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Контроллер Controller регулятор, управляющее устройство

СОБЫТИЯ

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28.02.2023 Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал»

опоставляя документы на сайте госзакупок. НИИСИ известен как разработчик линейки процессоров на собственной архитектуре «Комдив», а также контроллеров на процессорных ядрах на ее основе. Промышленные контроллеры — это электронные цифровые устройства, способные управлять различными технологическими процессами в промышленных условиях. Непосредственным заказчиком работ выступает входящий в «Ро
25.11.2022 «Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах

Промышленные контроллеры Как выяснил CNews, «Росатом» планирует серийно выпускать промышленные контроллеры на отечественной электронной компонентной базе (ЭКБ). Для этого дочка госкорпорации, «Русато
24.06.2022 Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга

июля 2015 г. №719. «Наша компания подтверждает свое стремление к соответствию высоким отраслевым стандартам в каждом новом продукте. В этом году нами уже выпущены несколько новинок, в том числе и эти контроллеры, которые демонстрируют способность компании работать на высокий результат даже в турбулентных рыночных условиях», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володко
27.10.2021 Intel снимает с конвейера популярные сетевые контроллеры и карты из-за дефицита чипов

жек во всей отрасли существенно повлияли на поставки Ethernet-контроллеров со стороны Intel, – объясняют в компании. – Все это не позволяет Intel в должной мере удовлетворить беспрецедентный спрос на контроллеры Ethernet». Дополнительные проблемы Intel доставляют партнеры, отмечает Tom’s Hardware. Они годами закупают одни и те же модели Ethernet-контроллеров для своих устройств и не торопят
18.01.2021 Как работают контроллеры в умном доме?

Всеми умными гаджетами и датчиками в доме управляют контроллеры — многофункциональные блоки, благодаря которым ваш дом и становится «умным». С помощью контроллера автоматизируются многие процессы и быт становится гораздо проще. Как они работают?
26.03.2018 Nokia представила облачный контроллер Enterprise Session Border Controller

ашем отчете по унифицированным коммуникациям и совместной работе за 2018 год говорится, что более 35 процентов организаций устанавливают или планируют установить в своих сетях виртуальные программные контроллеры.  ИТ-лидеры объясняют эти решения гибкостью, масштабируемостью и экономичностью частного облака.  Облачные решения, такие как Nokia eSBC, имеют хорошие возможности для удовлетворени
14.10.2015 Brocade выпустил усовершенствованную версию SDN-контроллера на базе ПО с открытым исходным кодом

Компания Brocade объявила о выпуске контроллера Brocade SDN Controller 2.0, который представляет собой коммерческую реализацию платформы OpenDaylight (ODL) версии Lithium, а также двух новых приложений для управления программно-конфигурируемыми сетями (
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice

огии», — заверяет топ-менеджер. Как заявляет Натрусов, опыт работы с АСУТП и КИП наглядно демонстрирует, что оборудование может жить весьма долго. «На одной из линий у нас задействованы отечественные контроллеры 1980-х годов производства, выпущенные в Грозном», — сообщил он. Артем Натрусов: на одной из линий у нас стоят отечественные контроллеры 1980-х годов, выпущенные в Грозном… Ка
27.03.2014 Fortinet представила новые контроллеры доставки приложений

вление удаленными устройствами, даже если он выключен. FortiADC-2000D обеспечит производительность до 30 Гб/с на транспортном уровне и до 1,200,000 клиентских запросов в секунду на уровне приложений. Контроллеры обладают портами 16x GE и 4x 10 GB SFP+ Ethernet. Специальная аппаратная разгрузка SSL обеспечивает повышенную производительность до 31000 SSL соединений в секунду FortiADC-1500D об
26.06.2013 «Революционный интерфейс» - выход перенесли, но не отменили

После того, как программное обеспечение «доведут до ума», начнут отправлять заказанные вожделенные контроллеры для управления компьютером, кстати, за год подорожавшие почти на $10 – до $79,9.

11.01.2011 «Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160

Компания «Овен» объявила о начале продаж нового контроллера ПЛК160. Основной его особенностью является наличие не только дискретных, но и аналоговых входов и выходов. Контроллеры выполнены в компактном форм-факторе и рассчитаны на два варианта питания: 24 В постоянного тока и 220 В переменного. Контроллер рекомендуется для построения распределенных систем уп
22.11.2010 Etolon предлагает новые свободно программируемые LON-контроллеры

Компания Etolon, российский разработчик технологии LonWorks, предлагает новые свободно программируемые контроллеры. Контроллеры предназначены для решения широкого спектра задач в области автоматизированных систем управления зданием (АСУЗ), включая инженерные подсистемы. В настоящее время

02.11.2010 Samsung представляет новые решения для систем контроля и управления доступом

В новую линейку оборудования для СКУД компании Samsung входят автономные контроллеры, контроллеры для одной и четырех дверей, считыватели и программное обеспечение, с версиями для автономной работы или с комплексным применением протокола TCP/IP или интерфейса
12.07.2010 Delta Controls выпустила новые BACnet-контроллеры

Компания Delta Controls, канадский производитель интегрированных BACnet систем для автоматизации и диспетчеризации зданий, представила новые мощные свободно программируемые контроллеры eBMGR-TCH, входящие в состав entelliSystem. Данные устройства разработаны на основе 32-битного RISC-процессора ARM9 240MHz, обладают памятью SDRAM 32MB, флэш-памятью 64MB и разъемом
13.01.2010 «Новатэк» автоматизировал консолидацию финансовой отчетности на базе IBM Cognos Controller

Международная консалтинговая компания Columbus IT сообщила о завершении проекта по внедрению комплексной системы финансовой консолидации на базе программного продукта IBM Cognos Controller в газодобывающей компании «Новатэк». В ходе проекта была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности «Новатэк» в соответствии с

17.07.2009 Logitech представила ударную установку и гитару для Sony PlayStation

Компания Logitech представила беспроводные контроллеры: ударную установку и гитару для игровых приставок Sony PlayStation 3 и PlayStatio
28.05.2008 Bandwidth Controller Standard 1.21: контроль сетевого трафика

Bandwidth Controller Standard - программа для контроля сетевого трафика, которая способна ограничивать скорость передачи данных для каждого ПК в сети и трафик с конкретных IP-адресов, определять приорите
23.05.2008 Контроллеры Satel RS-485 управляют доступом к 255 входам

Компания Satel представила новые контроллеры серии ACCO для управления доступом в помещения здания и контроля до 255 точек прохода. Для идентификации персонала и гостей в системе используются считыватели Proximity-карт или ЖКИ
16.05.2008 Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня

Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контроллеры Series 2 основаны на двухъядерной архитектуре Adaptec RAID-on-Chip (ROC), которая применяется в линейке RAID-контроллеров Series 5 и обеспечивают недорогие системы хранения данных п
18.04.2008 3Com выпустил решение по предотвращению вторжений для 10-Гигабитных сетей

Подразделение корпорации 3Com, компания TippingPoint объявила о начале продаж устройства TippingPoint Core Controller. Новинка позволяет использовать системы предотвращения вторжений TippingPoint (IPS) для двустороннего инспектирования трафика на 10-Гигабитных сетях, с целью защитить сетевые ресурсы
18.03.2008 Adaptec представил новые RAID-контроллеры

ешение в отрасли, которое упрощает доступ к данным и повышает гибкость. Они позволяют подключить до 256 дисков SATA или SAS к одной системе, при этом общая емкость может составить около 200 ТБ. Новые контроллеры с интерфейсом PCIe способны справиться с самыми требовательными и ресурсоемкими приложениями, такими как веб-хостинг, цифровые системы слежения, медицинские исследования и коммуника
03.12.2007 Bandwidth Controller Standard 1.21 beta 4: контроль сетевого трафика

Bandwidth Controller Standard - программа для контроля сетевого трафика, которая способна ограничивать скорость передачи данных для каждого ПК в сети и трафик с конкретных IP-адресов, определять приорите
12.11.2007 Cognos Controller поможет Genser готовить отчетность по МСФО

В ГК Genser, работающей на российском рынке автомобильного ритейла, стартовал проект по автоматизации подготовки консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО на базе продукта Cognos Controller. Флагманское решение Cognos для финансовой консолидации по международным стандартам будет внедрено в России впервые. Поставку программного обеспечения Cognos и обучение проектной гру
05.10.2007 Bandwidth Controller Standard 1.20 - контроль сетевого трафика

Bandwidth Controller Standard 1.20 – новая версия программы для контроля сетевого трафика. Программа способна ограничивать скорость передачи данных для каждого ПК в сети и трафик с конкретных IP-адресов,
03.08.2007 Infortrend представил высокопроизводительные Fibre-to-Fibre Raid контроллеры

ерфейс хоста, что удваивает полосу пропускания по сравнению с предыдущим 2G-FC интерфейсом и позволяет подключить до 272 дисковых накопителей посредством мультиплексных каналов расширения. Эти мощные контроллеры позволяют организовать защищенные и экономичные сетевые хранилища данных для таких применений, как банковская деятельность, телекоммуникации, страховое дело. Пользователи имеют возм
20.11.2006 Adaptec выпустила новые контроллеры

оллера могут использоваться как загрузочные устройства, чтобы производить резервное копирование операционных систем, работающих на серверах печати, хранения или файловых серверах. Кроме этого, данные контроллеры поддерживают 48-битную LBA для дисков SATA большой емкости, превышающих 137 ГБ. Так же они поддерживают переносные накопители, в том числе ленточные с интерфейсом SATA. Контролле
15.07.2005 В Hosting Controller найдена уязвимость

Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в программе Hosting Controller, которая позволяет удаленному авторизованному пользователю выполнить произвольные SQL-команды в базе данных приложения и вызвать отказ в обслуживании системы. Уязвимость существует и
22.10.2002 Adaptec выпустила контроллеры SCSI Ultra320 с интегрированной технологией защиты данных RAID

ых, расширила модельный ряд изделий RAID и SCSI новым семейством контроллеров Ultra320 SCSI, которые объединяют высокую скорость передачи данных с интегрированной технологией RAID для защиты данных. "Контроллеры Adaptec Ultra320 SCSI обеспечивают производительность, необходимую для требовательных к полосе пропускания приложений типа технологий сетевого хранения, редактирования видео и видео
27.10.2000 16-битные контроллеры смарт-карт Hitachi будут использоваться в WAP-телефонах

Компания Hitachi сообщила, что ее новые контроллеры AE45C и AE450, включающие в себя 16-битное процессорное ядро и расширенную память, будут использоваться в WAP-телефонах, сообщил E-inSITE. AE45C включает в себя 1024-битный сопроцес
24.03.1999 Crossroads Systems будет устанавливать оптоволоконные контроллеры фирмы Hewlett-Packard на свои маршрутизатры

Компания Hewlett-Packard объявила о том, что производитель оборудования для сетей хранения данных (SAN) Crossroads Systems будет устанавливать контроллеры оптоволоконных устройств HP Tachyon TL Fibre Channel на свои маршрутизаторы хранения следующих поколений. Контроллер обеспечивает сопряжение интерфейса SCSI с оптоволоконными коммун

Публикаций - 1236, упоминаний - 1245

Контроллер и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 130
Microsoft Corporation 25775 96
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 58
Cisco Systems 5372 57
AMD - Advanced Micro Devices 4641 53
Samsung Electronics 11064 47
Dell EMC 5180 45
HP Inc. 5883 45
Siemens AG - Siemens Group 2673 45
IBM - International Business Machines Corp 9699 44
SAS Institute 1082 44
Nvidia Corp 4002 44
Apple Inc 13154 43
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 37
Broadcom - VMware 2610 36
Sony 6739 34
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 33
Huawei 4675 32
Schneider Electric 614 32
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 29
Ростелеком 10948 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Google LLC 12688 28
9594 24
Toshiba Corporation 2980 24
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 24
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 23
Oracle Corporation 7074 22
Microchip Technology - Adaptec 121 22
МегаФон 10742 21
SAP SE 5601 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 20
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 19
Lenovo Group 2446 19
Eltex - Предприятие Элтекс 273 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 18
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 17
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 14
РЖД - Российские железные дороги 2096 14
Газпром ПАО 1493 13
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
Россети Ленэнерго 1699 8
101Hotels.com 456 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
X5 Group - Перекрёсток 640 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 6
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 5
Газпром нефть 725 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 5
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 5
Росатом - Нововоронежская АЭС - атомная электростанция 60 5
МЗТА - Московский завод тепловой автоматики 15 4
Почта России ПАО 2370 4
Физприбор - Московский завод 8 4
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 103 4
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 4
Куданкулам АЭС - атомная электростанция Индии 25 4
Росатом - Балаковская АЭС - атомная электростанция 48 4
Росатом - Росэнергоатом - Ростовская АЭС - Волгодонская АЭС - атомная электростанция 42 4
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 4
Родник 91 4
МАРС КБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро аппаратуры связи 3 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Альфа-Банк 1979 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 67
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 24
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 24
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 17
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 7
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 5
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 626 5
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 111 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 79
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 8
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
Консорциум робототехники и систем интеллектуального управления 14 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 18 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РНТОРЭС имени А.С. Попова - Российское НТОРЭС имени А.С. Попова - Российское научно-техническое общество радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова 2 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
OPC Foundation - Открытые коммуникации по открытым протоколам 3 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 24 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 1
Российский клуб финансовых директоров 32 1
IPC - Association Connecting Electronics Industries - Ассоциация по разработке электронных коммуникаций 3 1
UWB Alliance - WiMedia Alliance - Wireless Multimedia Alliance 8 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 360
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 297
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 268
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 243
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 199
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 193
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 174
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 168
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 159
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 156
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 140
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 133
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 78
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Microsoft Windows 16882 96
Linux OS 11533 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 54
Microsoft Windows 2000 8678 42
Google Android 15243 40
Intel x86 - архитектура процессора 2151 40
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 38
Apple iOS 8583 34
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 33
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 30
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 28
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 26
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 22
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 21
Apple iPhone 6 4861 19
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 17
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 16
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
Apple iPad 4011 14
Apple macOS 2419 14
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 14
Nintendo Wii - игровая консоль 760 14
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 13
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 13
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 13
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 210 13
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 108 13
FreePik 1841 12
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 12
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 12
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 12
Intel Core - Семейство процессоров 1251 12
Intel Pentium III 782 12
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 11
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 8
Путин Владимир 3454 7
Мельникова Анастасия 440 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 7
Бойко Алексей 138 6
Михайлова Нина 9 5
Натрусов Артем 313 5
Назаров Владимир 18 5
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Мишустин Михаил 787 4
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Барвинский Владимир 44 3
Смит Александр 5 3
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Юсупов Ренат 125 3
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Никашов Константин 7 3
Ким Сергей 5 2
Мустафаев Тимур 13 2
Гуров Максим 4 2
Колосов Александр 24 2
Козаренко Юрий 13 2
Серчугова Регина 2 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Wuertz Bill - Вюрц Билл 3 2
Шернек Ольга 10 2
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 2
Лукиян Дмитрий 17 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 597
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 165
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 144
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 110
Европа 24963 85
Германия - Федеративная Республика 13221 55
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 51
Япония 13807 45
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 35
Китай - Тайвань 4245 35
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Азия - Азиатский регион 5920 28
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Украина 7928 26
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Казахстан - Республика 6047 22
Россия - СФО - Новосибирск 4875 22
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Земля - планета Солнечной системы 10865 19
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Европа Восточная 3138 16
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
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Италия - Итальянская Республика 4508 15
Израиль 2856 14
Ближний Восток 3154 14
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Нидерланды 3745 13
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 11
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Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 2
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Inquirer 463 2
AP - Associated Press 2007 2
CRN 50 2
New Scientist 1448 2
DailyTech 96 2
Silicon 494 2
Cellular News 234 2
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IDC - International Data Corporation 4975 30
Gartner - Гартнер 3658 21
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
TrendForce 187 5
Mercury Research 73 4
Fortune Global 500 295 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
Gartner Magic Quadrant Data Center 10 2
6Wresearch 2 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
IDC EMEA Quarterly Server Tracker 27 2
Strategy Analytics 285 2
Mordor Intelligence 35 2
Synergy Research Group 48 2
Jon Peddie Research 46 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 21 2
Dell'Oro Group 66 2
NDP 53 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 1
Fortune Business Insights 32 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
Positive Technologies - Positive Research 10 1
InfoWatch ЭАЦ - Инфовотч Экспертно-аналитический центр 28 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 26 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
Counterpoint Research 110 1
IDC EMEA Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker 20 1
HFS Research 49 1
TechTarget 13 1
IDC EMEA 19 1
РАН - Российская академия наук 2122 7
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 4
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 4
РАН ИРЭ имени В.А. Котельникова - Институт радиотехники и электроники имени В.А. Котельникова Российской академии наук - Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 38 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 3
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 2
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 2
ОмГАУ - Омский ГАУ - Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина 8 1
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 1
San Jose State или SJSU - San Jose State University - Университет штата Калифорния в Сан-Хосе 15 1
МГУ - Географический факультет 12 1
IBS Корпоративный университет - IBS Академия - IBS Учебный центр 18 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
U.S. Department of Energy - SLAC National Accelerator Laboratory - Stanford Linear Accelerator Center - Национальная ускорительная лаборатория 22 1
UW–Milwaukee, UWM - University of Wisconsin–Milwaukee - Университет Висконсин–Милуоки 24 1
Universal University - Scream School - Школа компьютерной графики 4 1
ЦНИИКА - Центральный НИИ комплексной автоматизации - Центральный институт комплексной автоматизации 1 1
Oklahoma State University - University of Oklahoma - Оклахомский университет - Университет штата Оклахома 8 1
Qatar University - Университет Катара - Катарский университет 3 1
PolyU, HKPU - Hong Kong Polytechnic University - Xianggang Ligong Daxue - Гонконгский политехнический университет 3 1
Heidelberg University - Гейдельбергский университет - Университет Хайделберга 11 1
РАН ИПУ - Институт проблем управления им. В. А. Трапезникова Российской академии наук 26 1
РМОУ - Российский международный олимпийский университет 5 1
ТГУ - Институт анализа больших данных и искусственного интеллекта (ИИ и Big Data) 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 17
Intel Developer Forum - IDF 317 10
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 7
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 5
ПТА - Передовые Технологии Автоматизации 39 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 4
CNews AWARDS - награда 571 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
День молодёжи - 27 июня 1087 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 2
Black Hat - Конференция 120 2
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 2
CeBIT 614 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 2
Микроэлектроника - международный форум 22 2
Industrie Forum Design Award 2 2
PC Expo 36 2
Google Lunar X Prize - GLXP 16 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
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FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Genesys G-Summit 2 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
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МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
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COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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