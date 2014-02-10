Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Морошкин Александр
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 106, упоминаний - 109
Морошкин Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
|Google Android 10751 1
|Microsoft Windows 10 6635 1
|Symbian OS 776 1
|Microsoft Skype 1467 1
|HTC Touch - серия смартфонов 28 1
|Кусков Денис 150 7
|Свердлов Денис 163 5
|Айбашева Анна 91 5
|Приданцев Сергей 82 5
|Щеголев Игорь 676 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Брюквин Юрий 196 3
|Артемьев Игорь 66 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Шамолин Михаил 102 2
|Изосимов Александр 92 2
|Малис Александр 111 2
|Торбахов Александр 54 2
|Лацанич Василь 92 2
|Химич Роман 37 1
|Колпаков Антон 42 1
|Кореш Виктор 71 1
|Собчак Ксения 11 1
|Кохановская Елена 16 1
|Шматова Елена 20 1
|Ракаев Марат 9 1
|Рейман Леонид 411 1
|Литовченко Игорь 10 1
|Тюрина Ирина 2 1
|Припачкин Юрий 25 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Кудряшев Антон 25 1
|Голомолзин Анатолий 52 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Чемезов Сергей 121 1
|Каримова Гульнара 89 1
|Мамут Александр 109 1
|Стрешинский Иван 33 1
|Каримов Ислам 85 1
|Дубовсков Андрей 82 1
|Добрынин Владимир 32 1
|Тамодин Николай 45 1
|Шойгу Сергей 59 1
|Провоторов Александр 146 1
|Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
|Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
|Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 58 1
|CNews Analytics 1988 42
|TelecomDaily ИАА 112 5
|AC&M Consulting 55 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761511, в очереди разбора - 665200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761511, в очереди разбора - 665200.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru