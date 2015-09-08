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Пономарев Илья
Пономарев Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1480 12
|Рейман Леонид 978 7
|Щеголев Игорь 677 7
|Путин Владимир 2162 4
|Анфиногентов Василий 8 3
|Макаров Валентин 157 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 317 3
|Агамирзян Игорь 64 2
|Смирнов Алексей 155 2
|Шалманов Сергей 184 2
|Мардер Наум 100 2
|Айвазов Армен 450 2
|Нарышкин Сергей 36 2
|Терехов Андрей 34 2
|Кузнецов Евгений 32 2
|Симаков Олег 106 2
|Гусев Игорь 10 1
|Артимович Игорь 20 1
|Дьяконова Наталия 9 1
|Петров Иван 6 1
|Родионов Иван 53 1
|Керимов Сулейман 23 1
|Семенов Сергей 26 1
|Серова Елена 299 1
|Маслов Юрий 10 1
|Нилов Ярослав 10 1
|Наумов Виктор 112 1
|Муратов Дмитрий 5 1
|Фадеев Валерий 7 1
|Столяр Валерий 8 1
|Сушкевич Антон 59 1
|Прянишников Николай 282 1
|Комлев Николай 50 1
|Ельцин Борис Николаевич 37 1
|Мякишева Марина 84 1
|Юрченко Евгений 94 1
|Сапельников Сергей 102 1
|Макаров Станислав 114 1
|Четвернин Алексей 658 1
|Гореславский Алексей 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2507 5
|IDC - International Data Corporation 4417 3
|Медиалогия 43 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 470 1
|Сириус - Образовательный центр 102 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 36 1
Ключевых фраз выявлено - 1088437, в очереди разбора - 984266.
Создано именных указателей - 49253.
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