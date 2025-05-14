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Россия ЦФО Московская область Долгопрудный
СОБЫТИЯ
|14.05.2025
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ИНТЦ «Долина Физтеха» создаст более 6 тыс. рабочих мест в Долгопрудном
«Долины Физтеха» станут развитие беспилотного транспорта, микроэлектроника, системы накопления энергии, робототехника и искусственный интеллект, биотехнологии. Новый инновационный кластер находится в Долгопрудном, в непосредственной близости от кампуса МФТИ. Это позволит обеспечить участникам и партнерам проекта возможность активного использования научного, кадрового и образовательного поте
|07.03.2025
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В Долгопрудном заработал «умный» светофор на искусственном интеллекте
На пересечении улицы Первомайской и Институтского переулка в Долгопрудном начал работу светофор Smartlight, использующий технологии искусственного интелле
|18.01.2012
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В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура»
В Долгопрудном осуществляется проект «Электронная регистратура». Как сообщает пресс-служба адми
|29.01.2009
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«Агава» построила дата-центр в Долгопрудном
1 февраля компания «Агава» открывает в Долгопрудном собственный дата-центр, оборудованный с учётом всех современных требований и полностью готовый к началу работы. Дата-центр, рассчитанный на 70 серверных стоек, соединен с крупнейши
|23.12.2008
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Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров
завершении проекта по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Москва – Долгопрудный – Дмитров. Магистральная линия связи, общей протяженностью 86 км, стала шестой п
|04.07.2007
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Подмосковный Долгопрудный может стать наукоградом
Правительство Московской области поддержало предложение администрации города Долгопрудный Московской области о присвоении ему статуса наукоград. Долгопрудный соотв
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоцерковский Олег 3 3
|Кудрявцев Николай 21 3
|Садовничий Виктор 64 2
|Дронов Дмитрий 27 2
|Никольский Сергей 3 2
|Решетов Владимир 6 2
|Андронов Вадим 3 2
|Югай Виктор 66 2
|Pulvermueller Patrick - Пулвермюллер Патрик 4 2
|Перескокова Марина 2 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Зубарев Илья 27 2
|Дементьева Ирина 9 2
|Мардер Наум 116 1
|Шмулевич Марк 90 1
|Овчинников Борис 129 1
|Филиппов Сергей 36 1
|Каклюгина Ирина 18 1
|Чихачев Дмитрий 29 1
|Акулинин Игорь 20 1
|Рабовский Семен 33 1
|Громов Борис 14 1
|Монахов Сергей 14 1
|Яшин Олег 9 1
|Немцов Борис 11 1
|Алимбеков Саид 8 1
|Бендин Сергей 10 1
|Куртеев Валентин 5 1
|Сонк Алексей 5 1
|Попова Елена 7 1
|Рытвинский Игорь 1 1
|Куртяник Надежда 441 1
|Маловичко Василий 1 1
|Шипицин Виталий 3 1
|Озерский Антон 1 1
|Косолапов Андрей 2 1
|Пайгельдин Сергей 1 1
|Мухач Дмитрий 1 1
|Исаев Евгений 3 1
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