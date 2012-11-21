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K-Systems К-Системс

СОБЫТИЯ

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21.11.2012 «К-Системс» штурмует рынок планшетов

В ближайшее время производитель десктопов «К-Системс/Irbis» начнет продажи планшетов под собственным брендом, рассказал CNews руководите
23.04.2012 Российские сборщики ПК получили шанс на спасение от смерти

Как рассказал CNews глава российского сборщика ПК «К-Системс/Irbis» Эдуард Воронецкий, на прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы пра
09.02.2012 У «К-Системс» завелся таинственный двойник

В "К-Системс/Irbis" думают, что делать по поводу нового "жильца", юридически обосновавшегося по

01.11.2011 Крупнейший в России завод ПК продается по частям

Компания «К-Системс»/Irbis ищет арендаторов на свободные площади своего завода в Калининградской области, рассказал CNews ее президент Эдуард Воронецкий. Для своих нужд «К-Системс» использует толь
12.09.2011 «К-Системс» начал продажи телевизоров. ФОТО

На скидочном онлайн-сервисе Vigoda.ru прошла акция по приобретению купона на покупку телевизора от российского сборщика ПК «К-Системс». Устройство вышло на рынок под той же маркой, что и компьютеры производителя – Irbis. Напомним, что решение расширить линейку продуктов «К-Системс» принял еще несколько месяце
24.08.2011 «К-Системс» выходит на рынок телевизоров

Отечественный сборщик компьютеров «К-Системс/Irbis» планирует выпустить телевизоры под собственным брендом. Об этом CNews расска
29.07.2011 Российские сборщики ПК просят спасти их от смерти

Российский сборщик ПК «К-Системс/Irbis» официально обратился в Минэкономразвития по вопросу повышения таможенных пош
13.12.2010 Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман»

Российское представительство Acer произвело «контрольную закупку» компьютера «К-Системс Ирбис» в розничной сети «М.Видео», чтобы проверить, относится ли содержащаяся в нем видеокарта к 6000-серии, как заявляет производитель. Напомним, что ПК «К-Системс» с неанонси
10.12.2010 AMD предоставил российским сборщикам «эксклюзивные» видеокарты

В розничных сетях «М.Видео» и MediaMarkt, а также в ряде интернет-магазинов появились компьютеры Irbis производства «К-Системс» с видеокартами AMD серии 6000 - Radeon HD 6250, 6390, 6510. Вскоре на прилавках MediaMarkt должны появиться и ПК Depo Computers с аналогичными видеокартами, рассказали CNews в рознич
13.09.2010 «К-Системс» не хватает компьютеров

Как рассказал CNews генеральный директор «К-Системс» Эдуард Воронецкий, его компания намерена диверсифицировать спектр выпускаемой продукции. В качестве одного из вариантов рассматривались устройства для чтения электронных книг. Для эт
08.09.2010 «К-Системс» требует государственной поддержки через суд

Калининградский фонд поддержки малого предпринимательства отказался выдать субсидию на погашение процентов по кредиту «К-Системс Европа» (заводу сборщика ПК «К-Системс» в Калининградской области). Не согласившись с таким положением дел, «К-Системс Европа» подала в суд на сам фонд и на координирующ
10.06.2010 «К-Системс» лишился собственного производства из-за долгов

Компания «К-Системс» продала свою производственную площадку по выпуску ПК в подмосковном городе Мытищи, рассказал CNews Эдуард Воронецкий, генеральный директор «К-Системс». Это было сделано для то
27.04.2009 Россия: Крупнейший завод ПК превратился в склад

Из-за резкого снижения спроса на свои компьютеры компания «К-Системс» отложила запуск производства ПК в городе Гвардейске Калининградской области, рассказал CNews Эдуард Воронецкий, генеральный директор «К-Системс». В первом квартале 2009 г. пад
14.07.2008 Сборщики ПК бегут из Питера в Калининград

Первая очередь нового завода российского производителя ПК, компании K-Systems в г. Гвардейск Калининградской области будет запущена в эксплуатацию уже в конце 2008 г. Как рассказал CNews директор K-Systems Эдуард Воронецкий, речь идет о запуске первых дв
29.05.2008 «К-Системс» начал собирать ноутбуки

Во втором квартала этого года компания «К-Системс» начнет выпускать под брендом IRBIS не только настольные, но и мобильные компьютеры. Как стало известно CNews, на момент официального выхода на рынок в модельном ряду IRBIS Mobile буд
28.06.2006 "К-Системс" оснастит свои ПК графической поддержкой ATI

Компания «К-Системс» оснащает всю линейку персональных компьютеров IRBIS, выпускаемых к осени, графическими процессорами ATI Radeon. Руководство компании ATI сообщило о том, что российский рынок очень ва
02.12.2005 "К-Системс" начала производство светодиодных экранов с шагом 6 мм

Компания «К-Системс» первой в России начала серийное производство светодиодных экранов с физическим шагом пикселя 6 мм. Это обеспечивает комфортное восприятие изображения даже на небольшом расстоянии (от
22.11.2005 "К-Системс" представила первые терминалы для работы с графикой и мультимедиа

Компания «К-Системс» объявила о выпуске первой в России серийной модели терминала (аппаратного тонкого клиента) Termin TM L1 с расширенными возможностями для работы с графической и мультимедийной информа
28.09.2005 "К-Системс" представила терминальные комплексы

Терминальный комплекс на основе терминалов Termin и терминальных серверов Patriot представила компания «К-Системс» на Московской международной выставке интеллектуальных карт и систем безопасности информационных технологий Cardex & IT Security 2005, которая проходит с 27 по 29 сентября 2005 года в
30.05.2005 "К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D

Компания «К-Системс» в числе первых в мире объявила о начале производства новой модели персональных компьютеров Irbis Ci на базе новейшей платформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Ex
16.11.2004 "К-Системс" представила сервер на базе Intel Itanium 2

Компания «К-Системс» представила сервер K-Systems Patriot 640 на базе обновленной 64-разрядной платформы Intel Itanium 2, которая была выпущена корпорацией Intel на мировой рынок 8 ноября. Patriot 640 ис
30.09.2004 "К-Системс" представила первый в России компьютер с аэроионизатором

Компания «К-Системс» первой в России представила компьютер Irbis для образовательных учреждений, оснащенный встроенным аэроионизатором. По словам представителей компании, работа на компьютере с аэроиониз
18.08.2004 В пресс-центре в Жуковском использованы терминалы от "К-Системс"

При проведении Международного фестиваля пилотажных групп «МАКS приглашает друзей» в помещении пресс-центра были использованы 15 Windows-терминалов K-Systems Termin, сообщает пресс-служба компании «К-Системс». Они оказались более приспособлены для подобных мероприятий, чем обычные персональные компьютеры. Такие терминалы не только экономят рабочее пространство, но и более просты в перевоз
15.06.2004 ЛАНИТ внедрит MBS–Axapta в "К-Системс"

Специалисты холдинга ЛАНИТ приступили к реализации проекта внедрения ERP-системы Microsoft Business Solutions–Axapta в компании «К-Системс», занимающейся производством и поставкой средств вычислительной техники. Проект предусматривает поставку лицензий на программное обеспечение, его адаптацию под задачи заказчика в обла
09.09.2003 Российский рынок наводнят серверы на базе новых процессоров Intel Itanium 2

Компания ”К-Системс” объявила о том, что серверы K-Systems Patriot Titan 2200, ранее оснащавшиеся процессорами Intel Itanium 2 с кэш-памятью третьего уровня 3 и 6 MБ, теперь поддерживают новейшие модели

15.08.2003 "К-Системс" и РДТЕХ предоставляют решение для крупных КИС

Компании ”К-Системс” и РДТЕХ приступили к реализации совместного проекта по интеграции 64-разрядных серверов с архитектурой Intel Itanium 2 и 64-разрядной версии СУБД Oracle 9i. Аппаратной основой данног
28.05.2003 Irbis Lux - настольная система моддерского дизайна от "К-Системс"

Компания ”К-Системс” продемонстрировала свой новый компьютер класса high-end Irbis Lux на базе чипсета Intel 865PE с использованием процессора Intel Pentium 4 3 ГГц с частотой системной шины 800 MГц и по
17.05.2002 Компания "К-Системс" выбрала платформу VIA EdenT для построения Windows

Компания VIA Technologies объявила о том, что компания "К-Системс", Российский разработчик персональных компьютеров, серверов, тонких клиентов и ноутбуков, утвердила платформу VIA EdenT для оснащения новой линии терминалов Windows Based Terminal (WB
19.04.2002 Компьютеры Rover PC исчезнут из торговой сети "Белый ветер" через три недели

Торговая сеть концерна "Белый ветер" и компания "К-Системс" объявили о начале партнерства. По условиям соглашения, подписанного между компаниями, "К-Системс" по заказу концерна будет производить настольные компьютеры различных моделей,
28.09.1999 "К-Системс" провела семинар для руководителей отделов IT предприятий города в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в культурно-деловом центре "Дворец на Литейном" компания "К-Системс" провела семинар для руководителей отделов IT предприятий города и презентацию нового офиса своего регионального отделения "К-Системс - Нева". В работе семинара приняли участие
23.08.1999 Компания K-Systems будет поставлять технику Lexmark Федеральной пограничной службе РФ

Официальное Представительство компании Lexmark International распространило сегодня информацию о том, что компания K-Systems, являющаяся системным интегратором Lexmark, поставила партию струйных принтеров Федеральной пограничной службе РФ. Техника компании Lexmark International в полной мере отвечает требов

Публикаций - 140, упоминаний - 169

K-Systems и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 66
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 62
HP Inc. 5883 51
Acer Group - Acer Inc 2776 50
Intel Corporation 12811 47
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 40
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 38
Rover - RoverComputers 423 34
Samsung Electronics 11065 33
Формоза - Formoza 179 29
IBM - International Business Machines Corp 9699 24
Toshiba Corporation 2980 22
Microsoft Corporation 25775 21
Dell EMC 5180 20
Lenovo Group 2447 20
HP - Hewlett-Packard 3662 17
AMD - Advanced Micro Devices 4641 13
Merlion iRU - Деловой офис 352 13
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 11
Fujitsu 2105 10
Nvidia Corp 4002 10
Инел - Эксимер - Эксимер-ДМ 55 9
Sony 6739 9
AMD Graphics Product Group - ATI 973 8
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
LG Electronics 3735 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 6
R-Style Computers 53 5
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 5
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 118 5
Ф-Центр 27 4
Desten Computers - Дестен 50 4
Apple Inc 13156 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Philips 2099 4
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MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 10
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Белый Ветер 365 4
Русский Стиль 45 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 3
Евросеть - Техмаркет 81 2
Выгода.ру - Vigoda.ru 15 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
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Intel Capital 148 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Главполимерсбыт НПП 2 1
АСК 49 1
Гостиница Прибалтийская АОЗТ 2 1
Рубин ЦКБ МТ - Центральное конструкторское бюро МТ Рубин - Диакор МГП - Экопол МГНПЭП 14 1
Формоза Альтаир НПКЦ 14 1
Спасские Ворота СГ - Межрегионгарант 14 1
НФПК - Национальный фонд подготовки кадров 20 1
Halyk Bank - QAZKOM - КАЗКОМ - Казкоммерцбанк 41 1
Силовые машины - Электросила 18 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Московский городской дворец детского (юношеского) творчества - Московский Дворец пионеров 1 1
БыстроБанк 2 1
Ворсино Индустриальный парк 10 1
Российский кредит - Банк Российский Кредит 18 1
Уникор 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Связной ГК 1401 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Пепеляев Групп - Пепеляев, Гольцблат и партнеры 29 1
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
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Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
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Прянишников Николай 316 3
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Карачинский Анатолий 96 2
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 22
Европа 24964 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
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Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 9
Казахстан - Республика 6048 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
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Россия - СЗФО - Архангельская область 815 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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