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Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга и организации, системы, технологии, персоны:
|Митина Ирина 9 9
|Мантуров Денис 110 2
|Семёнов Владимир 11 2
|Алиханов Антон 19 1
|Демидова Татьяна 2 1
|Долгопольский Сергей 6 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Кичко Дмитрий 67 1
|Шадаев Максут 1023 1
|Чернышенко Дмитрий 569 1
|Годунов Николай 11 1
|Старовойтов Дмитрий 27 1
|Смирнов Максим 48 1
|Смирнов Андрей 50 1
|Копосов Максим 62 1
|Белостоцкий Сергей 9 1
|Легостаева Светлана 90 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Боярков Федор 23 1
|Мартиросов Давид 61 1
|Ветров Михаил 15 1
|Бойко Алексей 62 1
|Скакунов Александр 11 1
|Кривошеев Дмитрий 3 1
|Махлин Дмитрий 99 1
|Устинов Михаил 7 1
|Семион Кирилл 32 1
|Хмельницкий Алексей 12 1
|Бочаров Михаил 15 1
|Мартиросян Арсен 2 1
|Зарецкий Дмитрий 2 1
|Коваль Денис 1 1
|Новоселов Алексей 4 1
|Шкрабляк Николай 1 1
|Фролова Инесса 1 1
|Калемберг Ксения 4 1
|Хитяник Олеся 1 1
|Артемьев Илья 1 1
|Смирнова Вера 6 1
|Евтихов Павел 1 1
|Ведомости 1043 6
|Коммерсантъ - Издательский дом 1914 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
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