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Microsoft Lync Microsoft Communicator Mobile

Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile

СОБЫТИЯ

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09.10.2024 Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync

ещение Наряду с перечисленным хакеры повредили и телефонию арбитражных судов, на которой стоит остановиться подробнее. Согласно приведенному «Фонтанкой» документу, эта телефония базируется на сервисе Lync, который, во-первых, давным-давно устарел и частично не поддерживается, во-вторых, разработан американской компанией Microsoft. Microsoft уже два с половиной года подряд регулярно вводит н
13.05.2016 Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS

плана нумерации, маршрутизации звонков и т.п.), а также произведена интеграция с существующей АТС и Microsoft Lync. «В результате проекта заказчик получил: решение для корпоративного общения со
29.01.2016 «АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса

ожение EasyLy, которое упрощает и ускоряет работу пользователей в «Skype для бизнеса» (до 2015 г. — Microsoft Lync) за счет оптимизированного интерфейса и расширенного функционала. EasyLy — кор
25.05.2015 Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business

, мировой производитель устройств связи, объявила о том, что портфель решений, оптимизированный для Microsoft Lync 2013, теперь сертифицирован и полностью совместим с новым клиентом для Unified
01.04.2015 «Сервионика» перевела «PPF Страхование жизни» на Microsoft Lync Server 2013

ось в 2015 г. в рамках проекта по миграции инфраструктуры объединенных корпоративных коммуникаций с Microsoft Lync Server 2010 на Microsoft Lync Server 2013. Об этом CNews сообщили в «Се
31.03.2015 Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic

Компания Starxoft завершила работы по интеграции с Lync Server линейки моделей SIP-телефонов японской корпорации Panasonic. Новое оборудование п
17.03.2015 Microsoft представила Skype для бизнеса

ной версии Skype for Business (Skype для бизнеса). Skype for Business — это новое название продукта Microsoft Lync, последний релиз которого состоялся в 2012 г. Решение включает клиентское прил
10.03.2015 Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области

Компания Comparex внедрила систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в рабочую среду Правительства Магаданской области. В результате ре
03.03.2015 Kinnex Media Gateway открывает новые возможности построения корпоративной IP-телефонии

Развернуть телефонию на Lync Server теперь стало проще и дешевле. Kinnex Media Gateway 4.0 открывает возможность подк
04.02.2015 Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы

lock системы RealPresence Group Series теперь имеют поддержку Full HD и улучшенное взаимодействие с Microsoft Lync 2013. Эти видеорешения обеспечивают высокую реалистичность благодаря таким нов
23.01.2015 Softline построила систему объединенных коммуникаций в «Байкалбанке»

Компания Softline в Иркутске завершила проект по внедрению Microsoft Lync Server 2013 в «Байкалбанке». В результате заказчик получил систему объединенны
11.12.2014 IBS протестировала клиент Lync на совместимость с Parallels VDI

мпания IBS по заказу корпорации Microsoft провела тестирование клиента интегрированных коммуникаций Microsoft Lync в среде виртуальных рабочих мест на основе решения Parallels VDI — совместной

03.12.2014 Softline перевела «Казанский вертолетный завод» на платформу объединенных коммуникаций Microsoft

авершила проект по созданию платформы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Exchange Server и Lync Server для «Казанского вертолетного завода» (КВЗ), входящего в холдинг «Вертолеты России
12.11.2014 Microsoft превратит Lync в Skype для бизнеса

нацеливается Microsoft этим манёвром. «Стоит напомнить, что зачастую корпоративным клиентам и ВУЗам Microsoft Lync доставался совершенно бесплатно, правда без расширенных лицензий с возможностя
05.11.2014 Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто»

Компания Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению облачного сервиса Microsoft Lync Online как части «Виртуального офиса» на одном из предприятий «Мострансавто». Использование данной системы позволит оптимизировать взаимодействие сотрудников заказчика и снизить

17.10.2014 Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ

зультате проекта заказчик получил современную платформу объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013, использование которой сокращает затраты на командировки, повышает удобство

12.09.2014 Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «МРСК Волги»

Компания Softline завершила проект по внедрению системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в «МРСК Волги». Отказоустойчивая платформа обеспечила возможность общения ме
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином

SIP, IMAP, XMPP, LDAP, XIMSS, CalDAV, WebDAV) и может быть развернуто на любой операционной системе (Windows, Linux, Unix, Mac). Сейчас коммуникации в РЖД построены на решениях Microsoft - Exchange и Lync. По словам Олега Никитина, лицензии на эти продукты истекают в ближайшие месяцы, и продлять их не планируется. Внедрение CommuniGate Pro в РЖД уже началось в пилотном режиме, а полностью з
08.09.2014 Microsoft объявила о выходе ключевого обновления для IE

овящееся к выпуску 9 сентября обновление IE согласно рейтингу проблем безопасности Microsoft классифицировано как «критически необходимое», в то время как еще 3 обновления - Windows, .Net Framework и Lync - получили статус «важных», что соответствует второй позиции в четырехуровневом рейтинге компании. Обновление IE ставит своей задачей исправить все поддерживающиеся версии браузера, от уст
05.06.2014 Enghouse Interactive становится бизнес-партнером Microsoft в области решений для контакт-центров в России

уникации для бизнеса. После прохождения необходимых тестовых процедур на совместимость с платформой Microsoft Lync, решение стало доступно для партнеров и клиентов Microsoft, которые имеют возм
23.05.2014 «Сервионика» создала единую коммуникационную среду для «PPF Страхование жизни» на базе Microsoft Lync

К «Ай-Теко») завершила внедрение единой централизованной системы корпоративных коммуникаций на базе Microsoft Lync в компании «PPF Страхование жизни». Созданное решение позволит оптимизировать

22.04.2014 НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013

Сатурн» совместно с компанией Comparex внедрило систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013. Об этом CNews сообщили в Comparex. Территориальная распределенность и потре
18.04.2014 «Катрен» внедрила Microsoft Lync Server 2013 с помощью Softline

line завершила проект по внедрению корпоративной системы коммуникаций для компании «Катрен» на базе Microsoft Lync Server 2013. Решение позволило создать единую платформу, соответствующую совре
01.04.2014 Orange Business Services развернет единую коммуникационную платформу для 20 тыс. пользователей JTI

муникационной платформы на полностью управляемое решение для унифицированных коммуникаций на основе Microsoft Lync 2013. JTI — мировой производитель табака, штаб-квартира которого расположена в
18.03.2014 ActiveCloud by Softline предоставит пользователям Microsoft Lync 2013 по модели SaaS

Компания ActiveCloud by Softline пополнила свой каталог SaaS-решений новым сервисом — Microsoft Lync 2013. Теперь клиенты могут использовать сервис из «облака» совместно с услугой
14.03.2014 Comparex лицензировал компьютерный парк «Примсоцбанка» с дополнительным внедрением Lync и Office 365

ий специалисты Comparex выполнили внедрение единой коммуникационной платформы корпоративного класса Microsoft Lync. Внедрение Microsoft Lync Server 2010 обеспечило снижение затрат на обс
04.03.2014 «Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design

платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2010 для пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group). Пр
27.02.2014 «Световые технологии» оптимизировали взаимодействие между сотрудниками с помощью Microsoft Lync

, заказчики обычно отказываются от использованных в прошлом телекоммуникационных решений. Но компания “Световые технологии” решила оставить в своей инфраструктуре мини-АТС Asterisk, интегрировав ее с Lync 2013. Это позволило сохранить сделанные ранее инвестиции и получить дополнительный функционал — возможность совместной работы сотрудников и решение задач вне офиса через гарнитуру для теле
06.02.2014 Pexip Infinity интегрирует Microsoft Lync

Компания Pexip позволяет пользователям Microsoft Lync 2013 и 2010 участвовать в видеовстречах, используя любое аппаратное или програ
06.02.2014 Polycom представила новые решения, оптимизированные для Microsoft Lync

мпания Polycom объявила о расширении портфеля из более чем 40 решений, предназначенных для работы с Microsoft Lync, и о запуске новой комнатной системы Polycom CX8000 для Microsoft Lync.
05.02.2014 Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync

Реализация проекта заняла один месяц. В результате был создан единый справочник сотрудников, Microsoft Lync интегрирован с почтовым сервером Microsoft Exchange 2013. Сотрудникам обеспече
27.12.2013 Softline внедрила Microsoft Lync Server в «Краском»

Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft Lync Server в подразделении компании «Краском». В результате проекта заказчик получ
22.08.2013 «Абак-Пресс» завершил масштабирование телефонии с помощью Softline

о масштабированию телефонии для медиахолдинга «Абак-Пресс» (г. Казань) на базе технологий Microsoft Lync Server. Реализация проекта позволила заказчику снизить общие затраты на междугороднюю те
16.05.2013 Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в СПбГАУ

в Санкт-Петербурге сообщило об успешном завершении развертывания системы объединенных коммуникаций Microsoft Lync Server 2013 для Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (
14.05.2013 Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «Союз Холдинге С.А.»

Компания Softline выполнила пилотное внедрение новейшего программного продукта Microsoft Lync Server 2013 в центральном офисе «Союз Холдинг С.А.». По итогам реализации прое
19.04.2013 Polycom представила программные дополнения к платформе RealPresence и новые системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync

я к платформе Polycom RealPresence и новые сертифицированные системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync. Дополнения будут доступны для 40 решений Polycom для организации голосовой и

18.04.2013 Обновленное приложение Lync: все-возможные-коммуникации

Описание приложения Lync поможет решить любые задачи, связанные с общением и совместной работой. В это быстрое и удобное приложение интегрированы голосовые и видеозвонки, собрания Lync, сведения о присутств
05.04.2013 Smart представила Smart Room System для Microsoft Lync

ologies, поставщик решений для совместной работы, представила новое решение — Smart Room System для Microsoft Lync. Созданное совместными усилиями Smart и Microsoft, решение призвано упростить

07.02.2013 «Сода» оптимизировала взаимодействие сотрудников с помощью Microsoft Lync Server 2010

Softline сообщило об успешном завершении проекта по развертыванию системы объединенных коммуникаций Microsoft Lync Server 2010 для компании «Сода», входящей в состав холдинга «Башкирская химия»
20.12.2012 «Белтел» обеспечивает техподдержку Microsoft Lync 2010 в «ЮниКредит Банке»

Системный интегратор «Белтел», партнер корпорации Microsoft, обеспечивает техническую поддержку Microsoft Lync 2010 уровня Premier Support в «ЮниКредит Банке». Сотрудниками «ЮниКредит Банка

Публикаций - 315, упоминаний - 473

Microsoft Lync и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 225
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 44
Softline - Софтлайн 3743 42
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 27
Cisco Systems 5372 24
Google LLC 12688 21
HP Inc. 5883 16
Meta Platforms - Facebook 4621 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Крок - Croc 1964 13
Huawei 4676 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 12
TrueConf - ТруКонф 454 12
9594 11
Directum - Директум 1268 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
Ростелеком 10948 10
SAP SE 5601 10
Apple Inc 13154 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
АйТи 1519 9
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 8
МегаФон 10742 8
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 8
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 8
Spirit DSP - Спирит Корп 482 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Citrix Systems 868 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 7
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 6
Yandex - Яндекс 9216 6
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 520 6
VideoMost - ВидеоМост 285 6
Logitech 437 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 6
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Связной ГК 1401 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия - Cadbury - Cadbury Schweppes - Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 71 3
eBay Inc 1640 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Альфа-Банк 1979 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 3
Carl Zeiss AG 307 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 66 2
PPF Group N.V. 17 2
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 2
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 2
Седьмой Континент 65 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
БИН Страхование - 1СК - Первая страховая компания 16 2
Everia Life - Эверия Лайф СК - PPF Life Insurance - ППФ Страхование жизни - Generali PPF Holding B.V. Страхование жизни - Чешская страховая компания 9 2
Веста - Vesta Trading 9 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Hyundai Motor Company 436 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Ингосстрах СПАО 478 2
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 10
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 30
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 106
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 92
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 76
Microsoft Office 365 1042 70
Microsoft Office 4170 52
Microsoft Windows 16882 49
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 40
Microsoft Outlook 1506 39
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 38
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 29
Google Android 15243 26
Microsoft Dynamics CRM 564 25
Apple iOS 8583 23
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 22
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 21
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Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 18
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 18
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 17
Microsoft Azure 1526 17
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 17
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 17
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 16
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 14
Apple iPad 4011 13
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 13
Microsoft Exchange Online 113 12
Linux OS 11533 12
Microsoft Windows 7 2007 12
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 12
Microsoft Teams - MS Teams 670 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 9
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 9
Apple iPhone 6 4861 9
Microsoft Office 2010 157 8
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 8
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 52 8
Microsoft Office 2013 82 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 8
Прянишников Николай 316 9
Лосев Сергей 46 6
Кузьменко Павел 40 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Школьников Николай 26 5
Макаров Станислав 118 5
Никифоров Михаил 17 4
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 4
Pall Gurdeep - Палл Гурдип 5 4
Готальский Михаил 95 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 4
Одинцов Дмитрий 119 4
Соловьев Владимир 108 4
Свириденко Андрей 99 3
Хомяков Сергей 65 3
Бейлезон Олег 32 3
Leav Peter - Лив Питер 10 3
Бахтиаров Алексей 21 3
Мочальников Алексей 13 3
Самойленко Максим 67 3
Щемелев Роман 21 3
Ramsli Stein - Рамсли Стейн 18 3
Никифоров Николай 1138 3
Захаренко Максим 57 3
Горбунов Алексей 32 3
Бутенко Владимир 28 2
Заржецкий Александр 37 2
Герасимов Андрей 25 2
Чибисов Дмитрий 13 2
Романов Дмитрий 69 2
Никитин Олег 68 2
Попов Виталий 26 2
Щепилов Евгений 36 2
Курьянов Сергей 162 2
Афанасьев Сергей 24 2
Малышев Игорь 25 2
Калайда Игорь 13 2
Мучник Феликс 68 2
Butterfield Stewart - Баттерфилд Стюарт 13 2
Притула Павел 33 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 169
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 50
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 27
Европа 24964 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Украина 7928 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Казахстан - Республика 6048 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 8
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Индия - Bharat 5869 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Беларусь - Белоруссия 6289 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 5
Европа Восточная 3138 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 4
Япония 13807 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Канада 5081 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
Нидерланды 3746 4
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 34
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