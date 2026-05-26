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HDR High Dynamic Range Расширенный динамический диапазон экрана

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


26.05.2026 Обзор телевизора Toshiba 85Z680SE: MiniLED для полного погружения

3,5 мм, S/PDIF; Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Bluetooth 5.3 Тип ТВ-тюнера DVB-T, DVB-T2, DVB-S, DVB-S2 Поддержка HDR HDR10 / HDR10+ / Dolby Vision / HLG Размеры с подставкой 1892х1129х390 мм Размеры без под
30.04.2026 Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

нтрастность 5000:1 Время отклика 6 мс Частота обновления до 165 Гц Поддержка HDR Dolby Vision HDR10 HDR10+ HLG Звук 2.1.2 Настройка Devialet (2х 10 Вт + 20 Вт + 2х 5 Вт) Интерфейсы 4х HDMI 2.1,
25.09.2025 Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

цветопередачи находится на уровне ΔE < 2. Стандартная яркость матрицы — на уровне 400 кд/м2, пиковая достигает 600 кд/м2, контрастность составляет 5000:1. При этом телевизор поддерживает все основные HDR-форматы, в том числе современные. Экран предлагает разрешение 4K (3840×2160 пикселей). Если контент имеет разрешение ниже, чем 4K, то фирменный процессор Dreamind Pro AI масштабирует его до
23.07.2025 Вышел VSDC 10.1 с поддержкой HDR-видео и GPS-трекинга, новыми эффектами, инструментами и выбором новых шаблонов

оссийская компания ООО «Мультилаб» представила обновление видеоредактора VSDC 10.1 (включен в Единый реестр российского ПО – реестровая запись № 10888). Новая версия делает особый акцент на обработке HDR-контента и работе с GPS-телеметрией, предлагая пользователям функционал, ранее доступный только в профессиональных видеоредакторах. Об этом CNews сообщили представители компании «Мультилаб»
16.04.2024 Самые дорогие мониторы для профессиональной работы: выбор ZOOM

то многозонная, а иногда полноматричная подсветка на светодиодах позволяет качественно обрабатывать HDR-контент. Также в топовом мониторе обычно используется 8- либо 10-битная панель или хотя б
10.01.2023 Умные телевизоры с диагональю 43 дюйма: выбор ZOOM

Filmmaker Mode сглаживает движения в кадре, не ухудшая при этом цветопередачу. Также поддерживается HDR, благодаря чему в темных и светлых сценах сохраняется высокая детализация. Здесь использу
05.09.2022 Лучшие 27-дюймовые мониторы: выбор ZOOM

ль способен различить четкое изображение на экране монитора. Есть поддержка DisplayHDR 400, то есть HDR с яркостью до 400 кд/м2. Благодаря этой технологии изображение выглядит реалистичнее, чем
01.02.2022 Новый видеостандарт HDR10+ Gaming – в чем преимущества?

На международной выставке CES 2022 был представлен видеостандарт HDR10+ Gaming, анонсированный в декабре прошлого года. Новый формат представляет собой нечто

05.03.2021 HDR10 и HDR10+ — в чём разница и как её разглядеть?

ражения. Сегодня поговорим о широком динамическом диапазоне, а в частности, чем отличается стандарт HDR10+ от уже привычного HDR10. До появления HDR стандарты цвета и контрастности телевизора о
30.06.2020 Philips представила два игровых монитора Momentum для консолей. Цены

льно с учетом пожеланий киберспортсменов. Он оснащён 27-дюймовой матрицей и соответствует стандарту HDR Ready. Модель с диагональю 55 дюймов будет доступна в продаже в конце июня 2020 года, а 2
01.10.2019 Asus начинает продажи 65-дюймового игрового монитора ROG Swift PG65UQ

шого формата BFGD (Big Format Gaming Display) – ROG Swift PG65UQ. Модель оснащена 65-дюймовым экраном с разрешением 4K (3840 x 2160) и частотой обновления 144 Гц. Монитор поддерживает воспроизведение HDR контента и обладает широким цветовым охватом (95% DCI-P3). Высочайшее качество изображения подтверждено сертификатами DisplayHDR 1000 и Ultra HD Premium. За последние несколько лет игровые

13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K

На IFA 2019 Samsung представила широкий спектр устройств, начиная от ТВ 8К с HDR10+, планшетов и ноутбуков до новейшей, с точки зрения дизайна и технологий, бытовой техни
07.08.2019 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: каждый второй купленный в России телевизор поддерживает Smart TV

обретенный в России в январе-июне телевизор поддерживает функции Smart TV, каждый третий – стандарт HDR, а каждый четвертый – разрешение 4К. Распространению технологий способствует снижение сре
05.02.2019 Samsung представила новое поколение профессиональных дисплеев

лагодаря локальному затемнению и технологии Quantum Light Control. Устройство поддерживает стандарт HDR10+, обладая пиковой яркостью 4000 нит и 100% цветовым охватом для безупречной передачи вс
10.01.2019 AOC начинает продажи изогнутых игровых мониторов AGON 3. Цены

AOC сообщила о релизе изогнутых мониторов AG273QCG (Nvidia G-SYNC) и AG273QCX (AMD FreeSync 2 HDR), представителей третьего поколения линейки AGON. Модернизированная серия поступит в продажу в январе 2019 года. Разработанные для увлеченных геймеров, модели AGON 3 обладают лучшими характ
05.10.2018 Представлен недорогой смартфон Nokia 7.1 с технологией PureDisplay. Цена

ую контрастность и резкость изображения, а также улучшенную цветопередачу при просмотре контента на HDR экране смартфона. Отличительные особенности Nokia 7.1 – впечатляющий дизайн и двойная осн
16.09.2018 Монитор LG 32UD99: один USB-C и много 4K HDR

ссийском рынке. LG 32UD99 поддерживает технологию расширенного динамического диапазона по стандарту HDR 10, цветопередача монитора составляет 95% пространства DCI-P3. Аппарат оснащен универсаль
20.04.2018 AOC представила 31,5-дюймовый монитор с поддержкой FreeSync 2 и DisplayHDR 400. Цена

сширенную цветовую гамму и бóльшую глубину цвета для изображений с высоким динамическим диапазоном (HDR). Технология AMD Radeon FreeSync 2, как и ее предшественница, обеспечивает непрерывный и

28.02.2018 Новые смартфоны Sony Xperia снимают видео 4K HDR

Линейка смартфонов Sony Xperia пополнилась двумя новыми моделями: XZ2 и XZ2 Compact. Sony Xperia XZ2 с экраном диагональю 5,7 дюйма и соотношением сторон 18:9 поддерживает вывод изображений с HDR благодаря технологии Sony BRAVIA X-reality. В свою очередь система Dynamic Vibration System анализирует аудиоданные для наилучшего воспроизведения через стереодинамики S-Force Front Surroun
09.01.2018 Lenovo представила обновленную линейку устройств ThinkPad X1

легкие устройства премиального уровня, сочетающие высокую производительность и новейшие технологии. Новые X1 Tablet, X1 Carbon и X1 Yoga поддерживают ряд передовых технологий, например, Dolby Vision HDR.X1 Carbon и X1 Yoga – это первые ПК, которые поддерживают вывод изображений с широким динамическим диапазоном (HDR) Dolby Vision. Новый 13-дюймовый форм-фактор модели X1 Tablet с дис
03.01.2018 Лучшие 4K HDR телевизоры в ценовом диапазоне до 100 000 рублей

той же статье мы остановимся на наиболее передовой технологии расширенного динамического диапазона (HDR), делающей картинку более контрастной и реалистичной.   Современные модели все чаще подде
29.11.2017 Всё про HDR в смартфонах: что это, зачем, и где встречается

До появления HDR (High Dynamic Range — расширенный динамический диапазон) производители гнались за увеличе
30.08.2017 Samsung представила 49-дюймовый ультраширокий QLED монитор с поддержкой HDR

тнее, а шансы на победу – выше». Samsung CHG90 – это 49-дюймовый ультраширокий монитор с поддержкой HDR (High Dynamic Range) и соотношением сторон 32:9. Благодаря разрешению 3840x1080 и изгибу

04.04.2017 Онлайн-кинотеатр Okko обзавелся большой коллекцией голливудских блокбастеров в формате 4K HDR

ва на трансляцию 39 голливудских фильмов в формате 4K, 30 из которых в качестве High Dynamic Range (HDR). Среди них есть такие кинофраншизы, как «Человек-паук», «Охотники за приведениями», «Люд
30.03.2017 Детали и краски нового мира: телевизоры Sony BRAVIA осваивают технологию 4K HDR

есятилетия, изменивших качество картинки на экранах наших телевизоров можно вспомнить 3D, UltraHD и HDR (High Dynamic Range – расширенный динамический диапазон). Именно последняя, по нашему мне
28.03.2017 Samsung Electronics представила новый HDR LED-дисплей для «кинотеатров будущего»

Компания Samsung Electronics представила свою последнюю разработку — новый экран Samsung Cinema. Это первый HDR LED-дисплей компании для кинотеатров, который обеспечивает высокое качество, яркость и точность изображения, сообщили CNews в Samsung. 10-метровый экран Samsung Cinema легко вмещает совреме
17.03.2017 Телевизоры Sony осваивают HDR и Android 6

й XE94, XE93, XE90, XE80 формата 4K/UltraHD поддерживают форматы расширения динамического диапазона HDR и Dolby Vision, а также умеют «на лету» расширять динамический диапазон обычной картинки

01.03.2017 Samsung Galaxy Tab S3 осваивает HDR

alaxy Tab S показала на MWC 2017 компания Samsung. Samsung Galaxy Tab S3 получил дисплей на матрице Super AMOLED с диагональю 9,7 дюймов с разрешением 2048x1536 точек. Встроенная поддержка технологии HDR с 10битной глубиной цветов значительно улучшает цветопередачу экрана и позволяет сделать картинку более реалистичной. Samsung Galaxy Tab S3 поставляется с улучшенным стилусом S Pen, чувстви
13.01.2017 LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision

ением 4К, поддерживающий технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном изображения (HDR), сообщили CNews в LG. Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD создает яркую и живую картинку. Тех
10.10.2016 Sony делает ставку на стабильность видеоряда

Новая экстрим-камера Sony Action Cam HDR-AS300R гарантирует стабильно гладкий видеоряд в любых условиях натурных съёмок. Особый уровень стабилизации видео, снятого на Sony Action Cam HDR-AS300R, обеспечивает технология Bala
14.01.2016 LG расширяет партнерские программы в области 4K HDR контента

ями и поставщиками контента, чтобы предлагать своим пользователям еще больше высококачественного 4K HDR контента (видео высокого разрешения с расширенным динамическим диапазоном). Посетители ст
12.01.2016 Ultra HD усилят технологией HDR

рах LG разрешение UltraHD/4K пойдёт рука об руку с технологией расширенного динамического диапазона HDR. Первыми актуальную спарку технологий опробуют на себе модели серии G6 диагональю 77 и 65
27.06.2011 Создана видеокамера для записи в HDR

На видео показана работа Full HD-камкодера, записывающего HDR-контент.
12.01.2011 Sony представила потребительские видеокамеры с поддержкой 3D

Sony представила линейку видеокамер Handycam с поддержкой D-технологий. В нее входит первая любительская 3D-видеокамера с функцией “Double Full HD” — HDR-TD10E. Видеокамера имеет встроенную систему сдвоенного объектива, которая включает по два основных компонента: двойной объектив Sony класса “G”, двойную CMOS-матрицу “Exmor R” и двойной про
13.12.2007 HD-видео: видеокамеры и форматы

И начнем мы с видеокамер формата HDV. В 2007 году таких видеокамер было выпущено несколько, причем отметились в этом два производителя: Sony и Canon. На «верху горы» стоят две модели этих фирм: Sony HDR-HC7E и Canon HV20, обладающие большими 3 Мп. CMOS-матрицами (1/2.9” и 1/2.7” соответственно), оптическими стабилизаторами изображения и многими другими настройками, свойственными видеокамер
25.09.2007 Photomatix Pro 2.53 - создание HDR-изображений

Photomatix Pro 2.53 – новая версия программы для создания HDR-изображений (изображений с высоким динамическим диапазоном, т.е большой разницей между светлыми и тёмными областями). Photomatix Pro содержит инструменты для пакетного редактирования, позво
05.09.2007 Выбираем камеру высокого разрешения

редующихся полей. Как вы увидите дальше, в каждой «бочке достоинств» любительского HD-формата обязательно найдется «ложка недостатков». В 2005 году революционной для своего времени камерой стала Sony HDR-HC1. Эта замечательная камера, продающаяся и сегодня, снимает видео с разрешением 1440 х 1080 Самая первая видеокамера, снимающая в HDV-формате, была выпущена JVC (а не Sony, как почему-то

04.09.2007 Летописцы активного отдыха

Максимум новаций Первая модель, которой можно доверить съемки личного «приключенческого» фильма – Sony HDR-UX7. Это камера нового формата ACVHD. Пишет она на 3-хдюймовые DVD с разрешением 1080i. Именно Sony последнее время внедряет больше всех новаций и новых форматов. Важная деталь любой камеры
01.06.2007 Space Force: Rogue Universe. Демоверсия

ь дополнительное оборудование и вооружение на уже имеющиеся корабли.Движок игры отвечает самым современным требованиям: поддержка шейдеров версий 3.0 и 2.0, normal mapping, real time radiosity, 64bit HDR rendering, HDR fresnel, HDR specular, HDR bloom, HDR glow, star effect, adaptive exposure, HDR antialiasing и другие.Выйдет полная версия игры в третьем к
20.04.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие видеокамеры 2006 года

гнала высокого разрешения. Причем камеры формата HDV появились гораздо раньше, чем плееры Blue-Ray и HD-DVD. Закономерно, что большинство отмеченных нами новинок пишут видео высокого разрешения. Sony HDR-SR1 Sony HDR-SR1 – камера с 30-гигабайтным жестким диском, записывающая видео разрешения HullHD (1080i) со сжатием AVCHD. Этот алгоритм разработан совместно Pansonic и Sony, но SR1 у

Публикаций - 1270, упоминаний - 1718

HDR и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 269
Sony 6739 164
Xiaomi - Сяоми 2231 163
Google LLC 12688 139
LG Electronics 3735 137
Apple Inc 13154 128
Huawei 4676 114
Acer Group - Acer Inc 2776 113
Nvidia Corp 4002 111
AMD - Advanced Micro Devices 4641 85
Qualcomm Technologies 1974 71
Yandex - Яндекс 9216 65
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 65
Intel Corporation 12811 57
Microsoft Corporation 25775 55
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 53
Lenovo Group 2446 52
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 51
BBK OPPO Electronics 484 43
Canon 1439 43
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 43
Leica Camera 282 40
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 40
MediaTek - Ralink 595 40
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 39
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 38
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
Nikon 646 34
HTC Corporation 1512 32
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 29
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 27
Philips 2099 26
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 25
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 24
Meta Platforms - Facebook 4621 24
HP Inc. 5883 24
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 23
ZTE Corporation 800 23
BBK OnePlus 298 21
Amlogic 57 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 73
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 56
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 31
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 29
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 28
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 28
Carl Zeiss AG 307 24
TÜV Rheinland Group 181 23
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 20
Hyundai Motor Company 436 19
Связной ГК 1401 16
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 16
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 15
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 13
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 13
Россети Ленэнерго 1699 12
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 12
Геометрия НПО 165 11
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 8
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 8
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 7
Walt Disney Company 647 7
Warner Bros. International Television Distribution 289 6
Евросеть 1421 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
BMW Group 482 5
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 4
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 4
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 4
KGI Securities 50 4
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 3
Bayer AG - Байер 85 3
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 3
Sunlight - Санлайт - Солнечный свет - ювелирная сеть 34 3
BMW Designworks Group 15 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 96
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Государственный совет КНДР - Правительство Северной Кореи 6 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 2
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
JPO - Japan Patent Office - Патентном ведомстве Японии - Японское патентное ведомство 1 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 125
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 74
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
HGiG - HDR Gaming Interest Group - Ассоциация производителей видео игр и производителей дисплеев 3 2
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
8K Association - Ассоциация 8K 1 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 609
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 598
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 597
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 567
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 502
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 478
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 417
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 412
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 402
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 398
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 397
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 370
Контрастность 3042 363
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 353
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 340
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 324
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 282
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 276
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 272
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