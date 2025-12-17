Разделы

Россия ЦФО Московская область Лобня

Россия - ЦФО - Московская область - Лобня

СОБЫТИЯ


17.12.2025 SystemeMES компании «Систэм Электрик» для управления производством включена в реестр российского ПО 1
19.03.2025 «Нартис» и «РН-Энерго» запускают новую сеть ЭЗС в Московском регионе 1
13.02.2025 T2 увеличила площадь покрытия сети в городах Московской области 1
21.01.2025 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом 338 тыс. жителей новостроек Московского региона 1
29.07.2024 Tele2 улучшил качество связи в нескольких районах на севере Москвы 1
11.06.2024 Segezha Group внедрила мобильный ТОиР, заменив SAP WorkManager 1
14.05.2024 Ведущий производитель картонной упаковки в России «Упаковочные системы» завершил внедрение Axelot WMS на складе запчастей и материалов 1
28.06.2023 LogistiX импортозаместила систему управления оборудованием и автоматизировала склад производителя упаковки «Упаковочные системы» 1
28.02.2023 Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России 1
07.02.2023 МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе 1
01.11.2021 Yota доставит SIM-карты «Самокатом» в Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Ленинградской и Московской областях 1
06.08.2021 Власти передумали тратить миллиарды на покрытие дорог интернетом по проекту Ротенбергов 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
25.09.2020 «Яндекс.Еда» запускает курьерскую доставку в 24 городах России 1
24.03.2020 На покрытие российских дорог беспроводным интернетом потратят 5 миллиардов 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
31.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» запускают сеть точек самовывоза 1
27.07.2018 «М.Видео» и «Эльдорадо» тестируют выдачу заказов через пункты самовывоза 1
08.06.2018 «Билайн» объявил о расширении программы «Трейд ин» 1
31.05.2018 Игорь Евдокимов -

Теперь мы знаем точно, где и когда был куплен каждый билет на пригородную электричку

 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
05.04.2018 «Билайн» удвоил скорость 4G в Подмосковье 1
30.05.2016 Navitel выпустил карты России, Беларуси и Казахстана релиза Q1 2016 1
28.03.2016 «Ростелеком» победил «Мегафон» в борьбе за доступ к московским новостройкам 1
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
13.10.2015 Comparex перевел почтовый сервис «Аэроэкспресс» на новую версию Microsoft Exchange 1
19.08.2015 Администрация г. Лобня автоматизировала документооборот на базе платформы Alfresco 3
16.04.2015 Картой «Стрелка» можно оплатить проезд в коммерческих автобусах 1
22.10.2014 «СПАР Ритейл» перевела корпоративную почту в единую облачную среду на базе Microsoft Office 365 1
22.10.2013 NetByNet выходит на новые рынки ШПД 2
21.10.2013 «Астерос» и EMC создали для «Аэроэкспресса» отказоустойчивую ИТ-платформу для поддержки сервисов 1
15.05.2013 Rolf SCS управляет денежными потоками с помощью «Хомнет:МСФО» 1
26.02.2013 Алексей Ананьев покинул пост главы ГК «Техносерв» 1
07.07.2011 «Билайн» объявил итоги и перспективы развития проводного интернета и запустил новые тарифы в Московском регионе 1
17.08.2010 «Ситроникс» стал поставщиком транспортных RFID-билетов для «Аэроэкспресса» 1
22.07.2010 «Комстар» выходит в новые города Подмосковья 1
23.10.2009 Услуга «Антивирус Dr.Web» стала доступна абонентам Linkintel 1
14.05.2009 «МФИ Софт» поставит NGN-решения на базе РТУ в «Центральный телеграф» 1
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 1

Публикаций - 63, упоминаний - 68

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25249 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 8
МегаФон 9929 6
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14282 4
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 4
Ростелеком 10320 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3122 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 566 2
Samsung Electronics 10634 2
Dell EMC 5096 2
Cisco Systems 5224 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3306 2
Корус Консалтинг ГК 1344 2
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 67 2
ГЛОНАСС АО 242 2
Ростелеком - Связьинвест 1714 2
9014 2
SoftwareONE Group 105 1
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 141 1
LogistiX - Логистикс-Тех 74 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1510 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 194 1
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 1
Alfresco Software 148 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 67 1
НТК - Ногинская телекоммуникационная компания 1 1
НЭК - Национальная энергетическая компания - НЭК.ТЕХ - Нартис НТЦ завод - Юнител инжиниринг - НТЗМК - Энхим - ИНКОТНРОЛ - РТК-Электро-М - ЛЗВО 25 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Rosweb - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 84 1
Seiko Epson Europe B. V. 24 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет 25 1
Мортон Телеком 3 1
Yandex - Яндекс 8458 1
Apple Inc 12643 1
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 239 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 10
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 140 5
РЖД - Российские железные дороги 2006 4
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 208 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
РЖД МЖД - Московская железная дорога 66 3
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 147 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 47 2
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 153 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2701 2
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 2
Упаковочные системы - Тетра Пак - Tetra Pak 32 2
Этажи 0 1
Вятский фанерный комбинат 7 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 76 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 69 1
Мострансавто 67 1
Сокольники ПКиО - Парк культуры и отдыха 124 1
Мортон 26 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 20 1
Петровский парк 4 1
Microsoft Press Knowledge Center 9 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 49 1
Fazer - Oy Karl Fazer Ab - Фацер 5 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
Петелино ТД 3 1
ГФК - Галичский фанерный комбинат 3 1
РН-Энерго 3 1
ТМХ - ДМЗ - Демиховский машиностроительный завод 8 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 288 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 1
Открытие Арена - стадион 21 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 864 1
Nike 190 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 1
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 81 1
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 214 5
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 77 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12872 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 3
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 248 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4798 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
РЖД ЮУЖД - Южно-Уральская железная дорога 9 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 354 1
Парк Зарядье 42 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2930 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 240 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6280 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Единая Россия - Политическая партия 316 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73386 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 10
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 8
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9345 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 7
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11597 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9395 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11197 5
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4847 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10534 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8459 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7626 4
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3559 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1617 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2651 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12990 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2205 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2882 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12277 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23063 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6701 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7297 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7110 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Apple iPhone 6 4862 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2882 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 518 3
ФСТТ РФ - Федеральная сеть телематики транспортного комплекса России и коммерческих операторов 12 2
Ростелеком - Центел - QWERTY - Единая мультисервисная сеть 32 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1780 2
Microsoft Office 3962 2
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 136 2
Apple Pay 505 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 2
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 25 1
Microsoft Exchange Online 112 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 691 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5133 1
Автодор - ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога А-113 63 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 51 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
LogistiX LEAD WMS 55 1
РЖД Ласточка - ЭС1, ЭС1П, ЭС2Г, ЭС2ГП - семейство пассажирских электропоездов на основе платформы Siemens Desiro 38 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 87 1
Yota SIM-карты 26 1
Axelot - Datareon ESB Platform - корпоративная сервисная шина данных 90 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Dell EMC VNX 42 1
Хомнет МСФО - Хомнет IFRS 41 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 19 1
ВымпелКом - Билайн 2G/3G-сеть 45 1
МегаФон Wi-Fi FREE - МегаФон Green Zone Wi-Fi FREE - МегаФон Зеленая зона Wi-Fi 9 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Samsung Galaxy S9 - смартфон 81 1
Axelot WMS - Axelot YMS 68 1
Microsoft Windows XP Professional 235 1
Siemens C - Siemens CX - серия мобильных телефонов 52 1
Google Android 14710 1
Apple iOS 8258 1
Apple iPhone X - Серия смартфонов 258 1
Apple iPhone 8 186 1
Apple iPhone 5 777 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 246 1
Страх Александр 44 8
Зуденков Виктор 8 8
Путин Владимир 3354 4
Крушинин Алексей 19 2
Рубцов Сергей 33 2
Ремень Виктор 8 2
Поносов Александр 69 2
Ротенберг Игорь 38 2
Ротенберг Аркадий 52 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 2
Дементьева Ирина 9 2
Левашов Александр 91 1
Лебедев Александр 45 1
Попов Алексей 337 1
Ананьев Алексей 110 1
Батанов Андрей 16 1
Горький Максим 19 1
Поляков Дмитрий 49 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Блинов Дмитрий 45 1
Иванов Петр 23 1
Дитрих Евгений 15 1
Лядовой Сергей 7 1
Плясенко Павел 18 1
Евдокимов Игорь 61 1
Ручьев Александр 2 1
Александров Родион 1 1
Мямлина Елена 1 1
Горбачев Михаил 35 1
Голощапов Александр 15 1
Акиниязов Рустам 8 1
Козельский Вячеслав 8 1
Красавин Михаил 5 1
Карпушин Николай 6 1
Рытвинский Игорь 1 1
Милованов Денис 1 1
Рожков Станислав 1 1
Рудакова Эльвира 7 1
Сивер Владислав 6 1
Жигулева Елена 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45782 41
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8127 37
Россия - РФ - Российская федерация 157146 31
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 20
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 219 16
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 379 14
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 247 14
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 145 13
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 249 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18617 11
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 170 11
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 154 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 158 8
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 133 8
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 110 8
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 142 7
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 114 7
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 99 7
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 82 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 904 6
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 119 6
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 90 6
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 46 6
Россия - ЦФО - Московская область - Чеховский район - Чехов 89 6
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 104 6
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 43 5
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 5
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 41 4
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 111 4
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 89 4
Россия - ЦФО - Московская область - Фрязино 121 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 14 4
Финляндия - Финляндская Республика 3658 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 96 4
Европа 24649 4
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 4
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 151 3
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 3
Россия - ЦФО - Московская область - Дзержинский 28 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 14
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7606 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3035 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 7
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 834 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 6
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1814 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15155 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4252 4
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1956 3
Автомагистраль А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 8 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6115 3
Дача - Дачный сезон - Дачники 1022 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6250 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 905 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5710 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31960 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 2
Дело Поносова 19 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 2
Новая газета 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6020 1
NYT - The New York Times 1088 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1077 1
ITResearch 121 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 46 1
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 21 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 283 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
