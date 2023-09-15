Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС

Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний о: https://rt-solar.ru/about_company/ Среди ИТ-компаний, попавших под новые санкции США «РТ Солар», Kraftway, один из лидеров рынка СОРМ «Сигнатек» и «Технополис Москва» В компании заявили CNew

«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной лись до 8 февраля. На торги вышло две компании. Победителем стал независимый испытательный центр «Спецтест». Конечным владельцем 100% его долей выступает российский разработчик вычислительной техники Kraftway. Имя второго претендента в публичных документах не отражено. Предложение победителя составило 288,5 млн руб., то есть в 1,56 раза меньше стартовой цены лота. Причем, с учетом того, что

США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра» к оборудованию и технологиям США — поправки были внесены в Правила экспортного контроля (EAR). Под санкции попал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем «ПКК Миландр» и юрлица «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и «МПК Миландр», связанные с ним. Первые после начала СВО санкции против российских высокотехнологических

Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей Уникальная российская разработка Российская компания Kraftway анонсировала твердотельные накопители (solid state drive, SSD), построенные на базе

Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами Грандиозные планы Российский производитель компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway собирается запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г. совместно с

Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК енном исполнении по итогам тематического тендера, несмотря на его пробуксовку, осуществит компания «Крафтвэй». Она стала победителем аукциона, который был объявлен 7 декабря 2021 г. с начальной

Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal «Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рам

Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway Axoft объявила о подписании дистрибуторского контракта с Kraftway, российским производителем доверенного компьютерного оборудования с интегрированными средствами защиты информации. Компании сосредоточат свои усилия на продвижении аппаратных решений в

Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD а 850 млн рублей, более половины из которых было инвестировано за счет собственных средств компании Kraftway. В настоящее время микросхема контроллера находится в процессе производства на фабри

Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС троенных на основе стека протоколов TCP/IP, — также из реестра отечественного ПО. Какими именно ОС «Крафтвэй» намерен оснастить свою технику для Росгвардии, в пресс-службе компании прокомментир

МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС «Крафтвэй» отбился от ФАС и МВД Как обнаружил CNews, российский производитель компьютерной тех

«Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов е вынесения вердикта Федеральной монопольной службы (ФАС) — по итогам рассмотрения жалобы компании «Крафтвэй», производителя компьютерной техники. Для закупки упомянутого «железа» налоговиками

Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов тве. В рамках договоренностей было решено провести тестирование на совместимость продуктов обеих компаний. В качестве аппаратной платформы для совместного решения был выбран защищенный моноблочный ПК Kraftway Studio KM67, построенный на собственной материнской плате с модифицированным BIOS для предотвращения проникновения низкоуровневого вредоносного кода. B BIOS моноблока интегрирована обо

Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского» Камера Kraftway на KasperskyOS До конца 2017 г. российская компания Kraftway и «Лаборатория К

Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника Российские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра С

Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение Solar Security объявила о начале технологического партнерства с Kraftway. Как рассказали CNews в компании, партнеры выведут на рынок совместное решение, ориентированное, в первую очередь, на организации государственного сектора, которые предъявляют повышенн

ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис» Консорциум российских ИТ-компаний в составе системного интегратора «Ай-Теко», производителя доверенного оборудования Kraftway и разработчика ИБ-продуктов «Газинформсервис» сообщил о выпуске отечественной конвергентной платформы нового поколения – программно-аппаратного комплекса (ПАК) «ЕС2015-Терем». Программ

«Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25 В рамках технологического сотрудничества российских компаний «Код Безопасности» и Kraftway была проведена доработка защищенного тонкого клиента Kraftway Credo VV 25, который представляет собой полноценный корпоративный ПК. Об этом CNews сообщили в «Коде Безопасности».

Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности Российская ИТ-компания Kraftway приступит к серийному выпуску новых планшетов повышенной защищенности в рамках программы по импортозамещению. Об этом CNews сообщили в Минпромторге. Разработанный в России защищенный п

Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54 Японская корпорация Panasonic и российская компания Kraftway представили совместное решение — модифицированную версию ноутбука Toughbook CF-54 с

Смарт-карты и USB-токены JaCarta протестированы на совместимость c ОС Kraftway Terminal Linux российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ со встроенными средствами защиты ин

Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников Отечественный производитель Kraftway объявил о выпуске своего первого планшетного компьютера KW10Т. Главная особенность у

Kraftway представила свой первый защищенный планшетный ПК Компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ с интегрированными средствами защит

Kraftway и «Роса» договорились о технологическом партнерстве Компания «Роса», российский разработчик операционных систем и системного ПО, заключила соглашение о технологическом партнерстве c российской компанией Kraftway, занимающейся разработкой, производством и внедрением доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации. Компании договорились объединить свои усилия по созданию дове

Kraftway и «Орбита-сервис» поставят ИТ-оборудование для дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие» ой автоматизированной системы «Правосудие». Так, победителем первого тендера была признана компания Kraftway, предложившая за выполнение госконтракта наименьшую стоимость — 262,3 млн руб. Таким

Kraftway представила новый защищенный моноблок Kraftway Studio Компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ со встроенными средствами защиты ин

Ренат Юсупов: Работать с госсектором экономически эффективно CNews: Какие встраиваемые решения разрабатывает Kraftway? Кем они востребованы? Ренат Юсупов: Наши встраиваемые системы — не такой широкий кл

Первые ПК на российских процессорах сошли с конвейера В декабре 2012 г. была выпущена первая, пробная партия из 20 моноблоков Kraftway на базе процессоров «Эльбрус», рассказал CNews Александр Ким, генеральный директор предприятия МЦСТ, разрабатывающего процессоры. О планах по выпуску таких ПК CNews стало известно еще

Kraftway запускает производство ПК под брендом Fujitsu Японская компания Fujitsu и российский производитель ПК Kraftway договорились о производстве кастомизированной и стандартной компьютерной техники на

Kraftway выпускает ПК на российских процессорах До конца лета 2012 г. Kraftway планирует выпустить пробную партию моноблоков на базе процессоров разработки российской компании МЦСТ (производит процессоры на базе собственной архитектуры «Эльбрус» и на базе архитек

Kraftway сменил ориентацию Стратегической целью Kraftway является не массовое производство «однотипной продукции», а серийное создание сложны

"Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012 о критериям отбора по конкурсу полностью соответствовали предложения двух компаний "Ситроникс ИТ" и Kraftway. Александр Пьявкин: В проектах подобного масштаба на кон ставится очень многое. Преж

Kraftway завершил поставку ПАК для организации системы видеонаблюдения на выборах Компания Kraftway объявила об окончании производства и завершении отгрузки «Ростелекому» 25 тыс. ПАК д

Kraftway начинает производство ПАК для организации системы видеонаблюдения на избирательных участках Компания Kraftway объявила о начале производства программно-аппаратных комплексов (ПАК) для создания с

Видеонаблюдение за выборами: «Ростелеком» позвал на помощь «Ситроникс» и «Крафтвей» Базой для остальных станут настольные компьютеры Fujitsu, здесь уже начинается зона ответственности Kraftway, на котором, таким образом, значительно меньшая часть подряда. Старший вице-президен

«Ростелеком» подписал контракты с «Ситроникс» и «Крафтвей» о поставке оборудования для видеонаблюдения на выборах дписал с российскими компаниями «Ситроникс» (торговая марка Sitronics) и «Крафтвей» (торговая марка Kraftway) контракты о поставке программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут устанавл

Kraftway выпустила новый защищенный тонкий клиент Kraftway Credo VV18 Компания Kraftway, российский производитель ИТ-оборудования и программных средств, объявила о выпуске

Kraftway выпустила серверный комплекс для автоматизации медучреждений Компания Kraftway объявила о выпуске на рынок интегрированного инфраструктурного комплекса на базе мод