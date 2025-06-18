Разделы

18.06.2025 Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax Автономность 4,5 дня в стандартном режиме, до 11 дней в энергосберегающем режиме Датчики Акселерометр, гироскоп, компас, барометр, пульсометр, датчик освещенности, термометр, ЭКГ, датчик глубины, датчик нажатия Размеры и масса 46х46,7х11,3 мм; ~58 г без ремешка Размер запястья 140-210 мм Цена 39 999 рублей Внешний вид и эргономика HUAWEI WATCH 5 вышли в двух размера
09.12.2024 Обзор умных часов HUAWEI WATCH D2: почти тонометр

i) Материал корпуса алюминиевый сплав Датчики тонометр с функцией автоматического измерения, 9-осевой IMU-датчик (акселерометр, гироскоп и магнитометр); оптический датчик для измерения пульса; датчик ЭКГ; датчик освещенности; барометр; датчик температуры; датчик дифференциального давления; датчик Холла Связь Bluetooth 5.2 Микрофон / динамик есть / есть Защита IP68 Операционная система Harmo
06.11.2024 Резидент «Сколково» внедрил в разработку для анализа ЭКГ поиск рисков с использованием ИИ

РФ), выпустила обновление для телеметрической системы мониторинга «КардиоКарта». ИИ-система анализа ЭКГ позволит определять риски развития ряда патологических состояний и заболеваний сердца, а

21.08.2024 Электронная торговая площадка «Фабрикант» внедрила сервис проверки репутации на основе ЭКГ-рейтинга

ктронная торговая площадка «Фабрикант» первой среди российских ЭТП внедрила возможность отслеживать ЭКГ-рейтинг компаний — национальный стандарт оценки деловой репутации субъектов предпринимате
07.03.2024 В Сеченовском университете разрабатывают систему автоматической классификации электрокардиограмм с использованием нейросетей

На цифровой кафедре Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России создают систему классификации электрокардиограмм (ЭКГ) с использованием нейронных сетей. Цель проекта — разработать модель глубокого обучения, способную анализировать ЭКГ и с высокой точностью автоматически распределять их по классам. Д
03.08.2020 Кардиостимуляторы зарядятся фотонной энергией

прикрепляемого к коже, на котором закреплены микроскопические светодиоды, и специального фотоэлектрического устройства, интегрированного в гибкий медицинский имплантат. Ученые учитывали тот факт, что кардиостимуляторы обычно расположены непосредственно под кожей. Новая технология обеспечивает устойчивое питание батарей кардиостимуляторов прямо через живые ткани Когда пластырь контактирует с
17.01.2020 ЭКГ в часах: что умеют и не умеют современные умные часы

ЭКГ и смарт-часы «Умные часы с функцией ЭКГ» – звучит довольно заманчиво. Так как из-за быстрого ритма жизни на сердце и нервную сист
12.01.2017 Разработчики полгода чинили «дыру», позволяющую дистанционно отключать кардиостимуляторы

уется для постоянного мониторинга состояния сердечных имплантатов. В августе 2016 г. стало известно, что Merlin@home содержит критические уязвимости, которые позволяют производить кибератаки прямо на кардиостимуляторы и кардиовертеры-дефибрилляторы, подвергая физической угрозе жизнь и здоровье пациентов, вынужденных носить подобные устройства. Сведения об этой уязвимости опубликовала инвест
21.02.2014 Канадцы представили технологию идентификации по ЭКГ

рдечного ритма позволяет использовать его в качестве биометрического идентификатора, - заявил генеральный директор Bionym Карл Мартин (Karl Martin). - В сущности, нужно сделать следующее: взять форму ЭКГ и подвергнуть ее машинному анализу, чтобы выявить уникальные и постоянные особенности». Исследователи компании Bionym совместно с университетом Торонто провели подобное исследование на мате
24.07.2013 ЭКГ под майкой

Японская компания NTT проводит заключительные тесты на безопасность созданных ею тканевых электродов для снятия ЭКГ. Тканевые электроды сделаны из шёлка и специального электропроводного синтетического волокна. Волокно имеет отличную биологическую совместимость, не вызывает реакции на коже и неприятных ощ
16.08.2010 Инфракрасный кардиостимулятор поможет даже эмбрионам

озможно, поможет разработать новое поколение электрокардиостимуляторов. Причины появления многих врожденных дефектов неизвестны, но есть основания считать, что на раннем, эмбриональном, этапе частота сердцебиения влияет на генную регуляцию и изменения в развитии организма. Если удастся контролировать сокращение сердечной мышцы, ученые смогут изучить структуру, функции и экспрессию генов, от
02.07.2010 В Англии «умные» дома снабдили сенсорами ЭКГ

t Prance) и его коллегами из университета Суссекса. Основа такой системы - сенсоры электрических потенциалов EPS. Над ними специалисты из университета работают уже несколько лет. EPS могут записывать ЭКГ или ЭЭГ на расстоянии метра от пациента без прямого физического контакта, они способны ловить сигналы от электрической активности мышц и нервных волокон. Технология еще не доведена до промы
13.03.2008 Показана успешная хакерская атака на кардиостимулятор

университетов показали, что к длинному перечню объектов, уязвимых для хакерских атак, следует добавить человеческое сердце. Им удалось продемонстрировать, как можно перепрограммировать имплантируемый кардиостимулятор, имеющий функции дефибриллятора и водителя ритма. Атака осуществлялась через встроенное радиоустройство, с помощью которого медики обычно контролируют и корректируют работу кар
09.02.2007 Разработана альтернатива ЭКГ

рованную систему получения и обработки информации об электрической активности сердца, которая позволяет диагностировать сердечные заболевания точнее, быстрее и на более ранней стадии, чем стандартная ЭКГ. Система под названием HyperQ Stress System уже получила одобрение американской FDA и европейской службы контроля за качеством медицинских товаров и выпущена на рынки США и ЕС, сообщает isr
04.12.2003 "Умный" кардиостимулятор всегда на связи с врачом

. Врач, например, может изменить частоту электрических импульсов стимулятора или их амплитуду. Больной и сам может послать сигнал врачу, если почувствует что-нибудь неладное. Новый "интеллектуальный" кардиостимулятор стоит около $8000, его используют почти 3000 пациентов. Тем не менее, в США их совсем немного, поскольку федеральные власти озабочены возможными последствиями его применения дл
04.12.2003 "Умный" кардиостимулятор всегда на связи с врачом

. Врач, например, может изменить частоту электрических импульсов стимулятора или их амплитуду. Больной и сам может послать сигнал врачу, если почувствует что-нибудь неладное. Новый "интеллектуальный" кардиостимулятор стоит около $8000, его используют почти 3000 пациентов. Тем не менее, в США их совсем немного, поскольку федеральные власти озабочены возможными последствиями его применения дл
16.06.2003 Не все мобильники одинаково полезны...

алов. Второй - новым керамическим фильтром, подключенным непосредственно во внутреннюю сеть. Третий кардиостимулятор был оснащен обоими фильтрами. Для каждого кардиостимулятора исследователи из

Публикаций - 268, упоминаний - 301

