Softkey - Софткей

Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным» ссийской онлайн-дистрибуции программного обеспечения с миллиардными оборотами — компании «Софткей» (Softkey). На данный момент проект закрыт, а компания стала банкротом. В ходе завершившегося р

Российский пионер онлайн-продаж ПО должен отдать «Касперскому» четверть миллиарда учится». Несколько фактов о «Софткее» Один из пионеров российской онлайн-дистрибуции софта — проект Softkey.ru и одноименная компания «Софткей» появились в 2001 г. как служба регистрации sharew

Французский хостинг заблокируют из-за российского ПО Softkey атаковал пиратов Мосгорсуд удовлетворил заявление интернет-магазина Softkey о введении предварительных мер в отношении французского файлообменного хостинга dl.free.fr. Softkey обвинил данный ресурс в нарушении прав на программу Reg Orgaziner, разработанн

Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC Компания Softkey, российский интернет-супермаркет программного обеспечения, и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуальных сетевых изделий,

В интернет-магазине «Евросети» открылась цифровая витрина Softkey Компания «Евросеть» сообщила о старте продаж цифрового программного обеспечения Softkey в интернет-магазине. С сегодняшнего дня более 200 цифровых товаров российских и мировых разработчиков стали доступны покупателям «Евросети» на сайте www.euroset.ru. Открытие цифровой ви

Softkey запустил сервис услуг для покупателей Office 365 Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил о запуске сервиса услуг для покупателей Office 365 от Microsoft. Клиентам интернет-супермаркета, купившим Office 365, будет предлагаться один из трех пакетов услуг по оказанию т

Клиентам Softkey доступна оплата покупок через PayPal Компания Softkey сообщила об интеграции нового способа оплаты — PayPal. Таким образом, с сегодняшнего дня, при совершении покупки в Softkey, клиенты интернет-супермаркета могут выбрать и использо

Softkey запустил сервис исполнения желаний Компания Softkey объявила о запуске нового социального сервиса — Wishkey. Теперь пользователи интернета могут не только рассказать о своих желаниях на страницах социальных сетей, но и отправить друзьям

В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно приобрести Eset NOD32 «Альфа-Банк» и интернет-супермаркет ПО Softkey объявили о старте продаж антивирусного программного обеспечения от компании Eset NOD32 в интернет-банке «Альфа-Клик». Впервые данная услуга стопроцентно автоматизирована: весь процесс п

Softkey внедрил систему информационной безопасности SecureTower Компания Softkey, интернет-дистрибьютор программного обеспечения, выбрал систему информационной безопасности SecureTower разработки Falcongaze. Как ожидается, решение позволит компании использовать комп

PayU и Softkey предложили бесплатный процессинг и скидки на антивирусное ПО Международный платежный интегратор PayU и интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey запустили акцию для интернет-магазинов «Выгодное лето», в рамках которой клиенты PayU смогут получить бесплатное обслуживание в течение двух месяцев, скидку на покупку антивирусного про

Оплатить покупки в интернет-супермаркете ПО Softkey теперь можно с помощью «Сбербанка» Компания Softkey, интернет-супермаркет и интернет-дистрибутор программного обеспечения, сообщила о том, что «Сбербанк России» начал обслуживание платежей с пластиковых карт Visa и Mastercard, осуществля

Softkey подключил оплату покупок через RBK Money Теперь платежи физических лиц, производимых с пластиковых карт, в интернет-супермаркете ПО Softkey могут по выбору клиента обслуживаться компанией RBK Money. При выборе оплаты пластиковой карточкой через RBK Money покупатель будет переведен на страницу, выполненную в корпоративном ст

«СофтКейс» совместно с «Информационными Технологическими Системами» автоматизировала оплату таможенных пошлин Компании «СофтКейс» и «Информационные Технологические Системы», как поставщики комплексного терминального решения, и таможенная платежная система «Зеленый коридор» разработали и внедрили новую уникальную

Softkey начала продажи электронных версий Microsoft Office в российских розничных сетях Компания Softkey объявила о начале продаж электронных версий Microsoft Office в ряде крупнейших федера

IBS готова избавиться от контроля в убыточном Softkey мент группа рассматривает возможности сократить свою долю в акционерном капитале онлайн-магазина ПО Softkey до уровня ниже 50% за счет привлечения стратегического партнера. Выручка Softkey

Интернет-супермаркет ПО Softkey интегрировался с Mail.Ru Пользователи проектов Mail.Ru Group получили возможность приобретать нужные товары в интернет-супермаркете ПО Softkey, используя систему авторизации портала. Логин и пароль от «Почты@Mail.Ru» традиционно являлись ключом ко всем сервисам портала. Сейчас аккаунт на Mail.Ru открывает доступ ко многим друг

Microsoft заманивает российских разработчиков приложений для Windows Phone 7 Российский офис Microsoft и интернет-магазин Softkey заключили соглашение о партнерстве. По его условиям, Softkey сможет оказывать

Softkey развивает сервис подписки на ПО среди российских интернет-провайдеров Количество провайдеров, предлагающих своим пользователям подписку на продукты «Лаборатории Касперского» через Softkey, превысило первый десяток. Более 200 тыс. пользователей теперь имеют возможность подписаться на софт через своего провайдера, говорится в сообщении Softkey. На данный момент дост

«Альфа-Банк» обеспечивает эквайринг в Softkey Платежи частных покупателей, совершающих покупки на сайте интернет-супермаркета ПО Softkey с помощью пластиковых карт Visa и Master Card, теперь обслуживаются «Альфа-Банком». При этом не существует ограничений, какой банк выступил эмитентом пластиковых карт. Клиентам всех без

Softkey обновил свое приложение для Windows Mobile Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о запуске обновленного приложения для платформы Windows Mobile. Теперь покупатели могут оплачивать заказы с мобильного телефона с помощью банковской карточки. Ранее оплата произ

Softkey разрешил делать покупки в евро, фунтах и швейцарских франках Международный интернет-супермаркет ПО Softkey.net (проект российской компании Sofkey) предоставил своим клиентам возможность оплачи

В онлайн-магазине ПО Softkey можно рассчитываться «Деньгами@Mail.Ru» Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» будет использоваться в Softkey для оплаты покупок физическими лицами наряду с другими популярными сервисами. Для оплаты поку

Softkey предлагает SAP BusinessObjects Edge BI на особых условиях Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о включении в каталог нового продукта компании SAP, мирового разработчика решений для управления бизнесом. Softkey предлагает на особых условиях продукт SAP BusinessObjec

ПО Softkey можно оплатить через «Альфа-Клик» Теперь покупки в интернет-супермаркете ПО Softkey можно оплатить напрямую через интернет-банк «Альфа-Клик». Покупатели, имеющие доступ

Softkey запустил сервис подписки на продукты «Лаборатории Касперского» Интернет-супермаркет ПО Softkey предложил интернет-провайдерам организовать подписку частных лиц на KSS – Kaspersky Subscription Services. Таким образом, пользователи могут включить стоимость услуг по защите своих ком

Softkey запустила электронные продажи ПО в сети компьютерных центров Polaris Компания Softkey объявила о начале продаж электронных версий программных продуктов в магазинах Polaris

Softkey запустила онлайн-магазин продуктов Trend Micro Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о запуске интернет-магазина Trend Micro, известного разработчика решений для информационной безопасности. В онлайн-магазине, расположенном по адресу ru.trendmicro.com/ru/home, м

Softkey предлагает скидки на ПО до 70% Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил о том, что запустил новый проект «Продукт дня». Ежедневно в течение суток посетителям портала предлагается ПО со скидкой до 70%. Предложение появляется в полдень и сохраняет акт

Softkey начал продавать софт в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой» Компания Softkey объявила о том, что начала электронную продажу программного обеспечения в магазинах,

Softkey запустила электронные продажи ПО для мобильных устройств в фирменных магазинах Nokia Компания Softkey начала электронную продажу программного обеспечения для мобильных устройств Nokia в ф

Softkey предложил свое ПО клиентам «Эльдорадо» ктроники и бытовой техники «Эльдорадо», совместно с интернет-супермаркетом программного обеспечения Softkey представили новую услугу, не имеющую аналогов в российском ритейле. Она дает возможно

Softkey продает программы через «Утконос» Компания Softkey сообщила о том, что теперь программные продукты из каталога Softkey можно выбрать и заказать на сайте магазина «Утконос». Softkey предлагает следующие решения: операционны

Интернет-супермаркет ПО Softkey запустил download-сервис Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о запуске download-сервиса для своих пользователей. Теперь дистрибутивы продуктов, представленных в каталоге Softkey, могут храниться непосредственно на сервере компании.

Как выгодно купить Windows 7 тигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж Windows Vista и Windows 7 за первые 3 недели в российском интернет-супермаркете ПО Softkey показало, что по количеству коробок "семерка" опередила свою предшественницу почти в 4 раза. Впрочем, компании можно понять. Появление Windows Vista вызвало неоднозначную реакцию и в то

Softkey начал продавать продукты Microsoft по модели SaaS Компания Softkey объявила о старте продаж продуктов Microsoft по модели SaaS на площадке Point4ALL. В настоящее время на сайте Point4ALL, разработанном интернет-супермаркетом ПО Softkey, представ

Softkey запустил мобильную версию своего онлайн-магазина ПО Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что первым среди российских дистрибуторов программного обеспечения раз

Как выгодно купить Windows 7 тигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж Windows Vista и Windows 7 за первые 3 недели в российском интернет-супермаркете ПО Softkey показало, что по количеству коробок "семерка" опередила свою предшественницу почти в 4 раза. Впрочем, компании можно понять. Появление Windows Vista вызвало неоднозначную реакцию и в то

Softkey и IBS запустили SaaS-провайдера Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил об открытии нового ресурса Point4ALL (point4all.ru). Проект Point4ALL запущен совместно с компанией Cyscom, одним из лидеров на мировом рынке SaaS. IBS DataFort, поставщик услуг