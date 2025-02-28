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Индексная книга (каталог) CNews*
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Мать и дитя



28.02.2025 Будущие мамы и пациенты госпиталя «Лапино» подключились к высокоскоростному интернету 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
26.12.2022 Клиенты Tele2 могут получить медицинскую помощь онлайн с сервисом «Доктис» 1
18.10.2022 ГК «Компьютеры и сети» примет участие в CNews FORUM 2022 1
12.05.2021 «Ростех» и «Ростелеком» нашли партнера для телемедицины 1
03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1
05.02.2021 Исследование: лишь в 58% крупнейших частных медцентров можно получить услугу не выходя из дома 1
15.12.2020 Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» делают телемедицину доступнее для жителей российских регионов 1
15.12.2020 На Aliexpress появились лицензионные товары Disney российских производителей 1
30.10.2020 «Цифромед», «Доктис» и РФПИ будут совместно развивать цифровую медицинскую платформу 1
22.04.2019 Cisco поставила сетевую инфраструктуру для госпиталя «Мать и дитя» в Тюмени 1
15.03.2019 Разработано ПО для подключения любого терминала сбора данных к 1С 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
04.06.2018 «Ростелеком» создал СП с «Национальной Медиагруппой» братьев Ковальчуков 1
13.03.2018 Сбербанк стал онлайн-провайдером акушерских услуг 1
13.03.2018 Сбербанк подписал стратегическое соглашение о сотрудничестве с Группой компаний «Мать и дитя» 1
28.07.2015 ИТ в здравоохранении 2015: главная роль отдана регионам 1
15.06.2015 Ирина Кривенкова - Для компании кризис – это время перемен, оптимизации бизнес-процессов, новых идей и возможностей 1
07.04.2015 Softline стала ИТ-аутсорсером федеральной сети клиник «Мать и дитя» 1
31.03.2015 «Первый БИТ» консолидировал учёт заработной платы в сети медучреждений «Мать и Дитя» 1
14.01.2013 «Орион Экспресс» запустил телепакет «Кругозор» 1
25.10.2012 «Ростелеком» отверг обвинения в цензуре на кабельном ТВ 1
09.10.2012 «Ростелеком» обвинили в закрытии оппозиционного телеканала 1
08.09.2010 Правообладатели не дают сделать «Стрим-ТВ» интерактивным 1

Публикаций - 24, упоминаний - 24

Мать и дитя и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9768 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3226 6
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - РТ Доктис ДМО - Doctis 9 4
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 3
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 45 3
НТК - Национальные телекоммуникации 66 3
БАРС Груп 546 3
8280 2
МегаФон 8969 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2921 2
Softline - Софтлайн 2855 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Ростелеком - РТЛабс 179 2
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 331 2
Dell EMC 5037 2
Cisco Systems 5125 1
Selectel - Селектел 393 1
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 288 1
Софт Мерит Лаборатория внедрений 3 1
Казахтелеком 337 1
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 109 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
VK - Mail.ru Group 3459 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8781 1
Lenovo Motorola 3502 1
Alibaba Group 427 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Fintur 56 1
Медиа-Телеком 7 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 89 1
Мостелеком 72 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Macrovision 25 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 291 1
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 208 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 1
Фармстандарт АО 40 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7395 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 90 2
Снежная Королева - СК Трейд 55 2
Национальный антикоррупционный комитет - НАК 11 2
Kari - Кари - сеть магазинов 72 1
Инвитро - Invitro 70 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 18 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 861 1
Sony Pictures Entertainment 142 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1094 1
Приор групп 1 1
Walt Disney Company 624 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1642 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 448 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 724 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 55 1
RJIF - Russia-Japan Investment Fund - РЯИФ - Российско-японский инвестиционный фонд 4 1
Планета Здоровья 8 1
Alibaba Group - Cainiao Smart Logistics Group - Cainiao Network - Цайняо саплай чейн менеджмент - Международный логистический оператор 19 1
НМГ Медиа Альянс 3 1
Guard Capital 3 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 63 1
AliX 3 1
Ростелеком - РТЛабс - РТК Радиология 11 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 70 1
JBIC - Japan Bank For International Cooperation 3 1
JBIC IG Partners 3 1
РЖД - Российские железные дороги 1915 1
Газпром нефть 623 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 128 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 140 1
Ниармедик - Nearmedic - Сеть многопрофильных лечебных учреждений 6 1
СМ-Клиника 5 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 61 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1388 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4996 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 191 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4548 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 25 1
ФМБА России - Центр спортивной медицины ФНКЦСМ ФГБУ 6 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2529 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1219 1
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Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 83 1
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