Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мать и дитя
Мать и дитя и организации, системы, технологии, персоны:
|Союз журналистов России - Центральный дом журналиста, ЦДЖ, Домжур 24 2
|АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
|Курцер Марк 3 3
|Бойко Елена 152 2
|Ткаченко Леонид 5 2
|Осеевский Михаил 316 2
|Хасис Лев 105 2
|Петрухин Дмитрий 17 2
|Муратов Дмитрий 5 2
|Хакамада Ирина 14 2
|Кабанов Кирилл 9 2
|Скутин Андрей 5 2
|Зырянов Илья 17 1
|Фишер Андрей 74 1
|Зингерман Борис 38 1
|Артамохов Павел 6 1
|Селиванов Дмитрий 51 1
|Лебедев Георгий 54 1
|Федин Владимир 7 1
|Погонин Алексей 5 1
|Леонтьева Александра 2 1
|Игнатьев Александр 7 1
|Кузьмин Алексей 38 1
|Кочеров Михаил 1 1
|Макаров Владимир 73 1
|Кондратенко Дмитрий 5 1
|Шарапов Олег 1 1
|Шадеркин Игорь 4 1
|Кузьмин Виталий 2 1
|Ножкин Георгий 1 1
|Насыйбуллин Тимур 1 1
|Шупенин Юрий 9 1
|Суслов Константин 23 1
|Путин Владимир 3195 1
|Младов Алексей 1 1
|Назаров Александр 65 1
|Картавый Алексей 1 1
|Воробьев Андрей 168 1
|Делицын Леонид 128 1
|Пономарев Илья 72 1
|Голубев Василий 40 1
|Сморгонский Анатолий 41 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8157 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3229 2
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 1
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343913, в очереди разбора - 765995.
Создано именных указателей - 169908.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.