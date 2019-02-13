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МБРР
Московский банк реконструкции и развития


13.02.2019 МТС потратила 11,4 млрд руб. на банк имени самой себя 4
13.02.2019 МТС довела свою долю в капитале МТС Банка до 95% 3
21.08.2018 В старое кресло главы Минкомсвязи сел его экс-заместитель 1
06.07.2018 МТС увеличила долю в капитале МТС Банка до 55% 3
06.07.2018 МТС купила контроль над банком имени себя 4
05.10.2017 Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется 4
09.01.2017 «Техносерв» завершил реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1 в Беларуси 1
08.11.2016 Реальные проекты импортозамещения в госсекторе: миф или реальность? 1
04.10.2016 Счетная палата проверила ИТ в судах: Cотни миллионов потрачены впустую 7
08.07.2016 Не ЦОДом единым: как технически будет выглядеть электронное правосудие Москвы 1
17.05.2016 Москва электронная: как технологии изменят суды столицы 1
13.05.2016 Мосгорсуд: Современные технологии существенно оптимизируют судопроизводство 3
12.05.2016 Крок: Реформа судопроизводства принесет экономию времени и денег 1
29.04.2015 Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным 1
30.05.2014 Как МТС снабжает заказами «дочек» АФК «Системы» 1
03.06.2013 Офис банка в шаговой доступности. Опыт INPAS 2
26.10.2012 МТС намерена приобрести блокпакет в «МТС Банке» 1
06.04.2012 «МТС-Банк» и «Далькомбанк» объединяются 1
30.03.2012 Совокупная выручка ЦФТ в 2011 г. увеличилась на 65% 1
16.02.2012 МБРР выбирает поставщика серверов HP 4
27.01.2012 АФК "Система" - ИТ-чемпион: переговоры по покупке "Астероса" продолжаются 1
26.01.2012 МБРР ищет поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг техподдержки ПО Oracle Database 2
24.01.2012 МБРР выпустил 250 тыс. карт Visa 9
18.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт» 3
11.01.2012 МБРР ищет поставщика услуг по заправке и восстановлению картриджей 2
30.12.2011 МБРР ищет поставщика серверного оборудования HP 3
26.12.2011 «Далькомбанк» начал выпуск карт «UnionPay — Золотая Корона» 1
23.12.2011 «Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР 3
22.12.2011 За год доля электронных платежей за услуги связи МГТС выросла двое 1
16.12.2011 МБРР выбирает поставщика системы обнаружения и предотвращения атак от StoneGate 3
29.11.2011 «ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР 1
14.11.2011 Топ-10 самых дорогих «родственников» МТС. ЦИФРЫ 1
19.09.2011 ИТ-проекты в госсекторе: на переднем краю модернизации 1
05.09.2011 ИТ-проекты в госсекторе: на переднем краю модернизации 1
11.06.2011 Мобильный банкинг в России: удобен, но опасен? 1
25.05.2011 Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития» 8
15.04.2011 МТС выходит на рынок финансовых услуг с банковскими картами под собственным брендом 1
07.04.2011 «Московский банк реконструкции и развития» под защитой Kaspersky Work Space Security 1
29.03.2011 МБРР совместно с МТС запускает услугу «Автоплатеж» 4
21.02.2011 “Яндекс.Деньги” подключились к “Сбербанку” 1

Публикаций - 56, упоминаний - 116

МБРР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6479 16
АФК Система ПАО 996 4
Крок 1221 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 4
Ростелеком Связьинвест 702 3
Mobile TeleSystems B.V. 6 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 782 2
INPAS - ИНПАС 107 2
Microsoft Corporation 11127 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5351 1
SAP SE 3216 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
IBM 3551 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Verysell - Верисел 91 1
Intracom Telecom 39 1
МТС банк 254 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
ВТБ24 583 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 68 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 314 1
SQL - Язык программирования 434 2
МТС Деньги 42 2
Microsoft Excel 436 1
Kaspersky Work Space Security 35 1
ГАСУ - ГАС Управление - Государственная информационная система 36 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 1
IBM Cognos BI 143 1
IBM SPSS Statistics 37 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Java - Язык программирования 1178 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Корня Алексей 73 3
Носков Константин 201 1
Кисляков Евгений 83 1
Войтенко Олег 24 1
Никифоров Николай 1126 1
Путин Владимир 1828 1
Паршин Максим 142 1
Исмаилов Рашид 47 1
Онищенко Владислав 41 1
Козырев Алексей 270 1
Калугин Сергей 162 1
Беляев Александр 7 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Забелин Вячеслав 11 1
Чимиричкина Мария 30 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 3
Казахстан - Республика 2641 2
Восточная Европа 1682 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Россия - ПФО - Самара 1295 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 1
Беларусь - Белоруссия 2095 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Украина 3378 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Норильск - Норильский промышленный район 139 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
CNews Analytics 1991 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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