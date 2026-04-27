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FinTech АБС Автоматизированная банковская система Automated banking system ЦАБС Централизованная автоматизированная банковская система
СОБЫТИЯ
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|27.04.2026
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«Перфоманс Лаб» подтвердила высокую производительность российской АБС на отечественном стеке: результаты превзошли Oracle
ской нагрузки, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский. — Впервые в России АБС, использующая только российские компоненты, превосходит производительность Oracle — самог
|08.04.2026
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Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД
CNews: Как вы считаете, настало ли время импортозамещать АБС? Олег Илюхин: На мой взгляд, рынок пока не полностью готов к масштабному переходу. Большинство ведущих вендоров находятся в поиске банков, которые готовы первыми рискнуть и принять участие
|26.03.2026
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Автоматизированная банковская система Digital Q.CoreBanking от «Диасофт» доказала высокую эффективность на полигонах ИЦК «Финансы»
успешно завершила функциональное и нагрузочное тестирование автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking, развернутой на СУБД Digital Q.DataBase. Успешное прохождение испы
|25.02.2026
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YADRO обеспечила испытания отечественных АБС по требованиям ИЦК Финансы
Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выступила оператором испытаний большинства отечественных автоматизированных банковских систем (АБС), проводившихся по требованиям, разработанным ИЦК Финансы. Тестирование проходило с июля по декабрь 2025 года и стало шагом к формированию отраслевого стандарта проверки готовности критичес
|28.10.2025
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«Фора-Банк» вывел управление тарифами из АБС: бизнес получил контроль и скорость
о изменения тарифов и пакетов услуг. Реализована возможность гибкого проведения акций для целевых клиентов и групп клиентов с учетом филиалов и специфики бизнеса. Существующая ИТ-архитектура в рамках АБС не позволяла оперативно изменять тарифы или запускать новые продукты без участия ИТ, что ограничивало бизнес в скорости реагирования на запросы рынка. Константин Меденцев, директор блока ин
|01.08.2025
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ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались
Как ВТБ предлагал создавать консорциум банков для разработки АБС Банк ВТБ попытался предложить своим конкурентам совместно создать единую автоматизированн
|19.06.2025
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Сбербанк и ГК «АБС Электро» договорились о расширении партнерства и внедрении ИИ
Сбербанк и три предприятия группы компаний «АБС Электро», АО «ВНИИР», АО «ВНИИР-Прогресс» и АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», заключили соглашение о расширении линейки используемых финансовых решений и внедрении технологий искусственно
|09.06.2025
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«Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков
т» Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking. Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшим
|24.03.2025
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Топ-7 доводов в пользу выпуска регуляторной отчетности из хранилища данных
В автоматизации регуляторной отчетности в российских банках давно наблюдается «эффект маятника». В 90-е годы обязательная отчетность готовилась преимущественно на базе электронных таблиц и АБС, в которых «сводили» поступившие из филиалов показатели и отчеты. В начале 2000-х начались эксперименты с заменой этой технологии на сбор первичных данных из учетных систем обособленных под
|17.12.2024
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R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6
авила рынку коробочную версию своего флагманского продукта – автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Мультиплатформенная разработка позволяет автоматизировать основные направле
|13.12.2024
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R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6
авила рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная <
|11.10.2024
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«1С:Автоматизированная банковская система» — выпуск нового решения
Фирма «1С» совместно с Центром разработки «ИАС Диджитал» (IAS) объявляет о выпуске нового решения «1С:Автоматизированная банковская система» для комплексной автоматизации банков, включая управленческий учет, регламентированный учет, учет кредитов, учет депозитов, факторинговые и лизинговые операции, управление до
|19.06.2024
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«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»
ехнологии являются кроссплатформенными, что облегчает миграцию с зарубежных продуктов. Напрямую код АБС не взаимодействует с операционными системами, совместимость с ними обеспечивает Java-плат
|15.04.2024
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Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro
ий в группу Россельхозбанка, подтвердила совместимость своей Автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Об
|08.04.2024
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R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий
емный интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. В конце марта 2024 г. R-Style Softlab передала в тираж АБС RS-Bank V
|22.02.2024
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В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro
» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструктурных решений
|16.11.2023
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Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД
отечественное ПО, включенное в реестр Минцифры, с 2025 на 2027 год. В качестве аргумента приводилось мнение, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с российскими системами управления базами данных (СУБД). Дело в том, что системы АБС и СУБД тесно связаны в ИТ-инфраструктуре банка, и подавляющее большинство банков испо
|17.08.2023
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АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»
мпаний R-Style Softlab и «Ред софт» была установлена совместимость флагманских продуктов компаний — АБС RS-Bank и операционной системы «Ред ОС». По итогам тестирования банковская система продем
|11.04.2023
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Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server
организаций и АПК R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых ис
|20.03.2023
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Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»
В ходе реализации проекта были проведены работы по переносу данных из ранее эксплуатируемой банком АБС и автоматизации ключевых направлений деятельности организации. Внедренный комплекс решени
|26.05.2022
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«Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6
R-Style Softlab начала проект по внедрению АБС RS-Bank V.6 в кредитно-финансовом учреждении Рязанской области «Прио-Внешторгбанке». Выбору системы способствовали ее приемлемая стоимость, хорошая репутация на рынке и производительная СУБ
|22.09.2020
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R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП
R-Style Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Национальной системой платежных карт (НСПК). С помощью комплексного решения R-Style Softlab банки смо
|26.02.2020
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R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku
R-Style Softlab и Bank of Baku (Азербайджан) заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку развивать ключевые направления деятельности, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операцио
|22.07.2019
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«Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка
ных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без существенной доработки смежных систем и внедрил новую модернизированную интеграционн
|24.01.2019
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R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6
бумаги. Кроме того, был перенесен массив данных финансовой организации из 72 независимо работающих АБС в новую систему, имеющую удобный и функциональный интерфейс на грузинском языке. На насто
|26.09.2018
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Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка»
0% от общего объема работ. Для минимизации сроков и трудоемкости интеграции КХД группы «СМП банк» с АБС Мособлбанка – ЦАБС «Банк 21 век» – было решено пригласить в качестве партнера вендора бан
|19.09.2018
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R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6
R-Style Softlab сообщила, что линейка продуктов АБС RS-Bank V.6 приведена в соответствие требованиям МСФО 9. Учетное ядро программного комплекса, а также системы автоматизации кредитования, розничного банковского обслуживания, операций с цен
|29.08.2018
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R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank
R-Style Softlab адаптировала автоматизированную банковскую систему АБС RS-Bank v. 5.5 в части изменения форматов электронных платежных документов в соответствии с требованиями Альбома «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных ра
|12.09.2017
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АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации
R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank v. 5.5 для SMB-банков выпуск новой отчетной формы ЦБ РФ — 0409120 «Данные о риске концентрации». Согласно требованиям Банка России с 1 октября 2017 года кредитные организации обязан
|12.07.2017
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Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank
R-Style Softlab сообщила о поставке коробочного продукта — АБС RS-Bank v. 5.5, в коммерческий банк «Алжан» (г. Махачкала). Решение заменит собственную систему кредитной организации. Оно будет использоваться для автоматизации бэк-офисных задач, связанны
|06.07.2017
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R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero
Softlab в ее московской штаб-квартире стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.Компании-разработчики договорились о проведении во втором полугодии 2017 г. комплексного и нагрузочного тестирования RS-Bank V.6 на баз
|06.06.2017
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В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций
ла о том, что в системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций. Как сообщили CNews в «Динамике», разработка позволяет автоматические транслировать метаданные операций АБС в «Единое окно». Теперь, если на каком-то этапе бизнес-процесса необходимо вызвать в системе «Dynamika — Единое окно» операцию из исходной АБС (например, заявление на досрочное погаш
|13.04.2017
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Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век»
Компания «Инверсия» объявила об успешном вводе в эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 Век» в Владбизнесбанке. Как рассказали CNews в «Инверсии», первый этап проекта включал в себя работы по переводу основного бизнеса банка на ЦАБС «Банк 21 Век». Сотрудниками
|11.04.2017
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R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк»
Softlab выполнила поставку коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации бэк-офисных задач в «Первый Дортрансбанк» (г. Киров). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Новая система заменит АБС RS-Bank версии 5.0, использовавшуюся в банке до настоящего времени. Переход кредитной организации на современное решение направлен на повышение качества и скорости выполнения банковских опе
|03.03.2017
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АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ
Компания R-Style Softlab адаптировала RS-Bank V.6 — автоматизированную банковскую систему (АБС) для крупных и многофилиальных финансовых учреждений — к требованиям указания ЦБ РФ от 20 июля 2016 г. № 4077-У, направленным на повышение качества взаимодействия регулятора и кредитных орг
|20.02.2017
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ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»
го банка Республики Башкортостан. Как рассказали CNews в компании, параллельно с переходом на новую АБС банк подключился к процессинговому центру ДБО провайдера Faktura.ru – в линейке продуктов
|17.02.2017
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КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»
екта сотрудники банка совместно со специалистами компании выполнили работы по переводу бэк-офисного функционала карточных и депозитных операций физических лиц из сторонней системы компании «Юнисаб» в ЦАБС «Банк 21 Век», сообщили CNews в «Инверсии». По словам директора «Инверсия Юг» Александра Соколова, столь масштабный по объёмам выполненных работ и подвергшихся миграции данных проект был б
|14.02.2017
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АБС «М-Банк» от банка ВТБ сертифицирована и включена в реестр российского ПО
несено в реестр программного обеспечения Минкомсвязи России. Автоматизированная банковская система (АБС) «М-Банк» является модульной полнофункциональной АБС, обеспечивающей функционирова
|29.12.2016
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R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»
Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным клиентам банков в едином веб-интерфейсе. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, теперь, наряду с
|01.11.2016
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В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП
ые подробные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из реестров, хранящихся в Федеральной налоговой службе. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. ИТ-компания реализовала в АБС RS-Bank v.5.5 для небольших и средних банков запрос на получение в ФНС необходимых сведений о ЮЛ и ИП из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В ответ на обращение банка из ведомства поступает выписка с подробной
FinTech и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомичев Андрей 74 39
|Дробышевский Михаил 53 36
|Висящев Андрей 64 30
|Френкель Лев 51 29
|Назарова Анна 52 21
|Каримов Ринат 35 18
|Глазков Александр 151 16
|Занин Виталий 23 15
|Сотин Денис 216 15
|Ульянов Николай 176 14
|Назипов Дмитрий 86 14
|Кирьянова Александра 169 13
|Стятюгин Роман 44 13
|Серова Елена 320 12
|Шадаев Максут 1210 12
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 11
|Медокс Ярослав 45 11
|Киперварг Галина 32 11
|Кибалко Кирилл 46 11
|Сыкулев Андрей 85 11
|Леушев Андрей 75 10
|Амириди Юлия 28 9
|Подкопаев Олег 30 9
|Катрич Алексей 43 9
|Макаров Станислав 118 9
|Маркелов Константин 42 8
|Федечкин Эдуард 58 8
|Горожанкин Алексей 18 8
|Лосев Сергей 46 8
|Степанов Антон 71 8
|Русанов Сергей 48 8
|Батай Илья 59 8
|Патешман Виталий 42 7
|Кабаков Ярослав 66 7
|Меднов Сергей 124 7
|Урусов Виктор 157 7
|Широких Алексей 72 7
|Рубцова Ольга 33 7
|Михалев Александр 26 7
|Шеин Валерий 18 7
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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