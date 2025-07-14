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SPb CIO Club Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров
УПОМИНАНИЯ
|14.07.2025
|BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт» 1
|26.12.2016
|ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 1
|26.11.2012
|«СпецТек» представит инновационные решения на конференции «ПТА. MES – Санкт-Петербург 2012» 1
|07.06.2008
|CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 3
|22.04.2008
|1 июня в Санкт-Петербурге откроется CIO Congress «White Nights» 2
|11.09.2007
|21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
|04.09.2007
|21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
|27.08.2007
|21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
|04.07.2007
|41% компаний имеют ИТ-бюджет в 1,5% от оборота 1
|02.07.2007
|51% ИТ-директоров подчиняется генеральному директору 1
|27.06.2007
|30 июня откроется CIO White Nights 1
|18.06.2007
|30 июня откроется CIO White Nights 1
|06.10.2005
|В Москву прилетят известные ИТ-директора 1
SPb CIO Club и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Максим 109 7
|Старовойтов Константин 9 5
|Белец Сергей 5 5
|Коротков Андрей 85 4
|Славин Борис 35 4
|Иншаков Дмитрий 50 4
|Соловейчик Кирилл 9 4
|Демин Владимир 25 3
|Пестряков Павел 7 3
|Леин Леонид 6 3
|Дмитриев Сергей 33 3
|Ковалев Игорь 31 3
|Телятников Алексей 21 3
|Алтухов Дмитрий 46 3
|Пронькин Андрей 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Басырова Диляра 4 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Чадин Сергей 4 3
|Гриднева Ирина 3 3
|Кива Владимир 4 3
|Тенцер Анатолий 4 3
|Михельсон Николай 3 3
|Энгель Сергей 2 2
|Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
|Аншина Марина 78 2
|Сахаров Александр 81 1
|Генеральский Вячеслав 3 1
|Шестаков Александр 38 1
|Назаров Александр 70 1
|Терехов Андрей 39 1
|Кучерявых Виктор 1 1
|Зиндер Евгений 5 1
|Сомов Евгений 1 1
|Савицкий Владимир 3 1
|Бочкарев Сергей 57 1
|Ряковский Сергей 1 1
|Маслова Наталья 7 1
|ComputerWorld 144 1
|InformationWeek 241 1
|Intelligent Enterprise 27 1
|Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
|Fortune Global 500 287 1
|Gartner - Гартнер 3579 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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