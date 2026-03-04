Разделы

СОБЫТИЯ


04.03.2026 Два любимых россиянами заблокированных сервиса купила компания, сбежавшая из России 1
28.11.2025 Чем грозят госсектору демпинг и «серые» схемы при закупке отечественной электроники 1
08.10.2025 «МТС Банк» представил оплату цифровым рублем на кассах самообслуживания 1
16.05.2025 В «Авито Доставке» появился самовывоз с онлайн-оплатой 1
25.04.2025 Продается бывший российский завод Bosch. Хозяева выставили его на продажу через полгода после покупки 1
10.02.2025 За регистрацию через «Госуслуги» продавцов на маркетплейсах — 39% россиян, против — 35% 1
15.02.2024 Станислав Кузнецов обозначил три новых риска в сфере телефонного мошенничества 1
09.01.2024 Российский «Uber для детей» ищет инвестора для внедрения искусственного интеллекта 1
06.04.2023 «Лаборатория Касперского» предлагает крупному бизнесу решение для эффективного управления мобильными устройствами 1
23.06.2022 GeekSpace полностью перевела документооборот дорожно-строительной компании Алтая на платформу «1С:Документооборот КОРП» 1
02.06.2022 Британский преступник грабил владельцев криптовалют без всяких технологий, а просто с ножом 1
28.03.2022 Россияне ринулись скупать подержанные ПК и ноутбуки. Вторичный рынок растет как на дрожжах 1
15.02.2022 Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт «Мир» банка «Дом.РФ» 1
16.11.2021 Платежи через Apple Pay стали доступны держателям карт «Мир» банка «Русский стандарт» 1
12.10.2021 МКБ запустил сервис Apple Pay для держателей карт «Мир» 1
28.08.2020 Что делать со старой техникой: 5 вариантов 1
14.07.2020 ITPS построит комплексные системы на базе SAP в Узбекистане 1
08.07.2020 Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
20.01.2020 Компания интернет-омбудсмена «захватила» исторические палаты XVIII века «без договора и согласия собственника» 1
01.04.2019 Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места 2
23.11.2018 Самым «продающим» мессенджером России стал заблокированный Telegram 1
18.10.2018 Легендарный бренд Vertu возродился и выпустил смартфон за $14 тысяч. Фото. Опрос 1
16.01.2018 Headhunter может провести IPO в США 1
27.12.2017 HeadHunter покупает старейший сайт вакансий job.ru, чтобы его уничтожить 2
13.07.2017 Vertu банкрот. Фабрика ликвидируется, все сотрудники будут уволены 1
17.05.2017 «Юла» тестирует доставку товаров между пользователями и безопасные сделки 1
14.03.2017 Доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce в 2016 г. достигла 62% 1
12.10.2016 «Пронто Медиа Холдинг» запустил новую версию мобильного приложения «Из рук в руки» 1
02.07.2015 Импортозамещающие СУБД: желания и возможности 1
12.02.2015 «Багаж из рук в руки» и «Аэрофлот» внедрят в аэропорте «Шереметьево» систему контроля над передвижением багажа 1
27.06.2014 Служба безопасности США запускает биометрическую идентификацию сотрудников 1
11.04.2014 В чем особенность ИТ-аутсорсинга в России? 1
19.02.2014 Гид по конференции MWC 2014. День второй 1
26.07.2013 Оборот «Платежного мира RURU» за год удвоился 1
10.07.2013 Microsoft Dynamics AX 2012: от теории к практике 1
08.04.2013 Первая в мире игровая приставка на Android: первый взгляд на OUYA 1
19.03.2013 Как оптимизировать расходы на персонал: плюсы биометрии 1
12.03.2013 Россия: Крупнейший сайт объявлений по-братски поглощает конкурентов 1
08.10.2012 «Промсвязьбанк» и «Единая касса» представили совместный сервис оплаты счетов в PSB-Retail 1

