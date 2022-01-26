Новатэк Новафининвест

льную программно-определяемую СХД на базе HPE Apollo и Scality RING для научно-технического центра « Новатэк » — « Новатэк НТЦ». С ее помощью сотрудники научно-технического центра могут одн

Компания «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для компании « Новатэк -Челябинск». Как сообщили CNews в «Альфа-Информ», в системе, объединяющей контакт-цент

Компания «ИТЛ Консалтинг» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы управления железнодорожной станцией необщего пользования в компании « Новатэк -Трансервис», осуществляющей организацию перевозки стабильного конденсата и сжиженных углеводородных газов железнодорожным транспортом. Как сообщили CNews в компании интеграторе, целью п

рование информационных систем всех газодобывающих, перерабатывающих и административных предприятий « Новатэка », расположенных в разных регионах России. Поставку всех продуктов выполнил партнёр «