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Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга


25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
18.12.2024 Власти хотят штрафовать бизнес за закупку и установку иностранных счетчиков 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 2
04.10.2024 «Ангстрем» запустит массовое производство чипов в пластиковом корпусе 1
11.09.2024 Российские власти планируют софинансировать строительство заводов микроэлектроники 2
30.07.2024 Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения 2
24.06.2024 Минпром больше не требует отчетов по закупке российской электроники 1
07.05.2024 Производители: Мы бы уже два года выпускали российские счетчики, если бы могли купить отечественные комплектующие 1
15.03.2024 Минпромторг будет проверять количество российских комплектующих, закупленных для электроники 1
07.11.2023 Отечественные SSD изгоняют из реестра российского «железа». Чтобы остаться, им нужны отечественные контроллеры, но их не существует в природе 1

Публикаций - 10, упоминаний - 13

Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга и организации, системы, технологии, персоны:

GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 310 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1173 2
Samsung Electronics 10310 2
Intel Corporation 12241 2
Цифра ГК 2449 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 276 2
РС групп - Life Tech 6 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 439 1
SAP SE 5305 1
Dell EMC 5037 1
Cisco Systems 5135 1
Microsoft Corporation 24723 1
IBM - International Business Machines Corp 9453 1
HP Inc. 5699 1
AMD - Advanced Micro Devices 4264 1
Oracle Corporation 6730 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 507 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1479 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 913 1
TrueConf - ТруКонф 403 1
Adobe Systems 1557 1
HP - Hewlett-Packard 3626 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 244 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 49 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 434 1
SkyDNS - СкайДНС 34 1
Протей НТЦ - Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 87 1
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 138 1
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 57 1
Группа Кремний ЭЛ - БЗПП - Болховский завод Полупроводниковых Приборов - Брянский завод полупроводниковых приборов 11 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 37 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 108 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 81 1
VolgaBlob - ВолгаБлоб 16 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 51 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 138 1
ITG - ITglobal.com - Serverspace 44 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 118 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 1
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 55 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 46 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 594 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 36 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1035 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2927 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6006 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11824 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3376 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4835 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2733 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3015 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4573 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2196 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 373 1
Судебная власть - Judicial power 2324 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 681 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 135 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51536 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19925 8
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Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 398 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1636 4
FreePik 1055 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3258 1
Microsoft Teams - MS Teams 555 1
Microsoft Skype for Business 179 1
Митина Ирина 9 9
Мантуров Денис 110 2
Семёнов Владимир 11 2
Алиханов Антон 19 1
Демидова Татьяна 2 1
Долгопольский Сергей 6 1
Рейман Леонид 1051 1
Кичко Дмитрий 67 1
Шадаев Максут 1023 1
Чернышенко Дмитрий 569 1
Годунов Николай 11 1
Старовойтов Дмитрий 27 1
Смирнов Максим 48 1
Смирнов Андрей 50 1
Копосов Максим 62 1
Белостоцкий Сергей 9 1
Легостаева Светлана 90 1
Юсупов Ренат 118 1
Боярков Федор 23 1
Мартиросов Давид 61 1
Ветров Михаил 15 1
Бойко Алексей 62 1
Скакунов Александр 11 1
Кривошеев Дмитрий 3 1
Махлин Дмитрий 99 1
Устинов Михаил 7 1
Семион Кирилл 32 1
Хмельницкий Алексей 12 1
Бочаров Михаил 15 1
Мартиросян Арсен 2 1
Зарецкий Дмитрий 2 1
Коваль Денис 1 1
Новоселов Алексей 4 1
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Фролова Инесса 1 1
Калемберг Ксения 4 1
Хитяник Олеся 1 1
Артемьев Илья 1 1
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Евтихов Павел 1 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17231 6
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1054 1
Индия - Bharat 5489 1
Бразилия - Федеративная Республика 2378 1
Иран - Исламская Республика Иран 1095 1
Египет - Арабская Республика 1011 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 382 1
Эфиопия - Федеративная Демократическая Республика 85 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43607 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7563 1
Азия - Азиатский регион 5574 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 1
Китай - Тайвань 4011 1
Украина 7643 1
ЛНР - Луганская Народная Республика 146 1
ДНР - Донецкая Народная Республика 176 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 1
Украина - Запорожская область 92 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51749 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8132 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14644 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6223 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5861 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 182 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6464 2
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 44 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6780 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7700 2
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4074 2
Импортозамещение - параллельный импорт 500 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 356 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8705 1
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 1
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24399 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 500 1
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5899 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 12 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2928 1
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 225 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1188 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 412 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 633 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10052 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6988 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4719 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48572 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29538 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5477 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1601 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1099 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 767 1
Ведомости 1043 6
Коммерсантъ - Издательский дом 1914 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1008 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 1
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