Хакеры серьезно поломали российские суды. Не работают сайты, ГАС «Правосудие» и интернет-телефония на базе древнего сервиса Microsoft Lync ещение Наряду с перечисленным хакеры повредили и телефонию арбитражных судов, на которой стоит остановиться подробнее. Согласно приведенному «Фонтанкой» документу, эта телефония базируется на сервисе Lync, который, во-первых, давным-давно устарел и частично не поддерживается, во-вторых, разработан американской компанией Microsoft. Microsoft уже два с половиной года подряд регулярно вводит н

Softline модернизировала систему объединенных коммуникаций в ITPS плана нумерации, маршрутизации звонков и т.п.), а также произведена интеграция с существующей АТС и Microsoft Lync. «В результате проекта заказчик получил: решение для корпоративного общения со

«АстроСофт» выводит на рынок корпоративный коммуникатор на основе Skype для бизнеса ожение EasyLy, которое упрощает и ускоряет работу пользователей в «Skype для бизнеса» (до 2015 г. — Microsoft Lync) за счет оптимизированного интерфейса и расширенного функционала. EasyLy — кор

Аудиорешения Plantronics для Unified Communications сертифицированы для Skype for Business , мировой производитель устройств связи, объявила о том, что портфель решений, оптимизированный для Microsoft Lync 2013, теперь сертифицирован и полностью совместим с новым клиентом для Unified

«Сервионика» перевела «PPF Страхование жизни» на Microsoft Lync Server 2013 ось в 2015 г. в рамках проекта по миграции инфраструктуры объединенных корпоративных коммуникаций с Microsoft Lync Server 2010 на Microsoft Lync Server 2013. Об этом CNews сообщили в «Се

Starxoft интегрировал с Lync Server линейку моделей SIP-телефонов Panasonic Компания Starxoft завершила работы по интеграции с Lync Server линейки моделей SIP-телефонов японской корпорации Panasonic. Новое оборудование п

Microsoft представила Skype для бизнеса ной версии Skype for Business (Skype для бизнеса). Skype for Business — это новое название продукта Microsoft Lync, последний релиз которого состоялся в 2012 г. Решение включает клиентское прил

Comparex модернизировал систему коммуникаций на базе Microsoft Lync для Правительства Магаданской области Компания Comparex внедрила систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в рабочую среду Правительства Магаданской области. В результате ре

Kinnex Media Gateway открывает новые возможности построения корпоративной IP-телефонии Развернуть телефонию на Lync Server теперь стало проще и дешевле. Kinnex Media Gateway 4.0 открывает возможность подк

Polycom представил новые аудио- и видеорешения для совместной работы lock системы RealPresence Group Series теперь имеют поддержку Full HD и улучшенное взаимодействие с Microsoft Lync 2013. Эти видеорешения обеспечивают высокую реалистичность благодаря таким нов

Softline построила систему объединенных коммуникаций в «Байкалбанке» Компания Softline в Иркутске завершила проект по внедрению Microsoft Lync Server 2013 в «Байкалбанке». В результате заказчик получил систему объединенны

IBS протестировала клиент Lync на совместимость с Parallels VDI мпания IBS по заказу корпорации Microsoft провела тестирование клиента интегрированных коммуникаций Microsoft Lync в среде виртуальных рабочих мест на основе решения Parallels VDI — совместной

Softline перевела «Казанский вертолетный завод» на платформу объединенных коммуникаций Microsoft авершила проект по созданию платформы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Exchange Server и Lync Server для «Казанского вертолетного завода» (КВЗ), входящего в холдинг «Вертолеты России

Microsoft превратит Lync в Skype для бизнеса нацеливается Microsoft этим манёвром. «Стоит напомнить, что зачастую корпоративным клиентам и ВУЗам Microsoft Lync доставался совершенно бесплатно, правда без расширенных лицензий с возможностя

Softline внедрила «Виртуальный офис» на предприятии «Мострансавто» Компания Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению облачного сервиса Microsoft Lync Online как части «Виртуального офиса» на одном из предприятий «Мострансавто». Использование данной системы позволит оптимизировать взаимодействие сотрудников заказчика и снизить

Softline выполнила комплексный ИТ-проект для Нижегородского ЦСМ зультате проекта заказчик получил современную платформу объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013, использование которой сокращает затраты на командировки, повышает удобство

Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «МРСК Волги» Компания Softline завершила проект по внедрению системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 в «МРСК Волги». Отказоустойчивая платформа обеспечила возможность общения ме

РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином SIP, IMAP, XMPP, LDAP, XIMSS, CalDAV, WebDAV) и может быть развернуто на любой операционной системе (Windows, Linux, Unix, Mac). Сейчас коммуникации в РЖД построены на решениях Microsoft - Exchange и Lync. По словам Олега Никитина, лицензии на эти продукты истекают в ближайшие месяцы, и продлять их не планируется. Внедрение CommuniGate Pro в РЖД уже началось в пилотном режиме, а полностью з

Microsoft объявила о выходе ключевого обновления для IE овящееся к выпуску 9 сентября обновление IE согласно рейтингу проблем безопасности Microsoft классифицировано как «критически необходимое», в то время как еще 3 обновления - Windows, .Net Framework и Lync - получили статус «важных», что соответствует второй позиции в четырехуровневом рейтинге компании. Обновление IE ставит своей задачей исправить все поддерживающиеся версии браузера, от уст

Enghouse Interactive становится бизнес-партнером Microsoft в области решений для контакт-центров в России уникации для бизнеса. После прохождения необходимых тестовых процедур на совместимость с платформой Microsoft Lync, решение стало доступно для партнеров и клиентов Microsoft, которые имеют возм

«Сервионика» создала единую коммуникационную среду для «PPF Страхование жизни» на базе Microsoft Lync К «Ай-Теко») завершила внедрение единой централизованной системы корпоративных коммуникаций на базе Microsoft Lync в компании «PPF Страхование жизни». Созданное решение позволит оптимизировать

НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 Сатурн» совместно с компанией Comparex внедрило систему объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013. Об этом CNews сообщили в Comparex. Территориальная распределенность и потре

«Катрен» внедрила Microsoft Lync Server 2013 с помощью Softline line завершила проект по внедрению корпоративной системы коммуникаций для компании «Катрен» на базе Microsoft Lync Server 2013. Решение позволило создать единую платформу, соответствующую совре

Orange Business Services развернет единую коммуникационную платформу для 20 тыс. пользователей JTI муникационной платформы на полностью управляемое решение для унифицированных коммуникаций на основе Microsoft Lync 2013. JTI — мировой производитель табака, штаб-квартира которого расположена в

ActiveCloud by Softline предоставит пользователям Microsoft Lync 2013 по модели SaaS Компания ActiveCloud by Softline пополнила свой каталог SaaS-решений новым сервисом — Microsoft Lync 2013. Теперь клиенты могут использовать сервис из «облака» совместно с услугой

Comparex лицензировал компьютерный парк «Примсоцбанка» с дополнительным внедрением Lync и Office 365 ий специалисты Comparex выполнили внедрение единой коммуникационной платформы корпоративного класса Microsoft Lync. Внедрение Microsoft Lync Server 2010 обеспечило снижение затрат на обс

«Балтика» перешла на Microsoft Exchange Server 2010 с помощью Digital Design платформу Microsoft Exchange Server 2010 и развертыванию системы объединенных коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2010 для пивоваренной компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group). Пр

«Световые технологии» оптимизировали взаимодействие между сотрудниками с помощью Microsoft Lync , заказчики обычно отказываются от использованных в прошлом телекоммуникационных решений. Но компания “Световые технологии” решила оставить в своей инфраструктуре мини-АТС Asterisk, интегрировав ее с Lync 2013. Это позволило сохранить сделанные ранее инвестиции и получить дополнительный функционал — возможность совместной работы сотрудников и решение задач вне офиса через гарнитуру для теле

Pexip Infinity интегрирует Microsoft Lync Компания Pexip позволяет пользователям Microsoft Lync 2013 и 2010 участвовать в видеовстречах, используя любое аппаратное или програ

Polycom представила новые решения, оптимизированные для Microsoft Lync мпания Polycom объявила о расширении портфеля из более чем 40 решений, предназначенных для работы с Microsoft Lync, и о запуске новой комнатной системы Polycom CX8000 для Microsoft Lync.

Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync Реализация проекта заняла один месяц. В результате был создан единый справочник сотрудников, Microsoft Lync интегрирован с почтовым сервером Microsoft Exchange 2013. Сотрудникам обеспече

Softline внедрила Microsoft Lync Server в «Краском» Компания Softline объявила о завершении проекта по внедрению Microsoft Lync Server в подразделении компании «Краском». В результате проекта заказчик получ

«Абак-Пресс» завершил масштабирование телефонии с помощью Softline о масштабированию телефонии для медиахолдинга «Абак-Пресс» (г. Казань) на базе технологий Microsoft Lync Server. Реализация проекта позволила заказчику снизить общие затраты на междугороднюю те

Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в СПбГАУ в Санкт-Петербурге сообщило об успешном завершении развертывания системы объединенных коммуникаций Microsoft Lync Server 2013 для Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (

Softline внедрила Microsoft Lync Server 2013 в «Союз Холдинге С.А.» Компания Softline выполнила пилотное внедрение новейшего программного продукта Microsoft Lync Server 2013 в центральном офисе «Союз Холдинг С.А.». По итогам реализации прое

Polycom представила программные дополнения к платформе RealPresence и новые системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync я к платформе Polycom RealPresence и новые сертифицированные системы голосовой связи, совместимые с Microsoft Lync. Дополнения будут доступны для 40 решений Polycom для организации голосовой и

Обновленное приложение Lync: все-возможные-коммуникации Описание приложения Lync поможет решить любые задачи, связанные с общением и совместной работой. В это быстрое и удобное приложение интегрированы голосовые и видеозвонки, собрания Lync, сведения о присутств

Smart представила Smart Room System для Microsoft Lync ologies, поставщик решений для совместной работы, представила новое решение — Smart Room System для Microsoft Lync. Созданное совместными усилиями Smart и Microsoft, решение призвано упростить

«Сода» оптимизировала взаимодействие сотрудников с помощью Microsoft Lync Server 2010 Softline сообщило об успешном завершении проекта по развертыванию системы объединенных коммуникаций Microsoft Lync Server 2010 для компании «Сода», входящей в состав холдинга «Башкирская химия»