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РАН УрО Российская академия наук Уральское отделение
УПОМИНАНИЯ
РАН УрО и организации, системы, технологии, персоны:
|Постовалов Константин 4 2
|Хохлов Игорь 25 2
|Стрелков Сергей 14 1
|Устинов Владимир 8 1
|Иванов Виктор 21 1
|Медведев Алексей 27 1
|Иванов Аркадий 1 1
|Оганов Артем 7 1
|Анисимов Владимир 8 1
|Панарин Олег 1 1
|Тодуа Павел 1 1
|Гольдштейн Михаил 1 1
|Grover George - Гровер Джордж 1 1
|Майданик Юрий 1 1
|Крутиков Владимир 1 1
|Наймарк Олег 1 1
|Красноштейн Аркадий 1 1
|Евтушенко Олег 143 1
|Калюгин Вадим 18 1
|Созыкин Андрей 4 1
|Харций Марианна 1 1
|Путин Владимир 3257 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Осипов Александр 90 1
|Массух Илья 234 1
|Медведев Дмитрий 1657 1
|Мищенко Евгений 15 1
|Осипов Юрий 49 1
|Григорьев Анатолий 7 1
|Демидов Павел 4 1
|Кириллин Михаил 2 1
|Макаров Валерий 4 1
|Глинских Вячеслав 1 1
|Евстигнеев Николай 1 1
|RUSCADASEC 2 1
|TProger 2 1
|Металлоснабжение и сбыт 18 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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