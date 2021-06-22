Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Программный продукт ГК
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 92, упоминаний - 131
Программный продукт ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Аитов Тимур 47 19
|Четвернин Алексей 651 16
|Лагода Георгий 51 15
|Чамара Денис 57 12
|Бутенко Юрий 64 10
|Натрусов Артем 121 10
|Песчанских Георгий 37 9
|Аксаков Анатолий 98 9
|Лигачев Глеб 60 8
|Усманов Артур 24 8
|Катамадзе Анна 72 8
|Потапкин Михаил 26 8
|Попов Андрей 72 8
|Гулянский Игорь 9 7
|Фридман Илья 41 7
|Размахаев Сергей 40 7
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 7
|Чаркин Евгений 182 7
|Клепиков Алексей 77 7
|Сотин Денис 102 7
|Турчак Евгений 23 7
|Плахов Дмитрий 9 6
|Хайруллин Айрат 39 6
|Беляев Владислав 65 6
|Шмаков Роман 13 6
|Меньшов Кирилл 72 6
|Ягнятинский Евгений 32 6
|Власов Сергей 76 6
|Кузьмич Всеволод 30 6
|Суворов Антон 20 6
|Нагаев Олег 30 6
|Гвоздева Наталья 13 6
|Айвазов Армен 449 6
|Кучугин Илья 41 6
|Бокучава Тариэл 21 6
|Хасин Михаил 26 6
|Ушацкий Андрей 100 6
|Воронин Петр 35 6
|Горбунов Алексей 16 5
|Исаев Алексей 12 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761678, в очереди разбора - 665367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761678, в очереди разбора - 665367.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru