 в связке с технологией DynamicBlack, проектор Acer Predator GD712 идеально прорабатывает сложные сцены: глубокие тени сохраняют видимость скрытых объектов, а яркие спецэффекты не превращаются в белые пятна. Яркость светодиодного модуля составляет 1600 ANSI люмен (4500 LED люмен), чего вполне достаточно для создания сочного изображения на диагоналях вплоть до 300 дюймов в условиях домашнего освещения.

Acer Predator GD712 меняет представление о гейминге на проекторах. При подключении к игровому компьютеру в разрешении Full HD устройство способно выдавать частоту обновления до 240 Гц (режим High Frame Rate), снижая задержку ввода до 15.2 мс. Для владельцев современных консолей реализована поддержка частоты обновления 120 Гц. Но главная особенность модели — поддержка технологии переменной частоты обновления (VRR). Такая синхронизация кадровой частоты проектора с выводом видеокарты или консоли полностью устраняет разрывы изображения, микрофризы и задержки, обеспечивая идеальную плавность геймплея в динамичных экшенах и шутерах.

Для мгновенной адаптации картинки под разные жанры игр в Acer Predator GD712 предусмотрено фирменное меню настроек. Режим Game Dark искусственно подтягивает контрастность и детали в темных зонах, помогая вовремя заметить затаившегося врага, тогда как Game Bright оптимизирует экспозицию для залитых светом локаций.

Отдельный режим Football Mode выкручивает на максимум резкость, гамму и насыщенность цветов для спортивных трансляций. Он идеально подходит под просмотр футбольных матчей во время ЧМ по футболу FIFA 2026.

Дополнительный комфорт при использовании обеспечивает эргономичный пульт ДУ со специальным антимикробным покрытием, сертифицированным по стандарту ISO 22196, которое эффективно препятствует размножению бактерий на его корпусе.

Интерфейсная панель Acer Predator GD712 включает в себя два порта HDMI 2.0 для параллельного подключения компьютера и консоли. Тажке предусмотрен оптический порт S/PDIF для вывода звука на многоканальные аудиосистемы и порт USB Type-A с функцией питания внешних устройств (5V/1.5A).

За локальное звуковое сопровождение в Acer Predator GD712 отвечает мощный встроенный динамик на 10 Вт. Он способен обеспечить необходимое озвучивание игровой зоны без подключения сторонней акустики.

Светодиодный источник света в Acer Predator GD712 избавляет от регулярных трат на его обслуживание. Ресурс лампы составляет рекордные 20000 часов в стандартном режиме и до 30000 часов в режиме ECO. Модель спроектирована с учетом жестких требований к выносливости и официально поддерживает круглосуточную непрерывную работу в режиме 24/7.

При инсталляции проектора Acer Predator GD712 проекционное отношение 1.22:1 позволяет развернуть комфортный 74-дюймовый экран с расстояния всего 2 метров от стены. Идеальная геометрия кадра достигается за счет продвинутой 4-угольной коррекции трапецеидальных искажений в пределах ±30° по обеим осям, причем по вертикали настройка может выполняться полностью автоматически.

Проектор Acer Predator GD712 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 118380 руб.