Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
K-Systems
К-Системс
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Публикаций - 49, упоминаний - 95
K-Systems упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Эскин Сергей 26 5
|Радовский Николай 4 3
|Юсупов Ренат 75 2
|Кутников Денис 21 2
|Мишин Глеб 46 2
|Малафеев Андрей 8 1
|Андреев Сергей 40 1
|Кравцов Алексей 21 1
|Пастухов Борис 6 1
|Смирнов Сергей 19 1
|Гусева Ирина 4 1
|Прянишников Николай 210 1
|Путин Владимир 1828 1
|Осипов Андрей 6 1
|Воронков Алексей 6 1
|Басов Алексей 80 1
|Кузнецова Ирина 9 1
|Генс Филипп 29 1
|Осипов Александр 22 1
|Беленький Александр 20 1
|Карачинский Анатолий 74 1
|Генс Георгий 62 1
|Касперский Евгений 220 1
|GfK - ГФК-Русь 119 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769000, в очереди разбора - 672684.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769000, в очереди разбора - 672684.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru