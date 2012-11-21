«К-Системс» штурмует рынок планшетов В ближайшее время производитель десктопов «К-Системс/Irbis» начнет продажи планшетов под собственным брендом, рассказал CNews руководите

Российские сборщики ПК получили шанс на спасение от смерти Как рассказал CNews глава российского сборщика ПК «К-Системс/Irbis» Эдуард Воронецкий, на прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы пра

У «К-Системс» завелся таинственный двойник В "К-Системс/Irbis" думают, что делать по поводу нового "жильца", юридически обосновавшегося по

Крупнейший в России завод ПК продается по частям Компания «К-Системс»/Irbis ищет арендаторов на свободные площади своего завода в Калининградской области, рассказал CNews ее президент Эдуард Воронецкий. Для своих нужд «К-Системс» использует толь

«К-Системс» начал продажи телевизоров. ФОТО На скидочном онлайн-сервисе Vigoda.ru прошла акция по приобретению купона на покупку телевизора от российского сборщика ПК «К-Системс». Устройство вышло на рынок под той же маркой, что и компьютеры производителя – Irbis. Напомним, что решение расширить линейку продуктов «К-Системс» принял еще несколько месяце

«К-Системс» выходит на рынок телевизоров Отечественный сборщик компьютеров «К-Системс/Irbis» планирует выпустить телевизоры под собственным брендом. Об этом CNews расска

Российские сборщики ПК просят спасти их от смерти Российский сборщик ПК «К-Системс/Irbis» официально обратился в Минэкономразвития по вопросу повышения таможенных пош

Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман» Российское представительство Acer произвело «контрольную закупку» компьютера «К-Системс Ирбис» в розничной сети «М.Видео», чтобы проверить, относится ли содержащаяся в нем видеокарта к 6000-серии, как заявляет производитель. Напомним, что ПК «К-Системс» с неанонси

AMD предоставил российским сборщикам «эксклюзивные» видеокарты В розничных сетях «М.Видео» и MediaMarkt, а также в ряде интернет-магазинов появились компьютеры Irbis производства «К-Системс» с видеокартами AMD серии 6000 - Radeon HD 6250, 6390, 6510. Вскоре на прилавках MediaMarkt должны появиться и ПК Depo Computers с аналогичными видеокартами, рассказали CNews в рознич

«К-Системс» не хватает компьютеров Как рассказал CNews генеральный директор «К-Системс» Эдуард Воронецкий, его компания намерена диверсифицировать спектр выпускаемой продукции. В качестве одного из вариантов рассматривались устройства для чтения электронных книг. Для эт

«К-Системс» требует государственной поддержки через суд Калининградский фонд поддержки малого предпринимательства отказался выдать субсидию на погашение процентов по кредиту «К-Системс Европа» (заводу сборщика ПК «К-Системс» в Калининградской области). Не согласившись с таким положением дел, «К-Системс Европа» подала в суд на сам фонд и на координирующ

«К-Системс» лишился собственного производства из-за долгов Компания «К-Системс» продала свою производственную площадку по выпуску ПК в подмосковном городе Мытищи, рассказал CNews Эдуард Воронецкий, генеральный директор «К-Системс». Это было сделано для то

Россия: Крупнейший завод ПК превратился в склад Из-за резкого снижения спроса на свои компьютеры компания «К-Системс» отложила запуск производства ПК в городе Гвардейске Калининградской области, рассказал CNews Эдуард Воронецкий, генеральный директор «К-Системс». В первом квартале 2009 г. пад

Сборщики ПК бегут из Питера в Калининград Первая очередь нового завода российского производителя ПК, компании K-Systems в г. Гвардейск Калининградской области будет запущена в эксплуатацию уже в конце 2008 г. Как рассказал CNews директор K-Systems Эдуард Воронецкий, речь идет о запуске первых дв

«К-Системс» начал собирать ноутбуки Во втором квартала этого года компания «К-Системс» начнет выпускать под брендом IRBIS не только настольные, но и мобильные компьютеры. Как стало известно CNews, на момент официального выхода на рынок в модельном ряду IRBIS Mobile буд

"К-Системс" оснастит свои ПК графической поддержкой ATI Компания «К-Системс» оснащает всю линейку персональных компьютеров IRBIS, выпускаемых к осени, графическими процессорами ATI Radeon. Руководство компании ATI сообщило о том, что российский рынок очень ва

"К-Системс" начала производство светодиодных экранов с шагом 6 мм Компания «К-Системс» первой в России начала серийное производство светодиодных экранов с физическим шагом пикселя 6 мм. Это обеспечивает комфортное восприятие изображения даже на небольшом расстоянии (от

"К-Системс" представила первые терминалы для работы с графикой и мультимедиа Компания «К-Системс» объявила о выпуске первой в России серийной модели терминала (аппаратного тонкого клиента) Termin TM L1 с расширенными возможностями для работы с графической и мультимедийной информа

"К-Системс" представила терминальные комплексы Терминальный комплекс на основе терминалов Termin и терминальных серверов Patriot представила компания «К-Системс» на Московской международной выставке интеллектуальных карт и систем безопасности информационных технологий Cardex & IT Security 2005, которая проходит с 27 по 29 сентября 2005 года в

"К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D Компания «К-Системс» в числе первых в мире объявила о начале производства новой модели персональных компьютеров Irbis Ci на базе новейшей платформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Ex

"К-Системс" представила сервер на базе Intel Itanium 2 Компания «К-Системс» представила сервер K-Systems Patriot 640 на базе обновленной 64-разрядной платформы Intel Itanium 2, которая была выпущена корпорацией Intel на мировой рынок 8 ноября. Patriot 640 ис

"К-Системс" представила первый в России компьютер с аэроионизатором Компания «К-Системс» первой в России представила компьютер Irbis для образовательных учреждений, оснащенный встроенным аэроионизатором. По словам представителей компании, работа на компьютере с аэроиониз

В пресс-центре в Жуковском использованы терминалы от "К-Системс" При проведении Международного фестиваля пилотажных групп «МАКS приглашает друзей» в помещении пресс-центра были использованы 15 Windows-терминалов K-Systems Termin, сообщает пресс-служба компании «К-Системс». Они оказались более приспособлены для подобных мероприятий, чем обычные персональные компьютеры. Такие терминалы не только экономят рабочее пространство, но и более просты в перевоз

ЛАНИТ внедрит MBS–Axapta в "К-Системс" Специалисты холдинга ЛАНИТ приступили к реализации проекта внедрения ERP-системы Microsoft Business Solutions–Axapta в компании «К-Системс», занимающейся производством и поставкой средств вычислительной техники. Проект предусматривает поставку лицензий на программное обеспечение, его адаптацию под задачи заказчика в обла

Российский рынок наводнят серверы на базе новых процессоров Intel Itanium 2 Компания ”К-Системс” объявила о том, что серверы K-Systems Patriot Titan 2200, ранее оснащавшиеся процессорами Intel Itanium 2 с кэш-памятью третьего уровня 3 и 6 MБ, теперь поддерживают новейшие модели

"К-Системс" и РДТЕХ предоставляют решение для крупных КИС Компании ”К-Системс” и РДТЕХ приступили к реализации совместного проекта по интеграции 64-разрядных серверов с архитектурой Intel Itanium 2 и 64-разрядной версии СУБД Oracle 9i. Аппаратной основой данног

Irbis Lux - настольная система моддерского дизайна от "К-Системс" Компания ”К-Системс” продемонстрировала свой новый компьютер класса high-end Irbis Lux на базе чипсета Intel 865PE с использованием процессора Intel Pentium 4 3 ГГц с частотой системной шины 800 MГц и по

Компания "К-Системс" выбрала платформу VIA EdenT для построения Windows Компания VIA Technologies объявила о том, что компания "К-Системс", Российский разработчик персональных компьютеров, серверов, тонких клиентов и ноутбуков, утвердила платформу VIA EdenT для оснащения новой линии терминалов Windows Based Terminal (WB

Компьютеры Rover PC исчезнут из торговой сети "Белый ветер" через три недели Торговая сеть концерна "Белый ветер" и компания "К-Системс" объявили о начале партнерства. По условиям соглашения, подписанного между компаниями, "К-Системс" по заказу концерна будет производить настольные компьютеры различных моделей,

"К-Системс" провела семинар для руководителей отделов IT предприятий города в Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге в культурно-деловом центре "Дворец на Литейном" компания "К-Системс" провела семинар для руководителей отделов IT предприятий города и презентацию нового офиса своего регионального отделения "К-Системс - Нева". В работе семинара приняли участие