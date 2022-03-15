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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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15.03.2022 Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру 1
30.12.2020 На российский рынок пришли самые популярные западные системы хранения 1
24.12.2020 Грядет рост цен на память всепланетарного масштаба 1
23.12.2020 Власти раздали 20 млрд руб. на новые российские процессоры. Кто получит деньги 1
22.12.2020 Эксперты HP определили 6 основных тенденций в области кибербезопасности на 2021 год 1
17.12.2020 «Лаборатория Касперского»: распространение умных устройств в промышленности изменит подход к киберзащите 1
11.12.2020 «Лаборатория Касперского» и Alias Robotics стали партнерами в сфере киберзащиты роботов 1
09.12.2020 Как виртуализация улучшает бизнес-показатели ЦОД 1
03.12.2020 Проект «Гейминг для всех» поможет людям с инвалидностью играть в видеоигры 1
30.11.2020 IBS стала инвестором компании «Сити-фермер» по совместному созданию и эксплуатации цифровых ферм 1
26.11.2020 Подрядчик Минобороны сорвал 6-миллиардную военную поставку «железа», включая серверы «Блейд» и «Гном» 1
24.11.2020 Власти раздадут 21 миллиард главным разработчикам российских процессоров, но не всем 1
16.11.2020 Россияне создали систему беспроводной связи под водой. Аналогов в мире нет 1
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО 1
10.11.2020 Western Digital представила SSD с поддержкой NVMe для ЦОДов 1
05.11.2020 Ростех представил модернизированную гарнитуру для разговоров под водой 1
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
22.10.2020 В Подмосковье запущен пилотный проект интеллектуальной транспортной системы 1
12.10.2020 «Сименс» анонсировала новую концепцию Industrial Edge 1
08.10.2020 Создан первый российский процессор с топологией 16 нм 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
23.09.2020 «Доктор Веб»: предприятия ТЭК России подверглись спам-атаке с целью промышленного шпионажа 1
16.09.2020 В облаке Oracle теперь можно развертывать полнофункциональные среды VMware 1
14.09.2020 Schneider Electric автоматизировала малые жилые объекты во Владимире 1
14.09.2020 Почему SD-WAN стал так популярен и что ждет его дальше 1
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию 1
21.08.2020 Управляй электрооборудованием с мобильного телефона: сервис ePRO24 от EKF 1
20.08.2020 В России сконструировали «неубиваемый» дрон 1
11.08.2020 «Техносерв» разработал «Цифровой двойник производства» 1
05.08.2020 «Аквариус» удвоил мощности по производству российских ПК, серверов и ноутбуков 1
03.08.2020 Вышло самое крупное в истории обновление Linux. В него впервые добавлена поддержка российского процессора 1
28.07.2020 Dell EMC устранил уязвимость в серверном контроллере удаленного доступа iDRAC, выявленную Positive Technologies 1
28.07.2020 Qualcomm представила зарядное устройство Quick Charge 5 1
23.07.2020 Билетная система сохранится, даже если билеты станут виртуальными 1
17.07.2020 Check Point представила решение IoT Protect 1
13.07.2020 Wi-Fi 6 – оптимальное решение актуальных бизнес-задач 1
08.07.2020 «Ростех» объявил о готовности внедрять в регионах интеллектуальные системы для транспорта и наружного освещения 1
07.07.2020 Эксперты «Ростелекома» обнаружили критические уязвимости в оборудовании Schneider Electric 1
07.07.2020 Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет? 1

Публикаций - 190, упоминаний - 190
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177751, в очереди разбора - 983023.
Создано именных указателей - 71808.
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