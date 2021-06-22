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Программный продукт ГК


22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 2
09.06.2021 Остался один день до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
03.06.2021 Осталась неделя до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
27.05.2021 Осталось 2 недели до главного ИТ-мероприятия лета. Успейте подать заявку 1
12.05.2021 Остается месяц до главного ИТ-мероприятия лета. Открыта регистрация 1
11.02.2021 «Программный Продукт» вошел в состав учредителей ведущего разработчика SIEM-систем 1
06.11.2020 «Программный продукт» совместно с МГУ выберут проекты для «Умного города» 2
08.10.2020 Как большие данные и искусственный интеллект управляют Россией 2
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
14.07.2020 Как «президентские льготы» повлияют на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 2
28.01.2020 «Программный продукт» выделит денежные гранты на пилотные проекты лучших ИБ-систем 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 2
15.10.2019 Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 2
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 2
20.09.2019 «Программный продукт» и МАИ займутся подготовкой ИТ-специалистов 3
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 RuSIEM: Как искусственный интеллект в SIEM-системах может остановить киберпреступников 1
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы» 2
23.08.2019 «Программный продукт» по заказу дептранса Москвы разработает ПО для терминалов «ПУсК» 3
19.08.2019 «Программный Продукт» расширил свои возможности в сфере информационной безопасности 2
12.08.2019 Избиркомы проверят профобразование кандидатов на выборы 1
24.07.2019 Рынок ИТ на транспорте будет расти за счет транспортной телематики 1
10.07.2019 «Программный продукт» обеспечит анализ эффективности государственных программ 2
09.07.2019 CNews AWARDS 2019: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
24.06.2019 Умный город: хайп или реальность 4
21.06.2019 CNews Forum Кейсы: учимся цифровизации на чужих ошибках 3
11.06.2019 Новый ИТ-акселератор соберет идеи для транспорта будущего 4
07.06.2019 Остался один день, чтобы зарегистрироваться на CNews Forum Кейсы 2
06.06.2019 Осталось меньше недели до CNews Forum Кейсы. Последние дни регистрации 2
24.05.2019 ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы» 1
10.04.2019 ЕС опубликовал закон против порабощения человечества искусственным интеллектом 1
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
12.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1
08.02.2019 «Программный продукт» обеспечил взаимодействие ЦИК с ведомствами при проведении избирательных кампаний 3
07.02.2019 Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019» состоится 21 февраля 1

Публикаций - 92, упоминаний - 131

Программный продукт ГК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 19
Крок 1219 10
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
Cinimex - Синимекс 160 7
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 7
Diasoft - Диасофт 354 7
Сбербанк Технологии - СберТех 203 7
SAP SE 3212 7
Schneider Electric 408 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Naumen - Наумен 341 6
IBM 3539 5
CommuniGate Systems - СталкерСофт 33 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Ланит ГК 1156 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 63 4
3738 4
Rimini Street 38 4
РТЛабс 145 4
ТерраТех - TerraTech 8 4
Базальт СПО 206 3
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 3
Армада 275 3
ДИЦ - Долгопрудненский исследовательский центр 20 3
ОТР 135 3
Безопасный транспорт ИЦ 4 3
Directum - Директум 645 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 3
Brother 108 3
InfoWatch - Инфовотч 607 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 371 3
Yandex - Яндекс 4101 3
SEC Consult Services 929 3
Инфосистемы Джет 675 2
Vocord - Вокорд 99 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 16
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
X5 Group 599 10
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 10
МКБ - Московский кредитный банк 268 10
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 9
Ингосстрах СПАО 210 9
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 9
ГСС - Гражданские самолеты Сухого 46 8
Мегаполис ТК 88 7
Coca-Cola Company 112 6
Лента - Сеть розничной торговли 189 6
Банк Зенит 131 6
Уралсиб Банк 389 6
О’Кей - Сеть магазинов 60 6
UBS AG 118 6
Procter&Gamble - P&G 94 6
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 6
Черкизово ГК 73 6
Открытие ФК 538 5
Магнит - Сеть магазинов 269 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1278 5
OTP Group - ОТП Банк 125 4
АльфаСтрахование СГ 208 4
Азия Цемент 10 4
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 4
Аэрофлот 493 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Альфа-Банк 1123 4
НСПК - Национальная система платежных карт 257 3
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 3
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Росгосстрах 182 2
Уралкалий ПАО 62 2
Ренессанс кредит Банк 143 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 16
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 16
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 12
Федеральное казначейство России 766 12
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 9
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 9
Правительство Тюменской области - Центр информационных технологий Тюменской области 22 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 6
Рослесинфорг ФГБУ - Федеральное агентство лесного хозяйства 18 6
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 6
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 6
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 6
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 6
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 5
Счётная палата РФ 460 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 271 4
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 4
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 4
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 4
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 4
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 4
Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации 15 4
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 4
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 4
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 508 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
Руссофт - Russoft 250 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 11
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 9
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 8
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 6
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 5
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1210 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 4
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
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RuSIEM - RvSIEM free 3 2
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Alfresco 114 1
Red Hat RPM - Package Manager 60 1
Apple macOS X 901 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 47
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 9
Восточная Европа 1678 8
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 7
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 5
Россия - ПФО - Казань 1515 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
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Россия - Республика Алтай 684 4
Украина 3365 4
Россия - Республика Крым 626 4
Россия - Тульская область 752 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 4
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Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Израиль 721 3
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Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 2
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 1
Пиратство - Авторское право 206 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Транспорт 62 1
НПА - Нормативный правовой акт 49 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
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