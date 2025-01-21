Tashir Ташир Медика Т Медика ТМедика
ГК «Ташир МЕДИКА» – инвестиционный холдинг, входящий в ГК «Ташир» и объединяющий более 15 компаний в различных сегментах здравоохранения с суммарным оборотом свыше 15 млрд рублей. «Ташир МЕДИКА» инвестирует в услуги для пациентов и инфраструктуру для провайдеров, поддерживая новые эффективные модели в медицине. Холдинг представлен на всех звеньях цепочки создания стоимости в здравоохранении и придерживается принципов 5P Healthcare при отборе проектов. Компания поддерживает ряд крупных благотворительных и социальных проектов, оказывая помощь в развитии культуры, науки, искусства и образования.
Tashir и организации, системы, технологии, персоны:
|Галстян Арсен 6 6
|Башков Игорь 17 5
|Мошков Артем 14 4
|Чумакова Лейла 4 4
|Приндуль Олеся 4 4
|Голанд Евгений 11 2
|Чумаков Денис 18 2
|Добкин Аркадий 77 2
|Дюков Андрей 17 2
|Гильманова Эльвира 2 2
|Ивашинников Андрей 3 2
|Дворкович Аркадий 210 1
|Морозов Сергей 59 1
|Сорокин Сергей 13 1
|Алехин Алексей 4 1
|Горбачев Максим 2 1
|Соловьев Владимир 106 1
|Синицын Валентин 3 1
|Анисимов Виктор 1 1
|Стятюгин Роман 37 1
|Марков Ярослав 1 1
|Агапова Анна 2 1
|Голицын Сергей 26 1
|Сидорюк Алексей 11 1
|Марков Алексей 6 1
|Романов Константин 32 1
|Соболев Андрей 9 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Литвинов Юрий 2 1
|Каширин Алексей 3 1
|Лукашов Михаил 1 1
|Сучков Павел 2 1
|Берестнев Дмитрий 1 1
|Ростовцев Александр 1 1
|Клечиков Александр 9 1
|Васин Алексей 2 1
|Гроусов Александр 2 1
|Вальденберг Алексей 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Ваньков Вадим 17 1
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