Газпром ГПМ РТВ ТВ-3 телеканал
СОБЫТИЯ
Газпром ГПМ РТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|Таврин Иван 119 12
|Усманов Алишер 304 9
|Жаров Александр 178 6
|Бухман Дмитрий 18 6
|Герцовский Борис 21 5
|Фадеев Андрей 30 5
|Волин Алексей 122 4
|Путин Владимир 3356 4
|Солдатенков Сергей 161 3
|Englander Israel - Энгландер Исраэль 2 2
|Лапунова Светлана 2 2
|Левин Леонид 132 2
|Чернышенко Дмитрий 575 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Потанин Владимир 78 2
|Любимов Александр 14 1
|Осадчая Ирина 64 1
|Михайлов Николай 11 1
|Володькин Антон 15 1
|Василенко Сергей 5 1
|Гуштуров Леонид 23 1
|Ровенский Юрий 27 1
|Медников Дмитрий 24 1
|Куприянов Юрий 22 1
|Романченко Андрей 20 1
|Ксензов Максим 14 1
|Самохин Дмитрий 2 1
|Ульянский Олег 6 1
|Бухманы (братья) 6 1
|Ким Иван 5 1
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 127 1
|Анисимова Марина 2 1
|Бородина Ксения 5 1
|Гурова Татьяна 1 1
|Кричевский Григорий 2 1
|Гасанов Гусейн 2 1
|Стамболцян Сергей 9 1
|Горбунов Борис 1 1
|Чигинский Василий 1 1
|Рыбак Петр 3 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8381 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 130 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409018, в очереди разбора - 731626.
Создано именных указателей - 187753.
