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N3 Group инвестиционно-управляющая компания

N3 Group - инвестиционно-управляющая компания


21.01.2025 Краснодарский край вышел в лидеры по записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
18.12.2024 «Нетрика Медицина» приняла участие в создании единого цифрового контура здравоохранения Белоруссии 1
01.10.2024 «Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД 1
26.04.2024 Выручка лидеров российского рынка ИТ для здравоохранения стагнирует 1
26.04.2024 Главные тренды ИТ в здравоохранении — цифровые сервисы, безопасность и ИИ 1
08.04.2024 Решения «Нетрики Медицины» совместимы с операционной системой «Ред ОС» 1
05.03.2024 Кузбасские родители получили онлайн-доступ к медкартам детей благодаря новому решению «Нетрики Медицины» 1
26.02.2024 В Ленобласти внедрена цифровая форма социальной услуги по санаторно-курортному лечению 1
13.02.2024 Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro 1
23.01.2024 «Нетрика Медицина» представила новую версию сервиса «N3.Индекс пациентов» 1
16.01.2024 ITentika разрабатывает систему управления данными для медицинского BI-портала 1
30.11.2023 Калмыкия – повышение доступности записи на прием к врачу через портал «Госуслуги» 1
27.11.2023 Новый инструмент «Нетрики медицины» помогает решать задачи медорганизаций и пациентов в пяти регионах России 1
03.10.2023 Кузбасс развивает региональную систему телемедицинских консультаций вместе с «Нетрикой медициной» 1
28.09.2023 Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона 1
20.09.2023 ITentika провела аудит CRM-системы компании ITCOM 1
20.09.2023 Свыше 3 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Курской области при помощи сервиса «N3.ТМК» 1
19.09.2023 «Нетрика медицина» запускает новое стратегическое направление работы 1
29.08.2023 «Нетрика медицина» внедрила решение «Региональный сегмент ФРМО/ФРМР 2.0» в Архангельской области 1
15.08.2023 Единый цифровой контур системы здравоохранения Ставропольского края выходит на новый уровень развития 1
07.08.2023 Один из компонентов интеграционной платформы «N3.Здравоохранение» прошел сертификацию на совместимость с ОС Astra Linux 1
28.07.2023 Российский разработчик цифровых решений для здравоохранения «Нетрика медицина» начинает работу в странах Африки 1
30.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Кемеровской области 1
22.05.2023 «Нетрика медицина» запустила в Ставропольском крае портал здравоохранения 1
11.05.2023 «Нетрика медицина» обновила медицинский портал Курской области 1
03.05.2023 «Первый бит» стала партнером облачной платформы N3.Health 1
01.03.2023 «Нетрика медицина» разработала ситуационный центр для Минздрава Курской области 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
07.02.2023 «Нетрика медицина» выпустила агрегатор отчетных данных по телемедицинским консультациям 1
01.12.2022 N3.Group инвестировала в разработчика Escape Tech 1
25.11.2022 Александр Мавродиев -

Александр Мавродиев, «Нетрика»: Многие отечественные решения являются мировыми лидерами по своим направлениям

 1
07.11.2022 EPAM продает свой российский бизнес 1
10.08.2022 Универсальный виджет для телемедицинских консультаций разработали специалисты компании «Нетрика медицина» 1
02.08.2022 «Нетрика медицина» выпускает новую версию системы «N3.Регистровая платформа» 1
28.06.2022 Ушедший из России основатель Mail.ru нашел нового хозяина для своих активов 1
27.06.2022 N3 group и Арсен Галстян стали владельцами DataArt в России 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:

N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 47 26
N3 Group - Netrika - Нетрика 146 25
iTentika - Айтентика 14 7
DataArt - DataArt Enterprises - ДатаАрт 70 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 3
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 287 3
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - ЭлНетМед 10 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 2
DXC Technology - Computer Sciences 89 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 2
БАРС Груп 545 2
VK - Mail.ru Group 3455 1
VK - Mail.ru Port.ru 91 1
EPAM Vested Development 16 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 127 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
SAP SE 5279 1
iiii Tech - Форайз - ex-TietoEVRY Russia - Tieto Россия 22 1
Schneider Electric 575 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 1
McKinsey & Company Int 248 1
Accenture plc 682 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 12 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
Рексофт - Reksoft 419 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
Ventra - Вентра 31 1
Крайон - ранее Crayon Россия 21 1
Crayon. 19 1
KPMG 256 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
Oracle Consulting 18 1
Wartsila - Wärtsilä Digital Technologies - Вяртсиля Цифровые Технологии 9 1
ЭМЦТ - Эволюция морских цифровых технологий 2 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 34 28
Tashir Group - Ташир ГК 30 3
КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича ГАУЗ - Кузбасский областной медицинский информационно-аналитический центр имени Р.М. Зельковича 5 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
Альфа-Банк 1769 1
Фармстандарт АО 40 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 211 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
Renault Groupe 158 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 33 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
Росагролизинг 10 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 1
IQVIA 4 1
Курская ОМКБ - Курская областная многопрофильная клиническая больница 1 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1374 7
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 173 7
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 151 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 18 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Администрация Ставрополя 16 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 112 1
Правительство Республики Калмыкия - Народный Хурал Калмыкии - органы государственной власти 25 1
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 1
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 96 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1454 25
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 20
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N3 Group - Netrika - N3.Индекс пациентов 4 1
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N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Управление НСИ 7 1
Галстян Арсен 6 4
Мошков Артем 14 3
Чумакова Лейла 4 3
Башков Игорь 17 3
Голанд Евгений 11 2
Добкин Аркадий 77 2
Приндуль Олеся 4 2
Гильманова Эльвира 2 2
Ивашинников Андрей 3 2
Мавродиев Александр 3 1
Тиунов Сергей 3 1
Гуль Андрей 4 1
Анисимов Виктор 1 1
Агапова Анна 2 1
Гузь Денис 1 1
Марков Алексей 6 1
Дюков Андрей 17 1
Соболев Андрей 9 1
Чумаков Денис 18 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Литвинов Юрий 2 1
Васин Алексей 2 1
Лукашов Михаил 1 1
Сучков Павел 2 1
Ростовцев Александр 1 1
Клечиков Александр 9 1
Гроусов Александр 2 1
Вальденберг Алексей 1 1
Рустамов Рустам 412 1
Ваньков Вадим 17 1
Мишустин Михаил 676 1
Шарыпов Павел 1 1
Зверева Яна 1 1
Рузова Елена 1 1
Ряснова Елена 1 1
Туркин Андрей 1 1
Сараев Булат 1 1
Руднев Сергей 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 31
Россия - СФО - Кемеровская область 898 7
Беларусь - Белоруссия 5664 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
Россия - ЦФО - Курская область 650 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 3
Украина 7608 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 115 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1494 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Армения - Республика 2280 1
Польша - Республика 1959 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Европа Восточная 3075 1
США - Нью-Йорк 3098 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Болгария - Республика 772 1
Аргентина - Аргентинская Республика 586 1
Украина - Киев 1125 1
Швейцария - Цуг 16 1
Украина - Львов 97 1
Украина - Одесса 188 1
Украина - Харьковская область - Харьков 218 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Кипр - Республика 550 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 600 1
Франция - Французская Республика 7846 1
Норвегия - Королевство 1804 1
Финляндия - Финляндская Республика 3604 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
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