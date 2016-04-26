Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Аншина Марина
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 67, упоминаний - 78
Аншина Марина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
|Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Герасимов Александр 40 11
|Четвернин Алексей 651 8
|Межов Игорь 15 5
|Головин Леонид 25 5
|Брагин Павел 22 5
|Дегтерева Мария 25 5
|Круглов Максим 25 3
|Аникин Александр 16 3
|Свердлов Михаил 29 3
|Благирев Алексей 22 3
|Зайцев Николай 28 3
|Шовковый Александр 2 2
|Рудычева Наталья 81 2
|Макаров Станислав 111 2
|Соловьев Владимир 98 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Кирьянова Александра 42 2
|Михалев Евгений 40 2
|Яковлев Алексей 4 2
|Быстров Алексей 4 1
|Носов Николай 12 1
|Хохлов Игорь 21 1
|Адмиральский Сергей 38 1
|Широких Алексей 70 1
|Школьников Николай 26 1
|Мочальников Алексей 10 1
|Викторов Алексей 9 1
|Бунто Алексей 5 1
|Баканов Александр 1 1
|Голованов Александр 1 1
|Демидов Михаил 130 1
|Степанов Антон 56 1
|Сергеев Александр 21 1
|Натрусов Артем 121 1
|Вагизов Руслан 13 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Заржецкий Александр 30 1
|Горный Александр 38 1
|Шальнов Олег 13 1
|CNews Analytics 1991 14
|IDC - International Data Corporation 2724 3
|Gartner 2194 2
|CNews AWARDS 291 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765417, в очереди разбора - 669103.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765417, в очереди разбора - 669103.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru