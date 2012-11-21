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K-Systems К-Системс
СОБЫТИЯ
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|21.11.2012
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«К-Системс» штурмует рынок планшетов
В ближайшее время производитель десктопов «К-Системс/Irbis» начнет продажи планшетов под собственным брендом, рассказал CNews руководите
|23.04.2012
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Российские сборщики ПК получили шанс на спасение от смерти
Как рассказал CNews глава российского сборщика ПК «К-Системс/Irbis» Эдуард Воронецкий, на прошлой неделе состоялось заседание рабочей группы пра
|09.02.2012
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У «К-Системс» завелся таинственный двойник
В "К-Системс/Irbis" думают, что делать по поводу нового "жильца", юридически обосновавшегося по
|01.11.2011
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Крупнейший в России завод ПК продается по частям
Компания «К-Системс»/Irbis ищет арендаторов на свободные площади своего завода в Калининградской области, рассказал CNews ее президент Эдуард Воронецкий. Для своих нужд «К-Системс» использует толь
|12.09.2011
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«К-Системс» начал продажи телевизоров. ФОТО
На скидочном онлайн-сервисе Vigoda.ru прошла акция по приобретению купона на покупку телевизора от российского сборщика ПК «К-Системс». Устройство вышло на рынок под той же маркой, что и компьютеры производителя – Irbis. Напомним, что решение расширить линейку продуктов «К-Системс» принял еще несколько месяце
|24.08.2011
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«К-Системс» выходит на рынок телевизоров
Отечественный сборщик компьютеров «К-Системс/Irbis» планирует выпустить телевизоры под собственным брендом. Об этом CNews расска
|29.07.2011
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Российские сборщики ПК просят спасти их от смерти
Российский сборщик ПК «К-Системс/Irbis» официально обратился в Минэкономразвития по вопросу повышения таможенных пош
|13.12.2010
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Acer протестировал ПК «К-Системс» и выявил «обман»
Российское представительство Acer произвело «контрольную закупку» компьютера «К-Системс Ирбис» в розничной сети «М.Видео», чтобы проверить, относится ли содержащаяся в нем видеокарта к 6000-серии, как заявляет производитель. Напомним, что ПК «К-Системс» с неанонси
|10.12.2010
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AMD предоставил российским сборщикам «эксклюзивные» видеокарты
В розничных сетях «М.Видео» и MediaMarkt, а также в ряде интернет-магазинов появились компьютеры Irbis производства «К-Системс» с видеокартами AMD серии 6000 - Radeon HD 6250, 6390, 6510. Вскоре на прилавках MediaMarkt должны появиться и ПК Depo Computers с аналогичными видеокартами, рассказали CNews в рознич
|13.09.2010
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«К-Системс» не хватает компьютеров
Как рассказал CNews генеральный директор «К-Системс» Эдуард Воронецкий, его компания намерена диверсифицировать спектр выпускаемой продукции. В качестве одного из вариантов рассматривались устройства для чтения электронных книг. Для эт
|08.09.2010
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«К-Системс» требует государственной поддержки через суд
Калининградский фонд поддержки малого предпринимательства отказался выдать субсидию на погашение процентов по кредиту «К-Системс Европа» (заводу сборщика ПК «К-Системс» в Калининградской области). Не согласившись с таким положением дел, «К-Системс Европа» подала в суд на сам фонд и на координирующ
|10.06.2010
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«К-Системс» лишился собственного производства из-за долгов
Компания «К-Системс» продала свою производственную площадку по выпуску ПК в подмосковном городе Мытищи, рассказал CNews Эдуард Воронецкий, генеральный директор «К-Системс». Это было сделано для то
|27.04.2009
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Россия: Крупнейший завод ПК превратился в склад
Из-за резкого снижения спроса на свои компьютеры компания «К-Системс» отложила запуск производства ПК в городе Гвардейске Калининградской области, рассказал CNews Эдуард Воронецкий, генеральный директор «К-Системс». В первом квартале 2009 г. пад
|14.07.2008
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Сборщики ПК бегут из Питера в Калининград
Первая очередь нового завода российского производителя ПК, компании K-Systems в г. Гвардейск Калининградской области будет запущена в эксплуатацию уже в конце 2008 г. Как рассказал CNews директор K-Systems Эдуард Воронецкий, речь идет о запуске первых дв
|29.05.2008
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«К-Системс» начал собирать ноутбуки
Во втором квартала этого года компания «К-Системс» начнет выпускать под брендом IRBIS не только настольные, но и мобильные компьютеры. Как стало известно CNews, на момент официального выхода на рынок в модельном ряду IRBIS Mobile буд
|28.06.2006
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"К-Системс" оснастит свои ПК графической поддержкой ATI
Компания «К-Системс» оснащает всю линейку персональных компьютеров IRBIS, выпускаемых к осени, графическими процессорами ATI Radeon. Руководство компании ATI сообщило о том, что российский рынок очень ва
|02.12.2005
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"К-Системс" начала производство светодиодных экранов с шагом 6 мм
Компания «К-Системс» первой в России начала серийное производство светодиодных экранов с физическим шагом пикселя 6 мм. Это обеспечивает комфортное восприятие изображения даже на небольшом расстоянии (от
|22.11.2005
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"К-Системс" представила первые терминалы для работы с графикой и мультимедиа
Компания «К-Системс» объявила о выпуске первой в России серийной модели терминала (аппаратного тонкого клиента) Termin TM L1 с расширенными возможностями для работы с графической и мультимедийной информа
|28.09.2005
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"К-Системс" представила терминальные комплексы
Терминальный комплекс на основе терминалов Termin и терминальных серверов Patriot представила компания «К-Системс» на Московской международной выставке интеллектуальных карт и систем безопасности информационных технологий Cardex & IT Security 2005, которая проходит с 27 по 29 сентября 2005 года в
|30.05.2005
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"К-Системс" начала производство нового ПК на базе Intel Pentium D
Компания «К-Системс» в числе первых в мире объявила о начале производства новой модели персональных компьютеров Irbis Ci на базе новейшей платформы Intel, включающей в себя чипсеты семейства Intel 945 Ex
|16.11.2004
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"К-Системс" представила сервер на базе Intel Itanium 2
Компания «К-Системс» представила сервер K-Systems Patriot 640 на базе обновленной 64-разрядной платформы Intel Itanium 2, которая была выпущена корпорацией Intel на мировой рынок 8 ноября. Patriot 640 ис
|30.09.2004
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"К-Системс" представила первый в России компьютер с аэроионизатором
Компания «К-Системс» первой в России представила компьютер Irbis для образовательных учреждений, оснащенный встроенным аэроионизатором. По словам представителей компании, работа на компьютере с аэроиониз
|18.08.2004
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В пресс-центре в Жуковском использованы терминалы от "К-Системс"
При проведении Международного фестиваля пилотажных групп «МАКS приглашает друзей» в помещении пресс-центра были использованы 15 Windows-терминалов K-Systems Termin, сообщает пресс-служба компании «К-Системс». Они оказались более приспособлены для подобных мероприятий, чем обычные персональные компьютеры. Такие терминалы не только экономят рабочее пространство, но и более просты в перевоз
|15.06.2004
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ЛАНИТ внедрит MBS–Axapta в "К-Системс"
Специалисты холдинга ЛАНИТ приступили к реализации проекта внедрения ERP-системы Microsoft Business Solutions–Axapta в компании «К-Системс», занимающейся производством и поставкой средств вычислительной техники. Проект предусматривает поставку лицензий на программное обеспечение, его адаптацию под задачи заказчика в обла
|09.09.2003
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Российский рынок наводнят серверы на базе новых процессоров Intel Itanium 2
Компания ”К-Системс” объявила о том, что серверы K-Systems Patriot Titan 2200, ранее оснащавшиеся процессорами Intel Itanium 2 с кэш-памятью третьего уровня 3 и 6 MБ, теперь поддерживают новейшие модели
|15.08.2003
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"К-Системс" и РДТЕХ предоставляют решение для крупных КИС
Компании ”К-Системс” и РДТЕХ приступили к реализации совместного проекта по интеграции 64-разрядных серверов с архитектурой Intel Itanium 2 и 64-разрядной версии СУБД Oracle 9i. Аппаратной основой данног
|28.05.2003
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Irbis Lux - настольная система моддерского дизайна от "К-Системс"
Компания ”К-Системс” продемонстрировала свой новый компьютер класса high-end Irbis Lux на базе чипсета Intel 865PE с использованием процессора Intel Pentium 4 3 ГГц с частотой системной шины 800 MГц и по
|17.05.2002
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Компания "К-Системс" выбрала платформу VIA EdenT для построения Windows
Компания VIA Technologies объявила о том, что компания "К-Системс", Российский разработчик персональных компьютеров, серверов, тонких клиентов и ноутбуков, утвердила платформу VIA EdenT для оснащения новой линии терминалов Windows Based Terminal (WB
|19.04.2002
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Компьютеры Rover PC исчезнут из торговой сети "Белый ветер" через три недели
Торговая сеть концерна "Белый ветер" и компания "К-Системс" объявили о начале партнерства. По условиям соглашения, подписанного между компаниями, "К-Системс" по заказу концерна будет производить настольные компьютеры различных моделей,
|28.09.1999
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"К-Системс" провела семинар для руководителей отделов IT предприятий города в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в культурно-деловом центре "Дворец на Литейном" компания "К-Системс" провела семинар для руководителей отделов IT предприятий города и презентацию нового офиса своего регионального отделения "К-Системс - Нева". В работе семинара приняли участие
|23.08.1999
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Компания K-Systems будет поставлять технику Lexmark Федеральной пограничной службе РФ
Официальное Представительство компании Lexmark International распространило сегодня информацию о том, что компания K-Systems, являющаяся системным интегратором Lexmark, поставила партию струйных принтеров Федеральной пограничной службе РФ. Техника компании Lexmark International в полной мере отвечает требов
K-Systems и организации, системы, технологии, персоны:
|WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
|Greenpeace - Гринпис 130 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
|FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
|Воронецкий Эдуард 47 47
|Камытбаева Зарина 16 11
|Эскин Сергей 39 11
|Юсупов Ренат 125 10
|Верховод Андрей 22 5
|Мишин Глеб 70 5
|Пудонин Иван 7 4
|Назаров Вячеслав 4 4
|Jump Annette - Джамп Аннет 12 4
|Шуняев Сергей 25 3
|Семенцов Всеволод 21 3
|Мочар Василий 19 3
|Голдаев Юрий 10 3
|Chase Steve - Чейз Стив 28 3
|Беленький Александр 36 3
|Прянишников Николай 316 3
|Радовский Николай 5 3
|Коротков Андрей 87 2
|Кудрявцев Алексей 40 2
|Клягин Максим 29 2
|Гудым Денис 20 2
|Пантелеев Антон 26 2
|Кузьменко Павел 40 2
|Стромов Алексей 10 2
|Шевченко Андрей 18 2
|Жараспаев Кайрат 6 2
|Абачев Абулферз 9 2
|Mentzer Eric - Ментцер Эрик 6 2
|Трофимова Анна 4 2
|Купряшкин Александр 3 2
|Чайка Михаил 2 2
|Leglise Claude - Леглиз Клод 4 2
|Дианов Марат 4 2
|Davies John - Дэвис Джон 16 2
|Fister Michael - Фистер Майкл 4 2
|Sunlin Chou - Чу Сунлин 13 2
|Дергунова Ольга 120 2
|Карачинский Анатолий 96 2
|Шаров Владимир 35 2
|Шибанов Владимир 32 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
|Мобильные системы 118 2
|iXBT.com 25 1
|FT - Financial Times 1296 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
|9to5Google 60 1
|Чудо техники 60 1
|Компьютерра 45 1
|9to5Mac 70 1
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