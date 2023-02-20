Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188378
ИКТ 14580
Организации 11296
Ведомства 1495
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26527
Персоны 81446
География 2996
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2750
Мероприятия 877

РХТУ Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева

СОБЫТИЯ


20.02.2023 Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева

ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia разработал и внедрил для РХТУ им. Д.И. Менделеева сервис управления платной печатью и сканированием. Он может одноврем
29.12.2020 Россияне научили аккумуляторы заряжаться за секунды

е специалисты из «Сколтеха», Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) и Института проблем химической физики (ИПХФ) разработали новые материалы на основе поли
05.11.2020 Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19

тет связи и информатики (МТУСИ), Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) завершили пилотное тест
05.02.2019 Россияне создают небьющийся экран для смартфонов

Русско-корейский дисплей Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) заключил контракт с южнокорейской компанией LG Chem, дочкой LG, на разработку нового материала для небьющихся дисплеев, сообщается на официальном сайте РХТУ. Специалисты будут рабо
27.10.2010 Российский химико-технологический университет им. Менделеева проводит нанотехнологические исследования с помощью суперкомпьютера «Т-Платформы»

химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. Ожидается, что система позволит сотрудникам РХТУ сократить сроки появления новых разработок для наноиндустрии. Математическое моделирован

Публикаций - 54, упоминаний - 71

РХТУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2088 3
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 3
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 414 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ПТТ-телепорт 37 3
InEnergy - ИнЭнерджи 4 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 2
МегаФон 9961 2
Microsoft Corporation 25271 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3309 2
Softline - Софтлайн 3292 2
Yandex - Яндекс 8517 2
Fujitsu 2066 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1222 1
Konica Minolta 416 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1839 1
Sony 6637 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 390 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 231 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 1
Lenovo Motorola 3530 1
McKinsey & Company Int 272 1
1С-Битрикс - Bitrix 623 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 1
1С-Рарус 939 1
АйТи 1440 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 215 1
Konica Minolta Business Solutions 67 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
Bentley Systems 57 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 509 1
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 46 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 93 1
Открытые технологии 716 1
Наукоград - технопарк 150 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8241 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3006 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 3
ГПБ - Газпромбанк 1181 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 985 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 149 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 2
Пробизнесбанк АКБ 134 2
Композит 97 2
Байтик - Детский технопарк 6 2
Альфа-Банк 1874 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 1
Hyundai Motor Company 419 1
Tesla Motors 430 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Лента - Сеть розничной торговли 2277 1
Роснефть НК - нефтяная компания 530 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 542 1
Газпром нефть 672 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 63 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 247 1
Торий НПП 46 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 171 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 47 1
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 434 1
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 33 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 314 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 94 1
Bentley Motors 73 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2737 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3259 3
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 684 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5272 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 398 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 606 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 436 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 306 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУЗ ФЦГиЭ - Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 21 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1069 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2179 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1849 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12916 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4806 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 233 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6309 1
РНФ - Российский научный фонд 146 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2818 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3548 1
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3468 1
РХО - Российское химическое общество им. Д.И. Менделеева 4 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 55 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
Университетский консорциум исследователей больших данных - Консорциум Big Data - Ассоциация 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57450 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73486 12
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23212 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18365 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3104 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 5
Композит - композитный материал - композиционный материал 377 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7427 5
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2180 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10239 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17168 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1481 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34045 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13017 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5677 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26104 3
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1026 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 3
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 3
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6167 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5946 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4843 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 626 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 3
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1142 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4926 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 3
НТЦ ИТ Роса - Кобальт - Linux 185 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Microsoft Windows 16370 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1151 2
Apple iPhone X - Серия смартфонов 259 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 671 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 635 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1397 1
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 146 1
1С:ERP Управление предприятием 722 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 1
Google TensorFlow 94 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 120 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4098 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1328 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 23 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 180 1
Huawei Da Vinci - Процессорная архитектура - Нейрочип 37 1
Qsoft - amoCRM 130 1
1С:CRM 74 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 168 1
NVision Барьер 734 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 245 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
Konica Minolta bizhub - серия МФУ 49 1
Google Go - Golang - Язык программирования 95 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 204 1
EA Origin 190 1
Яндекс.Турбо-страницы 6 1
Microsoft Azure Cognitive Services 10 1
Microsoft Azure Web Apps 1 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 252 1
PVision - система контроля наличия средств индивидуальной защиты 1 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 34 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Стрим - Stream - МТС Маркетолог - AdTech-контур МТС 140 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 140 1
Bentley ProjectWise 16 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 65 1
Сергунина Наталья 372 5
Кулик Вадим 194 4
Назаров Алексей 73 3
Фурсин Алексей 158 3
Греф Герман 466 2
Костин Андрей 64 2
Обрезков Филипп 2 2
Мажуга Александр 2 2
Усенко Андрей 2 2
Собянин Сергей 478 1
Хасис Лев 105 1
Кравцов Роман 88 1
Шведов Александр 39 1
Песков Дмитрий 113 1
Дергунова Ольга 120 1
Повалко Александр 36 1
Ведяхин Александр 168 1
Онищенко Владислав 98 1
Давыдович Евгений 28 1
Евтушенков Владимир 212 1
Дроздов Игорь 45 1
Сморгонский Анатолий 43 1
Баранов Сергей 20 1
Швецов Денис 14 1
Кузьминов Ярослав 19 1
Ликсутов Максим 185 1
Полетаев Максим 3 1
Волобуев Николай 9 1
Олюнин Дмитрий 8 1
Трофимов Дмитрий 43 1
Ерохин Сергей 32 1
Воронин Павел 182 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 18 1
Калюгин Вадим 18 1
Китайгородский Исаак 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 173 1
Ермолаева Мария 1 1
Карфидов Алексей 7 1
Поповский Александр 91 1
Россия - РФ - Российская федерация 157509 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45882 27
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5352 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 4
Европа Восточная 3123 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 973 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 1000 3
Европа 24654 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3051 3
Казахстан - Республика 5814 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1548 2
Конго - Демократическая Республика 100 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 90 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 2
Южная Корея - Республика 6864 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8156 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18277 2
Великобритания - Лондон 2410 2
Израиль 2785 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 2
Земля - планета Солнечной системы 10670 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2540 2
Россия - ПФО - Самарская область 1463 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7801 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Узбекистан - Республика 1877 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1450 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 825 1
Нидерланды 3637 1
Иран - Исламская Республика Иран 1119 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1578 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 712 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 864 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1252 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 340 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 547 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 954 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 33
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2180 30
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 7
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4768 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26008 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Физика - Physics - область естествознания 2836 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 5
Образование в России 2560 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9688 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
Энергетика - Energy - Energetically 5528 4
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 4
Здравоохранение - Биотехнология - Biotechnology - Биоинженерия - Bioengineering - Биологическая инженерия - Biological Engineering - Биоинформатика - Bioinformatics 519 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 864 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 947 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5970 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 3
Электролит - Electrolyte - вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы 91 3
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 3
Молекула - Molecula 1084 3
Литий - Lithium - химический элемент 604 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6261 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7795 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6786 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2496 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15181 2
Кибернетика - Cybernetics 248 2
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3278 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6024 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1323 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2172 1
Юность - радиостанция 51 1
Washington Profile 142 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1145 1
Frost & Sullivan 206 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 8
РАН - Российская академия наук 2019 7
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 399 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 7
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1278 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1100 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 262 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 284 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 424 4
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 4
РГСУ - Российский государственный социальный университет 52 3
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 3
МФЮА - Московский финансово-юридический университет - Московская финансово-юридическая академия 23 3
ТГУ - Томский государственный университет 212 2
КрГТУ - Красноярский государственный технический университет 11 2
РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 18 2
ИвГУ - Ивановский государственный университет 6 2
РАН ИПХФ - Институт проблем химической физики Российской академии наук 9 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 526 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 574 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 605 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 201 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 321 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
МЭИ - Московский энергетический институт 159 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 211 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 259 1
РАН ИФТТ - Институт физики твердого тела Российской академии наук 28 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 73 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 159 1
TU Delft - Technische Universiteit Delft - Delft University of Technology - Делфтский технический университет - Делфтский технологический университет 45 1
СПбГИКиТ - Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения 5 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РАН ИБХФ - Институт биохимической физики имени Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 10 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 61 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
ExpoElectronica - ЭкспоЭлектроника - Международная выставка электронных компонентов, модулей и комплектующих 21 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 726 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Up Great - серия технологических конкурсов 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 365 1
День молодёжи - 27 июня 1002 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
День без турникетов 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1411545, в очереди разбора - 730715.
Создано именных указателей - 188378.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame Matrix10 Ultra: самый умный профессионал в мире уборки

Где бесплатно смотреть новогодние фильмы и слушать праздничную музыку в 2025 году

Обзор HUAWEI WATCH Ultimate 2: ультимативные флагманские часы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще