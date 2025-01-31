Неделя российского интернета в Москве Russian Internet Week RIW
Неделя российского интернета в Москве и организации, системы, технологии, персоны:
|Плуготаренко Сергей 80 4
|Волин Алексей 120 2
|Серебряникова Анна 72 2
|Петров Сергей 60 2
|Ларина Екатерина 11 2
|Королев Игорь 63 2
|Щеголев Игорь 698 2
|Гребенников Сергей 34 2
|Колесников Андрей 86 2
|Мищенко Никита 2 2
|Соколов Алексей 134 1
|Носков Константин 236 1
|Мишустин Михаил 678 1
|Шадаев Максут 1011 1
|Липов Андрей 62 1
|Иванов Олег 141 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Корня Алексей 78 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Бадалов Андрей 65 1
|Духовницкий Олег 91 1
|Качанов Олег 114 1
|Чурсин Игорь 20 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Алексеев Олег 20 1
|Кириенко Сергей 149 1
|Тютрюмов Александр 3 1
|Батанов Андрей 16 1
|Григорьев Владимир 14 1
|Владимиров Игорь 2 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Иванов Виктор 21 1
|Копелевич Илья 1 1
|Канцуров Андрей 8 1
|Тарасенко Оксана 12 1
|Петухов Валентин 3 1
|Привезенцев Антон 6 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Жаров Александр 174 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1051 2
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