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9-мм пистолет Макарова
|13.12.2017
|Как в ДНР восстанавливали связь на конфискованном украинском оборудовании. Репортаж 1
|07.05.2014
|Вышел в почтовое обращение конверт с оригинальной маркой, посвященный Николаю Макарову 2
|28.04.2014
|Анонс продукции на май 2014 г. 2
|31.03.2006
|Убит мэр наукограда 1
|31.03.2006
|Убит мэр наукограда 1
|26.07.2005
|У боевика изъяли CD с перечнем стратегически важных объектов РФ 1
9-мм пистолет Макарова и организации, системы, технологии, персоны:
|9to5Google 48 42
|9to5Mac 70 41
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11274 3
|CNews - ZOOM.CNews 1849 2
|Bloomberg 1304 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1912 1
|Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 1
|Independent 111 1
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