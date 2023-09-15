МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять МТС призовут к ответу Оператор связи МТС, чья абонентская база в России, Белоруссии и других странах присутствия составляет в совокупности

НИУ ВШЭ: Абонентская плата за пакеты интернет-услуг в России за последние 10 лет снизилась вдвое 1 г. составил 105 Эбайт (по сетям с фиксированным доступом было передано 76,3 Эбайт, мобильным — 29 Эбайт). Цифровой разрыв сокращается на фоне снижения стоимости и повышения качества интернет-услуг. Абонентская плата за пакеты интернет-услуг по отношению к среднедушевому доходу в России за последние 10 лет снизилась вдвое. Параллельно с этим выросла доля домохозяйств с доступом в интернет

Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай ернет или голосовые вызовы. В Москве одни из самых высоких тарифов на связь К примеру, если указать абонентскую плату 400 руб. в месяц, то жителям Москвы и Московской области Yota предложит или

В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками . Он позволяет общаться бесплатно с членами семьи и близкими людьми даже при отрицательном балансе. Абонентской платы на тарифе как таковой нет. Тариф также включает возможность бесплатного общ

Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% я MVNO стали банковские виртуальные операторы: доходы от их работы увеличились на 73% год к году, а абонентская база показала рекордный для стагнирующего рынка рост на 32%. Все банковские опера

Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь Tele2 предлагает абонентам собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера. Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сок

МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ в апреле 2020 г. отменил абонентскую плату за дополнительные номера, рабочие места и услугу «запись разговора» на тарифных планах «Старт бизнеса», «Офис продаж» или «Премиум» для новых клиентов. Также на всех тарифах к

«Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» на три месяца отменил абонентскую плату для бизнеса, который пострадал от коронавируса сильнее всего. Туристические организации и отели, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы — эти и ряд других предприятий

Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов. Наиболее высокие темпы роста количества а

Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов 2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%. Наибольшие темпы прироста а

Tele2 предлагает полгода бесплатной связи при внесении абонентской платы за шесть месяцев могут клиенты действующих тарифов линейки «Мой Tele2» во всех регионах присутствия компании. Например, в Московском регионе абоненты тарифа «Мой онлайн+» получат полгода связи в подарок при внесении абонентской платы за шесть месяцев. Пользователи тарифов «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» получают три месяца связи в подарок при оплате 9 месяцев услуг. В день запуска предложения так

MCN Telecom представил новые тарифы, позволяющие экономить до 20% при годовом списании осеннем снижении цен. Оператор связи уменьшил стоимость междугородних звонков на 30% и ежемесячную абонентскую плату за пользование городскими номерами на 20%. Купить второй и последующий мног

«Акадо-Екатеринбург» наращивает абонентскую базу мпаний «Акадо») подвел итоги работы за 9 месяцев 2016 г. Как рассказали CNews в компании, несмотря на непростую ситуацию на региональном рынке телеком-услуг, «Акадо-Екатеринбург» продолжает расширять абонентскую базу и инвестировать в развитие своих сетей. С января по сентябрь 2016 г. количество абонентов компании среди физических лиц, подключивших услугу цифрового телевидения, увеличилось

«Ростелеком» увеличил абонентскую базу «Интерактивного телевидения» в Ростовской области «Ростелеком» заявил о расширении абонентской базы «Интерактивного ТВ» в Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, сейчас в Ростовской области смотрят «Интерактивное ТВ» свыше 105 тысяч абонентов «Ростелекома». По ср

SearchInform ввела абонентскую плату на TimeInformer С 15 сентября 2016 г. компания SearchInform объявила о введении абонентской платы на систему контроля рабочего времени TimeInformer — теперь программа доступна по подписке. Как сообщили CNews в SearchInform, в обновленном тарифном плане предусмотрены лиценз

Абонентская база «Триколор ТВ» достигла 12 млн 15 августа 2016 г. абонентская база «Триколор ТВ» превысила 12 млн домохозяйств, из них 63,3% — HD-абоненты. С 1

Tele2 в Красноярском крае за год увеличил абонентскую базу на 20% e2 подвел итоги первого года работы под собственным брендом в Красноярском крае. Компания увеличила абонентскую базу на 20%, более чем в полтора раза расширила сеть дистрибуции и сделала мобиль

«Транстелеком» вошел в топ-3 ШПД-операторов по приросту абонентской базы Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», компания «Транстелеком» вошла в первую тройку рейтинга ШПД-операторов по абсолютному приросту абонентской базы во втором квартале 2016 г. C момента запуска услуги ШПД оператор ежеквартально показывает положительную динамику изменения абонентской базы за счет модернизации собствен

Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3% Федеральный спутниковый оператор «Орион» подвел финансовые итоги первого полугодия 2016 г. Абонентская база компании достигла 2 877 000 домохозяйств. За отчетный период вдвое увеличилс

В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае выросла на 17 тыс. домохозяйств В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае приросла на 17 000 домохозяйств. Это стало возможным, благодаря активному строительству оптических сетей в Приморье. Завершено строительство сет

Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 57,7 млн клиентов в России. Кроме того, в течение первого квартала компанией отмечены признаки возросшей конкуренции. Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте в I квартале 2016г. выросла на 4% год к году -

«МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе За год «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу и число активных пользователей мобильного интернета в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Рекордный рост подключений корпоративных абонентов с апреля 2015 г. отмеч

В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков ссийского рынка платного телевидения по итогам 2015 г. и прогнозы его развития до 2020 г. В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков. Основной вклад внесли

Абонентская база Tele2 достигла 37,3 млн человек p39 млрд, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 214%. Соотношение CAPEX к выручке составило 41,2%. Абонентская база компании на 31 декабря 2015 г. составила 37,3 млн человек, увеличившись на 2

«Ростелеком» подключает «Виртуальную АТС» без абонентской платы и предоставляет городской номер бесплатно рте и продлится до конца мая 2016 г. В рамках акции для новых клиентов разработаны специальные условия на весь срок действия договора. В частности, при подключении с компании не взимается ежемесячная абонентская плата за услугу стоимостью от p550. Кроме того, компания бесплатно предоставит городской номер для переадресации вызовов на виртуальную АТС, предлагает возможность аренды оборудован

Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 59,8 млн клиентов ческого роста и ослабление рубля по-прежнему негативно сказываются на росте выручки и прибыльности. Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте в IV квартале выросла на 4% год к году, до 59,

«Телфин» снизил абонентскую плату для телефонных номеров Москвы В рамках акции «Вместе дешевле» при покупке АТС до 29 февраля компании получат годовую скидку на абонентскую плату для номеров Москвы в кодах 495 и 499. По данным телеком-провайдера «Телфин»

Абонентская база ТТК достигла 1,9 млн пользователей онентской базы ТТК с начала 2015 г. составил 6%. За пять лет, с конца 2010 г., совокупная розничная абонентская база ТТК увеличилась в 9 раз. С начала реализации в 2011 г. стратегии по развитию

«Дом.ru Бизнес» увеличил абонентскую базу корпоративного ШПД на 20% Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» увеличил базу корпоративного ШПД. В 2014 г. абонентская база по услуге увеличилась на 20% по сравнению с 2013 г., составив 65500 клиентов. ШПД остается главным драйвером подключений среди всех услуг «Дом.ru Бизнес». В первую очередь, рос

Абонентская база Tele2 выросла на 800 тыс. человек III кварталом 2014 г. на 278,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 37%. В III квартале 2015 г. абонентская база компании достигла 35,5 млн человек, увеличившись на 800 тыс. человек за квар

«Акадо Телеком» в Екатеринбурге увеличил абонентскую базу корпоративных и частных клиентов Группа компаний «Акадо» (торговая марка «Акадо Телеком») увеличила абонентскую базу в Екатеринбурге сразу в двух сегментах – b2b и b2c. По итогам деятельности п

Абонентская база «Алтел» достигла 3 млн человек зи и мобильного доступа к интернету. Совместная работа в области строительства конвергентной сети позволяет использовать синергию фиксированных и мобильных сетей. Напомним, что в апреле текущего года абонентская база «Алтел» достигла 2 млн человек.

«Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным правлениям «Подъем и производство телеканалов» (на 50% больше, чем за аналогичный период 2014 г.), «Поступления от абонентской базы» (на 34% больше, чем за аналогичный период 2014 г.). Регионам

«Билайн» отменил абонентскую плату для услуги «Интернет на всё» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменила абонентскую плату для услуги «Интернет на всё». Об этом CNews сообщили в «ВымпелКоме». Теперь клиенты «Билайн» могут делить пакет интернет-трафика своего смартфона на несколько гаджетов и не пл

«Билайн» отменяет абонентскую плату для услуги «Интернет на всё» Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменяет абонентскую плату для услуги «Интернет на всё». Теперь клиенты «Билайн» могут делить пакет ин

Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств дополнительные пакеты, а также переходом существенной доли абонентов на помесячную оплату подписки. Абонентская база спутникового оператора по итогам 6 месяцев 2015 г. составила 2,7 млн домохоз

«Билайн» в Северо-Западном регионе обновил линейку тарифов «Всё!» «Билайн» в Северо-Западном регионе обновил линейку тарифных планов «Всё!», увеличив включенные в абонентскую плату пакеты услуг и дополнив их принципиально новыми возможностями. Теперь клиен

Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств низкой сезонности первых месяцев года и общего замедление темпов роста рынка платного телевидения, абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала увеличилась на 75 000 и составила 2 65

«Ростелеком» в 2014 г. увеличил в Кировской области абонентскую базу ШПД на 14% рынка компании на данной территории ежегодно увеличивается на 2-3%, сообщают в «Ростелекоме». «Рост абонентской базы обусловлен, прежде всего, масштабным развертыванием оптических сетей в район