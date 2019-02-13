Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
МБРР
Московский банк реконструкции и развития
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 56, упоминаний - 116
МБРР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС банк 254 4
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Газпромбанк - ГПБ 693 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|ВТБ24 583 1
|Башнефть ПАО АНК 90 1
|Корня Алексей 73 3
|Носков Константин 201 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Войтенко Олег 24 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Путин Владимир 1828 1
|Паршин Максим 142 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Козырев Алексей 270 1
|Калугин Сергей 162 1
|Беляев Александр 7 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Забелин Вячеслав 11 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Мякишева Марина 84 1
|Информационное общество - Государственная программа 282 1
|ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
|CNews Analytics 1991 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765874, в очереди разбора - 669560.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765874, в очереди разбора - 669560.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru