РХТУ Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева
СОБЫТИЯ
|20.02.2023
|
Konica Minolta автоматизировала процесс печати в РХТУ им. Д.И. Менделеева
ИТ-провайдер Konica Minolta Business Solutions Russia разработал и внедрил для РХТУ им. Д.И. Менделеева сервис управления платной печатью и сканированием. Он может одноврем
|29.12.2020
|
Россияне научили аккумуляторы заряжаться за секунды
е специалисты из «Сколтеха», Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) и Института проблем химической физики (ИПХФ) разработали новые материалы на основе поли
|05.11.2020
|
Искусственный интеллект помогает МТУСИ, РХТУ и РЭУ в борьбе с COVID-19
тет связи и информатики (МТУСИ), Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) и Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ) завершили пилотное тест
|05.02.2019
|
Россияне создают небьющийся экран для смартфонов
Русско-корейский дисплей Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ) заключил контракт с южнокорейской компанией LG Chem, дочкой LG, на разработку нового материала для небьющихся дисплеев, сообщается на официальном сайте РХТУ. Специалисты будут рабо
|27.10.2010
|
Российский химико-технологический университет им. Менделеева проводит нанотехнологические исследования с помощью суперкомпьютера «Т-Платформы»
химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева. Ожидается, что система позволит сотрудникам РХТУ сократить сроки появления новых разработок для наноиндустрии. Математическое моделирован
