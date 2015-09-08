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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Пономарев Илья



08.09.2015 «Ростелеком» получит до $600 млн от China Development Bank 1
04.07.2014 Расследование: Кто стоял за крупнейшим анонимным банком Рунета 1
04.12.2013 19 декабря пройдет VI Форум московской молодежи 1
19.04.2013 На вице-президента «Сколково» завели уголовное дело за гонорары депутату Госдумы 1
07.03.2013 Депутат Илья Пономарёв просит раскрыть источники финансирования Фонда Ильи Массуха 1
11.10.2012 Интеграторы – Министерству связи: ИТ-рынок в опасности 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
09.07.2012 В Москве завершился Второй всероссийский деловой форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 1
27.06.2012 5 июля в Москве состоится форум «Молодежь и инновационная экономика завтрашнего дня» 1
31.05.2012 Интернет в Москве может подорожать в несколько раз 2
18.04.2012 Россия готовит «Электронный парламент»: открыт сбор идей 1
15.02.2012 Оппозиция создает альтернативную ГАС «Выборы» 2
26.12.2011 Выборы президента РФ: как потратят 15 млрд руб. на видеотрансляцию 2
20.12.2011 Госдума ликвидировала комитет по ИТ и связи 3
29.11.2011 Прорыв: hi-tech-инвесторам в России разрешили не создавать юрлица 2
02.11.2011 Минкомсвязи: Наши зарплаты слишком малы, чтобы привлекать профессионалов 1
01.07.2011 Высшие чиновники проигнорировали форум по “Информационному обществу” в Твери 1
12.05.2011 Минкомсвязи открыло десятки вакансий: Опыт работы не требуется 1
21.04.2011 Новый закон: приживется ли ЭЦП в России? 1
28.10.2010 Совет директоров «Связьинвеста» утвердил трудовой договор с гендиректором Вадимом Семеновым 1
11.06.2010 Twitter рвется к власти 1
25.05.2010 В Минкомсвязи назначен новый замминистра 1
18.02.2010 В Москву прибыла Делегация по инновациям из США 1
28.01.2010 СРО: ИТ-компании начали сами выдавать себе лицензии 1
23.11.2009 27 ноября состоится BSForum: «Управленческие инновации 2009. Тактика и стратегия лидеров» 1
19.11.2009 Комитет Госдумы рекомендовал отсрочить закон о защите персональных данных на год 1
30.10.2009 ИТ в госсекторе: достижения в череде провалов 1
07.10.2009 Форум CNews: ИКТ в госсекторе 1
18.09.2009 Форум CNews: «ИКТ в госсекторе» 1
21.05.2009 Медведев взял инновации под личный контроль 2
18.05.2009 Госдума объединит венчуров в товарищества 4
24.04.2009 23 апреля состоялся второй круглый стол «Государство и Интернет» 1
22.04.2009 "Русской Windows" не будет 2
06.04.2009 Депутат Госдумы вышел в Twitter из зала пленарных заседаний 1
11.03.2009 Россия: интернет в школах тает 1
06.03.2009 Softline Venture Partners сформировал Экспертный Совет 1
27.02.2009 Назревает «война» за «русскую Windows» 2
03.02.2009 «Русская Windows» уже тормозит 2
27.01.2009 CNews TV. Национальная ОС: чем заменят Windows? 1
05.11.2008 ИТ-рынок просит льгот. Государство не слышит 2

Публикаций - 54, упоминаний - 78

Пономарев Илья упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 20374 6
Сибинтек 95 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7641 4
Lenovo Motorola 3214 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1313 3
Крок 1525 3
ФОРС - Центр разработки 282 3
Twitter 2220 3
Yandex - Яндекс 4478 2
Verysell - Верисел 272 2
Abbyy 1033 2
Luxoft - Люксофт 259 2
Армада - РБК софт 649 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 363 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 349 2
Adobe Systems 1269 2
Глобус-телеком 159 1
МФИ Софт 115 1
НКС - Национальные кабельные сети 95 1
Ситроникс - Sitronics 768 1
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) 1139 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 327 1
НТВ-Плюс 249 1
Mozilla Foundation 92 1
Ниеншанц 77 1
Spirit DSP - Спирит Корп 339 1
Ланит Терком 34 1
Lenovo Motorola Mobility Holdings 130 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1087 1
Upstream 13 1
Мостелеком 52 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 285 1
НТК - Национальные телекоммуникации 62 1
Verysell Проекты - Verysell Project 67 1
VK - Mail.ru Port.ru 71 1
ЕТС - Единые торговые системы 29 1
VK - Mail.ru Group 2786 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 315 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3710 1
РВК - Российская венчурная компания 500 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1826 2
ЮКОС НК 100 2
РЖД - Российские железные дороги 1280 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
МДМ Банк 164 1
Мать и дитя 17 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 164 1
Фонд информационной демократии 27 1
Softline Venture Partners - венчурный фонд 71 1
Assist - Ассист 159 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 230 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 1
Аэрофлот 588 1
Газпром ПАО 712 1
Почта России ПАО 1753 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 81 1
eBay Inc 1522 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4736 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 2186 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7212 14
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 32 5
Правительство РФ 2487 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 242 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1786 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2283 4
Администрация Президента РФ 315 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 642 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 598 3
Президент Российской Федерации 1602 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1906 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 155 2
Правительство Москвы 789 2
Росинфокоминвест 43 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 839 2
Правительство Республики Татарстан - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи Республики Татарстан - Минцифры РТ - Минсвязи Татарстана 63 2
Счётная палата РФ 548 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 102 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 129 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 445 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 189 1
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы 9 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 215 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 214 1
Роснано 460 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 791 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 419 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1081 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 296 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1007 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1712 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 477 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 843 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 42 1
Руссофт - Russoft 330 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 199 5
Справедливая Россия - Российская политическая партия 73 4
ЛДПР 87 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 80 2
Единая Россия - Политическая партия 203 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 22 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11718 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11930 3
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ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 267 1
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Smart City - Умный город - Цифровой город 607 1
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Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 565 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1763 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 196 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2455 1
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USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8398 1
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Microsoft Windows 10 9862 2
Google Android 10938 1
Linux OS 7023 1
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