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FinTech АБС Автоматизированная банковская система Automated banking system ЦАБС Централизованная автоматизированная банковская система

FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система

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27.04.2026 «Перфоманс Лаб» подтвердила высокую производительность российской АБС на отечественном стеке: результаты превзошли Oracle

ской нагрузки, — сказал генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский. — Впервые в России АБС, использующая только российские компоненты, превосходит производительность Oracle — самог
08.04.2026 Олег Илюхин, СДМ-Банк: Как выбрать верный путь при миграции АБС на отечественные СУБД

CNews: Как вы считаете, настало ли время импортозамещать АБС? Олег Илюхин: На мой взгляд, рынок пока не полностью готов к масштабному переходу. Большинство ведущих вендоров находятся в поиске банков, которые готовы первыми рискнуть и принять участие

26.03.2026 Автоматизированная банковская система Digital Q.CoreBanking от «Диасофт» доказала высокую эффективность на полигонах ИЦК «Финансы»

успешно завершила функциональное и нагрузочное тестирование автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking, развернутой на СУБД Digital Q.DataBase. Успешное прохождение испы
25.02.2026 YADRO обеспечила испытания отечественных АБС по требованиям ИЦК Финансы

Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) выступила оператором испытаний большинства отечественных автоматизированных банковских систем (АБС), проводившихся по требованиям, разработанным ИЦК Финансы. Тестирование проходило с июля по декабрь 2025 года и стало шагом к формированию отраслевого стандарта проверки готовности критичес
28.10.2025 «Фора-Банк» вывел управление тарифами из АБС: бизнес получил контроль и скорость

о изменения тарифов и пакетов услуг. Реализована возможность гибкого проведения акций для целевых клиентов и групп клиентов с учетом филиалов и специфики бизнеса. Существующая ИТ-архитектура в рамках АБС не позволяла оперативно изменять тарифы или запускать новые продукты без участия ИТ, что ограничивало бизнес в скорости реагирования на запросы рынка. Константин Меденцев, директор блока ин
01.08.2025 ВТБ предложил конкурентам вместе создать банковский аналог «1С», но все отказались

Как ВТБ предлагал создавать консорциум банков для разработки АБС Банк ВТБ попытался предложить своим конкурентам совместно создать единую автоматизированн
19.06.2025 Сбербанк и ГК «АБС Электро» договорились о расширении партнерства и внедрении ИИ

Сбербанк и три предприятия группы компаний «АБС Электро», АО «ВНИИР», АО «ВНИИР-Прогресс» и АО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», заключили соглашение о расширении линейки используемых финансовых решений и внедрении технологий искусственно
09.06.2025 «Диасофт» выпустил «коробочную» версию АБС для малых и средних банков

т» Компания «Диасофт» выпустила «коробочное» решение на базе автоматизированной банковской системы (АБС) Digital Q.CoreBanking. Теперь малые и средние российские банки могут быстрее и с меньшим
24.03.2025 Топ-7 доводов в пользу выпуска регуляторной отчетности из хранилища данных

В автоматизации регуляторной отчетности в российских банках давно наблюдается «эффект маятника». В 90-е годы обязательная отчетность готовилась преимущественно на базе электронных таблиц и АБС, в которых «сводили» поступившие из филиалов показатели и отчеты. В начале 2000-х начались эксперименты с заменой этой технологии на сбор первичных данных из учетных систем обособленных под
17.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию системы RS-Bank V.6

авила рынку коробочную версию своего флагманского продукта – автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Мультиплатформенная разработка позволяет автоматизировать основные направле
13.12.2024 R-Style Softlab представила коробочную версию АБС RS-Bank V.6

авила рынку коробочную версию своего флагманского продукта — автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab. Мультиплатформенная <
11.10.2024 «1С:Автоматизированная банковская система» — выпуск нового решения

Фирма «1С» совместно с Центром разработки «ИАС Диджитал» (IAS) объявляет о выпуске нового решения «1С:Автоматизированная банковская система» для комплексной автоматизации банков, включая управленческий учет, регламентированный учет, учет кредитов, учет депозитов, факторинговые и лизинговые операции, управление до
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

ехнологии являются кроссплатформенными, что облегчает миграцию с зарубежных продуктов. Напрямую код АБС не взаимодействует с операционными системами, совместимость с ними обеспечивает Java-плат
15.04.2024 Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 с СУБД Postgres Pro

ий в группу Россельхозбанка, подтвердила совместимость своей Автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 с российской СУБД Postgres Pro Enterprise компании Postgres Professional. Об
08.04.2024 R-Style Softlab вывела на рынок автоматизированную банковскую систему на российском стеке технологий

емный интегратор, представила рынку импортозамещенную версию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. В конце марта 2024 г. R-Style Softlab передала в тираж АБС RS-Bank V
22.02.2024 В технологической песочнице АФТ прошло тестирование микросервисной АБС «АРТ-Финтех» на серверных мощностях Yadro

» (АФТ), построенном на оборудовании компании Yadro, компания-разработчик российской микросервисной АБС «АРТ-Финтех» протестировала возможность использования российских инфраструктурных решений
16.11.2023 Разработчики не готовы разом перевести весь банковский рынок на российские СУБД

отечественное ПО, включенное в реестр Минцифры, с 2025 на 2027 год. В качестве аргумента приводилось мнение, что отечественные поставщики не успеют адаптировать автоматизированные банковские системы (АБС) под работу с российскими системами управления базами данных (СУБД). Дело в том, что системы АБС и СУБД тесно связаны в ИТ-инфраструктуре банка, и подавляющее большинство банков испо
17.08.2023 АБС RS-Bank получила сертификат совместимости с российской операционной системой «Ред ОС»

мпаний R-Style Softlab и «Ред софт» была установлена совместимость флагманских продуктов компаний — АБС RS-Bank и операционной системы «Ред ОС». По итогам тестирования банковская система продем
11.04.2023 Подтверждена корректная работа АБС RS-Bank V.6 в среде ОС Astra Linux Server

организаций и АПК R-Style Softlab подтвердили совместимость автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6 и серверной операционной системы Astra Linux Server. После серии тестовых ис
20.03.2023 Братский АНКБ перешел на ЦАБС «Банк 21 век» компании «Инверсия»

В ходе реализации проекта были проведены работы по переносу данных из ранее эксплуатируемой банком АБС и автоматизации ключевых направлений деятельности организации. Внедренный комплекс решени
26.05.2022 «Прио-Внешторгбанк» автоматизирует основную деятельность на основе АБС RS-Bank V.6

R-Style Softlab начала проект по внедрению АБС RS-Bank V.6 в кредитно-финансовом учреждении Рязанской области «Прио-Внешторгбанке». Выбору системы способствовали ее приемлемая стоимость, хорошая репутация на рынке и производительная СУБ
22.09.2020 R-Style Softlab предложила банкам комплексное решение для запуска денежных переводов между физлицами через СБП

R-Style Softlab успешно протестировала функциональность денежных переводов между физическими лицами в АБС RS-Bank V.6 через Систему быстрых платежей (СБП) и подтвердила ее готовность к работе с Национальной системой платежных карт (НСПК). С помощью комплексного решения R-Style Softlab банки смо
26.02.2020 R-Style Softlab обновит автоматизированную банковскую систему в Bank of Baku

R-Style Softlab и Bank of Baku (Азербайджан) заключили договор на модернизацию автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6. Обновление имеющейся версии системы до более современной позволит банку развивать ключевые направления деятельности, повысить качество обслуживания клиентов и снизить операцио
22.07.2019 «Синимекс» модернизировал интеграционную платформу Россельхозбанка

ных проектов для Россельхозбанка: обеспечил переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС) без существенной доработки смежных систем и внедрил новую модернизированную интеграционн
24.01.2019 R-Style Softlab и Asseco Georgia перевели Liberty Bank на АБС RS-Bank V.6

бумаги. Кроме того, был перенесен массив данных финансовой организации из 72 независимо работающих АБС в новую систему, имеющую удобный и функциональный интерфейс на грузинском языке. На насто
26.09.2018 Intersoft Lab и «Инверсия» выступили партнерами на проекте по масштабированию корпоративного хранилища «СМП банка»

0% от общего объема работ. Для минимизации сроков и трудоемкости интеграции КХД группы «СМП банк» с АБС Мособлбанка – ЦАБС «Банк 21 век» – было решено пригласить в качестве партнера вендора бан
19.09.2018 R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6

R-Style Softlab сообщила, что линейка продуктов АБС RS-Bank V.6 приведена в соответствие требованиям МСФО 9. Учетное ядро программного комплекса, а также системы автоматизации кредитования, розничного банковского обслуживания, операций с цен
29.08.2018 R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank

R-Style Softlab адаптировала автоматизированную банковскую систему АБС RS-Bank v. 5.5 в части изменения форматов электронных платежных документов в соответствии с требованиями Альбома «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных ра
12.09.2017 АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации

R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank v. 5.5 для SMB-банков выпуск новой отчетной формы ЦБ РФ — 0409120 «Данные о риске концентрации». Согласно требованиям Банка России с 1 октября 2017 года кредитные организации обязан
12.07.2017 Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank

R-Style Softlab сообщила о поставке коробочного продукта — АБС RS-Bank v. 5.5, в коммерческий банк «Алжан» (г. Махачкала). Решение заменит собственную систему кредитной организации. Оно будет использоваться для автоматизации бэк-офисных задач, связанны
06.07.2017 R-Style Softlab и TmaxSoft предложат российским банкам АБС RS Bank на СУБД Tibero

Softlab в ее московской штаб-квартире стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве по подготовке и выводу на рынок российского банковского сектора автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank V.6, работающей на южнокорейской СУБД Tibero.Компании-разработчики договорились о проведении во втором полугодии 2017 г. комплексного и нагрузочного тестирования RS-Bank V.6 на баз
06.06.2017 В системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций

ла о том, что в системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций. Как сообщили CNews в «Динамике», разработка позволяет автоматические транслировать метаданные операций АБС в «Единое окно». Теперь, если на каком-то этапе бизнес-процесса необходимо вызвать в системе «Dynamika — Единое окно» операцию из исходной АБС (например, заявление на досрочное погаш
13.04.2017 Владбизнесбанк перевел учет банковских операций в ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила об успешном вводе в эксплуатацию ЦАБС «Банк 21 Век» в Владбизнесбанке. Как рассказали CNews в «Инверсии», первый этап проекта включал в себя работы по переводу основного бизнеса банка на ЦАБС «Банк 21 Век». Сотрудниками
11.04.2017 R-Style Softlab поставила коробочную АБС в «Первый Дортрансбанк»

Softlab выполнила поставку коробочного продукта RS-Bank v. 5.5 для автоматизации бэк-офисных задач в «Первый Дортрансбанк» (г. Киров). Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. Новая система заменит АБС RS-Bank версии 5.0, использовавшуюся в банке до настоящего времени. Переход кредитной организации на современное решение направлен на повышение качества и скорости выполнения банковских опе
03.03.2017 АБС RS-Bank V.6 адаптирована к новым требованиям законодательства РФ

Компания R-Style Softlab адаптировала RS-Bank V.6 — автоматизированную банковскую систему (АБС) для крупных и многофилиальных финансовых учреждений — к требованиям указания ЦБ РФ от 20 июля 2016 г. № 4077-У, направленным на повышение качества взаимодействия регулятора и кредитных орг
20.02.2017 ЦФТ завершила внедрение АБС-системы в инфраструктуру «Башкомснаббанка»

го банка Республики Башкортостан. Как рассказали CNews в компании, параллельно с переходом на новую АБС банк подключился к процессинговому центру ДБО провайдера Faktura.ru – в линейке продуктов
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»

екта сотрудники банка совместно со специалистами компании выполнили работы по переводу бэк-офисного функционала карточных и депозитных операций физических лиц из сторонней системы компании «Юнисаб» в ЦАБС «Банк 21 Век», сообщили CNews в «Инверсии». По словам директора «Инверсия Юг» Александра Соколова, столь масштабный по объёмам выполненных работ и подвергшихся миграции данных проект был б
14.02.2017 АБС «М-Банк» от банка ВТБ сертифицирована и включена в реестр российского ПО

несено в реестр программного обеспечения Минкомсвязи России. Автоматизированная банковская система (АБС) «М-Банк» является модульной полнофункциональной АБС, обеспечивающей функционирова
29.12.2016 R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»

Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным клиентам банков в едином веб-интерфейсе. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, теперь, наряду с

01.11.2016 В АБС RS-Bank v.5.5 появилась возможность запрашивать в ФНС сведения о юрлицах и ИП

ые подробные сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях из реестров, хранящихся в Федеральной налоговой службе. Об этом CNews сообщили в R-Style Softlab. ИТ-компания реализовала в АБС RS-Bank v.5.5 для небольших и средних банков запрос на получение в ФНС необходимых сведений о ЮЛ и ИП из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. В ответ на обращение банка из ведомства поступает выписка с подробной

Публикаций - 1164, упоминаний - 1350

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 230
Oracle Corporation 7074 184
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 166
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 142
Diasoft - Диасофт 1144 133
IBM - International Business Machines Corp 9699 90
Microsoft Corporation 25775 74
SAP SE 5601 69
Инверсия - Инверсия НПФ 156 61
9594 50
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 50
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 37
Neoflex - Неофлекс 257 36
ПрограмБанк 98 35
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 35
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 33
ФОРС - Центр разработки 703 33
Крок - Croc 1964 32
Quorum - Кворум - 134 29
Oracle Siebel Systems 519 27
Diasoft - Новая Афина - СП Диасофт и Програмбанк 55 26
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 26
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 25
SAS Institute 1082 25
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 24
HP Inc. 5883 24
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 22
Google LLC 12688 22
Dell EMC 5180 22
БИС - Банковские информационные системы 104 21
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 21
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 21
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Ростелеком 10948 20
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 20
АйТи 1519 20
Softline - Софтлайн 3743 19
Finastra - Financial Software Solutions - Misys 41 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 115
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 110
Альфа-Банк 1979 71
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 52
ГПБ - Газпромбанк 1273 48
ВТБ - ВТБ24 671 47
ПСБ - Промсвязьбанк 963 44
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 40
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 38
ВТБ - Почта Банк 514 34
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 34
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 33
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 256 33
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 32
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 30
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 29
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 28
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 26
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 23
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 22
МКБ - Московский кредитный банк 657 22
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 22
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 21
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 21
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 18
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 18
Visa International 1993 18
Русский стандарт Банк 509 18
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 18
Пробизнесбанк АКБ 135 17
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 17
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 16
НСПК - Национальная система платежных карт 948 16
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 15
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 14
Абсолют Банк 249 14
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 14
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 248
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 47
Федеральное казначейство России 1949 42
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 39
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 34
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 8
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АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 6
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Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 5
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 4
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 3
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 54 3
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 274 3
Национальный банк Таджикистана - Бонки миллии Тоҷикистон 6 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 14
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 13
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 4
Apache Software Foundation - ASF 231 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа - Рабочая группа по борьбе с фишингом 21 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности - ABISS - Association for Banking Information Security Standards 41 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 596
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 568
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 463
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 314
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 262
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 236
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 220
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 210
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 197
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 195
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 167
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 162
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 153
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 150
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 150
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 138
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 132
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 122
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 106
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 95
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 91
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 91
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1250 90
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 88
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 86
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 86
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 85
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 84
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 83
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 81
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 79
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 77
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 74
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 72
Кредитование - Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 318 72
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 72
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 71
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 71
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 71
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 173
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 146 71
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 65
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 45
Инверсия - Банк XXI - Банк 21 век ЦАБС - централизованная автоматизированная банковская система 90 42
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 66 39
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 39
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 36
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Retail 52 36
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 35
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 34
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 33
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 32
Microsoft Windows 2000 8678 32
Microsoft Office 4170 31
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 31
Google Android 15243 30
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 73 29
Diasoft Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 469 29
Linux OS 11533 28
Apple iOS 8583 26
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 26
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 26
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 25
РСХБ - R-Style Softlab - RS-DataHouse - RSDH 72 24
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 24
Microsoft Windows 16882 23
Oracle Java - язык программирования 3469 23
Diasoft Flextera 57 22
Intersoft Lab - Контур Корпорация 71 22
Diasoft FA# АБС 68 22
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 18
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 18
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 17
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 16
BSS BS-Client ДБО 126 16
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 15
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 15
Фомичев Андрей 74 39
Дробышевский Михаил 53 36
Висящев Андрей 64 30
Френкель Лев 51 29
Назарова Анна 52 21
Каримов Ринат 35 18
Глазков Александр 151 16
Занин Виталий 23 15
Сотин Денис 216 15
Ульянов Николай 176 14
Назипов Дмитрий 86 14
Кирьянова Александра 169 13
Стятюгин Роман 44 13
Серова Елена 320 12
Шадаев Максут 1210 12
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 11
Медокс Ярослав 45 11
Киперварг Галина 32 11
Кибалко Кирилл 46 11
Сыкулев Андрей 85 11
Леушев Андрей 75 10
Амириди Юлия 28 9
Подкопаев Олег 30 9
Катрич Алексей 43 9
Макаров Станислав 118 9
Маркелов Константин 42 8
Федечкин Эдуард 58 8
Горожанкин Алексей 18 8
Лосев Сергей 46 8
Степанов Антон 71 8
Русанов Сергей 48 8
Батай Илья 59 8
Патешман Виталий 42 7
Кабаков Ярослав 66 7
Меднов Сергей 124 7
Урусов Виктор 157 7
Широких Алексей 72 7
Рубцова Ольга 33 7
Михалев Александр 26 7
Шеин Валерий 18 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 686
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 178
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 111
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 81
Европа 24964 73
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 65
Казахстан - Республика 6048 49
Россия - СФО - Новосибирск 4876 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 24
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 22
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 21
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Украина 7928 19
Германия - Федеративная Республика 13221 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 16
Индия - Bharat 5869 16
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 15
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 14
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 14
Азия - Азиатский регион 5920 12
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 12
Таджикистан - Республика 953 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
Европа Восточная 3138 10
Узбекистан - Республика 2005 10
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 9
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 9
Чехия - Чешская Республика 1349 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 9
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 9
Франция - Французская Республика 8177 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 8
Грузия 1332 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Армения - Республика 2449 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1108
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 315
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 271
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 173
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 156
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 139
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 133
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 115
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 111
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 106
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 100
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 90
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 73
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 65
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 62
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 58
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 56
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 54
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 49
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 46
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 44
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 44
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 42
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 42
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 41
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 40
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 39
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 38
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 37
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 36
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 34
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 34
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 34
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 33
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 33
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 31
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 31
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 28
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 28
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 28
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
TAdviser - Центр выбора технологий 468 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 92 4
Открытые системы ИД 176 3
Bloomberg 1627 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Ведомости 1466 3
ТАСС Телеком 38 2
International Banking Systems Journal - IBS Publishing 3 2
Forbes - Форбс 1002 2
Wikipedia - Википедия 650 2
РИА Новости 1033 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 2
PC Magazine - PCMag 104 1
Fortune 211 1
Sputnik 59 1
Госрасходы - портал 70 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Мобильные системы 118 1
Автокод (портал) 40 1
InformationWeek 241 1
Independent 111 1
The Banker 6 1
CNews Журнал 167 1
EWDN - East-West Digital News 8 1
CIO Insight 5 1
Аналитический банковский журнал 14 1
IDG - CSO 36 1
DB-Engines 8 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
FT - Financial Times 1296 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
Wired - Издание 276 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 96
Gartner - Гартнер 3658 43
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 35
IDC - International Data Corporation 4975 24
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 12
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
CNews Инновация года - награда 155 7
IBSi - IBS Intelligence 7 5
Forrester Research 834 5
Informa - Ovum - Omdia 155 3
Juniper Research 131 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 3
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
Интерфакс-100 21 2
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 2
DSecRG - DSec Research Group - Digital Security Research Group 26 2
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 2
Celent - Celent Communications 12 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Frost & Sullivan 207 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
The Nilson Report 6 1
IDC Russia - IDC Россия 183 1
IDC Financial Insights 10 1
S&P 500 565 1
CNews Мишень 186 1
Javelin Strategy & Research 10 1
Moody's Investors Service 136 1
In-Stat 115 1
Aberdeen Group 53 1
Gartner - Burton Group 17 1
IDC Security & Vulnerability Management 4 1
Coleman Parkes 11 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
РАН - Российская академия наук 2122 5
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 32 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - ВУНЦ ВВС ВВА - Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина 25 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
Информзащита Учебный центр 38 1
ФОРС УКЦ - Учебно-консультационный центр 11 1
ЧелГУ ФГБОУ ВО - Челябинский государственный университет 29 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
НИЦ РКП ФКП - Научно-исследовательский центр ракетно-космической промышленности 19 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
РТУ МИРЭА - ИТХТ имени М.В. Ломоносова - Институт тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова 2 1
НИЦ Курчатовский институт - Прометей ЦНИИ КМ имени И.В. Горынина - Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов 13 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 24 1
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 5 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко - Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко 1 1
КУДИЦ УЦ - QDTS 11 1
Зерокодер 10 1
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