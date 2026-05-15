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МГТС Московская городская телефонная сеть

МГТС - Московская городская телефонная сеть

МГТС (Московская городская телефонная сеть) представляет собой телекоммуникационную компанию, которая входит в группу МТС. Организация предоставляет спектр услуг связи, включая местную и внутризоновую телефонную связь для физических и юридических лиц, мобильную связь, широкополосный доступ в интернет и другие телекоммуникационные решения.

Компания участвует в развитии инфраструктуры связи в Москве и Подмосковье. В частности, МГТС одной из первых в России начала тестирование сетевых коммутаторов типа whitebox, что является важным шагом в подготовке сети к внедрению стандарта 5G. Для обеспечения растущих объемов данных в соответствии с требованиями нового стандарта, компания приступила к расширению пропускной способности своей транспортной сети до 2,2 Тбит/с.

МГТС использует современные технологии для предоставления услуг связи. В их числе:

Конкурирующие компании на рынке

Компания продолжает развивать новые направления бизнеса, включая создание сети зарядных станций для электромобилей, используя высвободившиеся мощности после модернизации АТС. МГТС участвует в реализации различных инновационных проектов, таких как создание "умных" остановок общественного транспорта и внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии в сотрудничестве с "Мосэнергосбытом".

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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15.05.2026 МГТС приобретет часть размещенных привилегированных акций

в обращении). Цена приобретения определена по результатам рыночной оценки и превышает цену закрытия предыдущего (перед объявлением) торгового дня биржи более чем в два раза. Решение совета директоров МГТС было принято в связи с недооценённостью акций компании на бирже с учетом низких объемов торгов и высокой волатильностью котировок в отдельные периоды. Оферта с существенной премией к рыноч
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щила о неаудированных финансовых и операционных результатах деятельности по МФСО за 2019 г. Выручка МГТС и контролируемых компаний по МФСО впервые с 2016 г. выросла год к году и составила 39,73
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Пилот МГТС «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), которая входит в группу МТС, прист
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в компании, состоявшегося 13 сентября 2019 г. Досрочно прекратить полномочия генерального директора МГТС Павла Кузнецова 15 сентября 2019 г. Назначить по совместительству генеральным директором
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беспечения доступа к современным цифровым сервисам, – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. – В дальнейшем технические возможности системы умных остановок позволят внедрять различ
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поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на модернизацию сети. В тестировании МГТС принимают участие зарубежные и отечественные поставщики whitebox-коммутаторов и программного обеспечения. В whitebox-модели, в отличие от традиционной, где один и тот же вендор поставляет

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связи в начале следующего месяца по единому счету», – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. Клиенты компании смогут заходить на стриминговые и игровые ресурсы, обмениваться сообще
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ному городскому идентификатору Mos.ID — системе аутентификации mos.ru. Успешная интеграция прошла с МГТС («Московская городская телефонная сеть»). Внедрение Mos.ID позволяет коммерческим компан
24.04.2019 Роспатент и МГТС начинают сотрудничество в сфере ИТ

твенности, подписали соглашение о сотрудничестве. Директор ФИПС Олег Неретин и генеральный директор МГТС Павел Кузнецов подписали документ, ставший примером практического интереса одной из круп
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МГТС продала 54 объекта недвижимости за 5,95 млрд руб. «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) продала компании «Бизнес-Недвижимость» комплекс недвижимости. Стоимость сделки в денежн
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«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, запускает новую облачную виртуальную АТС для корпоративных клие
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на должность члена правления – директора по управлению персоналом Андрея Гурленова. До назначения в МГТС Андрей Гурленов проработал 13 лет в сфере телекоммуникаций сначала на инженерных должнос
21.12.2018 МГТС сообщила о проведении инвентаризации линейно-кабельных сооружений

оженных в ЛКС. В период с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г. организации, чьи кабели используются в ЛКС МГТС в Москве и Московской области без соответствующего оформления, могут заявить в компанию

03.12.2018 Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС

шов работает в структурах МТС с 2004 г. С 2012 г. до июня 2018 г. он занимал должность гендиректора МГТС, где руководил строительством волоконно-оптической сети и переводом абонентов на новые т
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й области получили возможность быстро и удобно решать свои домашние задачи. Заполнив форму на сайте МГТС, они смогут заказать любые бытовые услуги, выполнять которые будут исполнители онлайн-се
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Сколько МГТС заплатила за «Прогтех» из Жуковского Стали известны подробности приобретения «Московской
02.11.2018 МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi

в России онлайн-кинотеатров, объявили о партнерстве, благодаря которому пользователям цифрового ТВ МГТС будет проще и удобнее смотреть и оплачивать контент видеосервиса. Оформив специальную по
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17.09.2018 МГТС и «Чудо техники» починят гаджеты удаленно

мартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов и принтеров. С сегодняшнего дня клиенты МГТС могут приобрести во всех офисах продаж компании специальный сертификат, предоставленный

14.08.2018 МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию

нтов — Илья Емелин. «Для выполнения сложных и при этом очень интересных задач по укреплению позиций МГТС на плотном и высококонкурентном рынке Москвы и Подмосковья, нашей команде требовались яр
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исчикам еще до выхода в эфир. Оформив подписку на видеосервис через интерфейс ТВ-приставки, клиенты МГТС увидят новый сериал «Гранд» от создателей известных телепроектов «Кухня» и «Отель элеон»
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«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о том, что первой на рынке представила специальные сем
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«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС и администрация города Электросталь Московской области подписали
22.06.2018 МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов

бщего собрания акционеров компании, состоявшегося 22 июня 2018 г. Годовое общее собрание акционеров МГТС приняло следующие решения: выплатить дивиденды за 2017 г. в размере 21,99 млрд рублей (2
13.06.2018 МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова

человек с полностью обновленной телеком-инфраструктурой. В рамках соглашения о сотрудничестве между МГТС и администрацией города Реутов компания в течение года подключит к новой высокоскоростно
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Публикаций - 1618, упоминаний - 2540

МГТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 521
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 354
Ростелеком 10948 266
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 262
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 187
МегаФон 10742 171
Ростелеком - Связьинвест 1719 164
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 119
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 98
МТС - Система Телеком 239 87
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 71
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 69
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 68
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 66
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 59
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 50
Cisco Systems 5372 47
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 45
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 41
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 39
Microsoft Corporation 25775 38
Huawei 4675 37
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 34
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 32
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 31
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 149 29
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 28
SAP SE 5601 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 27
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 27
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 27
Oracle Corporation 7074 27
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 27
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 27
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 26
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 26
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 25
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 25
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РЖД - Российские железные дороги 2096 28
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Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 25
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Метро Международная ассоциация 4 3
Международная академия информатизации 14 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
WiMAX Forum 69 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 16 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 2
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 511
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 342
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 252
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 245
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 241
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 211
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2262 208
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 182
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 178
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 171
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 130
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 120
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4636 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 108
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 101
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 97
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 96
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 94
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 92
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 91
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 83
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 79
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 78
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 74
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 73
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 70
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 69
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 67
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 67
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 67
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 66
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 60
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 56
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 53
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 52
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 52
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 52
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 51
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 50
Microsoft Windows 2000 8678 46
Apple iPhone 6 4861 30
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 30
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 21
Яндекс.Директ - Yandex Direct 350 17
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 17
МГТС GPON ШПД - SDH-сеть (синхронная цифровая иерархия) 23 17
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 16
Google Android 15243 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 14
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 141 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 13
Microsoft Windows 16882 12
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 271 12
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 12
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 11
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 11
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 10
MTC Foris OSS - биллинговая система 59 10
Apple iOS 8583 10
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 111 8
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 8
Microsoft Windows BitLocker 942 8
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Apple - App Store 3109 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 7
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар-FON 15 7
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 6
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 6
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 6
Apple iPad 4011 6
Microsoft Office 4170 5
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
Кулаковский Дмитрий 67 66
Приданцев Сергей 149 45
Гольцов Алексей 43 43
Ершов Андрей 52 40
Хрусталев Александр 33 32
Лагутин Владимир 39 32
Иванов Сергей 405 30
Рейман Леонид 1065 29
Смирнов Михаил 73 27
Козлов Михаил 182 26
Гуральников Сергей 164 26
Евтушенков Владимир 217 25
Шевченко Владимир 153 23
Назаров Сергей 60 23
Халяпин Сергей 96 22
Лобанов Денис 47 22
Прохоров Фёдор 83 22
Леушев Андрей 75 22
Сафронов Юрий 68 22
Ермолаев Артем 379 20
Коротнев Константин 35 20
Скородумов Анатолий 65 18
Трохин Александр 21 18
Гончарук Александр 92 18
Громов Иван 102 18
Путин Владимир 3454 18
Плешков Алексей 68 17
Мацоцкий Сергей 180 17
Садовенко Илья 65 16
Богачев Игорь 183 16
Свердлов Михаил 33 16
Юртаев Герман 16 16
Рабовский Семен 33 16
Реймер Денис 54 15
Фридман Илья 42 15
Брюквин Юрий 300 15
Анкилов Константин 121 15
Шадаев Максут 1210 14
Стуров Дмитрий 33 14
Лысенко Эдуард 317 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 1102
Россия - РФ - Российская федерация 166164 766
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 209
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 119
Европа 24963 113
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 83
Украина 7928 62
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 41
Европа Восточная 3138 40
Германия - Федеративная Республика 13221 35
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 33
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 30
Казахстан - Республика 6047 29
Беларусь - Белоруссия 6289 29
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 27
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 26
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 26
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 24
Азия - Азиатский регион 5920 22
Франция - Французская Республика 8177 21
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 21
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 21
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 20
Индия - Bharat 5869 19
Чехия - Чешская Республика 1349 19
Испания - Королевство 3839 19
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 18
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 17
Япония 13807 17
Финляндия - Финляндская Республика 3697 17
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 16
Россия - СФО - Новосибирск 4875 16
Великобритания - Лондон 2432 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 16
Канада 5081 15
Россия - УФО - Челябинская область 1512 15
Южная Корея - Республика 7051 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 392
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 278
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 229
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 193
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 136
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 135
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 121
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 118
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 112
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 98
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 81
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 70
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 69
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 64
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 64
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 62
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 59
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 59
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 57
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 56
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3961 55
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 53
МГТС Совет директоров 55 51
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 49
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 48
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 47
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 47
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 46
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 45
Аренда 2687 44
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 41
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 40
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 40
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5581 37
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 37
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 37
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 36
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 35
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 33
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 192
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 35
Стрим-ТВ - телекомпания 166 23
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 14
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 12
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 10
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 10
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 9
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 9
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 8
Ведомости 1466 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 6
NEWSru.com 229 6
ComNews - Медиа-бизнес 142 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 4
TAdviser - Центр выбора технологий 468 4
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 4
Известия ИД 770 4
Российская газета 290 4
Росбалт ИА 60 4
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 3
За Телеком - telegram-канал 42 3
РИА Новости 1033 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 2
Говорит Москва - радиостанция 23 2
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 2
Будущее России. Национальные проекты 22 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
CNews TV 747 2
Открытые системы ИД 176 2
Discovery Science 14 2
ИнформКурьерСвязь 14 2
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 2
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 2
Forbes - Форбс 1002 1
FT - Financial Times 1295 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
23ABC News 183 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 102
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 42
IDC - International Data Corporation 4975 16
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 15
Рустелеком ТК 305 14
Gartner - Гартнер 3658 12
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 9
Forrester Research 834 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 6
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
IDC Russia - IDC Россия 183 4
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Gartner - Dataquest 353 3
ABI Research 236 2
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos MORI - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 136 2
NPD DisplaySearch 285 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
StockCharts 19 2
Российский рынок кибербезопасности - Российский ИБ-рынок - Российский рынок информационной безопасности 79 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
Markets&Markets Research 113 1
SimilarWeb 62 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Future Workplace 4 1
CNews Fast рейтинг 55 1
Mordor Intelligence 35 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
Informa - Ovum - Omdia 155 1
РАЭК - Экономика Рунета 21 1
TMR - Transparency Market Research 14 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
РАЭК - Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ - Индекс цифровой грамотности 9 1
Current Analysis 24 1
eMarketer 206 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 22
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 16
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 14
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 14
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 10
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 10
РАН - Российская академия наук 2122 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 9
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 6
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 5
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 5
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 5
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 5
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
Школа новых технологий 20 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 3
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 3
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 3
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НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 39 3
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Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 2
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