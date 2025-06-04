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Universal Pictures Universal City Studios Universal Pictures Rus Юниверсал Пикчерс Рус

Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус

УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 Голливуд потребовал права самостоятельно в реальном времени блокировать сайты, которые он считает пиратскими 1
19.01.2023 Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии 1
09.01.2023 Госдума разрабатывает закон о принудительном лицензировании иностранных фильмов 1
12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством 1
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
06.07.2020 «МТС ТВ» предложит пользователям новую линейку подписок 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
18.02.2019 Samsung отказалась от выпуска плееров Blu-ray. Легендарный формат умер 1
04.07.2013 Запущена англоязычная версия «Одноклассников» 1
19.03.2012 Battleship в России 1
18.10.2011 «Ростелеком» начал бесплатно подключать абонентов к интерактивному телевидению 1
11.05.2011 Покупка Skype: Эксперты назвали главные мотивы Microsoft 1
19.04.2011 Adobe установила новый рекорд по сумме штрафа за пиратство в России 1
09.03.2011 Выручка Skype выросла на 20% 1
21.02.2011 Милиция использует пиратское ПО для отягощения других статей 1
02.04.2010 Питер Джексон приступил к съемкам S.T.A.L.K.E.R. 1
02.12.2009 Пиратов Adobe и Microsoft наказали по-строгому 1
09.10.2009 Disney подключился к русскому WiMAX 1
06.02.2009 Кино в Рунете: сколько зарабатывают пираты? 1
10.09.2008 Пиратской «Горбушке» полный конец 1
30.06.2008 Дебют Kraftway в большом кино 1
04.06.2008 Компьютерные спецэффекты: как их делают в России 1
23.04.2008 К производителям контрафакта пришли домой 1
10.04.2008 Известные киноактеры в игре The Incredible Hulk 1
28.03.2008 Китайский киносайт засудит голливудские студии 1
19.03.2008 Предприниматель за нарушение копирайта и взятку получил 3 года условно 1
21.02.2008 Отныне все голливудские студии поддерживают Blu-ray 1
20.02.2008 Universal переходит на Blu-ray 1
18.02.2008 Война HD DVD и Blu-Ray окончена 1
01.02.2008 Мариец нанес правообладателям ущерб в 1,5 млн. руб. 2
29.01.2008 Крупнейшая сеть прекратит продажу HD DVD-дисков 1
09.01.2008 Битва форматов высокой четкости близка к завершению 1
09.01.2008 Битва форматов высокой четкости близка к завершению 1
13.12.2007 За торговлю контрафактными дисками ИП получил условный срок 1
13.11.2007 Гарри Поттер навел на пиратов милицию 1
06.11.2007 В Петербурге осужден торговец контрафактом 1
04.07.2007 Еврокомиссия вмешается в войну форматов высокой четкости 1
22.06.2007 Европейская Комиссия дала согласие на запуск конкурента YouTube 1
07.03.2007 Warner Bros. и Universal перейдут на цифровое распространение кинолент 1
25.10.2006 AOL предложит загрузку фильмов Paramount Pictures 1

Публикаций - 61, упоминаний - 62

Universal Pictures и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24864 13
Apple Inc 12279 8
Sony 6573 8
Toshiba Corporation 2937 7
Samsung Electronics 10382 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 5
Google LLC 11961 4
AOL Inc - America Online 1868 4
Intel Corporation 12316 3
Autodesk 618 3
HP Inc. 5717 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8907 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5704 2
Amazon Inc - Amazon.com 3050 2
Adobe Systems 1559 2
LG Electronics 3639 2
Dell EMC 5053 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 606 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 2
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 2
Галактика - Корпорация 1480 2
Ростелеком 9949 1
Cisco Systems 5157 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13271 1
Nvidia Corp 3573 1
8492 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Seagate Technology 745 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 408 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
BBK OPPO Electronics 393 1
Philips 2065 1
AT&T Inc 1684 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1498 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 1
Yahoo! 3699 1
Corel Corporation 336 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 57 1
Sharp Corporation 1043 1
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 131 17
Sony Pictures Entertainment 143 14
Walt Disney Company 628 13
Warner Bros. International Television Distribution 279 13
Warner 534 10
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 8
Walt Disney Company - 20th Century Fox 81 8
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 7
Netflix - онлайн-кинотеатр 491 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 218 3
Базелевс - Bazelevs 11 3
Walmart - Wal-Mart Stores 385 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 393 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 219 2
Ford 415 2
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 39 2
ОРБИ 13 2
Walt Disney Pictures 11 2
Лента - Сеть розничной торговли 2149 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7615 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Visa International 1953 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 134 1
Renault Groupe 160 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа 42 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 60 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Sony BMG 184 1
Викинг 2 1
Marvel Studios 3 1
Lionsgate Entertainment Corporation 25 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 79 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 243 1
Газпром ПАО 1369 1
Киностудия КИТ 4 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 114 1
Walt Disney Company - Buena Vista International - Buena Vista Home Entertainment - Buena Vista Internet Group - Buena Vista Games 28 1
Dolce & Gabbana - Дольче и Габбана 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5572 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3365 4
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 801 3
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 324 2
Судебная власть - Judicial power 2345 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4976 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 75 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1024 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3425 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12068 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 344 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 25 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 189 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 659 1
МВД РФ ГУВД Санкт-Петербурга - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Санкт-Петербург - ГУ МВД России по городу Санкт-Петербурга 74 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
DVD Forum 23 1
HD DVD Promotion Group 9 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
Ассоциация управления авторскими и смежными правами 3 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
АВК - Ассоциация владельцев кинотеатров 2 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Союз кинематографистов России 11 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 129 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 18
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1507 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53019 8
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 570 8
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17391 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16369 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20807 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6124 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9401 6
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7189 5
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2971 5
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 511 5
VOD - Video on Demand - SVOD, SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 840 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4521 4
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1081 3
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3566 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5328 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24736 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24940 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28291 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30608 3
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12997 2
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Microsoft Windows 15913 3
Apple iPod 1537 2
Google Android 14289 2
Apple iOS 7977 2
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Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2097 2
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 308 2
Apple iTunes Store 1068 2
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 217 2
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Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 145 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway Credo 7 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1839 1
Apple macOS 2113 1
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 305 1
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Samsung The Serif 5 1
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 1
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 132 1
Microsoft Office 365 955 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 878 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1622 1
Apple FaceTime 175 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 1
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