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Schneider Electric Systeme Electric ЭлектроМоноблок


УПОМИНАНИЯ


26.06.2025 В России локализовали сборку ИБП Systeme Electric – наследников APC by Schneider Electric 1
06.06.2024 «Россети Московский регион» подписали соглашение с АО «Систэм Электрик» об импортозамещении и внедрении российских инноваций на энергообъектах компании 2
18.04.2024 «Систэм Электрик» совместно с iKS-Consulting представили результаты исследования по инфраструктуре ЦОД 1
16.04.2024 «Систэм Электрик» объявила о создании совместного предприятия с промышленным лидером Китая 1
15.04.2024 «Систэм Электрик» анонсировала запуск флагманской линейки модульных устройств Systeme9 1
06.03.2024 «Систэм Электрик» и НИУ «МЭИ» договорились о совместной разработке электротехнического оборудования для российской энергетики 2
02.02.2024 «Систэм Электрик» запустила системы распределенного ввода-вывода SystemePLC IO200 1
26.12.2023 Softline Store (ГК Softline) стал сертифицированным партнером компании Systeme Electric 2
13.12.2023 «Систэм электрик» представляет сервис регистрации продуктов Systeme Club 1
17.05.2023 Schneider Electric оставила наследникам своего бизнеса в России убытков на 7 миллиардов 1
28.02.2023 Было-стало: новые бренды иностранных компаний на российском ИТ-рынке 1
05.07.2022 «Систэм электрик» объявляет о начале работы на российском рынке 2
04.07.2022 Россияне выкупили бизнес Schneider Electric в России и Белоруссии 1
14.10.2020 Schneider Electric расширяет линейку моноблоков RM6, производимых в России 1
15.04.2019 Schneider Electric инвестирует в производство в России 2
11.09.2018 Кто из зарубежных ИТ-компаний больше зарабатывает в России? Впервые составленный рейтинг 1
11.10.2017 Schneider Electric локализует производство ПЛК Modicon M340 в России 2
19.11.2015 В 2016 г. Schneider Electric начнет выпуск новых типов продукции на своих российских заводах 1
08.08.2013 Schneider Electric начинает поставки оборудования с российского завода в Казахстан 2

Публикаций - 19, упоминаний - 26

Schneider Electric и организации, системы, технологии, персоны:

Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - Шнейдер Электрик Системс Россия 146 18
Schneider Electric 582 17
Потенциал 3 11
Schneider Electric - Systeme Electric - Механотроника НТЦ 22 11
Schneider Electric - Systeme Electric - Dēkraft - DEKraft 20 9
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme Soft - Систэм Софт 13 7
Ростех - Автоматика Концерн 1680 2
SAP SE 5344 2
Accenture plc 687 2
KPMG 259 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 681 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 336 2
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 2
Apple Inc 12301 1
Delixi Group 1 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Shanghai Saideyi Electric Co.Ltd 1 1
Softline - Софтлайн 3021 1
Samsung Electronics 10392 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 636 1
Dell EMC 5054 1
Cisco Systems 5164 1
Microsoft Corporation 24902 1
Huawei 4041 1
Lenovo Group 2311 1
LG Electronics 3642 1
Intel Corporation 12336 1
IBM - International Business Machines Corp 9480 1
HP Inc. 5722 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 554 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 352 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
Рексофт - Reksoft 424 1
McKinsey & Company Int 256 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 196 1
Softline - Polymatica - Полиматика 179 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Renault Groupe 160 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 74 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 44 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 42 1
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 124 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 621 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 134 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 280 1
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3147 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 510 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3141 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32206 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11474 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68885 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21106 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10648 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13937 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4233 4
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1325 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53604 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16335 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1480 2
Моноблок - Monoblock PC 1000 2
Аксессуары 3986 2
EPCM-инжиниринг - EPC-контракт - engineering, procurement and construction - инжиниринг, снабжение, строительство 22 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3689 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5808 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29396 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24819 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10781 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12464 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  689 1
ЦОД - DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 52 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2530 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7154 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6920 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22004 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1318 1
ЦОД Модульный - modular data center - Модульные центры обработки данных 67 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1477 1
Profinet - Process Field Network - Сеть полевого уровня - Открытый промышленный стандарт для автоматизации 13 1
ModBus - Открытый коммуникационный протокол на архитектуре ведущий-ведомый (master-slave) 145 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2104 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3413 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 320 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 407 1
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1091 1
Аналоговые технологии 2795 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 441 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 212 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemeOne 10 7
Schneider Electric SEPAM 2 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1828 2
Schneider Electric Modicon PLC - серия программируемых контроллеров 12 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury - АКБ Барьер 301 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1141 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 250 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 154 1
IDC MarketScape 18 1
Schneider Electric PowerTag Compact - серия измерительных датчиков 4 1
Газпром - Интергазсерт СДС - система добровольной сертификации - Газпромсерт 15 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 105 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 27 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 105 1
Schneider Electric - Systeme Electric - SystemePLC 1 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Systeme9 2 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert - Schneider Electric StruxureWare DCIM, Data Center Infrastructure Management - Schneider Electric StruxureWare DCFM, Data Center Facility Management - Schneider Electric StruxureWare Data Center Operatio 29 1
Schneider Electric Easypact - автоматические выключатели 1 1
Schneider Electric Masterpact - автоматические выключатели 4 1
Кашаев Алексей 20 6
Шмаков Роман 17 2
Ладыгин Николай 5 2
Рогалев Николай 28 1
Vanderplaetse Johan - Вандерплаетсе Йохан 28 1
Амоскин Игорь 2 1
Кашин Алексей 1 1
Полозкова Елена 1 1
Бадалов Армен 4 1
Ермаков Петр 1 1
Удоденко Василий 1 1
Синютин Петр 2 1
Барсков Александр 3 1
Курпеков Дмитрий 1 1
Картасиди Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150193 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44423 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17958 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Коммунар 24 13
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Козьмодемьянск 26 11
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 584 9
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2539 8
Беларусь - Белоруссия 5860 5
Франция - Французская Республика 7911 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 3
Украина 7683 3
Казахстан - Республика 5672 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3121 2
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 420 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17563 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52692 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13422 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2331 1
Норвегия - Королевство 1816 1
Финляндия - Финляндская Республика 3631 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2837 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 726 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2070 1
Нидерланды 3564 1
Кипр - Республика 571 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3159 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 610 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчинский район - Гатчина 135 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7791 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9269 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8019 4
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30454 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4165 3
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 712 3
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 2
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5618 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8010 2
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OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1516 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11324 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 667 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3534 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5048 1
Логистика - ПВЗ - пункт выдачи заказов 297 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2355 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6137 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2515 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49532 1
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Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5063 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2583 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1959 1
Импортозамещение - параллельный импорт 525 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2296 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1293 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1757 1
Энергетика - Energy - Energetically 5275 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 574 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11322 1
TAdviser - Центр выбора технологий 409 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 645 1
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 1
Gartner - Гартнер 3576 1
BCG - Boston Consulting Group 109 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3327 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
МЭИ - Московский энергетический институт 151 1
МЭИ НИУ - Национальный исследовательский университет 55 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 178 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 114 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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