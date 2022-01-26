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Индексная книга (каталог) CNews*
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Новатэк Новафининвест

Новатэк Новафининвест

26.01.2022 HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк»

льную программно-определяемую СХД на базе HPE Apollo и Scality RING для научно-технического центра «Новатэк» — «Новатэк НТЦ». С ее помощью сотрудники научно-технического центра могут одн
07.11.2019 «Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»

тельства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк-Мурманск», дочерней компании «Новатэка». Об этом CNews сообщили в корпорации «Галактика». Внедрение системы позволит обеспе
24.07.2015 «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск»

Компания «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для компании «Новатэк-Челябинск». Как сообщили CNews в «Альфа-Информ», в системе, объединяющей контакт-цент
08.02.2013 «ИТЛ Консалтинг» внедрил АСУ железнодорожной станции в «Новатэк-Трансервис»

Компания «ИТЛ Консалтинг» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы управления железнодорожной станцией необщего пользования в компании «Новатэк-Трансервис», осуществляющей организацию перевозки стабильного конденсата и сжиженных углеводородных газов железнодорожным транспортом. Как сообщили CNews в компании интеграторе, целью п
01.02.2013 «Новатэк» защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского»

рование информационных систем всех газодобывающих, перерабатывающих и административных предприятий «Новатэка», расположенных в разных регионах России. Поставку всех продуктов выполнил партнёр «
06.11.2012 IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк»

Корпорация IBM объявила об успешном завершении первого в России и СНГ проекта по автоматизации финальной стадии подготовки внешних финансовых отчетов для компании «Новатэк» на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки текстовых версий финальных документов с подключением всех
02.07.2012 «Техносерв» создаст ИКТ-инфраструктуру и систему безопасности для комплекса по перевалке и фракционированию конденсата «Новатэк»

ильного газового конденсата и продуктов его переработки, который создается 100% дочерней компанией «Новатэк» — «Новатэк – Усть-Луга» в морском торговом порту Усть-Луга. В рамках контракт
28.07.2011 РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»

Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер» и модуля «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», одном из градообразующих предприятий г. Новый Уренгой. Проект выполнен с участием регионального партнера РНТ, компании «Ямальские Навигационные Технологии». «Новатэ
15.04.2011 «АйТи» автоматизирует сеть «Новатэк-АЗК»

Компания «АйТи» завершила первый этап проекта по автоматизации сети «Новатэк-АЗК». Комплексное решение «АйТи-Ойл» уже эксплуатируется в головном офисе компании «Новатэк-АЗК» в Москве, а также в региональных офисах в Волгограде и Златоусте. «АйТи-Ойл» позв
13.01.2010 «Новатэк» автоматизировал консолидацию финансовой отчетности на базе IBM Cognos Controller

нсалтинговая компания Columbus IT сообщила о завершении проекта по внедрению комплексной системы финансовой консолидации на базе программного продукта IBM Cognos Controller в газодобывающей компании «Новатэк». В ходе проекта была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности «Новатэк» в соответствии с международными стандартами фина
07.07.2008 «АйТи» построила информационно-аналитическую систему для НОВАТЭК

курса по выбору подрядчика стала компания «АйТи». Созданная совместно группой специалистов «АйТи» и НОВАТЭКа система позволяет сократить и оптимизировать потоки данных из разных подразделений и
30.06.2008 VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе»

проекта по виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе продукта VMware Virtual Infrastructure 3 в ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» (дочернее ОАО «Новатэк»), в ходе которого выполнена миграци
13.12.2007 НОВАТЭК приобрел «Дело-Web» для удаленной работы в СЭД «Дело»

изводитель природного газа, приобретает 20 лицензий подсистемы «Дело-Web» для удаленной работы в системе электронного документооборота «Дело». Напомним, что проект по автоматизации документооборота в НОВАТЭК стартовал в декабре 2003 г. с внедрения первых 25 рабочих мест СЭД «Дело». В июле следующего года НОВАТЭК расширил количество автоматизированных рабочих мест до 30, а в апреле 20

Публикаций - 55, упоминаний - 73

Новатэк Новафининвест и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9784 7
Microsoft Corporation 24701 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 6
Yandex - Яндекс 7473 5
IBM - International Business Machines Corp 9451 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 5
Google LLC 11851 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1465 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 629 4
SAP SE 5293 4
АйТи 1375 4
МегаФон 9008 3
8295 3
Корус Консалтинг ГК 1229 3
Oracle Corporation 6721 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1947 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12849 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 835 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 2
KPMG 257 2
Honeywell 283 2
Галактика - Корпорация 1471 2
Samsung Electronics 10300 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Intel Corporation 12234 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2926 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4934 2
Softline - Софтлайн 2866 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 438 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1476 2
РТИ 146 2
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 91 2
Миранда-Медиа 59 2
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 137 2
Ангстрем-М 30 2
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 21 2
СТЦ - Специальный Технологический Центр 11 2
Цифровое оружие и защита 4 2
ПНППК - Пермская научно-производственная приборостроительная компания 17 2
Газпром ПАО 1347 13
Роснефть НК - нефтяная компания 515 13
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 12
РЖД - Российские железные дороги 1917 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7407 10
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 8
Сургутнефтегаз - СНГ 269 8
Северсталь ПАО - Severstal 487 7
Газпром нефть 625 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 6
Транснефть 302 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 5
ФосАгро 126 5
Почта России ПАО 2123 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 4
ГПБ - Газпромбанк 1090 4
Татнефть 227 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 4
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 272 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 866 4
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 3
РВК - Российская венчурная компания 550 3
Уралхим - Уралкалий ПАО 99 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 206 3
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 98 3
Акрон ГК - Acron 49 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 111 3
Альфа-Банк 1782 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1190 3
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 120 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 34 3
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 187 3
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 141 2
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 55 2
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 47 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3069 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11783 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1862 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3156 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3004 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4560 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5988 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3300 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2910 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2914 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1230 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 332 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2731 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 343 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 197 2
Радиоэкспорт ВО ФГУП - Внешнеэкономическое объединение 7 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5007 2
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 2
Федеральное казначейство России 1787 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 345 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 316 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 339 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 246 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 677 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2005 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 132 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1094 1
ФРИИ Акселератор 50 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 95 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67080 27
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31083 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51284 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19780 8
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21373 7
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12637 6
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5124 5
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Оповещение и уведомление - Notification 4706 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12144 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4630 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5277 4
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 3
Галактика EAM - Галактика Enterprise Asset Management 33 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 242 2
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 2
IBM Cognos Controller 8 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1087 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 274 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ACM - Astra Configuration Manager 7 2
1С:ERP Управление предприятием 563 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
1С:Корпорация 48 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 52 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 194 1
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 77 1
Microsoft Windows 10 1773 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 371 1
СФР - ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 79 1
Abbyy Compreno 20 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 493 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 885 1
SAP ASAP - AcceleratedSAP 7 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1832 1
Microsoft Edge - браузер 1997 1
Mozilla Firefox - браузер 1893 1
Google Chrome - браузер 1571 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 309 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 1
Microsoft Hololens 74 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 263 1
Kaspersky Anti-Spam - SpamTest 55 1
СКАУТ Безопасное вождение 26 1
ЭОС Дело-web 209 1
Qt Company - Trolltech - Quasar Technologies - Qt Framework - фреймворк для разработки кроссплатформенного ПО 132 1
Михельсон Леонид 5 4
Путин Владимир 3202 3
Потанин Владимир 64 3
Корнеев Сергей 84 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 3
Никифоров Николай 1136 2
Усманов Алишер 301 2
Рогозин Дмитрий 101 2
Рейман Леонид 1051 2
Соболев Алексей 4 2
Шадаев Максут 1018 2
Данилин Андрей 3 2
Мордашов Алексей 55 2
Вексельберг Виктор 153 2
Колесов Николай 21 2
Мельниченко Андрей 5 2
Кантор Вячеслав 2 2
Богуславский Леонид 37 2
Белоусов Андрей 140 1
Мальков Антон 44 1
Бородов Герман 18 1
Крылов Павел 23 1
Маркелов Виталий 2 1
Евтушенков Владимир 208 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
Бетсис Павел 100 1
Марич Игорь 18 1
Елистратов Николай 90 1
Нестеров Алексей 144 1
Якубов Александр 1 1
Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
Чаркин Евгений 297 1
Филатов Андрей 114 1
Бойко Елена 152 1
Сотин Денис 205 1
Богачев Игорь 180 1
Шушкин Дмитрий 95 1
Евраев Михаил 262 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 145942 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43514 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52293 13
Европа 21828 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17532 6
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 760 4
Земля - планета Солнечной системы 10415 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17189 3
Азия - Азиатский регион 5567 3
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13360 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 3
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 556 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1747 3
Россия - УФО - Челябинская область 1238 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1492 3
Украина 7639 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2516 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14237 2
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Индия - Bharat 5484 2
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Россия - Крайний Север 272 1
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Россия - УФО - ЯНАО - Надым - Надымский район 58 1
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3001 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11267 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5930 3
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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