Пономарев Илья

19 декабря пройдет VI Форум московской молодежи 1

Депутат Илья Пономарёв просит раскрыть источники финансирования Фонда Ильи Массуха 1

Интернет в Москве может подорожать в несколько раз 2

Госдума ликвидировала комитет по ИТ и связи 3

Twitter рвется к власти 1

В Минкомсвязи назначен новый замминистра 1

В Москву прибыла Делегация по инновациям из США 1

Комитет Госдумы рекомендовал отсрочить закон о защите персональных данных на год 1

Медведев взял инновации под личный контроль 2

Госдума объединит венчуров в товарищества 4

Депутат Госдумы вышел в Twitter из зала пленарных заседаний 1