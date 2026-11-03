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Зубарев Илья

СОБЫТИЯ


03.11.2026 Бегство из России не помогло. Власти США запретили софт Acronis на компьютерах гражданских ведомств из-за «русского следа» 1
08.08.2024 Созданный россиянами разработчик ПО продан дороже, чем за $3,5 миллиарда 2
20.09.2023 Инвестфонд основателей Acronis и Parallels покупает создателя знаменитой СУБД 2
09.03.2023 Сбежавшая из России ИБ-компания Acronis взломана. Корпоративные данные выложены в свободный доступ 1
10.03.2022 «Касперского» изгнали из спонсоров команды Ferrari в Formula 1 1
05.03.2022 Созданная россиянами знаменитая ИТ-компания прекращает работу в России 1
20.10.2021 Совет директоров Acronis возглавил легендарный бывший топ-менеджер Microsoft, EMC и Vmware 1
09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
28.05.2021 Разработчик с российскими корнями бесплатно раздает свой фирменный Linux на замену покойной CentOS 1
21.10.2020 Россияне научили Windows-приложения работать на «хромбуках» 1
17.06.2020 В Chrome OS будет работать ПО для Windows. В этом ему поможет компания с российскими корнями 1
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями 2
18.09.2019 Acronis нашел инвесторов. Его капитализация перевалила за $1 млрд 2
21.12.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продана в Канаду «без большой прибыли» 1
28.11.2018 Знаменитая российская ИТ-компания Parallels продается в Америку 1
01.09.2015 Acronis намерен купить ИТ-компании из Израиля и Дании 1
04.07.2014 Runa Capital создает новый венчурный фонд на $200 млн 1
08.04.2014 У Parallels появился новый американский акционер 1
19.11.2013 Разработчик легендарных продуктов для Mac инвестирует $10 млн в R&D-центр в Москве 1
23.07.2013 Российский квантовый центр рассказал, куда тратит миллионы из «Сколково» 1
19.06.2013 Основатель Parallels инвестировал $7 млн в квантовые технологии 1
29.11.2011 Вице-президент Red Hat возглавит российского разработчика ПО 1
03.02.2011 Основатель Parallels нашел еще $20 млн для российских ИТ-стартапов 1
13.12.2010 Россияне инвестируют $500 тыс. в альтернативу Microsoft Azure 1
24.11.2010 Экс-глава мобильного Mail.ru и «Яндекса» строит голосовую соцсеть 1
01.07.2010 Parallels, Softline и «Доктор Веб» ищут ИТ-стартапы и готовы вложить в них $30 млн 1

Публикаций - 28, упоминаний - 32

Зубарев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 492 23
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 21
SWsoft - Standard & Western Software 50 10
Microsoft Corporation 25917 10
Corel Corporation 341 8
Sphere 30 5
ModernGigabyte 8 5
Rolsen Electronics 80 5
Dr.Web - Доктор Веб 1297 5
Softline - Софтлайн 3832 5
Red Hat 1385 4
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 4
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 359 4
Ingram Micro 64 4
Google LLC 12847 3
Odin 33 3
Acronis Bulgaria - T-Soft 5 3
GroupLogic 8 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 3
Cisco Systems 5387 3
Oracle Corporation 7126 3
CloudLinux 26 2
Acumatica - Акуматика 23 2
Hivext 13 2
Acronis Labs 4 2
Broadcom - VMware 2636 2
Dell EMC 5212 2
Yandex - Яндекс 9454 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5826 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 2
Nginx - Энджайникс 219 2
GoDaddy - Регистратор доменных имен 62 2
5nine Software 13 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 841 1
ElcomSoft - ЭлкомСофт 67 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Ecwid - Эквид 35 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
Axiomatika - Аксиоматика 11 1
Softkey - Софткей 215 1
Runa Capital 158 10
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 9
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 600 6
UFG Asset Management 11 5
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 4
Intel Capital 151 3
Bessemer Venture Partners - Bessemer Capital Partners 41 3
Sanavo Capital Partners 2 2
Maxifield Capital 2 2
Endeavour Vision Healthcare Venture Capital 3 2
Vontier - Teletrac - Teletrac Navman - Trafficmaster - Vector Capital 23 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 411 2
KKR - Kohlberg Kravis Roberts 38 2
EQT - Шведский инвестиционный фонд 19 2
Ferrari NV 159 1
Russia Partners - Раша Партнерс 33 1
Toro Rosso - команда Формула-1 2 1
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
QWave - венчурный фонд 4 1
Scuderia Ferrari Formula 1 21 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1865 1
DBS Group Holdings - DBS Bank - The Development Bank of Singapore - Банк развития Сингапура 4 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 425 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
BlackRock 43 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 2
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 23 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1062 1
Linux Foundation - Free Standards Group 209 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7396 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 13
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3290 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 6
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 855 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 5
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3334 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10935 4
Microsoft Windows приложения 229 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13259 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14543 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8834 2
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 901 2
Google Android - приложения и разработчики 748 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2307 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12449 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6658 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8581 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 2
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22913 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15606 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17149 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1621 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8848 2
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10224 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12013 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13742 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4558 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7974 1
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 761 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 635 1
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 526 1
Linux OS 11744 8
Microsoft Windows 17086 8
Acronis Backup - Acronis Backup & Recovery - Acronis Backup & Security - Acronis Disaster Recovery - Acronis Recovery Expert - Acronis Instant Restore - Acronis Instant Recovery - Acronis Nonstop Backup 90 6
Parallels Access 26 6
Parallels Management 14 5
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 50 5
Parallels Client - Parallels 2X RDP 12 5
Apple macOS 2487 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3131 5
Parallels Toolbox 33 5
Parallels Desktop 93 5
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 87 5
Microsoft Azure 1535 4
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 4
Acronis True Image 97 4
Google Android 15414 3
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 402 3
Acronis Cyber Cloud - Acronis Data Cloud - Acronis Cyber Infrastructure - Acronis Software-Defined Infrastructure - Acronis Cyber Platform - Acronis Cyber Protect 32 3
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 13 2
Corel WordPerfect Office - Corel Paradox - реляционная СУБД 122 2
Corel WinZip - архиватор 54 2
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 28 2
Corel Mindjet MindManager 7 2
Corel Gravit - графический редактор 2 2
Киберпротект - Акронис Защита Данных 23 2
Corel Corporation - InterVideo WinDVD 26 2
Corel Paint Shop - Jasc Software - PaintShop Pro - PSP - графический редактор 31 2
Google Chrome - браузер 1730 2
Apple iOS 8679 2
Microsoft Office 4255 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 577 2
Google Chromebook - Google Хромбук 242 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 695 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 113 2
Corel WordPerfect Office - текстовый редактор 91 2
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 11 1
LinguaLeo 29 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 178 1
Google App Engine 36 1
Salesforce Heroku 23 1
Белоусов Сергей 256 27
Боровиков Игорь 137 5
Данилов Игорь 24 5
Gauger Andreas - Гаугер Андреас 7 5
Ryan Charles - Райан Чарльз 12 5
Галицкий Александр 123 5
Протасов Станислав 37 4
Чихачев Дмитрий 29 4
Pulvermüller Patrick - Пульвермюллер Патрик 4 4
Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 4
Weiss Achim - Вайсс Ахим 4 4
Steiner Ezequiel - Штайнер Эзекиль 6 3
Цыплаев Максим 4 3
Bell Serg - Белл Серж 4 3
Цыпляев Максим 44 2
Кузьмин Сергей 44 2
Steen Birger - Стен Биргер 72 2
Maritz Paul - Моритц Пол 36 2
Pinchev Alex - Пинчев Алекс 13 2
Василевский Андрей 20 2
Каталов Александр 11 1
Малков Константин 3 1
Ушаков Михаил 36 1
Алексеева Елена 22 1
Магдануров Гайдар 23 1
Armor Karen - Армор Карен 1 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 1
Gisin Nicolas - Жизан Николас 9 1
Greene Diane - Грин Диана 20 1
Pandya Maulik - Пандиа Маулик 2 1
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 203 1
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Егорихин Павел 8 1
Ясиновская Юлия 16 1
Синицкий Руслан 9 1
Близнюк Андрей 12 1
Мальгин Сергей 7 1
Шипицин Виталий 3 1
Bottomley James - Боттомли Джеймс 16 1
Сапунов Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 28
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 17
Сингапур - Республика 1974 12
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2630 12
Канада 5099 11
Германия - Федеративная Республика 13325 10
Европа 25062 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 6
Япония 13874 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 4
Израиль 2879 4
Украина 7984 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3424 4
Италия - Итальянская Республика 4528 3
Болгария - Республика 803 3
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 101 2
Швеция - Королевство 3804 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 2
Великобритания - Лондон 2438 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 2
Турция - Турецкая республика 2659 2
США - Калифорния 4847 2
Бутан - Королевство 37 1
США - Индиана 126 1
США - Калифорния - Пало-Альто - Palo Alto 169 1
Швейцария - Шаффхаузен 2 1
США - Калифорния - Редвуд-Сити 16 1
Украина - Житомирская область - Житомир 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 92 1
Эстония - Тартумаа - Тарту 6 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4252 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1285 1
Азия - Азиатский регион 5970 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 1
Ирландия - Республика 1056 1
Дания - Королевство 1376 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 1
Африка - Африканский регион 3658 1
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Бразилия - Федеративная Республика 2538 1
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Crunchbase 75 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1752 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 475 2
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 30 1
SIT - Schaffhausen Institute of Technology 2 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 144 1
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UNIGE - University of Geneva - Université de Genève - Женевский университет - Университет Женевы 13 1
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 616 1
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CNews AWARDS - награда 579 1
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