Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Microsoft Lync
Microsoft Communicator Mobile
Публикаций - 297, упоминаний - 612
Microsoft Lync упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прянишников Николай 285 9
|Лосев Сергей 44 6
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 6
|Школьников Николай 26 5
|Кузьменко Павел 40 5
|Макаров Станислав 116 5
|Готальский Михаил 95 4
|Никифоров Николай 1145 4
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 4
|Никифоров Михаил 16 4
|Turner Kevin - Тернер Кевин 35 4
|Pall Gurdeep - Палл Гурдип 5 4
|Одинцов Дмитрий 87 4
|Соловьев Владимир 102 4
|Свириденко Андрей 94 3
|Leav Peter - Лив Питер 10 3
|Бейлезон Олег 32 3
|Хомяков Сергей 33 3
|Бахтиаров Алексей 21 3
|Захаренко Максим 53 3
|Самойленко Максим 65 3
|Мучник Феликс 67 2
|Курьянов Сергей 161 2
|Gates William Henry - Гейтс Билл 882 2
|Романов Дмитрий 58 2
|Ермолаев Артем 347 2
|Калайда Игорь 12 2
|Герасимов Андрей 24 2
|Попов Виталий 16 2
|Мосягин Константин 19 2
|Притула Павел 33 2
|Бар-Бирюкова Мария 63 2
|Меджитов Тимур 58 2
|Звягина Наталья 64 2
|Щепилов Евгений 36 2
|Малышев Игорь 16 2
|Никитин Олег 11 2
|Чибисов Дмитрий 12 2
|Горбунов Алексей 20 2
|Заржецкий Александр 31 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172243, в очереди разбора - 1005480.
Создано именных указателей - 68194.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru