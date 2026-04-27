FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система

«Перфоманс Лаб» подтвердила высокую производительность российской АБС на отечественном стеке: результаты превзошли Oracle ской нагрузки, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский. — Впервые в России АБС, использующая только российские компоненты, превосходит производительность Oracle — самог

Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД CNews: Как вы считаете, настало ли время импортозамещать АБС? Олег Илюхин: На мой взгляд, рынок пока не полностью готов к масштабному переходу. Большинство ведущих вендоров находятся в поиске банков, которые готовы первыми рискнуть и принять участие

Автоматизированная банковская система Digital Q.CoreBanking от «Диасофт» доказала высокую эффективность на полигонах ИЦК «Финансы» успешно завершила функциональное и нагрузочное тестирование автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking, развернутой на СУБД Digital Q.DataBase. Успешное прохождение испы

YADRO обеспечила испытания отечественных АБС по требованиям ИЦК Финансы Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выступила оператором испытаний большинства отечественных автоматизированных банковских систем (АБС), проводившихся по требованиям, разработанным ИЦК Финансы. Тестирование проходило с июля по декабрь 2025 года и стало шагом к формированию отраслевого стандарта проверки готовности критичес

«Фора-Банк» вывел управление тарифами из АБС: бизнес получил контроль и скорость о изменения тарифов и пакетов услуг. Реализована возможность гибкого проведения акций для целевых клиентов и групп клиентов с учетом филиалов и специфики бизнеса. Существующая ИТ-архитектура в рамках АБС не позволяла оперативно изменять тарифы или запускать новые продукты без участия ИТ, что ограничивало бизнес в скорости реагирования на запросы рынка. Константин Меденцев, директор блока ин

ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались Как ВТБ предлагал создавать консорциум банков для разработки АБС Банк ВТБ попытался предложить своим конкурентам совместно создать единую автоматизированн

Сбербанк и ГК «АБС Электро» договорились о расширении партнерства и внедрении ИИ Сбербанк и три предприятия группы компаний «АБС Электро», АО «ВНИИР», АО «ВНИИР-Прогресс» и АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», заключили соглашение о расширении линейки используемых финансовых решений и внедрении технологий искусственно

«Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков т» Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking. Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшим

Топ-7 доводов в пользу выпуска регуляторной отчетности из хранилища данных В автоматизации регуляторной отчетности в российских банках давно наблюдается «эффект маятника». В 90-е годы обязательная отчетность готовилась преимущественно на базе электронных таблиц и АБС, в которых «сводили» поступившие из филиалов показатели и отчеты. В начале 2000-х начались эксперименты с заменой этой технологии на сбор первичных данных из учетных систем обособленных под

R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6 авила рынку коробочную версию своего флагманского продукта – автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Мультиплатформенная разработка позволяет автоматизировать основные направле

R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6 авила рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная <

«1С:Автоматизированная банковская система» — выпуск нового решения Фирма «1С» совместно с Центром разработки «ИАС Диджитал» (IAS) объявляет о выпуске нового решения «1С:Автоматизированная банковская система» для комплексной автоматизации банков, включая управленческий учет, регламентированный учет, учет кредитов, учет депозитов, факторинговые и лизинговые операции, управление до

«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» ехнологии являются кроссплатформенными, что облегчает миграцию с зарубежных продуктов. Напрямую код АБС не взаимодействует с операционными системами, совместимость с ними обеспечивает Java-плат

Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro ий в группу Россельхозбанка, подтвердила совместимость своей Автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Об

R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий емный интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. В конце марта 2024 г. R-Style Softlab передала в тираж АБС RS-Bank V

В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro » (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструктурных решений

Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД отечественное ПО, включенное в реестр Минцифры, с 2025 на 2027 год. В качестве аргумента приводилось мнение, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с российскими системами управления базами данных (СУБД). Дело в том, что системы АБС и СУБД тесно связаны в ИТ-инфраструктуре банка, и подавляющее большинство банков испо

АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС» мпаний R-Style Softlab и «Ред софт» была установлена совместимость флагманских продуктов компаний — АБС RS-Bank и операционной системы «Ред ОС». По итогам тестирования банковская система продем

Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server организаций и АПК R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых ис

Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия» В ходе реализации проекта были проведены работы по переносу данных из ранее эксплуатируемой банком АБС и автоматизации ключевых направлений деятельности организации. Внедренный комплекс решени

«Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6 R-Style Softlab начала проект по внедрению АБС RS-Bank V.6 в кредитно-финансовом учреждении Рязанской области «Прио-Внешторгбанке». Выбору системы способствовали ее приемлемая стоимость, хорошая репутация на рынке и производительная СУБ

R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП R-Style Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Национальной системой платежных карт (НСПК). С помощью комплексного решения R-Style Softlab банки смо

R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku R-Style Softlab и Bank of Baku (Азербайджан) заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку развивать ключевые направления деятельности, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операцио

«Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка ных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без существенной доработки смежных систем и внедрил новую модернизированную интеграционн

R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6 бумаги. Кроме того, был перенесен массив данных финансовой организации из 72 независимо работающих АБС в новую систему, имеющую удобный и функциональный интерфейс на грузинском языке. На насто

Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка» 0% от общего объема работ. Для минимизации сроков и трудоемкости интеграции КХД группы «СМП банк» с АБС Мособлбанка – ЦАБС «Банк 21 век» – было решено пригласить в качестве партнера вендора бан

R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6 R-Style Softlab сообщила, что линейка продуктов АБС RS-Bank V.6 приведена в соответствие требованиям МСФО 9. Учетное ядро программного комплекса, а также системы автоматизации кредитования, розничного банковского обслуживания, операций с цен

R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank R-Style Softlab адаптировала автоматизированную банковскую систему АБС RS-Bank v. 5.5 в части изменения форматов электронных платежных документов в соответствии с требованиями Альбома «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных ра

АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank v. 5.5 для SMB-банков выпуск новой отчетной формы ЦБ РФ — 0409120 «Данные о риске концентрации». Согласно требованиям Банка России с 1 октября 2017 года кредитные организации обязан

Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank R-Style Softlab сообщила о поставке коробочного продукта — АБС RS-Bank v. 5.5, в коммерческий банк «Алжан» (г. Махачкала). Решение заменит собственную систему кредитной организации. Оно будет использоваться для автоматизации бэк-офисных задач, связанны

R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero Softlab в ее московской штаб-квартире стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.Компании-разработчики договорились о проведении во втором полугодии 2017 г. комплексного и нагрузочного тестирования RS-Bank V.6 на баз

В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций ла о том, что в системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций. Как сообщили CNews в «Динамике», разработка позволяет автоматические транслировать метаданные операций АБС в «Единое окно». Теперь, если на каком-то этапе бизнес-процесса необходимо вызвать в системе «Dynamika — Единое окно» операцию из исходной АБС (например, заявление на досрочное погаш

Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век» Компания «Инверсия» объявила об успешном вводе в эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 Век» в Владбизнесбанке. Как рассказали CNews в «Инверсии», первый этап проекта включал в себя работы по переводу основного бизнеса банка на ЦАБС «Банк 21 Век». Сотрудниками

R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк» Softlab выполнила поставку коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации бэк-офисных задач в «Первый Дортрансбанк» (г. Киров). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Новая система заменит АБС RS-Bank версии 5.0, использовавшуюся в банке до настоящего времени. Переход кредитной организации на современное решение направлен на повышение качества и скорости выполнения банковских опе

АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ Компания R-Style Softlab адаптировала RS-Bank V.6 — автоматизированную банковскую систему (АБС) для крупных и многофилиальных финансовых учреждений — к требованиям указания ЦБ РФ от 20 июля 2016 г. № 4077-У, направленным на повышение качества взаимодействия регулятора и кредитных орг

ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка» го банка Республики Башкортостан. Как рассказали CNews в компании, параллельно с переходом на новую АБС банк подключился к процессинговому центру ДБО провайдера Faktura.ru – в линейке продуктов

КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век» екта сотрудники банка совместно со специалистами компании выполнили работы по переводу бэк-офисного функционала карточных и депозитных операций физических лиц из сторонней системы компании «Юнисаб» в ЦАБС «Банк 21 Век», сообщили CNews в «Инверсии». По словам директора «Инверсия Юг» Александра Соколова, столь масштабный по объёмам выполненных работ и подвергшихся миграции данных проект был б

АБС «М-Банк» от банка ВТБ сертифицирована и включена в реестр российского ПО несено в реестр программного обеспечения Минкомсвязи России. Автоматизированная банковская система (АБС) «М-Банк» является модульной полнофункциональной АБС, обеспечивающей функционирова

R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно» Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным клиентам банков в едином веб-интерфейсе. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, теперь, наряду с