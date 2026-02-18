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Росатом КИС НПО Kraftway Крафтвэй корпорэйшн ПЛС
Kraftway – одна из российских производственных ИТ-компаний, действующая на рынке с 1993 года и занимающаяся разработкой электронной компонентной базы, производством доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на их основе программно-аппаратных комплексов, адаптированных под нужды заказчиков, а также внедрением инфраструктурных решений. Стратегическими заказчиками корпорации являются крупнейшие государственные и коммерческие организации.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 117 дел, на cумму 7 423 668 211 ₽*
СОБЫТИЯ
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|18.02.2026
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Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110%
Цены в космос Как стало известно CNews, себестоимость российских серверов Kraftway по собственному прогнозу компании к августу 2026 г. в среднем вырастет на 170% по ср
|03.02.2026
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«Смарт-Софт» и Kraftway подтвердили совместимость шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation с российской аппаратной NGFW-платформой Kraftway «Рубеж Т» с доверенной загрузкой
Компании «Смарт-Софт», разработчик шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation (TING), и Kraftway, российский производитель доверенных аппаратных платформ, объявляют об успешном завершении тестирования и подтверждении полной совместимости ПО TING с аппаратной NGFW-платформой Kra
|25.12.2025
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Kraftway и Prof-IT Group создадут комплексные решения под «1С:ERP»
Компании Kraftway, один из отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, и Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, объявили о технологическом партнерстве и зап
|11.11.2025
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Kraftway выпустила высокопроизводительный сервер TS3030 с 6 GPU
одном из самых масштабных ИТ-форумов России, посвященных цифровой трансформации экономики, компания Kraftway представила новинку серверного модельного ряда — высокопроизводительный двухпроцессо
|01.11.2025
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Доверенная отечественная платформа как фундамент надежной корпоративной ИТ-инфраструктуры: Kraftway представит серверные новинки и микроэлектронные разработки на CNews Forum
ятиям из системообразующих отраслей в выборе оптимальных отечественных решений. Российская компания Kraftway стала первым обладателем сертификата «КИИ Серт» на свой сервер Kraftway TS 31
|18.09.2025
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«Лаборатория Касперского» и Kraftway представили первый рабочий прототип шлюза безопасности на российской платформе
«Лаборатория Касперского» и Kraftway вышли на новый этап сотрудничества и представили прототип шлюза безопасности, абсолютно новую платформу с российской электронной компонентной базой — в этом ее важное отличие от предыд
|15.08.2025
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Андрей Емельянов назначен вице-президентом по продажам и маркетингу Kraftway
Производственно-инжиниринговая компания Kraftway объявляет о назначении Андрея Емельянова на должность вице-президента по продажам и
|28.05.2025
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ПАК «Иридиум-Kraftway» v.1.0 вошел в реестр российского ПО Минцифры
Программного-аппаратный комплекс (ПАК) «Иридиум-Kraftway» v.1.0, разработанный на сервере Kraftway Trusted TS3100 2U под управлением программного комплекса ПК «Иридиум», вошел в Реестр российского программного обеспечения Минцифры Рос
|25.04.2025
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Servicepipe исследовала сервера Kraftway для построения на их основе ПАКа для защиты от DDoS-атак
основе ПАКа для эшелонированной защиты от DDoS-атак. Компания проверила совместимость своего продукта для фильтрации трафика DosGate и аппаратной платформы «Рубеж-Т» производства российской компании Kraftway. DosGate — адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз. Состоит из сетевого и сессионного модулей. Комплекты преднастроенных правил обеспечивают эшелониров
|27.03.2025
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Merlion стал официальным дистрибьютором Kraftway
Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и Kraftway, российская производственно-инжиниринговая компания, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Kraftway – вендор, действующий на рынке
|13.02.2025
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«Иридиум» и Kraftway завершили тестирование на совместимость своих продуктов
аратного комплекса виртуальной среды «Иридиум» и российская производственно-инжиниринговая компания Kraftway провели тестирование системы виртуализации «Иридиум» и почтового клиента DeepMail c
|05.02.2025
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Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты
ба (ФНС) расторгла госконтракт на поставку сертификатов средств защиты информации (СЗИ) с компанией Kraftway из-за неисполнения обязательств. Информация об этом опубликована на портале госзакуп
|04.02.2025
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vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP
Компания Kraftway, отечественный производитель доверенной вычислительной техники, и российский разрабо
|13.09.2024
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Kraftway занялся поиском прослушек в помещениях
Тихие устройства Как выяснил CNews, российский производитель электроники Kraftway ищет специалистов в лабораторию проверки устройств и помещений на прослушки. Такие в
|10.09.2024
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«Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями
займется массовым производством шлюза безопасности, станет производственно-инжиниринговая компания Kraftway. Шлюз безопасности позволит обеспечить кибербезопасность электромобиля «Атом» — защи
|22.07.2024
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Хотя аукцион и не состоялся, «Крафтвэй» поставит Федеральной налоговой защищенные ПК на 260 миллионов
лектронно-вычислительной техники для московского подразделения ФНС приняла участие только компания «Крафтвэй». После того, как аукцион был признан несостоявшимся, ФНС заключила с компанией «
|25.12.2023
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«Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway
Наполовину государственный Компания Kraftway, производитель электроники, в частности, серверов, отныне на 50% является собственно
|15.09.2023
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Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний
о: https://rt-solar.ru/about_company/ Среди ИТ-компаний, попавших под новые санкции США «РТ Солар», Kraftway, один из лидеров рынка СОРМ «Сигнатек» и «Технополис Москва» В компании заявили CNew
|07.03.2023
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«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной
лись до 8 февраля. На торги вышло две компании. Победителем стал независимый испытательный центр «Спецтест». Конечным владельцем 100% его долей выступает российский разработчик вычислительной техники Kraftway. Имя второго претендента в публичных документах не отражено. Предложение победителя составило 288,5 млн руб., то есть в 1,56 раза меньше стартовой цены лота. Причем, с учетом того, что
|08.12.2022
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США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра»
к оборудованию и технологиям США — поправки были внесены в Правила экспортного контроля (EAR). Под санкции попал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем «ПКК Миландр» и юрлица «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и «МПК Миландр», связанные с ним. Первые после начала СВО санкции против российских высокотехнологических
|08.07.2022
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Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей
Уникальная российская разработка Российская компания Kraftway анонсировала твердотельные накопители (solid state drive, SSD), построенные на базе
|29.06.2022
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Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами
Грандиозные планы Российский производитель компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway собирается запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г. совместно с
|10.02.2022
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Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК
енном исполнении по итогам тематического тендера, несмотря на его пробуксовку, осуществит компания «Крафтвэй». Она стала победителем аукциона, который был объявлен 7 декабря 2021 г. с начальной
|01.02.2022
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Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal
«Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рам
|27.01.2022
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Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway
Axoft объявила о подписании дистрибуторского контракта с Kraftway, российским производителем доверенного компьютерного оборудования с интегрированными средствами защиты информации. Компании сосредоточат свои усилия на продвижении аппаратных решений в
|22.10.2019
|Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области
|18.10.2019
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Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD
а 850 млн рублей, более половины из которых было инвестировано за счет собственных средств компании Kraftway. В настоящее время микросхема контроллера находится в процессе производства на фабри
|01.08.2019
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Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС
троенных на основе стека протоколов TCP/IP, — также из реестра отечественного ПО. Какими именно ОС «Крафтвэй» намерен оснастить свою технику для Росгвардии, в пресс-службе компании прокомментир
|04.06.2019
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МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС
«Крафтвэй» отбился от ФАС и МВД Как обнаружил CNews, российский производитель компьютерной тех
|20.05.2019
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«Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов
е вынесения вердикта Федеральной монопольной службы (ФАС) — по итогам рассмотрения жалобы компании «Крафтвэй», производителя компьютерной техники. Для закупки упомянутого «железа» налоговиками
|27.11.2018
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Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов
тве. В рамках договоренностей было решено провести тестирование на совместимость продуктов обеих компаний. В качестве аппаратной платформы для совместного решения был выбран защищенный моноблочный ПК Kraftway Studio KM67, построенный на собственной материнской плате с модифицированным BIOS для предотвращения проникновения низкоуровневого вредоносного кода. B BIOS моноблока интегрирована обо
|20.04.2017
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Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»
Камера Kraftway на KasperskyOS До конца 2017 г. российская компания Kraftway и «Лаборатория К
|02.03.2017
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Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника
Российские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра С
|10.01.2017
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Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение
Solar Security объявила о начале технологического партнерства с Kraftway. Как рассказали CNews в компании, партнеры выведут на рынок совместное решение, ориентированное, в первую очередь, на организации государственного сектора, которые предъявляют повышенн
|03.11.2015
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ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис»
Консорциум российских ИТ-компаний в составе системного интегратора «Ай-Теко», производителя доверенного оборудования Kraftway и разработчика ИБ-продуктов «Газинформсервис» сообщил о выпуске отечественной конвергентной платформы нового поколения – программно-аппаратного комплекса (ПАК) «ЕС2015-Терем». Программ
|02.07.2015
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«Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25
В рамках технологического сотрудничества российских компаний «Код Безопасности» и Kraftway была проведена доработка защищенного тонкого клиента Kraftway Credo VV 25, который представляет собой полноценный корпоративный ПК. Об этом CNews сообщили в «Коде Безопасности».
|08.06.2015
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Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности
Российская ИТ-компания Kraftway приступит к серийному выпуску новых планшетов повышенной защищенности в рамках программы по импортозамещению. Об этом CNews сообщили в Минпромторге. Разработанный в России защищенный п
|26.05.2015
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Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54
Японская корпорация Panasonic и российская компания Kraftway представили совместное решение — модифицированную версию ноутбука Toughbook CF-54 с
|18.05.2015
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Смарт-карты и USB-токены JaCarta протестированы на совместимость c ОС Kraftway Terminal Linux
российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ со встроенными средствами защиты ин
|11.02.2015
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Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников
Отечественный производитель Kraftway объявил о выпуске своего первого планшетного компьютера KW10Т. Главная особенность у
Росатом и организации, системы, технологии, персоны:
|Юсупов Ренат 125 120
|Кравцов Алексей 35 34
|Кудрявцев Алексей 40 21
|Воронецкий Эдуард 47 20
|Широких Алексей 72 18
|Ермолаев Артем 379 17
|Легостаева Светлана 96 17
|Шумилов Максим 17 16
|Путин Владимир 3454 16
|Шпак Василий 279 14
|Стуров Дмитрий 33 14
|Устюжанин Дмитрий 50 13
|Кесельбренер Леонид 52 13
|Шадаев Максут 1210 12
|Висящев Андрей 64 11
|Серова Елена 320 11
|Верховод Андрей 22 11
|Лысенко Эдуард 317 11
|Казак Максим 162 10
|Макаров Владимир 78 10
|Громов Иван 102 10
|Курило Андрей 39 10
|Сапельников Сергей 109 10
|Переверзев Михаил 19 10
|Мацоцкий Сергей 180 9
|Шевченко Владимир 153 9
|Копосов Максим 74 9
|Покровский Иван 136 9
|Чаплыгин Роман 22 9
|Камытбаева Зарина 16 9
|Куров Дмитрий 15 9
|Генс Георгий 79 8
|Козлов Михаил 182 8
|Эскин Сергей 39 8
|Медведев Дмитрий 1665 8
|Хрусталев Александр 33 8
|Иншаков Дмитрий 51 8
|Наймарк Владимир 14 8
|Пшыченко Дмитрий 20 8
|Рейман Леонид 1065 8
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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