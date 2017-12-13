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9-мм пистолет Макарова


13.12.2017 Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
07.05.2014 Вышел в почтовое обращение конверт с оригинальной маркой, посвященный Николаю Макарову 2
28.04.2014 Анонс продукции на май 2014 г. 2
31.03.2006 Убит мэр наукограда 1
31.03.2006 Убит мэр наукограда 1
26.07.2005 У боевика изъяли CD с перечнем стратегически важных объектов РФ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

9-мм пистолет Макарова и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3229 10
Ростелеком 9807 9
Цифра ГК 2449 8
Google LLC 11870 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8803 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2930 4
IBM - International Business Machines Corp 9453 4
Sony 6556 4
Siemens AG - Siemens Group 2595 4
Microsoft Corporation 24722 3
МегаФон 9052 3
SAP SE 5303 3
Yandex - Яндекс 7499 3
Intel Corporation 12240 3
Honeywell 283 3
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 123 3
Samsung Electronics 10310 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4954 2
Dell EMC 5037 2
Dell Technologies - Dell Computer 2137 2
ANSYS 77 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 2
Dassault Systemes 221 2
Leica Camera 263 2
Digital Brainware 2 2
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Nvidia Corp 3522 2
Nikon 622 2
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 2
Сенсорные Системы 66 2
8324 2
Шахты 0 2
Huawei 3973 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 1
Cisco Systems 5135 1
Комтел 16 1
Миранда-Медиа - Крымтелеком 53 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7434 4
РЖД - Российские железные дороги 1923 3
РВК - Российская венчурная компания 550 3
Газпром ПАО 1350 3
ГПБ - Газпромбанк 1093 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 459 3
Газпром нефть 627 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 2
Северсталь ПАО - Severstal 487 2
Роснефть НК - нефтяная компания 517 2
Татнефть 228 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 389 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 485 2
Carl Zeiss AG 304 2
Транснефть 303 2
Сконтел 8 2
Сургутнефтегаз - СНГ 269 2
Новатэк Новафининвест 55 2
Наукоград - технопарк 138 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 2
NanduQ - Qiwi 997 1
Volkswagen Group - VW 285 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
UDR Inc 9 1
Airbus Group - Airbus Industries 225 1
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 96 1
РЖД Москва - Казанский вокзал 18 1
Новый век 27 1
Руссо-Балт - Русско-Балтийский вагонный завод 2 1
Lockheed Martin - Sikorsky Aircraft - Sikorsky Aero Engineering Corporation - Сикорский эйр инжиниринг корпорейшн 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1032 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 245 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 34 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 3
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РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 2
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