Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169524
ИКТ 13218
Организации 10362
Ведомства 1447
Ассоциации 974
Технологии 3393
Системы 25156
Персоны 72482
География 2750
Статьи 1509
Пресса 1191
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

ОКПД Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности



25.02.2025 Отрасль ожидает скорого возвращения Intel, Huawei, Samsung, Dell и Cisco. Это поставит под угрозу развитие российского ИТ-рынка 1
22.11.2024 Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов 1
16.10.2024 Производителей печатных плат допустили до налоговых ИT-льгот 1
16.09.2024 В России введут обязательную маркировку строительных материалов с 1 марта 2025 года 1
15.04.2024 «Ланит» требует отменить тендер Росреестра. Многомиллиардная закупка «железа» остановлена 1
04.12.2023 Госсектор с начала года потратил на отечественные ноутбуки и планшеты 14,5 миллиардов 1
04.12.2023 Pro 32: CleverControl включена в реестр российского ПО 1
23.11.2023 Власти хотят ввести утильсбор с производителей электроники — сначала для иностранной, а через год и для российской 1
18.08.2023 Smart Eco Systems открыла публичный доступ к конвертеру кодов для РОП 1
10.08.2023 У московских заказчиков появилась возможность проведения совместных закупок на «Портале поставщиков» 1
09.08.2023 «Марвел» декларировал ввоз полумиллиона китайских мониторов, чтобы строить полуроссийские ПК для корпоративного сектора 1
19.07.2023 Власти России нашли ответ на квантовую угрозу 1
28.07.2022 За первое полугодие 2022 г. объем госзакупок по 44-ФЗ в сфере ИТ увеличился на 13,5% и составил 126,54 млрд рублей 1
18.03.2022 Предприниматели могут скачать каталог товаров, услуг и работ с «Портала поставщиков» 1
24.02.2022 Российским вузам и НИИ раздадут сотни миллионов на разработку критически важных комплектующих 1
10.02.2022 Благодаря показаниям конкурента «Крафтвэй» получил 300-миллионный контракт МВД на поставку защищенных ПК 3
31.05.2021 Разработчики просят власти заклеймить «железо» на импортных чипах и ограничить его финансирование 1
27.05.2021 На «ТЭК-Торг» заработал сервис по обоснованию НМЦ для закупок медицинских изделий 1
22.04.2021 На «ТЭК-Торг» начал работать электронный сервис по обоснованию начальной максимальной цены для 223-ФЗ 1
25.03.2021 «ТЭК-Торг» и «Перспективные системы» заключили соглашение о сотрудничестве 1
17.03.2021 Финансирование российских блокчейн-разработок урезали в пять раз 1
12.01.2021 Перевод интернета вещей на российское «железо» перенесли на год. На страну есть всего 2 производителя 1
07.10.2020 Продуктам «Инфотекс» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения 2
12.08.2020 Автоматизация регионального перечня услуг и работ. Практика Республики Крым 1
21.01.2020 «Контур.Снаб» предупредит о сроках закупки и найдет типовой контракт для товара 1
28.06.2019 «СКБ Контур» выпустил сервис для заказчиков госзакупок 1
18.09.2018 Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 2
11.09.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2018 г. 2
13.07.2018 Власти не дали построить «Безопасный город» за 1,5 миллиарда 2
09.06.2018 ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров 1
23.11.2017 Российских производителей телеком-оборудования предлагают приравнять к разработчикам ПО 1
22.11.2017 Госорганам простимулируют переход на российское ПО миллиардом рублей 1
08.11.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 2
02.10.2017 Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 1
09.03.2017 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1
16.02.2017 Закупки «Ростелекома» у МСП в 2016 году достигли 81,7 млрд рублей 1
25.11.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2016 года 2
30.05.2016 Госорганам приготовили классификатор российского «железа» для закупок 1
09.12.2015 Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО 1
02.12.2015 Систему госзакупок привели в порядок: В новой ИС будет удобный поиск и только машиночитаемые документы 1

Публикаций - 44, упоминаний - 53

ОКПД и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 217 2
Ростелеком 9750 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 412 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 597 2
Softline - Софтлайн 2850 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1062 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 856 2
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 54 2
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 272 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 496 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 273 1
Brandquad - Бренд Квад 12 1
Yandex - Яндекс 7431 1
Google LLC 11831 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 815 1
ХайТэк - Hi-Tech 201 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 452 1
АМГ бизнес решения 4 1
8272 1
АйТи 1372 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
Цифра ГК 2439 1
Электронный паспорт АО 3 1
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 47 1
Баррикады ИЦ - Инновационный центр 1 1
Криста НПО 68 1
ГЛОНАСС-ТМ - СРТ - Современные Радио Технологии - Современные радиотехнические решения 19 1
WAVIoT - ВАВИОТ - Телематические решения 30 1
SES Networks 84 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
К2Тех 136 1
SDI Solution - ЭсДиАй Солюшен 18 1
ICL ГК 387 1
Рикор Холдинг - Rikor 127 1
Системный софт - SysSoft - Сиссофт 219 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 638 1
Ростех - Автоматика Концерн - НацТех - Национальные Технологии 55 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 1
СПбМТСБ - ТЭК-торг ЭТП 64 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7384 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1034 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 858 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 160 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 110 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 466 1
Imperial Brands - Imperial Tobacco - Империал Тобакко 4 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Аэль-РТС инжиниринг 2 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 17 1
Unsplash 830 1
РЖД - Российские железные дороги 1913 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 988 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11740 10
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3152 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4171 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4995 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4795 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4540 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 3
Федеральное казначейство России 1783 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2524 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 3
Роскачество - Российская система качества 36 2
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 87 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3349 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3294 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3000 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1387 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1382 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 311 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 100 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 344 2
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 2
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 2
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1090 2
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1912 2
Администрация Краснодарского края 61 2
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 433 2
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 28 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 29 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 131 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 671 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 23 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Станкоинструмент 3 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 314 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12599 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 6
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 465 5
Оповещение и уведомление - Notification 4676 5
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2159 5
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 554 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3848 4
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3750 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20755 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7469 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11125 4
Маркировка - Marking 1075 4
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 133 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2855 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11119 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12620 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12033 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14455 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5423 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1135 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11452 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1656 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12817 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5915 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7687 3
Электронный документ - Electronic document 1459 3
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2916 3
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1450 3
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2164 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 779 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 653 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 14
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1602 10
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 7
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 972 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 929 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5244 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 394 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2767 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1431 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 229 2
СКБ Контур - Контур.Снаб 3 2
FreePik 1032 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 137 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 251 1
Microsoft Office Excel 1201 1
Microsoft Office Word 778 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 289 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2288 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 305 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 63 1
МВД РФ - АИС ОВД ЕИТКС - Единая информационная телекоммуникационная система органов внутренних дел - ОВД ИМТС - Интегрированная мультисервисная телекоммуникационная система органов внутренних дел 31 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4989 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 355 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1276 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Баррикады ИЦ - Горизонт-ВС ПАК 15 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 528 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 128 1
Apple iPhone 6 4862 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4514 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway IC 1 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 147 1
ФТС РФ ЕАИС ТО - Единая автоматизированная информационная система таможенных органов - МИАИС - Межведомственная интегрированная автоматизированная информационная система - ФТС РФ ЦОД 89 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 263 1
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 15 1
Сытин Дмитрий 56 3
Кириллов Андрей 9 2
Покровский Иван 118 2
Аполлонова Светлана 10 2
Легостаева Светлана 86 2
Щербаков Иван 29 2
de Vries Hendrik Bernard - де Врис Хендрик Бернард 1 1
Курганский Максим 2 1
Касперская Наталья 294 1
Евдокимов Андрей 82 1
Массух Илья 232 1
Гуральников Сергей 164 1
Дьячков Михаил 1 1
Мантуров Денис 108 1
Улановский Андрей 5 1
Ведерников Александр 1 1
Русаков Дмитрий 6 1
Гайдуков Евгений 4 1
Орловский Виктор 381 1
Никифоров Николай 1136 1
Колесников Андрей 86 1
Кузнецов Владимир 43 1
Ефимов Владимир 144 1
Урнышев Роман 33 1
Шмулевич Марк 88 1
Семенов Роман 1 1
Радьков Александр 4 1
Куриляк Александр 1 1
Комлев Николай 98 1
Кульбака Николай 1 1
Плясунов Юрий 10 1
Зотов Алексей 43 1
Лысенко Эдуард 308 1
Василенко Евгения 23 1
Василенко Александр 90 1
Климов Дмитрий 3 1
Мандик Игорь 19 1
Артемьев Илья 1 1
Чернышенко Дмитрий 568 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 7
Россия - УФО - Свердловская область 1520 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1398 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17139 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 3
Россия - СЗФО - Мурманская область 674 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 2
Казахстан - Республика 5567 2
Армения - Республика 2294 2
Беларусь - Белоруссия 5713 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2439 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1680 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 2
Россия - ПФО - Самарская область 1328 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 571 2
Россия - СЗФО - Псковская область 636 2
Россия - ДФО - Магаданская область 423 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1530 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17490 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2929 2
Земля - планета Солнечной системы 10406 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1178 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1669 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1121 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 895 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 873 1
Россия - УФО - Челябинская область 1231 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 562 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
Россия - СФО - Кемеровская область 906 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 816 1
Россия - СФО - Иркутская область 1114 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 489 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 331 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 608 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51423 29
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8092 13
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 12
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 226 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 10
Тендер - НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 224 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4166 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6178 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7655 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5813 7
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 603 6
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5000 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5871 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9894 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 5
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1222 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11011 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10008 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8565 4
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 354 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5999 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1088 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1312 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24260 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5174 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3575 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6002 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16398 3
Паспорт - Паспортные данные 2526 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5460 2
Федеральный закон 184-ФЗ - О техническом регулировании 32 2
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 349 2
Ведомости 1025 3
Автокод (портал) 34 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11261 1
ТВ-Новости АНО 7 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
Парламентская газета 28 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3227 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342651, в очереди разбора - 766421.
Создано именных указателей - 169524.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Аудиогид прямо в смартфоне: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен
Показать еще