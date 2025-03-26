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Калюгин Вадим


26.03.2025 «Швабе» разрабатывает улучшенные сенсоры для тепловизоров 1
13.06.2024 В России создана новая станция предупреждения атак с воздуха 1
10.06.2024 «Швабе» внедрит интеллектуальную систему видеонаблюдения в Магадане 1
10.04.2024 Аппаратура «Ростеха» помогает делать высокодетальные снимки Земли из космоса 1
29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии 1
16.01.2024 «Швабе» установил современное оборудование на дорогах Тверской области 1
22.12.2023 «Ростех» займется развитием радиофотоники в стране 1
30.10.2023 SWIR-камера «Швабе» поможет наблюдать за экологией Земли с орбиты 1
30.08.2023 «Швабе» будет готовить кадры для оптической отрасли в Вологодской области 1
10.07.2023 «Швабе» и «Нацпромлизинг» внедрят новые технологии в регионах 1
29.06.2023 «Ростех» разработал новый тип энергоемкого оптоволокна с улучшенной пропускной способностью 1
12.12.2022 «Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы 1
09.11.2022 «Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери 1
15.04.2021 «Швабе» показывает высокоинтеллектуальную пропускную систему на Securika Moscow 2021 1
05.04.2021 «Швабе» примет участие в проекте первого «умного города» в Узбекистане 1
26.03.2021 «Швабе» и «Ланит» стали партнерами 1
20.11.2019 «Швабе» заключил договор по продвижению российских технологий за рубежом 1
26.09.2018 Российский разработчик представил новую цифровую дальномерную камеру Zenit M 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Калюгин Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 17
Ростех - Швабе КМЗ - Красногорский завод им. С. А. Зверева 41 5
Leica Camera 263 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2175 1
Ростех - Швабе - ГИПО НПО - Государственный институт прикладной оптики 8 1
Роскосмос РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Ростех - Швабе - Астрон ОКБ - Астрон Оптико-механическое конструкторское бюро 3 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 1
X5 Group - Перекрёсток 553 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Ростех - Швабе - ВОМЗ - Вологодский оптико-механический завод 15 1
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 50 1
Ростех - Нацпромлизинг - Национальная Лизинговая Компания по Развитию Промышленности 5 1
Ростех - Швабе ЛЗОС - Лыткаринский завод оптического стекла 13 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2937 2
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 2
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 22 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6010 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5521 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10853 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1331 5
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Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1459 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51638 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19978 2
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 688 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 829 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 985 1
РАН - Российская академия наук 1902 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 211 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1535 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 613 1
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 16 1
МИИГАиК - Московский государственный университет геодезии и картографии 12 1
РАН ВолНЦ - Вологодский научный центр Российской академии наук 1 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 22 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 383 1
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 3 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 13 1
Photokina 59 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 75 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
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