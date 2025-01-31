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Неделя российского интернета в Москве Russian Internet Week RIW



31.01.2025 Известный деятель Рунета арестован по статье о производстве и сбыте наркотиков 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
17.12.2019 REG.RU — лауреат Премии Рунета 2019 за вклад в развитие доменной зоны .RU 1
12.12.2019 Исследование: 42% российских ритейлеров используют ИИ 1
12.12.2019 МТС провела междугородний двусторонний голографический телемост на сети 5G 2
05.03.2019 ИРИ и Ассоциация участников рынка больших данных разработают концепцию кодекса этики 1
21.12.2018 «МегаФон» совместно c Netbynet обновил услугу «Wi-Fi с авторизацией» 1
21.11.2018 Кириенко позвал айтишников на высокие государственные должности 1
21.11.2018 Ассоциация больших данных и ИРИ разработают кодекс этики в сфере использования данных 1
21.11.2018 РАЭК: экономика Рунета составляет 5,1% от ВВП России 2
14.11.2017 Журналист CNews получил профессиональную премию 2
03.11.2017 «ВКонтакте»: 81% парней и 89% девушек зависимы от соцсетей 1
25.10.2017 Правительство Москвы приглашает на Первый технологический хакатон Портала поставщиков 1
28.07.2017 CNews второй год подряд признан лучшим ИТ-изданием 1
22.12.2016 Выход мимо кассы, или Как бесконтактные платежи изменяют мир 1
26.10.2015 «Первый канал» и НТВ обвинили в пиратстве легальные онлайн-кинотеатры 2
30.06.2015 Гуров и партнеры: Интегрированные коммуникации в России по сути таковыми не являются 1
27.10.2014 RIW 2014 и выставка Softool пройдут на одной площадке 1
08.11.2012 Деньги за «Премию Рунета» зависли в суде 2
12.10.2012 Оргкомитет RIW-2012 расширил программную сетку мероприятия 2
26.10.2011 IV Неделя Российского Интернета завершила свою работу 2
01.07.2011 Неделя российского интернета пройдёт в Москве с 19 по 21 октября 2
01.10.2010 21-23 октября 2010 г. в Москве пройдет конференция Russian Internet Week 2010 2
05.11.2008 "Инфоком 2008": все надежды на государство 2
24.10.2008 Участники RIW-2008 обсудили бизнес социальных сетей 1
20.10.2008 Google стал партнером и участником RIW-2008 2
17.10.2008 На RIW–2008 будут разыграны 3G-коммуникаторы 1
14.10.2008 Mail.Ru стала генеральным партнером «Недели Российского Интернета» 2
14.10.2008 C 22 по 25 октября в Москве пройдет выставка-форум «ИнфоКом 2008» 2
01.10.2008 Опубликована расширенная программа «Недели российского интернета» 2
18.09.2008 РОЦИТ проведет Неделю российского интернета 2

Публикаций - 31, упоминаний - 46

Неделя российского интернета в Москве и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9713 5
Microsoft Corporation 24640 4
МегаФон 8861 3
VK - Mail.ru Group 3456 3
Восход ФГБУ НИИ 644 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3918 2
Apple Inc 12111 2
Google Russia - Гугл Россия 178 2
Google LLC 11788 2
Huawei 3939 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
МегаФон - oneFactor - Уанфактор - ЕдиныйФактор 41 1
Samsung Electronics 10271 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 1
Meta Platforms - Facebook 4441 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8752 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4890 1
Amazon Inc - Amazon.com 3000 1
X Corp - Twitter 2847 1
HP Inc. 5688 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
ESET - ESET Software 1133 1
Telegram Group 2004 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 1
Adobe Systems 1550 1
PayPal 654 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 412 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
SPB TV 47 1
Ростелеком - Глобус-телеком 226 1
Motorola Inc 1140 1
МФИ Софт 123 1
Yandex - Яндекс 7367 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
Stripe 28 1
ГНУ Линуксцентр - Мезон.ру - Mezon.ru - Мандрива.ру - Mandriva.ru 53 1
Softkey - Софткей 210 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 5
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 5
NanduQ - Qiwi 996 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7332 1
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1158 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 194 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
Альфа-Банк 1773 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 1
Uber 331 1
Bulgari 4 1
Visa International 1949 1
НСПК - Национальная система платежных карт 814 1
Gett 81 1
Swatch 30 1
Fastlane Ventures 35 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Разумный интернет - Фонд поддержки сетевых инициатив 11 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 21 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Amazon Prime Air 5 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 77 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 1
Гуров и партнеры 1 1
Профессионалы.ру 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2746 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 257 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3334 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 16 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 3 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 992 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 782 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Балтийский флот ВМФ Российской Федерации 20 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1905 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1998 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 430 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 258 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 220 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 105 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
Интернет и бизнес - ассоциация 34 1
Интернет-видео - ассоциация 19 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10523 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50598 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66223 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6572 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7104 5
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C2C - consumer-to-consumer - потребитель для бизнеса 53 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 831 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1792 2
ByteDance - TikTok 258 1
Huawei 5G AAU - Активные антенные системы 6 1
Nissan Murano 7 1
Toyota RAV - серия кроссоверов 18 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
WhatsApp Messenger 1084 1
Linux OS 9968 1
London Underground - Лондонский метрополитен - Oyster Card - Электронная карточка для оплаты за общественный транспорт в Лондоне, включая Лондонский метрополитен 29 1
Microsoft Office 3739 1
Rakuten Viber 627 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 374 1
Apple Pay 490 1
Samsung Pay 292 1
XRP Ripple - Рипл - Криптовалютная платформа для платёжных систем 31 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Mandriva Linux 77 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Ситроникс - Sitronics Daterium - Датериум МЦОД - мобильные центры обработки данных 4 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 551 1
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 12 1
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 78 1
Amazon Go 11 1
PayPal Venmo 7 1
Google YouTube - Видеохостинг 2753 1
Microsoft Windows 15683 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 203 1
BMW X - серия кроссоверов 22 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1569 1
Webmoney Transfer 154 1
Acronis True Image 94 1
Правительство Москвы - Портал поставщиков города Москвы - zakupki.mos.ru 7 1
Плуготаренко Сергей 80 4
Волин Алексей 120 2
Серебряникова Анна 72 2
Петров Сергей 60 2
Ларина Екатерина 11 2
Королев Игорь 63 2
Щеголев Игорь 698 2
Гребенников Сергей 34 2
Колесников Андрей 86 2
Мищенко Никита 2 2
Соколов Алексей 134 1
Носков Константин 236 1
Мишустин Михаил 678 1
Шадаев Максут 1011 1
Липов Андрей 62 1
Иванов Олег 141 1
Кисляков Евгений 93 1
Корня Алексей 78 1
Кириенко Владимир 139 1
Бадалов Андрей 65 1
Духовницкий Олег 91 1
Качанов Олег 114 1
Чурсин Игорь 20 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Алексеев Олег 20 1
Кириенко Сергей 149 1
Тютрюмов Александр 3 1
Батанов Андрей 16 1
Григорьев Владимир 14 1
Владимиров Игорь 2 1
Зарубин Юрий 8 1
Иванов Виктор 21 1
Копелевич Илья 1 1
Канцуров Андрей 8 1
Тарасенко Оксана 12 1
Петухов Валентин 3 1
Привезенцев Антон 6 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Бырдин Алексей 29 1
Жаров Александр 174 1
Россия - РФ - Российская федерация 144607 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 2
Германия - Федеративная Республика 12689 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 752 1
Евразия - Евразийский континент 608 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1568 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 596 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1285 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2904 1
Япония 13292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17411 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1448 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 886 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Канада 4886 1
США - Джорджия - Атланта 257 1
Земля - планета Солнечной системы 10381 1
Европа 21779 1
Великобритания - Лондон 2387 1
Москва - СЗАО - Строгино 47 1
Бразилия - Федеративная Республика 2365 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51143 12
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3489 10
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