МТС обеспечила скоростным интернетом 300 тыс. жителей новостроек Московского региона

ПАО «МТС», цифровая экосистема, в 2023 г. значительно расширила покрытие и пропускную способность сетей связи в новостройках Москвы и области. В результате проведенных работ доступ к скоростному мобильному и фиксированному интернету, а также качественной голосовой связи от МТС получили более 300 тыс. жителей 157 новых многоквартирных домов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила в жилых кварталах Москвы и Подмосковья, сданных в 2023 г., почти 300 базовых станций. Это позволило значительно увеличить покрытие и емкость сети, повысить скорость мобильного интернета, а также улучшить качество голосовой связи для 276 тыс. жителей новостроек. Оборудование, установленное вблизи и на территориях жилых комплексов, обеспечивает комфортные скорости мобильного интернета, сравнимые со скоростью доступа в давно обжитых местах региона, а также высококачественную голосовую связь, в том числе по технологии VoLTE и VoWi-Fi.

Большая часть нового оборудования мобильной связи — около 60% — установлена в Московской области. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям новостроек в Домодедово, Одинцово, Мытищи, Балашиха, Люберцы, Ногинске, Щелкове, Истре и других городских округах. Самыми крупными новостройками в области, получившими доступ к мобильному интернету, стали «Новоград Павлино» в Балашихе, «Сколковский» в Одинцово, «31 квартал» в Пушкине, «Центральный» в Щелково и «Лидер парк» в Долгопрудном. В Москве дополнительное оборудование было установлено в жилых комплексах «Люблинский парк», «Бутово парк 2», «Румянцево парк» и «Башни Токио. Эталон-сити».

В 2023 г. МТС также построила в 45 новых домах в Москве волоконно-оптическую сеть по технологии в GPON. Это позволило обеспечить гигабитным домашним интернетом еще 36 тыс. жителей. Самым крупным проектом стал ЖК «ЗИЛарт», где к сверхскоростному интернету подключены не только сданные корпуса, но и три социальных объекта комплекса: одна из самых больших в России школ на 2,5 тыс. учащихся и два детских сада. В топ-3 новостроек по количеству домохозяйств с подключенным GPON в этом году также входят жилые комплексы «КутузовGRAD II» и «Level Причальный».

«Московская область и Москва уверенно входят в тройку регионов-лидеров по вводу жилья в России. Только за десять месяцев этого года в столичном регионе введено в эксплуатацию около 14 млн кв. м нового жилья. Для нас такие объемы строительства означают, что мы должны ускоренными темпами обеспечивать новостройки качественной связью и скоростным интернетом, желательно сразу как мобильным, так и фиксированным. Такой подход постепенно становится стандартом для современного жилья, и мы работаем в тесном контакте с застройщиками над тем, чтобы новоселы могли пользоваться нашей связью и цифровыми сервисами экосистемы сразу после сдачи квартир, вне зависимости от класса жилья и локации новостройки», — сказал директор по стратегии и развитию московского региона МТС Дмитрий Поляков.

Андрей Дугин, МТС RED: Мы можем взять под свое крыло компанию любого масштаба Безопасность

* * *

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») — компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Беларуси и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 80-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС — телефонией, доступом в интернет и ТВ — охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах — более 12 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 14 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4,6 тыс. магазинов в России.