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Эскин Сергей

СОБЫТИЯ


14.10.2024 Топ-менеджерам Depo Computers дали от пяти до семи лет по делу о поставках для Минобороны. Военные хотят получить с них еще 367 миллионов 2
24.04.2023 Российский производитель ПК и серверов Depo Computers бешено увеличил выручку 1
27.12.2018 Гендиректора и соучредителя Depo Computers выпустили из-под стражи 1
26.10.2018 Взят под стражу гендиректор и соучредитель Depo Computers 1
09.03.2017 «Ростех» строит многомиллионную ИТ-систему на Astra Linux 1
22.05.2015 Альянс российских ИТ-компаний создал отечественный аппаратно-программный комплекс стоимостью от $140 тыс. 1
01.11.2013 Большая ИТ-перестройка в Сбербанке: Сотни поставщиков останутся без контрактов 1
21.08.2013 Как Карачинский помог Эскину выкупить Depo у IBS 2
17.04.2013 Depo запустила облачную бизнес-платформу Depo BPaaS 1
05.09.2012 Сергей Эскин: Максимальная эффективность ИТ-проекта - реальное преимущество для бизнеса 1
09.06.2012 Depo наращивает выручку и прибыль 2
13.01.2012 Веб-трансляция выборов обойдется без российских сборщиков ПК 1
12.12.2011 CNews TV. Объем рынка вырос на 25% 1
22.11.2011 Российские сборщики уходят с рынка ПК 1
12.10.2011 С DEPO исключены риски в проектировании ИТ 1
13.09.2011 Depo строит «русский IBM» 1
25.08.2011 Школьникам снова закупят Apple? Российских сборщиков отрезали от поставок на 1,5 млрд 1
02.08.2011 IBS продала недвижимость на $14 млн 1
29.07.2011 Российские сборщики ПК просят спасти их от смерти 1
13.07.2011 Acer объявил войну российским сборщикам серверов 1
26.05.2011 Исследование CNews: Где учились лучшие ИТ-менеджеры России 1
08.02.2011 Российских сборщиков ПК отправляют «на кладбище» 1
21.10.2010 Acer: Россиянам сбывают старые видеокарты AMD под видом новых 1
13.09.2010 «К-Системс» не хватает компьютеров 1
21.06.2010 Lenovo: продажи в России выросли на 258% 1
02.03.2010 «Аквариус» пережил кризис за пазухой у государства 1
17.11.2009 Выручка IBS Group сократилась на 44% 2
04.09.2009 Глава Depo рассказал о состоянии компании на момент продажи 1
04.09.2009 IBS отдала Depo Computers за долги 2
06.02.2007 Каждый третий российский ПК стал мобильным 1
25.01.2007 Российские ПК: DEPO захватит треть рынка 2
25.12.2006 Depo Computers призналась в покупке SoftKey 1
27.11.2003 В «НР Россия» новый гендиректор 2
21.10.2003 "Дилайн" завершил реорганизацию и объявил финансовые результаты 3 квартала 1
01.04.2003 Егор Яковлев начал работать в Dealine 1
09.10.2002 В России появился новый компьютерный брэнд 1
01.02.2002 "Дилайн" стал официальным партнером Philips 1
20.09.2000 Генеральный директор Depo.ru покинула компанию 1

Публикаций - 39, упоминаний - 46

Эскин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

DEPO Computers - Депо Электроникс 692 35
K-Systems - К-Системс 140 11
HP Inc. 5868 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1750 10
Dell EMC 5164 8
Acer Group - Acer Inc 2752 8
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1063 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 644 8
Dealine - Дилайн ДЦ - Дилайн Дистрибуторский центр - Дилайн ЦЭБ - Дилайн Центр Электронного Бизнеса 81 7
Lenovo Group 2421 6
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 6
Intel Corporation 12754 6
IBM - International Business Machines Corp 9667 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 5
Microsoft Corporation 25666 5
Samsung Electronics 10974 4
Softkey - Софткей 214 3
Apple Inc 13038 3
Dealine - Deacom - Диком 3 2
Broadcom - VMware 2588 2
Cisco Systems 5345 2
AMD - Advanced Micro Devices 4610 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 527 2
Fujitsu 2098 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 336 2
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 539 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 71 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1121 2
Supermicro 131 2
Ростех - Росэлектроника - Полет НПП - АО Научно-производственное предприятие - Горьковский НИИ радиосвязи 24 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 355 1
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 146 1
Ростех - Росэлектроника - Нептун НИИ - НИИ систем автоматизации и комплексов связи - НИИ автоматизированных систем и комплексов связи 11 1
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 146 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1612 1
Rover - RoverComputers 422 1
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 1
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1965 1
Seagate - Maxtor 146 1
Формоза - Formoza 179 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2885 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 4
Газпром ПАО 1478 2
Роснефть НК - нефтяная компания 553 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 368 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 219 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Croyton 4 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 171 1
РЖД - Российские железные дороги 2076 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8699 1
РВК - Российская венчурная компания 569 1
Почта России ПАО 2332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3123 1
Hyundai Motor Company 432 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 296 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3177 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3268 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3560 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 3
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 12 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5913 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 214 1
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13577 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3596 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5513 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2314 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15809 3
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Инжиниринг - технические консультационные услуги 484 2
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Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7491 2
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Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 612 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1062 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6175 1
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО - VPC - Virtual Private Cloud - Виртуальные частные облака 1350 1
BPaaS - Business Process as a Service - bpmPaaS - Бизнес-процессы как сервис 27 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества - eQMS - Electronic Quality Management System 286 1
Microsoft Windows 2000 8678 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 3
DEPO Computers - Depo Cloud 10 2
FreePik 1774 2
Linux OS 11383 2
Apple iPhone 6 4861 2
Ланит - Treolan Irbis 146 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 658 1
Boeing - серия ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 184 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 40 1
DEPO Computers - Depo Storm 72 1
AMD Radeon HD 282 1
AMD Radeon 295 1
DEPO Computers - Depo BPaaS 5 1
DEPO Computers - Depo Neos 24 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
DEPO Computers - Depo Race 17 1
DEPO Computers - Depo Myst 2 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 374 1
Intel x86 - архитектура процессора 2133 1
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 1
Microsoft Windows XP 2430 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 705 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 940 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 767 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 1
Microsoft Windows Defender Antivirus - Microsoft Windows Security Center - Microsoft Windows Defender Firewall - Защитник Windows - Microsoft Windows AntiSpyware - Центр обеспечения безопасности Windows 300 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 102 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 241 1
U.S. Department of Defense - DARPA RACE - Resilient Anonymous Communication for Everyone - Бесперебойная анонимная связь для всех 79 1
Naumen Network Manager 14 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3528 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 99 1
Воронецкий Эдуард 47 10
Карачинский Анатолий 96 4
Jump Annette - Джамп Аннет 12 3
Мацоцкий Сергей 179 3
Ирисов Алексей 6 3
Мишин Глеб 70 2
Юсупов Ренат 125 2
Клягин Максим 29 2
Назаров Вячеслав 4 2
Шибанов Владимир 32 2
Груздев Сергей 48 1
Григориади Дмитрий 2 1
Ведехин Игорь 40 1
Кутников Денис 22 1
Протасов Станислав 36 1
Мучник Феликс 68 1
Урусов Виктор 157 1
Самойленко Максим 67 1
Липич Григорий 65 1
Менькова Татьяна 62 1
Ворыхалов Антон 41 1
Тарасов Сергей 47 1
Филиппов Сергей 36 1
Рязанцев Ян 29 1
Ростокин Валерий 26 1
Тараба Вероника 29 1
Шакиров Шамиль 31 1
Балабанов Максим 4 1
Яковлев Егор 19 1
Семенов Николай 25 1
Корчагин Олег 9 1
Пудонин Иван 7 1
Юсупов Ринат 8 1
Шканакина Светлана 6 1
Масленников Алексей 4 1
Шпаковский Андрей 6 1
Налепов Роман 21 1
Kemp Owen - Кемп Оуэн 56 1
Пильцов Сергей 7 1
Свистунова Ирина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164045 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47190 16
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54357 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18904 5
Украина 7900 4
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 258 4
Европа 24882 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8462 3
Казахстан - Республика 5985 2
Польша - Республика 2026 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1375 2
Израиль 2845 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1457 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 124 1
Нептун - планета Солнечной системы 203 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гвардейск 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1211 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13742 1
Япония 13744 1
Беларусь - Белоруссия 6235 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3116 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19333 1
Сингапур - Республика 1939 1
Индия - Bharat 5829 1
Европа Восточная 3136 1
Америка - Американский регион 2203 1
Африка - Африканский регион 3624 1
Ближний Восток 3130 1
Бразилия - Федеративная Республика 2497 1
Китай - Тайвань 4222 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14744 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 508 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 575 1
Болгария - Республика 797 1
Малайзия 915 1
Европа Западная 1495 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 575 1
Молдавия - Республика Молдова 735 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 230 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56964 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26936 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33249 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3277 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8003 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6094 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2547 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12138 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52853 4
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1811 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3532 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4772 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5072 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2147 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2825 3
Информатика - computer science - informatique 1178 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3128 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6432 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15799 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8143 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17956 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5526 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 413 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11321 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7669 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6637 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2626 1
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 19 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1304 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 278 1
Физика - Physics - область естествознания 2909 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 436 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8697 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7367 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6510 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 680 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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