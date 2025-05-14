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Россия ЦФО Московская область Долгопрудный

Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный

СОБЫТИЯ


14.05.2025 ИНТЦ «Долина Физтеха» создаст более 6 тыс. рабочих мест в Долгопрудном

«Долины Физтеха» станут развитие беспилотного транспорта, микроэлектроника, системы накопления энергии, робототехника и искусственный интеллект, биотехнологии. Новый инновационный кластер находится в Долгопрудном, в непосредственной близости от кампуса МФТИ. Это позволит обеспечить участникам и партнерам проекта возможность активного использования научного, кадрового и образовательного поте
07.03.2025 В Долгопрудном заработал «умный» светофор на искусственном интеллекте

На пересечении улицы Первомайской и Институтского переулка в Долгопрудном начал работу светофор Smartlight, использующий технологии искусственного интелле
18.01.2012 В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура»

В Долгопрудном осуществляется проект «Электронная регистратура». Как сообщает пресс-служба адми
29.01.2009 «Агава» построила дата-центр в Долгопрудном

1 февраля компания «Агава» открывает в Долгопрудном собственный дата-центр, оборудованный с учётом всех современных требований и полностью готовый к началу работы. Дата-центр, рассчитанный на 70 серверных стоек, соединен с крупнейши
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров

завершении проекта по строительству магистральной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) Москва – Долгопрудный – Дмитров. Магистральная линия связи, общей протяженностью 86 км, стала шестой п
04.07.2007 Подмосковный Долгопрудный может стать наукоградом

Правительство Московской области поддержало предложение администрации города Долгопрудный Московской области о присвоении ему статуса наукоград. Долгопрудный соотв

Публикаций - 99, упоминаний - 107

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Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 4
Cisco Systems 5372 3
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ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 2
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 2
Потенциал 3 2
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Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
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Агава КБ 31 1
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 1
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Питерская группа связистов 441 1
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 1
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Яндекс.Лавка 315 6
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 4
Yandex - Рободоставка 15 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 3
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 3
X5 Group - Перекрёсток 640 3
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Мострансавто 69 2
Наукоград - технопарк 156 2
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Runa Capital 158 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 16 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 4 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 1
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Солнечный круг 2 1
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Авоська дарит надежду 1 1
Самохвал - сеть супермаркетов 9 1
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Тонар 8 1
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ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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