Т2 Т2 Мобайл Дельта Телеком Теле-Норд Череповецкая сотовая связь Вологодская сотовая связь Парма-НМТ Парма Мобайл
|05.08.2009
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"Питерская" группа связистов: полный реестр
тивы "питерской" группы были объединены в холдинг "Телекоминвест". С переездом "питерских" в Москву их локальные активы превратились в федеральные - в частности, "Северо-Западный GSM" - в "Мегафон", "Дельта-Телеком" - в "Скай Линк", "Петерстар" - в "Синтерру". При этом структура собственности группы резко усложнилась, а сама группа, как верно заметил один из ее бывших партнеров, стала поход
|05.06.2008
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«Микротест» поставит решения Cisco для «Дельта Телеком»
Компания «Микротест» заключила сервисное соглашения с ЗАО «Дельта Телеком», предоставляющим услуги высокоскоростного мобильного доступа в интернет
|24.04.2008
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«Финам» приобрел контрольный пакет «Дельты Телеком»
Инвестиционный холдинг «Финам» инвестировал в компанию «Дельта Телеком», владеющую платежной системой DeltaPay. Инвестиционный холдинг рассматривает
|08.04.2008
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«Дельта Телеком» начала принимать платежи для «Первого Пермского Интернет Центра»
ительную возможность пополнения счетов посредством платежной системы «Дельта – Телеком». C 2005 г. «Дельта Телеком» является официальным представителем крупнейших федеральных операторов сотовой
|27.03.2008
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«Дельта Телеком» подписала соглашение с «Матрикс Интернет Клуб»
Пользователи карт «Матрикс Интернет Клуб» теперь могут пополнить свой лицевой счет посредством сервиса, предоставляемого платежной системой «Дельта Телеком». Компания «Матрикс Интернет Клуб» предоставляет услугу хостинга с помощью предоплатных хостинг-карт, подключение к интернету по специальному выделенному каналу и с 2000 г. оказы
|06.02.2008
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«Дельта–Телеком» расширила возможности оплаты услуг
я интернет-пользователей Rupay осуществлять моментальные расчеты и платежи через платежную систему «Дельта-Телеком». Через единый платежный шлюз – электронный кошелек Rupay – можно, не выходя и
|20.12.2007
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Новогодняя акция «Дельты Телеком»: POS-терминалы Ingenico по новой цене
Компания «Дельта Телеком», работающая на рынке платежных систем, в рамках новогодней акции с 20 декабря 2007 г. до 1 марта 2008 г. предлагает приобрести POS-терминалы Ingenico i7910, предназначенные для
|22.05.2007
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«Скай Линк» завершил создание северо-западного макрорегиона
ии со стратегией консолидации региональных активов, завершает реорганизацию в форме присоединения к ЗАО «Дельта Телеком» четырех операторов сотовой связи. К оператору присоединились ОАО «Теле-Н
|08.06.2005
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Lucent поставит "Дельта Телеком" высокоскоростное оборудование EV-DO
Lucent Technologies поставит ЗАО "Дельта Телеком" (оператор петербургской сети "Скай Линк") оборудование EV-DO - Lucent S-DHLR,
|16.05.2005
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В "Дельта Телеком" назначен коммерческий директор
Заместителем генерального директора, коммерческим директором компании «Дельта Телеком» — оператора сети «Скай Линк» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — назначена Мария Дринберг. Г-жа Дринберг будет отвечать за реализацию стратегии маркетинга, пр
|21.01.2005
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Гендиректором "Дельта Телеком" утвержден Геннадий Голант
Генеральным директором на собрании акционеров компании «Дельта Телеком» (торговая марка SkyLink) утвержден Геннадий Голант. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Ранее Геннадий Голант занимал в компании должность технического директора. «Дель
|03.06.2004
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СЗТ продал 33,5% акций ОАО "Калининградские мобильные сети"
авный капитал ЗАО "Скай Линк" пакеты акций операторов сотовой связи стандарта NMT-450 - ОАО "МСС", "ЗАО "Дельта Телеком", а также оператора сотовой связи в стандарте IS-95 ОАО "Персональные тел
|18.03.2004
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Питерский "Скайлинк" вдвое увеличивает ёмкость сети
овой сети "Скайлинк" в течение 2 квартала 2004 г. увеличится вдвое, сообщила пресс-служба компании "Дельта Телеком". Это произойдет в результате модернизации, которую проведет компания Lucent T
|11.12.2003
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"Дельта Телеком" предложила интернет без перерывов
ов во время сеанса передачи данных: для этого достаточно установить на своем терминале переадресацию, или отключить функцию «Ожидание вызова» (Call Waiting).Источник: сообщение пресс-службы компании «Дельта Телеком».
|10.12.2003
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"Скай Линк" приобрел акции МСС и "Дельта Телеком"
отказались. Также в компании сообщили о приобретении у ОАО «Северо-Западный Телеком» 43% акций ЗАО «ДельтаТелеком». Источник: РБК.
|17.11.2003
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"Дельта Телеком" начинает внедрение технологии BREW
Американский производитель телекоммуникационного оборудования Qualcomm и петербуржский оператор сотовой связи "Дельта Телеком" объявили о подписании меморандума о взаимопонимании по вопросу внедрения BREW-ориентированных сервисов. Коммерческий запуск технологии BREW в сети "Скайлинк" планируется осущест
|31.10.2003
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"Дельта Телеком" включает роуминг с МСС
Начиная с 01 ноября 2003 г. ЗАО "Дельта Телеком" открывает автоматический роуминг между Санкт-Петербургом и Москвой. Одна мину
|23.06.2003
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"Дельта Телеком" сохраняет номера абонентов при смене сетей
С 1 июля 2003 г. компания «Дельта Телеком» начинает реализацию специальной маркетинговой программы, цель которой — создать оптимальные условия абонентам сети NMT 450i для перехода в цифровую сеть «Скайлинк». Действу
|24.04.2003
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"Дельта Телеком" расширит сеть "Скайлинк"
в состав группы Verysell и являющаяся бизнес-партнером Lucent Technologies. Для проведения сделки «Дельта-Телеком» получила кредит в размере $8 млн. сроком на 3 года под 12% годовых. По услови
|17.04.2003
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"Дельта Телеком" приобрела контрольный пакет акций ОАО "Теле-Норд"
нентская база составляет около 3 тыс. пользователей. Акционерами компании ОАО "Теле-Норд" являются: ЗАО Дельта Телеком" - 50,1% УК, ОАО "Северо-Западный Телеком" (филиал "МЭЛС") - 25% УК и ОАО
|17.03.2003
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Гендиректор "Дельты Телеком" возглавил МСС
Новые владельцы "Московской сотовой связи" (МСС), контролирующие также петербургскую компанию "Дельта Телеком", последовательно реализуют стратегию по консолидации усилий в цифровизации сетей, работающих сейчас в аналоговом стандарте NMT-450. Как стало известно, 14 марта совет директоров
|16.01.2003
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Компании "Дельта Телеком" и Digital Design представляют мобильное приложение для корпоративных клиентов
т. Первая системы "Cправка о работе ОЖД", работающая в сети NMT 450, была создана в 1996 году. ЗАО "Дельта Телеком" - первый оператор мобильной связи на российском рынке. На сегодняшний день "<
|15.12.2002
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"Дельта Телеком" запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения CDMA-450
ЗАО "Дельта Телеком" 16 декабря 2002 г. запустит в Санкт-Петербурге в коммерческую эксплуатацию се
|25.11.2002
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"Дельта Телеком" получила первую в России лицензию на услуги связи в стандарте CDMA-450
приняла решение о выдаче первой в России лицензии на предоставление коммерческих услуг сотовой связи в новом цифровом стандарте IMT-MC-450 (или CDMA-450). Ее обладателем стала петербургская компания "Дельта Телеком", работающая в аналоговом стандарте NMT-450. Cтандарт CDMA-450 был разработан специально для модернизации этих морально устаревших сетей в 1999 году. В России в настоящее время з
|18.11.2002
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ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диапазоне 450 МГц
ЗАО "Дельта Телеком" завершило установку базовых станций новой сети цифровой мобильной связи в диа
|16.05.2002
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"Московская сотовая связь", "Дельта Телеком" и Lucent Technologies организовали роуминг в сетях IMT-MC-450, развернутых в Mоскве и Cанкт-Петербурге
Компании-операторы "Московская сотовая связь" (МСС) и "Дельта Телеком" объявили о том, что совместно с Lucent Technologies, крупнейшим поставщиком оборудования для сетей связи, организован роуминг между фрагментами мобильных сетей, развернутыми в М
|05.04.2002
|Рынок телекоммуникаций: 3G стучится в нашу дверь... Откроем?
|28.02.2002
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"Дельта Tелеком" приступила к созданию опытной сети cтандарта NMT-450 на базе оборудования Lucent Technologies
Компании Lucent Technologies и "Дельта Телеком", крупнейший российский оператор сотовой связи стандарта NMT-450, объявили о т
|19.02.2002
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Совет директоров ОАО "Северо-Западный Телеком" принял решение о выходе из состава участников ЗАО "Дельта Телеком"
о-Западный Телеком", одним из вопросов повестки дня которого был вопрос о продаже пакета акций ЗАО "Дельта Телеком", принадлежащего обществу (24,1% обыкновенных и 100% привилегированных акций).
|30.01.2002
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"Телекоминвест" продаст пакет акций "Дельта Телеком"
Совет директоров питерского холдинга "Телекоминвест" решил продать пакет акций ЗАО "Дельта Телеком" - сотового оператора стандарта NMT-450, который с разрешения Минсвязи РФ
|31.10.2001
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"Дельта Телеком" создаст в Петербурге опытную зону мобильной связи стандарта CDMA-400
ка легализован лишь его низкочастотный вариант, использующий диапазон 450 МГц, поскольку этот стандарт не претендует на частоты, отведенные для цифрового телевидения (диапазон 470-872 МГц). Компания "Дельта Телеком", оператор сотовой сети NMT-450, входящий в группу "Телекоминвест", получила разрешение на создание опытной зоны в стандарте CDMA-400. Весной 2001 года аналогичное разрешение был
|02.02.2001
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"Дельта Телеком" ввела pre-paid карты оплаты услуг сотовой связи
Компания "Дельта Телеком" - петербургский оператор сотовой связи стандарта NMT-450 - сообщила, что с 1 февраля 2001 года начались продажи pre-paid карт, с помощью которых абоненты могут пополнить свой ли
|07.06.2000
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Компания "Северо-Западный GSM" отвергла обвинения "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов
льной связи "Северо-Западный GSM" (NWGSM) выпустила пресс-релиз с опровержением обвинений компаний "Дельта Телеком" и "ПетерСтар" в завышении числа абонентов. Директор по маркетингу ЗАО "Дел
|25.05.2000
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"Дельта Телеком" инвестирует в свое развитие несколько миллионов долларов
"Дельта Телеком" выделяет на совершенствование своей технической базы сумму, исчисляемую несколькими миллионами долларов. Приобретение третьего коммутатора производства компании Nokia позволит "
Т2 и организации, системы, технологии, персоны:
|Рейман Леонид 1044 11
|Хасьянова Гульнара 139 10
|Солдатенков Сергей 161 8
|Волошин Кирилл 23 7
|Александров Дмитрий 17 6
|Устюжанин Виктор 13 6
|Брюквин Юрий 298 6
|Голант Геннадий 5 5
|Погребинский Антон 45 4
|Пестерева Ольга 34 4
|Костров Владимир 10 4
|Лагутин Владимир 39 4
|Малышев Денис 10 4
|Хусаинов Тимур 4 3
|Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 3
|Хромов Юрий 8 3
|Годовиков Антон 19 3
|Дудин Алексей 7 3
|Касымов Вячеслав 6 3
|Умаров Михаил 56 3
|Кусков Денис 221 3
|Литвинов Артем 13 3
|Усманов Алишер 300 3
|Розинова Раиса 14 3
|Швайбович Владислав 19 3
|Платонов Леонид 5 3
|Деменчук Николай 7 3
|Сергеев Алексей 45 2
|Авдеев Сергей 29 2
|Старовойтов Константин 9 2
|Собчак Анатолий 9 2
|Кузнецов Иван 13 2
|Яшин Валерий 79 2
|Нестеров Александр 31 2
|Осеевский Михаил 311 2
|Энгель Сергей 2 2
|Рабовский Семен 32 2
|Песня Юрий 6 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Хомяков Сергей 43 2
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