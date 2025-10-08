Получите все материалы CNews по ключевому слову
Мошков Артем
УПОМИНАНИЯ
Мошков Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|Галстян Арсен 6 4
|Добкин Аркадий 80 2
|Ильин Алексей 24 2
|Чумаков Денис 20 2
|Голанд Евгений 11 2
|Дырмовский Дмитрий 141 1
|Никулин Игорь 23 1
|Бурин Андрей 17 1
|Казарин Станислав 175 1
|Трактовенко Вячеслав 1 1
|Диденко Дмитрий 5 1
|Леви Гавриил 24 1
|Витоженц Александр 7 1
|Черненко Андрей 73 1
|Ахмеров Тимур 88 1
|Соловьев Владимир 107 1
|Тикуркин Максим 38 1
|Исайкин Олег 10 1
|Мавродиев Александр 3 1
|Уварова Мария 2 1
|Гроусов Александр 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8315 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 1
|CNews Fast рейтинг 48 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 947 1
|Минобороны РФ - ВАС имени Буденного - Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Будённого 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391688, в очереди разбора - 733231.
Создано именных указателей - 184158.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.