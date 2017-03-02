Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск

Получите все материалы CNews по ключевому слову
|02.03.2017
|
«Ногинский» контролирует производство молока с помощью системы Wialon
Агропромышленное предприятие «Ногинский» подключили к системе спутникового мониторинга Wialon. Об этом CNews сообщили в компании Gurtam. Проект реализовала компания LocMe, партнер Gurtam в Московской и Саратовской областях.
|11.05.2010
|
“Интеллектуальный” микрорайон возведут в Ногинском районе Подмосковья
В 2010-2011 гг. в микрорайоне “Светлый”, расположенном в Ногинском районе Подмосковья, будет построено около 140 тыс. кв. метров жилья, в котором будет внедрена система “интеллектуальное” здание, а также использованы передовые энергосберегающие техно
|15.08.2008
|
Ногинский муниципальный район Московской области приобретет компьютеры и оргтехнику
Управление образования администрации муниципального образования «Ногинский муниципальный район Московской области» объявило открытый аукцион № 31491 по выбору
|20.12.2007
|
«Сумма Телеком» строит WiMAX для Шойгу?
менно из-за территориальной близости к этому заказчику в качестве места для тестирования был выбран Ногинск. Подмосковный город Ногинск знаменит не только своим одноколейным трамваем, но
|09.07.2007
|
«СтартМастер» открылся в Ногинске
на в городе Ногинске (Московская область). Новый магазин компании «СтартМастер» - первый для города Ногинск и 36-й для розничной сети. В новом супермаркете представлено свыше 5 тыс. наименовани
