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Т2 Т2 Мобайл Дельта Телеком Теле-Норд Череповецкая сотовая связь Вологодская сотовая связь Парма-НМТ Парма Мобайл

Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл

Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 год Анатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи "Дельта Телеком". Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 год Анатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи "Дельта Телеком".
Первый в СССР звонок по мобильному телефону, Санкт-Петербург, 1991 год Анатолий Собчак звонит в США мэру Сиэтла с телефона Nokia Mobira MD59. Звонок был сделан 9 сентября 1991 года как акт, символизирующий открытие первой в нашей стране мобильной сети связи "Дельта Телеком".


05.08.2009 "Питерская" группа связистов: полный реестр

тивы "питерской" группы были объединены в холдинг "Телекоминвест". С переездом "питерских" в Москву их локальные активы превратились в федеральные - в частности, "Северо-Западный GSM" - в "Мегафон", "Дельта-Телеком" - в "Скай Линк", "Петерстар" - в "Синтерру". При этом структура собственности группы резко усложнилась, а сама группа, как верно заметил один из ее бывших партнеров, стала поход
05.06.2008 «Микротест» поставит решения Cisco для «Дельта Телеком»

Компания «Микротест» заключила сервисное соглашения с ЗАО «Дельта Телеком», предоставляющим услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет

24.04.2008 «Финам» приобрел контрольный пакет «Дельты Телеком»

Инвестиционный холдинг «Финам» инвестировал в компанию «Дельта Телеком», владеющую платежной системой DeltaPay. Инвестиционный холдинг рассматривает

08.04.2008 «Дельта Телеком» начала принимать платежи для «Первого Пермского Интернет Центра»

ительную возможность пополнения счетов посредством платежной системы «Дельта – Телеком». C 2005 г. «Дельта Телеком» является официальным представителем крупнейших федеральных операторов сотовой
27.03.2008 «Дельта Телеком» подписала соглашение с «Матрикс Интернет Клуб»

Пользователи карт «Матрикс Интернет Клуб» теперь могут пополнить свой лицевой счет посредством сервиса, предоставляемого платежной системой «Дельта Телеком». Компания «Матрикс Интернет Клуб» предоставляет услугу хостинга с помощью предоплатных хостинг-карт, подключение к интернету по специальному выделенному каналу и с 2000 г. оказы
06.02.2008 «Дельта–Телеком» расширила возможности оплаты услуг

я интернет-пользователей Rupay осуществлять моментальные расчеты и платежи через платежную систему «Дельта-Телеком». Через единый платежный шлюз – электронный кошелек Rupay – можно, не выходя и
20.12.2007 Новогодняя акция «Дельты Телеком»: POS-терминалы Ingenico по новой цене

Компания «Дельта Телеком», работающая на рынке платежных систем, в рамках новогодней акции с 20 декабря 2007 г. до 1 марта 2008 г. предлагает приобрести POS-терминалы Ingenico i7910, предназначенные для

22.05.2007 «Скай Линк» завершил создание северо-западного макрорегиона

ии со стратегией консолидации региональных активов, завершает реорганизацию в форме присоединения к ЗАО «Дельта Телеком» четырех операторов сотовой связи. К оператору присоединились ОАО «Теле-Н
08.06.2005 Lucent поставит "Дельта Телеком" высокоскоростное оборудование EV-DO

Lucent Technologies поставит ЗАО "Дельта Телеком" (оператор петербургской сети "Скай Линк") оборудование EV-DO - Lucent S-DHLR,
16.05.2005 В "Дельта Телеком" назначен коммерческий директор

Заместителем генерального директора, коммерческим директором компании «Дельта Телеком» — оператора сети «Скай Линк» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — назначена Мария Дринберг. Г-жа Дринберг будет отвечать за реализацию стратегии маркетинга, пр
21.01.2005 Гендиректором "Дельта Телеком" утвержден Геннадий Голант

Генеральным директором на собрании акционеров компании «Дельта Телеком» (торговая марка SkyLink) утвержден Геннадий Голант. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее Геннадий Голант занимал в компании должность технического директора. «Дель
03.06.2004 СЗТ продал 33,5% акций ОАО "Калининградские мобильные сети"

авный капитал ЗАО "Скай Линк" пакеты акций операторов сотовой связи стандарта NMT-450 - ОАО "МСС", "ЗАО "Дельта Телеком", а также оператора сотовой связи в стандарте IS-95 ОАО "Персональные тел
18.03.2004 Питерский "Скайлинк" вдвое увеличивает ёмкость сети

овой сети "Скайлинк" в течение 2 квартала 2004 г. увеличится вдвое, сообщила пресс-служба компании "Дельта Телеком". Это произойдет в результате модернизации, которую проведет компания Lucent T
11.12.2003 "Дельта Телеком" предложила интернет без перерывов

ов во время сеанса передачи данных: для этого достаточно установить на своем терминале переадресацию, или отключить функцию «Ожидание вызова» (Call Waiting).Источник: сообщение пресс-службы компании «Дельта Телеком».
10.12.2003 "Скай Линк" приобрел акции МСС и "Дельта Телеком"

отказались. Также в компании сообщили о приобретении у ОАО «Северо-Западный Телеком» 43% акций ЗАО «ДельтаТелеком». Источник: РБК.
17.11.2003 "Дельта Телеком" начинает внедрение технологии BREW

Американский производитель телекоммуникационного оборудования Qualcomm и петербуржский оператор сотовой связи "Дельта Телеком" объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросу внедрения BREW-ориентированных сервисов. Коммерческий запуск технологии BREW в сети "Скайлинк" планируется осущест
31.10.2003 "Дельта Телеком" включает роуминг с МСС

Начиная с 01 ноября 2003 г. ЗАО "Дельта Телеком" открывает автоматический роуминг между Санкт-Петербургом и Москвой. Одна мину
23.06.2003 "Дельта Телеком" сохраняет номера абонентов при смене сетей

С 1 июля 2003 г. компания «Дельта Телеком» начинает реализацию специальной маркетинговой программы, цель которой — создать оптимальные условия абонентам сети NMT 450i для перехода в цифровую сеть «Скайлинк». Действу
24.04.2003 "Дельта Телеком" расширит сеть "Скайлинк"

в состав группы Verysell и являющаяся бизнес-партнером Lucent Technologies. Для проведения сделки «Дельта-Телеком» получила кредит в размере $8 млн. сроком на 3 года под 12% годовых. По услови
17.04.2003 "Дельта Телеком" приобрела контрольный пакет акций ОАО "Теле-Норд"

нентская база составляет около 3 тыс. пользователей. Акционерами компании ОАО "Теле-Норд" являются: ЗАО Дельта Телеком" - 50,1% УК, ОАО "Северо-Западный Телеком" (филиал "МЭЛС") - 25% УК и ОАО

17.03.2003 Гендиректор "Дельты Телеком" возглавил МСС

Новые владельцы "Московской сотовой связи" (МСС), контролирующие также петербургскую компанию "Дельта Телеком", последовательно реализуют стратегию по консолидации усилий в цифровизации сетей, работающих сейчас в аналоговом стандарте NMT-450. Как стало известно, 14 марта совет директоров
16.01.2003 Компании "Дельта Телеком" и Digital Design представляют мобильное приложение для корпоративных клиентов

т. Первая системы "Cправка о работе ОЖД", работающая в сети NMT 450, была создана в 1996 году. ЗАО "Дельта Телеком" - первый оператор мобильной связи на российском рынке. На сегодняшний день "<
15.12.2002 "Дельта Телеком" запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения CDMA-450

ЗАО "Дельта Телеком" 16 декабря 2002 г. запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию се
25.11.2002 "Дельта Телеком" получила первую в России лицензию на услуги связи в стандарте CDMA-450

приняла решение о выдаче первой в России лицензии на предоставление коммерческих услуг сотовой связи в новом цифровом стандарте IMT-MC-450 (или CDMA-450). Ее обладателем стала петербургская компания "Дельта Телеком", работающая в аналоговом стандарте NMT-450. Cтандарт CDMA-450 был разработан специально для модернизации этих морально устаревших сетей в 1999 году. В России в настоящее время з
18.11.2002 ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диапазоне 450 МГц

ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диа
16.05.2002 "Московская сотовая связь", "Дельта Телеком" и Lucent Technologies организовали роуминг в сетях IMT-MC-450, развернутых в Mоскве и Cанкт-Петербурге

Компании-операторы "Московская сотовая связь" (МСС) и "Дельта Телеком" объявили о том, что совместно с Lucent Technologies, крупнейшим поставщиком оборудования для сетей связи, организован роуминг между фрагментами мобильных сетей, развернутыми в М
05.04.2002 Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем?

28.02.2002 "Дельта Tелеком" приступила к созданию опытной сети cтандарта NMT-450 на базе оборудования Lucent Technologies

Компании Lucent Technologies и "Дельта Телеком", крупнейший российский оператор сотовой связи стандарта NMT-450, объявили о т
19.02.2002 Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" принял решение о выходе из состава участников ЗАО "Дельта Телеком"

о-Западный Телеком", одним из вопросов повестки дня которого был вопрос о продаже пакета акций ЗАО "Дельта Телеком", принадлежащего обществу (24,1% обыкновенных и 100% привилегированных акций).
30.01.2002 "Телекоминвест" продаст пакет акций "Дельта Телеком"

Совет директоров питерского холдинга "Телекоминвест" решил продать пакет акций ЗАО "Дельта Телеком" - сотового оператора стандарта NMT-450, который с разрешения Минсвязи РФ
31.10.2001 "Дельта Телеком" создаст в Петербурге опытную зону мобильной связи стандарта CDMA-400

ка легализован лишь его низкочастотный вариант, использующий диапазон 450 МГц, поскольку этот стандарт не претендует на частоты, отведенные для цифрового телевидения (диапазон 470-872 МГц). Компания "Дельта Телеком", оператор сотовой сети NMT-450, входящий в группу "Телекоминвест", получила разрешение на создание опытной зоны в стандарте CDMA-400. Весной 2001 года аналогичное разрешение был
02.02.2001 "Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи

Компания "Дельта Телеком" - петербургский оператор сотовой связи стандарта NMT-450 - сообщила, что с 1 февраля 2001 года начались продажи pre-paid карт, с помощью которых абоненты могут пополнить свой ли
07.06.2000 Компания "Северо-Западный GSM" отвергла обвинения "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов

льной связи "Северо-Западный GSM" (NWGSM) выпустила пресс-релиз с опровержением обвинений компаний "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов. Директор по маркетингу ЗАО "Дел
25.05.2000 "Дельта Телеком" инвестирует в свое развитие несколько миллионов долларов

"Дельта Телеком" выделяет на совершенствование своей технической базы сумму, исчисляемую несколькими миллионами долларов. Приобретение третьего коммутатора производства компании Nokia позволит "

Публикаций - 233, упоминаний - 402

Т2 и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 169
МегаФон 8384 48
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11822 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8604 32
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 935 23
АФК Система ПАО 1785 22
Ростелеком 9458 22
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия 2816 22
Ростелеком - Связьинвест 1706 18
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 340 18
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2636 18
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 523 17
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1441 17
Питерская группа связистов 433 14
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 131 13
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 12
МТС - Система Телеком 235 12
МТС - ССБ - Сотовая Связь Башкортостана - Sotel - Сотел - ВПК-Телеком - Социум Телеком 63 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5663 11
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 853 11
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 10
RTDC Holdings - RTDMC - РТДМК 12 8
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар 325 8
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 616 8
Huawei 3824 7
Сонет 169 7
Т2 - Т2 Мобайл - ММС - Мурманская Мобильная Сеть 10 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2998 7
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 614 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - ХСТ - Хабаровский Сотовый Телефон 11 6
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 6
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 15 6
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - КТС - Комплексные телекоммуникационные системы - КСС - Кузбасская сотовая связь 24 6
ZTE Corporation 742 6
Bercut - Беркут НПФ 171 5
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Калининградские мобильные сети 15 5
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1202 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 795 5
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 5
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6982 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1060 5
НРБанк АКБ - Национальный резервный банк 19 5
Альфа-Групп 689 4
ETV - Emergent Telecom Ventures 33 3
Comtel Eastern 19 3
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 37 3
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 3
UBS AG - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 34 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 160 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 139 3
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 449 3
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 3
Unilever - Юнилевер Русь 148 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 138 2
Евросеть 1403 2
МБГ Импэкс - Импэкс-Групп 2 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 466 2
Dixis - Диксис 359 2
NanduQ - Qiwi 992 2
Convergence Capital Managment - Convergence Capital - Gamma Capital 11 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
Таврический Банк 24 2
Аконит НПО 14 2
Рэлкон-С 2 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 428 2
First National Holdings 39 2
ЦКТ - PayMob - Мобильные платежные системы 6 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Promo.ru 37 1
Евросеть Техмаркет 80 1
Heinz - Хайнц 26 1
Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 161 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 138 1
Седьмой Континент 64 1
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11159 23
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 668 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5735 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 245 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4856 4
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2153 3
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2642 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4544 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2914 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3217 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 281 1
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Верховный суд Восточно-Карибского бассейна - Eastern Caribbean Supreme Court - Восточно-Карибский Апелляционный Суд 20 1
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Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 310 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 105 1
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ЦМС Попова - Федеральное государственное бюджетное учреждение Центральный музей связи имени А.С. Попова 9 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 75 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 283 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 242 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 116 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 581 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
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ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2781 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6226 46
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 3
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
WiMAX Forum 68 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 29 1
Ассоциация менеджеров 87 1
Международная академия связи - МАС 40 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 101
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27441 93
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20045 69
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 186 53
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2497 41
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23969 34
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 461 28
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47939 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 62845 26
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6353 23
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8301 19
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9177 18
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13753 17
Аналоговые технологии 2742 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9971 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3150 12
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Коммерсантъ - Издательский дом 1727 5
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СПбГУ - Экономический факультет 1 1
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СГАСУ - Самарский государственный архитектурно-строительный университет - Куйбышевский инженерно-строительный институт 2 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
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ФСО РФ - Академия 1 1
Ростелеком - РТ УПЦ - Центр Компетенций по профессиональным стандартам Ростелекома - Корпоративный Университет Ростелекома - Учебно-производственный центр Ростелекома 6 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 134 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 563 1
НТЦ ИТ Роса - Учебный центр 1 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 226 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 274 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1463 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
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