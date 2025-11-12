Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сыцко Дмитрий
Сыцко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Luxms BI 94 24
|1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 476 24
|UseTech - UseBus 29 14
|Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 14
|Lex Borealis - Doczilla 19 2
|Banki.shop 2 1
|Synplity Platform - Synplity AI 5 1
|FlexSoft - FXL Платформа 63 1
|Воронин Павел 176 25
|Фокин Валерий 48 25
|Тараторин Александр 58 25
|Полянская Нина 24 24
|Тютюнник Александр 42 24
|Меденцев Константин 100 24
|Натрусов Артем 312 24
|Андрианов Павел 84 24
|Дмитриев Андрей 42 24
|Козак Николай 182 24
|Лагунов Андрей 43 24
|Мартынов Павел 28 23
|Новоселов Иван 35 23
|Ефёров Алексей 44 23
|Голощапова Ирина 25 23
|Саратовский Николай 25 23
|Албычев Александр 168 23
|Копысов Виталий 64 23
|Алешкин Сергей 65 23
|Пчелин Юрий 38 23
|Михалев Евгений 96 23
|Дорофеев Дмитрий 31 23
|Ульихин Павел 36 23
|Сирота Юрий 67 23
|Сафрыгин Егор 38 23
|Руднева Валентина 26 23
|Шанина Ирина 27 23
|Бурилов Андрей 117 22
|Сологуб Денис 75 22
|Шадаев Максут 1130 20
|Гимранов Ринат 125 18
|Ерошкин Павел 35 14
|Микрюков Валерий 28 14
|Сотин Денис 216 14
|Чернышев Андрей 69 14
|Истомин Константин 58 14
|Кирьянова Александра 144 14
|Амалицкая Маргарита 31 14
|Шинкарев Александр 33 14
|Галкин Николай 120 14
|CNews Инновация года - награда 131 24
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8344 1
|Gartner - Гартнер 3601 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 352 1
