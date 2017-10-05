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МБРР Московский банк реконструкции и развития
СОБЫТИЯ
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|05.10.2017
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Росреестр потратил 120 млн на ИТ, которыми не пользуется
мость». Средства были предоставлены в качестве займа Международным банком реконструкции и развития (МБРР). Неэффективность их расходования обосновала Счетная палата, проверившая реализацию прое
|04.10.2016
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Счетная палата проверила ИТ в судах: Cотни миллионов потрачены впустую
Счетная палата отчиталась о проверке расходования займа МБРР Счетная палата огласила результаты проверки использования средств займа Международного б
|16.02.2012
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МБРР выбирает поставщика серверов HP
«Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) сообщил о проведении открытого запроса цен по отбору организации — поставщика серверов
|26.01.2012
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МБРР ищет поставщиков IP-телефонов Cisco и услуг техподдержки ПО Oracle Database
«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытых запросов цен с целью выбора поставщиков IP-телефонов Cisc
|24.01.2012
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МБРР выпустил 250 тыс. карт Visa
ной платежной системы Visa International, выпущенных «Московским банком реконструкции и развития», (МБРР) превысил 250 тыс. карт. МБРР является полноправным участником (Principal Member)
|18.01.2012
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МБРР ищет поставщика услуг по сопровождению СЭД «БОСС-Референт»
«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений для выбора поставщика услуг по сопро
|11.01.2012
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МБРР ищет поставщика услуг по заправке и восстановлению картриджей
«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса предложений с целью выбора организации-поставщик
|30.12.2011
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МБРР ищет поставщика серверного оборудования HP
«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса цен с целью выбора поставщика серверного оборудо
|23.12.2011
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«Неофлекс» создала SOA-решение для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт МБРР
ения для интеграции мобильного банкинга в ИТ-ландшафт «Московского банка реконструкции и развития» (МБРР). Запуск в промышленную эксплуатацию интеграционного решения, построенного на платформе
|16.12.2011
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МБРР выбирает поставщика системы обнаружения и предотвращения атак от StoneGate
«Московский банк реконструкции и развития» (АКБ МБРР) объявил о проведении открытого запроса цен с целью выбора поставщика системы обнаружени
|29.11.2011
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«ЦФТ-Банк» объединил 16 филиалов МБРР
боты переведены головной офис и 16 филиалов финансовой организации. Целью реализуемого ИТ-проекта в МБРР является создание в банке на базе систем «ЦФТ-Банк» и «ЦФТ-Ритейл банк» ИТ-платформы с б
|25.05.2011
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Axios Systems и «Ситроникс ИТ» внедрили ITSM-платформу в «Московском банке реконструкции и развития»
и СНГ, сообщили об успешной реализации ITSM-проекта в «Московском банке реконструкции и развития» (МБРР). Рост требований к поддержке операционной деятельности МБРР привел к необходимос
|07.04.2011
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«Московский банк реконструкции и развития» под защитой Kaspersky Work Space Security
«Лаборатория Касперского» объявила о поставке в АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) решения для централизованной защиты рабочих станций — Kaspersky Work Space Security. Пр
|29.03.2011
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МБРР совместно с МТС запускает услугу «Автоплатеж»
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) совместно с «Московским банком реконструкции и развития» (МБРР) объявили о запуске бесплатной услуги «Автоплатеж». «Автоплатеж» — это автоматическое по
|18.02.2010
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В «Системе Масс-медиа» назначен старший вице-президент по корпоративному развитию
резидента по корпоративному развитию. Ранее г-н Зайцев занимал должность председателя правления АКБ МБРР. В новой должности г-н Зайцев будет курировать деятельность департамента внутреннего ауд
|24.07.2008
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«Скай Линк» подключил к услуге мобильного банкинга «Русский стандарт» и МБРР
Расширены возможности мобильного SMS-банкинга для абонентов «Скай Линк» в Санкт-Петербурге: к системе мобильного банкинга подключены еще два российских банка - «Русский Стандарт» и МБРР. Сервис SMS-банкинга доступен абонентам «Скай Линк», обслуживающимся в указанных банках и подключившим данную услугу. Он реализован в партнерстве с компанией i-Free в рамках договора на ок
|22.04.2008
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МБРР подключил к ИС Центра ипотечного кредитования Краснодарский филиал
Семь дополнительных офисов Краснодарского филиала «Московского Банка Реконструкции и Развития» (МБРР) первыми из региональных подразделений подключены к централизованной информационной сист
|01.08.2007
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I-Free реализовал сервис SMS-БанкИнфо для МБРР
во с i-Free, Александр Зенцов, заместитель начальника управления развития электронного бизнеса АКБ «МБРР» (ОАО) сказал: «Интеграция мобильных технологий в банковскую систему позволяет нам предо
|11.04.2007
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Ипотечный центр МБРР автоматизирован на базе Microsoft Dynamics CRM
Компания «ЦМД-софт» и АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (МБРР) завершили проект автоматизации ипотечно
|02.06.2006
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АФК "Система" продаст 5-10% акций МБРР Европейскому банку реконструкции и развития
АФК "Система" продаст 5-10% акций Московского банка реконструкции и развития (МБРР) до конца 2006 г. Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщил жу
|21.12.2005
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АФК "Система" планирует продать блокирующий пакет акций МБРР стратегическому инвестору
акет акций ОАО "Акционерный коммерческий банк «Московский банк реконструкции и развития» (ОАО "АКБ «МБРР») стратегическому инвестору. Об этом РБК сообщил руководитель департамента по связям с и
|31.10.2005
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МБРР документировал бизнес-процессы
т о завершении комплексного консалтингового проекта для Московского банка реконструкции и развития (МБРР). Перед «Квазар-Микро» были поставлены следующие задачи: документирование системы сущест
|20.04.2005
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Глава МБРР назначен вице-президентом "Системы"
Вице-президентом АФК «Система» назначен председатель совета директоров АКБ «Московский банк реконструкции и развития» (МБРР) Сергей Черемин. Сергей Черемин возглави
|28.02.2005
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"Система" увеличила долю в ММТ и МБРР
олю в компании «Межрегиональный Транзит Телеком» (МТТ) и Московском банке реконструкции и развития (МБРР) до 50% и 98,9% голосующих акций соответственно, сообщает РБК. Сумма, за которую были пр
|01.12.2004
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2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования
ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих
|29.11.2004
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2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования
ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих
|24.11.2004
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2 декабря состоится конференция в области международного проектного финансирования
ктного финансирования приглашает представителей российских и иностранных компаний принять участие в ежегодной конференции «Расширение возможностей участия российских организаций в реализации проектов МБРР, ЕБРР и других международных финансовых организаций в 2005 году», которая состоится 2 декабря 2004 года. В ходе конференции участники будут ознакомлены с программой реализации действующих
|10.11.2004
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У абонентов МТС будет свой MasterCard
Сегодня МТС и «Московский Банк Реконструкции и Развития» (МБРР)объявили о выпуске совместного продукта — банковской карты MTS.Card. Эта банковская
МБРР и организации, системы, технологии, персоны:
|Евтушенков Владимир 217 9
|Кадощук Игорь 19 9
|Ершова Элеонора 67 6
|Шалманов Сергей 202 6
|Меламед Леонид 150 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Попова Мария 141 4
|Серова Елена 320 4
|Новицкий Евгений 32 4
|Шувалов Сергей 9 4
|Черемин Сергей 17 4
|Фоменков Сергей 9 4
|Корня Алексей 80 3
|Толстова Татьяна 37 3
|Маевский Игорь 39 3
|Маевский Леонид 57 3
|Кузнецов Иван 13 3
|Фомин Дмитрий 25 3
|Подкопаев Олег 30 3
|Свирский Павел 21 3
|Аншина Марина 79 3
|Кирюшин Геннадий 91 3
|Краснов Федор 11 3
|Уланов Александр 6 3
|Андреев Владимир 101 2
|Меламед Александр 95 2
|Шевченко Владимир 153 2
|Евтушенков Феликс 30 2
|Македонский Сергей 47 2
|Савельев Виталий 55 2
|Ананьин Алексей 90 2
|Фурсенко Андрей 128 2
|Висящев Андрей 64 2
|Смирнов Михаил 73 2
|Назипов Дмитрий 86 2
|Боев Сергей 25 2
|Анфиногентов Василий 8 2
|Смирнов Денис 25 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Храмцовская Наталья 48 2
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