Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Россия ЦФО Московская область Ногинск

Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск

СОБЫТИЯ


02.03.2017 «Ногинский» контролирует производство молока с помощью системы Wialon

Агропромышленное предприятие «Ногинский» подключили к системе спутникового мониторинга Wialon. Об этом CNews сообщили в компании Gurtam. Проект реализовала компания LocMe, партнер Gurtam в Московской и Саратовской областях.
11.05.2010 “Интеллектуальный” микрорайон возведут в Ногинском районе Подмосковья

В 2010-2011 гг. в микрорайоне “Светлый”, расположенном в Ногинском районе Подмосковья, будет построено около 140 тыс. кв. метров жилья, в котором будет внедрена система “интеллектуальное” здание, а также использованы передовые энергосберегающие техно
15.08.2008 Ногинский муниципальный район Московской области приобретет компьютеры и оргтехнику

Управление образования администрации муниципального образования «Ногинский муниципальный район Московской области» объявило открытый аукцион № 31491 по выбору
20.12.2007 «Сумма Телеком» строит WiMAX для Шойгу?

менно из-за территориальной близости к этому заказчику в качестве места для тестирования был выбран Ногинск. Подмосковный город Ногинск знаменит не только своим одноколейным трамваем, но
09.07.2007 «СтартМастер» открылся в Ногинске

на в городе Ногинске (Московская область). Новый магазин компании «СтартМастер» - первый для города Ногинск и 36-й для розничной сети. В новом супермаркете представлено свыше 5 тыс. наименовани

Публикаций - 114, упоминаний - 125

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9892 26
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 13
Ростелеком 10306 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 9
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 7
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 163 5
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 134 5
МегаФон - Мобиком 225 5
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 5
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 5
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 5
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье 119 4
ant Technologies - АНТ Технолоджис - Муравьиная логистика 75 3
Intel Corporation 12541 3
Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 153 3
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 3
Microsoft Corporation 25236 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 3
8983 3
Демос - Демос Датаком 60 2
МегаФон - Синтерра - Мир ФМ 5 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 608 2
Huawei 4221 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 2
NVision Group - Энвижн Груп 685 2
Cisco Systems 5222 2
Huawei Technologies 404 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон 172 2
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 2
МегаФон Центральный филиал 91 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2086 2
KPN - KPNQwest - EUnet - European UNIX Network 5 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Clearwire 41 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Ниеншанц Телеком 7 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 14
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 6
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 29 4
Lotte - Лотте - бизнес-центр 22 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 488 3
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 427 3
Auchan Holding - Ашан - Рамстор 48 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 2
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 140 2
Россети Ленэнерго 1699 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 141 2
INARCTICA - Русское море ГК - Русская аквакультура 11 2
РРК - Русская рыбная компания 5 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 319 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 2
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 2
Мортон 26 1
Bakulin Motors Group - BMG - Бакулин Моторс Групп - БМГ - VolgaBus 7 1
РЖД Москва - Ярославский вокзал 8 1
Петровский парк 4 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 1
USTA Hotels - Отель Екатеринбург-Центральный 1 1
Хлебпром 5 1
Востокхимволокно 1 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 81 1
Альфа Арбат Центр - бизнес-центр 4 1
Смоленский Пассаж ТДК - торгово-деловой комплекс 10 1
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 35 1
Агрокомплекс Ногинский - Агропромышленное предприятие Ногинский 1 1
Novaroll - Нова Ролл - Упаковка и Сервис 2 1
Автоцентр Кунцево - Кунцево ТЦ 1 1
Dr. Theiss Naturwaren - Др. Тайсс Натурварен Рус 3 1
РЖД ГЖД - Горьковская железная дорога 20 1
Ереван-Плаза ТЦ 10 1
Тонар 8 1
Аникс ТД 7 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 3
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 70 3
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 2
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 2
Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 22 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 33 1
Администрация города Реутов 2 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 159 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 608 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 393 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 231 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Федеральное казначейство России 1879 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 679 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
Парк Зарядье 42 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 531 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1356 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 9
WiMAX Forum 68 1
РАПО - Российская антипиратская организация по защите прав на аудиовизуальные произведения 15 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 30
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 19
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 14
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8782 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4842 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11192 8
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2649 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9609 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 7
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 6
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 6
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2264 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 5
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9509 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 5
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1255 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17838 4
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 4
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1615 4
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1827 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8457 4
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1279 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12968 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3177 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 4
Apple iPhone 6 4862 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 934 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Microsoft Windows 2000 8662 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1063 3
МТС 3G-сеть 121 3
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 62 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Microsoft Dynamics 1186 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Huawei WiMAX 6 1
Huawei Q - серия коммутаторов 1 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МТС WAP-портал 20 1
МегаФон - GSMЛайт 50 1
АСВТ - РусАлтай 8 1
EME WMS - EME YMS 8 1
Т1 Watchman Security 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 421 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Axelot WMS - Axelot YMS 68 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 321 1
Правительство Московской области - Портал государственных и муниципальных Московской области - Электронное Подмосковье 14 1
ant Technologies - ant Time Slot Management - Управление временными интервалами ПРР 12 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary TMS 8 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary LMS 4 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
Microsoft Windows Essentials - Microsoft Windows Live Essentials - Microsoft Windows Live Installer 7 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 226 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 112 1
LogistiX LEAD WMS 55 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2451 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 1
Поляков Дмитрий 48 5
Шойгу Сергей 91 3
Нащекин Алексей 118 3
Акулинин Игорь 20 2
Смоленцев Александр 9 2
Абрамов Олег 5 2
Исаакян Армен 5 2
Денежкин Дмитрий 2 2
Рубцов Сергей 33 2
Медведев Владислав 57 2
Мартынюк Александр 15 1
Ручьев Александр 2 1
Солдатов Александр 4 1
Янаев Александр 1 1
Шалманов Сергей 201 1
Солонин Виталий 89 1
Савватин Максим 65 1
Проколов Роман 48 1
Рахманов Максим 47 1
Лашкина Елена 34 1
Дуйкова Полина 7 1
Солдатов Андрей 30 1
Бороган Ирина 7 1
Шохалевич Дмитрий 2 1
Гогин Александр 1 1
Забегаев Илья 2 1
Святская Стелла 1 1
Должиков Денис 2 1
Одинец Павел 1 1
Атькина Анастасия 1 1
Рябов Игорь 27 1
Корнеева Ксения 31 1
Рыбалко Станислав 9 1
Горбачев Михаил 35 1
Смит Вячеслав 18 1
Еремченко Евгений 17 1
Кудрявцев Геннадий 12 1
Бардин Валерий 8 1
Стругацкие (братья) 35 1
Куртеев Валентин 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 88
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 85
Россия - РФ - Российская федерация 156831 50
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 23
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 22
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 20
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 218 20
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 20
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 19
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 18
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 18
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 17
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 17
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 16
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 16
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 14
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 14
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 12
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 12
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 108 10
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 58 10
Россия - ЦФО - Московская область - Бронницы 27 9
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 9
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 9
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 9
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 8
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 8
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 246 7
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 310 7
Россия - ЦФО - Московская область - Лобня 62 7
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 7
Россия - ЦФО - Московская область - Домодедовский район - Домодедово 47 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Климовск 27 6
Россия - ЦФО - Московская область - Клин 49 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 6
Россия - ЦФО - Московская область - Ивантеевка 33 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1617 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 9
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 8
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 8
Россия - ЦФО - Московская область - Шатура 31 7
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 7
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 7
Дача - Дачный сезон - Дачники 1020 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5308 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 4
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 598 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3768 4
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 101 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 3
Английский язык 6876 2
Физика - Physics - область естествознания 2835 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6406 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1168 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1930 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1559 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
GizChina - Издание 81 1
Mash - telegram-канал 19 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Радио России - радиостанция 49 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 2
Market Intelligence Center - MIC 15 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 45 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 37 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 3 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
МЭИ - Московский энергетический институт 157 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
FIRST Championship - First Russia Robotics Championship 3 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 656 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 82 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще