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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный


09.07.2021 Сергей Белоусов больше не гендиректор Acronis 1
28.04.2020 Ритейлеры столкнулись с нехваткой технологических мощностей 1
07.04.2020 Экс-директор ИТ-департамента Правительства назначен замглавы Минэкономразвития 1
27.12.2019 В России создали «умные тележки», которые избавят от очередей в магазинах 1
02.09.2019 X5 запустила пилот по оснащению электронными ценниками магазинов «Пятёрочка» 1
18.06.2019 «Сёрчинформ» прогнозирует рост числа ИБ-инцидентов в российской медицине 1
29.03.2019 Школьники разработали систему искусственного интеллекта для квадрокоптера 1
10.08.2016 Visa Qiwi Wallet интегрирован в личный кабинет и мобильное приложение «Стрелки» 1
09.03.2016 Российский стартап запустит в Китае завод по производству роботов 1
09.12.2015 GS Group вручил 600 тыс. руб. победителям студенческого конкурса по программированию 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
16.11.2015 Cognitive Technologies и МИСиС проведут III Олимпиаду школьников 1
22.10.2015 Кто на самом деле строит электронное правительство России 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
09.06.2015 Новым партнером системы «Юнистрим» стал МФБанк 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
08.10.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Москве и Московской области 1
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
04.04.2014 Россия завоевала 5 медалей на мировом чемпионате роботов 1
07.09.2012 На базе МФТИ может быть создан технопарк для ИТ-компаний 4
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
18.01.2012 В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура» 1
08.12.2011 «Яндекс.Карты» научились строить маршруты общественным транспортом в новых городах 1
27.05.2011 «ГорКом» приобрел провайдера «МД Телеком» 1
12.05.2011 Google Maps обновили спутниковые снимки России и Белоруссии 1
30.10.2009 Звонки в Подмосковье перестанут быть междугородними 1
21.10.2009 «Комстар» начал предоставлять услугу IP-TV жителям Подмосковья 1
14.08.2009 «Комстар-ОТС» построил магистральное кольцо опорно-транспортной сети связи в Подмосковье 1
13.08.2009 Огромная партия пиратских дисков накрыта в Москве 1
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 2
15.05.2009 Курсы Adobe LiveCycle ES: Разработка форм 1
29.01.2009 «Агава» построила дата-центр в Долгопрудном 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 3
21.12.2007 «Комстар-ОТС» расширяет сеть в Подмосковье 1

Публикаций - 47, упоминаний - 55

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 4
Инфосистемы Джет 708 2
Cisco Systems 2436 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 2
Google LLC 8263 2
Acronis - Акронис 380 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Netrika - Нетрика 84 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 235 1
GS Group - General Satellite 155 1
Астор 86 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 137 1
РТЛабс 145 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 542 1
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 1
Ростелеком ЦентрТелеком 282 1
Агава КБ 21 1
Promobot - Промобот 49 1
Blumenkraft - Блюменкрафт 2 1
GoDaddy - Регистратор доменных имен 37 1
Arduino Software 27 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
Nokia Siemens Networks 199 1
5nine Software 11 1
Nokia Solutions and Networks Oy - NSN 47 1
Maykor - Мэйкор 259 1
ДатаКрат - DataKrat 8 1
Amazon Inc - Amazon.com 1591 1
Ростех - Ростехнологии 2239 1
Softline - Софтлайн 1564 1
SearchInform - Серчинформ 187 1
Крок 1299 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 1
Ситилинк - Citilink 193 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 15 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 5
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 4
X5 Group - Пятерочка 567 3
X5 Group 604 3
X5 Group - Перекресток 212 2
РВК - Российская венчурная компания 496 2
Runa Capital 153 2
Almaz Capital Partners 118 1
Почта России ПАО 1655 1
Insight Partners 6 1
Связной ГК 969 1
Qiwi 783 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 194 1
Евросеть 1136 1
Мострансавто 60 1
Lego 86 1
Фасоль - сеть магазинов 4 1
МФТИ Технопарк - ФизТехПарк 9 1
Гудзон ТРЦ 2 1
Гагаринский ТРЦ 3 1
УЭК - Универсальная электронная карта 512 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 3 1
Бристоль - сеть магазинов 12 1
IKEA - ИКЕА 89 1
Виктория - Сеть супермаркетов 49 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 229 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 450 1
Auchan Holding - Ашан 149 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 149 1
Лента - Сеть розничной торговли 192 1
Дикси - Сеть магазинов 80 1
Lamoda 83 1
Магнит - Сеть магазинов 273 1
Wildberries 128 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
Счётная палата РФ 484 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1460 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 551 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 1
Правительство РФ 2279 1
Пентагон - Министерство обороны США 434 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 52 1
Руссофт - Russoft 281 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 8
3G - Стандарт мобильной связи 4037 6
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
Gigabit Ethernet 454 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 1
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга 98 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 344 1
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 72 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 109 1
Pick-by-Voice - технология голосового управления 9 1
Умные продуктовые тележки 5 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
НИР - Научно-исследовательская работа 129 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 560 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1073 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
Big Data - Большие данные 1138 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 246 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3367 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 68 1
Стрелка - Транспортная карта 115 2
Google Android 10774 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 2
Acronis Инфраструктура 4 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 60 1
Amazon Go 7 1
Acronis Backupagent 4 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Apple - App Store 2205 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 444 1
Acronis Backup 28 1
Acronis Защита Данных 5 1
Acronis Cyber Platform 11 1
Microsoft Azure 1171 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Шойгу Сергей 60 1
Абрамков Александр 31 1
Щеголев Игорь 676 1
Белоусов Сергей 220 1
Иващенко Андрей 10 1
Оганесян Ашот 60 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Ершов Андрей 45 1
Буяджи Павел 17 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Зубарев Илья 20 1
Рубцов Сергей 27 1
Желкова Наталья 8 1
Кивокурцев Олег 16 1
Криевс Ритварс 15 1
Мардер Наум 100 1
Шмулевич Марк 79 1
Мишустин Михаил 303 1
Южаков Алексей 23 1
Ускова Ольга 137 1
Яковлев Павел 2 1
Заглумин Павел 5 1
Маковский Максим 4 1
Воловик Александр 3 1
Полунина Полина 5 1
Смирнов Дмитрий 59 1
Романенко Андрей 76 1
Евтушенко Олег 125 1
Парфентьев Алексей 34 1
Князев Николай 4 1
Федосеев Алексей 17 1
Комар Евгений 20 1
Федулов Владислав 58 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 30
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 28
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 22
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 20
Россия - Российская федерация - РФ 63740 19
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 18
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 18
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 16
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово 64 16
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 14
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 8
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 7
Россия - Жуковский 28 5
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 4
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1382 3
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 33 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 3
Россия - ПФО - Казань 1634 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 2
Россия - Лобня 24 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 2
Италия - Итальянская Республика 1609 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 841 2
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 365 2
Беларусь - Белоруссия 2314 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 292 2
Япония 3550 2
Россия - СФО - Новосибирск 2230 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1742 2
Россия - Руза - Рузский район 10 1
Россия - Московская область - Ногинск 25 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 268 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 124 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Информационное общество - Государственная программа 284 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1062 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 446 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
Вторая мировая война 356 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 290 1
Пиратство - Авторское право 242 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 231 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 152 1
Forbes - Форбс 456 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1129 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 253 1
НТВ - Телекомпания 179 1
N+1 - Издание 97 1
CNews Analytics 2304 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 428 5
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 154 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 714 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 179 1
РАН - Российская академия наук 406 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 264 1
РУК - Российский университет кооперации 1 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858334, в очереди разбора - 761513.
Создано именных указателей - 46783.
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