Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения 3,5 мм, S/PDIF; Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.3 Тип ТВ-тюнера DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 Поддержка HDR HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG Размеры с подставкой 1892х1129х390 мм Размеры без под

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной нтрастность 5000:1 Время отклика 6 мс Частота обновления до 165 Гц Поддержка HDR Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Звук 2.1.2 Настройка Devialet (2х 10 Вт + 20 Вт + 2х 5 Вт) Интерфейсы 4х HDMI 2.1,

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену цветопередачи находится на уровне ΔE < 2. Стандартная яркость матрицы — на уровне 400 кд/м2, пиковая достигает 600 кд/м2, контрастность составляет 5000:1. При этом телевизор поддерживает все основные HDR-форматы, в том числе современные. Экран предлагает разрешение 4K (3840×2160 пикселей). Если контент имеет разрешение ниже, чем 4K, то фирменный процессор Dreamind Pro AI масштабирует его до

Вышел VSDC 10.1 с поддержкой HDR-видео и GPS-трекинга, новыми эффектами, инструментами и выбором новых шаблонов оссийская компания ООО «Мультилаб» представила обновление видеоредактора VSDC 10.1 (включен в Единый реестр российского ПО – реестровая запись № 10888). Новая версия делает особый акцент на обработке HDR-контента и работе с GPS-телеметрией, предлагая пользователям функционал, ранее доступный только в профессиональных видеоредакторах. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультилаб»

Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM то многозонная, а иногда полноматричная подсветка на светодиодах позволяет качественно обрабатывать HDR-контент. Также в топовом мониторе обычно используется 8- либо 10-битная панель или хотя б

Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM Filmmaker Mode сглаживает движения в кадре, не ухудшая при этом цветопередачу. Также поддерживается HDR, благодаря чему в темных и светлых сценах сохраняется высокая детализация. Здесь использу

Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM ль способен различить четкое изображение на экране монитора. Есть поддержка DisplayHDR 400, то есть HDR с яркостью до 400 кд/м2. Благодаря этой технологии изображение выглядит реалистичнее, чем

Новый видеостандарт HDR10+ Gaming – в чем преимущества? На международной выставке CES 2022 был представлен видеостандарт HDR10+ Gaming, анонсированный в декабре прошлого года. Новый формат представляет собой нечто

HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть? ражения. Сегодня поговорим о широком динамическом диапазоне, а в частности, чем отличается стандарт HDR10+ от уже привычного HDR10. До появления HDR стандарты цвета и контрастности телевизора о

Philips представила два игровых монитора Momentum для консолей. Цены льно с учетом пожеланий киберспортсменов. Он оснащён 27-дюймовой матрицей и соответствует стандарту HDR Ready. Модель с диагональю 55 дюймов будет доступна в продаже в конце июня 2020 года, а 2

Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ шого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым охватом (95% DCI-P3). Высочайшее качество изображения подтверждено сертификатами DisplayHDR 1000 и Ultra HD Premium. За последние несколько лет игровые

Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K На IFA 2019 Samsung представила широкий спектр устройств, начиная от ТВ 8К с HDR10+, планшетов и ноутбуков до новейшей, с точки зрения дизайна и технологий, бытовой техни

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: каждый второй купленный в России телевизор поддерживает Smart TV обретенный в России в январе-июне телевизор поддерживает функции Smart TV, каждый третий – стандарт HDR, а каждый четвертый – разрешение 4К. Распространению технологий способствует снижение сре

Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев лагодаря локальному затемнению и технологии Quantum Light Control. Устройство поддерживает стандарт HDR10+, обладая пиковой яркостью 4000 нит и 100% цветовым охватом для безупречной передачи вс

AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены AOC сообщила о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON. Модернизированная серия поступит в продажу в январе 2019 года. Разработанные для увлеченных геймеров, модели AGON 3 обладают лучшими характ

Представлен недорогой смартфон Nokia 7.1 с технологией PureDisplay. Цена ую контрастность и резкость изображения, а также улучшенную цветопередачу при просмотре контента на HDR экране смартфона. Отличительные особенности Nokia 7.1 – впечатляющий дизайн и двойная осн

Монитор LG 32UD99: один USB-C и много 4K HDR ссийском рынке. LG 32UD99 поддерживает технологию расширенного динамического диапазона по стандарту HDR 10, цветопередача монитора составляет 95% пространства DCI-P3. Аппарат оснащен универсаль

AOC представила 31,5-дюймовый монитор с поддержкой FreeSync 2 и DisplayHDR 400. Цена сширенную цветовую гамму и бóльшую глубину цвета для изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR). Технология AMD Radeon FreeSync 2, как и ее предшественница, обеспечивает непрерывный и

Новые смартфоны Sony Xperia снимают видео 4K HDR Линейка смартфонов Sony Xperia пополнилась двумя новыми моделями: XZ2 и XZ2 Compact. Sony Xperia XZ2 с экраном диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9 поддерживает вывод изображений с HDR благодаря технологии Sony BRAVIA X-reality. В свою очередь система Dynamic Vibration System анализирует аудиоданные для наилучшего воспроизведения через стереодинамики S-Force Front Surroun

Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1 легкие устройства премиального уровня, сочетающие высокую производительность и новейшие технологии. Новые X1 Tablet, X1 Carbon и X1 Yoga поддерживают ряд передовых технологий, например, Dolby Vision HDR.X1 Carbon и X1 Yoga – это первые ПК, которые поддерживают вывод изображений с широким динамическим диапазоном (HDR) Dolby Vision. Новый 13-дюймовый форм-фактор модели X1 Tablet с дис

Лучшие 4K HDR телевизоры в ценовом диапазоне до 100 000 рублей той же статье мы остановимся на наиболее передовой технологии расширенного динамического диапазона (HDR), делающей картинку более контрастной и реалистичной. Современные модели все чаще подде

Всё про HDR в смартфонах: что это, зачем, и где встречается До появления HDR (High Dynamic Range — расширенный динамический диапазон) производители гнались за увеличе

Samsung представила 49-дюймовый ультраширокий QLED монитор с поддержкой HDR тнее, а шансы на победу – выше». Samsung CHG90 – это 49-дюймовый ультраширокий монитор с поддержкой HDR (High Dynamic Range) и соотношением сторон 32:9. Благодаря разрешению 3840x1080 и изгибу

Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR ва на трансляцию 39 голливудских фильмов в формате 4K, 30 из которых в качестве High Dynamic Range (HDR). Среди них есть такие кинофраншизы, как «Человек-паук», «Охотники за приведениями», «Люд

Детали и краски нового мира: телевизоры Sony BRAVIA осваивают технологию 4K HDR есятилетия, изменивших качество картинки на экранах наших телевизоров можно вспомнить 3D, UltraHD и HDR (High Dynamic Range – расширенный динамический диапазон). Именно последняя, по нашему мне

Samsung Electronics представила новый HDR LED-дисплей для «кинотеатров будущего» Компания Samsung Electronics представила свою последнюю разработку — новый экран Samsung Cinema. Это первый HDR LED-дисплей компании для кинотеатров, который обеспечивает высокое качество, яркость и точность изображения, сообщили CNews в Samsung. 10-метровый экран Samsung Cinema легко вмещает совреме

Телевизоры Sony осваивают HDR и Android 6 й XE94, XE93, XE90, XE80 формата 4K/UltraHD поддерживают форматы расширения динамического диапазона HDR и Dolby Vision, а также умеют «на лету» расширять динамический диапазон обычной картинки

Samsung Galaxy Tab S3 осваивает HDR alaxy Tab S показала на MWC 2017 компания Samsung. Samsung Galaxy Tab S3 получил дисплей на матрице Super AMOLED с диагональю 9,7 дюймов с разрешением 2048x1536 точек. Встроенная поддержка технологии HDR с 10битной глубиной цветов значительно улучшает цветопередачу экрана и позволяет сделать картинку более реалистичной. Samsung Galaxy Tab S3 поставляется с улучшенным стилусом S Pen, чувстви

LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision ением 4К, поддерживающий технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном изображения (HDR), сообщили CNews в LG. Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD создает яркую и живую картинку. Тех

Sony делает ставку на стабильность видеоряда Новая экстрим-камера Sony Action Cam HDR-AS300R гарантирует стабильно гладкий видеоряд в любых условиях натурных съёмок. Особый уровень стабилизации видео, снятого на Sony Action Cam HDR-AS300R, обеспечивает технология Bala

LG расширяет партнерские программы в области 4K HDR контента ями и поставщиками контента, чтобы предлагать своим пользователям еще больше высококачественного 4K HDR контента (видео высокого разрешения с расширенным динамическим диапазоном). Посетители ст

Ultra HD усилят технологией HDR рах LG разрешение UltraHD/4K пойдёт рука об руку с технологией расширенного динамического диапазона HDR. Первыми актуальную спарку технологий опробуют на себе модели серии G6 диагональю 77 и 65

Создана видеокамера для записи в HDR На видео показана работа Full HD-камкодера, записывающего HDR-контент.

Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D Sony представила линейку видеокамер Handycam с поддержкой D-технологий. В нее входит первая любительская 3D-видеокамера с функцией “Double Full HD” — HDR-TD10E. Видеокамера имеет встроенную систему сдвоенного объектива, которая включает по два основных компонента: двойной объектив Sony класса “G”, двойную CMOS-матрицу “Exmor R” и двойной про

HD-видео: видеокамеры и форматы И начнем мы с видеокамер формата HDV. В 2007 году таких видеокамер было выпущено несколько, причем отметились в этом два производителя: Sony и Canon. На «верху горы» стоят две модели этих фирм: Sony HDR-HC7E и Canon HV20, обладающие большими 3 Мп. CMOS-матрицами (1/2.9” и 1/2.7” соответственно), оптическими стабилизаторами изображения и многими другими настройками, свойственными видеокамер

Photomatix Pro 2.53 - создание HDR-изображений Photomatix Pro 2.53 – новая версия программы для создания HDR-изображений (изображений с высоким динамическим диапазоном, т.е большой разницей между светлыми и тёмными областями). Photomatix Pro содержит инструменты для пакетного редактирования, позво

Выбираем камеру высокого разрешения редующихся полей. Как вы увидите дальше, в каждой «бочке достоинств» любительского HD-формата обязательно найдется «ложка недостатков». В 2005 году революционной для своего времени камерой стала Sony HDR-HC1. Эта замечательная камера, продающаяся и сегодня, снимает видео с разрешением 1440 х 1080 Самая первая видеокамера, снимающая в HDV-формате, была выпущена JVC (а не Sony, как почему-то

Летописцы активного отдыха Максимум новаций Первая модель, которой можно доверить съемки личного «приключенческого» фильма – Sony HDR-UX7. Это камера нового формата ACVHD. Пишет она на 3-хдюймовые DVD с разрешением 1080i. Именно Sony последнее время внедряет больше всех новаций и новых форматов. Важная деталь любой камеры

Space Force: Rogue Universe. Демоверсия ь дополнительное оборудование и вооружение на уже имеющиеся корабли.Движок игры отвечает самым современным требованиям: поддержка шейдеров версий 3.0 и 2.0, normal mapping, real time radiosity, 64bit HDR rendering, HDR fresnel, HDR specular, HDR bloom, HDR glow, star effect, adaptive exposure, HDR antialiasing и другие.Выйдет полная версия игры в третьем к