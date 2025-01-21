Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика

ГК «Ташир МЕДИКА» – инвестиционный холдинг, входящий в ГК «Ташир» и объединяющий более 15 компаний в различных сегментах здравоохранения с суммарным оборотом свыше 15 млрд рублей. «Ташир МЕДИКА» инвестирует в услуги для пациентов и инфраструктуру для провайдеров, поддерживая новые эффективные модели в медицине. Холдинг представлен на всех звеньях цепочки создания стоимости в здравоохранении и придерживается принципов 5P Healthcare при отборе проектов. Компания поддерживает ряд крупных благотворительных и социальных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, искусства и образования.