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МГТС Московская городская телефонная сеть
МГТС (Московская городская телефонная сеть) представляет собой телекоммуникационную компанию, которая входит в группу МТС. Организация предоставляет спектр услуг связи, включая местную и внутризоновую телефонную связь для физических и юридических лиц, мобильную связь, широкополосный доступ в интернет и другие телекоммуникационные решения.
Компания участвует в развитии инфраструктуры связи в Москве и Подмосковье. В частности, МГТС одной из первых в России начала тестирование сетевых коммутаторов типа whitebox, что является важным шагом в подготовке сети к внедрению стандарта 5G. Для обеспечения растущих объемов данных в соответствии с требованиями нового стандарта, компания приступила к расширению пропускной способности своей транспортной сети до 2,2 Тбит/с.
МГТС использует современные технологии для предоставления услуг связи. В их числе:
- Технология GPON для модернизации сети
- Системы видеонаблюдения
- Цифровые платформы для городской инфраструктуры
- Системы интеллектуального учета электроэнергии
- Платформа "Умный дом"
Конкурирующие компании на рынке
- Ростелеком
- Вымпелком (Билайн)
- Мегафон
- Tele2
- ЭР-телеком (Дом.ru)
- Акадо Телеком
- Ростех
- Скартел (Yota)
- ТТК (ТрансТелеКом)
Компания продолжает развивать новые направления бизнеса, включая создание сети зарядных станций для электромобилей, используя высвободившиеся мощности после модернизации АТС. МГТС участвует в реализации различных инновационных проектов, таких как создание "умных" остановок общественного транспорта и внедрение систем интеллектуального учета электроэнергии в сотрудничестве с "Мосэнергосбытом".
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2868 дел, на cумму 75 178 098 142 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.05.2026
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МГТС приобретет часть размещенных привилегированных акций
в обращении). Цена приобретения определена по результатам рыночной оценки и превышает цену закрытия предыдущего (перед объявлением) торгового дня биржи более чем в два раза. Решение совета директоров МГТС было принято в связи с недооценённостью акций компании на бирже с учетом низких объемов торгов и высокой волатильностью котировок в отдельные периоды. Оферта с существенной премией к рыноч
|08.04.2025
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Московская телефонная сеть закупает 1,5 тысячи лицензий «Касперского»
ИБ-защита для телефонных сетей Как выяснил CNews, ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) закупает 1450 лицензий Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA) — SIEM
|15.06.2022
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Бывший гендиректор МГТС купил сразу двух крупных сотовых операторов
рымских операторов «К-Телеком» и «КТК Телеком» стал бывший глава «Интеллект-Телеком», «Ситроникс» и МГТС Согласно данным «Контур.Фокус», «АйСи Инвест» также владеет рядом зарегистрированных в С
|13.04.2022
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МГТС построила для «большой четверки» indoor-сеть в «Сколково»
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС) обеспечила indoor-покрытие по модели недискриминационного доступа к сети связи в терапе
|16.12.2021
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В МГТС назначен коммерческий директор
МГТС объявила о назначении с 1 декабря 2021 г. Дениса Казачкова на должность заместителя генерального директора – коммерческого директора МГТС. В ведении Дениса Казачкова будут задачи по развитию коммерческого блока МГТС, разработке продуктовой стратегии компании, укреплению позиций МГТС на В2О- и В2В-рынках, монети
|24.06.2021
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Квантовая криптографическая система ViPNet Quandor компании «ИнфоТеКС» успешно прошла испытания на сети связи между РЖД и МГТС
Компания «ИнфоТеКС» сообщает об успешном завершении испытаний квантовой системы ViPNet Quandor, проведенных на сети между МГТС и ГВЦ ОАО «РЖД». Целью испытаний стала демонстрация корректной и устойчивой работы квантовой криптографической системы выработки и распределения ключей на эксплуатируемой волоконно-оптичес
|08.02.2021
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МГТС дополнила «Виртуальную АТС» мобильным приложением
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), оператор местной проводной связи, входящий в группу МТС, запустила мобильное приложени
|25.09.2020
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Экс-глава МГТС назначен генеральным директором Netbynet
Сергей Назаров строит карьеру в отрасли с 1994 г. Занимал различные позиции в телекоммуникационных компаниях. В 2007 г. был назначен вице-президентом по маркетингу «Комстар-ОТС», в 2009 г. возглавил МГТС, затем был вице-президентом по коммерческой деятельности «Акадо». В 2014 г. был назначен генеральным директором «Амедиа ТВ», а с 2015 по декабрь 2019 года занимал пост президента группы ко
|29.07.2020
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МГТС расширила возможности Виртуальной АТС
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), фиксированный оператор Москвы, входящий в группу МТС, расширила возможности Виртуально
|18.03.2020
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МГТС объявила о рекордной прибыли
щила о неаудированных финансовых и операционных результатах деятельности по МФСО за 2019 г. Выручка МГТС и контролируемых компаний по МФСО впервые с 2016 г. выросла год к году и составила 39,73
|28.11.2019
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МГТС сообщила о назначении генерального директора
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в группу МТС,
|30.10.2019
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МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей
Пилот МГТС «Московская городская телефонная сеть» (МГТС), которая входит в группу МТС, прист
|11.10.2019
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МГТС и «Мосэнергосбыт» протестировали интеллектуальный учет электроэнергии
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), один из крупнейших операторов местной проводной связи в Европе, входящий в группу МТС,
|17.09.2019
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МГТС объявляет решения Совета директоров
в компании, состоявшегося 13 сентября 2019 г. Досрочно прекратить полномочия генерального директора МГТС Павла Кузнецова 15 сентября 2019 г. Назначить по совместительству генеральным директором
|09.09.2019
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МГТС переходит на новую версию аналитической платформы SAP
ть в понятном для принятия решения виде необходимые аналитические бизнес-отчеты из различных систем МГТС. Новая версия аналитической платформы позволит создавать регулярно обновляемую визуализи
|26.08.2019
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МГТС оборудовала «умные» остановки в Жуковском к авиасалону МАКС-2019
беспечения доступа к современным цифровым сервисам, – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. – В дальнейшем технические возможности системы умных остановок позволят внедрять различ
|19.08.2019
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МГТС готовит сеть к 5G
поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на модернизацию сети. В тестировании МГТС принимают участие зарубежные и отечественные поставщики whitebox-коммутаторов и программного обеспечения. В whitebox-модели, в отличие от традиционной, где один и тот же вендор поставляет
|05.07.2019
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МГТС подключит бизнес и бюджетные учреждения к интернету вещей
устройствами через мобильную сеть (2G/3G/LTE) МТС, работающую по модели MVNO. Корпоративные клиенты МГТС в зависимости от потребностей бизнеса, особенностей используемого оборудования и выполня
|03.07.2019
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Клиенты МГТС получат до 50% кэшбэка за покупки через сервис golama
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, запустила партнерскую программу с популярным онлайн-сервисом бы
|22.05.2019
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МГТС запустила новый безлимитный тарифный план мобильного интернета
связи в начале следующего месяца по единому счету», – сказал Алексей Назаров, коммерческий директор МГТС. Клиенты компании смогут заходить на стриминговые и игровые ресурсы, обмениваться сообще
|25.04.2019
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Московский бизнес получил доступ к Единому городскому идентификатору Mos.ID
ному городскому идентификатору Mos.ID — системе аутентификации mos.ru. Успешная интеграция прошла с МГТС («Московская городская телефонная сеть»). Внедрение Mos.ID позволяет коммерческим компан
|24.04.2019
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Роспатент и МГТС начинают сотрудничество в сфере ИТ
твенности, подписали соглашение о сотрудничестве. Директор ФИПС Олег Неретин и генеральный директор МГТС Павел Кузнецов подписали документ, ставший примером практического интереса одной из круп
|18.02.2019
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МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам
МГТС продала 54 объекта недвижимости за 5,95 млрд руб. «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) продала компании «Бизнес-Недвижимость» комплекс недвижимости. Стоимость сделки в денежн
|14.01.2019
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МГТС запускает новую облачную виртуальную АТС
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в группу МТС, запускает новую облачную виртуальную АТС для корпоративных клие
|10.01.2019
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МГТС объявила о назначении нового директора по управлению персоналом
на должность члена правления – директора по управлению персоналом Андрея Гурленова. До назначения в МГТС Андрей Гурленов проработал 13 лет в сфере телекоммуникаций сначала на инженерных должнос
|21.12.2018
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МГТС сообщила о проведении инвентаризации линейно-кабельных сооружений
оженных в ЛКС. В период с 01.02.2019 г. по 01.04.2019 г. организации, чьи кабели используются в ЛКС МГТС в Москве и Московской области без соответствующего оформления, могут заявить в компанию
|03.12.2018
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Президентом «Энвижн груп» стал бывший гендиректор МГТС
шов работает в структурах МТС с 2004 г. С 2012 г. до июня 2018 г. он занимал должность гендиректора МГТС, где руководил строительством волоконно-оптической сети и переводом абонентов на новые т
|28.11.2018
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МГТС и сервис YouDo.com окажут москвичам бытовые услуги
й области получили возможность быстро и удобно решать свои домашние задачи. Заполнив форму на сайте МГТС, они смогут заказать любые бытовые услуги, выполнять которые будут исполнители онлайн-се
|16.11.2018
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МГТС заплатила за подмосковного интернет-провайдера без малого полмиллиарда
Сколько МГТС заплатила за «Прогтех» из Жуковского Стали известны подробности приобретения «Московской
|02.11.2018
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МГТС упростила абонентам доступ к онлайн-кинотеатру ivi
в России онлайн-кинотеатров, объявили о партнерстве, благодаря которому пользователям цифрового ТВ МГТС будет проще и удобнее смотреть и оплачивать контент видеосервиса. Оформив специальную по
|10.10.2018
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МГТС назначила директора по маркетингу и развитию продуктов
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о назначении на должность директора департамента марке
|17.09.2018
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МГТС и «Чудо техники» починят гаджеты удаленно
мартфонов, планшетов, компьютеров, ноутбуков, фотоаппаратов и принтеров. С сегодняшнего дня клиенты МГТС могут приобрести во всех офисах продаж компании специальный сертификат, предоставленный
|14.08.2018
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МГТС сообщила о кадровых перестановках в блоке по продажам и обслуживанию
нтов — Илья Емелин. «Для выполнения сложных и при этом очень интересных задач по укреплению позиций МГТС на плотном и высококонкурентном рынке Москвы и Подмосковья, нашей команде требовались яр
|26.07.2018
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МГТС и РОЦИТ обучат детей цифровой грамотности
екта станут дети в возрасте от 12 до 17 лет, отдыхающие в детском оздоровительном лагере «Искра» от МГТС. Эксперты РОЦИТ проведут летнюю серию мастер-классов, где в интерактивном формате помогу
|25.07.2018
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МГТС и Start покажут отечественные кинопремьеры до их выхода на ТВ
исчикам еще до выхода в эфир. Оформив подписку на видеосервис через интерфейс ТВ-приставки, клиенты МГТС увидят новый сериал «Гранд» от создателей известных телепроектов «Кухня» и «Отель элеон»
|05.07.2018
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МГТС представила новые мобильные пакетные тарифы для семей
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, объявила о том, что первой на рынке представила специальные сем
|29.06.2018
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МГТС инвестирует в цифровизацию Электростали
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС и администрация города Электросталь Московской области подписали
|22.06.2018
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МГТС объявила о выплате дивидендов в размере 21,99 миллиардов
бщего собрания акционеров компании, состоявшегося 22 июня 2018 г. Годовое общее собрание акционеров МГТС приняло следующие решения: выплатить дивиденды за 2017 г. в размере 21,99 млрд рублей (2
|13.06.2018
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МГТС полностью обновит цифровую инфраструктуру Реутова
человек с полностью обновленной телеком-инфраструктурой. В рамках соглашения о сотрудничестве между МГТС и администрацией города Реутов компания в течение года подключит к новой высокоскоростно
|13.06.2018
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МГТС объявила о запуске продаж онлайн-касс
МГТС, один из крупнейших операторов фиксированной связи в Европе, входящий в Группу МТС, объявил о старте продаж комплексной услуги для малого и среднего бизнеса на основе облачного решения – «МГТС-Касса». Индивидуальные предприниматели и компании из сферы торговли и услуг по закону №54-ФЗ должны фиксировать расчеты онлайн с 01 июля 2018 г. С помощью комплексного решения «МГТС
МГТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Кулаковский Дмитрий 67 66
|Приданцев Сергей 149 45
|Гольцов Алексей 43 43
|Ершов Андрей 52 40
|Хрусталев Александр 33 32
|Лагутин Владимир 39 32
|Иванов Сергей 405 30
|Рейман Леонид 1065 29
|Смирнов Михаил 73 27
|Козлов Михаил 182 26
|Гуральников Сергей 164 26
|Евтушенков Владимир 217 25
|Шевченко Владимир 153 23
|Назаров Сергей 60 23
|Халяпин Сергей 96 22
|Лобанов Денис 47 22
|Прохоров Фёдор 83 22
|Леушев Андрей 75 22
|Сафронов Юрий 68 22
|Ермолаев Артем 379 20
|Коротнев Константин 35 20
|Скородумов Анатолий 65 18
|Трохин Александр 21 18
|Гончарук Александр 92 18
|Громов Иван 102 18
|Путин Владимир 3454 18
|Плешков Алексей 68 17
|Мацоцкий Сергей 180 17
|Садовенко Илья 65 16
|Богачев Игорь 183 16
|Свердлов Михаил 33 16
|Юртаев Герман 16 16
|Рабовский Семен 33 16
|Реймер Денис 54 15
|Фридман Илья 42 15
|Брюквин Юрий 300 15
|Анкилов Константин 121 15
|Шадаев Максут 1210 14
|Стуров Дмитрий 33 14
|Лысенко Эдуард 317 13
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