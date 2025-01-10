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Индексная книга (каталог) CNews*
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Горбунов Алексей



10.01.2025 Власти ограничили сбор данных с сайта госзакупок 1
18.10.2024 MANGO OFFICE получил премию за лучшее IT-решение для ресторанного рынка Санкт-Петербурга 1
15.09.2023 КАМАЗ хочет избавиться от SAP, но «1С» не спешит на помощь 1
13.09.2023 «АвтоВАЗ» распрощался с софтом Renault и откатился к «архивным» ИТ-системам 1
18.04.2023 Как выбрать процесс для роботизации и рассчитать эффективность RPA 1
30.03.2023 10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк 1
31.05.2022 АвтоВАЗ модернизирует ИТ-инфраструктуру с помощью облачных технологий VK 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
19.12.2017 Brother представила новую линейку сканеров для бизнеса 1
25.10.2016 Сканеры Brother получили сертификацю от Kofax 1
07.04.2016 «Манго Телеком» предложил бизнесу Санкт-Петербурга интеграцию мобильной и офисной связи 1
04.07.2014 Унифицированные коммуникации сокращают ТСО 1
27.06.2014 Спрос на унифицированные коммуникации растет, на телефонию – падает 1
23.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
19.06.2014 Polycom примет участие в круглом столе «Корпоративные системы связи 2014» 1
17.06.2014 Круглый стол CNews: «Корпоративные системы связи 2014» 1
13.12.2013 ВКС способна конкурировать с электронной почтой 1
04.12.2013 ВКС востребована банками, медициной, наукой и госсектором 1
27.11.2013 3 декабря пройдет конференция «Видеоконференции: новое качество общения» 1
26.11.2013 Polycom примет участие в мероприятии «Видеоконференции: новое качество общения» 1
19.11.2013 Конференция CNews «Видеоконференции: новое качество общения» 1
26.12.2007 «ТрансТелеКом» предоставит услуги дальней связи Куйбышевской железной дороге 1
22.12.2006 "Галактика ERP" объединяет предприятия ХК "Аскона" 1
30.11.2006 Веб Плас переходит на рубли 1
26.04.2002 Алексей Горбунов назначен исполняющим обязанности генерального директора ОАО "РТКомм.РУ" 2

Публикаций - 29, упоминаний - 30

Горбунов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 402 10
Brother - Brother Industries - Бразер 197 7
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 5
Программный продукт ГК 63 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 5
Ростелеком 9700 4
Ред Софт - Red Soft 700 4
Diasoft - Диасофт 870 4
Naumen - Наумен 625 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 4
Центр2М - Center2М 66 4
Huawei 3933 4
НИИ СОКБ - Научно-испытательный институт систем обеспечения комплексной безопасности 49 4
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
Panasonic Russia - Панасоник Россия - Панасоник Рус 87 3
Телеком-защита 53 3
8213 3
SAP SE 5276 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 2
Галактика - Корпорация 1467 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 2
Росгидромет ГВЦ - Главный вычислительный центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 2
Газпром телеком - Газпром связь 11 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 538 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 1
МегаФон 8804 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
Cisco Systems 5114 1
LG Electronics 3614 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 1
Ростелеком - Связьинвест 1707 1
Альфа-Банк 1769 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 97 3
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 109 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
АйМаниБанк - iMoneyBank - Алтайэнергобанк 34 2
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 114 2
Россети Ленэнерго 1700 2
Дмитровская областная больница 7 2
Мостовик НПО 8 2
Пробизнесбанк АКБ 134 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Почта России ПАО 2112 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 1
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 1
НефтеТрансСервис - НТС 7 1
Новард УК - Novard 72 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
РЕСО-Гарантия СК 44 1
РЖД КбшЖД - Куйбышевская железная дорога 20 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 1
Газпром нефть 618 1
Uber 330 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 1
ПСП-Фарман 4 1
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 1
Газпромнефть Ямал 5 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 152 1
Комус 94 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 63 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Renault Groupe 158 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
Федеральное казначейство России 1772 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 93 4
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 3
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 3
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 3
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 25 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 47 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 2
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 79 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 172 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 463 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 19
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 10
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 9
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 6
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12517 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 4
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8555 4
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1492 4
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1199 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 501 3
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 24 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 993 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1071 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Linux OS 9936 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 238 3
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
Росаккредитация ФГИС - федеральная государственная информационная система 19 2
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 2
Mango Cloud Systems - Mango Office 225 2
Polycom RSS 2 2
Microsoft Windows 15656 2
Google Android 13994 2
Brother ADS - документ-сканер 4 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 915 1
Diasoft Database Adapter 12 1
Red Hat RPM - Package Manager 159 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Транспорт 72 1 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Apple macOS 2059 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Asterisk 77 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 130 1
Avaya Scopia 23 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Виртуальная АТС 70 1
Kofax VRS - Kofax VirtualReScan 13 1
Kofax Express 1 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины - Единая государственная автоматизированная информационная система учета древесины 9 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 19 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 1
Microsoft Skype 2067 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Apple iOS 7809 1
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 167 1
Лагода Георгий 59 5
Гвоздева Наталья 16 5
Аникин Леонид 61 5
Рустамов Рустам 412 4
Хайруллин Айрат 104 4
Гребенщиков Дмитрий 36 4
Касаткин Алексей 10 4
Исаев Алексей 14 4
Усманов Артур 24 4
Бутурлин Иван 25 4
Локоть Андрей 8 4
Кузьмичева Анастасия 5 4
Соловьев Владимир 106 4
Сельков Андрей 15 4
Колюнов Дмитрий 5 4
Школьников Николай 26 4
Мочальников Алексей 13 4
Краснов Александр 74 3
Фридштанд Андрей 11 3
Белов Кирилл 19 3
Горбунов Сергей 23 3
Горский Николай 9 3
Семенова Марина 10 3
Зубанов Андрей 9 3
Пущаков Сергей 10 3
Наумов Олег 15 3
Бутенко Юрий 65 3
Песчанских Георгий 38 3
Селина Анна 3 3
Павлов Сергей 17 3
Герасимов Андрей 25 3
Чернов Максим 31 3
Макаров Станислав 117 3
Зайцев Николай 32 3
Ларин Кирилл 5 3
Солопов Константин 4 3
Ильяхинский Николай 4 3
Тюкачев Андрей 3 3
Горобцов Алексей 15 2
Катамадзе Анна 101 2
Россия - РФ - Российская федерация 144195 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 4
Россия - УФО - Тюменская область 1141 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 4
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 745 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 2
Земля - планета Солнечной системы 10374 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - УФО - Челябинская область 1210 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 110 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 301 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 487 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 452 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - УФО - ЯНАО - Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение 4 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 324 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Франция - Французская Республика 7845 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 224 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
Аренда 2416 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2580 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1026 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 2
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 389 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Деловой Петербург 31 1
Ведомости 996 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
Forrester Research 821 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
IHS Infonetics Research 102 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 235 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 2
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 8 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 12
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1116 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 117 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
CeBIT 612 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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