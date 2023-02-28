Промышленные контроллеры для «Росатома» построит создатель самобытных российских процессоров. Не «Эльбрус», не «Байкал» опоставляя документы на сайте госзакупок. НИИСИ известен как разработчик линейки процессоров на собственной архитектуре «Комдив», а также контроллеров на процессорных ядрах на ее основе. Промышленные контроллеры — это электронные цифровые устройства, способные управлять различными технологическими процессами в промышленных условиях. Непосредственным заказчиком работ выступает входящий в «Ро

«Росатом» собрался выпускать собственные промышленные контроллеры на российских микросхемах Промышленные контроллеры Как выяснил CNews, «Росатом» планирует серийно выпускать промышленные контроллеры на отечественной электронной компонентной базе (ЭКБ). Для этого дочка госкорпорации, «Русато

Контроллеры СХД «Аэродиск Восток» 2Э8СВ и 1Э8С вошли в реестр Минпромторга июля 2015 г. №719. «Наша компания подтверждает свое стремление к соответствию высоким отраслевым стандартам в каждом новом продукте. В этом году нами уже выпущены несколько новинок, в том числе и эти контроллеры, которые демонстрируют способность компании работать на высокий результат даже в турбулентных рыночных условиях», – отметил генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володко

Intel снимает с конвейера популярные сетевые контроллеры и карты из-за дефицита чипов жек во всей отрасли существенно повлияли на поставки Ethernet-контроллеров со стороны Intel, – объясняют в компании. – Все это не позволяет Intel в должной мере удовлетворить беспрецедентный спрос на контроллеры Ethernet». Дополнительные проблемы Intel доставляют партнеры, отмечает Tom’s Hardware. Они годами закупают одни и те же модели Ethernet-контроллеров для своих устройств и не торопят

Как работают контроллеры в умном доме? Всеми умными гаджетами и датчиками в доме управляют контроллеры — многофункциональные блоки, благодаря которым ваш дом и становится «умным». С помощью контроллера автоматизируются многие процессы и быт становится гораздо проще. Как они работают?

Nokia представила облачный контроллер Enterprise Session Border Controller ашем отчете по унифицированным коммуникациям и совместной работе за 2018 год говорится, что более 35 процентов организаций устанавливают или планируют установить в своих сетях виртуальные программные контроллеры. ИТ-лидеры объясняют эти решения гибкостью, масштабируемостью и экономичностью частного облака. Облачные решения, такие как Nokia eSBC, имеют хорошие возможности для удовлетворени

Brocade выпустил усовершенствованную версию SDN-контроллера на базе ПО с открытым исходным кодом Компания Brocade объявила о выпуске контроллера Brocade SDN Controller 2.0, который представляет собой коммерческую реализацию платформы OpenDaylight (ODL) версии Lithium, а также двух новых приложений для управления программно-конфигурируемыми сетями (

Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice огии», — заверяет топ-менеджер. Как заявляет Натрусов, опыт работы с АСУТП и КИП наглядно демонстрирует, что оборудование может жить весьма долго. «На одной из линий у нас задействованы отечественные контроллеры 1980-х годов производства, выпущенные в Грозном», — сообщил он. Артем Натрусов: на одной из линий у нас стоят отечественные контроллеры 1980-х годов, выпущенные в Грозном… Ка

Fortinet представила новые контроллеры доставки приложений вление удаленными устройствами, даже если он выключен. FortiADC-2000D обеспечит производительность до 30 Гб/с на транспортном уровне и до 1,200,000 клиентских запросов в секунду на уровне приложений. Контроллеры обладают портами 16x GE и 4x 10 GB SFP+ Ethernet. Специальная аппаратная разгрузка SSL обеспечивает повышенную производительность до 31000 SSL соединений в секунду FortiADC-1500D об

«Революционный интерфейс» - выход перенесли, но не отменили После того, как программное обеспечение «доведут до ума», начнут отправлять заказанные вожделенные контроллеры для управления компьютером, кстати, за год подорожавшие почти на $10 – до $79,9.

«Овен» предлагает новый контроллер ПЛК160 Компания «Овен» объявила о начале продаж нового контроллера ПЛК160. Основной его особенностью является наличие не только дискретных, но и аналоговых входов и выходов. Контроллеры выполнены в компактном форм-факторе и рассчитаны на два варианта питания: 24 В постоянного тока и 220 В переменного. Контроллер рекомендуется для построения распределенных систем уп

Etolon предлагает новые свободно программируемые LON-контроллеры Компания Etolon, российский разработчик технологии LonWorks, предлагает новые свободно программируемые контроллеры. Контроллеры предназначены для решения широкого спектра задач в области автоматизированных систем управления зданием (АСУЗ), включая инженерные подсистемы. В настоящее время

Samsung представляет новые решения для систем контроля и управления доступом В новую линейку оборудования для СКУД компании Samsung входят автономные контроллеры, контроллеры для одной и четырех дверей, считыватели и программное обеспечение, с версиями для автономной работы или с комплексным применением протокола TCP/IP или интерфейса

Delta Controls выпустила новые BACnet-контроллеры Компания Delta Controls, канадский производитель интегрированных BACnet систем для автоматизации и диспетчеризации зданий, представила новые мощные свободно программируемые контроллеры eBMGR-TCH, входящие в состав entelliSystem. Данные устройства разработаны на основе 32-битного RISC-процессора ARM9 240MHz, обладают памятью SDRAM 32MB, флэш-памятью 64MB и разъемом

«Новатэк» автоматизировал консолидацию финансовой отчетности на базе IBM Cognos Controller Международная консалтинговая компания Columbus IT сообщила о завершении проекта по внедрению комплексной системы финансовой консолидации на базе программного продукта IBM Cognos Controller в газодобывающей компании «Новатэк». В ходе проекта была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности «Новатэк» в соответствии с

Logitech представила ударную установку и гитару для Sony PlayStation Компания Logitech представила беспроводные контроллеры: ударную установку и гитару для игровых приставок Sony PlayStation 3 и PlayStatio

Bandwidth Controller Standard 1.21: контроль сетевого трафика Bandwidth Controller Standard - программа для контроля сетевого трафика, которая способна ограничивать скорость передачи данных для каждого ПК в сети и трафик с конкретных IP-адресов, определять приорите

Контроллеры Satel RS-485 управляют доступом к 255 входам Компания Satel представила новые контроллеры серии ACCO для управления доступом в помещения здания и контроля до 255 точек прохода. Для идентификации персонала и гостей в системе используются считыватели Proximity-карт или ЖКИ

Adaptec выпустил новые RAID-контроллеры начального уровня Компания Adaptec представила новое семейство RAID-контроллеров Unified Serial начального уровня. Новые низкопрофильные RAID-контроллеры Series 2 основаны на двухъядерной архитектуре Adaptec RAID-on-Chip (ROC), которая применяется в линейке RAID-контроллеров Series 5 и обеспечивают недорогие системы хранения данных п

3Com выпустил решение по предотвращению вторжений для 10-Гигабитных сетей Подразделение корпорации 3Com, компания TippingPoint объявила о начале продаж устройства TippingPoint Core Controller. Новинка позволяет использовать системы предотвращения вторжений TippingPoint (IPS) для двустороннего инспектирования трафика на 10-Гигабитных сетях, с целью защитить сетевые ресурсы

Adaptec представил новые RAID-контроллеры ешение в отрасли, которое упрощает доступ к данным и повышает гибкость. Они позволяют подключить до 256 дисков SATA или SAS к одной системе, при этом общая емкость может составить около 200 ТБ. Новые контроллеры с интерфейсом PCIe способны справиться с самыми требовательными и ресурсоемкими приложениями, такими как веб-хостинг, цифровые системы слежения, медицинские исследования и коммуника

Bandwidth Controller Standard 1.21 beta 4: контроль сетевого трафика Bandwidth Controller Standard - программа для контроля сетевого трафика, которая способна ограничивать скорость передачи данных для каждого ПК в сети и трафик с конкретных IP-адресов, определять приорите

Cognos Controller поможет Genser готовить отчетность по МСФО В ГК Genser, работающей на российском рынке автомобильного ритейла, стартовал проект по автоматизации подготовки консолидированной финансовой отчетности по стандартам МСФО на базе продукта Cognos Controller. Флагманское решение Cognos для финансовой консолидации по международным стандартам будет внедрено в России впервые. Поставку программного обеспечения Cognos и обучение проектной гру

Bandwidth Controller Standard 1.20 - контроль сетевого трафика Bandwidth Controller Standard 1.20 – новая версия программы для контроля сетевого трафика. Программа способна ограничивать скорость передачи данных для каждого ПК в сети и трафик с конкретных IP-адресов,

Infortrend представил высокопроизводительные Fibre-to-Fibre Raid контроллеры ерфейс хоста, что удваивает полосу пропускания по сравнению с предыдущим 2G-FC интерфейсом и позволяет подключить до 272 дисковых накопителей посредством мультиплексных каналов расширения. Эти мощные контроллеры позволяют организовать защищенные и экономичные сетевые хранилища данных для таких применений, как банковская деятельность, телекоммуникации, страховое дело. Пользователи имеют возм

Adaptec выпустила новые контроллеры оллера могут использоваться как загрузочные устройства, чтобы производить резервное копирование операционных систем, работающих на серверах печати, хранения или файловых серверах. Кроме этого, данные контроллеры поддерживают 48-битную LBA для дисков SATA большой емкости, превышающих 137 ГБ. Так же они поддерживают переносные накопители, в том числе ленточные с интерфейсом SATA. Контролле

В Hosting Controller найдена уязвимость Эксперты по информационной безопасности обнаружили уязвимость в программе Hosting Controller, которая позволяет удаленному авторизованному пользователю выполнить произвольные SQL-команды в базе данных приложения и вызвать отказ в обслуживании системы. Уязвимость существует и

Adaptec выпустила контроллеры SCSI Ultra320 с интегрированной технологией защиты данных RAID ых, расширила модельный ряд изделий RAID и SCSI новым семейством контроллеров Ultra320 SCSI, которые объединяют высокую скорость передачи данных с интегрированной технологией RAID для защиты данных. "Контроллеры Adaptec Ultra320 SCSI обеспечивают производительность, необходимую для требовательных к полосе пропускания приложений типа технологий сетевого хранения, редактирования видео и видео

16-битные контроллеры смарт-карт Hitachi будут использоваться в WAP-телефонах Компания Hitachi сообщила, что ее новые контроллеры AE45C и AE450, включающие в себя 16-битное процессорное ядро и расширенную память, будут использоваться в WAP-телефонах, сообщил E-inSITE. AE45C включает в себя 1024-битный сопроцес