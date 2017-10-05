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МБРР Московский банк реконструкции и развития

СОБЫТИЯ

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05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется

мость». Средства были предоставлены в качестве займа Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Неэффективность их расходования обосновала Счетная палата, проверившая реализацию прое
04.10.2016 Счетная палата проверила ИТ в судах: Cотни миллионов потрачены впустую

Счетная палата отчиталась о проверке расходования займа МБРР Счетная палата огласила результаты проверки использования средств займа Международного б
16.02.2012 МБРР выбирает поставщика серверов HP

«Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) сообщил о проведении открытого запроса цен по отбору организации — поставщика серверов

26.01.2012 МБРР ищет поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг техподдержки ПО Oracle Database

«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытых запросов цен с целью выбора поставщиков IP-телефонов Cisc
24.01.2012 МБРР выпустил 250 тыс. карт Visa

ной платежной системы Visa International, выпущенных «Московским банком реконструкции и развития», (МБРР) превысил 250 тыс. карт. МБРР является полноправным участником (Principal Member)
18.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт»

«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопро
11.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по заправке и восстановлению картриджей

«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений с целью выбора организации-поставщик
30.12.2011 МБРР ищет поставщика серверного оборудования HP

«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса цен с целью выбора поставщика серверного оборудо
23.12.2011 «Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР

ения для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт «Московского банка реконструкции и развития» (МБРР). Запуск в промышленную эксплуатацию интеграционного решения, построенного на платформе

16.12.2011 МБРР выбирает поставщика системы обнаружения и предотвращения атак от StoneGate

«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса цен с целью выбора поставщика системы обнаружени
29.11.2011 «ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР

боты переведены головной офис и 16 филиалов финансовой организации. Целью реализуемого ИТ-проекта в МБРР является создание в банке на базе систем «ЦФТ-Банк» и «ЦФТ-Ритейл банк» ИТ-платформы с б
25.05.2011 Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития»

и СНГ, сообщили об успешной реализации ITSM-проекта в «Московском банке реконструкции и развития» (МБРР). Рост требований к поддержке операционной деятельности МБРР привел к необходимос
07.04.2011 «Московский банк реконструкции и развития» под защитой Kaspersky Work Space Security

«Лаборатория Касперского» объявила о поставке в АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) решения для централизованной защиты рабочих станций — Kaspersky Work Space Security. Пр
29.03.2011 МБРР совместно с МТС запускает услугу «Автоплатеж»

Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с «Московским банком реконструкции и развития» (МБРР) объявили о запуске бесплатной услуги «Автоплатеж». «Автоплатеж» — это автоматическое по
18.02.2010 В «Системе Масс-медиа» назначен старший вице-президент по корпоративному развитию

резидента по корпоративному развитию. Ранее г-н Зайцев занимал должность председателя правления АКБ МБРР. В новой должности г-н Зайцев будет курировать деятельность департамента внутреннего ауд
24.07.2008 «Скай Линк» подключил к услуге мобильного банкинга «Русский стандарт» и МБРР

Расширены возможности мобильного SMS-банкинга для абонентов «Скай Линк» в Санкт-Петербурге: к системе мобильного банкинга подключены еще два российских банка - «Русский Стандарт» и МБРР. Сервис SMS-банкинга доступен абонентам «Скай Линк», обслуживающимся в указанных банках и подключившим данную услугу. Он реализован в партнерстве с компанией i-Free в рамках договора на ок
22.04.2008 МБРР подключил к ИС Центра ипотечного кредитования Краснодарский филиал

Семь дополнительных офисов Краснодарского филиала «Московского Банка Реконструкции и Развития» (МБРР) первыми из региональных подразделений подключены к централизованной информационной сист
01.08.2007 I-Free реализовал сервис SMS-БанкИнфо для МБРР

во с i-Free, Александр Зенцов, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса АКБ «МБРР» (ОАО) сказал: «Интеграция мобильных технологий в банковскую систему позволяет нам предо
11.04.2007 Ипотечный центр МБРР автоматизирован на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания «ЦМД-софт» и АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (МБРР) завершили проект автоматизации ипотечно
02.06.2006 АФК "Система" продаст 5-10% акций МБРР Европейскому банку реконструкции и развития

АФК "Система" продаст 5-10% акций Московского банка реконструкции и развития (МБРР) до конца 2006 г. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил жу
21.12.2005 АФК "Система" планирует продать блокирующий пакет акций МБРР стратегическому инвестору

акет акций ОАО "Акционерный коммерческий банк «Московский банк реконструкции и развития» (ОАО "АКБ «МБРР») стратегическому инвестору. Об этом РБК сообщил руководитель департамента по связям с и
31.10.2005 МБРР документировал бизнес-процессы

т о завершении комплексного консалтингового проекта для Московского банка реконструкции и развития (МБРР). Перед «Квазар-Микро» были поставлены следующие задачи: документирование системы сущест
20.04.2005 Глава МБРР назначен вице-президентом "Системы"

Вице-президентом АФК «Система» назначен председатель совета директоров АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) Сергей Черемин. Сергей Черемин возглави
28.02.2005 "Система" увеличила долю в ММТ и МБРР

олю в компании «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ) и Московском банке реконструкции и развития (МБРР) до 50% и 98,9% голосующих акций соответственно, сообщает РБК. Сумма, за которую были пр
01.12.2004 2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования

ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих

29.11.2004 2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования

ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих

24.11.2004 2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования

ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих

10.11.2004 У абонентов МТС будет свой MasterCard

Сегодня МТС и «Московский Банк Реконструкции и Развития» (МБРР)объявили о выпуске совместного продукта — банковской карты MTS.Card. Эта банковская

Публикаций - 143, упоминаний - 214

МБРР и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 52
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 45
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 29
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 19
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 17
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 15
МТС - Комстар ОТС - Голден Лайн 61 13
МегаФон 10742 11
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 10
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
Oracle Corporation 7074 8
Ростелеком 10948 7
Microsoft Corporation 25775 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 6
Крок - Croc 1964 6
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 5
HP Inc. 5883 5
9594 5
ЦФТ - Золотая Корона 362 4
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 4
Квазар-Микро - КМ 166 4
МТС - Система Телеком 239 4
Cisco Systems 5372 4
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 4
ФОРС - Центр разработки 703 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
Mobile TeleSystems B.V. 6 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 3
Открытые технологии 732 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
BI Telecom - БиАй Телеком 29 3
Exigen Services 38 3
SAP SE 5601 3
Apple Inc 13156 3
АФК Система - Интурист ВАО - Интурист НТК - Интурист Отель Групп - Интурист Магазин Путешествий - Интурист Транспортные Услуги 51 26
ВТБ - Галс-Девелопмент - Система-Галс 60 21
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 21
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 20
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 17
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
Альфа-Банк 1979 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 7
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 7
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 7
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 6
Visa International 1993 6
Русский стандарт Банк 509 5
ВТБ - ВТБ24 671 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 4
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 95 4
ВЭБ.РФ - ИнфраВЭБ - ВЭБ Инфраструктура - ФЦПФ - Федеральный центр проектного финансирования 13 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 4
Связной ГК 1401 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
Альфа-Групп 745 4
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 3
S8 Capital - Gislaved - Кордиант - Cordiant - Сибур-Русские шины - Ярославский шинный завод - Омскшина - Интайр НТЦ - Интайр-Нео НТЦ - Технотайр РЦ - Bridgestone CIS - Бриджстоун СНГ 72 3
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 3
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 66 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Таврический Банк - Таврический АКБ 28 3
СКП - Сигма Капитал Партнерс - Sigma Capital Partners 47 3
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 3
МКБ - Московский кредитный банк 657 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 3
Евросеть 1421 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 13
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 5
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 3
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
Совет судей Российской Федерации 13 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 38
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 24
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 17
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 16
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 15
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 14
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 13
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 12
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 9
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 9
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 7
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 7
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 6
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 6
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 6
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 6
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 6
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 5
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1164 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 5
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 4
КИС СОЮ Москвы - Комплексная информационная система судов общей юрисдикции города Москвы 58 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Office 4170 3
Microsoft Windows 16882 3
HPE ProLiant 409 2
Microsoft Dynamics CRM 564 2
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 2
Microsoft Dynamics 1197 2
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 2
IBM ACE - IBM App Connect Enterprise - IBM Integration Bus, IIB - IBM WMB - IBM WebSphere Message Broker - IBM WBIMB - IBM WebSphere Business Integration Message Broker - IBM WMQI - IBM WebSphere MQSeries Integrator - IBM MQSI - IBM MQSeries 40 2
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 2
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 2
ЦФТ Retail Banking System - ЦФТ Ритейл банк 36 2
Федеральное казначейство России - СУФД - Система управления финансовым документооборотом 13 2
Apple - App Store 3109 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 1
HPE StoreOnce Systems - HPE StoreOnce Catalyst - серия СХД 32 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 1
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 1
МТС Cashback - MTS Cashback 34 1
IBM System Z - IBM eServer zSeries 206 1
Oracle Hyperion 259 1
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 1
Евтушенков Владимир 217 9
Кадощук Игорь 19 9
Ершова Элеонора 67 6
Шалманов Сергей 202 6
Меламед Леонид 150 5
Рейман Леонид 1065 5
Попова Мария 141 4
Серова Елена 320 4
Новицкий Евгений 32 4
Шувалов Сергей 9 4
Черемин Сергей 17 4
Фоменков Сергей 9 4
Корня Алексей 80 3
Толстова Татьяна 37 3
Маевский Игорь 39 3
Маевский Леонид 57 3
Кузнецов Иван 13 3
Фомин Дмитрий 25 3
Подкопаев Олег 30 3
Свирский Павел 21 3
Аншина Марина 79 3
Кирюшин Геннадий 91 3
Краснов Федор 11 3
Уланов Александр 6 3
Андреев Владимир 101 2
Меламед Александр 95 2
Шевченко Владимир 153 2
Евтушенков Феликс 30 2
Македонский Сергей 47 2
Савельев Виталий 55 2
Ананьин Алексей 90 2
Фурсенко Андрей 128 2
Висящев Андрей 64 2
Смирнов Михаил 73 2
Назипов Дмитрий 86 2
Боев Сергей 25 2
Анфиногентов Василий 8 2
Смирнов Денис 25 2
Сивидов Алексей 40 2
Храмцовская Наталья 48 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 97
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 67
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 12
Европа 24964 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 7
Казахстан - Республика 6048 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 5
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 4
Индия - Bharat 5870 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Чехия - Чешская Республика 1349 4
Украина 7928 4
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 4
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Европа Восточная 3138 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Узбекистан - Республика 2005 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 2
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Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 2
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 793 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 93 2
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 93 2
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 2
Беларусь - Белоруссия 6289 2
Швеция - Королевство 3782 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 94
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 35
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 20
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 18
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 12
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 10
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 7
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 7
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 23
Госрасходы - портал 70 4
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Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Северо-Запад 24 1
За рулем 2 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
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ВятГУ - Вятский государственный университет - Политехнический институт - Кировский политехнический институт - ВятГГУ, ВГГУ, Вятский государственный гуманитарный университет - 37 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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