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K-Systems
К-Системс


22.11.2012 AMD представила решения от партнеров на базе своих новых APU А-серии и GPU серии FX 1
22.11.2012 AMD свернула поставки «эксклюзивных» видеокарт в Россию 1
21.11.2012 «К-Системс» штурмует рынок планшетов 3
21.09.2012 Поставки десктопов в Россию рухнули под натиском ноутбуков 1
07.06.2012 Kraftway сменил ориентацию 2
25.05.2012 В Топ-5 российского рынка ПК серьезные перестановки 2
10.05.2012 Генс вновь стал совладельцем банка 1
23.04.2012 Российские сборщики ПК получили шанс на спасение от смерти 1
09.03.2012 Россия вырвалась на первое место по поставкам ПК в Европе 2
09.02.2012 У «К-Системс» завелся таинственный двойник 6
08.12.2011 HP штурмует рынок ПК в российском госсекторе 2
23.11.2011 AMD будет продавать старые видеокарты под видом новых? 1
22.11.2011 Российские сборщики уходят с рынка ПК 1
18.11.2011 Gartner вернул Acer 1-е место на российском рынке ПК 1
01.11.2011 Крупнейший в России завод ПК продается по частям 2
12.09.2011 «К-Системс» начал продажи телевизоров. ФОТО 2
24.08.2011 «К-Системс» выходит на рынок телевизоров 3
29.07.2011 Российские сборщики ПК просят спасти их от смерти 5
26.04.2011 Rover возвращается на рынок ноутбуков с клоном MacBook Air 1
08.02.2011 Российских сборщиков ПК отправляют «на кладбище» 2
13.12.2010 Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман» 2
10.12.2010 AMD предоставил российским сборщикам «эксклюзивные» видеокарты 7
30.11.2010 ПК в России: региональные компании начинают и выигрывают 1
21.10.2010 Acer: Россиянам сбывают старые видеокарты AMD под видом новых 2
13.09.2010 «К-Системс» не хватает компьютеров 1
08.09.2010 «К-Системс» требует государственной поддержки через суд 3
23.06.2010 Доля Rover Computers на рынке ноутбуков менее 1%, гендиректор уволился 1
21.06.2010 Lenovo: продажи в России выросли на 258% 1
10.06.2010 «К-Системс» лишился собственного производства из-за долгов 2
02.11.2009 AMD на "ИгроМире 2009" 1
04.09.2009 IBS отдала Depo Computers за долги 1
02.07.2009 Партнеры: Продажи Microsoft в России упали в 2 раза 1
28.04.2009 Нулевые пошлины на процессоры сохранены, но сборщиков ПК это не спасет 1
27.04.2009 Россия: Крупнейший завод ПК превратился в склад 2
27.04.2009 Intel: Российские сборщики ПК – пример для Европы 1
19.12.2008 Розница отвернулась от российских ПК 1
30.10.2008 Linux Ubuntu затмит Mac OS красотой 2
05.09.2008 Россия: Samsung открыл завод ЖК-телевизоров 1
02.09.2008 ИТ-рынок России игнорирует «холодную войну» 1
17.07.2008 Путин открыл кислород импорту хайтека в Россию 2

Публикаций - 49, упоминаний - 95

K-Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

DEPO Computers - Депо Электроникс 352 20
Acer Group 1376 18
HP Inc. 2937 14
Samsung Electronics 5730 12
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 270 12
Lenovo Group 1641 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1223 11
AMD - Advanced Micro Devices 1686 7
Aquarius - Аквариус 209 6
Intel Corporation 4204 6
Microsoft Corporation 11168 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 4
AMD Graphics Product Group - ATI 343 3
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 3
Toshiba Corporation 1103 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 3
Supra 24 2
Rover Computers 77 2
Nvidia Corp 2038 2
LG Electronics 1875 2
Fujitsu 747 2
Yandex - Яндекс 4103 2
MSI - Micro-Star International 280 2
3Q 38 2
Dell EMC 2419 2
Verysell - Верисел 94 1
Jabil - Джейбил 14 1
Supermicro 65 1
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 1
Explay - Эксплей 165 1
Prestigio 168 1
Sapphire Technology 9 1
Google LLC 7177 1
TeXet 43 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 39 1
Softkey - Софткей 114 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Gigabyte Technology 136 1
MONT - МОНТ 60 1
Sharp Corporation 342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 7
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Связной ГК 884 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Nordea 22 1
Пепеляев Групп 25 1
Глобэкс банк 28 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 3
Роснано 456 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 153 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 7
Телевизор - Телевизионный приёмник 502 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 2
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 346 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
Kensington lock 119 1
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 54 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 82 1
Ланит Treolan Irbis 68 23
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 326 4
Nvidia GeForce GTX 2081 2
Microsoft DirectX 330 2
Microsoft Windows 10 6676 2
Google Android 10751 2
Apple iPad 3263 1
Microsoft Office 2007 100 1
Apple macOS 934 1
ASUS Eee PC - серия нетбуков 112 1
Battery Eater - notebook benchmark tool 72 1
Sapphire Edge-VS - неттоп - мини-ПК 1 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 211 1
AMD FX - Серия микропроцессоров 8 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 135 1
Google Picasa Web Albums 119 1
HTC Touch Diamond 29 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 992 1
Ruby - Язык программирования 92 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 460 1
Microsoft Outlook 650 1
Яндекс.Маркет 439 1
Microsoft Edge - Браузер 992 1
ASBIS Prestigio 158 1
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 478 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Эскин Сергей 26 5
Радовский Николай 4 3
Юсупов Ренат 75 2
Кутников Денис 21 2
Мишин Глеб 46 2
Малафеев Андрей 8 1
Андреев Сергей 40 1
Кравцов Алексей 21 1
Пастухов Борис 6 1
Смирнов Сергей 19 1
Гусева Ирина 4 1
Прянишников Николай 210 1
Путин Владимир 1828 1
Осипов Андрей 6 1
Воронков Алексей 6 1
Басов Алексей 80 1
Кузнецова Ирина 9 1
Генс Филипп 29 1
Осипов Александр 22 1
Беленький Александр 20 1
Карачинский Анатолий 74 1
Генс Георгий 62 1
Касперский Евгений 220 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 13
Россия - Калининградская область 542 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 7
Россия - Мытищи 85 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Россия - Обнинск 105 3
Ближний Восток 1479 3
Африка 1499 3
Прибалтика - Балтия 597 3
Восточная Европа 1691 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 2
Европа Западная 618 2
Россия - Калининград 675 2
Россия - Калужская область 575 2
Европа 3788 2
Украина 3398 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Казахстан - Республика 2650 1
Польша - Республика 834 1
Россия - Калуга 299 1
Америка 466 1
Россия - Ижевск 310 1
Россия - Оренбург 259 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
Россия - Владимирская область 369 1
Таиланд - Королевство 363 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Япония 2811 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Канада 1311 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - Сибирь 881 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 845 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Ctrl 40 1
Человеческий фактор 127 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
Холодная война 25 1
FT - Financial Times 247 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 269 1
IDC - International Data Corporation 2729 12
Gartner 2197 9
CNews Analytics 1991 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
PCMark 78 1
NPD DisplaySearch 197 1
comScore 227 1
GfK - ГФК-Русь 119 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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