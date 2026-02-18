Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС

Покупателям приготовиться. Рост цен на российские серверы к лету может достичь 170%, на ПК - 110% Цены в космос Как стало известно CNews, себестоимость российских серверов Kraftway по собственному прогнозу компании к августу 2026 г. в среднем вырастет на 170% по ср

«Смарт-Софт» и Kraftway подтвердили совместимость шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation с российской аппаратной NGFW-платформой Kraftway «Рубеж Т» с доверенной загрузкой Компании «Смарт-Софт», разработчик шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation (TING), и Kraftway, российский производитель доверенных аппаратных платформ, объявляют об успешном завершении тестирования и подтверждении полной совместимости ПО TING с аппаратной NGFW-платформой Kra

Kraftway и Prof-IT Group создадут комплексные решения под «1С:ERP» Компании Kraftway, один из отечественных разработчиков и производителей вычислительной техники, и Prof-IT Group, российский цифровой промышленный интегратор, объявили о технологическом партнерстве и зап

Kraftway выпустила высокопроизводительный сервер TS3030 с 6 GPU одном из самых масштабных ИТ-форумов России, посвященных цифровой трансформации экономики, компания Kraftway представила новинку серверного модельного ряда — высокопроизводительный двухпроцессо

Доверенная отечественная платформа как фундамент надежной корпоративной ИТ-инфраструктуры: Kraftway представит серверные новинки и микроэлектронные разработки на CNews Forum ятиям из системообразующих отраслей в выборе оптимальных отечественных решений. Российская компания Kraftway стала первым обладателем сертификата «КИИ Серт» на свой сервер Kraftway TS 31

«Лаборатория Касперского» и Kraftway представили первый рабочий прототип шлюза безопасности на российской платформе «Лаборатория Касперского» и Kraftway вышли на новый этап сотрудничества и представили прототип шлюза безопасности, абсолютно новую платформу с российской электронной компонентной базой — в этом ее важное отличие от предыд

Андрей Емельянов назначен вице-президентом по продажам и маркетингу Kraftway Производственно-инжиниринговая компания Kraftway объявляет о назначении Андрея Емельянова на должность вице-президента по продажам и

ПАК «Иридиум-Kraftway» v.1.0 вошел в реестр российского ПО Минцифры Программного-аппаратный комплекс (ПАК) «Иридиум-Kraftway» v.1.0, разработанный на сервере Kraftway Trusted TS3100 2U под управлением программного комплекса ПК «Иридиум», вошел в Реестр российского программного обеспечения Минцифры Рос

Servicepipe исследовала сервера Kraftway для построения на их основе ПАКа для защиты от DDoS-атак основе ПАКа для эшелонированной защиты от DDoS-атак. Компания проверила совместимость своего продукта для фильтрации трафика DosGate и аппаратной платформы «Рубеж-Т» производства российской компании Kraftway. DosGate — адаптивная система защиты ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и сетевых угроз. Состоит из сетевого и сессионного модулей. Комплекты преднастроенных правил обеспечивают эшелониров

Merlion стал официальным дистрибьютором Kraftway Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и Kraftway, российская производственно-инжиниринговая компания, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Merlion. Kraftway – вендор, действующий на рынке

«Иридиум» и Kraftway завершили тестирование на совместимость своих продуктов аратного комплекса виртуальной среды «Иридиум» и российская производственно-инжиниринговая компания Kraftway провели тестирование системы виртуализации «Иридиум» и почтового клиента DeepMail c

Kraftway сорвала госконтракт, оставив ФНС без средств защиты ба (ФНС) расторгла госконтракт на поставку сертификатов средств защиты информации (СЗИ) с компанией Kraftway из-за неисполнения обязательств. Информация об этом опубликована на портале госзакуп

vStack и Kraftway подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации vStack HCP Компания Kraftway, отечественный производитель доверенной вычислительной техники, и российский разрабо

Kraftway занялся поиском прослушек в помещениях Тихие устройства Как выяснил CNews, российский производитель электроники Kraftway ищет специалистов в лабораторию проверки устройств и помещений на прослушки. Такие в

«Лаборатория Касперского» и «Атом» выбрали технологического партнёра для массового производства электронных блоков управления автомобилями займется массовым производством шлюза безопасности, станет производственно-инжиниринговая компания Kraftway. Шлюз безопасности позволит обеспечить кибербезопасность электромобиля «Атом» — защи

Хотя аукцион и не состоялся, «Крафтвэй» поставит Федеральной налоговой защищенные ПК на 260 миллионов лектронно-вычислительной техники для московского подразделения ФНС приняла участие только компания «Крафтвэй». После того, как аукцион был признан несостоявшимся, ФНС заключила с компанией «

«Росатом» за миллиарды купил половину легендарной российской ИТ-компании Kraftway Наполовину государственный Компания Kraftway, производитель электроники, в частности, серверов, отныне на 50% является собственно

Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний о: https://rt-solar.ru/about_company/ Среди ИТ-компаний, попавших под новые санкции США «РТ Солар», Kraftway, один из лидеров рынка СОРМ «Сигнатек» и «Технополис Москва» В компании заявили CNew

«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной лись до 8 февраля. На торги вышло две компании. Победителем стал независимый испытательный центр «Спецтест». Конечным владельцем 100% его долей выступает российский разработчик вычислительной техники Kraftway. Имя второго претендента в публичных документах не отражено. Предложение победителя составило 288,5 млн руб., то есть в 1,56 раза меньше стартовой цены лота. Причем, с учетом того, что

США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра» к оборудованию и технологиям США — поправки были внесены в Правила экспортного контроля (EAR). Под санкции попал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем «ПКК Миландр» и юрлица «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и «МПК Миландр», связанные с ним. Первые после начала СВО санкции против российских высокотехнологических

Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей Уникальная российская разработка Российская компания Kraftway анонсировала твердотельные накопители (solid state drive, SSD), построенные на базе

Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами Грандиозные планы Российский производитель компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway собирается запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г. совместно с

Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК енном исполнении по итогам тематического тендера, несмотря на его пробуксовку, осуществит компания «Крафтвэй». Она стала победителем аукциона, который был объявлен 7 декабря 2021 г. с начальной

Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal «Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рам

Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway Axoft объявила о подписании дистрибуторского контракта с Kraftway, российским производителем доверенного компьютерного оборудования с интегрированными средствами защиты информации. Компании сосредоточат свои усилия на продвижении аппаратных решений в

Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD а 850 млн рублей, более половины из которых было инвестировано за счет собственных средств компании Kraftway. В настоящее время микросхема контроллера находится в процессе производства на фабри

Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС троенных на основе стека протоколов TCP/IP, — также из реестра отечественного ПО. Какими именно ОС «Крафтвэй» намерен оснастить свою технику для Росгвардии, в пресс-службе компании прокомментир

МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС «Крафтвэй» отбился от ФАС и МВД Как обнаружил CNews, российский производитель компьютерной тех

«Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов е вынесения вердикта Федеральной монопольной службы (ФАС) — по итогам рассмотрения жалобы компании «Крафтвэй», производителя компьютерной техники. Для закупки упомянутого «железа» налоговиками

Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов тве. В рамках договоренностей было решено провести тестирование на совместимость продуктов обеих компаний. В качестве аппаратной платформы для совместного решения был выбран защищенный моноблочный ПК Kraftway Studio KM67, построенный на собственной материнской плате с модифицированным BIOS для предотвращения проникновения низкоуровневого вредоносного кода. B BIOS моноблока интегрирована обо

Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского» Камера Kraftway на KasperskyOS До конца 2017 г. российская компания Kraftway и «Лаборатория К

Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника Российские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра С

Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение Solar Security объявила о начале технологического партнерства с Kraftway. Как рассказали CNews в компании, партнеры выведут на рынок совместное решение, ориентированное, в первую очередь, на организации государственного сектора, которые предъявляют повышенн

ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис» Консорциум российских ИТ-компаний в составе системного интегратора «Ай-Теко», производителя доверенного оборудования Kraftway и разработчика ИБ-продуктов «Газинформсервис» сообщил о выпуске отечественной конвергентной платформы нового поколения – программно-аппаратного комплекса (ПАК) «ЕС2015-Терем». Программ

«Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25 В рамках технологического сотрудничества российских компаний «Код Безопасности» и Kraftway была проведена доработка защищенного тонкого клиента Kraftway Credo VV 25, который представляет собой полноценный корпоративный ПК. Об этом CNews сообщили в «Коде Безопасности».

Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности Российская ИТ-компания Kraftway приступит к серийному выпуску новых планшетов повышенной защищенности в рамках программы по импортозамещению. Об этом CNews сообщили в Минпромторге. Разработанный в России защищенный п

Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54 Японская корпорация Panasonic и российская компания Kraftway представили совместное решение — модифицированную версию ноутбука Toughbook CF-54 с

Смарт-карты и USB-токены JaCarta протестированы на совместимость c ОС Kraftway Terminal Linux российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ со встроенными средствами защиты ин