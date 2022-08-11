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Softkey Софткей
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Всего 3400 дел, на cумму 3 566 945 584 ₽*
СОБЫТИЯ
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|11.08.2022
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Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным»
ссийской онлайн-дистрибуции программного обеспечения с миллиардными оборотами — компании «Софткей» (Softkey). На данный момент проект закрыт, а компания стала банкротом. В ходе завершившегося р
|16.11.2018
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Российский пионер онлайн-продаж ПО должен отдать «Касперскому» четверть миллиарда
учится». Несколько фактов о «Софткее» Один из пионеров российской онлайн-дистрибуции софта — проект Softkey.ru и одноименная компания «Софткей» появились в 2001 г. как служба регистрации sharew
|14.03.2016
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Французский хостинг заблокируют из-за российского ПО
Softkey атаковал пиратов Мосгорсуд удовлетворил заявление интернет-магазина Softkey о введении предварительных мер в отношении французского файлообменного хостинга dl.free.fr. Softkey обвинил данный ресурс в нарушении прав на программу Reg Orgaziner, разработанн
|23.11.2015
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Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC
Компания Softkey, российский интернет-супермаркет программного обеспечения, и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуальных сетевых изделий,
|28.10.2015
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В интернет-магазине «Евросети» открылась цифровая витрина Softkey
Компания «Евросеть» сообщила о старте продаж цифрового программного обеспечения Softkey в интернет-магазине. С сегодняшнего дня более 200 цифровых товаров российских и мировых разработчиков стали доступны покупателям «Евросети» на сайте www.euroset.ru. Открытие цифровой ви
|15.10.2014
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Softkey запустил сервис услуг для покупателей Office 365
Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил о запуске сервиса услуг для покупателей Office 365 от Microsoft. Клиентам интернет-супермаркета, купившим Office 365, будет предлагаться один из трех пакетов услуг по оказанию т
|17.12.2013
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Клиентам Softkey доступна оплата покупок через PayPal
Компания Softkey сообщила об интеграции нового способа оплаты — PayPal. Таким образом, с сегодняшнего дня, при совершении покупки в Softkey, клиенты интернет-супермаркета могут выбрать и использо
|27.08.2013
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Softkey запустил сервис исполнения желаний
Компания Softkey объявила о запуске нового социального сервиса — Wishkey. Теперь пользователи интернета могут не только рассказать о своих желаниях на страницах социальных сетей, но и отправить друзьям
|24.05.2013
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В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно приобрести Eset NOD32
«Альфа-Банк» и интернет-супермаркет ПО Softkey объявили о старте продаж антивирусного программного обеспечения от компании Eset NOD32 в интернет-банке «Альфа-Клик». Впервые данная услуга стопроцентно автоматизирована: весь процесс п
|17.07.2012
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Softkey внедрил систему информационной безопасности SecureTower
Компания Softkey, интернет-дистрибьютор программного обеспечения, выбрал систему информационной безопасности SecureTower разработки Falcongaze. Как ожидается, решение позволит компании использовать комп
|29.06.2012
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PayU и Softkey предложили бесплатный процессинг и скидки на антивирусное ПО
Международный платежный интегратор PayU и интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey запустили акцию для интернет-магазинов «Выгодное лето», в рамках которой клиенты PayU смогут получить бесплатное обслуживание в течение двух месяцев, скидку на покупку антивирусного про
|26.01.2012
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Оплатить покупки в интернет-супермаркете ПО Softkey теперь можно с помощью «Сбербанка»
Компания Softkey, интернет-супермаркет и интернет-дистрибутор программного обеспечения, сообщила о том, что «Сбербанк России» начал обслуживание платежей с пластиковых карт Visa и Mastercard, осуществля
|18.01.2012
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Softkey подключил оплату покупок через RBK Money
Теперь платежи физических лиц, производимых с пластиковых карт, в интернет-супермаркете ПО Softkey могут по выбору клиента обслуживаться компанией RBK Money. При выборе оплаты пластиковой карточкой через RBK Money покупатель будет переведен на страницу, выполненную в корпоративном ст
|11.10.2011
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«СофтКейс» совместно с «Информационными Технологическими Системами» автоматизировала оплату таможенных пошлин
Компании «СофтКейс» и «Информационные Технологические Системы», как поставщики комплексного терминального решения, и таможенная платежная система «Зеленый коридор» разработали и внедрили новую уникальную
|03.08.2011
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Softkey начала продажи электронных версий Microsoft Office в российских розничных сетях
Компания Softkey объявила о начале продаж электронных версий Microsoft Office в ряде крупнейших федера
|01.08.2011
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IBS готова избавиться от контроля в убыточном Softkey
мент группа рассматривает возможности сократить свою долю в акционерном капитале онлайн-магазина ПО Softkey до уровня ниже 50% за счет привлечения стратегического партнера. Выручка Softkey
|23.06.2011
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Интернет-супермаркет ПО Softkey интегрировался с Mail.Ru
Пользователи проектов Mail.Ru Group получили возможность приобретать нужные товары в интернет-супермаркете ПО Softkey, используя систему авторизации портала. Логин и пароль от «Почты@Mail.Ru» традиционно являлись ключом ко всем сервисам портала. Сейчас аккаунт на Mail.Ru открывает доступ ко многим друг
|25.05.2011
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Microsoft заманивает российских разработчиков приложений для Windows Phone 7
Российский офис Microsoft и интернет-магазин Softkey заключили соглашение о партнерстве. По его условиям, Softkey сможет оказывать
|12.05.2011
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Softkey развивает сервис подписки на ПО среди российских интернет-провайдеров
Количество провайдеров, предлагающих своим пользователям подписку на продукты «Лаборатории Касперского» через Softkey, превысило первый десяток. Более 200 тыс. пользователей теперь имеют возможность подписаться на софт через своего провайдера, говорится в сообщении Softkey. На данный момент дост
|04.04.2011
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«Альфа-Банк» обеспечивает эквайринг в Softkey
Платежи частных покупателей, совершающих покупки на сайте интернет-супермаркета ПО Softkey с помощью пластиковых карт Visa и Master Card, теперь обслуживаются «Альфа-Банком». При этом не существует ограничений, какой банк выступил эмитентом пластиковых карт. Клиентам всех без
|30.03.2011
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Softkey обновил свое приложение для Windows Mobile
Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о запуске обновленного приложения для платформы Windows Mobile. Теперь покупатели могут оплачивать заказы с мобильного телефона с помощью банковской карточки. Ранее оплата произ
|15.03.2011
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Softkey разрешил делать покупки в евро, фунтах и швейцарских франках
Международный интернет-супермаркет ПО Softkey.net (проект российской компании Sofkey) предоставил своим клиентам возможность оплачи
|18.02.2011
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В онлайн-магазине ПО Softkey можно рассчитываться «Деньгами@Mail.Ru»
Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» будет использоваться в Softkey для оплаты покупок физическими лицами наряду с другими популярными сервисами. Для оплаты поку
|15.02.2011
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Softkey предлагает SAP BusinessObjects Edge BI на особых условиях
Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о включении в каталог нового продукта компании SAP, мирового разработчика решений для управления бизнесом. Softkey предлагает на особых условиях продукт SAP BusinessObjec
|26.01.2011
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ПО Softkey можно оплатить через «Альфа-Клик»
Теперь покупки в интернет-супермаркете ПО Softkey можно оплатить напрямую через интернет-банк «Альфа-Клик». Покупатели, имеющие доступ
|18.01.2011
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Softkey запустил сервис подписки на продукты «Лаборатории Касперского»
Интернет-супермаркет ПО Softkey предложил интернет-провайдерам организовать подписку частных лиц на KSS – Kaspersky Subscription Services. Таким образом, пользователи могут включить стоимость услуг по защите своих ком
|27.12.2010
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Softkey запустила электронные продажи ПО в сети компьютерных центров Polaris
Компания Softkey объявила о начале продаж электронных версий программных продуктов в магазинах Polaris
|14.12.2010
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Softkey запустила онлайн-магазин продуктов Trend Micro
Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о запуске интернет-магазина Trend Micro, известного разработчика решений для информационной безопасности. В онлайн-магазине, расположенном по адресу ru.trendmicro.com/ru/home, м
|27.10.2010
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Softkey предлагает скидки на ПО до 70%
Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил о том, что запустил новый проект «Продукт дня». Ежедневно в течение суток посетителям портала предлагается ПО со скидкой до 70%. Предложение появляется в полдень и сохраняет акт
|29.09.2010
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Softkey начал продавать софт в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой»
Компания Softkey объявила о том, что начала электронную продажу программного обеспечения в магазинах,
|26.05.2010
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Softkey запустила электронные продажи ПО для мобильных устройств в фирменных магазинах Nokia
Компания Softkey начала электронную продажу программного обеспечения для мобильных устройств Nokia в ф
|17.05.2010
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Softkey предложил свое ПО клиентам «Эльдорадо»
ктроники и бытовой техники «Эльдорадо», совместно с интернет-супермаркетом программного обеспечения Softkey представили новую услугу, не имеющую аналогов в российском ритейле. Она дает возможно
|12.05.2010
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Softkey продает программы через «Утконос»
Компания Softkey сообщила о том, что теперь программные продукты из каталога Softkey можно выбрать и заказать на сайте магазина «Утконос». Softkey предлагает следующие решения: операционны
|24.02.2010
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Интернет-супермаркет ПО Softkey запустил download-сервис
Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о запуске download-сервиса для своих пользователей. Теперь дистрибутивы продуктов, представленных в каталоге Softkey, могут храниться непосредственно на сервере компании.
|11.02.2010
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Как выгодно купить Windows 7
тигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж Windows Vista и Windows 7 за первые 3 недели в российском интернет-супермаркете ПО Softkey показало, что по количеству коробок "семерка" опередила свою предшественницу почти в 4 раза. Впрочем, компании можно понять. Появление Windows Vista вызвало неоднозначную реакцию и в то
|04.02.2010
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Softkey начал продавать продукты Microsoft по модели SaaS
Компания Softkey объявила о старте продаж продуктов Microsoft по модели SaaS на площадке Point4ALL. В настоящее время на сайте Point4ALL, разработанном интернет-супермаркетом ПО Softkey, представ
|10.12.2009
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Softkey запустил мобильную версию своего онлайн-магазина ПО
Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что первым среди российских дистрибуторов программного обеспечения раз
|09.12.2009
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Как выгодно купить Windows 7
тигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж Windows Vista и Windows 7 за первые 3 недели в российском интернет-супермаркете ПО Softkey показало, что по количеству коробок "семерка" опередила свою предшественницу почти в 4 раза. Впрочем, компании можно понять. Появление Windows Vista вызвало неоднозначную реакцию и в то
|07.10.2009
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Softkey и IBS запустили SaaS-провайдера
Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил об открытии нового ресурса Point4ALL (point4all.ru). Проект Point4ALL запущен совместно с компанией Cyscom, одним из лидеров на мировом рынке SaaS. IBS DataFort, поставщик услуг
|02.07.2009
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Softkey начал торговать электронными книгами
Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey заключил договор с ресурсом «ЛитРес» и дополнил свой каталог широким выбором электронных книг. В разделе «Электронные книги» интернет-супермаркета ПО Softkey насчитывается сегодн
Softkey и организации, системы, технологии, персоны:
|Мучник Феликс 68 65
|Карачинский Анатолий 96 7
|Прянишников Николай 316 5
|Демидов Михаил 134 4
|Мацоцкий Сергей 180 4
|Каталов Александр 11 4
|Ананьин Алексей 90 4
|Алгазин Виктор 20 4
|Иевлев Евгений 28 3
|Кутилов Евгений 22 3
|Мананникова Ольга 17 3
|Nicholson Edward - Николсон Эдвард 3 3
|Артамонова Анна 183 3
|Федоров Алексей 142 3
|Салов Антон 38 3
|Рыжиков Сергей 112 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Краснов Михаил 87 3
|Эскин Сергей 39 3
|Румянцев Дмитрий 4 3
|Ложечкин Александр 34 2
|Кирсанова Александра 2 2
|Фирсов Александр 5 2
|Мякишева Марина 84 2
|Морейнис Аркадий 19 2
|Липич Григорий 65 2
|Зенкин Денис 263 2
|Зубков Виктор 49 2
|Веретенников Игорь 14 2
|Ковалев Андрей 43 2
|Воронецкий Эдуард 47 2
|Чихачев Дмитрий 29 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Данилов Игорь 24 2
|Давлетханов Марат 12 2
|Буланкин Сергей 12 2
|Кузьменко Павел 40 2
|Лещенко Олег 7 2
|Злобин Юрий 6 2
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