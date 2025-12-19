Разделы

Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал

19.12.2025 При отключениях мобильного интернета россияне смогут заходить на HeadHunter, Ivi, «Ситидрай» и «Вкусвилл» 1
09.09.2025 «Пятница!» запускает «СуперРилс» — альтернативу блогерской рекламе в запрещенных соцсетях 1
28.05.2024 «Газпром-Медиа Холдинг» выпустил первый мульткаст на основе искусственного интеллекта   1
17.10.2023 Где смотреть кино и сериалы в 2023 году: 10 лучших онлайн-кинотеатров 1
05.04.2023 «Газпром-медиа холдинг» запускает новый сервис для распознавания видеоконтента Video Tagging System 1
19.01.2023 Смотреть онлайн бесплатно. Ссылки на пиратский контент множатся в геометрической прогрессии 1
14.06.2022 Людмила Смирнова назначена заместителем генерального директора «Газпром-медиа холдинга» 1
25.04.2022 «Газпром-медиа холдинг» запустит аудиостриминговую платформу 1
17.03.2022 В марте 2022 г. пользователи Yappy публикуют в 2,2 раза больше контента 1
14.12.2021 Холдинг «Газпром-Медиа» и «МаксимаТелеком» создали совместное предприятие по развитию продуктов на основе данных 1
03.12.2021 Холдинг «Газпром-медиа» стал акционером компании «МФ технологии» 1
02.07.2021 Закон о бесплатной трансляции ТВ в интернете больно ударит по разработчикам российского ПО 1
29.04.2021 «Большие Гастролли» «Пятёрочки» стали бронзовым призёром Effie Awards Russia 2021 1
12.04.2021 Зарубежные инвесторы расхватывают акции компании экс-главы «Мегафона» 1
22.03.2021 Компания экс-главы «Мегафона» получила десятки миллионов долларов от канадского фонда 1
05.03.2021 Скандальный американский фонд вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
16.02.2021 Крупнейший хедж-фонд Канады вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
09.02.2021 Американский миллиардер крупно вложился в компанию экс-главы «Мегафона» 1
02.02.2021 Экс-глава «Мегафона» покупает крупного разработчика, созданного россиянами 1
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
24.03.2020 Экс-глава Роскомнадзора возглавил «Газпром-Медиа» 1
10.01.2020 Где смотреть кино и сериалы онлайн: легальный контент в России 1
09.10.2019 Счетная палата: переход на цифровое ТВ кишит недочетами и недоработками 1
27.08.2019 «Мегафон» выпустил линейку тарифов с безлимитным интернетом. Цены 1
24.07.2019 Власти ограничат трансляцию ТВ в Рунете. Тех, кто неправильно транслирует, будут блокировать 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
30.01.2019 Конец аналоговому ТВ в России: к чему готовиться? 1
09.01.2019 Сервис автозаполнения обработал 1,6 млн документов владельцев еОСАГО от «АльфаСтрахование» 1
19.12.2018 Власти обязали спутниковых операторов работать в глубинке бесплатно 1
10.12.2018 Каким российским регионам и в какие даты власти отключат аналоговое ТВ. График 1
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках 2
29.08.2018 «Яндекс» отказался удалять из поиска «пиратские» ссылки. До блокировки сервисов «Яндекса» остались сутки. Опрос 1
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter 1
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 1
21.10.2016 Как у властей России строились и рушились планы по запуску цифрового ТВ 1
22.04.2016 «Мегафону» меняют гендиректора 1
18.11.2015 «Газпром-медиа» предоставляет региональным телеканалам доступ к собственной библиотеке прав 1
06.11.2015 Rutube выпустил приложение для новой Apple TV 1

МегаФон 9937 15
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 339 14
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14296 8
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 355 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9203 8
Ростелеком 10325 8
Yandex - Яндекс 8471 7
Kismet Acquisition One - Kismet-I 40 6
Nexters Global - Nexters Studio, Некстерс студио - NX Studio, Эникс студио - NX Online, Эникс онлайн - Nexters Online, Некстерс онлайн - Lightmap Studio, Лайт мэп - Gamepositive, Гейм-позитив 44 6
ОТР ГК - ОТР 2000 223 6
Playrix Holding 32 6
VK - Mail.ru Group 3535 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 142 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 353 3
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 814 3
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 967 3
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 3
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 212 3
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 882 2
Apple Inc 12646 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 2
Google LLC 12276 2
9018 2
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 381 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 283 1
Box inc - box.com - box.net 367 1
Питерская группа связистов 437 1
МегаФон - NetByNet - Utech - Универсальные технологии 15 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 330 1
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 235 1
eHouse 68 1
SuperCom - Alvarion Technologies - interWAVE Communications International - BreezeCOM 98 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 272 18
Газпром ПАО 1418 9
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 37 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 7
Газпром ГПМ - Central Partnership - Централ Партнершип 40 6
Everix Investments 14 6
Kismet Sponsor 17 6
101Hotels.com 456 6
Газпром ГПМ РТВ - Comedy Club Production - Комеди Клаб Продакшн 35 5
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Выбери Радио радиохолдинг 14 4
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 4
Polar Asset Management 7 4
Газпром ГПМ РТВ - Good Story Media - Гуд Стори Медиа 4 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 403 4
ГПБ - Газпромбанк 1179 4
Nexters BVI 3 3
Газпром ГПМХ - ПрофМедиа Менеджмент 24 3
Киностудия КИТ 4 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 288 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8206 3
НМГ - Национальная Медиа Группа 119 3
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 3
Walt Disney Company 638 3
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 3
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 353 3
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 42 2
Региональная медиагруппа 3 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 676 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 2
Альфа-Групп 731 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 2
Лента - Сеть розничной торговли 2275 2
Warner Bros. International Television Distribution 282 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 1
Телеспорт 6 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4801 7
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1041 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 827 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1137 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5252 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1411 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 602 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 136 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 28 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 280 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
МКС - Медиа-коммуникационный союз 25 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 741 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9514 48
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 29
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4059 23
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 19
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 14
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7375 11
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2957 11
Аналоговые технологии 2837 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6315 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 8
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7199 8
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3715 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7420 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17132 7
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5151 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 7
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1600 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17846 6
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1883 6
Телевидение аналоговое - Аналоговое вещание 91 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23232 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 6
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 533 5
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2181 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 5
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4204 5
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3358 4
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3083 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7704 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12991 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 4
Data monetization - Монетизация данных 1836 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 3
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 421 3
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2352 3
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3112 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 3
Газпром ГПМХ - Yappy - сервис коротких видео 42 5
Playrix - Hero Wars 14 3
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 309 3
Apple - App Store 3011 3
Яндекс.Видео 36 3
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 344 3
Яндекс.Плюс 222 3
BBK SMP 2 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3435 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 659 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 116 2
РБК - LovePlanet 34 1
Rutor - BitTorrent-трекер 22 1
Drom.ru 11 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 9 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Архивный фонд РФ 111 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1064 1
Amedia Premium HD 28 1
Gismeteo - Гисметео 34 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 262 1
МТС Premium 54 1
VK Видео - Mail.Ru Видео 227 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 61 1
Xiaomi Mi Box 5 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
Газпром ГПМХ - Аудиоклуб 2 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
ВымпелКом - Билайн ТВ IPTV - Цифровое телевидение 142 1
Рики ГК - Малышарики - анимационный сериал для детей 8 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1173 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 166 1
Таврин Иван 119 12
Усманов Алишер 304 9
Жаров Александр 178 6
Бухман Дмитрий 18 6
Герцовский Борис 21 5
Фадеев Андрей 30 5
Волин Алексей 122 4
Путин Владимир 3356 4
Солдатенков Сергей 161 3
Englander Israel - Энгландер Исраэль 2 2
Лапунова Светлана 2 2
Левин Леонид 132 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Потанин Владимир 78 2
Любимов Александр 14 1
Осадчая Ирина 64 1
Михайлов Николай 11 1
Володькин Антон 15 1
Василенко Сергей 5 1
Гуштуров Леонид 23 1
Ровенский Юрий 27 1
Медников Дмитрий 24 1
Куприянов Юрий 22 1
Романченко Андрей 20 1
Ксензов Максим 14 1
Самохин Дмитрий 2 1
Ульянский Олег 6 1
Бухманы (братья) 6 1
Ким Иван 5 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
Анисимова Марина 2 1
Бородина Ксения 5 1
Гурова Татьяна 1 1
Кричевский Григорий 2 1
Гасанов Гусейн 2 1
Стамболцян Сергей 9 1
Горбунов Борис 1 1
Чигинский Василий 1 1
Рыбак Петр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 57
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45805 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 9
Великобритания - Виргинские Острова 241 7
Европа Восточная 3122 4
Европа 24649 4
Канада 4986 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1336 3
Россия - ЮФО - Севастополь 582 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1003 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18251 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8134 2
Южная Корея - Республика 6866 2
Африка - Африканский регион 3572 2
Турция - Турецкая республика 2494 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 600 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 918 2
Кипр - Республика 579 2
США - Торонто 271 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3048 2
Украина 7799 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Искитим 47 1
Россия - СКФО - Чечня - Грозненский район - Грозный 251 1
Россия - Краснослободск 14 1
Россия - ПФО - Мордовия - Зубово-Полянский район - Зубова Поляна 5 1
Россия - ПФО - Мордовия - Большие Березники 6 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1077 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2666 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1021 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 652 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1427 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 991 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3274 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1821 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1117 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2208 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 179 1
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 24
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 11
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2073 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 9
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 8
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4942 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10543 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7607 6
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1342 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 5
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 4
Английский язык 6879 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 4
ФЦП Развитие телерадиовещания в Российской Федерации - Федеральная целевая программа 99 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3686 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 730 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4416 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5286 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2962 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1744 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 781 2
Спорт - Футбол 753 2
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1052 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 149 37
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 499 33
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 26
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 425 22
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 20
Рен ТВ - телеканал 75 18
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 16
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 91 16
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 60 14
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 72 14
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 12
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ4 - телеканал 11 10
Газпром ГПМ - Матч! Страна - телеканал 8 8
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 8
Газпром ГПМ РТВ - Суббота! - телеканал 7 7
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 6
Газпром ГПМ - Авторадио - радиостанция 22 6
Радио России - радиостанция 49 6
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 15 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 5
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 5
Газпром ГПМ - Радио - Детское радио 14 5
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 5
Россия К - телеканал 28 4
Юность - радиостанция 51 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1143 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11413 3
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 3
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 114 3
Россия Культура - телеканал 10 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 2
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 2
Paramount Streaming - CBS Digital Media Group - CBS Interactive - FindArticles - ViacomCBS Streaming - Paramount+ - Pluto TV - SkyShowtime - BET+ - Showtime - CBS News Streaming Network - CBS Sports HQ - Noggin 20 2
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
Открытое образование 11 1
MIIS - Monterey Institute of International Studies 1 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
VK Skillbox - Скилбокс 129 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
ЮУГМУ ФГБОУ ВО - Южно-Уральский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ - Челябинский государственный медицинский университет 12 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1642 1
МГЛУ имени Мориса Тореза ФГБОУ ВО - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 39 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 152 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 2
Чемпионат Италии по футболу 13 2
Effie Awards 10 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
