ОКПД Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПД и организации, системы, технологии, персоны:
|Сытин Дмитрий 56 3
|Кириллов Андрей 9 2
|Покровский Иван 118 2
|Аполлонова Светлана 10 2
|Легостаева Светлана 86 2
|Щербаков Иван 29 2
|de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
|Курганский Максим 2 1
|Касперская Наталья 294 1
|Евдокимов Андрей 82 1
|Массух Илья 232 1
|Гуральников Сергей 164 1
|Дьячков Михаил 1 1
|Мантуров Денис 108 1
|Улановский Андрей 5 1
|Ведерников Александр 1 1
|Русаков Дмитрий 6 1
|Гайдуков Евгений 4 1
|Орловский Виктор 381 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Колесников Андрей 86 1
|Кузнецов Владимир 43 1
|Ефимов Владимир 144 1
|Урнышев Роман 33 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Семенов Роман 1 1
|Радьков Александр 4 1
|Куриляк Александр 1 1
|Комлев Николай 98 1
|Кульбака Николай 1 1
|Плясунов Юрий 10 1
|Зотов Алексей 43 1
|Лысенко Эдуард 308 1
|Василенко Евгения 23 1
|Василенко Александр 90 1
|Климов Дмитрий 3 1
|Мандик Игорь 19 1
|Артемьев Илья 1 1
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Ведомости 1025 3
|Автокод (портал) 34 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
|ТВ-Новости АНО 7 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 48 1
|Парламентская газета 28 1
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