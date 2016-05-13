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Microsoft Lync
Microsoft Communicator Mobile



13.05.2016 Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS
29.01.2016 «АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса
25.05.2015 Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business
01.04.2015 «Сервионика» перевела «PPF Страхование жизни» на Microsoft Lync Server 2013
31.03.2015 Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic
17.03.2015 Microsoft представила Skype для бизнеса
10.03.2015 Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области
03.03.2015 Kinnex Media Gateway открывает новые возможности построения корпоративной IP-телефонии
04.02.2015 Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы
23.01.2015 Softline построила систему объединенных коммуникаций в «Байкалбанке»
11.12.2014 IBS протестировала клиент Lync на совместимость с Parallels VDI
03.12.2014 Softline перевела «Казанский вертолетный завод» на платформу объединенных коммуникаций Microsoft
12.11.2014 Microsoft превратит Lync в Skype для бизнеса
17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ
12.09.2014 Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «МРСК Волги»
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином
08.09.2014 Microsoft объявила о выходе ключевого обновления для IE
05.06.2014 Enghouse Interactive становится бизнес-партнером Microsoft в области решений для контакт-центров в России
23.05.2014 «Сервионика» создала единую коммуникационную среду для «PPF Страхование жизни» на базе Microsoft Lync
22.04.2014 НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013
18.04.2014 «Катрен» внедрила Microsoft Lync Server 2013 с помощью Softline
01.04.2014 Orange Business Services развернет единую коммуникационную платформу для 20 тыс. пользователей JTI
18.03.2014 ActiveCloud by Softline предоставит пользователям Microsoft Lync 2013 по модели SaaS
14.03.2014 Comparex лицензировал компьютерный парк «Примсоцбанка» с дополнительным внедрением Lync и Office 365
04.03.2014 «Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design
27.02.2014 «Световые технологии» оптимизировали взаимодействие между сотрудниками с помощью Microsoft Lync
06.02.2014 Pexip Infinity интегрирует Microsoft Lync
06.02.2014 Polycom представила новые решения, оптимизированные для Microsoft Lync
05.02.2014 Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync
27.12.2013 Softline внедрила Microsoft Lync Server в «Краском»
22.08.2013 «Абак-Пресс» завершил масштабирование телефонии с помощью Softline
16.05.2013 Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в СПбГАУ
14.05.2013 Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «Союз Холдинге С.А.»
19.04.2013 Polycom представила программные дополнения к платформе RealPresence и новые системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync
18.04.2013 Обновленное приложение Lync: все-возможные-коммуникации
05.04.2013 Smart представила Smart Room System для Microsoft Lync
07.02.2013 «Сода» оптимизировала взаимодействие сотрудников с помощью Microsoft Lync Server 2010
20.12.2012 «Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке»
01.11.2012 «Евразийская строительная компания» перешла на новую систему коммуникаций на базе Lync Server 2010
30.10.2012 Orange Business Services запустил новый сервис для расширения возможностей пользователей Microsoft Lync

Публикаций - 297, упоминаний - 612

Microsoft Lync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21987 186
Polycom - Поликом Россия 373 43
Softline - Софтлайн 1824 38
Avaya Inc - Avaya СНГ 960 25
Cisco Systems 4675 23
Google LLC 9734 21
HP Inc. 5221 16
Meta - Facebook 4157 14
Крок - Croc 1584 13
IBM - International Business Machines Corp 8800 12
Orange S.A. 955 11
Directum - Директум 811 11
TrueConf - ТруКонф 263 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7592 10
Huawei 3073 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5369 10
SAP SE 4410 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7899 10
5494 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2533 9
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 490 8
Apple Inc 10350 8
Корус Консалтинг ГК 997 8
Программный продукт ГК 3664 7
Spirit DSP - Спирит Корп 417 7
Citrix Systems 730 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant - Эквант 558 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6378 6
Cisco Broadsoft UC 49 6
1С-ИжТиСи 4901 6
VideoMost - ВидеоМост 203 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8600 6
iTeco - Ай-Теко 893 6
Yandex - Яндекс 4754 5
Beltel - Белтел 131 5
SearchInform - СёрчИнформ - СофтИнформ 217 5
АйТи 1122 5
Астерос - Asteros 603 5
Logitech 369 5
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5004 6
РЖД - Российские железные дороги 1392 5
Газпром ПАО 866 4
Связной ГК 1110 4
eBay Inc 1571 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 169 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 889 3
Carl Zeiss 288 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1602 3
Уралсиб Банк 454 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1993 3
LinkedIn 553 3
Ростех - ОДК Авиадвигатель 30 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 302 2
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 232 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 2
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 15 2
Седьмой Континент 58 2
Почта России ПАО 1821 2
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 192 2
Башнефть ПАО АНК 113 2
Алроса АК 103 2
Toyota Motor - Тойота Мотор 389 2
Global CIO 37 2
Почта Банк 306 2
ГПБ - Газпромбанк 811 2
Альфа-Банк 1331 2
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 239 2
Ингосстрах СПАО 282 2
Русагро Группа Компаний 171 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 219 2
Silver Lake Partners 75 2
МТС банк 265 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 798 1
ПСБ - Промсвязьбанк 653 1
Societe Generale Group 67 1
Аэрофлот 621 1
Щёлковский биокомбинат ФКП 2 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6265 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1161 5
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2597 5
Верховный суд Российской Федерации 620 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7512 4
Правительство РФ 6632 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2222 3
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 186 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1261 3
Правительство Москвы 1464 2
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 985 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 861 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1866 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3256 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1809 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 106 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 501 2
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2394 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2064 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2078 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 499 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1322 2
Президент Российской Федерации 2861 2
Администрация Тулы 7 1
Правительство Магаданской области 12 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области 54 1
МЧС РФ НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях 1 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 63 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 157 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 22 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 490 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 17 1
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 13 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 122 1
МИАЦ ГБУЗ СО - Медицинский информационно-аналитический центр Свердловской области 1 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 101 1
МКС - Международная космическая станция 1385 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1737 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
Российская Ассоциация Телемедицины 1 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12462 73
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1240 43
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2797 37
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3202 32
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 6025 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2364 23
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 7072 22
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 30014 18
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 659 17
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 6567 14
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2616 14
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1777 12
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8987 12
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 1374 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1295 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 2130 11
Масштабируемость - Scalability 1247 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3576 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10190 10
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 882 10
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 5788 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 738 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1722 9
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1206 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6371 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1418 7
Отказоустойчивость - свойство технической системы 922 7
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1510 4
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Microsoft Office 365 808 66
Microsoft Skype 1890 58
Microsoft SharePoint Products and Technologies 730 55
Microsoft Office 3168 44
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 994 37
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Google Android 11637 23
Apple iOS 6273 22
Microsoft Dynamics CRM 520 22
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Microsoft Azure 1226 16
Microsoft Windows Phone OS 1541 15
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Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 395 14
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 513 13
Polycom RealPresence Group 60 13
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 729 13
Linux OS 7423 11
Microsoft Windows 7 1761 11
Apple iPad 3563 11
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 815 10
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 191 10
Apple Mac - Apple Macintosh 2576 9
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Microsoft Xbox - Игровая приставка 1351 8
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 8
Microsoft Windows 1898 7
Microsoft Office 2013 34 7
Apple iPhone - серия смартфонов 5982 7
Cisco Webex 148 7
Microsoft Dynamics 696 7
Google Gmail 784 7
Прянишников Николай 285 9
Лосев Сергей 44 6
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
Школьников Николай 26 5
Кузьменко Павел 40 5
Макаров Станислав 116 5
Готальский Михаил 95 4
Никифоров Николай 1145 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 4
Никифоров Михаил 16 4
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 4
Pall Gurdeep - Палл Гурдип 5 4
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Соловьев Владимир 102 4
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Leav Peter - Лив Питер 10 3
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Захаренко Максим 53 3
Самойленко Максим 65 3
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Gates William Henry - Гейтс Билл 882 2
Романов Дмитрий 58 2
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Калайда Игорь 12 2
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Попов Виталий 16 2
Мосягин Константин 19 2
Притула Павел 33 2
Бар-Бирюкова Мария 63 2
Меджитов Тимур 58 2
Звягина Наталья 64 2
Щепилов Евгений 36 2
Малышев Игорь 16 2
Никитин Олег 11 2
Чибисов Дмитрий 12 2
Горбунов Алексей 20 2
Заржецкий Александр 31 2
Россия - Российская федерация - РФ 99448 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 31450 43
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12220 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 42425 25
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12312 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11889 13
Украина 5819 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10663 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 4963 9
Казахстан - Республика 4210 9
Россия - ПФО - Казань 1913 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2921 7
Германия - Федеративная Республика 8168 6
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 904 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1997 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2386 5
Европа 9566 5
Беларусь - Белоруссия 3314 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1648 5
Европа Восточная 2888 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 940 5
Индия - Республика 4134 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 12214 4
Того - Тоголезская Республика 7013 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1964 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1181 4
Франция - Французская Республика 5333 4
Ближний Восток 2519 4
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 977 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2052 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1297 3
Нидерланды - Амстердам 498 3
Испания - Королевство 2736 3
Россия - ПФО - Самарская область 863 3
Америка Северная 2629 3
Азия - Азиатский регион 3459 3
Великобритания - Лондон 1932 3
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 658 3
Россия - ЮФО - Республика Крым 688 3
Канада 3069 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5102 36
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 4009 27
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3677 24
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5775 23
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 17
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2781 10
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1514 8
Аутсорсинг 650 6
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 448 4
Страхование - Страховое дело 402 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1563 4
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 909 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 873 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 642 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 124 2
Информационное общество - Государственная программа 1146 2
Банковский сектор 161 2
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 42 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 830 2
Госзаказчик - Государственный заказчик 31 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 814 2
Русский язык 3793 2
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 461 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 58 1
Абонентская база 874 1
Эргономика 415 1
Экономический эффект 546 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 79 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 285 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 80 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 88 1
Человеческий фактор 452 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 128 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 787 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 779 1
Транспорт 395 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 407 1
ЕПС - Единый план счетов 33 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 186 1
ZDnet 573 5
TAdviser - Центр выбора технологий 230 3
The Verge - Издание 463 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10409 2
The Register 1270 2
Thomson Reuters - Рейтер 5709 2
NYT - The New York Times 953 2
Forbes - Форбс 570 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 147 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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