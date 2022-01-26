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Новатэк Новафининвест
|26.01.2022
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HPE внедрила модульную программно-определяемую СХД для научно-технического центра «Новатэк»
льную программно-определяемую СХД на базе HPE Apollo и Scality RING для научно-технического центра «Новатэк» — «Новатэк НТЦ». С ее помощью сотрудники научно-технического центра могут одн
|07.11.2019
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«Новатэк-Мурманск» автоматизирует управление производственными активами на базе системы «Галактика EAM»
тельства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «Новатэк-Мурманск», дочерней компании «Новатэка». Об этом CNews сообщили в корпорации «Галактика». Внедрение системы позволит обеспе
|24.07.2015
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«Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для «Новатэк-Челябинск»
Компания «Альфа-Информ» создала центр обработки обращений потребителей для компании «Новатэк-Челябинск». Как сообщили CNews в «Альфа-Информ», в системе, объединяющей контакт-цент
|08.02.2013
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«ИТЛ Консалтинг» внедрил АСУ железнодорожной станции в «Новатэк-Трансервис»
Компания «ИТЛ Консалтинг» объявила о завершении проекта по внедрению автоматизированной системы управления железнодорожной станцией необщего пользования в компании «Новатэк-Трансервис», осуществляющей организацию перевозки стабильного конденсата и сжиженных углеводородных газов железнодорожным транспортом. Как сообщили CNews в компании интеграторе, целью п
|01.02.2013
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«Новатэк» защитился от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского»
рование информационных систем всех газодобывающих, перерабатывающих и административных предприятий «Новатэка», расположенных в разных регионах России. Поставку всех продуктов выполнил партнёр «
|06.11.2012
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IBM автоматизировала подготовку внешних финансовых отчетов для «Новатэк»
Корпорация IBM объявила об успешном завершении первого в России и СНГ проекта по автоматизации финальной стадии подготовки внешних финансовых отчетов для компании «Новатэк» на базе программного продукта IBM Cognos Financial Statement Reporting (FSR). В ходе проекта была построена система подготовки текстовых версий финальных документов с подключением всех
|02.07.2012
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«Техносерв» создаст ИКТ-инфраструктуру и систему безопасности для комплекса по перевалке и фракционированию конденсата «Новатэк»
ильного газового конденсата и продуктов его переработки, который создается 100% дочерней компанией «Новатэк» — «Новатэк – Усть-Луга» в морском торговом порту Усть-Луга. В рамках контракт
|28.07.2011
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РНТ внедрила систему «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз»
Компания «Русские Навигационные Технологии» (РНТ) объявила о завершении внедрения системы ГЛОНАСС/GPS мониторинга «АвтоТрекер» и модуля «Безопасное вождение» в компании «Новатэк-Юрхаровнефтегаз», одном из градообразующих предприятий г. Новый Уренгой. Проект выполнен с участием регионального партнера РНТ, компании «Ямальские Навигационные Технологии». «Новатэ
|15.04.2011
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«АйТи» автоматизирует сеть «Новатэк-АЗК»
Компания «АйТи» завершила первый этап проекта по автоматизации сети «Новатэк-АЗК». Комплексное решение «АйТи-Ойл» уже эксплуатируется в головном офисе компании «Новатэк-АЗК» в Москве, а также в региональных офисах в Волгограде и Златоусте. «АйТи-Ойл» позв
|13.01.2010
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«Новатэк» автоматизировал консолидацию финансовой отчетности на базе IBM Cognos Controller
нсалтинговая компания Columbus IT сообщила о завершении проекта по внедрению комплексной системы финансовой консолидации на базе программного продукта IBM Cognos Controller в газодобывающей компании «Новатэк». В ходе проекта была построена полностью автоматизированная система подготовки консолидированной финансовой отчетности «Новатэк» в соответствии с международными стандартами фина
|07.07.2008
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«АйТи» построила информационно-аналитическую систему для НОВАТЭК
курса по выбору подрядчика стала компания «АйТи». Созданная совместно группой специалистов «АйТи» и НОВАТЭКа система позволяет сократить и оптимизировать потоки данных из разных подразделений и
|30.06.2008
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VMware Virtual Infrastructure 3 внедрили в «Новатэк-Таркосаленефтегазе»
проекта по виртуализации ИТ-инфраструктуры на базе продукта VMware Virtual Infrastructure 3 в ООО «Новатэк-Таркосаленефтегаз» (дочернее ОАО «Новатэк»), в ходе которого выполнена миграци
|13.12.2007
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НОВАТЭК приобрел «Дело-Web» для удаленной работы в СЭД «Дело»
изводитель природного газа, приобретает 20 лицензий подсистемы «Дело-Web» для удаленной работы в системе электронного документооборота «Дело». Напомним, что проект по автоматизации документооборота в НОВАТЭК стартовал в декабре 2003 г. с внедрения первых 25 рабочих мест СЭД «Дело». В июле следующего года НОВАТЭК расширил количество автоматизированных рабочих мест до 30, а в апреле 20
Новатэк Новафининвест и организации, системы, технологии, персоны:
|Михельсон Леонид 5 4
|Путин Владимир 3202 3
|Потанин Владимир 64 3
|Корнеев Сергей 84 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 462 3
|Никифоров Николай 1136 2
|Усманов Алишер 301 2
|Рогозин Дмитрий 101 2
|Рейман Леонид 1051 2
|Соболев Алексей 4 2
|Шадаев Максут 1018 2
|Данилин Андрей 3 2
|Мордашов Алексей 55 2
|Вексельберг Виктор 153 2
|Колесов Николай 21 2
|Мельниченко Андрей 5 2
|Кантор Вячеслав 2 2
|Богуславский Леонид 37 2
|Белоусов Андрей 140 1
|Мальков Антон 44 1
|Бородов Герман 18 1
|Крылов Павел 23 1
|Маркелов Виталий 2 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 59 1
|Wyler Greg - Уайлер Грег 2 1
|Бетсис Павел 100 1
|Марич Игорь 18 1
|Елистратов Николай 90 1
|Нестеров Алексей 144 1
|Якубов Александр 1 1
|Moeller Dietrich - Мёллер Дитрих 13 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Филатов Андрей 114 1
|Бойко Елена 152 1
|Сотин Денис 205 1
|Богачев Игорь 180 1
|Шушкин Дмитрий 95 1
|Евраев Михаил 262 1
|Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
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