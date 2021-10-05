Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МГТС
Московская городская телефонная сеть
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 836, упоминаний - 3219
МГТС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Приданцев Сергей 82 22
|Ершов Андрей 45 16
|Хрусталев Александр 31 15
|Трохин Александр 18 14
|Муравлев Александр 15 12
|Алябьев Андрей 27 12
|Чекель Павел 15 12
|Тищенко Юрий 14 12
|Леоничев Алексей 14 12
|Мухин Максим 18 12
|Потёмкин Роман 20 12
|Базалей Наталья 14 12
|Кравченко Денис 24 12
|Сафронов Юрий 61 12
|Скородумов Олег 17 12
|Назаров Алексей 69 11
|Грибанов Юрий 24 11
|Патрин Максим 31 11
|Свердлов Михаил 29 11
|Стуров Дмитрий 25 11
|Воробьев Артем 14 10
|Пшиченко Дмитрий 19 9
|Юртаев Герман 16 9
|Калюжный Игорь 24 9
|Разгуляев Валерий 18 9
|Клеев Владимир 9 8
|Атанесов Саргис 13 8
|Смирнов Александр 44 8
|Игнатов Виктор 12 8
|Шалимов Александр 9 8
|Кулаковский Дмитрий 67 8
|Ушацкий Андрей 100 7
|Козырь Сергей 30 7
|Кузнецов Павел 13 7
|Румянцева Ольга 45 7
|Быстров Константин 19 7
|Строкович Антон 45 7
|Путин Владимир 1820 7
|Дмитриев Кирилл 93 6
|Круглов Максим 25 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754845, в очереди разбора - 658535.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754845, в очереди разбора - 658535.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru