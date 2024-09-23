HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии

Автоматизация удержания кандидатов в группе «М.Видео-Эльдорадо» Группа «М.Видео-Эльдорадо» перешла на более продвинутый уровень рекрутмента. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. Главной целью запуска нового пилота было повышение процента укомплектованности розничного штата до 95% в условиях высокой конкуренции за персонал. Группа «М.Видео-Эльдорадо» работает в

HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz Доля выросла на 15% Рекрутинговая платформа HeadHunter (hh.ru) увеличила долю в разработчике технологий для автоматизации подбора персонала Skillaz на 15%, до 90%. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Пресс-служба hh.ru подтвердили редакции факт сделки, но деталей не раскрыли. С 27 августа 2024 г. АО «ИК

От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово» Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черк

Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке» С помощью Skillaz команда «Ренессанс Банка» смогла оптимизировать бизнес-процессы рекрутмента и ускорить взаимодействие со смежными командами: службой безопасности и кадровым администрированием. Об этом

Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для «Эй Кей x KFC». Это один из крупнейших франчайзи KFC в России: 96 ресторанов в стране, более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили

Skillaz автоматизировали прием студентов на магистерскую программу Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и Skillaz создали и запустили автоматизированный процесс сбора документов у абитуриентов на магистерскую программу «Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие». Пилотный за

«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров «Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров. Это позволило ускорить процесс прохождения этапа найма кандидатом до одного-двух дней. «Х5 доставка» – бизнес-единица, которая создаёт и развивает сервисы для онла

Skillaz внедрила российское ПО для рекрутинга в группу «Самолет» взамен иностранного Разработчик платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz совместно с группой «Самолет» внедрили российское ПО за полтора месяца. Минимальный ж

Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter Как HeadHunter устанавливал контроль над Skillaz Рекрутинговая платформа HeadHunter раскрыла условия сделки по установлению контроля над сервисом по автоматизированному подбору персонала Skillaz. Как следует из материалов компа

Кадровые зомби: как «Сбер» и Skillaz «оживили» соискателей через HeadHunter «Сбер» и HR-сервис Skillaz разработали сервис, который автоматически находит «свежих» кандидатов по текущей базе

Fix Price автоматизирует процесс найма персонала с помощью HR-сервиса Skillaz Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, внедрила новую рекрутинговую систему полного цикла Skillaz для автоматизации процессов рекрутинга персонала: продавцов-кассиров, администраторов, заведующих магазинов, комплектовщиков, а также специалистов и менеджеров. Ее применение позволяет

«Перекрёсток» внедрил технологию цифрового рекрутинга Skillaz еть «Перекрёсток» первая среди российских компаний стала нанимать сотрудников с помощью технологии автоматизированного виртуального подбора сотрудников V-SSC (Virtual Shared Services Center) компании Skillaz. Технология была внедрена в рамках автоматизации массового подбора персонала и позволила «Перекрёстку» нанять уже более 2,5 тысяч сотрудников. При этом скорость найма увеличилась на чет

Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и б

ВТБ запустил технологию найма персонала на основе ИИ Банк ВТБ успешно нарастил объемы подбора персонала на массовые позиции при помощи роботизированной технологии Skillaz. Технология позволяет реализовать удобный, бесшовный и безбумажный путь для всех участников процесса с момента первичного отклика кандидата на вакансию до фактического оформления кандид

«Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz «Пятерочка», российская сеть продуктовых магазинов «у дома», внедрила интеллектуальную систему Skillaz для массового подбора персонала. Решение повышает скорость и контролируемость найма, позволяет избежать потери кандидата в процессе и повысить качество и скорость коммуникаций. Skill

Сбербанк внедрил умный планировщик задач Skillaz Как стало известно CNews, Сбербанк первым внедрил в работу рекрутеров умный планировщик задач. Эта система, разработанная Skillaz при участии специалистов Сбербанка, уже используется для повышения эффективности подбора в нескольких территориальных банках, а до конца года планируется масштабировать ее на большую ча

Сбербанк автоматизировал рекрутинговый подбор разработчиков Сбербанк автоматизировал подбор начинающих разработчиков для новой программы SberStart при поддержке компании Skillaz, разработчика одноименной системы автоматизации рекрутмента. Благодаря программе банк планирует сократить сроки укомплектования позиций. Технологии Skillaz позволили Сбербанку сн

HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона» Какую долю в Skillaz и за сколько купил HeadHunter Рекрутинговый портал HeadHunter раскрыл подробности сде

«Мегафон» начал продавать электронного кадровика Платформа для найма персонала «Мегафон» выпустил на рынок облачную платформу для автоматического рекрутинга «Мегафон рекрутика», в которой используются технологии российского разработчика Skillaz. Платформа дает возможность управлять полным циклом подбора сотрудников. Оператор утверждает, что ее использование делает процессы HR «в разы» быстрее и эффективнее. Директор ОЦО «Пикта

«КОРУС Консалтинг» предложит заказчикам HR-сервис Skillaz ГК «КОРУС Консалтинг» пополнила свою линейку решений для управления персоналом российским сервисом Skillaz. Стратегическое сотрудничество позволит усилить экспертизу внедрения решения SAP SuccessFactors на отечественном рынке и обеспечит клиентам высокое качество автоматизации рекрутинга.

SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения SAP подписала меморандум о сотрудничестве в сфере HR-технологий для бизнеса с российским стартапом Skillaz. Компании будут совместно продвигать решения для подбора и управления персоналом. Тех

S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном ка

Skillaz интегрирует в свою платформу сервис SkyEng Компания Skillaz, разработчик платформы автоматизации найма, интегрирует в свою технологию сервис онлайн-оценки знания английского языка SkyEng. С помощью SkyEng система сможет автоматически оценивать у