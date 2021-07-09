Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Долгопрудный
Публикаций - 47, упоминаний - 55
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 281 1
|Шойгу Сергей 60 1
|Абрамков Александр 31 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Белоусов Сергей 220 1
|Иващенко Андрей 10 1
|Оганесян Ашот 60 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Ершов Андрей 45 1
|Буяджи Павел 17 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Зубарев Илья 20 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Желкова Наталья 8 1
|Кивокурцев Олег 16 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Мардер Наум 100 1
|Шмулевич Марк 79 1
|Мишустин Михаил 303 1
|Южаков Алексей 23 1
|Ускова Ольга 137 1
|Яковлев Павел 2 1
|Заглумин Павел 5 1
|Маковский Максим 4 1
|Воловик Александр 3 1
|Полунина Полина 5 1
|Смирнов Дмитрий 59 1
|Романенко Андрей 76 1
|Евтушенко Олег 125 1
|Парфентьев Алексей 34 1
|Князев Николай 4 1
|Федосеев Алексей 17 1
|Комар Евгений 20 1
|Федулов Владислав 58 1
|Forbes - Форбс 456 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
|НТВ - Телекомпания 179 1
|N+1 - Издание 97 1
|CNews Analytics 2304 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858334, в очереди разбора - 761513.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858334, в очереди разбора - 761513.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru