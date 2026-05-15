МГТС - Московская городская телефонная сеть

МГТС приобретет часть размещенных привилегированных акций в обращении). Цена приобретения определена по результатам рыночной оценки и превышает цену закрытия предыдущего (перед объявлением) торгового дня биржи более чем в два раза. Решение совета директоров МГТС было принято в связи с недооценённостью акций компании на бирже с учетом низких объемов торгов и высокой волатильностью котировок в отдельные периоды. Оферта с существенной премией к рыноч

Московская телефонная сеть закупает 1,5 тысячи лицензий «Касперского» ИБ-защита для телефонных сетей Как выяснил CNews, ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) закупает 1450 лицензий Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — SIEM

Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов рымских операторов «К-Телеком» и «КТК Телеком» стал бывший глава «Интеллект-Телеком», «Ситроникс» и МГТС Согласно данным «Контур.Фокус», «АйСи Инвест» также владеет рядом зарегистрированных в С

МГТС построила для «большой четверки» indoor-сеть в «Сколково» «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) обеспечила indoor-покрытие по модели недискриминационного доступа к сети связи в терапе

В МГТС назначен коммерческий директор МГТС объявила о назначении с 1 декабря 2021 г. Дениса Казачкова на должность заместителя генерального директора – коммерческого директора МГТС. В ведении Дениса Казачкова будут задачи по развитию коммерческого блока МГТС, разработке продуктовой стратегии компании, укреплению позиций МГТС на В2О- и В2В-рынках, монети

Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС Компания «ИнфоТеКС» сообщает об успешном завершении испытаний квантовой системы ViPNet Quandor, проведенных на сети между МГТС и ГВЦ ОАО «РЖД». Целью испытаний стала демонстрация корректной и устойчивой работы квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей на эксплуатируемой волоконно-оптичес

МГТС дополнила «Виртуальную АТС» мобильным приложением «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), оператор местной проводной связи, входящий в группу МТС, запустила мобильное приложени

Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet Сергей Назаров строит карьеру в отрасли с 1994 г. Занимал различные позиции в телекоммуникационных компаниях. В 2007 г. был назначен вице-президентом по маркетингу «Комстар-ОТС», в 2009 г. возглавил МГТС, затем был вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо». В 2014 г. был назначен генеральным директором «Амедиа ТВ», а с 2015 по декабрь 2019 года занимал пост президента группы ко

МГТС расширила возможности Виртуальной АТС «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), фиксированный оператор Москвы, входящий в группу МТС, расширила возможности Виртуально

МГТС объявила о рекордной прибыли щила о неаудированных финансовых и операционных результатах деятельности по МФСО за 2019 г. Выручка МГТС и контролируемых компаний по МФСО впервые с 2016 г. выросла год к году и составила 39,73

МГТС сообщила о назначении генерального директора «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в группу МТС,

МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей Пилот МГТС «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), которая входит в группу МТС, прист

МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в группу МТС,

МГТС объявляет решения Совета директоров в компании, состоявшегося 13 сентября 2019 г. Досрочно прекратить полномочия генерального директора МГТС Павла Кузнецова 15 сентября 2019 г. Назначить по совместительству генеральным директором

МГТС переходит на новую версию аналитической платформы SAP ть в понятном для принятия решения виде необходимые аналитические бизнес-отчеты из различных систем МГТС. Новая версия аналитической платформы позволит создавать регулярно обновляемую визуализи

МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 беспечения доступа к современным цифровым сервисам, – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. – В дальнейшем технические возможности системы умных остановок позволят внедрять различ

МГТС готовит сеть к 5G поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на модернизацию сети. В тестировании МГТС принимают участие зарубежные и отечественные поставщики whitebox-коммутаторов и программного обеспечения. В whitebox-модели, в отличие от традиционной, где один и тот же вендор поставляет

МГТС подключит бизнес и бюджетные учреждения к интернету вещей устройствами через мобильную сеть (2G/3G/LTE) МТС, работающую по модели MVNO. Корпоративные клиенты МГТС в зависимости от потребностей бизнеса, особенностей используемого оборудования и выполня

Клиенты МГТС получат до 50% кэшбэка за покупки через сервис golama «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, запустила партнерскую программу с популярным онлайн-сервисом бы

МГТС запустила новый безлимитный тарифный план мобильного интернета связи в начале следующего месяца по единому счету», – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. Клиенты компании смогут заходить на стриминговые и игровые ресурсы, обмениваться сообще

Московский бизнес получил доступ к Единому городскому идентификатору Mos.ID ному городскому идентификатору Mos.ID — системе аутентификации mos.ru. Успешная интеграция прошла с МГТС («Московская городская телефонная сеть»). Внедрение Mos.ID позволяет коммерческим компан

Роспатент и МГТС начинают сотрудничество в сфере ИТ твенности, подписали соглашение о сотрудничестве. Директор ФИПС Олег Неретин и генеральный директор МГТС Павел Кузнецов подписали документ, ставший примером практического интереса одной из круп

МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам МГТС продала 54 объекта недвижимости за 5,95 млрд руб. «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) продала компании «Бизнес-Недвижимость» комплекс недвижимости. Стоимость сделки в денежн

МГТС запускает новую облачную виртуальную АТС «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, запускает новую облачную виртуальную АТС для корпоративных клие

МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом на должность члена правления – директора по управлению персоналом Андрея Гурленова. До назначения в МГТС Андрей Гурленов проработал 13 лет в сфере телекоммуникаций сначала на инженерных должнос

МГТС сообщила о проведении инвентаризации линейно-кабельных сооружений оженных в ЛКС. В период с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г. организации, чьи кабели используются в ЛКС МГТС в Москве и Московской области без соответствующего оформления, могут заявить в компанию

Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС шов работает в структурах МТС с 2004 г. С 2012 г. до июня 2018 г. он занимал должность гендиректора МГТС, где руководил строительством волоконно-оптической сети и переводом абонентов на новые т

МГТС и сервис YouDo.com окажут москвичам бытовые услуги й области получили возможность быстро и удобно решать свои домашние задачи. Заполнив форму на сайте МГТС, они смогут заказать любые бытовые услуги, выполнять которые будут исполнители онлайн-се

МГТС заплатила за подмосковного интернет-провайдера без малого полмиллиарда Сколько МГТС заплатила за «Прогтех» из Жуковского Стали известны подробности приобретения «Московской

МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi в России онлайн-кинотеатров, объявили о партнерстве, благодаря которому пользователям цифрового ТВ МГТС будет проще и удобнее смотреть и оплачивать контент видеосервиса. Оформив специальную по

МГТС назначила директора по маркетингу и развитию продуктов «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о назначении на должность директора департамента марке

МГТС и «Чудо техники» починят гаджеты удаленно мартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов и принтеров. С сегодняшнего дня клиенты МГТС могут приобрести во всех офисах продаж компании специальный сертификат, предоставленный

МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию нтов — Илья Емелин. «Для выполнения сложных и при этом очень интересных задач по укреплению позиций МГТС на плотном и высококонкурентном рынке Москвы и Подмосковья, нашей команде требовались яр

МГТС и РОЦИТ обучат детей цифровой грамотности екта станут дети в возрасте от 12 до 17 лет, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Искра» от МГТС. Эксперты РОЦИТ проведут летнюю серию мастер-классов, где в интерактивном формате помогу

МГТС и Start покажут отечественные кинопремьеры до их выхода на ТВ исчикам еще до выхода в эфир. Оформив подписку на видеосервис через интерфейс ТВ-приставки, клиенты МГТС увидят новый сериал «Гранд» от создателей известных телепроектов «Кухня» и «Отель элеон»

МГТС представила новые мобильные пакетные тарифы для семей «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о том, что первой на рынке представила специальные сем

МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС и администрация города Электросталь Московской области подписали

МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов бщего собрания акционеров компании, состоявшегося 22 июня 2018 г. Годовое общее собрание акционеров МГТС приняло следующие решения: выплатить дивиденды за 2017 г. в размере 21,99 млрд рублей (2

МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова человек с полностью обновленной телеком-инфраструктурой. В рамках соглашения о сотрудничестве между МГТС и администрацией города Реутов компания в течение года подключит к новой высокоскоростно