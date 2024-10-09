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Microsoft Lync Microsoft Communicator Mobile
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.10.2024
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Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync
ещение Наряду с перечисленным хакеры повредили и телефонию арбитражных судов, на которой стоит остановиться подробнее. Согласно приведенному «Фонтанкой» документу, эта телефония базируется на сервисе Lync, который, во-первых, давным-давно устарел и частично не поддерживается, во-вторых, разработан американской компанией Microsoft. Microsoft уже два с половиной года подряд регулярно вводит н
|13.05.2016
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Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS
плана нумерации, маршрутизации звонков и т.п.), а также произведена интеграция с существующей АТС и Microsoft Lync. «В результате проекта заказчик получил: решение для корпоративного общения со
|29.01.2016
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«АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса
ожение EasyLy, которое упрощает и ускоряет работу пользователей в «Skype для бизнеса» (до 2015 г. — Microsoft Lync) за счет оптимизированного интерфейса и расширенного функционала. EasyLy — кор
|25.05.2015
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Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business
, мировой производитель устройств связи, объявила о том, что портфель решений, оптимизированный для Microsoft Lync 2013, теперь сертифицирован и полностью совместим с новым клиентом для Unified
|01.04.2015
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«Сервионика» перевела «PPF Страхование жизни» на Microsoft Lync Server 2013
ось в 2015 г. в рамках проекта по миграции инфраструктуры объединенных корпоративных коммуникаций с Microsoft Lync Server 2010 на Microsoft Lync Server 2013. Об этом CNews сообщили в «Се
|31.03.2015
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Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic
Компания Starxoft завершила работы по интеграции с Lync Server линейки моделей SIP-телефонов японской корпорации Panasonic. Новое оборудование п
|17.03.2015
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Microsoft представила Skype для бизнеса
ной версии Skype for Business (Skype для бизнеса). Skype for Business — это новое название продукта Microsoft Lync, последний релиз которого состоялся в 2012 г. Решение включает клиентское прил
|10.03.2015
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Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области
Компания Comparex внедрила систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в рабочую среду Правительства Магаданской области. В результате ре
|03.03.2015
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Kinnex Media Gateway открывает новые возможности построения корпоративной IP-телефонии
Развернуть телефонию на Lync Server теперь стало проще и дешевле. Kinnex Media Gateway 4.0 открывает возможность подк
|04.02.2015
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Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы
lock системы RealPresence Group Series теперь имеют поддержку Full HD и улучшенное взаимодействие с Microsoft Lync 2013. Эти видеорешения обеспечивают высокую реалистичность благодаря таким нов
|23.01.2015
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Softline построила систему объединенных коммуникаций в «Байкалбанке»
Компания Softline в Иркутске завершила проект по внедрению Microsoft Lync Server 2013 в «Байкалбанке». В результате заказчик получил систему объединенны
|11.12.2014
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IBS протестировала клиент Lync на совместимость с Parallels VDI
мпания IBS по заказу корпорации Microsoft провела тестирование клиента интегрированных коммуникаций Microsoft Lync в среде виртуальных рабочих мест на основе решения Parallels VDI — совместной
|03.12.2014
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Softline перевела «Казанский вертолетный завод» на платформу объединенных коммуникаций Microsoft
авершила проект по созданию платформы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Exchange Server и Lync Server для «Казанского вертолетного завода» (КВЗ), входящего в холдинг «Вертолеты России
|12.11.2014
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Microsoft превратит Lync в Skype для бизнеса
нацеливается Microsoft этим манёвром. «Стоит напомнить, что зачастую корпоративным клиентам и ВУЗам Microsoft Lync доставался совершенно бесплатно, правда без расширенных лицензий с возможностя
|05.11.2014
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Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто»
Компания Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению облачного сервиса Microsoft Lync Online как части «Виртуального офиса» на одном из предприятий «Мострансавто». Использование данной системы позволит оптимизировать взаимодействие сотрудников заказчика и снизить
|17.10.2014
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Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ
зультате проекта заказчик получил современную платформу объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013, использование которой сокращает затраты на командировки, повышает удобство
|12.09.2014
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Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «МРСК Волги»
Компания Softline завершила проект по внедрению системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в «МРСК Волги». Отказоустойчивая платформа обеспечила возможность общения ме
|08.09.2014
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РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином
SIP, IMAP, XMPP, LDAP, XIMSS, CalDAV, WebDAV) и может быть развернуто на любой операционной системе (Windows, Linux, Unix, Mac). Сейчас коммуникации в РЖД построены на решениях Microsoft - Exchange и Lync. По словам Олега Никитина, лицензии на эти продукты истекают в ближайшие месяцы, и продлять их не планируется. Внедрение CommuniGate Pro в РЖД уже началось в пилотном режиме, а полностью з
|08.09.2014
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Microsoft объявила о выходе ключевого обновления для IE
овящееся к выпуску 9 сентября обновление IE согласно рейтингу проблем безопасности Microsoft классифицировано как «критически необходимое», в то время как еще 3 обновления - Windows, .Net Framework и Lync - получили статус «важных», что соответствует второй позиции в четырехуровневом рейтинге компании. Обновление IE ставит своей задачей исправить все поддерживающиеся версии браузера, от уст
|05.06.2014
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Enghouse Interactive становится бизнес-партнером Microsoft в области решений для контакт-центров в России
уникации для бизнеса. После прохождения необходимых тестовых процедур на совместимость с платформой Microsoft Lync, решение стало доступно для партнеров и клиентов Microsoft, которые имеют возм
|23.05.2014
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«Сервионика» создала единую коммуникационную среду для «PPF Страхование жизни» на базе Microsoft Lync
К «Ай-Теко») завершила внедрение единой централизованной системы корпоративных коммуникаций на базе Microsoft Lync в компании «PPF Страхование жизни». Созданное решение позволит оптимизировать
|22.04.2014
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НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013
Сатурн» совместно с компанией Comparex внедрило систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013. Об этом CNews сообщили в Comparex. Территориальная распределенность и потре
|18.04.2014
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«Катрен» внедрила Microsoft Lync Server 2013 с помощью Softline
line завершила проект по внедрению корпоративной системы коммуникаций для компании «Катрен» на базе Microsoft Lync Server 2013. Решение позволило создать единую платформу, соответствующую совре
|01.04.2014
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Orange Business Services развернет единую коммуникационную платформу для 20 тыс. пользователей JTI
муникационной платформы на полностью управляемое решение для унифицированных коммуникаций на основе Microsoft Lync 2013. JTI — мировой производитель табака, штаб-квартира которого расположена в
|18.03.2014
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ActiveCloud by Softline предоставит пользователям Microsoft Lync 2013 по модели SaaS
Компания ActiveCloud by Softline пополнила свой каталог SaaS-решений новым сервисом — Microsoft Lync 2013. Теперь клиенты могут использовать сервис из «облака» совместно с услугой
|14.03.2014
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Comparex лицензировал компьютерный парк «Примсоцбанка» с дополнительным внедрением Lync и Office 365
ий специалисты Comparex выполнили внедрение единой коммуникационной платформы корпоративного класса Microsoft Lync. Внедрение Microsoft Lync Server 2010 обеспечило снижение затрат на обс
|04.03.2014
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«Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design
платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2010 для пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group). Пр
|27.02.2014
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«Световые технологии» оптимизировали взаимодействие между сотрудниками с помощью Microsoft Lync
, заказчики обычно отказываются от использованных в прошлом телекоммуникационных решений. Но компания “Световые технологии” решила оставить в своей инфраструктуре мини-АТС Asterisk, интегрировав ее с Lync 2013. Это позволило сохранить сделанные ранее инвестиции и получить дополнительный функционал — возможность совместной работы сотрудников и решение задач вне офиса через гарнитуру для теле
|06.02.2014
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Pexip Infinity интегрирует Microsoft Lync
Компания Pexip позволяет пользователям Microsoft Lync 2013 и 2010 участвовать в видеовстречах, используя любое аппаратное или програ
|06.02.2014
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Polycom представила новые решения, оптимизированные для Microsoft Lync
мпания Polycom объявила о расширении портфеля из более чем 40 решений, предназначенных для работы с Microsoft Lync, и о запуске новой комнатной системы Polycom CX8000 для Microsoft Lync.
|05.02.2014
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Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync
Реализация проекта заняла один месяц. В результате был создан единый справочник сотрудников, Microsoft Lync интегрирован с почтовым сервером Microsoft Exchange 2013. Сотрудникам обеспече
|27.12.2013
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Softline внедрила Microsoft Lync Server в «Краском»
Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft Lync Server в подразделении компании «Краском». В результате проекта заказчик получ
|22.08.2013
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«Абак-Пресс» завершил масштабирование телефонии с помощью Softline
о масштабированию телефонии для медиахолдинга «Абак-Пресс» (г. Казань) на базе технологий Microsoft Lync Server. Реализация проекта позволила заказчику снизить общие затраты на междугороднюю те
|16.05.2013
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Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в СПбГАУ
в Санкт-Петербурге сообщило об успешном завершении развертывания системы объединенных коммуникаций Microsoft Lync Server 2013 для Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (
|14.05.2013
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Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «Союз Холдинге С.А.»
Компания Softline выполнила пилотное внедрение новейшего программного продукта Microsoft Lync Server 2013 в центральном офисе «Союз Холдинг С.А.». По итогам реализации прое
|19.04.2013
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Polycom представила программные дополнения к платформе RealPresence и новые системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync
я к платформе Polycom RealPresence и новые сертифицированные системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync. Дополнения будут доступны для 40 решений Polycom для организации голосовой и
|18.04.2013
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Обновленное приложение Lync: все-возможные-коммуникации
Описание приложения Lync поможет решить любые задачи, связанные с общением и совместной работой. В это быстрое и удобное приложение интегрированы голосовые и видеозвонки, собрания Lync, сведения о присутств
|05.04.2013
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Smart представила Smart Room System для Microsoft Lync
ologies, поставщик решений для совместной работы, представила новое решение — Smart Room System для Microsoft Lync. Созданное совместными усилиями Smart и Microsoft, решение призвано упростить
|07.02.2013
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«Сода» оптимизировала взаимодействие сотрудников с помощью Microsoft Lync Server 2010
Softline сообщило об успешном завершении проекта по развертыванию системы объединенных коммуникаций Microsoft Lync Server 2010 для компании «Сода», входящей в состав холдинга «Башкирская химия»
|20.12.2012
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«Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке»
Системный интегратор «Белтел», партнер корпорации Microsoft, обеспечивает техническую поддержку Microsoft Lync 2010 уровня Premier Support в «ЮниКредит Банке». Сотрудниками «ЮниКредит Банка
Microsoft Lync и организации, системы, технологии, персоны:
|Прянишников Николай 316 9
|Лосев Сергей 46 6
|Кузьменко Павел 40 6
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
|Школьников Николай 26 5
|Макаров Станислав 118 5
|Никифоров Михаил 17 4
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 4
|Pall Gurdeep - Палл Гурдип 5 4
|Готальский Михаил 95 4
|Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
|Одинцов Дмитрий 119 4
|Соловьев Владимир 108 4
|Свириденко Андрей 99 3
|Хомяков Сергей 65 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Leav Peter - Лив Питер 10 3
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Мочальников Алексей 13 3
|Самойленко Максим 67 3
|Щемелев Роман 21 3
|Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 3
|Никифоров Николай 1138 3
|Захаренко Максим 57 3
|Горбунов Алексей 32 3
|Бутенко Владимир 28 2
|Заржецкий Александр 37 2
|Герасимов Андрей 25 2
|Чибисов Дмитрий 13 2
|Романов Дмитрий 69 2
|Никитин Олег 68 2
|Попов Виталий 26 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Курьянов Сергей 162 2
|Афанасьев Сергей 24 2
|Малышев Игорь 25 2
|Калайда Игорь 13 2
|Мучник Феликс 68 2
|Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 2
|Притула Павел 33 2
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