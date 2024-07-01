Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис

«СберМаркет» теперь «Купер» й стиль, приложение и сайт. Бренд становится ближе к клиенту. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Анастасия Кудрявцева, CEO «Купера»: «За последние полгода мы трансформировались

«СберМаркет» подключил Synergetic ики и бытовой химии Synergetic. Полный ассортимент бренда доступен к заказу на сайте и в приложении СберМаркета с доставкой по Москве. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета».

«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия» Гатчине, Красном Селе и других городах Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Пользователи могут сделать заказ через приложение или сайт «СберМаркета»

«СберМаркет» начал обрабатывать клиентские обращения в шесть раз быстрее, чем раньше они реализуют ключевое требование клиентов — оперативно решать вопросы. Так, виртуальный оператор «СберМаркета» с помощью искусственного интеллекта и обработки естественной речи интерпретирует

«СберМаркет» внедрил искусственный интеллект в систему обучения сотрудников службы заботы ктических тренировок и сократило их продолжительность на 30%. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Виртуального тренера зовут Саша. Он работает на облачной платформе для автомати

Рекламная платформа «СберМаркета» запустила видеобаннеры Ads Platform, рекламная платформа «СберМаркета», запустила новый инструмент. Теперь бренды смогут размещать на площадке видеобан

«СберМаркет» подключил сеть винотек SimpleWine ти с самовывозом любую продукцию ретейлера по выгодным ценам. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Сейчас клиентам сервиса доступен к заказу весь ассортимент винотеки SimpleWine:

Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone о для скачивания в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении в телеграм-канале каршеринга. Также из магазина было удалено приложение «Сбермаркет» и «РЖД пассажирам», которое позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты. Apple и Google усложняют россиянам жизнь «Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разде

«Вкусно – и точка» и «Сбермаркет» запустили доставку в регионах России – и точка» и «Сбермаркет» запустили бесплатную доставку сразу в 35 городах России. Теперь курьеры «Сбермаркета» доставляют бургеры, комбо обеды, напитки и другие позиции из меню сети жителям А

«Сбермаркет» запустил услугу по созданию контента для ритейлеров «под ключ» я карточек товаров. Новой возможностью уже воспользовалась сеть магазинов «Виктория» — специалисты «Сбермаркета» в короткие сроки создали 50 тыс. карточек товаров для мобильного приложения зака

«Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах «Сбермаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут во всех городах-миллионера

«Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля кетом» запустила самовывоз в автомобиль клиента. Воспользоваться новым сервисом можно в приложении «Сбермаркет». Для этого необходимо выбрать услугу «Самовывоз», указать данные машины, затем пр

«Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера тегорий товаров. Часть клиентов уже пользуется нововведением. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Для того, чтобы улучшить взаимодействие с онлайн-витриной торговых сетей и сокр

«Сбермаркет» запустил брендирование — новый формат рекламы в Retail Media тивных элементов для взаимодействия с пользователями. Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета», сказал: «Брендирование — это новый инструмент перфоманс-маркетинга на рынке Ret

«Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros магазинов Selgros прямо в багажник, не выходя из автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Дополнительная услуга «Сбермаркета» позволяет сделать самовывоз более уд

«Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении авку готовой еды станет проще. Борис Вольфсон, вице-президент по продуктовому развитию и аналитике «Сбермаркета»: «Мы постоянно улучшаем нашу витрину для того, чтобы клиентам было удобнее и при

«Сбермаркет» внедрил технологию параллельной сборки заказов ах «Магнита», «Ленты онлайн», «Глобуса», Metro и «О’кей». Владимир Камионко, операционный директор «Сбермаркета», сказал: «Мы постоянно совершенствуем бизнес-процессы, чтобы курьеры и сборщики

«Сбермаркет» запустил сезонную доставку на дачи елах зоны доставки. Клиенты могут проверить доступность услуги в мобильном приложении или на сайте «Сбермаркета». Для этого нужно включить геолокацию или указать свой адрес, и на экране отобраз

«Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто» о своем автомобиле, а по прибытии на парковку гипермаркета нажать в кнопку «Я на месте» – курьеры «Сбермаркета» принесут заказ и положат его прямо в багажник. При использовании сервиса «Ашан а

«Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон» Царицыно, Медведково, Сокол и других. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос

В «Сбермаркете» появились новые возможности размещения спонсорских полок и работать над улучшением их эффективности», — сказал Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета». В сентябре 2022 г. «Сбермаркет» обновил рекламную платформу, тогда же рекламное

«Сбермаркет» запустил доставку из Black Star Burger в Москве ar Burger в Санкт-Петербурге и Казани. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос

«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке до двери продукты питания, готовую еду, детские товары, косметику и товары для животных. Сборщики «Сбермаркета» тщательно выберут всё необходимое и бережно упакуют заказ, а курьеры бесплатно д

«Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции ных онлайн-витрин: заказы, оформленные в интернет-магазине ретейлера, будут комплектовать сборщики «Сбермаркета», а доставлять — курьеры сервиса. Такое решение позволит ритейлеру расширить геог

«Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов там Москвы будут доставляться со складов «Комус», расположенных в Видном и Домодедове. B2B-клиенты «Сбермаркета» смогут сделать заказ на выделенной онлайн-витрине для бизнеса business.sbermarke

«Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей публичную программу. Безопасность сайта и мобильного приложения – это один из главных приоритетов «Сбермаркета», поэтому сервис продолжает фокусироваться на защите пользовательских данных, опе

«Сбермаркет» масштабирует направление доставки из ресторанов и приглашает к сотрудничеству сервис работает уже с 500 ресторанными брендами в девяти городах. Доставка из ресторанов с помощью «Сбермаркета» — это возможность расширить клиентскую базу, увеличить количество заказов и опти

«Сбермаркет» запустил доставку из Zotman Pizza в Москве в Центральном и Юго-Западном районах. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос

«Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница» аркет» доставляет из 90 кофеен группы. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупат

Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76% орговых марок — «Красная птица», «Золотая птица» и «Каждый день». Оформить доставку можно на сайте «Сбермаркета» или через приложение, при этом клиент сам выбирает время получения заказа. С фун

«Сбермаркет» запустил доставку из «Много лосося» в Москве доступна жителям Москвы. Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой. Покупателям доступны в

«Сбермаркет» запустил доставку из Petshop в Москве отных Petshop. На старте сотрудничества товары будут доставлять для жителей столицы. Пользователям «Сбермаркета» в Москве теперь доступны товары Petshop — это более 4 тыс. позиций сети: корма,

Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубров

«Сбермаркет» запустил чат-бота, который позволяет добавить товары в заказ и узнать статус доставки ли узнать статус заказа, клиент может ему написать и выбрать одно из предложенных решений. Чат-бот «Сбермаркета» работает круглосуточно: вне зависимости от нагрузки он сразу реагирует на сообще

«Сберчаевые» появились в «Сбермаркете» ы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой «Сбермаркета» мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за с

«Сбермаркет» внедрил ЭДО за три месяца ок», Docrobot, «Сберкорус» и «Калуга астрал». Все процессы происходят в привычном для контрагентов «Сбермаркета» интерфейсе «1С». В учетной системе специалисты «Терралинк» организовали рабочее

«Сбермаркет» сэкономил 18,7 млрд руб. своим клиентам за год анкт-Петербург (23 тыс. тонн), Екатеринбург (11 тыс. тонн) и Новосибирск (10 тыс. тонн). Аналитики «Сбермаркета» проанализировали, какие продукты чаще оказывались в корзинах у жителей разных го

«Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из более чем 50 ресторанов Казани кой, азербайджанской, гавайской и авторской кухонь. Сделать заказ можно через мобильное приложение «Сбермаркета» или на официальном сайте. Сотрудники ресторанов будут собирать заказы, а курьеры

Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет ть покупку алкоголя несовершеннолетними, регулировать время продажи алкоголя, — заявил GR-директор “Сбермаркета” Павел Глухов. — Кроме этого, наш сервис имеет самую широкую региональную предста