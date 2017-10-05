Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется мость». Средства были предоставлены в качестве займа Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Неэффективность их расходования обосновала Счетная палата, проверившая реализацию прое

Счетная палата проверила ИТ в судах: Cотни миллионов потрачены впустую Счетная палата отчиталась о проверке расходования займа МБРР Счетная палата огласила результаты проверки использования средств займа Международного б

МБРР выбирает поставщика серверов HP «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) сообщил о проведении открытого запроса цен по отбору организации — поставщика серверов

МБРР ищет поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг техподдержки ПО Oracle Database «Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытых запросов цен с целью выбора поставщиков IP-телефонов Cisc

МБРР выпустил 250 тыс. карт Visa ной платежной системы Visa International, выпущенных «Московским банком реконструкции и развития», (МБРР) превысил 250 тыс. карт. МБРР является полноправным участником (Principal Member)

МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт» «Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопро

МБРР ищет поставщика услуг по заправке и восстановлению картриджей «Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений с целью выбора организации-поставщик

МБРР ищет поставщика серверного оборудования HP «Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса цен с целью выбора поставщика серверного оборудо

«Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР ения для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт «Московского банка реконструкции и развития» (МБРР). Запуск в промышленную эксплуатацию интеграционного решения, построенного на платформе

МБРР выбирает поставщика системы обнаружения и предотвращения атак от StoneGate «Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса цен с целью выбора поставщика системы обнаружени

«ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР боты переведены головной офис и 16 филиалов финансовой организации. Целью реализуемого ИТ-проекта в МБРР является создание в банке на базе систем «ЦФТ-Банк» и «ЦФТ-Ритейл банк» ИТ-платформы с б

Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития» и СНГ, сообщили об успешной реализации ITSM-проекта в «Московском банке реконструкции и развития» (МБРР). Рост требований к поддержке операционной деятельности МБРР привел к необходимос

«Московский банк реконструкции и развития» под защитой Kaspersky Work Space Security «Лаборатория Касперского» объявила о поставке в АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) решения для централизованной защиты рабочих станций — Kaspersky Work Space Security. Пр

МБРР совместно с МТС запускает услугу «Автоплатеж» Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с «Московским банком реконструкции и развития» (МБРР) объявили о запуске бесплатной услуги «Автоплатеж». «Автоплатеж» — это автоматическое по

В «Системе Масс-медиа» назначен старший вице-президент по корпоративному развитию резидента по корпоративному развитию. Ранее г-н Зайцев занимал должность председателя правления АКБ МБРР. В новой должности г-н Зайцев будет курировать деятельность департамента внутреннего ауд

«Скай Линк» подключил к услуге мобильного банкинга «Русский стандарт» и МБРР Расширены возможности мобильного SMS-банкинга для абонентов «Скай Линк» в Санкт-Петербурге: к системе мобильного банкинга подключены еще два российских банка - «Русский Стандарт» и МБРР. Сервис SMS-банкинга доступен абонентам «Скай Линк», обслуживающимся в указанных банках и подключившим данную услугу. Он реализован в партнерстве с компанией i-Free в рамках договора на ок

МБРР подключил к ИС Центра ипотечного кредитования Краснодарский филиал Семь дополнительных офисов Краснодарского филиала «Московского Банка Реконструкции и Развития» (МБРР) первыми из региональных подразделений подключены к централизованной информационной сист

I-Free реализовал сервис SMS-БанкИнфо для МБРР во с i-Free, Александр Зенцов, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса АКБ «МБРР» (ОАО) сказал: «Интеграция мобильных технологий в банковскую систему позволяет нам предо

Ипотечный центр МБРР автоматизирован на базе Microsoft Dynamics CRM Компания «ЦМД-софт» и АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (МБРР) завершили проект автоматизации ипотечно

АФК "Система" продаст 5-10% акций МБРР Европейскому банку реконструкции и развития АФК "Система" продаст 5-10% акций Московского банка реконструкции и развития (МБРР) до конца 2006 г. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил жу

АФК "Система" планирует продать блокирующий пакет акций МБРР стратегическому инвестору акет акций ОАО "Акционерный коммерческий банк «Московский банк реконструкции и развития» (ОАО "АКБ «МБРР») стратегическому инвестору. Об этом РБК сообщил руководитель департамента по связям с и

МБРР документировал бизнес-процессы т о завершении комплексного консалтингового проекта для Московского банка реконструкции и развития (МБРР). Перед «Квазар-Микро» были поставлены следующие задачи: документирование системы сущест

Глава МБРР назначен вице-президентом "Системы" Вице-президентом АФК «Система» назначен председатель совета директоров АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) Сергей Черемин. Сергей Черемин возглави

"Система" увеличила долю в ММТ и МБРР олю в компании «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ) и Московском банке реконструкции и развития (МБРР) до 50% и 98,9% голосующих акций соответственно, сообщает РБК. Сумма, за которую были пр

2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих

2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих

2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих