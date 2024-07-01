Получите все материалы CNews по ключевому слову
Сбер Купер СберМаркет Sberbank Markets Instamart Инстамарт Сервис
Купер (ранее СберМаркет) – сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости (лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары ) из любимых магазинов.
- В 2024 году клиентам доступны 7,2 млн позиций из 100 продуктовых сетей, почти 1300 магазинов непродовольственных товаров, 25 аптечных сетей и более чем 35 тысяч ресторанов. Купер работает в 360 городах от Калининграда до Владивостока и Петропавловска-Камчатского. Сервис обеспечивает доставку из 120 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, Лента, Ашан, Магнит и О’КЕЙ.
- СберМаркет развивает быструю доставку в течение часа. В 2021 году доля таких заказов составляет более 30% от всего количества. Доступна доставка в 35 городах из магазинов Магнит, ВкусВилл, Мираторг, Бетховен, Четыре лапы, Fix price и других популярных ритейлеров.
|01.07.2024
|
«СберМаркет» теперь «Купер»
й стиль, приложение и сайт. Бренд становится ближе к клиенту. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Анастасия Кудрявцева, CEO «Купера»: «За последние полгода мы трансформировались
|06.06.2024
|
«СберМаркет» подключил Synergetic
ики и бытовой химии Synergetic. Полный ассортимент бренда доступен к заказу на сайте и в приложении СберМаркета с доставкой по Москве. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета».
|05.06.2024
|
«СберМаркет» запустил доставку из ресторанов группы «Евразия»
Гатчине, Красном Селе и других городах Ленинградской области. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Пользователи могут сделать заказ через приложение или сайт «СберМаркета»
|30.05.2024
|
«СберМаркет» начал обрабатывать клиентские обращения в шесть раз быстрее, чем раньше
они реализуют ключевое требование клиентов — оперативно решать вопросы. Так, виртуальный оператор «СберМаркета» с помощью искусственного интеллекта и обработки естественной речи интерпретирует
|25.01.2024
|
«СберМаркет» внедрил искусственный интеллект в систему обучения сотрудников службы заботы
ктических тренировок и сократило их продолжительность на 30%. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Виртуального тренера зовут Саша. Он работает на облачной платформе для автомати
|24.01.2024
|
Рекламная платформа «СберМаркета» запустила видеобаннеры
Ads Platform, рекламная платформа «СберМаркета», запустила новый инструмент. Теперь бренды смогут размещать на площадке видеобан
|22.12.2023
|
«СберМаркет» подключил сеть винотек SimpleWine
ти с самовывозом любую продукцию ретейлера по выгодным ценам. Об этом CNews сообщили представители «СберМаркета». Сейчас клиентам сервиса доступен к заказу весь ассортимент винотеки SimpleWine:
|04.12.2023
|
Приложения РЖД и Сбермаркета исчезли из магазина ПО для iPhone
о для скачивания в App Store. Мы уже решаем проблему и ищем альтернативные пути установки приложения», — говорится в сообщении в телеграм-канале каршеринга. Также из магазина было удалено приложение «Сбермаркет» и «РЖД пассажирам», которое позволяет смотреть расписание поездов и покупать билеты. Apple и Google усложняют россиянам жизнь «Ситидрайв» — часть «О2О Холдинга», который после разде
|26.10.2023
|
«Вкусно – и точка» и «Сбермаркет» запустили доставку в регионах России
– и точка» и «Сбермаркет» запустили бесплатную доставку сразу в 35 городах России. Теперь курьеры «Сбермаркета» доставляют бургеры, комбо обеды, напитки и другие позиции из меню сети жителям А
|05.09.2023
|
«Сбермаркет» запустил услугу по созданию контента для ритейлеров «под ключ»
я карточек товаров. Новой возможностью уже воспользовалась сеть магазинов «Виктория» — специалисты «Сбермаркета» в короткие сроки создали 50 тыс. карточек товаров для мобильного приложения зака
|17.07.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из ресторанов во всех городах-миллионерах
«Сбермаркет» запустил бесплатную доставку из ресторанов от 30 минут во всех городах-миллионера
|28.06.2023
|
«Лента онлайн» и «Сбермаркет» запустили самовывоз в багажник автомобиля
кетом» запустила самовывоз в автомобиль клиента. Воспользоваться новым сервисом можно в приложении «Сбермаркет». Для этого необходимо выбрать услугу «Самовывоз», указать данные машины, затем пр
|22.06.2023
|
«Сбермаркет» внедряет «плиточную» онлайн-витрину ретейлера
тегорий товаров. Часть клиентов уже пользуется нововведением. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Для того, чтобы улучшить взаимодействие с онлайн-витриной торговых сетей и сокр
|07.06.2023
|
«Сбермаркет» запустил брендирование — новый формат рекламы в Retail Media
тивных элементов для взаимодействия с пользователями. Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета», сказал: «Брендирование — это новый инструмент перфоманс-маркетинга на рынке Ret
|25.05.2023
|
«Сбермаркет» запустил услугу самовывоза в багажник из магазинов Selgros
магазинов Selgros прямо в багажник, не выходя из автомобиля. Об этом CNews сообщили представители «Сбермаркета». Дополнительная услуга «Сбермаркета» позволяет сделать самовывоз более уд
|03.05.2023
|
«Сбермаркет» тестирует новый формат главной страницы в приложении
авку готовой еды станет проще. Борис Вольфсон, вице-президент по продуктовому развитию и аналитике «Сбермаркета»: «Мы постоянно улучшаем нашу витрину для того, чтобы клиентам было удобнее и при
|26.04.2023
|
«Сбермаркет» внедрил технологию параллельной сборки заказов
ах «Магнита», «Ленты онлайн», «Глобуса», Metro и «О’кей». Владимир Камионко, операционный директор «Сбермаркета», сказал: «Мы постоянно совершенствуем бизнес-процессы, чтобы курьеры и сборщики
|25.04.2023
|
«Сбермаркет» запустил сезонную доставку на дачи
елах зоны доставки. Клиенты могут проверить доступность услуги в мобильном приложении или на сайте «Сбермаркета». Для этого нужно включить геолокацию или указать свой адрес, и на экране отобраз
|18.04.2023
|
«Сбермаркет» подключил 49 гипермаркетов «Ашан» к услуге «Ашан авто»
о своем автомобиле, а по прибытии на парковку гипермаркета нажать в кнопку «Я на месте» – курьеры «Сбермаркета» принесут заказ и положат его прямо в багажник. При использовании сервиса «Ашан а
|10.04.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из семейных кафе «Андерсон»
Царицыно, Медведково, Сокол и других. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос
|05.04.2023
|
В «Сбермаркете» появились новые возможности размещения спонсорских полок
и работать над улучшением их эффективности», — сказал Сергей Юрченко, директор рекламных продуктов «Сбермаркета». В сентябре 2022 г. «Сбермаркет» обновил рекламную платформу, тогда же рекламное
|03.04.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из Black Star Burger в Москве
ar Burger в Санкт-Петербурге и Казани. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос
|03.04.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из магазинов «Пятёрочка» на Дальнем Востоке
до двери продукты питания, готовую еду, детские товары, косметику и товары для животных. Сборщики «Сбермаркета» тщательно выберут всё необходимое и бережно упакуют заказ, а курьеры бесплатно д
|30.03.2023
|
«Сбермаркет» и «О’кей» стали стратегическими партнерами в сфере электронной коммерции
ных онлайн-витрин: заказы, оформленные в интернет-магазине ретейлера, будут комплектовать сборщики «Сбермаркета», а доставлять — курьеры сервиса. Такое решение позволит ритейлеру расширить геог
|24.03.2023
|
«Сбермаркет» начал доставлять товары из «Комуса» для B2B-клиентов
там Москвы будут доставляться со складов «Комус», расположенных в Видном и Домодедове. B2B-клиенты «Сбермаркета» смогут сделать заказ на выделенной онлайн-витрине для бизнеса business.sbermarke
|21.03.2023
|
«Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей
публичную программу. Безопасность сайта и мобильного приложения – это один из главных приоритетов «Сбермаркета», поэтому сервис продолжает фокусироваться на защите пользовательских данных, опе
|17.03.2023
|
«Сбермаркет» масштабирует направление доставки из ресторанов и приглашает к сотрудничеству
сервис работает уже с 500 ресторанными брендами в девяти городах. Доставка из ресторанов с помощью «Сбермаркета» — это возможность расширить клиентскую базу, увеличить количество заказов и опти
|14.03.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из Zotman Pizza в Москве
в Центральном и Юго-Западном районах. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупателям дос
|10.03.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из сети кофеен «Шоколадница»
аркет» доставляет из 90 кофеен группы. Пользователи могут сделать заказ через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой в течение часа. Покупат
|03.03.2023
|
Оборот онлайн «Ашан» через «Сбермаркет» увеличился на 76%
орговых марок — «Красная птица», «Золотая птица» и «Каждый день». Оформить доставку можно на сайте «Сбермаркета» или через приложение, при этом клиент сам выбирает время получения заказа. С фун
|28.02.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из «Много лосося» в Москве
доступна жителям Москвы. Пользователи могут сделать заказ на сайте или через мобильное приложение «Сбермаркета» и получить готовые блюда с бесплатной экспресс-доставкой. Покупателям доступны в
|21.02.2023
|
«Сбермаркет» запустил доставку из Petshop в Москве
отных Petshop. На старте сотрудничества товары будут доставлять для жителей столицы. Пользователям «Сбермаркета» в Москве теперь доступны товары Petshop — это более 4 тыс. позиций сети: корма,
|15.02.2023
|
Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы
Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубров
|19.01.2023
|
«Сбермаркет» запустил чат-бота, который позволяет добавить товары в заказ и узнать статус доставки
ли узнать статус заказа, клиент может ему написать и выбрать одно из предложенных решений. Чат-бот «Сбермаркета» работает круглосуточно: вне зависимости от нагрузки он сразу реагирует на сообще
|17.01.2023
|
«Сберчаевые» появились в «Сбермаркете»
ы стремимся предоставить клиентам самый удобный, безопасный и быстрый сервис. Совместно с командой «Сбермаркета» мы обеспечили максимально простой способ поблагодарить курьеров и сборщиков за с
|11.01.2023
|
«Сбермаркет» внедрил ЭДО за три месяца
ок», Docrobot, «Сберкорус» и «Калуга астрал». Все процессы происходят в привычном для контрагентов «Сбермаркета» интерфейсе «1С». В учетной системе специалисты «Терралинк» организовали рабочее
|29.12.2022
|
«Сбермаркет» сэкономил 18,7 млрд руб. своим клиентам за год
анкт-Петербург (23 тыс. тонн), Екатеринбург (11 тыс. тонн) и Новосибирск (10 тыс. тонн). Аналитики «Сбермаркета» проанализировали, какие продукты чаще оказывались в корзинах у жителей разных го
|21.12.2022
|
«Сбермаркет» запустил доставку готовой еды из более чем 50 ресторанов Казани
кой, азербайджанской, гавайской и авторской кухонь. Сделать заказ можно через мобильное приложение «Сбермаркета» или на официальном сайте. Сотрудники ресторанов будут собирать заказы, а курьеры
|20.12.2022
|
Власти готовятся разрешить «Сбермаркету», Ozon и Wildberries продавать алкоголь через интернет
ть покупку алкоголя несовершеннолетними, регулировать время продажи алкоголя, — заявил GR-директор “Сбермаркета” Павел Глухов. — Кроме этого, наш сервис имеет самую широкую региональную предста
|19.12.2022
|
«Сбермаркет» и Metro запустили «Виртуальные кассы» для оплаты заказов
Онлайн-сервис доставки продуктов «Сбермаркет» и торговая сеть Metro внедрили технологию «Виртуальные кассы», которая позволяет
Сбер и организации, системы, технологии, персоны:
|Катасонов Сергей 19 18
|Хасис Лев 105 14
|Мельников Максим 33 14
|Воробьев Артем 26 13
|Севостьянов Александр 15 13
|Путин Сергей 63 13
|Демидов Сергей 127 13
|Нуйкин Андрей 47 13
|Мусич Роман 28 13
|Курбатов Владимир 35 13
|Дилбарян Павел 26 12
|Палей Лев 52 12
|Горбатько Александр 105 12
|Гадарь Дмитрий 26 12
|Бенгин Владимир 34 12
|Ерин Андрей 22 12
|Корзун Александр 12 12
|Луганцев Александр 51 12
|Греф Герман 424 8
|Кудрявцева Анастасия 12 8
|Василенко Александр 91 7
|Шойтов Александр 78 7
|Войлуков Алексей 18 7
|Касимов Вячеслав 30 7
|Плешков Алексей 67 7
|Степанов Андрей 30 7
|Ложкин Руслан 34 7
|Гусев Сергей 44 7
|Янов Алексей 8 7
|Саркисов Артур 6 6
|Контемиров Юрий 32 6
|Махлин Дмитрий 96 6
|Маслов Олег 12 6
|Кульпин Андрей 7 6
|Курмангужин Асан 5 5
|Чулков Олег 11 5
|Костров Дмитрий 32 5
|Лысенко Юрий 33 5
|Королев Максим 19 5
|Вольфсон Борис 15 5
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344257, в очереди разбора - 765904.
Создано именных указателей - 170018.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.