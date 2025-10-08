Разделы

Мошков Артем


УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 N3.Group на базе своих активов создает ИТ-группу N3.Tech 1
01.12.2022 N3.Group инвестировала в разработчика Escape Tech 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России 1
22.02.2022 Крупного ИТ-разработчика для госсектора возглавил выходец из НКК и «Техносерва» 1
15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
04.02.2021 ГК «Нетрика» объявила о выводе на рынок компании «Нетрика медицина» 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Артем Мошков, «Нетрика» -

Регионам бывает сложно соответствовать меняющейся федеральной ИТ-повестке

 1
05.07.2019 «Матрицу данных» в Санкт-Петербурге возглавил основатель «Нетрики» 1
18.12.2018 ГК «Нетрика» открыла компанию-интегратора для кадрового и образовательного рынков России 1
15.05.2017 CNews100: ИТ-рынок начинает выходить из кризиса 1
16.06.2016 АИС «Контингент»: как создается система управления образованием в России 1
17.03.2016 Субподрядчик «электронного правительства» заявил о росте выручки на две трети 1
19.02.2016 «Нетрика» открыла представительство в Москве 1

N3 Group - Netrika - Нетрика 163 13
Ростелеком 10218 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1502 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 60 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 19 3
N3 Group - N3.Tech - iTentika - DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 71 3
N3 Group - N3.Tech - iTentika - Айтентика 18 3
Восход ФГБУ НИИ 676 2
Softline - Софтлайн 3171 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2237 2
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 324 2
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 291 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 290 1
АйТи - Аплана Группа компаний 175 1
Крок - Croc 1812 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 470 1
Компьюлинк ГК - Compulink 445 1
ФОРС - Центр разработки 671 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 61 1
ДиалогНаука 257 1
Форсайт-кемп 1 1
Матрица данных 3 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 159 1
Телеком-защита 53 1
МегаФон 9700 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 229 1
Acronis - Акронис 457 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 672 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 432 1
8813 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5199 1
БАРС Груп 558 1
Diasoft - Диасофт 1003 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
iCore - Ай Ко ЗАО 58 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 161 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 105 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 169 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 45 4
Tashir Group - Ташир ГК 31 3
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 48 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7965 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
РЖД - Российские железные дороги 1982 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 536 1
Альфа-Банк 1842 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 1
Фармстандарт АО 44 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1430 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5163 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3084 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 898 2
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 158 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6212 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1444 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2055 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 337 1
Федеральное казначейство России 1857 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2670 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 248 1
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 15 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1676 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 330 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 230 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 175 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 164 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 303 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 509 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1973 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 728 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 9
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1708 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7270 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2354 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11791 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16847 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3539 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 850 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4826 2
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1127 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16936 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13192 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12796 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14516 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5156 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21720 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12171 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1982 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12044 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 595 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5227 2
Минцифры РФ - НСУД ЕИП ФГИС РФ - Единая информационная платформа и Витрины данных Национальной системы управления данными ФГИС - НСУМД - Национальная система управления мастер-данными 126 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3354 2
Оцифровка - Digitization 4844 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7892 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1433 2
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 562 2
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 250 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1508 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1834 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 360 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 280 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14875 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14268 1
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 53 3
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1040 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 418 2
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник - N3.ИЭМК - N3.Интегрированная электронная медицинская карта - N3.Портал врача 38 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 565 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 189 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 516 1
БАРС.Alpha BI 46 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5711 1
Минцифры РФ - Госвеб - ГосWeb - Единая информационная платформа интернет-порталов органов государственной власти 15 1
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 19 1
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 17 1
Электронный дневник - Цифровой дневник 166 1
N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 22 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 260 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1189 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по строительству Санкт-Петербурга - ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 12 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 64 1
N3 Group - Netrika - N3.Кадриум 1 1
N3 Group - Netrika - N3.Автоматизация 3 1
Ростелеком - Госбар 4 1
Галстян Арсен 6 4
Добкин Аркадий 80 2
Ильин Алексей 24 2
Чумаков Денис 20 2
Голанд Евгений 11 2
Дырмовский Дмитрий 141 1
Никулин Игорь 23 1
Бурин Андрей 17 1
Казарин Станислав 175 1
Трактовенко Вячеслав 1 1
Диденко Дмитрий 5 1
Леви Гавриил 24 1
Витоженц Александр 7 1
Черненко Андрей 73 1
Ахмеров Тимур 88 1
Соловьев Владимир 107 1
Тикуркин Максим 38 1
Исайкин Олег 10 1
Мавродиев Александр 3 1
Уварова Мария 2 1
Гроусов Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 154288 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18350 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1605 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2158 2
Россия - ЦФО - Костромская область 428 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 808 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3210 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4216 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 968 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1210 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 994 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 767 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2600 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3027 1
Беларусь - Белоруссия 5977 1
Германия - Федеративная Республика 12888 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2526 1
Армения - Республика 2359 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53170 1
Украина 7755 1
Польша - Республика 1996 1
США - Нью-Йорк 3143 1
Великобритания - Лондон 2402 1
Германия - Бавария - Мюнхен 475 1
Болгария - Республика 784 1
Аргентина - Аргентинская Республика 597 1
Украина - Киев 1138 1
Швейцария - Цуг 16 1
Украина - Львов 99 1
Украина - Одесса 188 1
Украина - Харьковская область - Харьков 219 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54264 11
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4871 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9451 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19994 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31333 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10530 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5957 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17174 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3744 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6577 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14794 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10397 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 116 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4191 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2700 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2229 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3719 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6156 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3725 1
Мертвые души 41 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1322 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7742 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2980 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1155 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2562 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3325 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4264 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 763 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2504 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25549 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2043 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 786 1
Всероссийская перепись населения 185 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 274 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6274 1
Паспорт - Паспортные данные 2697 1
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 553 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
CNews Fast рейтинг 48 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 947 1
Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1250 1
