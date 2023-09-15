Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 160902
ИКТ 12571
Организации 9966
Ведомства 1438
Ассоциации 945
Технологии 3345
Системы 24347
Персоны 67593
География 2645
Статьи 1499
Пресса 1155
ИАА 676
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2517
Мероприятия 842

Абонентская база Абонентская плата Оплата мобильной связи



15.09.2023 МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять

МТС призовут к ответу Оператор связи МТС, чья абонентская база в России, Белоруссии и других странах присутствия составляет в совокупности

07.10.2022 НИУ ВШЭ: Абонентская плата за пакеты интернет-услуг в России за последние 10 лет снизилась вдвое

1 г. составил 105 Эбайт (по сетям с фиксированным доступом было передано 76,3 Эбайт, мобильным — 29 Эбайт). Цифровой разрыв сокращается на фоне снижения стоимости и повышения качества интернет-услуг. Абонентская плата за пакеты интернет-услуг по отношению к среднедушевому доходу в России за последние 10 лет снизилась вдвое. Параллельно с этим выросла доля домохозяйств с доступом в интернет

06.12.2021 Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай

ернет или голосовые вызовы. В Москве одни из самых высоких тарифов на связь К примеру, если указать абонентскую плату 400 руб. в месяц, то жителям Москвы и Московской области Yota предложит или
16.08.2021 В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками

. Он позволяет общаться бесплатно с членами семьи и близкими людьми даже при отрицательном балансе. Абонентской платы на тарифе как таковой нет. Тариф также включает возможность бесплатного общ
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28%

я MVNO стали банковские виртуальные операторы: доходы от их работы увеличились на 73% год к году, а абонентская база показала рекордный для стагнирующего рынка рост на 32%. Все банковские опера
13.05.2020 Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь

Tele2 предлагает абонентам собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера. Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сок
09.04.2020 МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ в апреле 2020 г. отменил абонентскую плату за дополнительные номера, рабочие места и услугу «запись разговора» на тарифных планах «Старт бизнеса», «Офис продаж» или «Премиум» для новых клиентов. Также на всех тарифах к
03.04.2020 «Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса

Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» на три месяца отменил абонентскую плату для бизнеса, который пострадал от коронавируса сильнее всего. Туристические организации и отели, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы — эти и ряд других предприятий
01.08.2019 Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов. Наиболее высокие темпы роста количества а
19.07.2018 Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов

2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%. Наибольшие темпы прироста а
29.11.2017 Tele2 предлагает полгода бесплатной связи при внесении абонентской платы за шесть месяцев

могут клиенты действующих тарифов линейки «Мой Tele2» во всех регионах присутствия компании. Например, в Московском регионе абоненты тарифа «Мой онлайн+» получат полгода связи в подарок при внесении абонентской платы за шесть месяцев. Пользователи тарифов «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» получают три месяца связи в подарок при оплате 9 месяцев услуг. В день запуска предложения так
03.10.2017 MCN Telecom представил новые тарифы, позволяющие экономить до 20% при годовом списании

осеннем снижении цен. Оператор связи уменьшил стоимость междугородних звонков на 30% и ежемесячную абонентскую плату за пользование городскими номерами на 20%. Купить второй и последующий мног
07.11.2016 «Акадо-Екатеринбург» наращивает абонентскую базу

мпаний «Акадо») подвел итоги работы за 9 месяцев 2016 г. Как рассказали CNews в компании, несмотря на непростую ситуацию на региональном рынке телеком-услуг, «Акадо-Екатеринбург» продолжает расширять абонентскую базу и инвестировать в развитие своих сетей. С января по сентябрь 2016 г. количество абонентов компании среди физических лиц, подключивших услугу цифрового телевидения, увеличилось

20.10.2016 «Ростелеком» увеличил абонентскую базу «Интерактивного телевидения» в Ростовской области

«Ростелеком» заявил о расширении абонентской базы «Интерактивного ТВ» в Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, сейчас в Ростовской области смотрят «Интерактивное ТВ» свыше 105 тысяч абонентов «Ростелекома». По ср
15.09.2016 SearchInform ввела абонентскую плату на TimeInformer

С 15 сентября 2016 г. компания SearchInform объявила о введении абонентской платы на систему контроля рабочего времени TimeInformer — теперь программа доступна по подписке. Как сообщили CNews в SearchInform, в обновленном тарифном плане предусмотрены лиценз
18.08.2016 Абонентская база «Триколор ТВ» достигла 12 млн

15 августа 2016 г. абонентская база «Триколор ТВ» превысила 12 млн домохозяйств, из них 63,3% — HD-абоненты. С 1
29.07.2016 Tele2 в Красноярском крае за год увеличил абонентскую базу на 20%

e2 подвел итоги первого года работы под собственным брендом в Красноярском крае. Компания увеличила абонентскую базу на 20%, более чем в полтора раза расширила сеть дистрибуции и сделала мобиль
20.07.2016 «Транстелеком» вошел в топ-3 ШПД-операторов по приросту абонентской базы

Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», компания «Транстелеком» вошла в первую тройку рейтинга ШПД-операторов по абсолютному приросту абонентской базы во втором квартале 2016 г. C момента запуска услуги ШПД оператор ежеквартально показывает положительную динамику изменения абонентской базы за счет модернизации собствен
12.07.2016 Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3%

Федеральный спутниковый оператор «Орион» подвел финансовые итоги первого полугодия 2016 г. Абонентская база компании достигла 2 877 000 домохозяйств. За отчетный период вдвое увеличилс
31.05.2016 В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае выросла на 17 тыс. домохозяйств

В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае приросла на 17 000 домохозяйств. Это стало возможным, благодаря активному строительству оптических сетей в Приморье. Завершено строительство сет
12.05.2016 Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 57,7 млн клиентов

в России. Кроме того, в течение первого квартала компанией отмечены признаки возросшей конкуренции. Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте в I квартале 2016г. выросла на 4% год к году -
25.04.2016 «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе

За год «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу и число активных пользователей мобильного интернета в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Рекордный рост подключений корпоративных абонентов с апреля 2015 г. отмеч
25.04.2016 В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков

ссийского рынка платного телевидения по итогам 2015 г. и прогнозы его развития до 2020 г. В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков. Основной вклад внесли

05.04.2016 Абонентская база Tele2 достигла 37,3 млн человек

p39 млрд, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 214%. Соотношение CAPEX к выручке составило 41,2%. Абонентская база компании на 31 декабря 2015 г. составила 37,3 млн человек, увеличившись на 2
01.04.2016 «Ростелеком» подключает «Виртуальную АТС» без абонентской платы и предоставляет городской номер бесплатно

рте и продлится до конца мая 2016 г. В рамках акции для новых клиентов разработаны специальные условия на весь срок действия договора. В частности, при подключении с компании не взимается ежемесячная абонентская плата за услугу стоимостью от p550. Кроме того, компания бесплатно предоставит городской номер для переадресации вызовов на виртуальную АТС, предлагает возможность аренды оборудован
17.02.2016 Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 59,8 млн клиентов

ческого роста и ослабление рубля по-прежнему негативно сказываются на росте выручки и прибыльности. Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте в IV квартале выросла на 4% год к году, до 59,
02.02.2016 «Телфин» снизил абонентскую плату для телефонных номеров Москвы

В рамках акции «Вместе дешевле» при покупке АТС до 29 февраля компании получат годовую скидку на абонентскую плату для номеров Москвы в кодах 495 и 499. По данным телеком-провайдера «Телфин»
22.01.2016 Абонентская база ТТК достигла 1,9 млн пользователей

онентской базы ТТК с начала 2015 г. составил 6%. За пять лет, с конца 2010 г., совокупная розничная абонентская база ТТК увеличилась в 9 раз. С начала реализации в 2011 г. стратегии по развитию
09.12.2015 «Дом.ru Бизнес» увеличил абонентскую базу корпоративного ШПД на 20%

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» увеличил базу корпоративного ШПД. В 2014 г. абонентская база по услуге увеличилась на 20% по сравнению с 2013 г., составив 65500 клиентов. ШПД остается главным драйвером подключений среди всех услуг «Дом.ru Бизнес». В первую очередь, рос
26.11.2015 Абонентская база Tele2 выросла на 800 тыс. человек

 III кварталом 2014 г. на 278,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 37%. В III квартале 2015 г. абонентская база компании достигла 35,5 млн человек, увеличившись на 800 тыс. человек за квар
16.11.2015 «Акадо Телеком» в Екатеринбурге увеличил абонентскую базу корпоративных и частных клиентов

Группа компаний «Акадо» (торговая марка «Акадо Телеком») увеличила абонентскую базу в Екатеринбурге сразу в двух сегментах – b2b и b2c. По итогам деятельности п
22.10.2015 Абонентская база «Алтел» достигла 3 млн человек

зи и мобильного доступа к интернету. Совместная работа в области строительства конвергентной сети позволяет использовать синергию фиксированных и мобильных сетей. Напомним, что в апреле текущего года абонентская база «Алтел» достигла 2 млн человек.
20.10.2015 «Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным

правлениям «Подъем и производство телеканалов» (на 50% больше, чем за аналогичный период 2014 г.), «Поступления от абонентской базы» (на 34% больше, чем за аналогичный период 2014 г.). Регионам
20.08.2015 «Билайн» отменил абонентскую плату для услуги «Интернет на всё»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменила абонентскую плату для услуги «Интернет на всё». Об этом CNews сообщили в «ВымпелКоме». Теперь клиенты «Билайн» могут делить пакет интернет-трафика своего смартфона на несколько гаджетов и не пл
18.08.2015 «Билайн» отменяет абонентскую плату для услуги «Интернет на всё»

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменяет абонентскую плату для услуги «Интернет на всё». Теперь клиенты «Билайн» могут делить пакет ин
23.07.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств

дополнительные пакеты, а также переходом существенной доли абонентов на помесячную оплату подписки. Абонентская база спутникового оператора по итогам 6 месяцев 2015 г. составила 2,7 млн домохоз
13.05.2015 «Билайн» в Северо-Западном регионе обновил линейку тарифов «Всё!»

«Билайн» в Северо-Западном регионе обновил линейку тарифных планов «Всё!», увеличив включенные в абонентскую плату пакеты услуг и дополнив их принципиально новыми возможностями. Теперь клиен
13.04.2015 Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств

низкой сезонности первых месяцев года и общего замедление темпов роста рынка платного телевидения, абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала увеличилась на 75 000 и составила 2 65
10.03.2015 «Ростелеком» в 2014 г. увеличил в Кировской области абонентскую базу ШПД на 14%

рынка компании на данной территории ежегодно увеличивается на 2-3%, сообщают в «Ростелекоме». «Рост абонентской базы обусловлен, прежде всего, масштабным развертыванием оптических сетей в район
14.01.2015 «Телфин» снижает стоимость подключения и абонентскую плату за номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми

«Телфин» сообщил об уменьшении стоимости подключения и абонентской платы за городские номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми. Начиная с 14

Публикаций - 5834, упоминаний - 6914

Абонентская база и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12127 1435
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8657 1075
МегаФон 8534 865
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2842 560
Ростелеком 9539 475
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 227
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 192
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2019 183
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 172
Microsoft Corporation 24483 148
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 825 144
Apple Inc 11952 125
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 524 121
Ростелеком - Связьинвест 1707 116
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1468 114
Samsung Electronics 10185 114
Google LLC 11672 110
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 108
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5667 107
АФК Система ПАО 1790 106
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 101
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 98
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 98
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 853 93
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 92
Триколор - Национальная спутниковая компания 325 91
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3723 87
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 83
Huawei 3861 82
Meta Platforms - Facebook 4425 80
Vodafone Group 1370 80
Telia Company - TeliaSonera 1036 74
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1360 73
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 73
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 762 71
AT&T Inc 1671 71
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 68
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2640 67
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 66
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 380 66
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 113
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7093 82
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 81
Евросеть 1404 59
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1063 55
Россети Ленэнерго 1700 49
Связной ГК 1366 46
Альфа-Групп 692 40
Visa International 1942 39
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1606 38
МТС Трэвел - MTS Travel 265 38
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1873 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2763 33
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 28
Почта России ПАО 2088 28
Альфа-Банк 1738 24
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 117 24
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 461 23
РЖД - Российские железные дороги 1874 22
Walt Disney Company 620 21
Газпром ПАО 1330 20
ГПБ - Газпромбанк 1065 19
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 264 19
Dixis - Диксис 359 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 17
Лента - Сеть розничной торговли 2035 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2714 16
НСПК - Национальная система платежных карт 799 16
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 15
101Hotels.com 456 15
АФК Система - Система Масс-медиа 84 14
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 331 14
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 252 14
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2252 13
SoftBank Group 258 13
NanduQ - Qiwi 996 13
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1269 13
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 235 13
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 380 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11310 234
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2164 137
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2670 87
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4892 74
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5791 60
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3280 56
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4415 51
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 169 41
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4608 40
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5368 38
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 27
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 670 25
Судебная власть - Judicial power 2290 25
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2443 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2680 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2829 22
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3072 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2957 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3233 21
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 20
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 201 20
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1065 20
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1344 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2996 18
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 632 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1653 14
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 809 13
Федеральное казначейство России 1749 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1975 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1480 12
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 12
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1358 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 12
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 972 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 997 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1850 9
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1029 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 293 9
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 243 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6239 685
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1014 9
WiMAX Forum 68 9
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 7
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 6
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 5
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 5
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 5
GSA - Global mobile Suppliers Association 16 5
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 218 4
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 4
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 137 4
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 177 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 51 3
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 3
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 207 3
Ассоциация-800 20 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 323 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 712 3
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 77 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 177 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 252 2
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 2
Демократическая политическая партия США 113 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 202 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 640 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 100 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27595 1909
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20250 1458
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24150 1267
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63916 1125
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48847 1039
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15429 1006
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9261 831
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8350 769
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7310 706
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9288 655
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20631 613
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1534 547
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8051 537
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13808 536
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10762 524
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23724 497
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4676 440
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2880 430
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7811 426
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5684 416
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6369 400
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1376 399
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2505 394
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5125 371
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 2491 351
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3955 325
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2100 290
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4901 275
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29080 261
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12572 253
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15603 252
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12383 243
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6334 243
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6881 237
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 222
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 630 219
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6868 210
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6559 209
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4591 208
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 207
Google Android 13847 165
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1050 164
Apple iPhone 6 4861 154
Microsoft Windows 2000 8660 119
Apple iOS 7633 117
Apple iPhone - серия смартфонов 7028 103
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 93
Microsoft Windows 15489 92
Microsoft Skype 2053 76
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4933 73
WhatsApp Messenger 1053 59
Google Play - Google Store - Android Market 3253 58
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5034 54
Google YouTube - Видеохостинг 2700 51
VK - Mail.ru Одноклассники 1758 48
Apple - App Store 2853 47
Apple iPad 3846 45
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 136 44
МТС Big Data 235 37
Rakuten Viber 614 34
Linux OS 9722 33
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 306 32
Microsoft Windows BitLocker 934 30
Nokia Symbian OS 1398 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2693 29
Microsoft Office 3688 28
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2388 28
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 28
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 26
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 26
Apple iTunes Store 1064 24
Apple Mac - Apple Macintosh 2964 23
Apple iPod 1536 23
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1332 23
Microsoft Office 365 930 23
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 762 22
МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 108 20
Microsoft Exchange 1697 20
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 446 20
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1618 20
Кусков Денис 221 63
Брюквин Юрий 298 54
Путин Владимир 3112 43
Рейман Леонид 1048 30
Прянишников Николай 291 29
Медведев Дмитрий 1652 28
Изосимов Александр 192 26
Солдатенков Сергей 161 25
Солонин Виталий 89 25
Эмдин Сергей 68 25
Анкилов Константин 105 23
Решетин Олег 42 22
Мельников Александр 84 22
Айбашева Анна 97 21
Орловский Виктор 372 20
Свердлов Денис 200 20
Поповский Александр 90 19
Морошкин Александр 118 19
Погребинский Антон 45 19
Савватин Максим 64 18
Приданцев Сергей 145 18
Меламед Леонид 150 17
Осадчая Ирина 64 17
Астафьева Ирина 37 16
Кочетков Владислав 248 16
Назаров Алексей 70 16
Щеголев Игорь 698 16
Сусов Михаил 29 15
Осеевский Михаил 314 15
Слизень Виталий 242 15
Шамзон Светлана 32 15
Панкратова Оксана 42 15
Богатов Антон 79 15
Герчук Михаил 88 15
Шамолин Михаил 124 15
Никифоров Николай 1135 14
Гирев Андрей 77 14
Махновский Кирилл 23 14
Овчинников Борис 129 14
Патока Андрей 109 13
Россия - РФ - Российская федерация 141190 3237
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42571 1652
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17109 759
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7281 669
Беларусь - Белоруссия 5556 521
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51778 520
Европа 21659 405
Украина 7561 302
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14030 280
Армения - Республика 2266 266
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14116 265
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3058 240
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16755 205
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2355 205
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2894 190
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2608 188
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13272 184
Россия - СФО - Новосибирск 4222 176
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2400 174
Россия - УФО - Екатеринбург 3875 149
Япония 13235 145
Казахстан - Республика 5471 134
Германия - Федеративная Республика 12619 132
Индия - Bharat 5386 127
Узбекистан - Республика 1693 122
Швеция - Королевство 3609 122
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1917 119
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1512 118
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3032 116
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2825 114
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2679 112
Азия - Азиатский регион 5444 103
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1357 103
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2874 102
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1705 99
Финляндия - Финляндская Республика 3585 98
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 710 98
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1613 97
Южная Корея - Республика 6599 95
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1125 94
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6295 1339
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47208 723
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50001 566
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9785 495
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23574 438
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7413 436
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16048 351
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 340
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18018 293
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2276 289
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3518 287
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10757 263
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4582 214
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2082 209
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5917 194
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5955 180
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28368 177
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5635 159
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6799 151
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7887 142
Кредитование - Сrediting - Заём 6598 141
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1596 141
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5899 141
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13786 139
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1243 134
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6123 126
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4852 123
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7432 123
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 451 116
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4400 108
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1488 108
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13084 108
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2564 108
Аренда 2376 106
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2101 100
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10829 98
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4677 98
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1272 93
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6758 91
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1771 90
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11195 329
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 621 143
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5889 71
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 472 61
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 874 46
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 36
Стрим-ТВ - телекомпания 157 34
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 408 30
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 20
National Geographic 95 18
Коммерсантъ - Издательский дом 1768 18
Спорт 1 HD - телеканал 44 17
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 852 17
ComNews - Медиа-бизнес 107 16
AP - Associated Press 2003 15
Известия ИД 609 15
РИА Новости 898 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2693 12
The Register - The Register Hardware 1516 11
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 82 10
Telecom.paper 194 10
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 645 10
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 979 10
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 10
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 10
Газпром ГПМ - ТНТ - телеканал 134 10
Ведомости 937 10
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 65 10
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 9
Telecom Today - Today in Telecom 138 9
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 109 9
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 9
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 266 9
Cellular News 234 8
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 8
Bloomberg 1247 8
FT - Financial Times 1208 8
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 914 8
Engadget - Блог о технологиях 422 7
Total Telecom 613 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7971 229
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 970 210
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 138
Рустелеком ТК 303 54
Gartner - Гартнер 3541 45
IDC - International Data Corporation 4900 43
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 112 29
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 14
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 14
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 597 14
Juniper Research 520 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3125 11
ABI Research 234 10
Forrester Research 821 9
Mobile Research Group 74 8
Strategy Analytics 284 8
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 191 8
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 8
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 80 8
In-Stat 115 7
Gartner - Dataquest 347 7
IHS Infonetics Research 102 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 312 5
In-Stat/MDR 70 5
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 130 5
CNews Рынок ИТ-услуг 163 5
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 73 4
StockCharts 19 4
comScore 379 4
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 4
ONSIDE 5 3
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 3
Datamonitor 83 3
NPD Group 140 3
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 63 3
Analysys Mason - Mason Communications 27 3
TeleGeography Research 40 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 216 3
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 810 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 981 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1474 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 6
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 5
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 52 4
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 427 4
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 522 4
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 186 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 3
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 151 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 3
РАН - Российская академия наук 1839 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 518 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 317 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 879 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 950 2
VK Skillbox - Скилбокс 103 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 211 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 576 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 118 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 113 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 45 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 64 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 136 2
ТГУ - Томский государственный университет 170 2
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 62 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
Государственный Русский музей 47 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 251 2
КемГУ - Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 6 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 164 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 39 2
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 97 2
МЭИ - Московский энергетический институт 135 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 359 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 37 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 360 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 326
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 22
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2376 17
День молодёжи - 27 июня 862 17
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1203 15
Международный женский день - 8 марта 323 14
Рождество Христово - Рождественские каникулы 629 9
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 114 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1975 7
Связь-Экспокомм 113 7
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 59 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 5
CSTB Telecom & Media 58 5
IPTV Forum 17 4
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 3
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 87 3
ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 73 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 75 3
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 30 3
CeBIT 611 3
CNews AWARDS - награда 481 3
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1051 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 116 2
Венчурная ярмарка 25 2
МТС Телеком Идея 52 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - выставка 92 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 20 2
CBOSS User Group 2 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 561 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 130 1
Black Hat - Конференция 78 1
VK Fest 15 1
Microsoft Ignite 41 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
Oracle IMPACT 1 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1318919, в очереди разбора - 778111.
Создано именных указателей - 160902.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: