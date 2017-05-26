берг стал докторомОснователь Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал почетным доктором права Гарвардского университета , который он бросил в 2005 г. ради развития своей соцсети. Цукерберг

Государство оплатит россиянам обучение по ИТ-специальностям в Гарварде, MIT и других мировых вузах те Правительства опубликован утвержденный полный перечень иностранных вузов и направлений подготовки, подпадающих под действие программы. В него вошли 219 вузов из 27 стран мира, включая американские Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийские университеты в Беркли и в Санта-Круз, Колумбийский университет и др. В списке одобренных учебных направлен