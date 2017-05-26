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Harvard University Гарвардский университет Гарвард

Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард

СОБЫТИЯ


26.05.2017 Цукерберг получил диплом брошенного 12 лет назад Гарварда, вытерпев издевательства его газеты

берг стал докторомОснователь Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) стал почетным доктором права Гарвардского университета, который он бросил в 2005 г. ради развития своей соцсети. Цукерберг
24.06.2014 Государство оплатит россиянам обучение по ИТ-специальностям в Гарварде, MIT и других мировых вузах

те Правительства опубликован утвержденный полный перечень иностранных вузов и направлений подготовки, подпадающих под действие программы. В него вошли 219 вузов из 27 стран мира, включая американские Гарвардский университет, Массачусетский технологический институт (MIT), Калифорнийские университеты в Беркли и в Санта-Круз, Колумбийский университет и др. В списке одобренных учебных направлен
05.07.2013 Вредное воздействие антибиотиков можно минимизировать

Биологи из Института Висса при Гарвардском университете (США) выяснили, почему длительный прием антибиотиков наносит вред ор
25.02.2013 Круговая диагностика из Гарварда

Учёные из Института Висса при Гарвардском университете разработали алгоритм, позволяющий диагностировать различные проблемы
20.12.2012 Бывший глава по разработке Windows будет преподавать в Гарварде

s Live Division Стивен Синофски (Steven Sinofsky) будет преподавать в Гарвардской школе бизнеса при Гарвардском университете, сообщает The Next Web со ссылкой на его запись в Twitter. По словам
06.07.2012 Русский ученый из Гарварда осуществил прорыв в постройке квантового компьютера

Ученые из Гарвардского университета смогли создать квантовые биты, хранящие информацию в течение пример
17.11.2009 Белорусское программное обеспечение поставили в Гарварде

соответствующий контракт 24 сентября 2009 г. В рамках подписанного соглашения между представителями Гарвардского университета и ElearningForce были достигнуты договоренности о дальнейшей дорабо
24.11.2008 Утечка в Гарварде: потеряны сведения 21 тыс. человек

Очередная масштабная утечка информации случилась на днях в гарвардском Университете, сотрудники которого умудрились потерять резервную ленту. Пропавший

14.03.2008 Из Гарварда «утекли» данные десятков тысяч студентов и выпускников

В Гарвардском Университете произошел взлом компьютерной сети, в которой хранятся личные данные

19.02.2008 Хакеры взломали базы данных аспирантуры Гарварда

Неизвестные взломали веб-сайт гарвардской аспирантуры естественнонаучных и гуманитарных факультетов. Злоумышленник выложил ссылку на zip-архив размером 125 МБ с копией всех данных сайта в трекере The Pirate Bay. В архиве со
06.10.2006 В Гарварде вручены "антинобелевские" премии

zes — Игнобелевская (в России ее также называю Шнобелевская или Гнобелевская) премия. Эта премия присуждается за самые нелепые и бестолковые «научные» исследования. Награды победителям вручают в Гарвардском университете, причем дипломы «Антинобелевцы» получают из рук лауреатов настоящей Нобелевской премии. Как сообщает «Российская газета», в этом году Игнобелевскую премию получил автор
06.10.2006 В Гарварде вручены "антинобелевские" премии

zes — Игнобелевская (в России ее также называю Шнобелевская или Гнобелевская) премия. Эта премия присуждается за самые нелепые и бестолковые «научные» исследования. Награды победителям вручают в Гарвардском университете, причем дипломы «Антинобелевцы» получают из рук лауреатов настоящей Нобелевской премии. Как сообщает «Российская газета», в этом году Игнобелевскую премию получил автор
21.09.2000 Усилия Гарварда увенчались успехом - сайт NotHarvard.com сменит название

ия Powered, владеющая сайтом NotHarvard.com, отказывается отстаивать имя своего сайта в суде против Гарвардского Университета, предпочитая отказаться от него, сообщает АР. Гарвардский Университ
31.07.2000 Сайт notHarvard.com подает в суд на Гарвардский Университет, не дожидаясь иска против себя

Сетевая компания notHarvard.com 28 июля подала иск против Гарвардского Университета, прося суд вынести решение о том, что ее имя не нарушает прав на то

Публикаций - 471, упоминаний - 512

Harvard University и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 42
Google LLC 12688 33
IBM - International Business Machines Corp 9699 25
Meta Platforms - Facebook 4621 24
Галактика - Корпорация 1545 14
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 10
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 10
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 9
HP Inc. 5883 9
Samsung Electronics 11064 8
X Corp - Twitter 2938 8
HP - Hewlett-Packard 3662 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Apple Inc 13154 7
Intel Corporation 12811 7
Acronis - Акронис 489 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Yahoo! 3726 6
Dell EMC 5180 6
Oracle Corporation 7074 6
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 6
Ростелеком 10948 5
SAP SE 5601 5
Lenovo Motorola 3566 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 4
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 495 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 4
Huawei 4676 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 58 3
AOL Inc - America Online 1883 3
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 154 3
Nvidia Corp 4002 3
Hamamatsu Photonics 6 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Ntrepid - Anonymizer 7 3
Cisco Systems 5372 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
Microsoft - LinkedIn 699 6
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 3
Runa Capital 158 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
eBay Inc 1640 3
РВК - Российская венчурная компания 571 3
Visa International 1993 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Газпром нефть 725 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Coca-Cola Company 261 2
LEGO 260 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 128 2
Bill&Melinda Gates Foundation - Фонд Билла и Мелинды Гейтс 80 2
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Expedia - Orbitz 28 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Coffeecell - Сеть кофеен 1 1
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
SK Gaming 14 1
Virtus.pro 30 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 143 1
Tesla Motors 461 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 7
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 4
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 4
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 3
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 3
Минздрав РФ - Совет НМО - Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования 4 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 2
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 80 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 195 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 6
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
РОСОМЕД - Российское общество симуляционного обучения в медицине 3 3
АСМОК - Ассоциация медицинских обществ по качеству 3 3
UEMS - European Union of Medical Specialists - Европейский союз медицинских специалистов 3 3
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 2
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 1
Eclipse Foundation 26 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 1
Sunlight Foundation 4 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 43
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 40
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 39
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 37
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 37
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 29
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 27
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 27
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 27
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 22
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Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 21
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 21
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 18
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 18
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 17
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 15
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 15
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 12
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 12
Электроника - Transistor - Транзистор - полупроводниковый триод 253 12
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 11
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 10
Microsoft Windows 2000 8678 15
Microsoft Windows 16882 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 7
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 6
Apple iPhone 6 4861 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 5
Linux OS 11533 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
Huawei TruSleep 22 4
NASA CGRO - Compton Gamma Ray Observatory - Обсерватория Комптон 17 4
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 4
Google Android 15243 4
Oracle Java - язык программирования 3469 3
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 3
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 3
Honor Band - Фитнес-трекер 46 3
Stafory - робот Вера 377 3
Microsoft Windows BitLocker 942 3
Huawei TruSeen 16 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 721 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
NXP Mifare - торговая марка семейства бесконтактных смарт-карт 91 3
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 457 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 3
Microsoft Office 4170 3
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 289 2
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 2
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 2
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
Huawei Band - Умный браслет 33 2
IBM Q System One - Квантовый компьютер 11 2
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 32 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 21
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 12
Лукин Михаил 16 12
Lieber Charles - Либер Чарльз 10 10
Capasso Federico - Капассо Федерико 12 8
Белоусов Сергей 254 8
Хеммер Филипп 6 6
Bloch Immanuel - Блох Иммануил 8 6
Allen Paul - Аллен Пол 125 5
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 4
Waxman Eli - Ваксман Эли 4 4
Grover Lov - Гровер Лов 6 4
Charf Caleb - Чарф Калеб 4 4
Williams Stan - Уильямс Стэн 8 4
Avouris Phaedon - Аворис Федон 4 4
Gabrielse Gerald - Габриелс Геральд 4 4
Christakis Nicholas - Кристакис Николас 4 4
Путин Владимир 3454 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Ekert Artur Konrad - Экерт Артур 3 3
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 3
Солонин Виталий 90 3
Саркисов Сергей 13 3
Feynman Richard - Фейнман Ричард 13 3
Milgram Stanley - Мильгрэм Стэнли 7 3
Wissner-Gross Alexander - Висснер-Гросс Александр 3 3
Kundra Vivek - Кундра Вивек 25 3
Howe Robert - Хоуи Роберт 3 3
Bellovin Steve - Билловин Стив 6 3
Shore Peter - Шор Питер 9 3
Bradner Scott - Брэднер Скотт 3 3
Deutsch David - Дойч Дэвид 3 3
Benioff Paul - Бениофф Пол 4 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Ускова Ольга 174 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Зубарев Илья 27 2
Мильнер Юрий 137 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 167
Россия - РФ - Российская федерация 166168 78
Земля - планета Солнечной системы 10865 41
США - Калифорния 4829 38
Европа 24964 37
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 33
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 24
Германия - Федеративная Республика 13221 22
Япония 13807 19
США - Нью-Йорк 3180 19
Франция - Французская Республика 8177 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
США - Массачусетс - Бостон 384 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 17
Канада 5081 15
США - Массачусетс 517 14
Солнечная система - Solar system 2569 13
Индия - Bharat 5869 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 11
Нидерланды 3746 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Швеция - Королевство 3782 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 10
Африка - Африканский регион 3641 10
США - Иллинойс 340 8
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 8
Америка - Американский регион 2206 8
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
США - Колумбия - Вашингтон 1487 7
Великобритания - графство Оксфордшир - Оксфорд 52 7
Израиль 2856 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Великобритания - Лондон 2432 6
Испания - Королевство 3840 6
Германия - Бавария - Мюнхен 485 6
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 6
США - Мичиган 274 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 136
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 69
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 53
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 47
Физика - Physics - область естествознания 2940 44
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 41
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 35
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 31
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 29
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 29
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 29
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 27
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 25
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 24
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 23
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 22
Зоология - наука о животных 2887 22
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 22
Метрология - Нанометрология - Nanometrology - Нанометр 887 22
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 22
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 22
Молекула - Molecula 1102 19
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 19
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 18
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 17
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 17
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 17
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 16
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 16
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 15
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1534 15
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 15
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 15
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Английский язык 7030 14
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 13
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 841 13
Nature 832 31
Phys.org 972 18
NYT - The New York Times 1100 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 12
AP - Associated Press 2007 9
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 7
New Scientist 1448 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
Forbes - Форбс 1002 6
The Washington Post 350 4
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 4
ScienceDaily 399 4
EurekAlert 291 4
PhysicsWeb 184 4
Nanotechweb 92 4
LiveScience 154 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Bloomberg 1627 3
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Die Welt 80 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
BleepingComputer - Издание 458 2
Wired - Издание 276 2
Медуза - Meduza 48 2
9to5Google 60 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 2
Российская газета 290 2
Physical Review Letters 164 2
MIT Technology Review 66 2
9to5Mac 70 2
Space Daily 528 2
SpaceDaily - Space Daily 187 2
TerraDaily 141 2
The Times 75 2
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 2
Los Angeles Times - LA Times - Лос-Анджелес Таймс 88 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Newsday 47 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
Harvard University - Berkman Klein Center for Internet & Society - Центр Беркмана 13 8
Gartner - Гартнер 3658 7
Forrester Research 834 3
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 3
ABI Research 236 2
Microsoft Research 144 2
IBM Research 111 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Fortune Global 500 295 2
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
Tractica 7 1
Privacy International 16 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CNews Мишень 186 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 10 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
comScore 379 1
The Harris Poll - Hariss Interactive 1 1
Aberdeen Group 53 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Abercade Consulting - Аберкейд Консалтинг 11 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Evans Data 12 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 47
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 34
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 20
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
Columbia University - Колумбийский университет 157 12
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 12
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 45 10
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 9
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 8
University of Oxford - Оксфордский университет 211 7
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 6
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 6
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 6
NYPL - New York Public Library - Нью-Йоркская публичная библиотека 13 6
Harvard University - Harvard John A. Paulson SEAS - Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences - Гарвардская школа инженерных и прикладных наук 6 6
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 5
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 5
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 5
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 5
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 165 4
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 4
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 4
Universiteit Utrecht - Rijksuniversiteit Utrecht - Utrecht University - Утрехтский университет 23 4
Weizmann Institute of Science - Институт Вейцмана 27 4
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 82 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 13
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 5
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 4
Ig Nobel Prize - Шнобелевская (Игнобелевская, Антинобелевская) премия - пародия на Нобелевскую премию 10 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Defcon 45 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
USENIX - техническая конференция 15 1
Turing Award - Премия Тьюринга 15 1
The Giving Pledge - Клятва дарения 3 1
SIT Virtual Nano Conference 1 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 9 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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