N3 Group инвестиционно-управляющая компания
N3 Group и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Галстян Арсен 6 4
|Мошков Артем 14 3
|Чумакова Лейла 4 3
|Башков Игорь 17 3
|Голанд Евгений 11 2
|Добкин Аркадий 77 2
|Приндуль Олеся 4 2
|Гильманова Эльвира 2 2
|Ивашинников Андрей 3 2
|Мавродиев Александр 3 1
|Тиунов Сергей 3 1
|Гуль Андрей 4 1
|Анисимов Виктор 1 1
|Агапова Анна 2 1
|Гузь Денис 1 1
|Марков Алексей 6 1
|Дюков Андрей 17 1
|Соболев Андрей 9 1
|Чумаков Денис 18 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Литвинов Юрий 2 1
|Васин Алексей 2 1
|Лукашов Михаил 1 1
|Сучков Павел 2 1
|Ростовцев Александр 1 1
|Клечиков Александр 9 1
|Гроусов Александр 2 1
|Вальденберг Алексей 1 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Ваньков Вадим 17 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Шарыпов Павел 1 1
|Зверева Яна 1 1
|Рузова Елена 1 1
|Ряснова Елена 1 1
|Туркин Андрей 1 1
|Сараев Булат 1 1
|Руднев Сергей 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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