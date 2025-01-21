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Tashir Ташир Медика Т Медика ТМедика

Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика

ГК «Ташир МЕДИКА» – инвестиционный холдинг, входящий в ГК «Ташир» и объединяющий более 15 компаний в различных сегментах здравоохранения с суммарным оборотом свыше 15 млрд рублей.  «Ташир МЕДИКА» инвестирует в услуги для пациентов и инфраструктуру для провайдеров, поддерживая новые эффективные модели в медицине. Холдинг представлен на всех звеньях цепочки создания стоимости в здравоохранении и придерживается принципов 5P Healthcare при отборе проектов. Компания поддерживает ряд крупных благотворительных и социальных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, искусства и образования.


21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 2
18.12.2024 «Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии 2
26.11.2024 ГК «Корус Консалтинг» внедрила HR-платформу K-Team на базе «Битрикс24» для ГК «Ташир Медика» 5
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 2
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 2
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 2
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 3
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 3
26.02.2024 В Ленобласти внедрена цифровая форма социальной услуги по санаторно-курортному лечению 2
23.01.2024 «Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов» 2
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 2
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 2
27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России 2
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» 2
28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 2
20.09.2023 Свыше 3 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Курской области при помощи сервиса «N3.ТМК» 2
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 3
29.08.2023 «Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области 2
15.08.2023 Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития 2
07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux 2
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки 2
14.07.2023 ИИ в российских условиях: драйверы, ингибиторы и важность кейсов 2
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области 2
22.05.2023 «Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения 2
11.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области 2
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 2
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области 2
07.02.2023 «Нетрика медицина» выпустила агрегатор отчетных данных по телемедицинским консультациям 2
01.12.2022 N3.Group инвестировала в разработчика Escape Tech 1
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России 2
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 4
23.12.2020 «Интеллоджик» привлекла 160 млн рублей на развитие платформы Botkin.AI 1

Публикаций - 34, упоминаний - 72

Tashir и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 25
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 22
iTentika - Айтентика 14 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 10 4
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 2
DXC Technology - Computer Sciences 89 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
БАРС Груп 545 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
Unicorn - Юникорн 43 1
Цельс - TeleMD - Интеллоджик 13 1
Цифра ГК 2426 1
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
EPAM Vested Development 16 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Т1 Иннотех 178 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Ланит СКЗ - Системы Компьютерного Зрения 34 1
ИИ-Технологии 104 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 209 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Цифровые системы управления 5 1
Самсон Групп 3 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Ростелеком 9701 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 96 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - научно-производственное предприятие 60 1
Крок - Croc 1777 1
Escape Tech - Эскейп Тек 2 1
Ростелеком - РТК-Инномед 1 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 36 28
Tashir Group - Ташир ГК 30 8
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 5 5
Альфа-Банк 1769 2
Unicorn Capital Partners - Юникорн кэпитал партнерс 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
Фармстандарт АО 40 1
RBV Capital 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Primer Capital - Праймер Кэпитал- венчурный фонд 3 1
IQVIA 4 1
Курская ОМКБ - Курская областная многопрофильная клиническая больница 1 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 136 1
Ростелеком - РТК Радиология 11 1
Мать и дитя 23 1
Фирма Гален 4 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 8
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 8
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Администрация Ставрополя 16 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 18
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 10
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N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 44 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 10
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 19 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 436 5
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 23 3
Linux OS 9937 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Телемедицина 5 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 4 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 28 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
Цельс - TeleMD Botkin.AI 12 1
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 22 1
Microsoft Office Excel 1197 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 1
1С Первый Бит - БИТ.Phone - БИТ.АТС 4 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - Федеральный закон 61-ФЗ - Об обращении лекарственных средств 84 1
Обращения граждан 227 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
React - JavaScript фреймворк 72 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 137 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 53 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 106 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - ФИЭМК - Федеральная интегрированная электронная медицинская карта 4 1
Галстян Арсен 6 6
Башков Игорь 17 5
Мошков Артем 14 4
Чумакова Лейла 4 4
Приндуль Олеся 4 4
Голанд Евгений 11 2
Чумаков Денис 18 2
Добкин Аркадий 77 2
Дюков Андрей 17 2
Гильманова Эльвира 2 2
Ивашинников Андрей 3 2
Дворкович Аркадий 210 1
Морозов Сергей 59 1
Сорокин Сергей 13 1
Алехин Алексей 4 1
Горбачев Максим 2 1
Соловьев Владимир 106 1
Синицын Валентин 3 1
Анисимов Виктор 1 1
Стятюгин Роман 37 1
Марков Ярослав 1 1
Агапова Анна 2 1
Голицын Сергей 26 1
Сидорюк Алексей 11 1
Марков Алексей 6 1
Романов Константин 32 1
Соболев Андрей 9 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Литвинов Юрий 2 1
Каширин Алексей 3 1
Лукашов Михаил 1 1
Сучков Павел 2 1
Берестнев Дмитрий 1 1
Ростовцев Александр 1 1
Клечиков Александр 9 1
Васин Алексей 2 1
Гроусов Александр 2 1
Вальденберг Алексей 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Ваньков Вадим 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 28
Россия - СФО - Кемеровская область 898 6
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Беларусь - Белоруссия 5664 4
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 4
Россия - ЦФО - Курская область 650 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
Украина 7608 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Армения - Республика 2280 1
Польша - Республика 1959 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Болгария - Республика 772 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Украина - Киев 1125 1
Швейцария - Цуг 16 1
Украина - Львов 97 1
Украина - Одесса 188 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Узбекистан - Республика 1726 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Казахстан - Республика 5526 1
Канада 4881 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 566 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 27
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8650 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 24
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4361 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2127 3
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 489 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
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