Горбунов Алексей
Горбунов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Лагода Георгий 59 5
|Гвоздева Наталья 16 5
|Аникин Леонид 61 5
|Рустамов Рустам 412 4
|Хайруллин Айрат 104 4
|Гребенщиков Дмитрий 36 4
|Касаткин Алексей 10 4
|Исаев Алексей 14 4
|Усманов Артур 24 4
|Бутурлин Иван 25 4
|Локоть Андрей 8 4
|Кузьмичева Анастасия 5 4
|Соловьев Владимир 106 4
|Сельков Андрей 15 4
|Колюнов Дмитрий 5 4
|Школьников Николай 26 4
|Мочальников Алексей 13 4
|Краснов Александр 74 3
|Фридштанд Андрей 11 3
|Белов Кирилл 19 3
|Горбунов Сергей 23 3
|Горский Николай 9 3
|Семенова Марина 10 3
|Зубанов Андрей 9 3
|Пущаков Сергей 10 3
|Наумов Олег 15 3
|Бутенко Юрий 65 3
|Песчанских Георгий 38 3
|Селина Анна 3 3
|Павлов Сергей 17 3
|Герасимов Андрей 25 3
|Чернов Максим 31 3
|Макаров Станислав 117 3
|Зайцев Николай 32 3
|Ларин Кирилл 5 3
|Солопов Константин 4 3
|Ильяхинский Николай 4 3
|Тюкачев Андрей 3 3
|Горобцов Алексей 15 2
|Катамадзе Анна 101 2
|ComNews - Медиа-бизнес 107 1
|Деловой Петербург 31 1
|Ведомости 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
|Forrester Research 821 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|IHS Infonetics Research 102 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.