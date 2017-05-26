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Harvard University Гарвардский университет Гарвард
СОБЫТИЯ
|26.05.2017
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Цукерберг получил диплом брошенного 12 лет назад Гарварда, вытерпев издевательства его газеты
берг стал докторомОснователь Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал почетным доктором права Гарвардского университета, который он бросил в 2005 г. ради развития своей соцсети. Цукерберг
|24.06.2014
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Государство оплатит россиянам обучение по ИТ-специальностям в Гарварде, MIT и других мировых вузах
те Правительства опубликован утвержденный полный перечень иностранных вузов и направлений подготовки, подпадающих под действие программы. В него вошли 219 вузов из 27 стран мира, включая американские Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийские университеты в Беркли и в Санта-Круз, Колумбийский университет и др. В списке одобренных учебных направлен
|05.07.2013
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Вредное воздействие антибиотиков можно минимизировать
Биологи из Института Висса при Гарвардском университете (США) выяснили, почему длительный прием антибиотиков наносит вред ор
|25.02.2013
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Круговая диагностика из Гарварда
Учёные из Института Висса при Гарвардском университете разработали алгоритм, позволяющий диагностировать различные проблемы
|20.12.2012
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Бывший глава по разработке Windows будет преподавать в Гарварде
s Live Division Стивен Синофски (Steven Sinofsky) будет преподавать в Гарвардской школе бизнеса при Гарвардском университете, сообщает The Next Web со ссылкой на его запись в Twitter. По словам
|06.07.2012
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Русский ученый из Гарварда осуществил прорыв в постройке квантового компьютера
Ученые из Гарвардского университета смогли создать квантовые биты, хранящие информацию в течение пример
|17.11.2009
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Белорусское программное обеспечение поставили в Гарварде
соответствующий контракт 24 сентября 2009 г. В рамках подписанного соглашения между представителями Гарвардского университета и ElearningForce были достигнуты договоренности о дальнейшей дорабо
|24.11.2008
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Утечка в Гарварде: потеряны сведения 21 тыс. человек
Очередная масштабная утечка информации случилась на днях в гарвардском Университете, сотрудники которого умудрились потерять резервную ленту. Пропавший
|14.03.2008
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Из Гарварда «утекли» данные десятков тысяч студентов и выпускников
В Гарвардском Университете произошел взлом компьютерной сети, в которой хранятся личные данные
|19.02.2008
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Хакеры взломали базы данных аспирантуры Гарварда
Неизвестные взломали веб-сайт гарвардской аспирантуры естественнонаучных и гуманитарных факультетов. Злоумышленник выложил ссылку на zip-архив размером 125 МБ с копией всех данных сайта в трекере The Pirate Bay. В архиве со
|06.10.2006
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В Гарварде вручены "антинобелевские" премии
zes — Игнобелевская (в России ее также называю Шнобелевская или Гнобелевская) премия. Эта премия присуждается за самые нелепые и бестолковые «научные» исследования. Награды победителям вручают в Гарвардском университете, причем дипломы «Антинобелевцы» получают из рук лауреатов настоящей Нобелевской премии. Как сообщает «Российская газета», в этом году Игнобелевскую премию получил автор
|06.10.2006
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В Гарварде вручены "антинобелевские" премии
zes — Игнобелевская (в России ее также называю Шнобелевская или Гнобелевская) премия. Эта премия присуждается за самые нелепые и бестолковые «научные» исследования. Награды победителям вручают в Гарвардском университете, причем дипломы «Антинобелевцы» получают из рук лауреатов настоящей Нобелевской премии. Как сообщает «Российская газета», в этом году Игнобелевскую премию получил автор
|21.09.2000
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Усилия Гарварда увенчались успехом - сайт NotHarvard.com сменит название
ия Powered, владеющая сайтом NotHarvard.com, отказывается отстаивать имя своего сайта в суде против Гарвардского Университета, предпочитая отказаться от него, сообщает АР. Гарвардский Университ
|31.07.2000
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Сайт notHarvard.com подает в суд на Гарвардский Университет, не дожидаясь иска против себя
Сетевая компания notHarvard.com 28 июля подала иск против Гарвардского Университета, прося суд вынести решение о том, что ее имя не нарушает прав на то
Harvard University и организации, системы, технологии, персоны:
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