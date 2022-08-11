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Softkey Софткей

Softkey - Софткей

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 3400 дел, на cумму 3 566 945 584 ₽*

Судебные дела (3400) на сумму 3 566 945 584 ₽*
в качестве истца (110) на сумму 2 797 053 083 ₽*
в качестве ответчика (2202) на сумму 40 692 437 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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11.08.2022 Бесславный конец. Долг в 6 тыс. руб. пионера продаж ПО в Рунете признан «безнадежным»

ссийской онлайн-дистрибуции программного обеспечения с миллиардными оборотами — компании «Софткей» (Softkey). На данный момент проект закрыт, а компания стала банкротом. В ходе завершившегося р
16.11.2018 Российский пионер онлайн-продаж ПО должен отдать «Касперскому» четверть миллиарда

учится». Несколько фактов о «Софткее» Один из пионеров российской онлайн-дистрибуции софта — проект Softkey.ru и одноименная компания «Софткей» появились в 2001 г. как служба регистрации sharew
14.03.2016 Французский хостинг заблокируют из-за российского ПО

Softkey атаковал пиратов Мосгорсуд удовлетворил заявление интернет-магазина Softkey о введении предварительных мер в отношении французского файлообменного хостинга dl.free.fr. Softkey обвинил данный ресурс в нарушении прав на программу Reg Orgaziner, разработанн
23.11.2015 Softkey будет продвигать в России решения MathCAD и Creo от PTC

Компания Softkey, российский интернет-супермаркет программного обеспечения, и компания PTC, глобальный поставщик технологических платформ и корпоративных приложений для интеллектуальных сетевых изделий,
28.10.2015 В интернет-магазине «Евросети» открылась цифровая витрина Softkey

Компания «Евросеть» сообщила о старте продаж цифрового программного обеспечения Softkey в интернет-магазине. С сегодняшнего дня более 200 цифровых товаров российских и мировых разработчиков стали доступны покупателям «Евросети» на сайте www.euroset.ru. Открытие цифровой ви
15.10.2014 Softkey запустил сервис услуг для покупателей Office 365

Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил о запуске сервиса услуг для покупателей Office 365 от Microsoft. Клиентам интернет-супермаркета, купившим Office 365, будет предлагаться один из трех пакетов услуг по оказанию т
17.12.2013 Клиентам Softkey доступна оплата покупок через PayPal

Компания Softkey сообщила об интеграции нового способа оплаты — PayPal. Таким образом, с сегодняшнего дня, при совершении покупки в Softkey, клиенты интернет-супермаркета могут выбрать и использо
27.08.2013 Softkey запустил сервис исполнения желаний

Компания Softkey объявила о запуске нового социального сервиса — Wishkey. Теперь пользователи интернета могут не только рассказать о своих желаниях на страницах социальных сетей, но и отправить друзьям

24.05.2013 В интернет-банке «Альфа-Клик» теперь можно приобрести Eset NOD32

«Альфа-Банк» и интернет-супермаркет ПО Softkey объявили о старте продаж антивирусного программного обеспечения от компании Eset NOD32 в интернет-банке «Альфа-Клик». Впервые данная услуга стопроцентно автоматизирована: весь процесс п
17.07.2012 Softkey внедрил систему информационной безопасности SecureTower

Компания Softkey, интернет-дистрибьютор программного обеспечения, выбрал систему информационной безопасности SecureTower разработки Falcongaze. Как ожидается, решение позволит компании использовать комп
29.06.2012 PayU и Softkey предложили бесплатный процессинг и скидки на антивирусное ПО

Международный платежный интегратор PayU и интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey запустили акцию для интернет-магазинов «Выгодное лето», в рамках которой клиенты PayU смогут получить бесплатное обслуживание в течение двух месяцев, скидку на покупку антивирусного про
26.01.2012 Оплатить покупки в интернет-супермаркете ПО Softkey теперь можно с помощью «Сбербанка»

Компания Softkey, интернет-супермаркет и интернет-дистрибутор программного обеспечения, сообщила о том, что «Сбербанк России» начал обслуживание платежей с пластиковых карт Visa и Mastercard, осуществля
18.01.2012 Softkey подключил оплату покупок через RBK Money

Теперь платежи физических лиц, производимых с пластиковых карт, в интернет-супермаркете ПО Softkey могут по выбору клиента обслуживаться компанией RBK Money. При выборе оплаты пластиковой карточкой через RBK Money покупатель будет переведен на страницу, выполненную в корпоративном ст
11.10.2011 «СофтКейс» совместно с «Информационными Технологическими Системами» автоматизировала оплату таможенных пошлин

Компании «СофтКейс» и «Информационные Технологические Системы», как поставщики комплексного терминального решения, и таможенная платежная система «Зеленый коридор» разработали и внедрили новую уникальную
03.08.2011 Softkey начала продажи электронных версий Microsoft Office в российских розничных сетях

Компания Softkey объявила о начале продаж электронных версий Microsoft Office в ряде крупнейших федера
01.08.2011 IBS готова избавиться от контроля в убыточном Softkey

мент группа рассматривает возможности сократить свою долю в акционерном капитале онлайн-магазина ПО Softkey до уровня ниже 50% за счет привлечения стратегического партнера. Выручка Softkey

23.06.2011 Интернет-супермаркет ПО Softkey интегрировался с Mail.Ru

Пользователи проектов Mail.Ru Group получили возможность приобретать нужные товары в интернет-супермаркете ПО Softkey, используя систему авторизации портала. Логин и пароль от «Почты@Mail.Ru» традиционно являлись ключом ко всем сервисам портала. Сейчас аккаунт на Mail.Ru открывает доступ ко многим друг
25.05.2011 Microsoft заманивает российских разработчиков приложений для Windows Phone 7

Российский офис Microsoft и интернет-магазин Softkey заключили соглашение о партнерстве. По его условиям, Softkey сможет оказывать

12.05.2011 Softkey развивает сервис подписки на ПО среди российских интернет-провайдеров

Количество провайдеров, предлагающих своим пользователям подписку на продукты «Лаборатории Касперского» через Softkey, превысило первый десяток. Более 200 тыс. пользователей теперь имеют возможность подписаться на софт через своего провайдера, говорится в сообщении Softkey. На данный момент дост
04.04.2011 «Альфа-Банк» обеспечивает эквайринг в Softkey

Платежи частных покупателей, совершающих покупки на сайте интернет-супермаркета ПО Softkey с помощью пластиковых карт Visa и Master Card, теперь обслуживаются «Альфа-Банком». При этом не существует ограничений, какой банк выступил эмитентом пластиковых карт. Клиентам всех без
30.03.2011 Softkey обновил свое приложение для Windows Mobile

Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о запуске обновленного приложения для платформы Windows Mobile. Теперь покупатели могут оплачивать заказы с мобильного телефона с помощью банковской карточки. Ранее оплата произ
15.03.2011 Softkey разрешил делать покупки в евро, фунтах и швейцарских франках

Международный интернет-супермаркет ПО Softkey.net (проект российской компании Sofkey) предоставил своим клиентам возможность оплачи
18.02.2011 В онлайн-магазине ПО Softkey можно рассчитываться «Деньгами@Mail.Ru»

Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что платежная система «Деньги@Mail.Ru» будет использоваться в Softkey для оплаты покупок физическими лицами наряду с другими популярными сервисами. Для оплаты поку
15.02.2011 Softkey предлагает SAP BusinessObjects Edge BI на особых условиях

Интернет-супермаркет ПО Softkey сообщил о включении в каталог нового продукта компании SAP, мирового разработчика решений для управления бизнесом. Softkey предлагает на особых условиях продукт SAP BusinessObjec
26.01.2011 ПО Softkey можно оплатить через «Альфа-Клик»

Теперь покупки в интернет-супермаркете ПО Softkey можно оплатить напрямую через интернет-банк «Альфа-Клик». Покупатели, имеющие доступ

18.01.2011 Softkey запустил сервис подписки на продукты «Лаборатории Касперского»

Интернет-супермаркет ПО Softkey предложил интернет-провайдерам организовать подписку частных лиц на KSS – Kaspersky Subscription Services. Таким образом, пользователи могут включить стоимость услуг по защите своих ком
27.12.2010 Softkey запустила электронные продажи ПО в сети компьютерных центров Polaris

Компания Softkey объявила о начале продаж электронных версий программных продуктов в магазинах Polaris
14.12.2010 Softkey запустила онлайн-магазин продуктов Trend Micro

Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о запуске интернет-магазина Trend Micro, известного разработчика решений для информационной безопасности. В онлайн-магазине, расположенном по адресу ru.trendmicro.com/ru/home, м
27.10.2010 Softkey предлагает скидки на ПО до 70%

Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил о том, что запустил новый проект «Продукт дня». Ежедневно в течение суток посетителям портала предлагается ПО со скидкой до 70%. Предложение появляется в полдень и сохраняет акт
29.09.2010 Softkey начал продавать софт в магазинах сети «Белый Ветер Цифровой»

Компания Softkey объявила о том, что начала электронную продажу программного обеспечения в магазинах,

26.05.2010 Softkey запустила электронные продажи ПО для мобильных устройств в фирменных магазинах Nokia

Компания Softkey начала электронную продажу программного обеспечения для мобильных устройств Nokia в ф
17.05.2010 Softkey предложил свое ПО клиентам «Эльдорадо»

ктроники и бытовой техники «Эльдорадо», совместно с интернет-супермаркетом программного обеспечения Softkey представили новую услугу, не имеющую аналогов в российском ритейле. Она дает возможно
12.05.2010 Softkey продает программы через «Утконос»

Компания Softkey сообщила о том, что теперь программные продукты из каталога Softkey можно выбрать и заказать на сайте магазина «Утконос». Softkey предлагает следующие решения: операционны
24.02.2010 Интернет-супермаркет ПО Softkey запустил download-сервис

Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о запуске download-сервиса для своих пользователей. Теперь дистрибутивы продуктов, представленных в каталоге Softkey, могут храниться непосредственно на сервере компании.
11.02.2010 Как выгодно купить Windows 7

тигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж Windows Vista и Windows 7 за первые 3 недели в российском интернет-супермаркете ПО Softkey показало, что по количеству коробок "семерка" опередила свою предшественницу почти в 4 раза. Впрочем, компании можно понять. Появление Windows Vista вызвало неоднозначную реакцию и в то
04.02.2010 Softkey начал продавать продукты Microsoft по модели SaaS

Компания Softkey объявила о старте продаж продуктов Microsoft по модели SaaS на площадке Point4ALL. В настоящее время на сайте Point4ALL, разработанном интернет-супермаркетом ПО Softkey, представ
10.12.2009 Softkey запустил мобильную версию своего онлайн-магазина ПО

Интернет-супермаркет ПО Softkey объявил о том, что первым среди российских дистрибуторов программного обеспечения раз
09.12.2009 Как выгодно купить Windows 7

тигла 4%. В то время как Windows Vista для достижения такого же результата потребовалось 7 месяцев. Сравнение продаж Windows Vista и Windows 7 за первые 3 недели в российском интернет-супермаркете ПО Softkey показало, что по количеству коробок "семерка" опередила свою предшественницу почти в 4 раза. Впрочем, компании можно понять. Появление Windows Vista вызвало неоднозначную реакцию и в то
07.10.2009 Softkey и IBS запустили SaaS-провайдера

Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey объявил об открытии нового ресурса Point4ALL (point4all.ru). Проект Point4ALL запущен совместно с компанией Cyscom, одним из лидеров на мировом рынке SaaS. IBS DataFort, поставщик услуг
02.07.2009 Softkey начал торговать электронными книгами

Интернет-супермаркет программного обеспечения Softkey заключил договор с ресурсом «ЛитРес» и дополнил свой каталог широким выбором электронных книг. В разделе «Электронные книги» интернет-супермаркета ПО Softkey насчитывается сегодн

Публикаций - 215, упоминаний - 308

Softkey и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 56
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 31
Softline - Софтлайн 3743 26
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 22
Softline Ecommerce - Softline Allsoft Ecommerce 105 17
9594 17
Yandex - Яндекс 9216 14
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 14
1С-Битрикс - Bitrix 675 14
Alawar - Алавар 63 13
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 13
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Oracle Corporation 7074 11
Webmoney - Вебмани.Ру 547 11
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 10
Google LLC 12688 10
IBM - International Business Machines Corp 9699 9
VK - Mail.ru Group 3602 9
Adobe Systems 1597 9
ESET - ESET Software 1161 8
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 301 8
MONT - МОНТ 187 7
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 6
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 6
Ritlabs - Ритлабс Рус 19 6
HP Inc. 5883 6
Acronis - Акронис 489 6
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 6
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 6
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 6
Samsung Electronics 11064 5
Dr.Web - Доктор Веб 1294 5
Apple Inc 13154 5
InfoWatch - Инфовотч 1185 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 5
Yahoo! 3726 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 5
JetBrains 86 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Альфа-Банк 1979 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Белый Ветер 365 6
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 6
Кассир.ру - Партер.ру - Parter.ru - CTS Eventim - СТС Эвентим.ру 21 6
Visa International 1993 6
Евросеть 1421 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Assist - Ассист 218 5
Почта России ПАО 2370 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
Максимус 28 3
Резонанс НПП 407 3
CreditPilot - КредитПилот 26 3
eBay Inc 1640 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 3
Лента - Утконос 180 3
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
Runa Capital 158 3
Кассир.ру - Kassir.ru - Национальный билетный оператор 31 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Holiday Inn - Холидей ИНН 135 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Anywayanyday - AWAD - Энивейэнидей Тур 35 3
Warner 540 2
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 2
Lotte Duty Free 4 2
UFG Asset Management 11 2
Sky Express - Скай Экспресс - Небесный экспресс 23 2
Алексо 4 2
Lush - Lush Cosmetics - Lush Fresh Handmade Soaps and Natural Cosmetics - Лаш Раша 6 2
Avantix - Авантикс - Бюро Путешествий 15 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 3
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
МВД РФ - РУБОП, РУОП, УБОП - Управление по борьбе с организованной преступностью 14 1
Минфин РФ - Гохран России - Госфонд 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Мосгордума - Московская городская Дума 148 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 3
Русский Щит - ассоциация 39 3
Интернет и бизнес - ассоциация 34 3
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 2
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
ОКО НП - Организация контроля охраны авторских и смежных прав 27 1
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 84
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 25
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 25
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 21
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 21
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 19
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 18
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 17
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 14
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 14
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 14
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 12
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