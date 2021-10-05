Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46346
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

МГТС
Московская городская телефонная сеть


05.10.2021 Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС 1
21.09.2021 Власти уничтожили первую в России платежную систему 1
06.08.2021 МТС готовится к росту объема данных на фиксированной сети 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 4
24.06.2021 Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС 2
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 4
21.05.2021 В России приватизируют последнего государственного телеком-оператора 2
23.04.2021 Huawei начинает делать сервера на заводах «Ситроникс» в России 1
08.02.2021 МГТС дополнила «Виртуальную АТС» мобильным приложением 4
05.02.2021 МТС, «Мегафон» и «Билайн» протестуют против идеи властей вмешаться в тарифы на связь 1
10.11.2020 МТС заплатит 10 миллиардов новой «дочке» своих хозяев 2
07.10.2020 «Техносерв» готов создать отдельную компанию для больших данных. Развивать их будет выходец из «Сбертеха» 1
25.09.2020 Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet 1
30.07.2020 МТС создаст в Москве единую транспортную суперсеть 2
29.07.2020 МГТС расширила возможности Виртуальной АТС 3
27.07.2020 Из ФАС уволился ветеран антимонопольных войн, куратор ИТ и телекома 1
13.07.2020 Россия увеличивает закупки iOS и Android на 40% ежегодно 1
03.07.2020 Минпромторг отобрал платформу «Оптимайзер» для организации эффективной и безопасной работы полевого персонала промышленных предприятий и инжиниринговых компаний в противоэпидемическом режиме 1
02.07.2020 Восставший из пепла «Ситроникс» сменил гендиректора и намекнул на большие перемены 1
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 3
28.04.2020 МТС купит на 14 миллиардов «железо» для «закона Яровой» у сестринской компании 2
01.04.2020 МТС запустила бесплатную горячую линию психологической помощи москвичам 1
18.03.2020 МГТС объявила о рекордной прибыли 3
13.02.2020 МТС подключила тестовые базовые станции 5G в Москве к высокоскоростной транспортной сети 2
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 3
21.01.2020 На телеком-рынке Московского региона появился новый игрок 11
27.12.2019 Главные кадровые назначения в 2019 г. Выбор CNews Analytics 3
28.11.2019 МГТС сообщила о назначении генерального директора 15
30.10.2019 МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 10
17.10.2019 В России могут стать бесплатными звонки с таксофона на мобильный 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1
15.10.2019 Экс-президент «Энвижн груп» стал генеральным директором «Техносерва» 1
11.10.2019 МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии 4
09.10.2019 Группа МТС готовит фиксированные сети Москвы к 5G 3
19.09.2019 «Ростелеком» выдаст своим монтажникам ПО для составления договоров с абонентами за 4 секунды 3
17.09.2019 МГТС объявляет решения Совета директоров 6
09.09.2019 МГТС переходит на новую версию аналитической платформы SAP 5
26.08.2019 МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019 2
19.08.2019 МГТС готовит сеть к 5G 4
07.08.2019 РВК и Росстандарт провели первое заседание Технического комитета по искусственному интеллекту 1

Публикаций - 836, упоминаний - 3219

МГТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 311
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 144
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 776 85
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 80
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 37
Ростелеком Связьинвест 692 36
Акадо Телеком - Комкор 605 35
АФК Система ПАО 990 22
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 21
Microsoft Corporation 10997 20
VK - Mail.ru Group 2482 16
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 16
SAP SE 3207 16
IBM 3524 13
Ситроникс - Sitronics 556 12
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 101 12
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 12
Сбербанк Технологии - СберТех 203 10
Синтерра - Synterra 562 10
Instabank - Инстабанк 12 9
Питерская группа связистов 113 9
Samsung Electronics 5627 9
Ланит ГК 1154 9
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
АйТи 748 8
Ростелеком ЦентрТелеком 188 8
NVision Group - Энвижн Груп 544 7
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Google LLC 7124 7
Yandex - Яндекс 4098 7
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Cisco Systems 2035 6
SAP CIS - САП СНГ 753 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 5
Huawei 2723 5
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 5
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 4
Газпромбанк - ГПБ 692 30
Башнефть ПАО АНК 90 14
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 13
Новард Управляющая компания - Novard 67 13
РЖД - Российские железные дороги 1081 12
ВТБ Банк Москвы 371 12
Пробизнесбанк АКБ 109 12
МДМ Банк 150 12
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 12
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 9
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
ВТБ24 583 7
Открытие ФК 538 5
Быстроденьги МФК 22 5
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 5
Глобэкс банк 28 5
ТНК-ВР Холдинг 147 5
Сентинел Кредит Менеджмент 13 4
Медскан 12 4
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 4
Почта России ПАО 1570 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 3
CyberPlat - КиберПлат 201 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 214 3
HeadHunter Group - HH Group 336 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 2
Альфа-Банк 1122 2
Россети ПАО 168 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 2
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 2
Транснефть 159 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Бизнес-Недвижимость 9 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 481 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 4
Правительство РФ 2198 4
ПФР Департамент информационных технологий 102 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
Президент Российской Федерации 1439 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 3
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 2
Арбитражный суд города Москвы 339 2
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 32 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
Мосгордума - Московская городская Дума 53 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Парк Зарядье 14 1
Петербургский метрополитен ГУП 48 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 128 1
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Президент США - The White House - Белый дом 50 1
МосгорБТИ ГБУ - Московское городское бюро технической инвентаризации 12 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 148 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 2 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 63
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 783 46
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 24
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 19
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 16
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1092 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 16
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 13
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 8
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 389 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 6
3G - Стандарт мобильной связи 3699 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3038 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 5
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 5
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 4
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 4
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 114 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 547 3
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 3
Google Android 10750 14
Apple iOS 5741 9
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 9
Логика Бизнеса - Логика СЭД 141 7
Microsoft Windows 10 6602 5
Google Play - Google Store - Android Market 2515 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Intel x86 - Архитектура процессора 990 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
OpenText Documentum 188 3
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 3
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 3
Apple iPad 3263 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
WhatsApp Messenger 654 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
МТС ТВ 37 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 2
Национальные Технологии - СХД Купол 31 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 2
SAP Leonardo IoT 5 2
Amedia Premium HD 28 2
ClickSoftware Workforce Management 2 2
Cisco SCE - Cisco Service Control Engine 2 2
Google Chrome - браузер 1117 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Приданцев Сергей 82 22
Ершов Андрей 45 16
Хрусталев Александр 31 15
Трохин Александр 18 14
Муравлев Александр 15 12
Алябьев Андрей 27 12
Чекель Павел 15 12
Тищенко Юрий 14 12
Леоничев Алексей 14 12
Мухин Максим 18 12
Потёмкин Роман 20 12
Базалей Наталья 14 12
Кравченко Денис 24 12
Сафронов Юрий 61 12
Скородумов Олег 17 12
Назаров Алексей 69 11
Грибанов Юрий 24 11
Патрин Максим 31 11
Свердлов Михаил 29 11
Стуров Дмитрий 25 11
Воробьев Артем 14 10
Пшиченко Дмитрий 19 9
Юртаев Герман 16 9
Калюжный Игорь 24 9
Разгуляев Валерий 18 9
Клеев Владимир 9 8
Атанесов Саргис 13 8
Смирнов Александр 44 8
Игнатов Виктор 12 8
Шалимов Александр 9 8
Кулаковский Дмитрий 67 8
Ушацкий Андрей 100 7
Козырь Сергей 30 7
Кузнецов Павел 13 7
Румянцева Ольга 45 7
Быстров Константин 19 7
Строкович Антон 45 7
Путин Владимир 1820 7
Дмитриев Кирилл 93 6
Круглов Максим 25 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 356
Россия - Российская федерация - РФ 57124 258
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 66
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 47
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 17
Украина 3344 17
Восточная Европа 1667 16
Казахстан - Республика 2618 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 12
Беларусь - Белоруссия 2079 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 8
Германия - Федеративная Республика 3606 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 7
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Россия - Ростовская область 859 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 6
Япония 2752 5
Москва - Марьино 30 4
Россия - Пензенская область 346 4
Франция - Французская Республика 2109 4
Россия - Республика Крым 625 3
Индия - Республика 2156 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 2
Россия - Мурманская область 289 2
Россия - Жуковский 24 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1143 2
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 2
Россия - СФО - Новосибирск 1954 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 514 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1099 2
Европа 3725 2
Россия - Реутов 43 2
Россия - Севастополь 419 2
Ближний Восток 1466 2
Африка 1480 2
Австралия - Австралийский Союз 1116 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 41
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 23
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 8
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 5
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 5
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 3
Резерв универсального обслуживания 37 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
Антитеррор 62 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 2
Федеральный закон 35-ФЗ - О противодействии терроризму 16 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Whitebox 3 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 1
Игра престолов - телевизионный сериал 5 1
Федеральный закон 522-ФЗ - О развитии систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации 3 1
Абонентская база 9 1
Психология 3 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд 51 1
Пиратство - Авторское право 200 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 21 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 323 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 6
Стрим-ТВ - телекомпания 79 5
Apps4All 25 4
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 2
Коммерсантъ - Издательский дом 480 2
Чудо техники 13 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 353 1
КХЛ HD - телеканал 22 1
ShowTime - телеканал 13 1
Сноб 7 1
Российская газета 91 1
Rusbase 15 1
Радио Свобода - радиостанция 22 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
РосКомСвобода 75 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
CNews Analytics 1988 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 505 2
IDC - International Data Corporation 2708 1
SimilarWeb 24 1
Future Workplace 4 1
CNews Fast рейтинг 29 1
РАЭК Экономика Рунета 8 1
РАЭК Мобильная Экономика 1 1
РОЦИТ Индекс цифровой грамотности 3 1
AC&M Consulting 54 1
NPD DisplaySearch 194 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 3
Школа новых технологий 19 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 3
СГАУ - Самарский государственный аэрокосмический университет им. С. П. Королёва 16 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 3
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 64 2
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 87 2
РАО - Российская академия образования ФГБУ 4 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 2
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 7 2
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
РГУ нефти и газа им. Губкина - Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина 17 1
МГУ МВШЭ - Московская Высшая Школа Экономики 1 1
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина 19 1
TED Talks 9 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
ТГУ - Томский государственный университет 62 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 38 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 44 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 36 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 31 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 1
РАН - Российская академия наук 315 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 1
CNews AWARDS 291 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 16
CNews APPWards 36 12
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 8
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
SAP UP 5 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 14 1
РПЛ - Чемпионат России по футболу 1 1
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 1
Взгляд в цифровое будущее - конференция 5 1
SAP Show 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754845, в очереди разбора - 658535.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще