Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199225
ИКТ 15372
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Росатом КИС НПО Kraftway Крафтвэй корпорэйшн ПЛС

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС

Kraftway – одна из российских производственных ИТ-компаний, действующая на рынке с 1993 года и занимающаяся разработкой электронной компонентной базы, производством доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на их основе программно-аппаратных комплексов, адаптированных под нужды заказчиков, а также внедрением инфраструктурных решений. Стратегическими заказчиками корпорации являются крупнейшие государственные и коммерческие организации.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 117 дел, на cумму 7 423 668 211 ₽*

Судебные дела (117) на сумму 7 423 668 211 ₽*
в качестве истца (65) на сумму 6 136 864 665 ₽*
в качестве ответчика (39) на сумму 1 286 237 045 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


18.02.2026 Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110%

Цены в космос Как стало известно CNews, себестоимость российских серверов Kraftway по собственному прогнозу компании к августу 2026 г. в среднем вырастет на 170% по ср
03.02.2026 «Смарт-Софт» и Kraftway подтвердили совместимость шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation с российской аппаратной NGFW-платформой Kraftway «Рубеж Т» с доверенной загрузкой

Компании «Смарт-Софт», разработчик шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation (TING), и Kraftway, российский производитель доверенных аппаратных платформ, объявляют об успешном завершении тестирования и подтверждении полной совместимости ПО TING с аппаратной NGFW-платформой Kra
25.12.2025 Kraftway и Prof-IT Group создадут комплексные решения под «1С:ERP»

Компании Kraftway, один из отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, и Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, объявили о технологическом партнерстве и зап
11.11.2025 Kraftway выпустила высокопроизводительный сервер TS3030 с 6 GPU

одном из самых масштабных ИТ-форумов России, посвященных цифровой трансформации экономики, компания Kraftway представила новинку серверного модельного ряда — высокопроизводительный двухпроцессо
01.11.2025 Доверенная отечественная платформа как фундамент надежной корпоративной ИТ-инфраструктуры: Kraftway представит серверные новинки и микроэлектронные разработки на CNews Forum

ятиям из системообразующих отраслей в выборе оптимальных отечественных решений. Российская компания Kraftway стала первым обладателем сертификата «КИИ Серт» на свой сервер Kraftway TS 31
18.09.2025 «Лаборатория Касперского» и Kraftway представили первый рабочий прототип шлюза безопасности на российской платформе

«Лаборатория Касперского» и Kraftway вышли на новый этап сотрудничества и представили прототип шлюза безопасности, абсолютно новую платформу с российской электронной компонентной базой — в этом ее важное отличие от предыд
15.08.2025 Андрей Емельянов назначен вице-президентом по продажам и маркетингу Kraftway

Производственно-инжиниринговая компания Kraftway объявляет о назначении Андрея Емельянова на должность вице-президента по продажам и

28.05.2025 ПАК «Иридиум-Kraftway» v.1.0 вошел в реестр российского ПО Минцифры

Программного-аппаратный комплекс (ПАК) «Иридиум-Kraftway» v.1.0, разработанный на сервере Kraftway Trusted TS3100 2U под управлением программного комплекса ПК «Иридиум», вошел в Реестр российского программного обеспечения Минцифры Рос
25.04.2025 Servicepipe исследовала сервера Kraftway для построения на их основе ПАКа для защиты от DDoS-атак

основе ПАКа для эшелонированной защиты от DDoS-атак. Компания проверила совместимость своего продукта для фильтрации трафика DosGate и аппаратной платформы «Рубеж-Т» производства российской компании Kraftway. DosGate — адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз. Состоит из сетевого и сессионного модулей. Комплекты преднастроенных правил обеспечивают эшелониров
27.03.2025 Merlion стал официальным дистрибьютором Kraftway

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и Kraftway, российская производственно-инжиниринговая компания, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Kraftway – вендор, действующий на рынке
13.02.2025 «Иридиум» и Kraftway завершили тестирование на совместимость своих продуктов

аратного комплекса виртуальной среды «Иридиум» и российская производственно-инжиниринговая компания Kraftway провели тестирование системы виртуализации «Иридиум» и почтового клиента DeepMail c

05.02.2025 Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты

ба (ФНС) расторгла госконтракт на поставку сертификатов средств защиты информации (СЗИ) с компанией Kraftway из-за неисполнения обязательств. Информация об этом опубликована на портале госзакуп
04.02.2025 vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP

Компания Kraftway, отечественный производитель доверенной вычислительной техники, и российский разрабо
13.09.2024 Kraftway занялся поиском прослушек в помещениях

Тихие устройства Как выяснил CNews, российский производитель электроники Kraftway ищет специалистов в лабораторию проверки устройств и помещений на прослушки. Такие в
10.09.2024 «Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями

займется массовым производством шлюза безопасности, станет производственно-инжиниринговая компания Kraftway. Шлюз безопасности позволит обеспечить кибербезопасность электромобиля «Атом» — защи
22.07.2024 Хотя аукцион и не состоялся, «Крафтвэй» поставит Федеральной налоговой защищенные ПК на 260 миллионов

лектронно-вычислительной техники для московского подразделения ФНС приняла участие только компания «Крафтвэй». После того, как аукцион был признан несостоявшимся, ФНС заключила с компанией «
25.12.2023 «Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway

Наполовину государственный Компания Kraftway, производитель электроники, в частности, серверов, отныне на 50% является собственно
15.09.2023 Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний

о: https://rt-solar.ru/about_company/ Среди ИТ-компаний, попавших под новые санкции США «РТ Солар», Kraftway, один из лидеров рынка СОРМ «Сигнатек» и «Технополис Москва» В компании заявили CNew
07.03.2023 «Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной

лись до 8 февраля. На торги вышло две компании. Победителем стал независимый испытательный центр «Спецтест». Конечным владельцем 100% его долей выступает российский разработчик вычислительной техники Kraftway. Имя второго претендента в публичных документах не отражено. Предложение победителя составило 288,5 млн руб., то есть в 1,56 раза меньше стартовой цены лота. Причем, с учетом того, что
08.12.2022 США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра»

к оборудованию и технологиям США — поправки были внесены в Правила экспортного контроля (EAR). Под санкции попал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем «ПКК Миландр» и юрлица «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и «МПК Миландр», связанные с ним. Первые после начала СВО санкции против российских высокотехнологических

08.07.2022 Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей

Уникальная российская разработка Российская компания Kraftway анонсировала твердотельные накопители (solid state drive, SSD), построенные на базе

29.06.2022 Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами

Грандиозные планы Российский производитель компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway собирается запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г. совместно с
10.02.2022 Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК

енном исполнении по итогам тематического тендера, несмотря на его пробуксовку, осуществит компания «Крафтвэй». Она стала победителем аукциона, который был объявлен 7 декабря 2021 г. с начальной
01.02.2022 Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal

«Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рам
27.01.2022 Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway

Axoft объявила о подписании дистрибуторского контракта с Kraftway, российским производителем доверенного компьютерного оборудования с интегрированными средствами защиты информации. Компании сосредоточат свои усилия на продвижении аппаратных решений в
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области
18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD

а 850 млн рублей, более половины из которых было инвестировано за счет собственных средств компании Kraftway. В настоящее время микросхема контроллера находится в процессе производства на фабри
01.08.2019 Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС

троенных на основе стека протоколов TCP/IP, — также из реестра отечественного ПО. Какими именно ОС «Крафтвэй» намерен оснастить свою технику для Росгвардии, в пресс-службе компании прокомментир
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС

«Крафтвэй» отбился от ФАС и МВД Как обнаружил CNews, российский производитель компьютерной тех
20.05.2019 «Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов

е вынесения вердикта Федеральной монопольной службы (ФАС) — по итогам рассмотрения жалобы компании «Крафтвэй», производителя компьютерной техники. Для закупки упомянутого «железа» налоговиками

27.11.2018 Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов

тве. В рамках договоренностей было решено провести тестирование на совместимость продуктов обеих компаний. В качестве аппаратной платформы для совместного решения был выбран защищенный моноблочный ПК Kraftway Studio KM67, построенный на собственной материнской плате с модифицированным BIOS для предотвращения проникновения низкоуровневого вредоносного кода. B BIOS моноблока интегрирована обо
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»

Камера Kraftway на KasperskyOS До конца 2017 г. российская компания Kraftway и «Лаборатория К
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника

Российские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра С
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение

Solar Security объявила о начале технологического партнерства с Kraftway. Как рассказали CNews в компании, партнеры выведут на рынок совместное решение, ориентированное, в первую очередь, на организации государственного сектора, которые предъявляют повышенн
03.11.2015 ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис»

Консорциум российских ИТ-компаний в составе системного интегратора «Ай-Теко», производителя доверенного оборудования Kraftway и разработчика ИБ-продуктов «Газинформсервис» сообщил о выпуске отечественной конвергентной платформы нового поколения – программно-аппаратного комплекса (ПАК) «ЕС2015-Терем». Программ
02.07.2015 «Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25

В рамках технологического сотрудничества российских компаний «Код Безопасности» и Kraftway была проведена доработка защищенного тонкого клиента Kraftway Credo VV 25, который представляет собой полноценный корпоративный ПК. Об этом CNews сообщили в «Коде Безопасности».
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности

Российская ИТ-компания Kraftway приступит к серийному выпуску новых планшетов повышенной защищенности в рамках программы по импортозамещению. Об этом CNews сообщили в Минпромторге. Разработанный в России защищенный п
26.05.2015 Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54

Японская корпорация Panasonic и российская компания Kraftway представили совместное решение — модифицированную версию ноутбука Toughbook CF-54 с

18.05.2015 Смарт-карты и USB-токены JaCarta протестированы на совместимость c ОС Kraftway Terminal Linux

российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ со встроенными средствами защиты ин
11.02.2015 Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников

Отечественный производитель Kraftway объявил о выпуске своего первого планшетного компьютера KW10Т. Главная особенность у

Публикаций - 646, упоминаний - 932

Росатом и организации, системы, технологии, персоны:

S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 158
Intel Corporation 12811 153
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 120
HP Inc. 5883 105
Microsoft Corporation 25775 102
IBM - International Business Machines Corp 9699 99
Dell EMC 5180 75
K-Systems - К-Системс 140 66
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 61
Acer Group - Acer Inc 2776 61
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 57
Ростелеком 10948 56
Merlion iRU - Деловой офис 352 48
Oracle Corporation 7074 46
Формоза - Formoza 179 45
Samsung Electronics 11064 45
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 44
Lenovo Group 2446 41
HP - Hewlett-Packard 3662 39
Cisco Systems 5372 37
AMD - Advanced Micro Devices 4641 34
Rover - RoverComputers 423 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 32
Fujitsu 2105 31
Toshiba Corporation 2980 28
9594 26
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 26
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 89 25
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 25
Крок - Croc 1964 25
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 24
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 24
Apple Inc 13154 23
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 22
Huawei 4676 21
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 20
Hitachi - Хитачи 1501 20
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 28
Почта России ПАО 2370 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Лента - Утконос 180 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 12
Альфа-Банк 1979 12
Северсталь ПАО - Severstal 629 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
ПСБ - Промсвязьбанк 963 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Роснефть НК - нефтяная компания 562 9
Газпром нефть 725 9
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 8
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 8
Газпром ПАО 1493 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 8
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 73 7
OR Group - Обувь России 29 7
KupiVip - Приват Трэйд 82 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 7
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 7
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 7
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 7
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 7
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 6
Белый Ветер 365 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 6
Возрождение - Коммерческий банк 359 6
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 82
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 78
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 43
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 38
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 32
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 31
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 29
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 29
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 24
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 21
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
Федеральное казначейство России 1949 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 16
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 15
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 14
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 9
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 8
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 6
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 7
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 6
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Единая Россия - Политическая партия 321 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
Союз СБ Урала - Союз руководителей служб безопасности Урала 3 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 21 1
НРА - Национальный рекламный альянс 5 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег - Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 18 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 313
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 231
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 203
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 172
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 148
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 140
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 132
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 104
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 89
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 86
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 75
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 75
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 67
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 61
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 60
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 58
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 56
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 52
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 49
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 49
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 48
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 46
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 45
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 42
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 41
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 40
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 38
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 34
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 34
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 34
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7922 33
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 33
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 32
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 32
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 32
Microsoft Windows 16882 63
Linux OS 11533 58
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 46
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 46
Intel x86 - архитектура процессора 2151 42
Росатом - КИС НПО - Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite - Kraftway GEG Express 37 33
Intel Itanium 649 32
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 31
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Microsoft Windows 2000 8678 19
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 19
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 17
Kaspersky OS 156 17
Ланит - Treolan Irbis 148 15
FreePik 1841 15
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 12
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 11
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 240 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 11 11
Apple iPad 4011 11
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 11
Microsoft Windows Server 2003 571 9
Росатом - КИС НПО - Kraftway TS - Kraftway Trusted - Kraftway KWC - серия серверов 9 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 9
Google Android 15243 9
Microsoft Windows XP 2431 9
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 8
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway G-Scale 8 8
Microsoft Windows 7 2007 8
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 8
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 8
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 8
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 7
Росатом - КИС НПО - Kraftway Credo 7 7
Тайпит ТПГ - Powerman ИБП 19 7
Юсупов Ренат 125 120
Кравцов Алексей 35 34
Кудрявцев Алексей 40 21
Воронецкий Эдуард 47 20
Широких Алексей 72 18
Ермолаев Артем 379 17
Легостаева Светлана 96 17
Шумилов Максим 17 16
Путин Владимир 3454 16
Шпак Василий 279 14
Стуров Дмитрий 33 14
Устюжанин Дмитрий 50 13
Кесельбренер Леонид 52 13
Шадаев Максут 1210 12
Висящев Андрей 64 11
Серова Елена 320 11
Верховод Андрей 22 11
Лысенко Эдуард 317 11
Казак Максим 162 10
Макаров Владимир 78 10
Громов Иван 102 10
Курило Андрей 39 10
Сапельников Сергей 109 10
Переверзев Михаил 19 10
Мацоцкий Сергей 180 9
Шевченко Владимир 153 9
Копосов Максим 74 9
Покровский Иван 136 9
Чаплыгин Роман 22 9
Камытбаева Зарина 16 9
Куров Дмитрий 15 9
Генс Георгий 79 8
Козлов Михаил 182 8
Эскин Сергей 39 8
Медведев Дмитрий 1665 8
Хрусталев Александр 33 8
Иншаков Дмитрий 51 8
Наймарк Владимир 14 8
Пшыченко Дмитрий 20 8
Рейман Леонид 1065 8
Россия - РФ - Российская федерация 166167 547
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 163
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 90
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 81
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 57
Европа 24964 52
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 232 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 29
Азия - Азиатский регион 5920 26
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 24
Германия - Федеративная Республика 13221 23
Европа Восточная 3138 22
Китай - Тайвань 4245 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 20
Япония 13807 20
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 17
Россия - СФО - Новосибирск 4876 16
Казахстан - Республика 6048 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 15
Украина 7928 14
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 13
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 10
Африка - Африканский регион 3641 9
Ближний Восток 3154 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 9
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 9
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Индия - Bharat 5869 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 8
Турция - Турецкая республика 2620 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 8
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 272
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 83
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 82
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 61
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 58
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 56
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 54
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 42
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 41
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 41
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 38
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 33
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 33
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 30
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 30
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 26
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 23
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 22
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 21
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 21
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 20
Импортозамещение - параллельный импорт 618 20
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 20
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 20
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 19
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 18
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 16
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 30
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 24
Ведомости 1466 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 9
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 7
CNews TV 747 7
Открытые системы ИД 176 5
ComputerWorld 144 4
Мобильные системы 118 4
PCweek 30 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 3
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 3
Silicon 494 2
РБК ТВ - телеканал 83 2
Bloomberg 1627 2
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
The Washington Post 350 1
Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
9to5Google 60 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Известия ИД 770 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Госрасходы - портал 70 1
Юность - радиостанция 52 1
Электроника НТБ - Электроника: Наука, Технология, Бизнес 4 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Сноб 7 1
9to5Mac 70 1
Electronista 166 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews Северо-Запад 24 1
InfoWorld 56 1
Content-Review 16 1
РБК Недвижимость 3 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 83
IDC - International Data Corporation 4975 75
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 42
Gartner - Гартнер 3658 38
ITResearch 123 17
IDC Russia - IDC Россия 183 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 5
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CNews Мишень 186 2
Gartner - Dataquest 353 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 9 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
CNews Инновация года - награда 155 1
НМГ - Медиалогия 37 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
SmartMarketing 74 1
Mobile Research Group 87 1
Quocirca 12 1
Thomson Financial - Thomson First Call 386 1
CNews Облачные сервисы 23 1
IMS Research 31 1
TheInfoPro 4 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Мировой рынок сенсорного оборудования 1 1
Juniper Research 131 1
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
TrendForce 187 1
РАН - Российская академия наук 2122 9
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 5
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 3
Ростех - НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 17 3
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 3
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 29 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 2
НИУ ВШЭ - Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 18 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 34 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 75 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 37
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 18
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
Intel Developer Forum - IDF 317 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 8
Oracle TechForum 25 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
CNews AWARDS - награда 571 5
Oracle OpenWorld 65 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 4
CNews APPWards 36 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
Международный женский день - 8 марта 418 2
iF Design Awards 26 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 24 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 1
Fujitsu IT Future 4 1
LinuxWorld 52 1
ИгроМир 125 1
Infosecurity - выставка 63 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
Topcoder - TCCC - TopCoder Collegiate Challenge 17 1
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще