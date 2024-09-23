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HeadHunter Group Skillaz Скилаз Новые Эйчар-Технологии

HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии

 

"Новый подход к HR цифровизации" Сергей Стрельченя, Руководитель отдела развития продукта Skillaz, данные 2023 года


23.09.2024 Автоматизация удержания кандидатов в группе «М.Видео-Эльдорадо»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» перешла на более продвинутый уровень рекрутмента. Об этом CNews сообщили представители Skillaz. Главной целью запуска нового пилота было повышение процента укомплектованности розничного штата до 95% в условиях высокой конкуренции за персонал. Группа «М.Видео-Эльдорадо» работает в
29.08.2024 HeadHunter получила 90% в сервисе автоматизированного подбора персонала Skillaz

Доля выросла на 15% Рекрутинговая платформа HeadHunter (hh.ru) увеличила долю в разработчике технологий для автоматизации подбора персонала Skillaz на 15%, до 90%. Это следует из данных ЕГРЮЛ, на которые обратил внимание RB.RU. Пресс-служба hh.ru подтвердили редакции факт сделки, но деталей не раскрыли. С 27 августа 2024 г. АО «ИК

27.06.2024 От разрозненных Excel к единой системе: как Skillaz автоматизировал рекрутмент в группе «Черкизово»

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для всех категорий персонала Группы «Черк
10.04.2024 Рекрутмент 2.0: как Skillaz автоматизировали процессы масс- и профподбора в «Ренессанс Банке»

С помощью Skillaz команда «Ренессанс Банка» смогла оптимизировать бизнес-процессы рекрутмента и ускорить взаимодействие со смежными командами: службой безопасности и кадровым администрированием. Об этом

20.03.2024 Успеть за 40 дней: как «Эй Кей x KFC» автоматизировали рекрутмент совместно со Skillaz

Компания Skillaz завершила первый этап автоматизации подбора для «Эй Кей x KFC». Это один из крупнейших франчайзи KFC в России: 96 ресторанов в стране, более 2,5 тыс. сотрудников. Об этом CNews сообщили
27.06.2023 Skillaz автоматизировали прием студентов на магистерскую программу Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и Skillaz создали и запустили автоматизированный процесс сбора документов у абитуриентов на магистерскую программу «Управление людьми: цифровые технологии и организационное развитие». Пилотный за
18.05.2023 «Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров

«Х5 доставка» внедрила интеллектуальную систему Skillaz для подбора курьеров. Это позволило ускорить процесс прохождения этапа найма кандидатом до одного-двух дней. «Х5 доставка» – бизнес-единица, которая создаёт и развивает сервисы для онла
06.03.2023 Skillaz внедрила российское ПО для рекрутинга в группу «Самолет» взамен иностранного

Разработчик платформы для автоматизации процессов управления персоналом Skillaz совместно с группой «Самолет» внедрили российское ПО за полтора месяца. Минимальный ж
09.08.2022 Бывшие руководители «Мегафона» заработали сотни миллионов на сделке с HeadHunter

Как HeadHunter устанавливал контроль над Skillaz Рекрутинговая платформа HeadHunter раскрыла условия сделки по установлению контроля над сервисом по автоматизированному подбору персонала Skillaz. Как следует из материалов компа
01.08.2022 Кадровые зомби: как «Сбер» и Skillaz «оживили» соискателей через HeadHunter

«Сбер» и HR-сервис Skillaz разработали сервис, который автоматически находит «свежих» кандидатов по текущей базе
13.04.2022 Fix Price автоматизирует процесс найма персонала с помощью HR-сервиса Skillaz

Fix Price, сеть магазинов низких фиксированных цен, внедрила новую рекрутинговую систему полного цикла Skillaz для автоматизации процессов рекрутинга персонала: продавцов-кассиров, администраторов, заведующих магазинов, комплектовщиков, а также специалистов и менеджеров. Ее применение позволяет

23.11.2020 «Перекрёсток» внедрил технологию цифрового рекрутинга Skillaz

еть «Перекрёсток» первая среди российских компаний стала нанимать сотрудников с помощью технологии автоматизированного виртуального подбора сотрудников V-SSC (Virtual Shared Services Center) компании Skillaz. Технология была внедрена в рамках автоматизации массового подбора персонала и позволила «Перекрёстку» нанять уже более 2,5 тысяч сотрудников. При этом скорость найма увеличилась на чет
13.10.2020 Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в реестр российского ПО

Интеллектуальная HR-система Skillaz включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и б
28.09.2020 ВТБ запустил технологию найма персонала на основе ИИ

Банк ВТБ успешно нарастил объемы подбора персонала на массовые позиции при помощи роботизированной технологии Skillaz. Технология позволяет реализовать удобный, бесшовный и безбумажный путь для всех участников процесса с момента первичного отклика кандидата на вакансию до фактического оформления кандид
29.06.2020 «Пятерочка» автоматизировала массовый подбор персонала с помощью Skillaz

«Пятерочка», российская сеть продуктовых магазинов «у дома», внедрила интеллектуальную систему Skillaz для массового подбора персонала. Решение повышает скорость и контролируемость найма, позволяет избежать потери кандидата в процессе и повысить качество и скорость коммуникаций. Skill
04.12.2019 Сбербанк внедрил умный планировщик задач Skillaz

Как стало известно CNews, Сбербанк первым внедрил в работу рекрутеров умный планировщик задач. Эта система, разработанная Skillaz при участии специалистов Сбербанка, уже используется для повышения эффективности подбора в нескольких территориальных банках, а до конца года планируется масштабировать ее на большую ча
28.10.2019 Сбербанк автоматизировал рекрутинговый подбор разработчиков

Сбербанк автоматизировал подбор начинающих разработчиков для новой программы SberStart при поддержке компании Skillaz, разработчика одноименной системы автоматизации рекрутмента. Благодаря программе банк планирует сократить сроки укомплектования позиций. Технологии Skillaz позволили Сбербанку сн
17.05.2019 HeadHunter вложил четверть миллиарда в стартап руководителей «Мегафона»

Какую долю в Skillaz и за сколько купил HeadHunter Рекрутинговый портал HeadHunter раскрыл подробности сде
03.12.2018 «Мегафон» начал продавать электронного кадровика

Платформа для найма персонала «Мегафон» выпустил на рынок облачную платформу для автоматического рекрутинга «Мегафон рекрутика», в которой используются технологии российского разработчика Skillaz. Платформа дает возможность управлять полным циклом подбора сотрудников. Оператор утверждает, что ее использование делает процессы HR «в разы» быстрее и эффективнее. Директор ОЦО «Пикта
10.08.2018 «КОРУС Консалтинг» предложит заказчикам HR-сервис Skillaz

ГК «КОРУС Консалтинг» пополнила свою линейку решений для управления персоналом российским сервисом Skillaz. Стратегическое сотрудничество позволит усилить экспертизу внедрения решения SAP SuccessFactors на отечественном рынке и обеспечит клиентам высокое качество автоматизации рекрутинга.

18.05.2017 SAP и Skillaz помогут бизнесу сократить расходы на поиск сотрудников с помощью машинного обучения

SAP подписала меморандум о сотрудничестве в сфере HR-технологий для бизнеса с российским стартапом Skillaz. Компании будут совместно продвигать решения для подбора и управления персоналом. Тех
08.02.2017 S&P Capital вложился в digital-платформу найма персонала Skillaz

В состав акционеров площадки по найму персонала Skillaz вошел Сергей Румянцев, управляющий партнер фонда S&P Capital (Salt&Pepper Capital). Об этом CNews сообщили в компании Skillaz. Сумма сделки и размер доли участников в уставном ка
25.01.2017 Skillaz интегрирует в свою платформу сервис SkyEng

Компания Skillaz, разработчик платформы автоматизации найма, интегрирует в свою технологию сервис онлайн-оценки знания английского языка SkyEng. С помощью SkyEng система сможет автоматически оценивать у
24.01.2017 В России пишут ПО для найма персонала по выражению лица

Skillaz и VisionLabs создают совместный продуктКомпания Skillaz, которая занимается автоматизацией процесса найма, и VisionLabs, разработчик технолог

Публикаций - 51, упоминаний - 63

HeadHunter Group и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 5
Stafory - Стафори 16 4
Корус Консалтинг ГК 1217 3
SAP SE 5277 3
VisionLabs - ВижнЛабс 221 3
VK - Mail.ru Group 3455 3
KPMG 256 3
Google LLC 11775 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
АФК Система ПАО 1797 3
8213 3
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 3
Edstein - Эдштейн 7 3
Meta Platforms - Facebook 4438 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 2
Directum - Директум 1089 2
Telegram Group 1983 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Hoff Tech - Хофф Тех 39 2
ICL Services - АйСиЭл Сервисез - ДжиДиСи Сервисез - Глобал Дата Консалтинг энд Сервисез 118 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 2
1С Mirapolis - Мираполис 22 2
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 26 2
Крок - Croc 1777 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Ростелеком 9700 1
Intel Corporation 12197 1
Diasoft - Диасофт 870 1
Ростелеком - РТЛабс 178 1
Deutsche Telekom 911 1
Wargaming 151 1
The Mashina - сервис подписки на автомобили 5 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Teachbase - Интернет Школа 8 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 66 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 12
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 5
Газпром нефть 618 5
Superjob - Суперджоб 502 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 5
HeadHunter Group - Dream Job - Дрим Джоб 6 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 3
Зарплата.ру 17 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 3
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь - Kraft Foods - Крафт Фудс Россия 50 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
YouDo Web Technologies Limited 46 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 3
Walmart - Wal-Mart Stores 377 2
X5 Group - Перекрёсток 544 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2724 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 2
ПромСвязьКапитал 83 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 2
Связной ГК 1369 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 82 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 2
NanduQ - Qiwi 996 2
Cotton Club - Коттон Клаб 21 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 2
Фаберлик - Faberlic 93 2
Максима Лигал - Maxima Legal 9 2
Силовые машины 111 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 33
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 23
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 23
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Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1940 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 3
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B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 3
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МегаФон - Цифровой подбор линейного персонала 9 6
HeadHunter - Talantix 25 5
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МегаФон Рекрутики 4 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 3
Google Android 13994 2
SAP SuccessFactors - SAP SF 161 2
Stafory - робот Вера 330 2
МегаФон Таргет 8 2
WhatsApp Messenger 1081 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Apple iOS 7809 1
Google Contact Center AI 2 1
Jooble.org 3 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
VK - Mail.ru PayDay 10 1
Microsoft Office 3734 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 275 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 44 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
SAP Ariba 296 1
Moodle LMS - система управления курсами 31 1
ВТБ - Открытие ФК - Счастливый сотрудник 7 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 33 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
Microsoft Outlook 1390 1
ICL IaaP - Infrastructure as a Product Service Automation Tool - Управление ИТ-инфраструктурой как программным продуктом 1 1
X5 Group - X5 EMM - X5 Enterprise Mobility Management 1 1
Право.ру - Pravo.Tech - Manage.one 38 1
Linux OS 9936 1
Крылов Андрей 26 17
Стрелкина Любовь 9 5
Солдатенков Сергей 161 4
Третьяков Ярослав 9 4
Румянцев Сергей 24 3
Комаров Петр 4 3
Синякин Андрей 3 3
Талдыкина Наталья 40 2
Ураксин Александр 2 2
Мартынова Ксения 2 2
Серебрянникова Анна 7 2
Махлин Дмитрий 95 2
Шадаев Максут 1008 2
Лимаренко Евгений 4 2
Бахтин Дмитрий 17 2
Натрусов Артем 284 2
Сотин Денис 205 2
Михалев Евгений 89 2
Али Максим 10 2
Капленко Валерий 15 2
Николаев Александр 33 2
Бурилов Андрей 105 2
Пешехонов Константин 22 2
Югоман Юлия 4 2
Щербуха Андрей 2 2
Федоров Руслан 2 2
Фарлок Алина 2 2
Захаров Павел 60 1
Таврин Иван 117 1
Захаров Алексей 47 1
Семичастнова Наталья 13 1
Вировиц Юрий 7 1
Фролкин Михаил 17 1
Мильнер Юрий 134 1
Ермаков Глеб 7 1
Панасюк Иосиф 7 1
Kayne Anderson Rudnick 4 1
Машков Валентин 3 1
Жогальский Вадим 1 1
Ворсина Мария 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144197 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Европа 21767 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Япония 13282 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1013 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Узбекистан - Республика 1726 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
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HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 4
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 3
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1085 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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