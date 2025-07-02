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РАН УрО Российская академия наук Уральское отделение


УПОМИНАНИЯ


02.07.2025 Разработка ученых Пермского Политеха обеспечит точное прогнозирование солнечной активности на 11 лет вперед 1
21.04.2025 Ученые Пермского Политеха и ПФИЦ УрО РАН нашли оптимальное оптическое волокно для сверхчувствительных акустических датчиков 1
29.03.2024 «Швабе» разработал микроскоп для ранней диагностики онкологии 4
28.06.2021 В «Сколтехе» с помощью высокопроизводительных вычислений создали ранее неизвестные материалы 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
10.09.2019 Разработчики России посоревнуются в решении промышленных задач на ProHack 4.0 1
13.11.2015 Государство потратило 4,9 млрд на неиспользуемые суперЭВМ 1
06.03.2015 Softline подготовила план миграции Уральского отделения РАН на Microsoft Exchange 2013 3
11.12.2014 Softline обновила структуру частного «облака» Уральского отделения РАН 2
28.10.2014 ИТ-инфраструктуру трех российских академий наук объединят «для оптимизации документооборота» 1
25.04.2012 «Открытые Технологии» и Институт математики и механики УрО РАН модернизировали суперкомпьютер «Уран» 1
08.11.2011 МСЦ РАН внедряет графические процессоры Nvidia для ускорения научных исследований 1
20.07.2010 Ученые России и США обсудили фундаментальные свойства плутония 1
19.07.2010 Германия поможет Екатеринбургу решить проблему энергоэффективности 1
18.03.2009 «Открытые Технологии» помогли ИММ УрО РАН создать вычислительный кластер 2
13.11.2008 Названы лауреаты Демидовской премии 2008 года 1
28.10.2008 Начала работу первая в России школа метрологии и стандартизации в нанотехнологиях и наноиндустрии 1
02.06.2008 На посту президента РАН вновь утвержден Ю.Осипов 1
24.01.2008 В СПбГПУ пройдёт научная конференция по параллельным вычислениям 1
10.09.2007 30 октября откроется выставка «Приборостроение. Электроника. Электротехника» 1
11.07.2007 Немецкие спутники попытаются спасти русский город 1
22.03.2007 В Пермском научном центре модернизировали ядро региональной информационно-вычислительной сети 2

Публикаций - 22, упоминаний - 30

РАН УрО и организации, системы, технологии, персоны:

Открытые технологии 706 3
Microsoft Corporation 24913 2
Softline - Софтлайн 3026 2
Nvidia Corp 3589 2
Ростелеком 10003 2
VK - Mail.ru Group 3490 1
Lenovo Group 2312 1
Dell EMC 5054 1
LG Electronics 3642 1
Intel Corporation 12340 1
IBM - International Business Machines Corp 9481 1
HP Inc. 5722 1
Bitfury Group 25 1
Citrix Systems 824 1
Крок - Croc 1787 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
3M - 3М Россия - Три Эм - Minnesota Mining and Manufacturing Company 252 1
Supermicro 121 1
Газпромнефть НТЦ - Научно-технический центр Газпром нефти 21 1
Thales Group 125 1
Lenovo Professional Services 5 1
Сколтех - Лаборатория высокопроизводительных вычислений и больших данных 3 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 106 1
РАН ВЦ - Вычислительный центр им. А. А. Дородницына 7 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3257 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 229 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 171 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2060 1
Cisco Systems 5165 1
Восход ФГБУ НИИ 661 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 373 1
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 1
Инверсия - Инверсия НПФ 145 1
РАН ДВО ВЦ - Вычислительный центр Дальневосточного отделения Российской академии наук 3 1
Газпром нефть 645 2
Россети Ленэнерго 1700 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 474 1
Северсталь ПАО - Severstal 510 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Boeing 1013 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 436 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 257 1
ФосАгро 132 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 193 1
Мосэнерго ПАО 129 1
Ford 415 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 31 1
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 1
Лидер-инновации - венчурный фонд 33 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 1
СДС Холдинг - Азот КАО - Агрохимическая корпорация - Сибур Минудобрения - Сибур Минеральные удобрения 15 1
Ростех - Швабе - УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 47 1
Tesla Motors 411 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2058 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 384 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 1
РНФ - Российский научный фонд 114 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1424 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5087 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3151 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 352 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 50 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12178 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 780 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69011 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30787 5
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1659 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9895 4
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 142 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21299 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32263 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 555 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22042 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3416 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3939 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13964 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29462 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15480 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8455 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21158 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1702 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1629 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7072 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4312 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4749 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10964 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 608 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5917 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16360 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1535 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11490 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6981 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3022 1
2D - 2-Dimensional - двухмерное пространство - двухмерные объекты 768 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9607 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3337 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16430 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6385 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 683 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5425 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12937 1
IOPS - Input-output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 311 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 243 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 686 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1366 3
Nvidia Tesla GPU 169 2
HPE ProLiant 399 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 1
Microsoft Outlook 1421 1
Apache Hadoop 440 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1405 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1737 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 637 1
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 1
Космодром Байконур 1070 1
Lenovo ThinkSystem - серия стоечных серверов 40 1
Microsoft Windows Server 2008 479 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Postfix - mail transfer agent 50 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 185 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Крок Акселератор 3 1
Lenovo Neptune Thermal Transfer Module 12 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 470 1
РАН УрО - Уран Суперкомпьютер 1 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1229 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 177 1
Постовалов Константин 4 2
Хохлов Игорь 25 2
Стрелков Сергей 14 1
Устинов Владимир 8 1
Иванов Виктор 21 1
Медведев Алексей 27 1
Иванов Аркадий 1 1
Оганов Артем 7 1
Анисимов Владимир 8 1
Панарин Олег 1 1
Тодуа Павел 1 1
Гольдштейн Михаил 1 1
Grover George - Гровер Джордж 1 1
Майданик Юрий 1 1
Крутиков Владимир 1 1
Наймарк Олег 1 1
Красноштейн Аркадий 1 1
Евтушенко Олег 143 1
Калюгин Вадим 18 1
Созыкин Андрей 4 1
Харций Марианна 1 1
Путин Владимир 3257 1
Никифоров Николай 1136 1
Осипов Александр 90 1
Массух Илья 234 1
Медведев Дмитрий 1657 1
Мищенко Евгений 15 1
Осипов Юрий 49 1
Григорьев Анатолий 7 1
Демидов Павел 4 1
Кириллин Михаил 2 1
Макаров Валерий 4 1
Глинских Вячеслав 1 1
Евстигнеев Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150383 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3070 9
Россия - УФО - Екатеринбург 4115 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44462 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52706 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1558 4
Земля - планета Солнечной системы 10487 3
Германия - Федеративная Республика 12806 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1981 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17981 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17581 2
Россия - УФО - Свердловская область 1614 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1589 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3244 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 2
Европа 24429 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
Россия - СФО - Новосибирск 4469 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 921 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1183 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1187 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 850 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 954 1
Украина - Киев 1131 1
Армения - Ереван 206 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 298 1
Россия - УФО - Пермский край - Березники 59 1
Уран - планета Солнечной системы 545 1
Россия - Суханово 3 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Узловский район - Узловая 29 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2334 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7801 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 585 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1537 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 422 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 84 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30503 12
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1405 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53038 7
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 956 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5123 6
Физика - Physics - область естествознания 2710 5
Энергетика - Energy - Energetically 5283 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6055 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19423 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2516 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4168 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4548 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2097 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1231 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2494 2
Физика Земли - Геофизика - Geophysics 134 2
Зоология - наука о животных 2717 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8777 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5624 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14291 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3031 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1622 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5773 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5787 1
Аренда 2507 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 876 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 656 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1258 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 47 1
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 448 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10267 1
Информатика - computer science - informatique 1103 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1299 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 799 1
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 781 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1767 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 563 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1642 1
RUSCADASEC 2 1
TProger 2 1
Металлоснабжение и сбыт 18 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11325 1
Markets&Markets Research 113 1
РАН - Российская академия наук 1943 16
РАН УрО ИФМ - Институт физики материалов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук 4 4
РАН УрО ИММ - Институт математики и механики Уральского отделения Российской академии наук 9 4
РАН УрО ИМСС - Институт механики сплошных сред 4 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 158 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 159 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1578 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 169 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 326 2
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 2
РАН УрО ИТФ - Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук 2 2
РАН УрО - ПФИЦ - Пермский федеральный исследовательский центр 2 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 276 2
РАН УрО ГИ - Институт горного дела 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 961 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 373 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 102 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 26 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 97 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина ГБПОУ 1 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 58 1
НАН Беларуси - ОИПИ - Объединённый институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси 16 1
РАН УрО ИПРИМ - Институт прикладной механики 1 1
РАН УрО ИВТЭ - Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук 1 1
РАН УрО ИХТТ - Институт химии твёрдого тела Уральского отделения Российской академии наук 1 1
РАСХН - Россельхозакадемия - Российская академия сельскохозяйственных наук 17 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 138 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 570 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 127 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 622 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 160 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 1
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 183 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 39 1
Росатом - ВНИИНМ - Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара 17 1
МГУ - НИВЦ - Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 68 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 340 1
Демидовская премия Научного Демидовского фонда 2 1
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