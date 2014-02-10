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Морошкин Александр


10.02.2014 «Мегафон» внезапно повысил цены на роуминг 1
02.04.2013 «Билайн» и МТС не получат Tele2 1
13.09.2012 Персонал Минкомсвязи доверили футурологу из Yota 1
22.08.2012 МТС не смогла прожить без внутрисетевого роуминга 1
29.06.2012 Арестованы топ-менеджеры МТС 1
10.04.2012 Медведев потребовал разрешить сохранять номер при смене сотового оператора 1
22.12.2011 МТС сделала бесплатными входящие в роуминге 1
16.12.2011 «Билайн» возглавил экс-гендиректор CTC и основатель «Афиши» 1
09.11.2011 МТС и “Билайн” представили тарифы с бесплатными звонками по всей России 1
28.10.2011 Топ-менеджеры МТС бегут в «Акадо» 1
04.10.2011 “Билайн” закупил итальянских 4G-частот на $1,5 млрд 1
29.09.2011 МГТС меняет ADSL на оптику 1
24.06.2011 «Мегафон» вернул москвичам посекундную тарификацию 1
17.06.2011 “Мегафон” сделал розетку с SMS-управлением. ФОТО 1
12.04.2011 Tele2 прорвался на Камчатку 1
24.02.2011 «Мегафон» не смог отобрать у абонента 1 млн руб. за роуминг 1
14.02.2011 “Билайн” нашел виновного в неудачах в России 1
27.01.2011 Власти лишают москвичей прямых номеров 1
02.11.2010 BlackBerry сделал для «Билайна» безлимитный интернет 1
22.10.2010 Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников 1
16.09.2010 «Мегафон» наказали рублем за навязчивый АОН 1
31.08.2010 «Билайн» покупает организатора скандальной SMS-лотереи 1
10.08.2010 «Мегафон» бросил новый вызов Skype 1
09.08.2010 Yota взяла на работу создателя собственного бренда 1
03.08.2010 LTE-сеть в России построит специалист по афганскому WiMAX 1
27.07.2010 МТС привлек 1,3 тыс. турагентств для бесплатных подключений клиентов 1
16.07.2010 Главе «Ростелекома» назначили двух первых заместитетей 1
25.06.2010 МТС закрывает «Комстар» 1
23.06.2010 Глава «Евросети» предлагает пригласить независимых директоров 1
21.06.2010 Мобильник заменит билет в московском метро 1
28.05.2010 Власти не пускают Yota в LTE 1
17.05.2010 Прокуратура: МТС и «Мегафон» угрожают авиаполетам 1
29.04.2010 МТС сворачивает бренды «Комстар» и «Стрим» 1
19.04.2010 Пятилетняя война акционеров «Билайна» закончилась 1
12.04.2010 Вместо продажи «Мегафону» «Синтерра» покупает МТТ 1
30.03.2010 SMS-сообщения один день были бесплатными 1
17.03.2010 «Билайн» ошибся счетом 1
05.03.2010 «Мегафон» и Tele2 не смогли остановить «Ростелеком» 1
02.03.2010 Власти накажут МТС, «Билайн» и «Мегафон» за дорогой роуминг 1
12.02.2010 Yota лишила Россию Cosmos’а 1

Публикаций - 106, упоминаний - 109

Морошкин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 45
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 27
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 12
Синтерра - Synterra 565 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 8
Питерская группа связистов 114 7
Ростелеком Связьинвест 696 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 5
Yota - Скартел 623 5
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 779 4
Киевстар 260 4
Рустелеком ТК 197 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 841 4
АФК Система ПАО 994 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
Telenor 299 2
Альфа-Групп - Altimo 226 2
Скай Линк - Skylink 501 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 2
Ростелеком ЦентрТелеком 190 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 2
ВолгаТелеком 217 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Vodafone Group 379 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 2
UMC - United Microelectronics Corporation 48 1
Samsung Electronics 5666 1
Huawei 2730 1
Ростелеком Дальсвязь 206 1
МегаФон ПетерСтар 145 1
МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM 67 1
Nokia Corporation 2434 1
Сумма Телеком - Sumtel 68 1
АйКомИнвест 15 1
НТВ-Плюс 174 1
Вайнах Телеком 42 1
HTC Corporation 1190 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 1
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 75 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 10
Альфа-Групп 319 3
Евросеть 885 2
РТС - Фондовая биржа 164 1
ВТБ - Транскредитбанк 74 1
Latham & Watkins 6 1
Hertz Corporation 7 1
Cosmos Hotel Group 10 1
Synterra Cyprus 11 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
ПромСвязьКапитал 61 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 84 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 163 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Visa International 1345 1
Уралсиб Банк 389 1
Газпром ПАО 520 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 201 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 124 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 78 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 23 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 19
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 3
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5332 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 114 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 92 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 82 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1697 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Symbian OS 776 1
Microsoft Skype 1467 1
HTC Touch - серия смартфонов 28 1
Кусков Денис 150 7
Свердлов Денис 163 5
Айбашева Анна 91 5
Приданцев Сергей 82 5
Щеголев Игорь 676 3
Кузьменко Валерия 58 3
Брюквин Юрий 196 3
Артемьев Игорь 66 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Шамолин Михаил 102 2
Изосимов Александр 92 2
Малис Александр 111 2
Торбахов Александр 54 2
Лацанич Василь 92 2
Химич Роман 37 1
Колпаков Антон 42 1
Кореш Виктор 71 1
Собчак Ксения 11 1
Кохановская Елена 16 1
Шматова Елена 20 1
Ракаев Марат 9 1
Рейман Леонид 411 1
Литовченко Игорь 10 1
Тюрина Ирина 2 1
Припачкин Юрий 25 1
Юсуфов Виталий 24 1
Кудряшев Антон 25 1
Голомолзин Анатолий 52 1
Никифоров Николай 1126 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Чемезов Сергей 121 1
Каримова Гульнара 89 1
Мамут Александр 109 1
Стрешинский Иван 33 1
Каримов Ислам 85 1
Дубовсков Андрей 82 1
Добрынин Владимир 32 1
Тамодин Николай 45 1
Шойгу Сергей 59 1
Провоторов Александр 146 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 26
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Украина 3365 7
Европа 3752 4
Индия - Республика 2169 4
Беларусь - Белоруссия 2088 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Перу - Республика 96 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 3
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 342 3
Узбекистан - Республика 822 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 515 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 2
Россия - Сибирь 876 2
Россия - Пензенская область 346 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 2
Никарагуа - Республика 31 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 654 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 412 1
Европа Западная 613 1
Греция - Греческая Республика 322 1
Великобритания - Виргинские Острова 110 1
Прибалтика - Балтия 592 1
Россия - Приморский край - Приморье 604 1
Россия - Республика Мордовия 387 1
Россия - ПФО - Казань 1515 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Россия - Хабаровский край 417 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Стрим-ТВ - телекомпания 79 3
Прайм - Агентство экономической информации 528 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 1
Thomson Reuters - Рейтер 1729 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
Российская газета 92 1
CNews Analytics 1988 42
TelecomDaily ИАА 112 5
AC&M Consulting 55 2
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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