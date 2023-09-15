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Росатом КИС НПО Kraftway Крафтвэй корпорэйшн ПЛС

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС

Kraftway – одна из российских производственных ИТ-компаний, действующая на рынке с 1993 года и занимающаяся разработкой электронной компонентной базы, производством доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации, созданием на их основе программно-аппаратных комплексов, адаптированных под нужды заказчиков, а также внедрением инфраструктурных решений. Стратегическими заказчиками корпорации являются крупнейшие государственные и коммерческие организации.


15.09.2023 Америка ввела санкции против «Ростелеком-Солар», Kraftway и других ИТ-компаний

о: https://rt-solar.ru/about_company/ Среди ИТ-компаний, попавших под новые санкции США «РТ Солар», Kraftway, один из лидеров рынка СОРМ «Сигнатек» и «Технополис Москва» В компании заявили CNew
07.03.2023 «Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной

лись до 8 февраля. На торги вышло две компании. Победителем стал независимый испытательный центр «Спецтест». Конечным владельцем 100% его долей выступает российский разработчик вычислительной техники Kraftway. Имя второго претендента в публичных документах не отражено. Предложение победителя составило 288,5 млн руб., то есть в 1,56 раза меньше стартовой цены лота. Причем, с учетом того, что
08.12.2022 США ведут войну против российских ИТ. Введены санкции против Kraftway, «Росэлектроники» и «Миландра»

к оборудованию и технологиям США — поправки были внесены в Правила экспортного контроля (EAR). Под санкции попал холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех»), производитель компьютерного оборудования Kraftway, производитель микросхем «ПКК Миландр» и юрлица «Миландр ЭК», ICC JSC Milandr и «МПК Миландр», связанные с ним. Первые после начала СВО санкции против российских высокотехнологических

08.07.2022 Создан первый в истории российский чип для SSD-накопителей

Уникальная российская разработка Российская компания Kraftway анонсировала твердотельные накопители (solid state drive, SSD), построенные на базе

29.06.2022 Российский разработчик «железа» запустит производство чипов совместно с китайцами

Грандиозные планы Российский производитель компьютерного оборудования для бизнеса и дома Kraftway собирается запустить серийное производство контроллеров памяти в 2023 г. совместно с
10.02.2022 Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК

енном исполнении по итогам тематического тендера, несмотря на его пробуксовку, осуществит компания «Крафтвэй». Она стала победителем аукциона, который был объявлен 7 декабря 2021 г. с начальной
01.02.2022 Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal

«Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рам
27.01.2022 Axoft подписала дистрибуторский контракт с Kraftway

Axoft объявила о подписании дистрибуторского контракта с Kraftway, российским производителем доверенного компьютерного оборудования с интегрированными средствами защиты информации. Компании сосредоточат свои усилия на продвижении аппаратных решений в
22.10.2019 Kraftway внедрила СХД на базе ПО RAIDIX в департаменте Владимирской области

18.10.2019 Kraftway разработала первый отечественный чип контроллера SSD

а 850 млн рублей, более половины из которых было инвестировано за счет собственных средств компании Kraftway. В настоящее время микросхема контроллера находится в процессе производства на фабри
01.08.2019 Росгвардия купит у «Крафтвэя» больше 1000 ПК на российской ОС

троенных на основе стека протоколов TCP/IP, — также из реестра отечественного ПО. Какими именно ОС «Крафтвэй» намерен оснастить свою технику для Росгвардии, в пресс-службе компании прокомментир
04.06.2019 МВД не удалось вернуть «Крафтвэй» в реестр недобросовестных поставщиков, откуда тот выбрался назло ФАС

«Крафтвэй» отбился от ФАС и МВД Как обнаружил CNews, российский производитель компьютерной тех
20.05.2019 «Крафтвэй» не дает ФНС закупить 2000 серверов

е вынесения вердикта Федеральной монопольной службы (ФАС) — по итогам рассмотрения жалобы компании «Крафтвэй», производителя компьютерной техники. Для закупки упомянутого «железа» налоговиками

27.11.2018 Kraftway и «Ред Софт» протестируют совместимость своих продуктов

тве. В рамках договоренностей было решено провести тестирование на совместимость продуктов обеих компаний. В качестве аппаратной платформы для совместного решения был выбран защищенный моноблочный ПК Kraftway Studio KM67, построенный на собственной материнской плате с модифицированным BIOS для предотвращения проникновения низкоуровневого вредоносного кода. B BIOS моноблока интегрирована обо
20.04.2017 Kraftway выпустит видеокамеру на ОС «Лаборатории Касперского»

Камера Kraftway на KasperskyOS До конца 2017 г. российская компания Kraftway и «Лаборатория К
02.03.2017 Kraftway и «С-Терра» представили совместное решение по защите удаленного рабочего места сотрудника

Российские компании Kraftway, разработчик и производитель доверенных средств вычислительной техники, и «С-Терра С
10.01.2017 Solar Security и Kraftway представили совместное защищенное решение

Solar Security объявила о начале технологического партнерства с Kraftway. Как рассказали CNews в компании, партнеры выведут на рынок совместное решение, ориентированное, в первую очередь, на организации государственного сектора, которые предъявляют повышенн
03.11.2015 ПАК «ЕС2015-Терем» – новая российская платформа корпоративной виртуализации от «Ай-Теко», Kraftway и «Газинформсервис»

Консорциум российских ИТ-компаний в составе системного интегратора «Ай-Теко», производителя доверенного оборудования Kraftway и разработчика ИБ-продуктов «Газинформсервис» сообщил о выпуске отечественной конвергентной платформы нового поколения – программно-аппаратного комплекса (ПАК) «ЕС2015-Терем». Программ
02.07.2015 «Соболь» обеспечит доверенную загрузку и защиту от НСД тонкого клиента Kraftway Credo VV25

В рамках технологического сотрудничества российских компаний «Код Безопасности» и Kraftway была проведена доработка защищенного тонкого клиента Kraftway Credo VV 25, который представляет собой полноценный корпоративный ПК. Об этом CNews сообщили в «Коде Безопасности».
08.06.2015 Kraftway запустит в серийное производство отечественный планшет повышенной защищенности

Российская ИТ-компания Kraftway приступит к серийному выпуску новых планшетов повышенной защищенности в рамках программы по импортозамещению. Об этом CNews сообщили в Минпромторге. Разработанный в России защищенный п
26.05.2015 Panasonic и Kraftway представили совместное решение для госсектора на базе Toughbook CF-54

Японская корпорация Panasonic и российская компания Kraftway представили совместное решение — модифицированную версию ноутбука Toughbook CF-54 с

18.05.2015 Смарт-карты и USB-токены JaCarta протестированы на совместимость c ОС Kraftway Terminal Linux

российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ со встроенными средствами защиты ин
11.02.2015 Kraftway выпустил защищенный планшет для чиновников

Отечественный производитель Kraftway объявил о выпуске своего первого планшетного компьютера KW10Т. Главная особенность у
10.02.2015 Kraftway представила свой первый защищенный планшетный ПК

Компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ с интегрированными средствами защит
09.12.2013 Kraftway и «Роса» договорились о технологическом партнерстве

Компания «Роса», российский разработчик операционных систем и системного ПО, заключила соглашение о технологическом партнерстве c российской компанией Kraftway, занимающейся разработкой, производством и внедрением доверенных платформ с интегрированными средствами защиты информации. Компании договорились объединить свои усилия по созданию дове
20.09.2013 Kraftway и «Орбита-сервис» поставят ИТ-оборудование для дооснащения объектов автоматизации ГАС «Правосудие»

ой автоматизированной системы «Правосудие». Так, победителем первого тендера была признана компания Kraftway, предложившая за выполнение госконтракта наименьшую стоимость — 262,3 млн руб. Таким
08.07.2013 Kraftway представила новый защищенный моноблок Kraftway Studio

Компания Kraftway, разработчик и производитель доверенных платформ со встроенными средствами защиты ин
29.05.2013 Ренат Юсупов: Работать с госсектором экономически эффективно

CNews: Какие встраиваемые решения разрабатывает Kraftway? Кем они востребованы? Ренат Юсупов: Наши встраиваемые системы — не такой широкий кл
15.01.2013 Первые ПК на российских процессорах сошли с конвейера

В декабре 2012 г. была выпущена первая, пробная партия из 20 моноблоков Kraftway на базе процессоров «Эльбрус», рассказал CNews Александр Ким, генеральный директор предприятия МЦСТ, разрабатывающего процессоры. О планах по выпуску таких ПК CNews стало известно еще

20.09.2012 Kraftway запускает производство ПК под брендом Fujitsu

Японская компания Fujitsu и российский производитель ПК Kraftway договорились о производстве кастомизированной и стандартной компьютерной техники на

06.07.2012 Kraftway выпускает ПК на российских процессорах

До конца лета 2012 г. Kraftway планирует выпустить пробную партию моноблоков на базе процессоров разработки российской компании МЦСТ (производит процессоры на базе собственной архитектуры «Эльбрус» и на базе архитек
07.06.2012 Kraftway сменил ориентацию

Стратегической целью Kraftway является не массовое производство «однотипной продукции», а серийное создание сложны
10.04.2012 "Стахановцы" нашего времени: как готовили видеонаблюдение на выборах 2012

о критериям отбора по конкурсу полностью соответствовали предложения двух компаний "Ситроникс ИТ" и Kraftway. Александр Пьявкин: В проектах подобного масштаба на кон ставится очень многое. Преж
03.02.2012 Kraftway завершил поставку ПАК для организации системы видеонаблюдения на выборах

Компания Kraftway объявила об окончании производства и завершении отгрузки «Ростелекому» 25 тыс. ПАК д
20.01.2012 Kraftway начинает производство ПАК для организации системы видеонаблюдения на избирательных участках

Компания Kraftway объявила о начале производства программно-аппаратных комплексов (ПАК) для создания с
19.01.2012 Видеонаблюдение за выборами: «Ростелеком» позвал на помощь «Ситроникс» и «Крафтвей»

Базой для остальных станут настольные компьютеры Fujitsu, здесь уже начинается зона ответственности Kraftway, на котором, таким образом, значительно меньшая часть подряда. Старший вице-президен
19.01.2012 «Ростелеком» подписал контракты с «Ситроникс» и «Крафтвей» о поставке оборудования для видеонаблюдения на выборах

дписал с российскими компаниями «Ситроникс» (торговая марка Sitronics) и «Крафтвей» (торговая марка Kraftway) контракты о поставке программно-аппаратных комплексов (ПАК), которые будут устанавл
12.05.2011 Kraftway выпустила новый защищенный тонкий клиент Kraftway Credo VV18

Компания Kraftway, российский производитель ИТ-оборудования и программных средств, объявила о выпуске

28.04.2011 Kraftway выпустила серверный комплекс для автоматизации медучреждений

Компания Kraftway объявила о выпуске на рынок интегрированного инфраструктурного комплекса на базе мод
16.12.2010 В России создали защищенный BIOS

по созданию защищенного ПК, для которого было необходимо создать материнскую плату с интегрированными функциями информационной безопасности, соответствующими российскому законодательству. Компьютеры Kraftway с защищенным BIOS были представлены на выставке, прошедшей в рамках CNews FORUM 2010. Прозводство платы, по словам Юсупова, размещается на контрактных площадках за пределами России, а


Публикаций - 565, упоминаний - 814

Росатом замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Intel Corporation 11855 139
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 684 121
DEPO Computers - Депо Электроникс 594 104
Microsoft Corporation 23968 98
IBM - International Business Machines Corp 9317 95
HP Inc. 5610 93
Dell EMC 4966 70
K-Systems - К-Системс 138 64
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2461 57
Ростелеком 10600 54
ASUS - AsusTek Computer Inc 1987 54
Oracle Corporation 6477 45
Формоза - Formoza 175 45
Samsung Electronics 9915 42
HP - Hewlett-Packard 3614 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4462 37
ИКС - Yadro - КНС Групп 357 36
Merlion iRU - Деловой офис 276 34
Lenovo Group 2226 32
Rover - RoverComputers 414 32
Cisco Systems 4988 31
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1995 30
Fujitsu 2024 28
Toshiba Corporation 2904 28
AMD - Advanced Micro Devices 3981 26
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 25
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 351 24
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1569 24
Крок - Croc 1765 23
Ситроникс - Sitronics 1165 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8357 22
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 393 21
7537 21
Apple Inc 11564 20
Hitachi - Хитачи 1453 19
АйТи 1328 18
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 805 18
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 411 17
Huawei 3662 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3008 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6395 25
Почта России ПАО 1981 22
Лента - Утконос 168 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1994 17
РЖД - Российские железные дороги 1754 12
Альфа-Банк 1651 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 11
ГПБ - Газпромбанк 1005 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 10
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6736 9
Открытие ФК - Банк Открытие 523 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 919 9
Северсталь ПАО - Severstal 407 9
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 8
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 8
Интеррос - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 81 8
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 109 8
Газпром нефть 543 8
ПСБ - Промсвязьбанк 782 8
Роснефть НК - нефтяная компания 499 8
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 748 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 613 7
OR Group - Обувь России 29 7
Mary Kay - Мэри Кэй 104 7
KupiVip - Приват Трэйд 82 7
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 279 7
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 7
Citi - Citibank - Ситибанк 316 7
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 47 7
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 6
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 6
MDG - Management Development Group - Менеджмент Девелопмент Групп - Миллениум - Гастрономчикъ - Ресторанчикъ 16 6
Возрождение - Коммерческий банк 332 6
Белый Ветер 346 6
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 5
Газпром ПАО 1213 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 437 5
Россети Ленэнерго 1698 5
Инвитро - Invitro 68 5
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5402 40
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4648 38
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 36
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 31
Президент Российской Федерации 3975 27
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4127 26
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3299 22
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ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2095 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1108 18
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Федеральное казначейство России 1638 17
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СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 420 6
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 100 6
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 373 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 732 6
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1246 6
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 104 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 7
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 44 6
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 267 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 635 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 99 4
Единая Россия - Политическая партия 282 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 3
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 45 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1388 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 204 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2640 2
Союз кинематографистов России 11 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 60 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 6 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 14 1
Союз девелоперов Москвы - Московский Международный Союз Девелоперов 1 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 14 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Greenpeace - Гринпис 119 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
ASF - Apache Software Foundation 107 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 117 1
Сообщество казахстанских ИТ-менеджеров 1 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 105 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 528 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27307 259
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57748 233
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14966 159
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15462 156
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19795 122
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13675 120
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23317 119
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23251 85
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5096 82
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43273 69
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27711 67
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8619 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10145 61
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13218 59
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10694 57
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18851 49
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11193 49
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2329 47
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5330 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19626 44
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22484 44
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10789 42
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 607 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13422 40
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10029 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8731 39
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9769 39
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11644 39
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12094 37
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 3660 37
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8913 36
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11534 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14381 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11597 34
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6341 32
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения 1333 32
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22474 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7263 30
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6250 30
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7134 30
Microsoft Windows 14919 55
Linux OS 8942 51
Intel x86 - архитектура процессора 1716 39
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2998 35
Intel Itanium 623 32
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1299 28
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 968 22
Microsoft Windows 2000 8661 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4525 21
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1884 19
Kraftway Express Blade - Kraftway Express ISP - Kraftway Express Storage - Kraftway Express Start - Kraftway Express Lite 19 15
Kaspersky OS 101 13
Ланит - Treolan Irbis 109 13
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3728 13
Microsoft Windows XP 2536 11
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 357 11
Apple iPad 3786 10
Microsoft Windows Server 2003 566 9
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 227 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 875 9
Kraftway Secure Shell BIOS - Kraftway Security Center 8 8
Microsoft Windows Vista Longhorn 1763 8
Google Android 13265 8
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 683 8
Kraftway G-Scale 8 8
Microsoft Windows 7 1922 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 929 8
Oracle СУБД 607 8
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 492 8
Apple iPhone 6 4862 7
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 7
Intel Xeon MP - Twin Castle 38 7
Kraftway Credo 7 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1469 7
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 877 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 977 7
FreePik 470 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1166 7
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 330 6
Юсупов Ренат 115 112
Кравцов Алексей 29 29
Кудрявцев Алексей 38 21
Воронецкий Эдуард 46 20
Широких Алексей 71 18
Ермолаев Артем 369 17
Стуров Дмитрий 32 14
Устюжанин Дмитрий 50 13
Кесельбренер Леонид 52 13
Путин Владимир 2902 13
Висящев Андрей 64 11
Легостаева Светлана 47 11
Серова Елена 319 11
Лысенко Эдуард 285 11
Верховод Андрей 22 11
Переверзев Михаил 19 10
Сапельников Сергей 109 10
Громов Иван 102 10
Шадаев Максут 801 10
Курило Андрей 38 10
Макаров Владимир 70 10
Шпак Василий 152 10
Казак Максим 162 10
Чаплыгин Роман 19 9
Куров Дмитрий 14 9
Мацоцкий Сергей 177 9
Шевченко Владимир 144 9
Камытбаева Зарина 16 9
Шумилов Максим 9 9
Козлов Михаил 169 8
Покровский Иван 100 8
Хрусталев Александр 32 8
Иншаков Дмитрий 49 8
Наймарк Владимир 14 8
Медведев Дмитрий 1641 8
Щеголев Игорь 695 8
Пшыченко Дмитрий 20 8
Рейман Леонид 1037 8
Никифоров Николай 1173 8
Генс Георгий 74 8
Россия - РФ - Российская федерация 130887 475
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40160 154
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13622 81
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50753 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15846 46
Европа 21284 46
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 197 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15907 40
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6720 28
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13805 27
Европа Восточная 3018 23
Германия - Федеративная Республика 12342 23
Азия - Азиатский регион 5231 23
Россия - ЦФО - Калужская область 890 23
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2524 20
Китай - Тайвань 3833 18
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 17
Россия - СФО - Новосибирск 3898 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13083 15
Япония 13081 15
Россия - ЦФО - Ярославская область 785 15
Казахстан - Республика 5199 14
Россия - ПФО - Нижегородская область 1621 14
Украина 7418 13
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 435 13
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 743 13
Беларусь - Белоруссия 4960 10
Земля - планета Солнечной системы 10078 10
Ближний Восток 2821 8
Индия - Bharat 5220 8
Африка - Африканский регион 3357 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1341 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2717 8
Россия - ПФО - Ульяновская область 567 8
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 814 8
Италия - Итальянская Республика 4253 7
Россия - ПФО - Самарская область 1175 7
Россия - ПФО - Оренбургская область 564 7
Россия - УФО - Екатеринбург 3549 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46572 233
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12018 137
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44504 106
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21965 75
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25867 73
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5165 55
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11834 53
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4666 48
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8835 38
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9978 38
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7667 37
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14990 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 5799 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9231 32
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4463 28
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16463 28
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4971 28
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6398 27
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3736 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2889 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7354 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4887 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2695 21
Логистика сбытовая - Сбыт 2290 21
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6900 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3224 19
Страхование - Страховое дело - Insurance 5333 19
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4294 18
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6917 18
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5435 17
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4673 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2816 16
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1261 16
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2418 16
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1241 16
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3533 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4376 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4372 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10265 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2016 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11072 28
Коммерсантъ - Издательский дом 1507 14
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 7
CNews TV 747 7
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 755 6
Открытые системы ИД 173 5
ComputerWorld 144 4
PCweek 30 4
Ведомости 727 4
Прайм - Агентство экономической информации 868 3
Мобильные системы 113 3
CNews - ZOOM.CNews 1816 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 886 3
Silicon 481 2
Bloomberg 1173 2
РБК ТВ - телеканал 79 2
CNews Северо-Запад 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2680 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 82 1
РБК Недвижимость 3 1
TAdviser - Центр выбора технологий 345 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 258 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 102 1
Госрасходы - портал 65 1
АиФ - Аргументы и факты 44 1
Юность - радиостанция 34 1
Tom’s Hardware 259 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
InfoWorld 55 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 53 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1261 1
Electronista 166 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 402 1
Сноб 7 1
ComNews - Медиа-бизнес 102 1
The Washington Post 316 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 589 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 303 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 36 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7709 79
IDC - International Data Corporation 4878 74
Gartner - Гартнер 3504 38
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2669 37
ITResearch 117 16
Juniper Research 512 6
IDC Russia - IDC Россия 157 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 281 5
GfK Rus - ГФК-Русь 205 3
CNews ИТ-инфраструктура 28 3
BAPCo consortium - Business Applications Performance Corporation 8 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 67 2
Gartner - Dataquest 347 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 131 2
CNews Рынок ИТ-услуг 128 2
CNews Мишень 159 2
Thomson Financial - Thomson First Call 204 1
Медиалогия 21 1
Новая экономика - Фонд экономических исследований 6 1
TheInfoPro 4 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 547 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 331 1
IMS Research 31 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Quocirca 12 1
SmartMarketing 73 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 955 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 51 1
IHS iSuppli 397 1
CNews Инновация года - награда 107 1
Ростех - Электроника ЦНИИ - Рейтинг радиоэлектронной промышленности России 3 1
TrendForce 93 1
Markets&Markets Research 108 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 690 10
РАН - Российская академия наук 1742 9
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 7
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 42 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1377 5
РАМН - Российская академия медицинских наук 107 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 801 4
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 4
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 99 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 187 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 211 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 179 3
НИИВК - НИИ Вычислительных комплексов имени М.А. Карцева 5 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 140 3
НИИССУ - Научно-исследовательский институт систем связи и управления 16 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 275 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 43 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 120 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 88 2
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 2
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 18 2
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 17 2
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 9 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 746 2
Ростех - Электроника ЦНИИ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации "Электроника" 31 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 117 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 313 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 545 1
ТГУ - Томский государственный университет 146 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
НИЯУ МИФИ - Обнинский институт атомной энергетики - Обнинский государственный технический университет атомной энергетики (ИАТЭ) 5 1
МНИИ Интеграл - ФГУП Межотраслевой научно-исследовательский институт 21 1
ФМБА России - Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФГУП 2 1
University of Oxford - Оксфордский университет 195 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 245 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 223 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 466 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 39 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 33
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1873 16
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 12
Intel Developer Forum - IDF 276 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2227 8
Oracle TechForum 25 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1146 5
CNews AWARDS - награда 449 5
Oracle OpenWorld 65 4
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 4
CNews APPWards 36 4
Международный женский день - 8 марта 287 2
iF Design Awards 25 2
День молодёжи - 27 июня 720 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 620 2
ИгроМир 118 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 67 1
МТС Телеком Идея 52 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 254 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 52 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 1
ИнфоКом 89 1
Infosecurity - выставка 63 1
LinuxWorld 52 1
Fujitsu IT Future 3 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 77 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 110 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2023 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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