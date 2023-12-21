Разделы

Телеком Беспроводная связь Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

МТС обеспечила скоростным интернетом 300 тыс. жителей новостроек Московского региона

ПАО «МТС», цифровая экосистема, в 2023 г. значительно расширила покрытие и пропускную способность сетей связи в новостройках Москвы и области. В результате проведенных работ доступ к скоростному мобильному и фиксированному интернету, а также качественной голосовой связи от МТС получили более 300 тыс. жителей 157 новых многоквартирных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила в жилых кварталах Москвы и Подмосковья, сданных в 2023 г., почти 300 базовых станций. Это позволило значительно увеличить покрытие и емкость сети, повысить скорость мобильного интернета, а также улучшить качество голосовой связи для 276 тыс. жителей новостроек. Оборудование, установленное вблизи и на территориях жилых комплексов, обеспечивает комфортные скорости мобильного интернета, сравнимые со скоростью доступа в давно обжитых местах региона, а также высококачественную голосовую связь, в том числе по технологии VoLTE и VoWi-Fi.

Большая часть нового оборудования мобильной связи — около 60% — установлена в Московской области. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям новостроек в Домодедово, Одинцово, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Ногинске, Щелкове, Истре и других городских округах. Самыми крупными новостройками в области, получившими доступ к мобильному интернету, стали «Новоград Павлино» в Балашихе, «Сколковский» в Одинцово, «31 квартал» в Пушкине, «Центральный» в Щелково и «Лидер парк» в Долгопрудном. В Москве дополнительное оборудование было установлено в жилых комплексах «Люблинский парк», «Бутово парк 2», «Румянцево парк» и «Башни Токио. Эталон-сити».

В 2023 г. МТС также построила в 45 новых домах в Москве волоконно-оптическую сеть по технологии в GPON. Это позволило обеспечить гигабитным домашним интернетом еще 36 тыс. жителей. Самым крупным проектом стал ЖК «ЗИЛарт», где к сверхскоростному интернету подключены не только сданные корпуса, но и три социальных объекта комплекса: одна из самых больших в России школ на 2,5 тыс. учащихся и два детских сада. В топ-3 новостроек по количеству домохозяйств с подключенным GPON в этом году также входят жилые комплексы «КутузовGRAD II» и «Level Причальный».

«Московская область и Москва уверенно входят в тройку регионов-лидеров по вводу жилья в России. Только за десять месяцев этого года в столичном регионе введено в эксплуатацию около 14 млн кв. м нового жилья. Для нас такие объемы строительства означают, что мы должны ускоренными темпами обеспечивать новостройки качественной связью и скоростным интернетом, желательно сразу как мобильным, так и фиксированным. Такой подход постепенно становится стандартом для современного жилья, и мы работаем в тесном контакте с застройщиками над тем, чтобы новоселы могли пользоваться нашей связью и цифровыми сервисами экосистемы сразу после сдачи квартир, вне зависимости от класса жилья и локации новостройки», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба
Безопасность

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

Конференция CNews Business Process Management 2024 состоится 8 февраля

Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами

МТС начинает производство базовых станций для 5G

Дмитрий Смирнов, ОХК «Уралхим»: Искусственный интеллект поможет построить систему ИБ в условиях кадрового дефицита

Операторов контакт-центров скоро заменят на роботов

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще