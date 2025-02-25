Судебным приставам сорвали многомиллионную госзакупку серверов 1

В России введут обязательную маркировку строительных материалов с 1 марта 2025 года 1

Smart Eco Systems открыла публичный доступ к конвертеру кодов для РОП 1

Власти России нашли ответ на квантовую угрозу 1

Российским вузам и НИИ раздадут сотни миллионов на разработку критически важных комплектующих 1

Около семи тысяч участников рынка подключились к Национальному каталогу товаров 2

ЦРПТ запустит тестовую платформу для Национального каталога товаров 1

Госорганам простимулируют переход на российское ПО миллиардом рублей 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за октябрь 2017 года 2

Каталог отечественного металлообрабатывающего оборудования развернут в облаке 1

Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2017 года 1