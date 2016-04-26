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Аншина Марина


26.04.2016 ИТ-стратегия должна учитывать не кризис, а новую реальность 1
06.04.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
29.03.2016 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса» 1
17.02.2016 Тренды «облаков»: сервисы как коммуналка, переход на телекомплатформы, распределенная защита 2
12.02.2016 Будущее облаков: трансформация захватит сервисы, не связанные с ИТ 1
28.01.2016 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг в условиях кризиса» 1
09.10.2015 Большие данные в России: число кейсов растет 1
02.10.2015 Рынок наконец определился с понятием «Большие данные» 1
17.09.2015 Конференция CNews: «Большие данные 2015» 1
16.09.2015 Облачные сервисы в России продолжают рост 2
11.09.2015 Более половины ИТ-директоров России не проявляют интереса к облакам 2
28.08.2015 Конференция CNews «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
14.07.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Большие данные 2015» 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
27.04.2015 На аутсорсинг можно отдать все, кроме управления компанией 1
15.04.2015 Аутсорсеры подошли к границам дозволенного 1
24.03.2015 Конференция CNews: «ИТ-Аутсорсинг: антикризисная оптимизация» 1
11.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Большие данные 2015» 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
02.12.2014 ИТ-аутсорсинг превращается в ИТ-сервис 1
27.11.2014 Развитию аутсорсинга поможет рост облачных услуг 1
24.11.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
09.10.2014 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг: задачи и перспективы» 1
19.09.2014 Облачные технологии стали мейнстримом 1
28.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
07.08.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
27.06.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 2
14.02.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
22.01.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
02.12.2013 Облачные технологии: будущее наступило 1
25.10.2013 ИТ-аутсорсинг против инсорсинга: побеждает инсорсинг 1
17.10.2013 CNews FORUM 2013: Облачные технологии обсудят эксперты Центробанка, Сбербанка и «Сколково» 1
14.10.2013 Рынок ИТ-аутсорсинга перешел в стадию активного развития 1
04.10.2013 Подробная детализация процессов обеспечит успешный BPM-проект 1
02.10.2013 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2013» 1

Публикаций - 67, упоминаний - 78

Аншина Марина упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 9
SAP SE 3216 8
Microsoft Corporation 11127 8
Телеком-защита 48 7
Уютерра - ПланетаСтрой 24 5
VK - Mail.ru Group 2485 4
3761 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 3
Микротест 177 2
Стэп лоджик - Step Logic 103 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1510 2
IBM 3551 2
Brand Analytics 25 1
Bell Integrator - Бэлл Интегратор 72 1
Panasonic Россия - Панасоник Рус 78 1
Wellink - Веллинк 17 1
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 21 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 1
АйТи 752 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
ICL Services 51 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
Columbus - Колумбус 125 1
Selectel - Селектел 137 1
VMware 1829 1
Twitter 2204 1
Huawei 2732 1
Facebook 3767 1
HP Inc. 2926 1
Ланит ГК 1159 1
Parallels Holdings 471 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
1С-Рарус 538 1
Panasonic 1158 1
ОТР 135 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Salesforce.com 273 1
HP - Hewlett-Packard 895 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 6
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 3
Новард Управляющая компания - Novard 67 3
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 3
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 3
Май - Российская торговая компания 49 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Юнистрим - Unistream 167 1
Форус Банк 4 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
РусславБанк - РСБ 147 1
Мотовилихинские заводы 10 1
Азия Цемент 10 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Русагро Группа Компаний 139 1
ВТБ24 583 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
En+ Group 17 1
Global CIO 28 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Hoff - гипермаркет мебели и товаров для дома 53 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 5
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
MPP - Massively Parallel Processing - Массивно-параллельные вычисления - Кластерная инфраструктура с массово-параллельной обработкой данных 18 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 180 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 1
МФУ - Многофункциональное устройство 590 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 161 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1348 1
Apache HDFS - Hadoop Distributed File System 34 1
IBM Cognos BI 143 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 1
Google Android 10751 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
Microsoft Lync 272 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 373 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
Microsoft Skype for Business 116 1
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Microsoft Office 365 769 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Герасимов Александр 40 11
Четвернин Алексей 651 8
Межов Игорь 15 5
Головин Леонид 25 5
Брагин Павел 22 5
Дегтерева Мария 25 5
Круглов Максим 25 3
Аникин Александр 16 3
Свердлов Михаил 29 3
Благирев Алексей 22 3
Зайцев Николай 28 3
Шовковый Александр 2 2
Рудычева Наталья 81 2
Макаров Станислав 111 2
Соловьев Владимир 98 2
Нестеров Алексей 79 2
Шалагинов Алексей 13 2
Кирьянова Александра 42 2
Михалев Евгений 40 2
Яковлев Алексей 4 2
Быстров Алексей 4 1
Носов Николай 12 1
Хохлов Игорь 21 1
Адмиральский Сергей 38 1
Широких Алексей 70 1
Школьников Николай 26 1
Мочальников Алексей 10 1
Викторов Алексей 9 1
Бунто Алексей 5 1
Баканов Александр 1 1
Голованов Александр 1 1
Демидов Михаил 130 1
Степанов Антон 56 1
Сергеев Александр 21 1
Натрусов Артем 121 1
Вагизов Руслан 13 1
Шевченко Владимир 135 1
Заржецкий Александр 30 1
Горный Александр 38 1
Шальнов Олег 13 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 49
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Восточная Европа 1682 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Таджикистан - Республика 439 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Европа 3774 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - Иркутск 468 1
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Грузия 692 1
Узбекистан - Республика 825 1
Россия - Сибирь 878 1
Специальный административный район Гонконг 552 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Армения - Республика 689 1
Казахстан - Республика 2641 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 42
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2857 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Аутсорсинг 84 1
Инсорсинг - Инхаус 20 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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