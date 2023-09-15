Абонентская база Абонентская плата Оплата мобильной связи
|15.09.2023
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МТС навлекла гнев властей из-за резкого повышения цен на мобильную связь. Пользователи жалуются, оператора будут проверять
МТС призовут к ответу Оператор связи МТС, чья абонентская база в России, Белоруссии и других странах присутствия составляет в совокупности
|07.10.2022
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НИУ ВШЭ: Абонентская плата за пакеты интернет-услуг в России за последние 10 лет снизилась вдвое
1 г. составил 105 Эбайт (по сетям с фиксированным доступом было передано 76,3 Эбайт, мобильным — 29 Эбайт). Цифровой разрыв сокращается на фоне снижения стоимости и повышения качества интернет-услуг. Абонентская плата за пакеты интернет-услуг по отношению к среднедушевому доходу в России за последние 10 лет снизилась вдвое. Параллельно с этим выросла доля домохозяйств с доступом в интернет
|06.12.2021
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Пользователям впервые разрешили самим устанавливать цену сотового тарифа. Это уникальный для России случай
ернет или голосовые вызовы. В Москве одни из самых высоких тарифов на связь К примеру, если указать абонентскую плату 400 руб. в месяц, то жителям Москвы и Московской области Yota предложит или
|16.08.2021
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В России появился сотовый тариф без абонентской платы и с бесплатными звонками
. Он позволяет общаться бесплатно с членами семьи и близкими людьми даже при отрицательном балансе. Абонентской платы на тарифе как таковой нет. Тариф также включает возможность бесплатного общ
|06.04.2021
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Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28%
я MVNO стали банковские виртуальные операторы: доходы от их работы увеличились на 73% год к году, а абонентская база показала рекордный для стагнирующего рынка рост на 32%. Все банковские опера
|13.05.2020
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Tele2 предлагает абонентам объединяться онлайн и платить меньше за связь
Tele2 предлагает абонентам собираться в группы и получать за это скидку на абонентскую плату для каждого номера. Все участники могут выбрать разные тарифные планы и сок
|09.04.2020
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МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера
Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ в апреле 2020 г. отменил абонентскую плату за дополнительные номера, рабочие места и услугу «запись разговора» на тарифных планах «Старт бизнеса», «Офис продаж» или «Премиум» для новых клиентов. Также на всех тарифах к
|03.04.2020
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«Точка» отменила абонентскую плату для пострадавших от пандемии отраслей бизнеса
Банк для предпринимателей и предприятий «Точка» на три месяца отменил абонентскую плату для бизнеса, который пострадал от коронавируса сильнее всего. Туристические организации и отели, кафе и рестораны, салоны красоты и фитнес-клубы — эти и ряд других предприятий
|01.08.2019
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Абонентская база спутникового телевидения МТС превысила 750 тысяч пользователей
МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, сообщил об увеличении абонентской базы спутникового телевидения МТС в первом полугодии 2019 г. в полтора раза по сравнению с первым полугодием 2018 г. до 752 тыс. абонентов. Наиболее высокие темпы роста количества а
|19.07.2018
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Абонентская база спутникового ТВ МТС превысила полмиллиона абонентов
2,8 раз по сравнению с первым полугодием 2017 года до более 500 тыс. абонентов. С начала 2018 года абонентская база «Спутникового телевидения МТС» выросла на 32,4%. Наибольшие темпы прироста а
|29.11.2017
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Tele2 предлагает полгода бесплатной связи при внесении абонентской платы за шесть месяцев
могут клиенты действующих тарифов линейки «Мой Tele2» во всех регионах присутствия компании. Например, в Московском регионе абоненты тарифа «Мой онлайн+» получат полгода связи в подарок при внесении абонентской платы за шесть месяцев. Пользователи тарифов «Мой разговор», «Мой Tele2», «Мой онлайн» получают три месяца связи в подарок при оплате 9 месяцев услуг. В день запуска предложения так
|03.10.2017
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MCN Telecom представил новые тарифы, позволяющие экономить до 20% при годовом списании
осеннем снижении цен. Оператор связи уменьшил стоимость междугородних звонков на 30% и ежемесячную абонентскую плату за пользование городскими номерами на 20%. Купить второй и последующий мног
|07.11.2016
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«Акадо-Екатеринбург» наращивает абонентскую базу
мпаний «Акадо») подвел итоги работы за 9 месяцев 2016 г. Как рассказали CNews в компании, несмотря на непростую ситуацию на региональном рынке телеком-услуг, «Акадо-Екатеринбург» продолжает расширять абонентскую базу и инвестировать в развитие своих сетей. С января по сентябрь 2016 г. количество абонентов компании среди физических лиц, подключивших услугу цифрового телевидения, увеличилось
|20.10.2016
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«Ростелеком» увеличил абонентскую базу «Интерактивного телевидения» в Ростовской области
«Ростелеком» заявил о расширении абонентской базы «Интерактивного ТВ» в Ростовской области. Как рассказали CNews в компании, сейчас в Ростовской области смотрят «Интерактивное ТВ» свыше 105 тысяч абонентов «Ростелекома». По ср
|15.09.2016
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SearchInform ввела абонентскую плату на TimeInformer
С 15 сентября 2016 г. компания SearchInform объявила о введении абонентской платы на систему контроля рабочего времени TimeInformer — теперь программа доступна по подписке. Как сообщили CNews в SearchInform, в обновленном тарифном плане предусмотрены лиценз
|18.08.2016
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Абонентская база «Триколор ТВ» достигла 12 млн
15 августа 2016 г. абонентская база «Триколор ТВ» превысила 12 млн домохозяйств, из них 63,3% — HD-абоненты. С 1
|29.07.2016
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Tele2 в Красноярском крае за год увеличил абонентскую базу на 20%
e2 подвел итоги первого года работы под собственным брендом в Красноярском крае. Компания увеличила абонентскую базу на 20%, более чем в полтора раза расширила сеть дистрибуции и сделала мобиль
|20.07.2016
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«Транстелеком» вошел в топ-3 ШПД-операторов по приросту абонентской базы
Согласно исследованию «ТМТ Консалтинг», компания «Транстелеком» вошла в первую тройку рейтинга ШПД-операторов по абсолютному приросту абонентской базы во втором квартале 2016 г. C момента запуска услуги ШПД оператор ежеквартально показывает положительную динамику изменения абонентской базы за счет модернизации собствен
|12.07.2016
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Абонентская база «Ориона» по итогам 6 месяцев 2016 г. выросла на 3%
Федеральный спутниковый оператор «Орион» подвел финансовые итоги первого полугодия 2016 г. Абонентская база компании достигла 2 877 000 домохозяйств. За отчетный период вдвое увеличилс
|31.05.2016
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В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае выросла на 17 тыс. домохозяйств
В 2016 г. абонентская база «Ростелекома» в Приморском крае приросла на 17 000 домохозяйств. Это стало возможным, благодаря активному строительству оптических сетей в Приморье. Завершено строительство сет
|12.05.2016
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Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 57,7 млн клиентов
в России. Кроме того, в течение первого квартала компанией отмечены признаки возросшей конкуренции. Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте в I квартале 2016г. выросла на 4% год к году -
|25.04.2016
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«МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу на Кавказе
За год «МегаФон» увеличил на 30% корпоративную абонентскую базу и число активных пользователей мобильного интернета в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Рекордный рост подключений корпоративных абонентов с апреля 2015 г. отмеч
|25.04.2016
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В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков
ссийского рынка платного телевидения по итогам 2015 г. и прогнозы его развития до 2020 г. В 2015 г. абонентская база платного ТВ в России выросла до 39,8 млн подписчиков. Основной вклад внесли
|05.04.2016
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Абонентская база Tele2 достигла 37,3 млн человек
p39 млрд, увеличившись по сравнению с 2014 г. на 214%. Соотношение CAPEX к выручке составило 41,2%. Абонентская база компании на 31 декабря 2015 г. составила 37,3 млн человек, увеличившись на 2
|01.04.2016
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«Ростелеком» подключает «Виртуальную АТС» без абонентской платы и предоставляет городской номер бесплатно
рте и продлится до конца мая 2016 г. В рамках акции для новых клиентов разработаны специальные условия на весь срок действия договора. В частности, при подключении с компании не взимается ежемесячная абонентская плата за услугу стоимостью от p550. Кроме того, компания бесплатно предоставит городской номер для переадресации вызовов на виртуальную АТС, предлагает возможность аренды оборудован
|17.02.2016
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Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте выросла до 59,8 млн клиентов
ческого роста и ослабление рубля по-прежнему негативно сказываются на росте выручки и прибыльности. Абонентская база «Билайн» в мобильном сегменте в IV квартале выросла на 4% год к году, до 59,
|02.02.2016
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«Телфин» снизил абонентскую плату для телефонных номеров Москвы
В рамках акции «Вместе дешевле» при покупке АТС до 29 февраля компании получат годовую скидку на абонентскую плату для номеров Москвы в кодах 495 и 499. По данным телеком-провайдера «Телфин»
|22.01.2016
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Абонентская база ТТК достигла 1,9 млн пользователей
онентской базы ТТК с начала 2015 г. составил 6%. За пять лет, с конца 2010 г., совокупная розничная абонентская база ТТК увеличилась в 9 раз. С начала реализации в 2011 г. стратегии по развитию
|09.12.2015
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«Дом.ru Бизнес» увеличил абонентскую базу корпоративного ШПД на 20%
Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» увеличил базу корпоративного ШПД. В 2014 г. абонентская база по услуге увеличилась на 20% по сравнению с 2013 г., составив 65500 клиентов. ШПД остается главным драйвером подключений среди всех услуг «Дом.ru Бизнес». В первую очередь, рос
|26.11.2015
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Абонентская база Tele2 выросла на 800 тыс. человек
III кварталом 2014 г. на 278,6%. Соотношение CAPEX к выручке составило 37%. В III квартале 2015 г. абонентская база компании достигла 35,5 млн человек, увеличившись на 800 тыс. человек за квар
|16.11.2015
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«Акадо Телеком» в Екатеринбурге увеличил абонентскую базу корпоративных и частных клиентов
Группа компаний «Акадо» (торговая марка «Акадо Телеком») увеличила абонентскую базу в Екатеринбурге сразу в двух сегментах – b2b и b2c. По итогам деятельности п
|22.10.2015
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Абонентская база «Алтел» достигла 3 млн человек
зи и мобильного доступа к интернету. Совместная работа в области строительства конвергентной сети позволяет использовать синергию фиксированных и мобильных сетей. Напомним, что в апреле текущего года абонентская база «Алтел» достигла 2 млн человек.
|20.10.2015
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«Орион Экспресс»: спрос на услуги спутникового ТВ остается стабильным
правлениям «Подъем и производство телеканалов» (на 50% больше, чем за аналогичный период 2014 г.), «Поступления от абонентской базы» (на 34% больше, чем за аналогичный период 2014 г.). Регионам
|20.08.2015
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«Билайн» отменил абонентскую плату для услуги «Интернет на всё»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменила абонентскую плату для услуги «Интернет на всё». Об этом CNews сообщили в «ВымпелКоме». Теперь клиенты «Билайн» могут делить пакет интернет-трафика своего смартфона на несколько гаджетов и не пл
|18.08.2015
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«Билайн» отменяет абонентскую плату для услуги «Интернет на всё»
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») отменяет абонентскую плату для услуги «Интернет на всё». Теперь клиенты «Билайн» могут делить пакет ин
|23.07.2015
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Абонентская база «Орион Экспресс» достигла 2,7 млн домохозяйств
дополнительные пакеты, а также переходом существенной доли абонентов на помесячную оплату подписки. Абонентская база спутникового оператора по итогам 6 месяцев 2015 г. составила 2,7 млн домохоз
|13.05.2015
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«Билайн» в Северо-Западном регионе обновил линейку тарифов «Всё!»
«Билайн» в Северо-Западном регионе обновил линейку тарифных планов «Всё!», увеличив включенные в абонентскую плату пакеты услуг и дополнив их принципиально новыми возможностями. Теперь клиен
|13.04.2015
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Абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала 2015 г. увеличилась на 75 тыс. домохозяйств
низкой сезонности первых месяцев года и общего замедление темпов роста рынка платного телевидения, абонентская база «Орион Экспресс» по итогам 1 квартала увеличилась на 75 000 и составила 2 65
|10.03.2015
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«Ростелеком» в 2014 г. увеличил в Кировской области абонентскую базу ШПД на 14%
рынка компании на данной территории ежегодно увеличивается на 2-3%, сообщают в «Ростелекоме». «Рост абонентской базы обусловлен, прежде всего, масштабным развертыванием оптических сетей в район
|14.01.2015
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«Телфин» снижает стоимость подключения и абонентскую плату за номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми
«Телфин» сообщил об уменьшении стоимости подключения и абонентской платы за городские номера Челябинска, Магнитогорска, Тюмени и Перми. Начиная с 14
Абонентская база и организации, системы, технологии, персоны:
|Кусков Денис 221 63
|Брюквин Юрий 298 54
|Путин Владимир 3112 43
|Рейман Леонид 1048 30
|Прянишников Николай 291 29
|Медведев Дмитрий 1652 28
|Изосимов Александр 192 26
|Солдатенков Сергей 161 25
|Солонин Виталий 89 25
|Эмдин Сергей 68 25
|Анкилов Константин 105 23
|Решетин Олег 42 22
|Мельников Александр 84 22
|Айбашева Анна 97 21
|Орловский Виктор 372 20
|Свердлов Денис 200 20
|Поповский Александр 90 19
|Морошкин Александр 118 19
|Погребинский Антон 45 19
|Савватин Максим 64 18
|Приданцев Сергей 145 18
|Меламед Леонид 150 17
|Осадчая Ирина 64 17
|Астафьева Ирина 37 16
|Кочетков Владислав 248 16
|Назаров Алексей 70 16
|Щеголев Игорь 698 16
|Сусов Михаил 29 15
|Осеевский Михаил 314 15
|Слизень Виталий 242 15
|Шамзон Светлана 32 15
|Панкратова Оксана 42 15
|Богатов Антон 79 15
|Герчук Михаил 88 15
|Шамолин Михаил 124 15
|Никифоров Николай 1135 14
|Гирев Андрей 77 14
|Махновский Кирилл 23 14
|Овчинников Борис 129 14
|Патока Андрей 109 13
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