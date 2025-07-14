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SPb CIO Club Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров

SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров

УПОМИНАНИЯ


14.07.2025 BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт» 1
26.12.2016 ИТ-директор банка «Уралсиб» ушел вникуда 1
26.11.2012 «СпецТек» представит инновационные решения на конференции «ПТА. MES – Санкт-Петербург 2012» 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 3
22.04.2008 1 июня в Санкт-Петербурге откроется CIO Congress «White Nights» 2
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.07.2007 41% компаний имеют ИТ-бюджет в 1,5% от оборота 1
02.07.2007 51% ИТ-директоров подчиняется генеральному директору 1
27.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 1
18.06.2007 30 июня откроется CIO White Nights 1
06.10.2005 В Москву прилетят известные ИТ-директора 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

SPb CIO Club и организации, системы, технологии, персоны:

PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 683 5
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 2
HP Inc. 5724 2
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 234 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
Монолит-Инфо 124 2
Ipnet - Айпинэт 43 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8968 1
Ruru - Электронная платёжная система - Национальная Сервисная Компания 48 1
Dell EMC 5055 1
HTC Corporation 1501 1
IBM - International Business Machines Corp 9485 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 313 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 666 1
Brother - Brother Industries - Бразер 202 1
AMT Group - АМТ-Груп 361 1
Fujitsu 2053 1
Hughes 111 1
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 91 1
Computer Mechanics 41 1
Роснефть НК - Сибинтек ИК - Сибирская интернет компания 115 1
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 48 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 17 1
Fluke Networks - Флюк СиАйЭс 36 1
АстроСофт Девелопмент - AstroSoft Development 96 1
Siemens AG - Siemens Group 2606 1
Citrix Systems 825 1
Крок - Croc 1788 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5082 1
Ростелеком 10031 1
Cisco Systems 5169 1
SAP SE 5352 1
8571 1
Logitech 422 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1526 1
IT Expert - ИТ Эксперт - Lasmera - Ласмера 65 1
KPMG 260 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 605 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 329 1
Аконит НПО 16 7
АЛИДИ - ALIDI 21 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 3
Связной ГК 1375 3
X5 Group - Перекрёсток 586 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 146 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2907 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 3
Катрен НПК 19 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 3
Бизнес кар СП 20 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Ленполиграфмаш - Ленинградский завод полиграфических машин 16 2
WONE Hotels - Ван Хотелс - Sokos Hotels - Sokotel - Сокотель - Гостиницы сети Сокос - Vasilievsky Hotel - Васильевский Отель 13 2
Петербургский мельничный комбинат 3 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 34 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 666 1
Экспотроника ВК 40 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 490 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 235 1
Талосто 4 1
Becar Asset Management - NAI Becar - NAI Becar Asset Management - Becar Realty Group - Групп компаний Бекар 11 1
Балт-Аудит-Эксперт - Балтаудитэксперт/Консалтинг 5 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 31 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 212 1
Unilever - Юнилевер Русь 160 1
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 64 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
СДМ-Банк 65 1
Северсталь ИТЗ - Ижорский трубный завод 3 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 21 1
Accor Hotels - Novotel - Новотель 16 1
Heinz - Хайнц 26 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 627 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 293 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 229 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 7
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 754 1
4CIO 18 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69294 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10853 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4550 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6975 3
Аудиокнига - Audiobook 224 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29620 2
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 416 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21301 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 813 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 829 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1051 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3371 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11525 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4976 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8332 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14108 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12958 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5339 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53974 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1911 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1335 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 577 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1004 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1200 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8998 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32383 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 219 1
Matter - Project CHIP 40 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3245 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1792 1
IAC - Infrastructure as Code - IaaC - Infrastructure-as-a-Сode - Инфраструктура, как код 105 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
ISACA - COBIT - Control Objectives for Information and Related Technologies - Задачи управления для информационных и смежных технологий - Методология управления информационными технологиями 79 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14024 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4334 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3779 1
Спутниковая связь - VSAT - Very Small Aperture Terminal - Малая спутниковая земная станция - Терминал спутниковой связи с антенной небольшого размера 417 1
SLM - Software Lifecycle Management - Управление жизненным циклом программного обеспечения 45 1
Спутниковая связь - ЗССС - Земная станция спутниковой связи 63 1
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 35 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2397 1
Delphi - язык программирования 143 1
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 237 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 229 1
Microsoft Dynamics 1181 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 569 1
Белоусов Максим 109 7
Старовойтов Константин 9 5
Белец Сергей 5 5
Коротков Андрей 85 4
Славин Борис 35 4
Иншаков Дмитрий 50 4
Соловейчик Кирилл 9 4
Демин Владимир 25 3
Пестряков Павел 7 3
Леин Леонид 6 3
Дмитриев Сергей 33 3
Ковалев Игорь 31 3
Телятников Алексей 21 3
Алтухов Дмитрий 46 3
Пронькин Андрей 3 3
Семенчук Андрей 3 3
Ивлев Евгений 3 3
Гриханов Евгений 4 3
Басырова Диляра 4 3
Трутнев Дмитрий 3 3
Чадин Сергей 4 3
Гриднева Ирина 3 3
Кива Владимир 4 3
Тенцер Анатолий 4 3
Михельсон Николай 3 3
Энгель Сергей 2 2
Scheer August-Wilhelm - Шеер Август-Вильгельм 21 2
Аншина Марина 78 2
Сахаров Александр 81 1
Генеральский Вячеслав 3 1
Шестаков Александр 38 1
Назаров Александр 70 1
Терехов Андрей 39 1
Кучерявых Виктор 1 1
Зиндер Евгений 5 1
Сомов Евгений 1 1
Савицкий Владимир 3 1
Бочкарев Сергей 57 1
Ряковский Сергей 1 1
Маслова Наталья 7 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18026 9
Россия - РФ - Российская федерация 150825 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44546 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2340 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4130 3
Россия - СФО - Новосибирск 4482 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3164 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3250 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7822 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14300 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1908 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2507 1
Германия - Берлин 720 1
Австрия - Австрийская Республика 1317 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 798 1
Великобритания - Лондон 2391 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52755 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1375 1
Германия - Федеративная Республика 12818 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3083 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1267 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Петергоф - Петродворец 69 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 376 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6003 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5088 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5225 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14354 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3115 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49697 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8037 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4563 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1679 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6079 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5636 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3263 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11207 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25043 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53178 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3040 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19505 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30611 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3035 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6425 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11370 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7512 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16872 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7092 1
Философия - Philosophy 466 1
Федеральный закон 171-ФЗ, 234-ФЗ, 250-ФЗ - ЗОЗПП - О защите прав потребителей 260 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8037 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2300 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4558 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5064 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1779 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2562 1
ComputerWorld 144 1
InformationWeek 241 1
Intelligent Enterprise 27 1
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 1
Fortune Global 500 287 1
Gartner - Гартнер 3579 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 573 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1582 1
СПбГУ ИТ Центр - Научно-исследовательский центр информационных технологий - НИИ информационных технологий 3 1
Росатом - Атомпроект - ВНИПИЭТ ГИ - Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий - СПбАЭП - Санкт-Петербургский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт - Атомэнергопроект 14 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
Подмосковные Вечера 7 3
Russian CIO Summit - Съезд ИТ-директоров Северо-Западного региона 19 2
CIO Congress - Уральские самоцветы 8 2
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